A 10 legjobb prototípus-készítő eszköz tervezőknek 2025-ben

A UX-tervezők számos eszközre támaszkodnak, hogy vonzó felhasználói élményt teremtsenek. Az egyik ilyen eszköz a prototípus-készítő, amely segítségével szimulálhatják alkotásaik megjelenését és működését.

A prototípus-készítő eszközök bőséges választéka azonban megnehezíti az adott projekthez leginkább megfelelő eszköz kiválasztását.

Ezzel az útmutatóval segítünk Önnek eligazodni a prototípus-készítés világában, bemutatva a 10 legjobb prototípus-készítő szoftver megoldást.

Bár a prototípus-készítő eszköz kiválasztása az Ön egyedi igényeitől függ, itt van néhány általános szempont, amelyet érdemes figyelembe venni.

Sokoldalúság: A részletekre figyelő tervezőknek különböző szintű realizmust szeretnének beépíteni a prototípusukba. Keressen olyan eszközöket, amelyek alacsony, közepes és magas hűségű prototípus-készítést és robusztus plugin-ökoszisztémát kínálnak, amelyek segítenek jó tervezési eredmények elérésében. Könnyű használat: Válasszon olyan prototípus-készítő eszközt, amely egyszerű felhasználói felülettel és olyan funkciókkal rendelkezik, mint a drag-and-drop, így nem kell órákat töltenie azzal, hogy megtanulja az eszköz használatát. Együttműködés: Ha egy tervezői csapatnak együtt kell dolgoznia alkalmazások létrehozásán, akkor a legjobb olyan eszközöket választani, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben : Ha egy tervezői csapatnak együtt kell dolgoznia alkalmazások létrehozásán, akkor a legjobb olyan eszközöket választani, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a projektekben. Könnyű megosztás: Válasszon olyan kiváló minőségű prototípus-készítő eszközöket, amelyekkel a prototípusok könnyen megoszthatók, például link formájában. Átadás a fejlesztőknek: A prototípus-készítő eszközöknek fel kell gyorsítaniuk a fejlesztési folyamatot. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek való egyszerű átadást, így nekik nem kell újra elkészíteniük a terveket.

Összeállítottunk egy listát a 2024-ben legjobban értékelt prototípus-készítő eszközökről, amelyek mindegyike gazdag funkciókkal rendelkezik, népszerű és egyedi előnyökkel bír a többihez képest.

1. Figma

A Figma egy sokoldalú, felhőalapú UI/UX tervező eszköz, amelyet kifejezetten termékeket fejlesztő csapatok számára terveztek.

A Figma kiemelkedő együttműködési funkciójával lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerre kezeljék és dolgozzanak a projektekben. Ez teszi a Figma-t ideális együttműködési és projektmenedzsment eszközzé a szétszórt tervezőcsapatok számára.

A Figma hatékony prototípus-készítő eszközei segítségével részletes vázlatok, makettek és interaktív prototípusok hozhatók létre – kódolási ismeretek nélkül. Emellett rendelkezik egy „dev mode” (fejlesztői mód) funkcióval is, amelynek segítségével a fejlesztők megkapják a szükséges részleteket ahhoz, hogy a terveket kóddá alakítsák ugyanabban a fájlban, amelyben a terveket létrehozták.

A Figma legjobb funkciói

Készítsen prototípusokat valós időben, és hozza létre világszínvonalú tervezéseket!

Ossza meg a nagy pontosságú, kódolás nélküli prototípusokat, és kapjon valós idejű visszajelzéseket.

Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a dev mód segítségével a terveket kóddá alakítsák.

Használja a Figjamot brainstorming technikák megvalósításához és tervezési ötletek kidolgozásához.

Képes plugin-ökoszisztéma a tervezési képességek fejlesztéséhez

Kivételesen átadási barátságos

A Figma korlátai

A Figma állítása szerint a kódját exportálhatja valódi projektek létrehozásához, de a kód terjedelmes és hajlamos meghibásodni.

A jogosultságok és a verziókezelés javításra szorul.

