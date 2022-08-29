Hogyan hozhat létre hatékony grafikai tervezési munkafolyamatot 7 lépésben

A grafikai tervezés egyszerre művészet és tudomány. A grafikusnak kreativitásra van szüksége ahhoz, hogy gyönyörű terveket készítsen. Ugyanakkor a grafikusnak szisztematikus megközelítést kell alkalmaznia a munkafolyamat során, hogy a végeredmény megfeleljen az ügyfél elvárásainak és időben elkészüljön.

Biztos vagyok benne, hogy már rendelkezik a szükséges kreatív tehetséggel, csak egy kiváló grafikai tervezési munkafolyamatra van szüksége ahhoz, hogy a végső eredmény megfeleljen és meghaladja ügyfelei és érdekeltjei elvárásait – ez az útmutató megmutatja, hogyan.

Mi az a grafikai tervezés?

A grafikai tervezés a szöveg és a képek kombinálásának folyamata, amelynek célja egy üzenet közvetítése. Ez elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek láthatónak kell maradniuk, hogy potenciális ügyfeleket szerezzenek és azokat fizető ügyfelekké alakítsák. Vonzó vizuális elemekkel a vállalkozások növelhetik márkájuk forgalmát. A vállalkozások emellett személyesebb szinten is kapcsolatba léphetnek potenciális és meglévő ügyfeleikkel. Ez segít biztosítani az értékesítést.

A vállalkozások már felismerték a grafikai tervezés fontosságát. A Piktochart szerint a vállalkozások 81%-a használ grafikai tervezést különböző formátumokban. A vállalkozásokban leggyakrabban használt vizuális formátumok a közösségi média grafikái, prezentációk, videók, szórólapok és brosúrák, valamint poszterek.

Ez azt jelenti, hogy amíg a vállalkozások vizuális elemeket használnak, addig minden rendben lesz? Nem feltétlenül. A vizuális tartalmat először megfelelő módon kell létrehozni, hogy az a kívánt eredményt hozza. A vizuális tartalom helyes előállításának egyetlen módja a grafikai tervezési munkafolyamat szisztematikus megközelítésének alkalmazása.

Ráadásul a megfelelő munkafolyamat és természetesen a megfelelő eszközök segítségével nem csak a tervezés minőségét biztosíthatja. Hatékonyságát és termelékenységét is javíthatja.

Optimalizálja grafikai tervezési munkafolyamatát: 7 követendő lépés

Legyen egyértelmű: minden vállalatnak és tervezőnek megvan a saját tervezési munkafolyamata. Például az Lformnál, ahol webtervezési munkafolyamatokra specializálódtunk, a miénk meglehetősen egyszerű.

Minden projekt egy „felfedező” fázissal kezdődik. Ez egy kezdeti (és általában hosszadalmas) induló megbeszélésből áll, ahol megismerjük az ügyfelet és céljait, valamint megbeszéljük a projekt legjobb általános megközelítését. Ezután elvégezzük a szükséges előkészületeket, és megkezdjük a kiegészítő dokumentumok elkészítését.

Ez lehet egy weboldal felépítését bemutató sitemap elkészítése, a versenytársak áttekintése, SEO-kutatás vagy egy sor egyéb feladat.

A felfedezés után elkezdjük összeállítani a koncepciókat, függetlenül attól, hogy mi lesz a projekt végeredménye. Például, lehet, hogy egy UI/UX projekt vázlatát készíted (a web esetében), vagy egy vázlatot és tartalmat keresel valami nyomtatott anyaghoz.

Az Lform egyik legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy „víziótáblákat” készítünk. A víziótáblák célja, hogy meghatározzák a tervezési stílust, az írás hangvételét és a márka „érzését”. Például alább láthat egy kis makettet ügyfelünk, a Hockmeyer számára:

via Lform

Végül, miután az ügyfél jóváhagyta az összes kérdéses eredményt, megkezdjük a gyártást. Ez lehet olyan egyszerű, mint a tervezési fájlok és betűtípusok átadása egy nyomdának (például névjegykártya esetén), egy eredmény több változatának elkészítése (például ha hirdetést vagy szórólapot készítünk), vagy olyan bonyolult, mint egy weboldal teljes átalakítása.

