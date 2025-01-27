A 10 legjobb eszköz a tervezési gondolkodáshoz 2025-ben

A design thinking egy problémamegoldó módszertan, amelynek célja innovatív, emberközpontú termékek és szolgáltatások létrehozása. Magában foglalja a végfelhasználó iránti empátiát, az iterációt és a megoldandó probléma mélyreható megértését.

A design thinking azonban nem csupán egy folyamat. Magában foglalja bizonyos eszközök használatát is, amelyek megkönnyítik a tervezési szakaszokat.

Ezek az eszközök magukban foglalhatnak mindent a gondolattérképektől az empátiatérképekig, az utazási térképekig és a felhasználói személyiségekig, valamint a projektmenedzsment szoftverekig. Minden eszköz egy adott célt szolgál, és segít a tervezőknek betekintést nyerni, ötleteket generálni és prototípusokat készíteni.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb tervezési gondolkodási eszközt, amelyek segíthetnek a csapatoknak a tervezési gondolkodási folyamat sikeres megvalósításában. Ezek az eszközök az empátia-térképektől és az utazási térképektől a prototípus-készítő szoftverekig és a tervezési sprintekig terjednek!

Mit kell keresni egy design thinking eszközben?

A tervezési gondolkodás egy olyan folyamat, amely magában foglalja a felhasználók igényeinek megértését, a probléma meghatározását, a megoldások brainstormingját, prototípusok építését és tesztelését. De itt van a lényeg: az eszközök döntő hatással lehetnek a tervezési gondolkodási élményre.

A legjobb tervezési eszközök segítenek rendezni a gondolatait, jobban együttműködni másokkal és megvalósítani az ötleteit. Hogyan válassza ki a csapatának legmegfelelőbb tervezési eszközt?

Az ideális tervezési eszköz kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb jellemzők:

Testreszabhatóság : A csapat tagjai a szerszámot a tervezési gondolkodási folyamataikhoz és : A csapat tagjai a szerszámot a tervezési gondolkodási folyamataikhoz és grafikai tervezési munkafolyamataikhoz igazíthatják.

Iteratív folyamat támogatás : Az eszköz támogatja az iteratív folyamatot, lehetővé téve mindenki számára, hogy több tervezési iterációt futtasson és finomítsa a megoldásokat.

Dokumentáció : Az eszköz projektmenedzsment funkciókat kínál a tudás megosztásához, a kreatív ötletek tárolásához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a felelősségvállalás növeléséhez.

Együttműködés : A projektben részt vevők könnyedén kommunikálhatnak a többi csapattaggal, hogy megosszák ötleteiket és visszajelzéseiket.

Vizualizáció : Az eszköz vizualizációs funkciókat kínál, amelyek segítenek a tervezési gondolkodás különböző szakaszaiban.

Automatizálás : A csapat tagjai javíthatják kreatív megoldásaikat azáltal, hogy automatizálják a : A csapat tagjai javíthatják kreatív megoldásaikat azáltal, hogy automatizálják a tervezési folyamatban végzett manuális napi feladatokat.

Integráció: A tervezési eszközöknek integrálódniuk kell más, : A tervezési eszközöknek integrálódniuk kell más, az agilis termékfejlesztéshez használt online eszközökkel, például a prototípus-készítéssel, a felhasználói kutatással, a felhasználói interjúk készítésével és a használhatósági teszteléssel

A 10 legjobb tervezési eszköz listánk számos olyan eszközt és szoftvert tartalmaz, amelyek segítségével a csapatok hatékonyabban tudnak ötleteket kidolgozni, prototípusokat készíteni és lehetséges megoldásokat tesztelni. A vázlatkészítő és prototípus-készítő eszközöktől a digitális együttműködési platformokig ezek az eszközök mindent megadnak, amire szükség van a tervezési folyamat racionalizálásához és a csapat termelékenységének maximalizálásához!

