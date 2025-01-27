ClickUp blog
A 10 legjobb eszköz a tervezési gondolkodáshoz 2025-ben

2025. január 27.

A design thinking egy problémamegoldó módszertan, amelynek célja innovatív, emberközpontú termékek és szolgáltatások létrehozása. Magában foglalja a végfelhasználó iránti empátiát, az iterációt és a megoldandó probléma mélyreható megértését.

A design thinking azonban nem csupán egy folyamat. Magában foglalja bizonyos eszközök használatát is, amelyek megkönnyítik a tervezési szakaszokat.

Ezek az eszközök magukban foglalhatnak mindent a gondolattérképektől az empátiatérképekig, az utazási térképekig és a felhasználói személyiségekig, valamint a projektmenedzsment szoftverekig. Minden eszköz egy adott célt szolgál, és segít a tervezőknek betekintést nyerni, ötleteket generálni és prototípusokat készíteni.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb tervezési gondolkodási eszközt, amelyek segíthetnek a csapatoknak a tervezési gondolkodási folyamat sikeres megvalósításában. Ezek az eszközök az empátia-térképektől és az utazási térképektől a prototípus-készítő szoftverekig és a tervezési sprintekig terjednek!

Mit kell keresni egy design thinking eszközben?

A tervezési gondolkodás egy olyan folyamat, amely magában foglalja a felhasználók igényeinek megértését, a probléma meghatározását, a megoldások brainstormingját, prototípusok építését és tesztelését. De itt van a lényeg: az eszközök döntő hatással lehetnek a tervezési gondolkodási élményre.

ClickUp kreatív és tervezési munkafolyamat-sablon
Készítsen teljes munkafolyamatot kreatív és tervezőcsapataival a ClickUp segítségével!

A legjobb tervezési eszközök segítenek rendezni a gondolatait, jobban együttműködni másokkal és megvalósítani az ötleteit. Hogyan válassza ki a csapatának legmegfelelőbb tervezési eszközt?

Az ideális tervezési eszköz kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb jellemzők:

  • Testreszabhatóság: A csapat tagjai a szerszámot a tervezési gondolkodási folyamataikhoz és grafikai tervezési munkafolyamataikhoz igazíthatják.
  • Iteratív folyamat támogatás: Az eszköz támogatja az iteratív folyamatot, lehetővé téve mindenki számára, hogy több tervezési iterációt futtasson és finomítsa a megoldásokat.
  • Dokumentáció: Az eszköz projektmenedzsment funkciókat kínál a tudás megosztásához, a kreatív ötletek tárolásához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a felelősségvállalás növeléséhez.
  • Együttműködés: A projektben részt vevők könnyedén kommunikálhatnak a többi csapattaggal, hogy megosszák ötleteiket és visszajelzéseiket.
  • Vizualizáció: Az eszköz vizualizációs funkciókat kínál, amelyek segítenek a tervezési gondolkodás különböző szakaszaiban.
  • Automatizálás: A csapat tagjai javíthatják kreatív megoldásaikat azáltal, hogy automatizálják a tervezési folyamatban végzett manuális napi feladatokat.
  • Integráció: A tervezési eszközöknek integrálódniuk kell más, az agilis termékfejlesztéshez használt online eszközökkel, például a prototípus-készítéssel, a felhasználói kutatással, a felhasználói interjúk készítésével és a használhatósági teszteléssel.

A 10 legjobb tervezési gondolkodási eszköz

A 10 legjobb tervezési eszköz listánk számos olyan eszközt és szoftvert tartalmaz, amelyek segítségével a csapatok hatékonyabban tudnak ötleteket kidolgozni, prototípusokat készíteni és lehetséges megoldásokat tesztelni. A vázlatkészítő és prototípus-készítő eszközöktől a digitális együttműködési platformokig ezek az eszközök mindent megadnak, amire szükség van a tervezési folyamat racionalizálásához és a csapat termelékenységének maximalizálásához!

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy testreszabhassa tervezési gondolkodási munkafolyamatát.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amelyet úgy terveztek, hogy teljes körű megoldásokat nyújtson bármely csapat vagy termékfejlesztési terv számára. A napi feladatoktól a komplex projektekig a ClickUp több száz funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a tervezési gondolkodási folyamat különböző szakaszait. Akár aszinkron módon, akár valós időben dolgozik a csapata, rendelkezésére állnak a projektek előrehaladásához szükséges kontextusok és eszközök!