Bármilyen is legyen a munkafolyamat, észreveheti, hogy az alapvető lépések ugyanazok.

Ha még nincs munkafolyamatod, függetlenül attól, hogy grafikusként vizuális anyagokat készítesz ügyfelek számára, vagy egy vállalati grafikai részlegnél dolgozol, íme a jó grafikai tervezési munkafolyamat lépései, amelyeket követve megvalósíthatod projektjeidet:

1. lépés: Nézze át a briefet

A grafikai tervezési folyamat megkezdéséhez át kell tekintenie a projekt kreatív briefjét .

A tervezési brief egy sor utasítás a grafikai tervezési projektjével kapcsolatban, amelyet általában az ügyfele vagy a vezetőség ad meg, és amely meghatározza a teljes grafikai tervezési munkafolyamatot. Meg kell értenie az ügyfele utasításait, és meg kell győződnie arról, hogy minden érintett fél ugyanazon az állásponton van, mielőtt belevetné magát a tervezési munkába.

És Önnek, mint tervezőnek, az a feladata, hogy a tervezési brief tartalmazza a projekthez szükséges összes fontos információt.

Ez egy nagyon fontos lépés, különösen akkor, ha jó kapcsolatot szeretne kialakítani, és meg akarja mutatni professzionalizmusát és tapasztalatát mint tervező. Kerülje el, hogy olyan tervező legyen, aki a projekt megrendelése után jóval később telefonál, hogy megerősítse az időkereteket, a határidőket vagy a színpalettákat.

A legjobb módszer ennek elkerülésére egy rövid sablon létrehozása, amelyet keresztellenőrzéshez használhat. Ötleteket meríthet a részletekhez, amelyeket hozzáadhat a tervezési briefhez, hasonló projektekből, amelyeken már dolgozott.

De vannak olyan alapvető részletek, amelyeket soha nem szabad kihagynia, például:

A vállalat háttérinformációi : a piaci rés, az ügyfélkör, : a piaci rés, az ügyfélkör, az ügyfélprofilok és a célközönség. Ismernie kell azokat a személyeket is, akikhez kérdése esetén fordulhat. Ide tartoznak például a vállalat partnerei, mint a webtárhely-szolgáltató , ha weboldalhoz készít grafikát.

A projekt típusa : Milyen típusú projektről van szó? Lehet logótervezés, : Milyen típusú projektről van szó? Lehet logótervezés, terméktervezés vagy poszterkészítés.

Márkairányelvek : Hogyan kell ábrázolni a márkát? Ezért meg kell határozni a : Hogyan kell ábrázolni a márkát? Ezért meg kell határozni a márkaépítés részleteit , például a jellegzetes betűtípust, a színpalettát és a logó elhelyezkedését.

A projekt céljai : Mit remél a vállalat az Ön által létrehozott koncepcióval elérni? Hogyan fogják mérni az Ön sikerét?

Költségvetés : Mennyit hajlandóak költeni a projektre?

Ütemezés: Mennyi időt vesz igénybe a projekt?

Itt talál egy kiváló példát egy egyszerű munkafolyamat-sablonra a Nike számára, amelyet felhasználhat kreatív brief-sablonjának elkészítéséhez.

via Mailshake

A brief sablon létrehozásakor érdemes megfontolni a ClickUp Docs használatát. Ezzel a Docs-ban hozhat létre és menthet design brief sablonokat.

A termék lehetővé teszi táblázatok és könyvjelzők hozzáadását a dokumentum formázásához. Ez egy dokumentum-együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy valós időben szerkesszék a dokumentumot. Megoszthatja ezt a Doc oldalt ügyfeleivel vagy más érdekelt felekkel nyilvános vagy privát link segítségével.

Végül integrálhatja a dokumentumot a projektmenedzsment munkafolyamatok feladataiba.

Készítsen gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket, majd kapcsolja őket munkafolyamatokhoz, hogy ötleteit csapatával együtt megvalósíthassa.

Miután megkapta a projekt leírásában szereplő összes részletet, győződjön meg arról, hogy minden követelményt megértett, és minden kérdésére választ kapott ebben a korai szakaszban.