A ClickUp egy termelékenységi platform, amelyet úgy terveztek, hogy teljes körű megoldásokat nyújtson bármely csapat vagy termékfejlesztési terv számára. A napi feladatoktól a komplex projektekig a ClickUp több száz funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a tervezési gondolkodási folyamat különböző szakaszait. Akár aszinkron módon, akár valós időben dolgozik a csapata, rendelkezésére állnak a projektek előrehaladásához szükséges kontextusok és eszközök!

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, többek között a Slackkel, a Google Drive-val, a Figmával és a Loommal, így munkásalkalmazásait egy közös munkaterületen központosíthatja.

Például a Figma integrációja lehetővé teszi a tervezők számára, hogy könnyedén együttműködjenek és megosszák munkájukat a csapattagokkal közvetlenül a ClickUp-ban. Eközben a Loom integrációja segíthet a csapat kommunikációjának egyszerűsítésében, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan rögzítsenek és megosszanak videóüzeneteket a feladatokon és megjegyzéseken belül!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sok hatékony együttműködési eszköz megnehezítheti a tanulási folyamatot.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető!

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar egy design thinking eszköz, amely segít a vállalkozásoknak jobban megérteni ügyfeleik viselkedését és preferenciáit. Egy sor eszközt kínál a felhasználói kutatási adatok és hőtérképek elemzéséhez, hogy azonosítsa a problémás pontokat, optimalizálja a felhasználói élményt és növelje a konverziókat. A Hotjar egyik legfontosabb funkciója a látogatói felvételek készítése, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy pontosan lássák, hogyan interagálnak a felhasználók a weboldalukkal vagy alkalmazásukkal.

A látogatói felvételek mellett a Hotjar számos más eszközt is kínál a visszajelzések gyűjtéséhez, többek között felméréseket, közvélemény-kutatásokat és űrlapokat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy közvetlenül a felhasználóiktól gyűjtsenek információkat, és jobban megértsék igényeiket és preferenciáikat.

A Hotjar legjobb funkciói

Látogatói felvételek és munkamenet-visszajátszás

Hő térképek a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez a weboldalakon

Konverziós tölcsér elemzés az értékesítési tölcsérek optimalizálása érdekében

Visszajelzési szavazások és felmérések a felhasználói visszajelzések gyűjtéséhez

Felhasználói viselkedéselemzés és szegmentálás

A Hotjar korlátai

Korlátozott szűrési lehetőségek az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban

Az egyéni diagramok csak a Scale csomagot választó csapatok számára elérhetők.

Akár 10 MB-os HTML-rögzítés

Hotjar árak

Alap : Ingyenes

Plusz : 32 USD/hó

Üzleti : 80 USD/hó

Skálázhatóság: 171 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)

3. Figma

via Figma

A tervezés konzisztenciája minden sikeres tervezési projekt kritikus eleme, és a Figma megkönnyíti a csapatok munkáját a kereshető eszközökkel és megosztható stílusokkal. A Figma lehetővé teszi a tervezők számára, hogy központi eszközkönyvtárat hozzanak létre, amely ikonokat, logókat és egyéb tervezési elemeket tartalmaz. Mindenki használhatja a tervezés által jóváhagyott eszközöket, és konzisztens megjelenést és hangulatot biztosíthat a terveihez!

A Figma olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyekkel tipográfiai, szín- és egyéb tervezési elemek stílusait lehet létrehozni és megosztani. A tervezők minden tervükben egységes stílusokat alkalmazhatnak, függetlenül attól, hogy ki dolgozik rajtuk. Ezeket a stílusokat egy helyen lehet frissíteni, és automatikusan alkalmazni minden tervre.

A Figma legjobb funkciói

Felhőalapú tervezési együttműködés és megosztás

Komponens- és stíluskönyvtárak a hatékony tervezési munkafolyamatokhoz

Verziótörténet és fájlmentés

Csapatkezelő eszközök és felhasználói jogosultságok

Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, például a Slackkel és a ClickUp-pal

A Figma korlátai

Korlátozott offline funkcionalitás, mivel elsősorban felhőalapú eszközről van szó.

