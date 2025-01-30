A 10 legjobb jegyzetelő szoftver 2025-ben

Akár szerkesztő, termékmenedzser vagy akár vezérigazgató vagy, valószínűleg minden nap több olyan dokumentummal találkozol, amelyekhez visszajelzésre van szükséged. A Google Docs-ban történő javaslatok beírása azonban néha korlátozott lehet.

Előfordulhat, hogy néha szükségét érzed annak, hogy leírj vagy lerajzolj valamit, hogy jobban elmagyarázhasd az ötleteidet. A fekete-fehér dokumentumokon egy kis színt vagy egy praktikus címkét a legtöbb ember nagyra értékel.

Itt jönnek képbe a jegyzetelő szoftverek. 📝

A megfelelő jegyzetelő eszköz több fontos funkcióval rendelkezik, például kiemeléssel, jelöléssel és címkézéssel, hogy a szerkesztés kontextusosabb és részletesebb legyen. Számos jegyzetelő eszköz található a piacon, és nem szeretném, ha napokig kellene átnéznie mindegyiket, hogy kiválassza a legmegfelelőbbet.

Ebben a blogban megpróbáltam összeállítani a jelenleg elérhető 10 legjobb jegyzetelő szoftvert. Fedezzük fel a különböző típusú jegyzetelő eszközöket, és találjuk meg a vállalkozásod számára legmegfelelőbbet!

Ahogyan az irodájában van egy fehér tábla, úgy a digitális jegyzetelő eszközök is digitális fehér táblaként működnek.

A legjobb adatelemző eszközökkel több ötletet is feljegyezhet a táblára, és különböző tartalomformátumokat szerkeszthet. Nézzük meg, milyen típusú adatelemző eszközök érhetők el a piacon:

Szövegmegjegyzés-eszközök: Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szöveges dokumentumokat kiemeljenek, megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk és jelöléseket tegyenek rájuk. Használhatja őket cikkek, szerződések és egyéb írásos anyagok áttekintésére. Képjelölő eszközök: A képjelölő eszközökkel címkézhet és jelölhet képeket objektumfelismerési és képbesorolási feladatokhoz. Elsősorban gépi tanuláshoz használják őket. Videó-megjegyzéskészítő eszközök: Ezek segítségével megjegyzéseket fűzhet videótartalmakhoz. Megjelölhet, címkézhet és megjegyzéseket fűzhet bizonyos képkockákhoz vagy jelenetekhez. PDF-megjegyzéseszközök: Ezek az eszközök PDF-dokumentumok megjegyzéséhez készültek. Olyan funkciókat kínálnak, mint a kiemelés, jegyzetek hozzáadása és rajzolás. Whiteboard jegyzetelő eszközök: A whiteboard szoftverek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy valós időben együttműködjenek egy digitális táblán. Ideálisak brainstorming üléseken és interaktív prezentációkhoz.

A jegyzetelő eszköz kiválasztásakor fontos figyelembe venni a projekt és a csapat egyedi adatkezelési igényeit. Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket érdemes szem előtt tartani:

Könnyű használat: A jegyzetelő eszközöknek intuitív felülettel kell rendelkezniük, hogy bárki gyorsan és hatékonyan tudjon jegyzeteket készíteni, függetlenül a technikai ismereteitől. Megjegyzésfunkciók: Keressen olyan eszközt, amely számos megjegyzésfunkciót kínál – például szöveges megjegyzéseket, kiemeléseket, alakzatokat és szabadkézi rajzolást –, hogy kreatív módon szerkeszthesse a különböző típusú tartalmakat. Együttműködési lehetőségek: A jegyzetelő eszköznek lehetővé kell tennie, hogy több felhasználó egyszerre jegyzeteljen és visszajelzést adjon, hogy megkönnyítse : A jegyzetelő eszköznek lehetővé kell tennie, hogy több felhasználó egyszerre jegyzeteljen és visszajelzést adjon, hogy megkönnyítse a munkahelyi együttműködést. Integráció és kompatibilitás: Keressen olyan eszközt, amely jól integrálható a meglévő szoftvereivel és munkafolyamataival. Biztonság: Előfordulhat, hogy érzékeny dokumentumokkal dolgozik. Ezért az eszköznek robusztus biztonsági funkciókat kell kínálnia, például titkosítást és hozzáférés-vezérlést, hogy megvédje adatait.