Ne feledje, hogy a brief lesz a referencia pontja a grafikai tervezési folyamat során.

2. lépés: Kutassa fel a témát

A projekt kreatív briefje számos részletet tartalmaz egy adott projekttel kapcsolatban. Ez alapvető információ, de nem ez az egyetlen információ, amelyre szükséged van egy fantasztikus koncepció vagy terv elkészítéséhez. Még mindig el kell végezni a kutatásodat, hogy jobban megértsd a vállalat céljait, és tudd, hogyan használhatod a képességeidet azok eléréséhez.

Kezdje azzal, hogy megnézi a vállalat korábbi projektjeit a grafikai tervezési könyvtárában, hogy képet kapjon a konkrét hasznos trendekről, például arról, hogy a vállalat ügyfelei milyen típusú tervekkel interagálnak leginkább az online platformokon. Ehhez hozzáférést kérhet a közösségi média adatait és a céloldal-eszközök tevékenységi jelentéseit is.

Kutatásának részeként tekintse át a vállalat stílusútmutatóit is. Ez azért fontos, mert biztosítani szeretné, hogy a végső eredmény összhangban legyen a vállalat arculatával. Az útmutatók mellett megtekintheti a vállalat által már elkészített egyéb marketinganyagokat és platformokat is.

Ha például közösségi média infografikát készít, nézze meg, hogy a vállalat korábban mit tett közzé a fiókján, hogy általános ötleteket szerezzen a projekt betűtípusairól, preferált színeiről és egyéb jellemzőiről az adott típusú tartalomhoz.

Ha azonban grafikát tervez a weboldalukra, akkor először nézze meg a weboldalukat, hogy megértse a vállalat weboldal-tervezési gyakorlatát, betűtípusait, színeit és egyéb vizuális elemeit.

Érdemes általános piackutatást végezni, hogy megértsük az egyes iparágak tervezési trendjeit. Nem kötelező követni őket, de érdemes ismerni ezeket az információkat.

Például rájöhet, hogy vannak olyan tervezési elemek, amelyekkel a célközönsége jobban interagál az online platformokon, vagy meg tudja állapítani, hogy mely betűtípusok vagy színek működnek jól bizonyos iparágakban. Ezenkívül versenytársakat is kutatnia kell.

A megállapításai alapján rámutathat a legtöbb márkánál működő hasonló elemekre. Emellett tájékozódhat a versenytársak meglévő terveiről és koncepcióiról, hogy elkerülje más márkákhoz hasonló koncepciók létrehozását.

Bár ez a kutatás fáradságos és időigényes lehet, olyan eszközök, mint a ClickUp Notepad megkönnyítik a jegyzetelés részét.

Gyorsan jegyzeteljen, formázzon gazdag szerkesztési lehetőségekkel, és alakítsa a bejegyzéseket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet.

A jegyzetelő alkalmazás lehetővé teszi, hogy bárhonnan nyomon követhető jegyzeteket készítsen. Gazdag formázási funkcióival pontokkal rendezheti adatait, színekkel emelheti ki a fontos megállapításokat, és a fejlécet úgy állíthatja be, hogy az tükrözze a szöveg szerkezetét.

A funkció legnagyobb előnye, hogy bárhonnan rögzítheti a jegyzeteket, akár a telefonos alkalmazáson, akár a ClickUp Chrome-bővítményén keresztül, és a jegyzeteket a ClickUp-ban végrehajtható feladattá alakíthatja.

3. lépés: Ötletek gyűjtése

A folyamat ezen szakaszában már világos képet kell kapnia arról, hogy ügyfelei vagy vezetői mit várnak el Öntől, és mi működik jelenleg az iparágban.

A grafikai tervezési folyamat következő lépése a koncepció kidolgozása – itt az ideje olyan ötleteket találni, amelyek elérik és meghaladják az ügyfél elvárásait. Ideje inspirációt keresni brainstorming üléseken; indítsa el a brainstorming ülést, miután megkapta a briefet, és a kutatási eredmények még frissek.