Más tervezési eszközökhöz képest korlátozott plugin-könyvtár

Nincs mobilalkalmazás

Figma árak

Starter : Ingyenes

Figma Professional : 12 USD/szerkesztő/hónap

Figma Szervezet : 45 USD/szerkesztő/hónap

Vállalati: 75 USD/Figma szerkesztő/hónap

Figma értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

4. Készítsd el a személyiségedet

A HubSpot Make My Persona szolgáltatásán keresztül

A MakeMyPersona egy design thinking eszköz, amelyet a HubSpot fejlesztett ki, hogy segítse a vállalkozásokat a részletes vásárlói személyiségek létrehozásában. A vásárlói személyiségek egy ideális ügyfél fiktív ábrázolásai, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vállalkozások jobban megértsék célközönségüket.

A tény azonban az, hogy a MakeMyPersona lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy részletes személyiségprofilokat hozzanak létre azáltal, hogy egy sor kérdésre válaszolnak a vásárló demográfiai adataival, érdeklődési körével, céljaival és problémáival kapcsolatban. Az eszköz ezután részletes személyiségprofil-jelentést generál, amely tartalmazza a vásárló nevét, életkorát, beosztását és egyebeket.

Részletes személyiségprofilok létrehozásával a vállalkozások testre szabhatják üzeneteiket és kínálatukat, hogy azok megfeleljenek a célközönségük speciális igényeinek. Ez növelheti az ügyfelek elkötelezettségét és a konverziós arányokat.

A Make My Persona legjobb funkciói

Felhasználói személyiség sablonok piackutatáshoz és felhasználóközpontú tervezéshez

Testreszabható személyiségsablonok és kérdőívek

Együttműködési eszközök személyiségalkotáshoz és a tervezési gondolkodási folyamathoz

Hozzáférés a HubSpot átfogó marketing- és értékesítési erőforrásaihoz

Korlátlan számú online személyiség a felhasználói tesztelés támogatásához

Make My Persona korlátai

A személyiségalkotáson túl korlátozott funkcionalitás, mivel elsősorban önálló eszközről van szó.

A személyiség sablonok korlátozott testreszabhatósága más személyiségalkotó eszközökhöz képest

Nincsenek olyan tervezési projektmenedzsment funkciók , amelyek minden tervezési gondolkodási szakaszt támogatnának.

Make My Persona árak

A Make My Persona egy ingyenes eszköz.

Make My Persona értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Optimizely

via Optimizely

Az Optimizely egy weboldal-optimalizáló platform, amelynek segítségével a vállalkozások tesztelhetik és optimalizálhatják weboldaluk tartalmát a maximális hatékonyság érdekében. A platform egy sor eszközt kínál A/B teszteléshez, személyre szabáshoz és elemzéshez, így a vállalkozások adat alapú döntéseket hozhatnak weboldaluk tartalmával kapcsolatban.

Az Optimizely segítségével a vállalkozások mindent tesztelhetnek és optimalizálhatnak, a címsoroktól és képektől kezdve a teljes céloldalakig és a felhasználói folyamatokig. A platform felhőalapú, így internetkapcsolattal bárhonnan elérhető. Az Optimizely kiváló eszköz a weboldalak teljesítményének javításához, valamint az elkötelezettség és a konverziós arányok növeléséhez!

Az Optimizely legjobb funkciói

A/B tesztelési és kísérleti platform weboldalak és alkalmazások optimalizálásához

Vizuális szerkesztő kísérletek létrehozásához és végrehajtásához

Személyre szabott felhasználói élményt biztosító személyre szabási eszközök

Kísérletezzen az analitika és a jelentések használatával a használhatóság tesztelése érdekében.

Integráció más elemzési és marketing eszközökkel

Az Optimizely korlátai

Korlátozott funkcionalitás a nem technikai felhasználók számára, akiknek komplexebb kísérletekhez fejlesztőkre kell támaszkodniuk.

Más design thinking eszközökhöz képest kicsi integrációs könyvtár

Drága árazási modell, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi a kisebb vállalkozások számára.

Optimizely árak

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Optimizely-vel.

