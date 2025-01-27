A 10 legjobb eszköz a tervezési gondolkodáshoz 2025-ben

A design thinking egy problémamegoldó módszertan, amelynek célja innovatív, emberközpontú termékek és szolgáltatások létrehozása. Magában foglalja a végfelhasználó iránti empátiát, az iterációt és a megoldandó probléma mélyreható megértését.
A design thinking azonban nem csupán egy folyamat. Magában foglalja bizonyos eszközök használatát is, amelyek megkönnyítik a tervezési szakaszokat.
Ezek az eszközök magukban foglalhatnak mindent a gondolattérképektől az empátiatérképekig, az utazási térképekig és a felhasználói személyiségekig, valamint a projektmenedzsment szoftverekig. Minden eszköz egy adott célt szolgál, és segít a tervezőknek betekintést nyerni, ötleteket generálni és prototípusokat készíteni.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb tervezési gondolkodási eszközt, amelyek segíthetnek a csapatoknak a tervezési gondolkodási folyamat sikeres megvalósításában. Ezek az eszközök az empátia-térképektől és az utazási térképektől a prototípus-készítő szoftverekig és a tervezési sprintekig terjednek!
Mit kell keresni egy design thinking eszközben?
A tervezési gondolkodás egy olyan folyamat, amely magában foglalja a felhasználók igényeinek megértését, a probléma meghatározását, a megoldások brainstormingját, prototípusok építését és tesztelését. De itt van a lényeg: az eszközök döntő hatással lehetnek a tervezési gondolkodási élményre.
A legjobb tervezési eszközök segítenek rendezni a gondolatait, jobban együttműködni másokkal és megvalósítani az ötleteit. Hogyan válassza ki a csapatának legmegfelelőbb tervezési eszközt?
Az ideális tervezési eszköz kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb jellemzők:
- Testreszabhatóság: A csapat tagjai a szerszámot a tervezési gondolkodási folyamataikhoz és grafikai tervezési munkafolyamataikhoz igazíthatják.
- Iteratív folyamat támogatás: Az eszköz támogatja az iteratív folyamatot, lehetővé téve mindenki számára, hogy több tervezési iterációt futtasson és finomítsa a megoldásokat.
- Dokumentáció: Az eszköz projektmenedzsment funkciókat kínál a tudás megosztásához, a kreatív ötletek tárolásához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a felelősségvállalás növeléséhez.
- Együttműködés: A projektben részt vevők könnyedén kommunikálhatnak a többi csapattaggal, hogy megosszák ötleteiket és visszajelzéseiket.
- Vizualizáció: Az eszköz vizualizációs funkciókat kínál, amelyek segítenek a tervezési gondolkodás különböző szakaszaiban.
- Automatizálás: A csapat tagjai javíthatják kreatív megoldásaikat azáltal, hogy automatizálják a tervezési folyamatban végzett manuális napi feladatokat.
- Integráció: A tervezési eszközöknek integrálódniuk kell más, az agilis termékfejlesztéshez használt online eszközökkel, például a prototípus-készítéssel, a felhasználói kutatással, a felhasználói interjúk készítésével és a használhatósági teszteléssel.
A 10 legjobb tervezési gondolkodási eszköz
A 10 legjobb tervezési eszköz listánk számos olyan eszközt és szoftvert tartalmaz, amelyek segítségével a csapatok hatékonyabban tudnak ötleteket kidolgozni, prototípusokat készíteni és lehetséges megoldásokat tesztelni. A vázlatkészítő és prototípus-készítő eszközöktől a digitális együttműködési platformokig ezek az eszközök mindent megadnak, amire szükség van a tervezési folyamat racionalizálásához és a csapat termelékenységének maximalizálásához!
1. ClickUp
A ClickUp egy termelékenységi platform, amelyet úgy terveztek, hogy teljes körű megoldásokat nyújtson bármely csapat vagy termékfejlesztési terv számára. A napi feladatoktól a komplex projektekig a ClickUp több száz funkciót kínál, amelyek megkönnyítik a tervezési gondolkodási folyamat különböző szakaszait. Akár aszinkron módon, akár valós időben dolgozik a csapata, rendelkezésére állnak a projektek előrehaladásához szükséges kontextusok és eszközök!
Ráadásul a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, többek között a Slackkel, a Google Drive-val, a Figmával és a Loommal, így munkásalkalmazásait egy közös munkaterületen központosíthatja.