Az egyetlen dolog, ami jobb, mint egy tervező kreatív ötletei, az több tervező több ötlete. Ossza meg tehát a briefet és a kutatási eredményeket grafikai tervező csapatával, hogy együttműködve összegyűjthessék az összes jó ötletet. A hatékony brainstorming üléshez szükség lesz egy eszközre, amely segít összekapcsolni az összes ötletet, és könnyen áttekinthető útiterveket készíteni.

Ebben az esetben használja a ClickUp Mind Maps funkcióját az ötletek tervezéséhez és szervezéséhez, hogy vizuálisabb vázlatot készíthessen. A Mind Maps funkciót megoszthatja csapatával, ügyfeleivel és másokkal is, így mindenki könnyebben átláthatja a tervezési folyamatot és az ötleteket, illetve visszajelzést adhat.

Tervezze meg és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban, hogy a végső vizuális vázlatot elkészíthesse.

Végül, mielőtt továbblépne a grafikai tervezési folyamat következő lépésére, győződjön meg arról, hogy tervezési ötletei összhangban vannak a projekt kreatív briefjével és a kutatással.

4. lépés: Készítsen hangulat táblát

Miután kiválasztotta a legjobb tervezési ötleteket, a kreatív folyamat következő lépése az legyen, hogy azokat egy hangulat táblára helyezze – ez egy vizuális tartalmakból álló gyűjtemény, amely nagyjából megmutatja, hogyan fog kinézni a végső koncepció.

Az alábbiakban egy tipográfiai hangulatlap példáját mutatjuk be, amely segít vizualizálni az adott projekthez használható betűtípusok széles skáláját és a hozzájuk illő képstílusokat.

via Maze

De nem csak ezeket veheti fel a hangulat táblájára. Mivel a hangulat táblák segítenek meghatározni a projekt irányát, próbáljon meg felvenni rá minden olyan elemet, ami segíthet, legyen az illusztráció, leíró szavak vagy színpaletták.

A hangulatlap a legközelebb áll ahhoz, hogy meglássa, hogyan fog kinézni a végtermék, még mielőtt nekilátna a munkának. Ennek eredményeként könnyen megláthatja, melyek a legjobb ötletek, és melyeket kell elvetnie. Emellett észreveheti azokat a terveket is, amelyeket kombinálva még jobb terveket hozhat létre.

Bónusz: Nézze meg a 10 ingyenes hangulatlap-sablont, amelyekkel rendszerezheti ötleteit

A grafikusok különböző módon közelítik meg a hangulat táblák készítését. Egyesek a fizikai hangulat táblákat részesítik előnyben, míg mások a digitális hangulat táblákat. Mindkettő jól működik. Ha azonban távoli tervezőcsapattal dolgozik, akkor a digitális hangulat tábla a megfelelő választás.

A kreatív folyamat során bárhonnan együttműködhet más kreatív szakemberekkel, amennyiben biztosítja a szükséges hozzáférést. A digitális hangulat táblákhoz használható egyik legjobb eszköz a ClickUp virtuális Whiteboards szoftvere.

A fehér táblák lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy vizualizálják a koncepciókat, összekapcsolják a különböző emberek által létrehozott több objektumot, valamint feltöltsenek képeket, linkeket és ClickUp feladatokat.

A fehér tábla eszközökkel könnyedén vizualizálhat bármilyen koncepciót a csapatával.

A hangulat táblák könnyen felhasználhatók, ha Ön vagy csapata bármely tagja elakad a tervezési folyamat valamelyik pontján. Ne feledje, hogy tartsa be a rövid leírásban szereplő követelményeket és a kutatás során szerzett információkat.

Ossza meg a hangulatlap ötleteit ügyfeleivel és más érdekelt felekkel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindenki ugyanazon az állásponton van-e. Ez azért fontos, mert ha más elképzelésük van, akkor még időben alkalmazkodhat hozzájuk, mielőtt túl messzire menne. Ne pazarolja az időt és energiát arra, hogy később megismételje a folyamatot.

5. lépés: Készítsen vázlatokat és kérje meg az ügyfél visszajelzését

A grafikai tervezési folyamat ezen szakaszában az ötletek szó szerint a falon vannak. Itt az ideje, hogy papírra vagy digitális eszközökre, például iPadre vagy számítógépre vigye őket, attól függően, hogy mi a legalkalmasabb az Ön számára.

Készítsen minél több vázlatot, mert még mindig a lehetőségeket vizsgálja. Ezen a ponton nem kell minden apró részletet kidolgoznia vagy rögzítenie. Csak annyit adjon meg, hogy képet kapjon az általános koncepcióról, amelyet megvalósítani szeretne.

Egy kiváló példa egy ilyen vázlatra a WWF logója. A vázlat nem olyan részletes, mint a végleges terv. Ehelyett főként arra a koncepcióra koncentrál, hogy a pandák legyenek a hivatalos logó.

via Logo Design Love

A vázlatkészítés során eszébe juthatnak jobb ötletek a tervezéshez hozzáadandó részletekről vagy a használni kívánt betűtípusokról. Ne feledje azonban, hogy a hangulat táblát inspirációként és útmutatásként használja a vázlatkészítés során.

Miután befejezte a vázlatok készítését, nézze át a koncepciókat, és válassza ki a legjobb vázlatokat, amelyeket bemutat az ügyfeleinek vagy a vezetőségnek. Például, ha 20 vázlata van, válassza ki az öt legjobbat.

Ezen öt elem esetében több időt kell szánnia a részletek kiemelésére. Például készítsen digitalizált makettet grafikai tervező szoftverrel, hogy professzionális megjelenést érjen el. A Chase Bank eredeti logóvázlata a digitalizált változatot mutatja be szebb formában.

via Logo Design Love

Az ügyfél visszajelzése a grafikai tervezési munkafolyamat egyik legidegőrlőbb szakasza, de ha betartja a kreatív briefet és minőségi terméket fejleszt, akkor nincs mitől tartania. Ebben a szakaszban az ügyfél vagy a vezetőség kiválasztja a grafikai tervet, és utasításokat ad a módosításokra vonatkozóan.

Megfontolhatja és bemutathatja a legjobb választásait, és elmagyarázhatja, miért, de ne feledje, hogy figyeljen az ő véleményükre és visszajelzéseikre, mivel ők azok az ügyfelek vagy vezetők, akik ezeket a terveket kérik. A legjobb megoldás az, ha segít nekik megérteni az Ön nézőpontját és kreatív irányvonalát. Próbáljon konkrét kérdéseket feltenni, hogy megértse a nézőpontjukat, és ösztönözze őket, hogy mutassák meg, mi tetszett nekik az egyes tervekben, hogy így megfogalmazhassa a módosításokra vonatkozó ötleteit.

Miután mindenki egyetértett a kívánt módosításokkal és a kreatív irányvonallal, a következő lépés az, hogy visszatérjen a grafikai tervező szoftverhez, és a végleges terveken dolgozzon, figyelembe véve az ügyfél vagy a vezetőség észrevételeit.

6. lépés: Visszajelzések beépítése

A tervfelülvizsgálatok olyan munkafolyamatok, amelyeken még a legjobb grafikusok is át kell, hogy menjenek. Valójában előfordulhat, hogy több felülvizsgálati kört is végig kell futnia, mire ügyfele vagy vezetése elégedett lesz a végső termékkel.

De megpróbálhat többszörös átdolgozást végezni egy-egy körben, hogy csökkentsd a végső terv átdolgozásának számát. Ezenkívül egy kiváló grafikai tervezési munkafolyamat lehetővé teszi a kollégák és a grafikusok közösségeinek belső visszajelzéseit.

Ez a visszajelzés a prezentáció előtt feltárja a tervezés néhány problémáját, ami lerövidíti a visszajelzési folyamatot.

Miután ügyfelei vagy vezetői visszajelzést adtak a tervezésről, hagyjon egy kis időt arra, hogy meggondolják magukat. Ha további visszajelzések érkeznek, ami teljesen normális, adjon egy-két napot a visszaigazolás elküldésére, majd folytassa a módosításokat. Ezzel rengeteg időt takaríthat meg a tervezés újragondolásával.