Optimizely értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: N/A

6. SessionLab

via SessionLab

A Sessionlab egy webalapú tervezési eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a hatékony értekezletek és workshopok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Az eszköz célja, hogy segítse a csapatokat innovatív megoldások kidolgozásában és az események előkészítéséhez szükséges idő csökkentésében.

A Sessionlab egyik legfontosabb jellemzője a különböző típusú értekezletekhez és workshopok hoz előre megtervezett sablonok kiterjedt könyvtára. Ezek a sablonok napirendeket, gyakorlatokat és moderálási eszközöket tartalmaznak. Ezek az esemény és a csapat egyedi igényeinek megfelelően testreszabhatók. A Sessionlab emellett számos eszközt kínál a résztvevők visszajelzéseinek kezeléséhez, az értekezletek jegyzetének rögzítéséhez és megosztásához, valamint a teendők nyomon követéséhez.

A SessionLab legjobb funkciói

A design thinking folyamat és az agilis módszertanok elősegítésére és workshopok tervezésére szolgál ó eszközök

Testreszabható napirend-sablonok felhasználói kutatási platform létrehozásához

Együttműködési eszközök csapatalapú workshopok tervezéséhez

Magánsablonok a fizetős csomagokban

Csapat tevékenységek áttekintése

A SessionLab korlátai

Az agenda sablonok korlátozott testreszabhatósága más workshop-tervező eszközökhöz képest

Korlátozott funkcionalitás a workshopok tervezésén túli projektmenedzsmenthez

Nincs offline funkció

A SessionLab árai

Alap : Egy felhasználó számára ingyenes

Pro : 15 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat : 60 USD/hó öt felhasználó számára

Üzleti: 90 USD/hó öt felhasználó számára

SessionLab értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (15+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

7. Stormboard

via Stormboard

A Stormboard egy felhőalapú együttműködési és ötletelési eszköz, amely segít a csapatoknak ötleteket generálni és azokat megvalósítható tervekké alakítani. Az eszköz valós idejű együttműködésre lett kialakítva, így ideális megoldás a design thinking megoldásokon dolgozó távoli csapatok számára.

A Stormboard számos funkciót kínál, többek között post-it cetliket, virtuális táblákat és rajzeszközöket. Az eszköz szavazási rendszert is kínál, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a legjobb ötletekre szavazzanak, valamint prioritási funkciót is tartalmaz, amely segít a csapatoknak azonosítani a legfontosabb ötleteket, amelyekre koncentrálniuk kell.

A Stormboard legjobb funkciói

Digitális brainstorming és együttműködési eszköz a tervezési gondolkodáshoz

Valós idejű együttműködés és szavazás távoli csapatok számára

Integráció más projektmenedzsment eszközökkel

Mobilalkalmazás az útközbeni együttműködéshez

Biztonsági funkciók az adatok védelme és a magánélet biztosítása érdekében

A Stormboard korlátai

Korlátozott lehetőség a sablonok testreszabására vagy egyéni munkafolyamatok létrehozására

A brainstorming és az ötletelésen túl a projektmenedzsment funkciók korlátozottak.

Megtanulása nehéz az új felhasználók számára, akik nem ismerik a digitális brainstorming eszközöket.

Stormboard árak

Személyes : Ingyenes egyéni felhasználók és öt főnél nem nagyobb csapatok számára

Üzleti : 10 USD/hó

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Stomboarddal az egyedi árakért.

Stormboard értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

8. Miro

via Miro

A Miro egy online együttműködési táblaplatform, amely számos eszközt kínál a csapatok hatékony együttműködéséhez, többek között post-it cetliket, rajzokat, folyamatábrákat és vázlatokat. A Miro más munkaeszközökkel is integrálható, például a Slackkel, a Jirával és a Google Drive-val, így könnyen megoszthatók az információk és fájlok a különböző platformok között.

Ezenkívül a Miro sablonokat is kínál, amelyek segítségével a csapatok gyorsan elindulhatnak, és könnyedén létrehozhatnak egyedi munkaterületet minden egyes projekthez. Felhasználóbarát felületével, robusztus funkcióival és hatékony integrációival a Miro értékes eszköz minden távoli csapat számára, amely hatékonyan szeretne együttműködni.