Például a Figma integrációja lehetővé teszi a tervezők számára, hogy könnyedén együttműködjenek és megosszák munkájukat a csapattagokkal közvetlenül a ClickUp-ban. Eközben a Loom integrációja segíthet a csapat kommunikációjának egyszerűsítésében, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan rögzítsenek és megosszanak videóüzeneteket a feladatokon és megjegyzéseken belül!
A ClickUp legjobb funkciói
- Kép-, videó- és PDF-megjegyzés eszközök a visszajelzések központosításához és a jóváhagyási folyamatok felgyorsításához
- Kollaboratív táblák, dokumentumok és gondolattérképek az ötletek valós idejű kidolgozásához a csapattal együtt.
- Rugalmas időkövetés bármilyen eszközről, ablakból, alkalmazásból vagy feladatból a globális időzítővel
- Több mint 15 projektnézet, beleértve a Naptár, a Tábla és az egyedülálló Munkafolyamat nézetet.
- Hatalmas sablonkönyvtár minden felhasználási esethez, a kreatív briefektől és tervezési briefektől az ügyfélút térképekig.
- Több feladatot kapó személyek a teljes átláthatóság érdekében az összes előrehaladásban
- Vizuális együttműködési funkciók minden árazási csomagban elérhetők
- Több mint 50 feladat-automatizálás a projektmunkafolyamatok egyszerűsítéséhez
A ClickUp korlátai
- A sok hatékony együttműködési eszköz megnehezítheti a tanulási folyamatot.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető!
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
Fedezze fel a legfontosabb termékmenedzsment sablonokat!
2. Hotjar
A Hotjar egy design thinking eszköz, amely segít a vállalkozásoknak jobban megérteni ügyfeleik viselkedését és preferenciáit. Egy sor eszközt kínál a felhasználói kutatási adatok és hőtérképek elemzéséhez, hogy azonosítsa a problémás pontokat, optimalizálja a felhasználói élményt és növelje a konverziókat. A Hotjar egyik legfontosabb funkciója a látogatói felvételek készítése, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy pontosan lássák, hogyan interagálnak a felhasználók a weboldalukkal vagy alkalmazásukkal.
A látogatói felvételek mellett a Hotjar számos más eszközt is kínál a visszajelzések gyűjtéséhez, többek között felméréseket, közvélemény-kutatásokat és űrlapokat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy közvetlenül a felhasználóiktól gyűjtsenek információkat, és jobban megértsék igényeiket és preferenciáikat.
A Hotjar legjobb funkciói
- Látogatói felvételek és munkamenet-visszajátszás
- Hő térképek a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez a weboldalakon
- Konverziós tölcsér elemzés az értékesítési tölcsérek optimalizálása érdekében
- Visszajelzési szavazások és felmérések a felhasználói visszajelzések gyűjtéséhez
- Felhasználói viselkedéselemzés és szegmentálás
A Hotjar korlátai
- Korlátozott szűrési lehetőségek az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban
- Az egyéni diagramok csak a Scale csomagot választó csapatok számára elérhetők.
- Akár 10 MB-os HTML-rögzítés
Hotjar árak
- Alap: Ingyenes
- Plusz: 32 USD/hó
- Üzleti: 80 USD/hó
- Skálázhatóság: 171 USD/hó
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)
Bónusz: Ügyfélút-térképészeti szoftver!
3. Figma
A tervezés konzisztenciája minden sikeres tervezési projekt kritikus eleme, és a Figma megkönnyíti a csapatok munkáját a kereshető eszközökkel és megosztható stílusokkal. A Figma lehetővé teszi a tervezők számára, hogy központi eszközkönyvtárat hozzanak létre, amely ikonokat, logókat és egyéb tervezési elemeket tartalmaz. Mindenki használhatja a tervezés által jóváhagyott eszközöket, és konzisztens megjelenést és hangulatot biztosíthat a terveihez!
A Figma olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyekkel tipográfiai, szín- és egyéb tervezési elemek stílusait lehet létrehozni és megosztani. A tervezők minden tervükben egységes stílusokat alkalmazhatnak, függetlenül attól, hogy ki dolgozik rajtuk. Ezeket a stílusokat egy helyen lehet frissíteni, és automatikusan alkalmazni minden tervre.
A Figma legjobb funkciói
- Felhőalapú tervezési együttműködés és megosztás
- Komponens- és stíluskönyvtárak a hatékony tervezési munkafolyamatokhoz
- Verziótörténet és fájlmentés
- Csapatkezelő eszközök és felhasználói jogosultságok
- Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, például a Slackkel és a ClickUp-pal
A Figma korlátai
- Korlátozott offline funkcionalitás, mivel elsősorban felhőalapú eszközről van szó.