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, többek között a Slackkel, a Google Drive-val, a Figmával és a Loommal, így munkásalkalmazásait egy közös munkaterületen központosíthatja.

Például a Figma integrációja lehetővé teszi a tervezők számára, hogy könnyedén együttműködjenek és megosszák munkájukat a csapattagokkal közvetlenül a ClickUp-ban. Eközben a Loom integrációja segíthet a csapat kommunikációjának egyszerűsítésében, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan rögzítsenek és megosszanak videóüzeneteket a feladatokon és megjegyzéseken belül!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • A sok hatékony együttműködési eszköz megnehezítheti a tanulási folyamatot.
  • A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető!

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Hotjar

Hotjar design thinking eszközök példája
via Hotjar

A Hotjar egy design thinking eszköz, amely segít a vállalkozásoknak jobban megérteni ügyfeleik viselkedését és preferenciáit. Egy sor eszközt kínál a felhasználói kutatási adatok és hőtérképek elemzéséhez, hogy azonosítsa a problémás pontokat, optimalizálja a felhasználói élményt és növelje a konverziókat. A Hotjar egyik legfontosabb funkciója a látogatói felvételek készítése, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy pontosan lássák, hogyan interagálnak a felhasználók a weboldalukkal vagy alkalmazásukkal.

A látogatói felvételek mellett a Hotjar számos más eszközt is kínál a visszajelzések gyűjtéséhez, többek között felméréseket, közvélemény-kutatásokat és űrlapokat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy közvetlenül a felhasználóiktól gyűjtsenek információkat, és jobban megértsék igényeiket és preferenciáikat.

A Hotjar legjobb funkciói

  • Látogatói felvételek és munkamenet-visszajátszás
  • Hő térképek a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez a weboldalakon
  • Konverziós tölcsér elemzés az értékesítési tölcsérek optimalizálása érdekében
  • Visszajelzési szavazások és felmérések a felhasználói visszajelzések gyűjtéséhez
  • Felhasználói viselkedéselemzés és szegmentálás

A Hotjar korlátai

  • Korlátozott szűrési lehetőségek az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban
  • Az egyéni diagramok csak a Scale csomagot választó csapatok számára elérhetők.
  • Akár 10 MB-os HTML-rögzítés

Hotjar árak

  • Alap: Ingyenes
  • Plusz: 32 USD/hó
  • Üzleti: 80 USD/hó
  • Skálázhatóság: 171 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)

3. Figma

Figma együttműködési és tervezési eszközök példái
via Figma

A tervezés konzisztenciája minden sikeres tervezési projekt kritikus eleme, és a Figma megkönnyíti a csapatok munkáját a kereshető eszközökkel és megosztható stílusokkal. A Figma lehetővé teszi a tervezők számára, hogy központi eszközkönyvtárat hozzanak létre, amely ikonokat, logókat és egyéb tervezési elemeket tartalmaz. Mindenki használhatja a tervezés által jóváhagyott eszközöket, és konzisztens megjelenést és hangulatot biztosíthat a terveihez!

A Figma olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyekkel tipográfiai, szín- és egyéb tervezési elemek stílusait lehet létrehozni és megosztani. A tervezők minden tervükben egységes stílusokat alkalmazhatnak, függetlenül attól, hogy ki dolgozik rajtuk. Ezeket a stílusokat egy helyen lehet frissíteni, és automatikusan alkalmazni minden tervre.

A Figma legjobb funkciói

  • Felhőalapú tervezési együttműködés és megosztás
  • Komponens- és stíluskönyvtárak a hatékony tervezési munkafolyamatokhoz
  • Verziótörténet és fájlmentés
  • Csapatkezelő eszközök és felhasználói jogosultságok
  • Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, például a Slackkel és a ClickUp-pal

A Figma korlátai

  • Korlátozott offline funkcionalitás, mivel elsősorban felhőalapú eszközről van szó.
  • Más tervezési eszközökhöz képest korlátozott plugin-könyvtár
  • Nincs mobilalkalmazás

Figma árak

  • Starter: Ingyenes
  • Figma Professional: 12 USD/szerkesztő/hónap
  • Figma Szervezet: 45 USD/szerkesztő/hónap
  • Vállalati: 75 USD/Figma szerkesztő/hónap

Figma értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (780+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

4. Készítsd el a személyiségedet

Készítsem el a személyiségem áttekintését a HubSpot segítségével
A HubSpot Make My Persona szolgáltatásán keresztül

A MakeMyPersona egy design thinking eszköz, amelyet a HubSpot fejlesztett ki, hogy segítse a vállalkozásokat a részletes vásárlói személyiségek létrehozásában. A vásárlói személyiségek egy ideális ügyfél fiktív ábrázolásai, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vállalkozások jobban megértsék célközönségüket.