A Figma árai

Kezdő: Ingyenes

Figma Professional: 12 USD/hó szerkesztőnként, éves számlázással

Figma szervezet: 45 USD/hó szerkesztőnként, éves számlázással

Vállalati: 75 USD/hó szerkesztőnként, éves számlázással

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (980+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (680+ értékelés)

2. Origami Studio

Az Origami Studio egy ingyenes tervező- és prototípus-készítő eszköz, amelyet a Facebook fejlesztett ki és amely Mac számítógépeken is elérhető.

Lehetővé teszi a tervezők számára, hogy drag-and-drop funkcióival gyorsan interaktív felületeket hozzanak létre és osszanak meg. Az Origami lehetővé teszi a Sketch és a Figma rétegeinek zökkenőmentes importálását is.

Az Origami Studio-ban a prototípusok készítése a Patch Editor használatával történik, amely az alkalmazások logikáját építi fel. Lenyűgöző patch-könyvtár áll rendelkezésre, amely animációkat, kapcsolókat, booles operátorokat és akár a telefon érzékelőinek kijelzéseit is tartalmazza.

Az Origami Studio legjobb funkciói

Szerezzen be nagy pontosságú prototípusokat, beleértve a logikát is.

Készíts interakciókat és animációkat előre elkészített blokkok, úgynevezett patch-ek segítségével.

Szerezzen be előre elkészített javításokat a Patch Library-ből.

Rögzítsen, vágjon és exportáljon prototípusokról készült videókat közvetlenül az Origami Studio-ban.

Az Origami Studio korlátai

Nem igazán alkalmas nagy, többképernyős prototípusokhoz.

A tanulási görbe meglehetősen meredek.

Az Origami Studio árai

Ingyenes

Origami Studio értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. InVision

Az InVision Prototype egy kódolás nélküli terméktervező eszköz, amely tökéletesen alkalmas vonzó tervezési élmények létrehozására. Lehetővé teszi a tervezőknek, hogy megjegyzéseket fűzzenek és egymást címkézzék a prototípuson belül, így ez egy hatékony tervezési együttműködési megoldás.

Az InVision zökkenőmentesen integrálódik a Sketch programmal, így lehetőség nyílik a Sketch programban történő tervezésre, majd az InVision programban azok megvalósítható prototípusokká alakítására.

Az InVision rendelkezik egy Inspect funkcióval is, amely könnyedén konvertálja a tervezési fájlokat fejlesztői specifikációkká.

Az InVision legjobb funkciói

Kössd össze prototípus képernyőidet hotspotokkal – ez a funkció teszi lehetővé az interakciót.

Az InVision reszponzív funkcióival bármilyen eszközre készítheti el a prototípust.

Valós időben együttműködhet a böngészőben történő képernyőmegosztás és az alkalmazáson belüli megjegyzések segítségével.

Adjon a fejlesztőknek közvetlen hozzáférést az eszközeihez és tervezési specifikációihoz.

Az Invision korlátai

A teljes használhatósághoz további bővítmények szükségesek.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy problémáik voltak az InVision-eszközök más szoftverekbe való beágyazásával.

Invision árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 7,95 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

H4: Invision értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 670 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (730+ értékelés)

4. Protopie

A ProtoPie egy olyan eszköz, amely kizárólag a prototípus-készítésre összpontosít. ?

Először importálnia kell statikus vázlatrajzait egy másik eszközből. A ProtoPie ehhez plugineket kínál a Figma, az Adobe XD és a Sketch programokhoz.

Miután importálta a fájlokat egy wireframing eszközből, alakítsa őket komplex, interaktív prototípusokká triggerek, válaszok és objektumok hozzáadásával.

A Protopie egyszerű előnézeti és megosztási funkciókkal is rendelkezik. Kezdőknek tökéletes választás.

A Protopie legjobb funkciói

Videójáték-tervezési prototípusok készítése

Tesztelje prototípusait különböző eszközökön.

Végezzen felhasználói tesztelést magában az eszközben.

Importálja terveit a Figma, Adobe XD és Sketch pluginekkel.

Könnyen megtanulható és használható

A Protopie korlátai

Nem alkalmas UI-tervek nulláról történő létrehozására.