- Más tervezési eszközökhöz képest korlátozott plugin-könyvtár
- Nincs mobilalkalmazás
Figma árak
- Starter: Ingyenes
- Figma Professional: 12 USD/szerkesztő/hónap
- Figma Szervezet: 45 USD/szerkesztő/hónap
- Vállalati: 75 USD/Figma szerkesztő/hónap
Figma értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (780+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)
4. Készítsd el a személyiségedet
A MakeMyPersona egy design thinking eszköz, amelyet a HubSpot fejlesztett ki, hogy segítse a vállalkozásokat a részletes vásárlói személyiségek létrehozásában. A vásárlói személyiségek egy ideális ügyfél fiktív ábrázolásai, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vállalkozások jobban megértsék célközönségüket.
A tény azonban az, hogy a MakeMyPersona lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy részletes személyiségprofilokat hozzanak létre azáltal, hogy egy sor kérdésre válaszolnak a vásárló demográfiai adataival, érdeklődési körével, céljaival és problémáival kapcsolatban. Az eszköz ezután részletes személyiségprofil-jelentést generál, amely tartalmazza a vásárló nevét, életkorát, beosztását és egyebeket.
Részletes személyiségprofilok létrehozásával a vállalkozások testre szabhatják üzeneteiket és kínálatukat, hogy azok megfeleljenek a célközönségük speciális igényeinek. Ez növelheti az ügyfelek elkötelezettségét és a konverziós arányokat.
A Make My Persona legjobb funkciói
- Felhasználói személyiség sablonok piackutatáshoz és felhasználóközpontú tervezéshez
- Testreszabható személyiségsablonok és kérdőívek
- Együttműködési eszközök személyiségalkotáshoz és a tervezési gondolkodási folyamathoz
- Hozzáférés a HubSpot átfogó marketing- és értékesítési erőforrásaihoz
- Korlátlan számú online személyiség a felhasználói tesztelés támogatásához
Make My Persona korlátai
- A személyiségalkotáson túl korlátozott funkcionalitás, mivel elsősorban önálló eszközről van szó.
- A személyiség sablonok korlátozott testreszabhatósága más személyiségalkotó eszközökhöz képest
- Nincsenek olyan tervezési projektmenedzsment funkciók, amelyek minden tervezési gondolkodási szakaszt támogatnának.
Make My Persona árak
- A Make My Persona egy ingyenes eszköz.
Make My Persona értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Optimizely
Az Optimizely egy weboldal-optimalizáló platform, amelynek segítségével a vállalkozások tesztelhetik és optimalizálhatják weboldaluk tartalmát a maximális hatékonyság érdekében. A platform egy sor eszközt kínál A/B teszteléshez, személyre szabáshoz és elemzéshez, így a vállalkozások adat alapú döntéseket hozhatnak weboldaluk tartalmával kapcsolatban.
Az Optimizely segítségével a vállalkozások mindent tesztelhetnek és optimalizálhatnak, a címsoroktól és képektől kezdve a teljes céloldalakig és a felhasználói folyamatokig. A platform felhőalapú, így internetkapcsolattal bárhonnan elérhető. Az Optimizely kiváló eszköz a weboldalak teljesítményének javításához, valamint az elkötelezettség és a konverziós arányok növeléséhez!
Az Optimizely legjobb funkciói
- A/B tesztelési és kísérleti platform weboldalak és alkalmazások optimalizálásához
- Vizuális szerkesztő kísérletek létrehozásához és végrehajtásához
- Személyre szabott felhasználói élményt biztosító személyre szabási eszközök
- Kísérletezzen az analitika és a jelentések használatával a használhatóság tesztelése érdekében.
- Integráció más elemzési és marketing eszközökkel
Az Optimizely korlátai
- Korlátozott funkcionalitás a nem technikai felhasználók számára, akiknek komplexebb kísérletekhez fejlesztőkre kell támaszkodniuk.
- Más design thinking eszközökhöz képest kicsi integrációs könyvtár
- Drága árazási modell, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi a kisebb vállalkozások számára.
Optimizely árak
- Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Optimizely-vel.
Optimizely értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: N/A
6. SessionLab
A Sessionlab egy webalapú tervezési eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a hatékony értekezletek és workshopok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Az eszköz célja, hogy segítse a csapatokat innovatív megoldások kidolgozásában és az események előkészítéséhez szükséges idő csökkentésében.