A tény azonban az, hogy a MakeMyPersona lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy részletes személyiségprofilokat hozzanak létre azáltal, hogy egy sor kérdésre válaszolnak a vásárló demográfiai adataival, érdeklődési körével, céljaival és problémáival kapcsolatban. Az eszköz ezután részletes személyiségprofil-jelentést generál, amely tartalmazza a vásárló nevét, életkorát, beosztását és egyebeket.

Részletes személyiségprofilok létrehozásával a vállalkozások testre szabhatják üzeneteiket és kínálatukat, hogy azok megfeleljenek a célközönségük speciális igényeinek. Ez növelheti az ügyfelek elkötelezettségét és a konverziós arányokat.

A Make My Persona legjobb funkciói

  • Felhasználói személyiség sablonok piackutatáshoz és felhasználóközpontú tervezéshez
  • Testreszabható személyiségsablonok és kérdőívek
  • Együttműködési eszközök személyiségalkotáshoz és a tervezési gondolkodási folyamathoz
  • Hozzáférés a HubSpot átfogó marketing- és értékesítési erőforrásaihoz
  • Korlátlan számú online személyiség a felhasználói tesztelés támogatásához

Make My Persona korlátai

  • A személyiségalkotáson túl korlátozott funkcionalitás, mivel elsősorban önálló eszközről van szó.
  • A személyiség sablonok korlátozott testreszabhatósága más személyiségalkotó eszközökhöz képest
  • Nincsenek olyan tervezési projektmenedzsment funkciók, amelyek minden tervezési gondolkodási szakaszt támogatnának.

Make My Persona árak

  • A Make My Persona egy ingyenes eszköz.

Make My Persona értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

5. Optimizely

Optimizely tervezési gondolkodási eszközök példája
via Optimizely

Az Optimizely egy weboldal-optimalizáló platform, amelynek segítségével a vállalkozások tesztelhetik és optimalizálhatják weboldaluk tartalmát a maximális hatékonyság érdekében. A platform egy sor eszközt kínál A/B teszteléshez, személyre szabáshoz és elemzéshez, így a vállalkozások adat alapú döntéseket hozhatnak weboldaluk tartalmával kapcsolatban.

Az Optimizely segítségével a vállalkozások mindent tesztelhetnek és optimalizálhatnak, a címsoroktól és képektől kezdve a teljes céloldalakig és a felhasználói folyamatokig. A platform felhőalapú, így internetkapcsolattal bárhonnan elérhető. Az Optimizely kiváló eszköz a weboldalak teljesítményének javításához, valamint az elkötelezettség és a konverziós arányok növeléséhez!

Az Optimizely legjobb funkciói

  • A/B tesztelési és kísérleti platform weboldalak és alkalmazások optimalizálásához
  • Vizuális szerkesztő kísérletek létrehozásához és végrehajtásához
  • Személyre szabott felhasználói élményt biztosító személyre szabási eszközök
  • Kísérletezzen az analitika és a jelentések használatával a használhatóság tesztelése érdekében.
  • Integráció más elemzési és marketing eszközökkel

Az Optimizely korlátai

  • Korlátozott funkcionalitás a nem technikai felhasználók számára, akiknek komplexebb kísérletekhez fejlesztőkre kell támaszkodniuk.
  • Más design thinking eszközökhöz képest kicsi integrációs könyvtár
  • Drága árazási modell, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi a kisebb vállalkozások számára.

Optimizely árak

  • Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Optimizely-vel.

Optimizely értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: N/A

6. SessionLab

SessionLab távoli felhasználói kutatási munkamenetekhez – példa
via SessionLab

A Sessionlab egy webalapú tervezési eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a hatékony értekezletek és workshopok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Az eszköz célja, hogy segítse a csapatokat innovatív megoldások kidolgozásában és az események előkészítéséhez szükséges idő csökkentésében.

A Sessionlab egyik legfontosabb jellemzője a különböző típusú értekezletekhez és workshopok hoz előre megtervezett sablonok kiterjedt könyvtára. Ezek a sablonok napirendeket, gyakorlatokat és moderálási eszközöket tartalmaznak. Ezek az esemény és a csapat egyedi igényeinek megfelelően testreszabhatók. A Sessionlab emellett számos eszközt kínál a résztvevők visszajelzéseinek kezeléséhez, az értekezletek jegyzetének rögzítéséhez és megosztásához, valamint a teendők nyomon követéséhez.