1. ClickUp (A legjobb együttműködéshez)

Jobb és gyorsabb jegyzetelés a ClickUp segítségével A ClickUp Whiteboards egy központi vizuális központ, amely a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakítja.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform és jegyzetelő szoftver, amely kiválóan alkalmas az együttműködésre. Számos testreszabható táblasablonnal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a valós idejű interakciót. A táblák nagyon hasznosak ötletek kidolgozásához, projekttervek készítéséhez és PDF-ek vagy dokumentumok pontos szerkesztéséhez.

A ClickUp Whiteboards interaktív felületet biztosít, ahol a felhasználók rajzolhatnak, írhatnak és összekapcsolhatják ötleteiket. A funkció számos jegyzetelési lehetőséget támogat, beleértve a post-it jegyzeteket, a szabadkézi rajzokat és a szöveget. A Whiteboardon elemek mozgathatók, nagyítható és kicsinyíthető a kép, valamint valós időben látható, hogy ki dolgozik veled együtt.

A ClickUp Impact Effort Matrix Template sablonját használtam a szerkesztési feladatok fontossági sorrendjének megállapításához.

Töltse le ezt a sablont A hatékonysági mátrix segítségével vizuálisan ábrázolhatja az egyes funkciókhoz szükséges erőfeszítéseket, így jobban rangsorolhatja a feladatokat és az erőforrásokat.

Ez a sablon segít Önnek a feladatok hatásának és fontosságának gyors és pontos értékelésében, hogy eldönthesse, mely projekteket kell elsőként megoldani. A sablon remek cselekvési tervet készített a projektemhez, és gyorsan elvégezhettem a fontos szerkesztéseket, ahelyett, hogy egy üres dokumentumon töprengtem volna.

A ClickUp Whiteboards további előnye, hogy néhány kattintással gyakorlatilag bármelyik elemet a táblán feladattá alakíthat. A Whiteboards-on található jegyzeteket feladatokká és dokumentumokká alakíthatom, és szerkeszthetem, megjegyzéseket fűzhetek hozzájuk, összekapcsolhatom vagy lemásolhatom őket anélkül, hogy elhagynám a vásznat.

Ágyazza be a ClickUp Docs élő dokumentumait közvetlenül a Whiteboardsba, hogy hozzáférjen a fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextushoz anélkül, hogy el kellene hagynia a tábláját.

A fentiek mellett nézzünk meg még néhány fontosabb előnyt, amelyet a ClickUp jegyzetelő eszközként való használata jelent.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés) 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra : 4,6/5 (több mint 4000 értékelés) 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Filestage (a kreatív felülvizsgálatok racionalizálására a legalkalmasabb)

via Filestage

​​A Filestage egy felülvizsgálati és jóváhagyási platform, amely segít egyszerűsíteni a kreatív folyamatokat. A Filestage megjegyzéseszközei segítettek felülvizsgálni, kommentálni és jóváhagyni különböző típusú tartalmakat, videókat, képeket, PDF-eket és dokumentumokat.

A Filestage legjobb funkciói

Valós idejű megjegyzések: A Filestage segítségével valós időben közvetlenül a fájlokra, beleértve a videókat, képeket, PDF-eket és egyebeket, tettem megjegyzéseket. Csapatom tagjai is kiemelhettek egy dokumentum vagy keret bizonyos részeit, és javasolhattak változtatásokat. Ez meglehetősen egyszerűvé tette a visszajelzési folyamatot.

Központosított visszajelzéskezelés: Minden megjegyzés és visszajelzés a Filestage-en belül központosított, így a csapatom egy helyen követheti nyomon a megjegyzéseket és a módosításokat. Ez nagyszerű, mert így a felülvizsgálati folyamat során nem veszik el a visszajelzések.

Verziókezelés: A Filestage verziókezelést biztosít, amelynek segítségével minden új fájlverzió nyomon követi a korábbi megjegyzéseket. Ezzel összehasonlíthatja a változásokat és biztosíthatja, hogy minden visszajelzés megvalósításra került.

Feladatok automatizálása: A platform segített automatizálni olyan feladatokat, mint emlékeztető küldése a lektoroknak vagy a fájlok áthelyezése a jóváhagyási szakaszok között a megjegyzések alapján.

Együttműködés külső érdekelt felekkel: Meghívhat külső érdekelt feleket a fájlok áttekintésére és megjegyzések hozzáadására anélkül, hogy külön fiókot kellene létrehozniuk. Így könnyedén együttműködhet szabadúszókkal vagy kérhet visszajelzéseket vezetőitől.