Nincs valós idejű együttműködés

Protopie árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 67 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: Egyedi árazás

Protopie értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (23 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45 értékelés)

5. Adobe XD

az Adobe XD segítségével.

Az Adobe XD egy gyors prototípus-készítő eszköz, amely lehetővé teszi a tervezőknek, hogy alacsony felbontású vázlatokat egyetlen fájlban magas felbontású prototípusokká alakítsanak. Vektor alapú, kódolás nélkül működik, és elősegíti a közös tervezést.

Az Adobe Creative Cloudon belül közvetlenül a tervezőknek átadható fájlok kezelésének képessége teszi ezt a szoftvert egy hatékony tervezőprogrammá, amely egyszerűsíti az egész tervezési folyamatot.

Emellett rendkívül együttműködésorientált, könnyed megosztási és kommentelési lehetőségekkel, amelyekkel az érdekelt felek közvetlenül a prototípusban adhatnak visszajelzést.

Az Adobe XD legjobb funkciói

Az Adobe Creative Cloud közvetlen integrációjával könnyedén átvihet ikonvektoros tervezési fájlokat és képeket az XD-be.

Értékelje és ossza meg prototípusait asztali alkalmazásokon és mobil eszközökön.

Takarítson meg időt és egyszerűsítse a tervezési folyamatot olyan funkciók segítségével, mint az ismétlődő rácsok és halmazok.

Animációk elindítása hangalapú prototípus-parancsokkal

Az Adobe XD korlátai

Nem túl intuitív felület

Leginkább azoknak ajánlott, akik ismerik az Adobe Creative Cloudot.

Az Adobe XD árai

Egyéni: 9,99 USD/hó (egy felhasználó)

Egyetlen alkalmazás (csak XD): 33,99 USD/hó licencenként

Adobe Creative Cloud: 79,99 USD/hó licencenként

Adobe XD értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (480+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

6. Sketch

Ez kizárólag Apple-felhasználók számára elérhető.

A tervezők a Sketch nevű hatékony tervező- és prototípus-készítő eszközt használják vázlatok és prototípusok készítéséhez, valamint a fejlesztőknek való átadáshoz.

A Sketch segítségével készítse el statikus terveit, majd a prototípus-készítő funkcióval tekintse meg őket előnézetben. Jelölje meg a többi érdekelt felet, hogy közvetlenül a Sketch-tervein oszthassa meg velük visszajelzéseit.

A Sketch legjobb funkciói

Tervezze és kezelje vektoros ikonjait rugalmas vektoros szerkesztő eszközökkel.

Terveit sablonként mentse el jövőbeli projektekhez.

Dolgozzon offline módban is, ha nincs internet-hozzáférése.

Használjon böngészőalapú eszközöket a prototípusok teszteléséhez és a tervek átadásához a fejlesztőknek.

A Sketch korlátai

Ez egy Mac-exkluzív eszköz, így a megrögzött Windows-felhasználóknak nincs szerencséjük ?

Korlátozott valós idejű együttműködési funkciók

A Sketch árai

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csak Mac-re érvényes licenc: 120 USD/licenc

Sketch értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

7. Webflow

A Webflow egy hatékony, kódolás nélküli webtervező eszköz, amely két dolgot tesz lehetővé a tervezők számára: magas színvonalú weboldal tervezését és egy teljes, HTML, CSS és Javascript kódokkal ellátott, publikálásra vagy további fejlesztésre kész weboldal létrehozását.

Így nem csak egy makett lesz az eredmény, hanem egy működő weboldal.

A Webflow legjobb funkciói

Könnyedén tervezhet az intuitív drag-and-drop felületen.

Szerezzen be egy hatékony beépített CMS-t, hogy webhelyét valós, strukturált tartalom köré tervezhesse.

Lehetővé teszi a fejlesztőknek a gyártásra kész átadást, vagy a tervezés azonnali közzétételét.

Szerezzen fejlett animációs, átmeneti és mikrointerakciós funkciókat.

A Webflow korlátai

A tanulási görbe meredek.