A Sessionlab egyik legfontosabb jellemzője a különböző típusú értekezletekhez és workshopok hoz előre megtervezett sablonok kiterjedt könyvtára. Ezek a sablonok napirendeket, gyakorlatokat és moderálási eszközöket tartalmaznak. Ezek az esemény és a csapat egyedi igényeinek megfelelően testreszabhatók. A Sessionlab emellett számos eszközt kínál a résztvevők visszajelzéseinek kezeléséhez, az értekezletek jegyzetének rögzítéséhez és megosztásához, valamint a teendők nyomon követéséhez.
A SessionLab legjobb funkciói
- A design thinking folyamat és az agilis módszertanok elősegítésére és workshopok tervezésére szolgál ó eszközök
- Testreszabható napirend-sablonok felhasználói kutatási platform létrehozásához
- Együttműködési eszközök csapatalapú workshopok tervezéséhez
- Magánsablonok a fizetős csomagokban
- Csapat tevékenységek áttekintése
A SessionLab korlátai
- Az agenda sablonok korlátozott testreszabhatósága más workshop-tervező eszközökhöz képest
- Korlátozott funkcionalitás a workshopok tervezésén túli projektmenedzsmenthez
- Nincs offline funkció
A SessionLab árai
- Alap: Egy felhasználó számára ingyenes
- Pro: 15 USD/hó egy felhasználó számára
- Csapat: 60 USD/hó öt felhasználó számára
- Üzleti: 90 USD/hó öt felhasználó számára
SessionLab értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (5+ értékelés)
7. Stormboard
A Stormboard egy felhőalapú együttműködési és ötletelési eszköz, amely segít a csapatoknak ötleteket generálni és azokat megvalósítható tervekké alakítani. Az eszköz valós idejű együttműködésre lett kialakítva, így ideális megoldás a design thinking megoldásokon dolgozó távoli csapatok számára.
A Stormboard számos funkciót kínál, többek között post-it cetliket, virtuális táblákat és rajzeszközöket. Az eszköz szavazási rendszert is kínál, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a legjobb ötletekre szavazzanak, valamint prioritási funkciót is tartalmaz, amely segít a csapatoknak azonosítani a legfontosabb ötleteket, amelyekre koncentrálniuk kell.
A Stormboard legjobb funkciói
- Digitális brainstorming és együttműködési eszköz a tervezési gondolkodáshoz
- Valós idejű együttműködés és szavazás távoli csapatok számára
- Integráció más projektmenedzsment eszközökkel
- Mobilalkalmazás az útközbeni együttműködéshez
- Biztonsági funkciók az adatok védelme és a magánélet biztosítása érdekében
A Stormboard korlátai
- Korlátozott lehetőség a sablonok testreszabására vagy egyéni munkafolyamatok létrehozására
- A brainstorming és az ötletelésen túl a projektmenedzsment funkciók korlátozottak.
- Megtanulása nehéz az új felhasználók számára, akik nem ismerik a digitális brainstorming eszközöket.
Stormboard árak
- Személyes: Ingyenes egyéni felhasználók és öt főnél nem nagyobb csapatok számára
- Üzleti: 10 USD/hó
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Stomboarddal az egyedi árakért.
Stormboard értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
8. Miro
A Miro egy online együttműködési táblaplatform, amely számos eszközt kínál a csapatok hatékony együttműködéséhez, többek között post-it cetliket, rajzokat, folyamatábrákat és vázlatokat. A Miro más munkaeszközökkel is integrálható, például a Slackkel, a Jirával és a Google Drive-val, így könnyen megoszthatók az információk és fájlok a különböző platformok között.
Ezenkívül a Miro sablonokat is kínál, amelyek segítségével a csapatok gyorsan elindulhatnak, és könnyedén létrehozhatnak egyedi munkaterületet minden egyes projekthez. Felhasználóbarát felületével, robusztus funkcióival és hatékony integrációival a Miro értékes eszköz minden távoli csapat számára, amely hatékonyan szeretne együttműködni.
A Miro legjobb funkciói
- Jegyzetlapok, képek, gondolattérképek, videók és rajzolási funkciók
- Különböző sablonok és eszközök brainstorminghoz és vázlatkészítéshez
- Valós idejű együttműködés és megosztott terek távoli csapatok számára
- Integráció más projektmenedzsment eszközökkel és alkalmazásokkal
- Képek, videók és egyéb fájlok feltöltésének és megosztásának lehetősége
A Miro korlátai
- Nincs funkciója mélyreható tudásbázis létrehozására
- Az árak a kisebb ügynökségek számára magasak.