A Filestage korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület hasznosabb lehetne a felülvizsgálati folyamat során, különösen, ha még nem ismeri a platformot.

Bizonyos esetekben a nagyobb fájlméretű képek olyan mértékben tömörülnek, hogy a kép színei megváltoznak.

A Filestage árai

Ingyenes

Alap : 109 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Profi: 299 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (238 értékelés)

Capterra: 4,7 (102 értékelés)

3. PDF Annotator (a legjobb PDF-ek szerkesztéséhez)

via PDF Annotator

A PDF Annotator egy jegyzetelő szoftver, amelyet kifejezetten azoknak a felhasználóknak terveztek, akik PDF-dokumentumokat szerkesztenek. Akár diák, szakember vagy oktató, ez a szoftver minden szükséges eszközt tartalmaz a PDF-ek hatékony jelöléséhez.

A PDF Annotator legjobb funkciói

Digitális aláírások: Ezzel könnyedén hozzáadhat digitális aláírásokat a dokumentumokhoz. Ez egy remek eszköz azoknak a szakembereknek, akiknek biztonságosan alá kell írniuk és meg kell osztaniuk a dokumentumokat.

Egyedi bélyegek és szimbólumok: A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára egyedi bélyegek létrehozását és használatát. Ezek a bélyegek tökéletesen alkalmasak ismétlődő megjegyzésekhez, például jóváhagyott/elutasított bélyegekhez vagy bizonyos iparágakban használt általános szimbólumokhoz.

Megjegyzéskezelés: A PDF Annotator többféle funkcióval rendelkezik a megjegyzések kereséséhez. Megtekintheti őket listában, vagy ugorhat bizonyos megjegyzésekre, és típusuk alapján szűrheti őket.

PDF-fájlok létrehozása egy kattintással: A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy PDF-fájlokat hozzanak létre a semmiből vagy más dokumentumtípusokból. A PDF-fájl létrehozása után közvetlenül a szoftverben lehet megjegyzéseket hozzáadni.

Integráció a Microsoft Office-szal: A jegyzetelő szoftver zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Office-szal. Így a Word, Excel és PowerPoint fájlokból létrehozott PDF-eket jegyzetelheti anélkül, hogy elhagyná a PDF Annotator környezetet.

A PDF Annotator korlátai

Csak PDF-fájlokra alkalmazható.

Nem képes PDF-eket „összekapcsolni” vagy kombinálni az Explorer helyi menüjéből, ahogyan az Acrobat teljes verzióival lehetséges.

PDF Annotator árak

Diáklicenc : 44,95 USD felhasználónként

Egyfelhasználós licenc: 79,95 USD felhasználónként (egyszeri díj)

PDF Annotator értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Ink2Go (a legjobb élő prezentációkhoz való jegyzeteléshez)

via Ink2Go

Az Ink2Go az egyetlen olyan adatelemző eszköz, amely lehetővé teszi a jegyzetek készítését felvétel közben. Valós időben rajzolhat, írhat és kiemelhet közvetlenül a képernyőn. Kiváló választás oktatók, trénerek és szakemberek számára, akiknek élő jegyzetekkel kell lekötniük a közönségüket.

Az Ink2Go legjobb funkciói

Élő képernyő-megjegyzés: Az Ink2Go lehetővé teszi, hogy élő prezentációk során közvetlenül a képernyőn tegyen megjegyzéseket, így kiváló videó-megjegyzés eszköz. Kiemelheti a fontos pontokat, felhívhatja a figyelmet bizonyos területekre, vagy illusztrálhatja a fogalmakat menet közben.

Képernyőfelvétel megjegyzésekkel: Felveheti a képernyőjét a megjegyzéseivel együtt, hogy oktatóvideókat, útmutatókat vagy képzési anyagokat készítsen, ami az Ink2Go-t kiváló videó megjegyzés eszközzé teszi.

Toll és kiemelő eszközök: Az Ink2Go számos toll és kiemelő eszközt kínál, amelyek színe és vastagsága testreszabható, így a jegyzeteket az Ön igényeinek és stílusának megfelelően alakíthatja.

Táblamód: A meglévő tartalmakhoz való megjegyzések mellett az Ink2Go táblamódot is kínál, amelyben teljesen új tartalmakat hozhat létre.

Az Ink2Go korlátai

Az eszköz viszonylag egyszerű a átfogóbb jegyzetelő szoftverekhez képest, ami korlátozhatja a haladó felhasználókat.

Ink2Go árak

Egyfelhasználós licenc: 19,9 USD (egyszeri díj)

Ink2Go értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Drawboard Projects (legalkalmasabb AEC-projektekhez és PDF-ekhez)

via Drawboard Projects

A Drawboard Projects egy hatékony adatelemző eszköz az építészet, a mérnöki és az építőipar (AEC) szakemberei számára. PDF-ekhez is kínál megjegyzéseket, de az USP a komplex rajzok és dokumentumok, például tervrajzok, CAD-fájlok és egyéb műszaki dokumentumok közös szerkesztésére szolgáló funkciója.

A Drawboard Projects legjobb funkciói

Iparág-specifikus eszközök: Ez az egyik kevés olyan jegyzetelő eszköz, amely kifejezetten az AEC iparág számára kínál funkciókat. Pontos mérőeszközöket, kalibrálást és rétegeket kínál az építészeti és mérnöki tervek részletes jegyzeteléséhez.

PDF-szerkesztő és adat-megjegyzés eszközök : Találtam egy teljes eszközkészletet PDF-ek szerkesztéséhez és megjegyzéséhez, amelynek funkciói között szerepel a szöveg kiemelése, megjegyzések hozzáadása, szabadkézi rajzolás, alakzatok beszúrása és még sok más.

Dokumentumverzió-kezelés: Ez a jegyzetelő szoftver nyomon követi a dokumentum összes verzióját, így láthatja az időbeli változásokat, és biztos lehet benne, hogy a projekt életciklusa alatt egyetlen jegyzet vagy módosítás sem vész el.

Offline hozzáférés: Letölthet dokumentumokat, hogy offline jegyzeteket fűzhessen hozzájuk, majd a kapcsolat helyreállítása után szinkronizálhatja a változtatásokat. Ez a funkció nagyon hasznos olyan terepmunkáknál, ahol az internet-hozzáférés korlátozott.

Integráció népszerű AEC szoftverekkel: Az adatelemző eszköz integrálható az AEC iparágban általánosan használt egyéb eszközökkel, például az Autodeskkel, így nem kell manuálisan átmásolnia a fájlokat.

A Drawboard Projects korlátai

Az ingyenes Basic verzió nem biztosít hozzáférést az Android-alkalmazáshoz, és nem támogatja az audiojegyzeteket, az e-mailes feltöltéseket, a pillanatképeket és a szerkesztést.

A Drawboard Projects árai

Csapat : 29 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Drawboard Projects értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Prodigy (a legjobb gépi tanulási modellekhez)

via Prodigy

A Prodigy egy sokoldalú adatelemző eszköz, amelyet kifejezetten gépi tanulási modellek képzésére terveztek. Ez az eszköz ideális adat tudósok, gépi tanulási mérnökök és kutatók számára.

A Prodigy legjobb funkciói

Aktív tanulás integrációja : A Prodigy aktív tanulást alkalmaz, hogy a leginkább informatív adatmintákat helyezze előtérbe, és olyan megjegyzéseket javasoljon, amelyek a legnagyobb valószínűséggel javítják gépi tanulási modelljeinek teljesítményét.

Testreszabható adat-megjegyzéses munkafolyamatok: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját igényeikhez igazított, egyedi megjegyzéses munkafolyamatokat hozzanak létre. Akár szöveggel, képekkel vagy más típusú adatokkal dolgozik, rugalmas keretrendszert kap, amellyel a projektjéhez leginkább megfelelő megjegyzéses folyamatot tervezheti meg.

Valós idejű modellek képzése: A Prodigy egyik kiemelkedő tulajdonsága, hogy valós időben képes modelleket képezni, miközben Ön jegyzeteket készít. Ez az azonnali visszacsatolási ciklus segít a felhasználóknak megérteni, hogy a jegyzetek hogyan befolyásolják a modell teljesítményét.

Hatékony adatkezelés: Az eszköz nagy adathalmazokhoz van optimalizálva, így könnyedén kezelhet több millió adatpontot.

Zökkenőmentes integráció: A Prodigy zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű gépi tanulási könyvtárakkal, mint a spaCy, a TensorFlow és a PyTorch, így a jegyzeteket közvetlenül beépítheti a képzési folyamatba.

A Prodigy korlátai

A Prodigy elsősorban technikai felhasználók számára készült, ezért nem biztos, hogy a legjobb választás nem technikai csapatok vagy általános célú jegyzetelő eszközt keresők számára.

Prodigy árak

Személyes: 390 USD/életre szóló licenc

Vállalat: 490 USD/licenc, 5 licenc csomagban

Prodigy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. SuperAnnotate (A legjobb képek és videók megjegyzéséhez)

via SuperAnnotate

A SuperAnnotate egy AI- és gépi tanulási csapatok körében népszerű képjelölő eszköz. Nagyszabású jelölési projektek kezelésére tervezték, és kiváló minőségű képzési adatokat tud létrehozni számítógépes látásmodellekhez.

A SuperAnnotate legjobb funkciói

Fejlett adatelemző eszközök: A SuperAnnotate számos videó- és képlemező eszközt kínál, többek között sokszög, keretező négyzet, kocka, kulcspont és szemantikai szegmentációs eszközöket, amelyekkel pontosan meg lehet jelölni a nagy teljesítményű AI-modellek képzéséhez szükséges elemeket.

Együttműködés és munkafolyamat-kezelés: Ez az adatelemző eszköz lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a projekten. A verziókezelés segítségével minden változásról naprakész információkat kap.

AI-alapú előzetes megjegyzések: Az AI-alapú előzetes megjegyzés funkciók segítségével létrehozhatja az első megjegyzéseket, amelyeket később finomhangolhat.

Minőségbiztosítási eszközök: A SuperAnnotate beépített minőségbiztosítási eszközöket tartalmaz, amelyekkel a megjegyzéseket véglegesítés előtt felül lehet vizsgálni és érvényesíteni.

A SuperAnnotate korlátai

A projekt befejezésének becsült ideje pontatlan lehet.

Egyes fejlett funkciók és szolgáltatások megtanulása nehezebb lehet, különösen a kevésbé technikai felhasználók számára.

A SuperAnnotate árai

Alapszintű : Ingyenes

Pro: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

SuperAnnotate értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Labelbox (A legjobb adatelemző eszköz vállalati AI-csapatok számára)

via Labelbox

A Labelbox egy vezető adatelemző eszköz, amelyet gépi tanulás és mesterséges intelligencia projektekhez terveztek. Segít az adatok címkézésében, így az adatelemzők és a mesterséges intelligencia szakemberek számára elsődleges választás.

A Labelbox legjobb funkciói

Sokoldalú adatelemző eszközök: A Labelbox számos adattípust támogat, beleértve a képeket, videókat és szövegeket. Különböző adatelemző eszközöket kínál, mint például keretező négyzetek, sokszögek, szemantikai szegmentálás és kulcspontok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy különböző gépi tanulási feladatokhoz adatelemzéseket készítsenek.

Automatizálás modell-támogatott címkézéssel: A Labelbox modell-támogatott címkézési funkcióval rendelkezik, amely integrálható az adatkészleteibe, csökkentve ezzel a címkézési folyamatban szükséges manuális munkát.

Együttműködés és munkafolyamat-kezelés: Emellett munkafolyamat-kezelő eszközöket is kap, amelyekkel feladatok hozzárendelése, megjegyzések áttekintése és projektek kezelése lehetséges a platformon belül.

Minőségbiztosítási eszközök: A beépített funkciók, mint például a konszenzusos pontozás, a felülvizsgálati munkafolyamatok és az anomália-felismerés biztosítják a pontos és következetes jegyzetelést.

A Labelbox korlátai

Nem képes kezelni a többcsatornás képeket, amelyek a normál számítógépes látás során ritkán fordulnak elő, de a tudományos képalkotásban mindenütt jelen vannak.

Labelbox árak

Ingyenes

Kezdő: 0,10 USD/LBU

Vállalati: Egyedi árazás

Labelbox értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Adobe Acrobat (a legjobb PDF-megjegyzésekhez)

az Adobe Acrobat segítségével

Az Adobe Acrobat az iparági szabványnak számít a PDF-dokumentumok létrehozása, szerkesztése és megjegyzések hozzáadása terén. Számos megjegyzéskészítő eszközzel rendelkezik, amelyekkel személyes és szakmai célokra is jelölhet dokumentumokat.

Az Adobe Acrobat legjobb funkciói

Átfogó jegyzetelési eszközök: Az Adobe Acrobat kiemelő, jegyzetlap, szöveges megjegyzés, áthúzás és szabadkézi rajzolás funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével a felhasználók hatékonyan és eredményesen jelölhetik meg a dokumentumokat.