A SessionLab legjobb funkciói

  • A design thinking folyamat és az agilis módszertanok elősegítésére és workshopok tervezésére szolgál ó eszközök
  • Testreszabható napirend-sablonok felhasználói kutatási platform létrehozásához
  • Együttműködési eszközök csapatalapú workshopok tervezéséhez
  • Magánsablonok a fizetős csomagokban
  • Csapat tevékenységek áttekintése

A SessionLab korlátai

  • Az agenda sablonok korlátozott testreszabhatósága más workshop-tervező eszközökhöz képest
  • Korlátozott funkcionalitás a workshopok tervezésén túli projektmenedzsmenthez
  • Nincs offline funkció

A SessionLab árai

  • Alap: Egy felhasználó számára ingyenes
  • Pro: 15 USD/hó egy felhasználó számára
  • Csapat: 60 USD/hó öt felhasználó számára
  • Üzleti: 90 USD/hó öt felhasználó számára

SessionLab értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

7. Stormboard

Stormboard gondolattérkép-példa
via Stormboard

A Stormboard egy felhőalapú együttműködési és ötletelési eszköz, amely segít a csapatoknak ötleteket generálni és azokat megvalósítható tervekké alakítani. Az eszköz valós idejű együttműködésre lett kialakítva, így ideális megoldás a design thinking megoldásokon dolgozó távoli csapatok számára.

A Stormboard számos funkciót kínál, többek között post-it cetliket, virtuális táblákat és rajzeszközöket. Az eszköz szavazási rendszert is kínál, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a legjobb ötletekre szavazzanak, valamint prioritási funkciót is tartalmaz, amely segít a csapatoknak azonosítani a legfontosabb ötleteket, amelyekre koncentrálniuk kell.

A Stormboard legjobb funkciói

  • Digitális brainstorming és együttműködési eszköz a tervezési gondolkodáshoz
  • Valós idejű együttműködés és szavazás távoli csapatok számára
  • Integráció más projektmenedzsment eszközökkel
  • Mobilalkalmazás az útközbeni együttműködéshez
  • Biztonsági funkciók az adatok védelme és a magánélet biztosítása érdekében

A Stormboard korlátai

  • Korlátozott lehetőség a sablonok testreszabására vagy egyéni munkafolyamatok létrehozására
  • A brainstorming és az ötletelésen túl a projektmenedzsment funkciók korlátozottak.
  • Megtanulása nehéz az új felhasználók számára, akik nem ismerik a digitális brainstorming eszközöket.

Stormboard árak

  • Személyes: Ingyenes egyéni felhasználók és öt főnél nem nagyobb csapatok számára
  • Üzleti: 10 USD/hó
  • Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Stomboarddal az egyedi árakért.

Stormboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

8. Miro

Miro design thinking folyamat eszköz példa
via Miro

A Miro egy online együttműködési táblaplatform, amely számos eszközt kínál a csapatok hatékony együttműködéséhez, többek között post-it cetliket, rajzokat, folyamatábrákat és vázlatokat. A Miro más munkaeszközökkel is integrálható, például a Slackkel, a Jirával és a Google Drive-val, így könnyen megoszthatók az információk és fájlok a különböző platformok között.

Ezenkívül a Miro sablonokat is kínál, amelyek segítségével a csapatok gyorsan elindulhatnak, és könnyedén létrehozhatnak egyedi munkaterületet minden egyes projekthez. Felhasználóbarát felületével, robusztus funkcióival és hatékony integrációival a Miro értékes eszköz minden távoli csapat számára, amely hatékonyan szeretne együttműködni.

A Miro legjobb funkciói

  • Jegyzetlapok, képek, gondolattérképek, videók és rajzolási funkciók
  • Különböző sablonok és eszközök brainstorminghoz és vázlatkészítéshez
  • Valós idejű együttműködés és megosztott terek távoli csapatok számára
  • Integráció más projektmenedzsment eszközökkel és alkalmazásokkal
  • Képek, videók és egyéb fájlok feltöltésének és megosztásának lehetősége

A Miro korlátai

  • Nincs funkciója mélyreható tudásbázis létrehozására
  • Az árak a kisebb ügynökségek számára magasak.
  • Korlátozott offline funkcionalitás

Miro árak

  • Ingyenes
  • Starter: 8 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 16 USD/tag/hónap
  • Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Miro-val az egyedi árakért.

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 4300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

9. Mural

Mural fehér táblák brainstorming üléseken – példa
via Mural

A Mural egy digitális munkaterület és design thinking eszköz, amelynek segítségével a csapatok ötleteket dolgozhatnak ki és finomíthatnak. A platformot úgy tervezték, hogy támogassa a design thinking különböző szakaszait, beleértve a problémamegoldást, a brainstormingot, a térképezést és a vizualizációt. A Mural számos funkcióval és eszközzel segíti a csapatok hatékony együttműködését, függetlenül a tagok tartózkodási helyétől.

A Mural vászon sablonjai strukturált módszert kínálnak a csapatoknak a különböző tervezési gondolkodási szakaszok megközelítéséhez, míg keretrendszerei segítenek a csapatoknak az ötletek rendszerezésében és a minták azonosításában. Ezenkívül a Mural számos eszközt kínál vázlatok készítéséhez, jegyzetek hozzáadásához és megjegyzésekhez, megkönnyítve a csapat tagjainak a valós idejű kommunikációt és együttműködést.

A Mural legjobb funkciói

  • Rugalmas jogosultságok a csak megtekintésre, szerkesztésre és moderálásra vonatkozó jogosultságok létrehozásához
  • Több száz előre elkészített sablon az együttműködési munkamenetekhez
  • Fejlett integrációs funkciók a fizetős csomagokban
  • Kiterjedt fájltámogatás a táblákhoz
  • Végtelen és méretezhető vászonbeállítások

A Mural korlátai

  • Más design thinking folyamatokhoz képest drága árak
  • Nincs lehetőség interaktív diagramok, táblázatok vagy jelentések létrehozására.
  • Nincs videocsevegés funkció

A Mural árai

  • Ingyenes
  • Team+: 9,99 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 17,99 USD/tag/hónap
  • Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Muralral az egyedi árakért.

Mural értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. InVision

InVision önkiszolgáló eszköz a tervezési gondolkodáshoz
via InVision

A legjobb tervezési eszközök listáját az InVision zárja, egy digitális terméktervezési platform, amelyen tervezők, termékmenedzserek és más érdekelt felek különböző típusú projekteket hozhatnak létre és dolgozhatnak együtt. A platform egy sor olyan eszközt kínál, amelyek egyszerűsítik a tervezési folyamatot, beleértve a kategóriák és szerepkörök szerint rendezett, előre elkészített sablonokat.

A Freehand funkcióval a csapatok minden munkamenetük szakaszában mindenki számára egységes képet adhatnak. Az eszköz segítségével a csapatok könnyedén megvitathatják ötleteiket, megjegyzéseket fűzhetnek és visszajelzéseket adhatnak, mindezt vizuálisan és együttműködve. Ez segít minimalizálni a félreértéseket, csökkenteni a hibákat és felgyorsítani a döntéshozatali folyamatot.

Az InVision legjobb funkciói

  • Whiteboard Importer funkció a Miro vagy Mural whiteboardok közvetlen importálásához
  • Korlátlan nyilvános és privát területek az ingyenes csomagban
  • Interaktív widgetek és reakciók
  • Testreszabható intelligens munkafolyamatok
  • Feladatkezelési funkciók

Az InVision korlátai

  • Más design thinking eszközökhöz képest kicsi integrációs könyvtár
  • Nincs funkció ábra vagy webhelytérkép létrehozásához prototípushoz
  • Nincs csapatkezelési és munkaterhelés-kezelési funkció

InVision árak

  • Ingyenes
  • Pro: 4 USD/hó aktív felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön az InVisionnál.

InVision értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 650 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Készítsen design thinking eszközkészletet a ClickUp segítségével

A tervezési eszközök minden tervezőcsapat eszköztárának elengedhetetlen részét képezik. Ezek az eszközök segítik a csapatokat a hatékony együttműködésben, az ötletek kidolgozásában, a prototípusok elkészítésében és az ötletek zökkenőmentes iterálásában.

Ha azonban olyan platformot keres, amely egy helyen támogatja mindezeket a tervezési feladatokat, akkor a ClickUp a legjobb megoldás.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen integrálhatja vázlatokat, prototípusokat és terveket a projektmenedzsment munkafolyamatokba, ezzel egyszerűsítve a tervezési gondolkodási folyamatot és növelve a hatékonyságot.