Korlátozott valós idejű együttműködési funkciók

Webflow árak

Kezdő: Ingyenes

Alap: 14 USD/hó, éves számlázással

CMS: 23 USD/hó, éves számlázással

Üzleti: 39 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (227+ értékelés)

8. Framer

A Framer egy mesterséges intelligenciával működő tervezőeszköz, amelynek segítségével rendkívül gyorsan hozhat létre interaktív prototípusokat.

A Framer egy könnyen használható, kódolás nélküli eszköz, amely az oldalakat összekapcsolja 3D-hatások létrehozása érdekében.

A drag-and-drop interaktív komponensek, az adaptív elrendezések és a beépített lapozási, görgetési és navigációs eszközök segítségével a tervezők olyan hűséges terveket hozhatnak létre, amelyek úgy néznek ki és úgy viselkednek, mint az élő verzió.

A Framer legjobb funkciói

Könnyen használható drag-and-drop funkció

AI weboldal-generátor kódalapú prototípusok készítéséhez

Kész sablonok és komponensek

Komplex és egyedi animációkat és interakciókat szőhet be.

Építsen be egy beépített CMS-t a weboldalba

A Framer korlátai

Kissé meredek tanulási görbe

Bizonyos interaktív elemek a végtermékben eltérően jelenhetnek meg.

A Framer árai

Kezdő: Ingyenes

Mini: 5 USD/hó, éves számlázással

Alap: 15 USD/hó, éves számlázással

Pro: 30 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Framer értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (86 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (21 értékelés)

9. Axure

Via Axure

Az Axure-t gyakran tartják az egyik legjobb prototípus-készítő eszköznek a feltételes logika megvalósításához. Az Axure-t azoknak a tervezőknek fejlesztették ki, akik a megfelelő prototípus-készítő eszközt keresik az interaktív tervezéshez.

Az Axure kiterjedt interaktív lehetőségek mellett rendkívül egyszerűvé teszi a dokumentációt. Segít a jegyzetek, feladatok és egyéb fontos eszközök szervezésében, elérhetővé téve azokat a releváns érdekelt felek számára, így kiváló választás nagy projektekhez.

Az Axure legjobb funkciói

Az Axure állítása szerint korlátlan interaktív lehetőségeket kínál, beleértve a logikát is.

Tervezzen asztali számítógépekhez, táblagépekhez és telefonokhoz egyetlen oldalon, adaptív elrendezéssel.

Közvetlenül a képernyőn gyűjti össze az érdekelt felek visszajelzéseit.

Az automatizált redline-ok, tervezési eszközök és CSS-ellenőrzés segítségével könnyen átadhatja a munkát a fejlesztőknek.

Az Axure korlátai

A felhasználók néha nehézkesnek és lassúnak találhatják a felületet.

Axure árak

Pro: 25 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Csapat: 42 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Axure értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

10. Infragistics

az Infragistics segítségével.

Az Infragistics egy felhőalapú drag-and-drop eszköz, amely segít gyorsabban elkészíteni az alkalmazás prototípusait. Teljes körű tervezés-kódolás rendszert kínál előre elkészített alkalmazássablonokkal, amely segít a vállalkozásoknak alkalmazásaik fejlesztésében, még tervezők nélkül is.

Az Infragistics legjobb funkciói

Könnyen használható

Kódolás nélküli vagy alacsony kódolási igényű prototípus-készítési lehetőség fejlesztői csapatok számára, még akkor is, ha még nincsenek tervezőik.

Zökkenőmentes tervezési átadási folyamat a fejlesztők számára

Felhasználói tesztelés, alkalmazáskészítés és kódgenerálás egy helyen.

Az Infragistics korlátai

A felhasználók kiemelték a korlátozott funkciókat és lehetőségeket.

Az alkalmazás teljesítményét javítani kell.

Infragistics árak

UI: 1295 USD/év fejlesztőnként

Ultimate: 1495 USD/év fejlesztőnként

Professzionális: 1295 USD/év fejlesztőnként

Infragistics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (32 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (94 értékelés)

Mindezek az eszközök kiválóan alkalmasak vonzó prototípusok létrehozására.