Megjegyzések és együttműködés: Az Acrobat lehetővé teszi több felhasználó számára a PDF-ek áttekintését és megjegyzések hozzáadását. Ezeket a megjegyzéseket valós időben követheti nyomon. A jegyzetelő szoftver emellett egyértelmű ellenőrzési nyomon követést biztosít az összes jegyzetről, így a visszajelzések alapján módosításokat végezhet.

Dokumentumok biztonsága: Fejlett biztonsági funkciókat kínál, beleértve a jelszóval való védelmet és a titkosítást. Ön szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, nyomtathatja ki vagy jegyzetelhet hozzá egy dokumentumhoz.

Integráció az Adobe Creative Clouddal: Az Adobe Acrobat integrálható más Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal. Könnyedén válthat a különböző eszközök és munkafolyamatok között, ami életmentő lehet azoknak a kreatív szakembereknek, akiknek különböző Adobe platformokon kell dolgozniuk.

Az Adobe Acrobat korlátai

Néha hibákat jelenít meg a nem latin betűket tartalmazó PDF-ek szerkesztése közben.

A funkciók használatának elsajátítása kevésbé intuitív, mint más típusú szoftverek esetében.

Az Adobe Acrobat árai

Acrobat Reader : Ingyenes

Acrobat Standard : 12,99 USD/hó

Acrobat Pro : 19,99 USD/hó

Acrobat Standard csapatok számára : 14,99 USD/hó

Acrobat Pro csapatok számára : 23,99 USD/hó

Acrobat Pro csapatok számára, 5 felhasználói csomag: 22,19 USD/hó

Adobe Acrobat értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

10. RectLabel (A legjobb képjelölő eszköz)

via RectLabel

A RectLabel egy offline adatelemző eszköz, amelyet gépi tanulási célokra képek annotálására fejlesztettek ki. Elsősorban határolókeretek és szegmentációs címkék létrehozására használják objektumfelismerés, képbesorolás és egyéb vizuális felismerési feladatok modelleinek kiképzéséhez.

A RectLabel legjobb funkciói

Keretes jegyzetelés: A RectLabel segítségével kereteket rajzolhat és szerkeszthet a képeken lévő objektumok körül, hogy objektumfelismerő modelleket tanítson. Pontosan szabályozhatja a keretek méreteit, így biztosítva a magas minőségű jegyzeteket.

Szegmentációs maszkok: Az RectLabel támogatja a sokszögű szegmentációs maszkokat, amelyeket az objektumok pontos alakjának körvonalazásával rajzolhat meg. Ez a funkció pixel-szintű pontosságot biztosít a megjegyzéseihez.

Kulcsfontosságú adatok annotálása: A kulcsfontosságú annotációval megjelölhet bizonyos pontokat egy objektumon, például az arc jellegzetességeit vagy az emberi test ízületeit. Ez a funkció segít a modellek kiképzésében a testhelyzet becslésében és a kapcsolódó feladatokban.

Tömeges feldolgozás: A RectLabel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több képet is megjegyzéssel lássanak el, így felgyorsítva a megjegyzéskészítési folyamatot, különösen nagy adatállományok esetén.

A RectLabel korlátai

Az eszköz kifejezetten gépi tanuláshoz lett kifejlesztve, ezért nem feltétlenül alkalmas általános jegyzetelési feladatokra, például PDF-ek szerkesztésére.

RectLabel árak

RectLabel : Ingyenes

RectLabel Pro: 19,99 USD

RectLabel értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb jegyzetelő szoftvert!

Egy könnyen használható jegyzetelő eszköz segítségével szerkesztheti dokumentumait, ötleteket gyűjthet és kreatív gondolatokat vethet papírra digitális formában. Alakítsa át unalmas dokumentumait színes forrásokká, amelyek tele vannak csapattagjai kreatív ötleteivel.

Bár a listán szereplő összes jegyzetelő eszköz széles körben elterjedt, nekem egyértelműen a ClickUp a kedvencem. A Whiteboard, Clips, Views, Brain és más ClickUp funkciók tökéletes megoldást kínálnak minden jegyzetelési igényéhez.

Akár PDF-ekkel, képekkel vagy videókkal dolgozik, a ClickUp megjegyzéskészítő eszközei mindig a segítségére lesznek. A legjobb az egészben, hogy eleve ingyenes, így azonnal kipróbálhatja.

Regisztrálj még ma a ClickUp-on, és kezdj neki!