A Miro legjobb funkciói

Jegyzetlapok, képek, gondolattérképek, videók és rajzolási funkciók

Különböző sablonok és eszközök brainstorminghoz és vázlatkészítéshez

Valós idejű együttműködés és megosztott terek távoli csapatok számára

Integráció más projektmenedzsment eszközökkel és alkalmazásokkal

Képek, videók és egyéb fájlok feltöltésének és megosztásának lehetősége

A Miro korlátai

Nincs funkciója mélyreható tudásbázis létrehozására

Az árak a kisebb ügynökségek számára magasak.

Korlátozott offline funkcionalitás

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/tag/hónap

Üzleti : 16 USD/tag/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Miro-val az egyedi árakért.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

9. Mural

via Mural

A Mural egy digitális munkaterület és design thinking eszköz, amelynek segítségével a csapatok ötleteket dolgozhatnak ki és finomíthatnak. A platformot úgy tervezték, hogy támogassa a design thinking különböző szakaszait, beleértve a problémamegoldást, a brainstormingot, a térképezést és a vizualizációt. A Mural számos funkcióval és eszközzel segíti a csapatok hatékony együttműködését, függetlenül a tagok tartózkodási helyétől.

A Mural vászon sablonjai strukturált módszert kínálnak a csapatoknak a különböző tervezési gondolkodási szakaszok megközelítéséhez, míg keretrendszerei segítenek a csapatoknak az ötletek rendszerezésében és a minták azonosításában. Ezenkívül a Mural számos eszközt kínál vázlatok készítéséhez, jegyzetek hozzáadásához és megjegyzésekhez, megkönnyítve a csapat tagjainak a valós idejű kommunikációt és együttműködést.

A Mural legjobb funkciói

Rugalmas jogosultságok a csak megtekintésre, szerkesztésre és moderálásra vonatkozó jogosultságok létrehozásához

Több száz előre elkészített sablon az együttműködési munkamenetekhez

Fejlett integrációs funkciók a fizetős csomagokban

Kiterjedt fájltámogatás a táblákhoz

Végtelen és méretezhető vászonbeállítások

A Mural korlátai

Más design thinking folyamatokhoz képest drága árak

Nincs lehetőség interaktív diagramok, táblázatok vagy jelentések létrehozására.

Nincs videocsevegés funkció

A Mural árai

Ingyenes

Team+ : 9,99 USD/tag/hónap

Üzleti : 17,99 USD/tag/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Muralral az egyedi árakért.

Mural értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. InVision

via InVision

A legjobb tervezési eszközök listáját az InVision zárja, egy digitális terméktervezési platform, amelyen tervezők, termékmenedzserek és más érdekelt felek különböző típusú projekteket hozhatnak létre és dolgozhatnak együtt. A platform egy sor olyan eszközt kínál, amelyek egyszerűsítik a tervezési folyamatot, beleértve a kategóriák és szerepkörök szerint rendezett, előre elkészített sablonokat.

A Freehand funkcióval a csapatok minden munkamenetük szakaszában mindenki számára egységes képet adhatnak. Az eszköz segítségével a csapatok könnyedén megvitathatják ötleteiket, megjegyzéseket fűzhetnek és visszajelzéseket adhatnak, mindezt vizuálisan és együttműködve. Ez segít minimalizálni a félreértéseket, csökkenteni a hibákat és felgyorsítani a döntéshozatali folyamatot.

Az InVision legjobb funkciói

Whiteboard Importer funkció a Miro vagy Mural whiteboardok közvetlen importálásához

Korlátlan nyilvános és privát területek az ingyenes csomagban

Interaktív widgetek és reakciók

Testreszabható intelligens munkafolyamatok

Feladatkezelési funkciók

Az InVision korlátai

Más design thinking eszközökhöz képest kicsi integrációs könyvtár

Nincs funkció ábra vagy webhelytérkép létrehozásához prototípushoz

Nincs csapatkezelési és munkaterhelés-kezelési funkció

InVision árak

Ingyenes

Pro : 4 USD/hó aktív felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az InVisionnál.

InVision értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