A tervezés során a legfontosabb, hogy ne kerüljünk szembe az ügyfelek vagy a vezetőség kérésével. Akár egyetértünk vele, akár nem, már késő új ötleteket hozzáadni.

Már eldöntötték, hogy milyen dizájnt szeretnének. Ha úgy érzi, hogy módosításokra van szükség, tegyen javaslatokat, figyelembe véve ügyfele céljait és preferenciáit.

A legfontosabb, hogy figyeljen a határidőkre. Értékelje a tervezéssel kapcsolatos visszajelzéseket, és ha szükséges, kérjen határidő-hosszabbítást, hogy elegendő ideje legyen egy kiváló minőségű végtermék elkészítésére.

7. lépés: Mutassa be a végterméket

A végső koncepció bemutatása az ügyfél jóváhagyására a grafikai tervezési munkafolyamat utolsó lépése és döntő pillanata. A folyamat ezen szakaszában már el kellett végeznie az összes szükséges módosítást, és készen áll arra, hogy bemutassa remekművét.

De mielőtt bemutatná, kövesse az alábbi lépéseket:

Ellenőrizze, hogy minden szükséges anyag rendelkezésre áll-e. Nézze át a briefet, és győződjön meg arról, hogy minden szükséges anyag megvan. Ellenőrizze, hogy a végső eredmény megfelel-e a briefnek és az ügyfél vagy a vezetőség visszajelzéseinek: Tekintse át újra a tervezési briefet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tervezés megfelel-e a grafikai tervezési munkafolyamat első szakaszában a briefben meghatározott szabványoknak. Győződjön meg arról, hogy a végső eredmény megfelelő fájlformátumban van. Ellenőrizze a briefet és a korábbi kommunikációt az ügyféllel vagy más érdekelt felekkel. Ha JPG formátumban szeretnék a terméket, akkor győződjön meg arról, hogy JPG formátumban van. Használjon szerkeszthető szoftververziót a végső eredményhez. Ez segíteni fog az ügyfélnek vagy a vezetőségnek, különösen akkor, ha módosításokat szeretnének végrehajtani a végső verzión.

Miután ellenőrizte a fenti pontokat a listáján, itt az ideje bemutatni a munkáját.

Különösen akkor, ha ügyféllel dolgozik, fontos, hogy a kész termék elküldése után rövid időn belül visszajelzést kérjen, hogy a termék megfelelt-e az ügyfél elvárásainak. Ez nagyban hozzájárul a pozitív munkakapcsolatok kiépítéséhez, amelyeknek köszönhetően Ön lesz az első számú választás a jövőbeli grafikai tervezési projektekben.

Projektmenedzsment eszköz használata a tervezési munkafolyamat kezeléséhez

A legjobb vizuális elemek létrehozásához elengedhetetlen egy szilárd grafikai tervezési folyamat és a megfelelő eszközök. A vállalkozások kiváló tervezésre támaszkodnak, hogy potenciális ügyfeleket szerezzenek és üzeneteiket közöljék a közönségükkel.

Akár grafikusként vezeti vállalkozását, akár házon belüli grafikai részleget irányít, a megfelelő eszközök, például egy tervezési projektmenedzsment alkalmazás, segítenek a grafikai tervezési munkafolyamat kritikus lépéseiben , mint például a dokumentumok ötletelése, a boltok kutatása és a vevői visszajelzések fontosságának megértése.

Ne feledje, hogy ha mindent helyesen csinál és a kezdetektől felkészül, az nem csak időt takarít meg és rövidíti le a tervezési folyamatot, hanem segít abban is, hogy olyan vizuális elemeket szállítson, amelyek nemcsak esztétikusak, hanem a lehető legjobb eredményeket is biztosítják.

Sok sikert!

Ian Loew webes vállalkozó és bejövő marketing szakértő, valamint az Lform Design tulajdonosa és üzletfejlesztési vezetője.

Miután négy évig a MGT Designnál segítette a Fortune 500-as vállalatokat, Ian 2005-ben megalapította az Lform Design céget, és szabadúszóként kezdte meg karrierjét. Amikor nem a cég élén áll, Ian barátaival hegyikerékpározik, vagy családjával tölti az idejét.