Azonban továbbra is szüksége lesz egy projektmenedzsment eszközre – például a Clickupra –, amely kiegészíti a prototípus-készítő eszközöket, segít a munkafolyamatok racionalizálásában és javítja a tervező és termékfejlesztő csapatok közötti együttműködést.

A tervezési termelékenység maximalizálása a ClickUp segítségével

A ClickUp minden méretű tervezőcsapatnak megfelel, átfogó funkciókat kínálva a feladatkezelés, a csapatmunka és a visszajelzések gyűjtése terén. Gyűjtse össze és rendszerezze a tervezési kéréseket és prioritásokat a ClickUp Dashboardban, hogy teljes képet kapjon az ütemtervekről, a feladatokkal megbízott személyekről és az előrehaladásról. A dashboard segít a vezetőknek vizualizálni csapatuk kapacitását, hogy lássák, ki van elfoglalva és ki tud beugrani.

Kövesse nyomon a célokhoz kapcsolódó előrehaladást a ClickUp célok irányítópultjával.

A ClickUp sablonkönyvtárat is kínál, amelyben kreatív brief sablonok, design sprint sablonok, brainstorming sablonok és design review sablonok találhatók – mindegyik kifejezetten tervezőcsapatok számára készült.

A valós idejű együttműködéshez a ClickUp rendelkezik egy digitális táblával, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, stratégiákat dolgozzanak ki és tervezési ötleteket térképezzenek fel. A ClickUp Whiteboards olyan, mint egy központi, vizuális központ, amely a csapat ötleteit együttműködésen alapuló, összehangolt cselekvésekbe alakítja át.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A tervezőcsapatok világszerte a ClickUp Mind Maps funkciót használják ötletek kidolgozására, vizualizálására és rendszerezésére, hogy a végső vizuális vázlatot elkészítsék. A gondolattérkép-eszközök segítenek összekapcsolni a központi koncepciót és a hozzá kapcsolódó feladatokat.

Használja a ClickUp alkalmazást a munkafolyamatok tervezéséhez olyan praktikus funkciókkal, mint a táblák, gondolattérképek, automatizálások és számos sablon.

Ezenkívül a ClickUp beépített együttműködési eszközöket is kínál, például a ClickUp Docs-ot, amellyel a maketteket videóüzenetekként oszthatja meg egy link segítségével, amely közvetlenül a böngészőben lejátszható – letöltés nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp kiegészíti az alapvető prototípus-készítést tervezéssel, stratégiával, vázlatkészítéssel és projektmenedzsmenttel.

Rendkívül együttműködésorientált környezet, ahol több tervező dolgozik szinkronban.

A ClickUp Whiteboard, amely intuitív drag-and-drop funkcióval rendelkezik a makettek elkészítéséhez.

A szakértők által fejlesztett ClickUp AI segít a tervezőknek a tervezési személyiségek, komponensek, felhasználói utak és kreatív briefek létrehozásában.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem kifejezetten prototípus-készítésre szolgál, bár kiegészíti azt.

Nincsenek interaktív vázlatok, amelyekkel teljesen funkcionális prototípusokat lehetne készíteni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

Fogadja el a teljes tervezési folyamatot!

A prototípus-készítő eszközök döntő szerepet játszanak a tervezési folyamatban, mivel lehetővé teszik a statikus ötletek élő élménnyé alakítását. Míg egyes eszközök kizárólag a prototípus-készítésre összpontosítanak, mások képességeiket kiterjesztik a teljes tervezési folyamatra, a vázlatoktól az élő kódig.

Több érdekelt felet érintő nagyszabású projektek esetében a prototípus-készítés elengedhetetlen eszköz a visszajelzések gyűjtéséhez, a használhatóság teszteléséhez és a tervezés iteratív finomításához. A prototípus-készítés azonban csupán egy szakasza a szélesebb körű tervezési folyamatnak.

Ez a cikk nem csak egy szakasz megoldását célozza meg, hanem olyan eszközöket keres, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a létrehozási folyamatban. A ClickUp átfogó funkcióival jól példázza ezt a megközelítést.

Ha a figyelmet a kizárólagos prototípus-készítésről a teljes tervezési projektmenedzsmentre helyezi át, új szintű hatékonyságot és kreativitást érhet el. ?