- Korlátozott offline funkcionalitás
Miro árak
- Ingyenes
- Starter: 8 USD/tag/hónap
- Üzleti: 16 USD/tag/hónap
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Miro-val az egyedi árakért.
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 4300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)
9. Mural
A Mural egy digitális munkaterület és design thinking eszköz, amelynek segítségével a csapatok ötleteket dolgozhatnak ki és finomíthatnak. A platformot úgy tervezték, hogy támogassa a design thinking különböző szakaszait, beleértve a problémamegoldást, a brainstormingot, a térképezést és a vizualizációt. A Mural számos funkcióval és eszközzel segíti a csapatok hatékony együttműködését, függetlenül a tagok tartózkodási helyétől.
A Mural vászon sablonjai strukturált módszert kínálnak a csapatoknak a különböző tervezési gondolkodási szakaszok megközelítéséhez, míg keretrendszerei segítenek a csapatoknak az ötletek rendszerezésében és a minták azonosításában. Ezenkívül a Mural számos eszközt kínál vázlatok készítéséhez, jegyzetek hozzáadásához és megjegyzésekhez, megkönnyítve a csapat tagjainak a valós idejű kommunikációt és együttműködést.
A Mural legjobb funkciói
- Rugalmas jogosultságok a csak megtekintésre, szerkesztésre és moderálásra vonatkozó jogosultságok létrehozásához
- Több száz előre elkészített sablon az együttműködési munkamenetekhez
- Fejlett integrációs funkciók a fizetős csomagokban
- Kiterjedt fájltámogatás a táblákhoz
- Végtelen és méretezhető vászonbeállítások
A Mural korlátai
- Más design thinking folyamatokhoz képest drága árak
- Nincs lehetőség interaktív diagramok, táblázatok vagy jelentések létrehozására.
- Nincs videocsevegés funkció
A Mural árai
- Ingyenes
- Team+: 9,99 USD/tag/hónap
- Üzleti: 17,99 USD/tag/hónap
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Muralral az egyedi árakért.
Mural értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
Hasonlítsa össze a Miro és a Mural táblák funkcióit és árait!
10. InVision
A legjobb tervezési eszközök listáját az InVision zárja, egy digitális terméktervezési platform, amelyen tervezők, termékmenedzserek és más érdekelt felek különböző típusú projekteket hozhatnak létre és dolgozhatnak együtt. A platform egy sor olyan eszközt kínál, amelyek egyszerűsítik a tervezési folyamatot, beleértve a kategóriák és szerepkörök szerint rendezett, előre elkészített sablonokat.
A Freehand funkcióval a csapatok minden munkamenetük szakaszában mindenki számára egységes képet adhatnak. Az eszköz segítségével a csapatok könnyedén megvitathatják ötleteiket, megjegyzéseket fűzhetnek és visszajelzéseket adhatnak, mindezt vizuálisan és együttműködve. Ez segít minimalizálni a félreértéseket, csökkenteni a hibákat és felgyorsítani a döntéshozatali folyamatot.
Az InVision legjobb funkciói
- Whiteboard Importer funkció a Miro vagy Mural whiteboardok közvetlen importálásához
- Korlátlan nyilvános és privát területek az ingyenes csomagban
- Interaktív widgetek és reakciók
- Testreszabható intelligens munkafolyamatok
- Feladatkezelési funkciók
Az InVision korlátai
- Más design thinking eszközökhöz képest kicsi integrációs könyvtár
- Nincs funkció ábra vagy webhelytérkép létrehozásához prototípushoz
- Nincs csapatkezelési és munkaterhelés-kezelési funkció
InVision árak
- Ingyenes
- Pro: 4 USD/hó aktív felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az InVisionnál.
InVision értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 650 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
Készítsen design thinking eszközkészletet a ClickUp segítségével
A tervezési eszközök minden tervezőcsapat eszköztárának elengedhetetlen részét képezik. Ezek az eszközök segítik a csapatokat a hatékony együttműködésben, az ötletek kidolgozásában, a prototípusok elkészítésében és az ötletek zökkenőmentes iterálásában.
Ha azonban olyan platformot keres, amely egy helyen támogatja mindezeket a tervezési feladatokat, akkor a ClickUp a legjobb megoldás.
A ClickUp segítségével zökkenőmentesen integrálhatja vázlatokat, prototípusokat és terveket a projektmenedzsment munkafolyamatokba, ezzel egyszerűsítve a tervezési gondolkodási folyamatot és növelve a hatékonyságot.
Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot!