Ingyenes digitális víziótábla-sablonok, amelyek inspirálják csapatát

Miért lenne szüksége víziótáblára a csapata munkaprojektjéhez? Nem személyes tervezéshez, megerősítésekhez és önápolási célokhoz valók?

Ezek minden bizonnyal remekül alkalmasak erre a célra, de a vizuális táblák fantasztikus üzleti eszközök is. Ugyanazokat az információkat rögzítik, amelyeket listákba és dokumentumokba is felvenne, csak vizuális formában. Ráadásul képeken keresztül is bemutathatja, hogyan fog kinézni és milyen lesz a terméke. ?️

Mielőtt elővenné az ollót, a matricákat és a ragasztókat, ne feledje, hogy az üzleti életben hatékonynak kell maradnia. A végterméknek olyannak kell lennie, amelyet digitálisan megoszthat a csapatával és a vállalatával. És mindenképpen kerülje a csillogó díszeket.

Itt jön jól a ClickUp vizuális táblasablonja. Ezzel előnyt szerezhet a csapatának szükséges bármilyen típusú vizuális tábla közös létrehozásában és a projekt előrehaladtával történő frissítésében.

Ez a cikk néhány alapvető tippet tartalmaz a vizuális táblasablonokról. Megosztunk néhány kedvencünket is, így biztosan aranycsillagot kapsz a csapatodtól (még akkor is, ha nem kaptál ilyet a kézműves órán). ⭐

Mi az a víziótábla-sablon?

A személyes víziótábla – amelyet néha álomtáblának, manifesztációtáblának vagy céltáblának is neveznek – személyes életcéljainak vagy szakmai céljainak és jövőbeli kívánságainak vizuális ábrázolása. Általában szavak és képek kollázsa, amelyeket kivágnak és egy táblára ragasztanak, és amelynek célja inspiráció, motiváció és pozitív gondolatok nyújtása.

Egy vállalkozás számára a termék víziótábla hasonló. Azonban az életcélok helyett a csapat által fejlesztett termék céljaira összpontosít. Digitális formátumban rögzíti a termék céljait és ideális állapotát, amelyet a csapat közösen létrehozhat, felülvizsgálhat és hivatkozhat.

A víziótábla létrehozásakor az eszköznek úgy kell működnie, mint egy útmutató, amely a termék vagy projekt OKR-jeinek rögzítésével segíti a víziótáblák elkészítését. A sablon végigvezeti a csapatot a víziótáblák kidolgozásának feladataiban, és segíthet a csapatnak a termék mögötti vízióval kapcsolatos döntések meghozatalában is.

A termék víziótábla elrendezése, színei és képei a termék érzelmi és kreatív aspektusait ragadják meg – nem csak azt, hogy mit csinál, hanem azt is, hogy milyen érzést kelt a felhasználókban. A víziótábla létrehozása segít összekapcsolni a vállalati víziót és a márka identitását is.

Mi teszi jóvá egy víziótábla-sablont?

A víziótábla létrehozása nem csupán egy fotó kollázs virtuális elkészítését jelenti. Ez önmagában is egy kis projekt, és egy jó víziótábla-sablon végigvezeti a csapatot a folyamaton, és javaslatot tesz az elrendezésre.

A legtöbb esetben két sablonra lesz szüksége: az egyik a tábla létrehozásának folyamatához, a másik pedig a víziótábla megjelenésének kialakításához.

Íme néhány jellemzője egy jó vizuális táblasablonnak:

Az üzleti alkalmazásokra összpontosít, nem pedig a személyes célokra.

Könnyedén beépítheti vállalati vízióját és márkáját.

Támogatja azt a környezetet, ahol a csapat tagjai egyszerre, együtt dolgozhatnak a víziótáblán.

Segít bemutatni az érdekelt felek véleményét, a piaci szegmentációt, a márkaépítést, a funkcionalitást és a célpiacra vonatkozó információkat.

Ösztönzi képek, színek, szövegek, betűtípusok, inspiráló idézetek és más típusú média használatát.

Minden víziótáblás ötletet vonzó és professzionális formátumban tárol, amely készen áll a bemutatásra.

A projekteszközön belül működik.

Ki ne szeretné az ingyenes dolgokat? Az ingyenes sablonok használata csökkenti a nyomást, amikor először készít vizuális táblát.

3 ingyenes vizuális táblasablon, amit használhat

A termék víziójának meghatározását ezekkel a könnyen használható víziótábla-sablonokkal kezdheti el.

1. ClickUp vizuális táblasablon

Töltse le ezt a sablont Segítsen egész csapatának jobban megérteni a célpiacot ezzel a víziótábla sablonnal.

Ahhoz, hogy kiemelkedjen a versenytársak közül, egyértelmű termékvízióra van szükség. Ez az ingyenes ClickUp víziótábla-sablon segít csapatának leírni termékének funkcióját, célpiacát, valamint az ügyfeleket és a felhasználókat.

Miután lefektette az alapokat, belevetheti magát a munkába, és bemutathatja azokat a problémákat, amelyekkel terméke foglalkozik, valamint a sikerhez szükséges erőforrásokat. Amint csapata megkezdi a víziótábla-projekt szervezését, négy hasznos egyéni mezőt és különböző kategóriákat találnak a teendőlista minden egyes feladatához:

Vízió: Összegezze a nagy képet és az általános benyomást, függetlenül attól, hogy az egész termékre vagy a termék vagy projekt egy részére vonatkozik-e.

Szükséges: Ossza meg, mi szükséges a víziótábla egyes részeinek feladatait csapatként elvégezni.

Célcsoport: Válasszon az előre meghatározott demográfiai csoportok közül, hogy minden egyes vízióelemhez hozzárendelhessen egy közönséget és célt.

Üzleti célok: Helyezze a terméket, projektet vagy feladatokat kontextusba azáltal, hogy meghatározza, milyen hatást szeretne elérni az üzletére – legyen az nagy vagy kicsi.

Ez a középhaladó szintű projektsablon végigvezeti csapatát a víziótáblára felvenni kívánt ötletek összegyűjtésén. A projektet vízióra, célcsoportokra, üzleti célokra és igényekre bontja.

Mindegyik esetében a csapat tagjai közösen rendelhetnek hozzá és hajthatnak végre feladatokat, rangsorolhatják az egyes lépéseket, kidolgozhatnak ellenőrzőlistákat, és megoszthatják azokat a médiákat, amelyek végül a víziótáblán fognak megjelenni.

A sablon egy praktikus „Kezdje itt” útmutatót is tartalmaz a csapattagok számára a sablon használatáról és egy remek vizuális táblázat elkészítéséről. Az útmutató elmagyarázza a sablonban meghatározott projekt felépítését, valamint hasznos áttekintést ad arról, hogy mi is az a vizuális táblázat, és miért van rá szüksége a termékéhez.

Ezek jó emlékeztetőként szolgálnak az egész csapat számára, amikor a saját víziótáblájukon dolgoznak.

Mivel a sablon a ClickUp-ban hozza létre a vizuális táblát, a folyamat részeként időkövetés, csevegés, dokumentáció, ütemezés, napi feladat tervezés és akár AI szöveggenerálás is rendelkezésre áll. A ClickUp Whiteboard segítségével grafikákat is készíthet.

2. ClickUp vizuális táblasablon

Töltse le ezt a sablont Találja meg a következő projektjéhez ideális állapotot ezzel a Vision Whiteboard sablonnal.

Vizuális gondolkodók számára ingyenes vizuális táblasablont is kínálunk, amelynek fehér tábla elemei pontosan azt nyújtják, amire szüksége van. A ClickUp Vision Whiteboard Template kiegészíti a projektorientált vizuális táblasablont is.

Egyszerű keretrendszert biztosít a termékcélok és a termék ideális állapotának felvázolásához és meghatározásához. Vagy használja hangulat táblaként a termék inspirációjához, hogy közösen ötleteljenek a tervezéstől a marketingig mindenről.

A sablon színkóddal van ellátva, és a vizuális táblát a következőkre osztja:

Vízió

Célcsoport

Szükségletek

Termék

Érték

Minden szakasz leíró ikonokkal rendelkezik, amelyeket megtarthat vagy módosíthat, hogy tükrözzék vállalatának vagy márkájának stílusát. Ez a sablon segít elindulni a termékvízió meghatározásának kreatív oldalán. Ha kedveli a Canva által kínált színes és stílusos víziótábla-sablonokat, akkor ez a sablon az Ön számára ideális. A művészi víziótábla vizuális vonzerejét ötvözi a ClickUp eszközök funkcionalitásával és integrációjával.

Ez az ingyenes sablon közvetlenül a ClickUp Whiteboard nézetébe illeszkedik, ahol minden szükséges tervezőeszköz a rendelkezésére áll. Szöveget, képeket, ikonokat, videókat és még sok mást hozzáadhat közvetlenül a projektmenedzsment eszközébe beépített, egyszerűen használható felületről, amely minden nap használt együttműködési funkcióval rendelkezik.

Ez egy nyomtatható víziótábla-sablon is, így ha szeretné, kinyomtathatja poszterkartonra, és a valós világban módosíthatja. PDF fájlként. Ez a sablon kiindulópontként szolgálhat kreativitásának szabadjára engedéséhez.

3. ClickUp Vizió és értékek sablon

Töltse le ezt a sablont Hangolja össze értékeit a víziójával az Értékek a vízióhoz sablon segítségével.

A „vízió” és „értékek” kifejezéseket gyakran használják. De ezek többek, mint csak divatos szavak, amelyek meggyőzővé teszik a prezentációt. Vízió és az annak megvalósításához szükséges értékek nélkül a projektek és termékek elmaradhatnak a várakozásoktól, vagy üresnek tűnhetnek.

Természetesen időbe és erőfeszítésbe telik, hogy a termékvízió nagy képétől eljusson a fontos részletekig, például azokhoz az értékekhez, amelyekre szükség van a vízió megvalósításához. Ez a gondolkodási folyamat néha nehéz lehet, különösen, ha inkább a technikai oldalon áll. De ne aggódjon! Erre is van sablonunk.

A ClickUp Vision to Values sablonja végigvezeti Önt és csapatát azon a folyamaton, amelynek során fel kell térképezniük mindazt, amire szükségük van ahhoz, hogy teljes mértékben dokumentálják, hová szeretnék eljutni a vállalatukkal vagy projektjükkel. Gondoljon rá úgy, mint egy munkalapra, amelyet kitölt, mielőtt elkészíti digitális víziótábláját.

A sablonok a következő szakaszokat tartalmazzák:

Vízió

Küldetés

Stratégiák, beleértve a versenyelőnyöket és a termékstratégiát

Vállalati célok, beleértve a célokat és a mutatókat

Tennivalók

Ügyfélértékek

Ügyfélszegmensek

A sablon kihasználja a ClickUp Doc összes funkcióját, elrendezése pedig vonzó és figyelemfelkeltő, így nem kell grafikust hívnia, hogy rendbe hozza. Minden szakaszban helyek vannak a termék nevének és márkájának, valamint ikonoknak.

Ráadásul rengeteg beépített támogatás is rendelkezésre áll. A sablon tartalmazza az egyes szakaszok célját és a dokumentum adott részének kitöltési módját ismertető megjegyzéseket, így Ön és csapata közösen tisztázhatják értékeiket és víziójukat.

Mivel az új dokumentum egy ClickUp projektben lesz elhelyezve, csapata együtt dolgozhat a szakaszokon, és együttműködhet az iterációk során. Miután mindent kidolgozott, egy kiváló minőségű, vonzó dokumentummal rendelkezik, amelyet referenciaként használhat csapatában, és megoszthat az összes érdekelt féllel.

A víziótábla használatának előnyei a csapat számára

A legtöbb csapat vizuális táblát használ, mert egy kép többet mond ezer szónál. Azonban a vizuális tábla létrehozása még ennél is fontosabb. Az a kreatív folyamat, amelynek során a csapat ötleteit grafikákba és szövegbe öntik, segít a csapatnak gondolkodni és döntéseket hozni a termékkel kapcsolatban.

Tegyük fel, hogy csapata feladata egy új digitális marketingkampány kidolgozása a közösségi médiában. Valószínűleg rengeteg e-mailje és javaslata van, amelyek felvázolják a mutatókat, a célcsoport demográfiai adatait, a grafikai stílust, a márka üzeneteit és a több tucatnyi egyéb dolgot, amit csapatának tudnia kell a kampány sikeres végrehajtásához.

Ha egy jól megtervezett víziótábla-sablonnal egy digitális táblára helyezed őket, az olyan, mintha egy tölcséren keresztül öntöd a projekt körüli összes ötletet, és végül egy fókuszált és teljes képet kapsz arról, amit a csapatod megpróbál létrehozni.

A megosztás után a víziótábla segít a csapatnak a feladatra koncentrálni, és kiemelheti őket a részletekből, hogy átlássák a projekt teljes képét. Ne felejtsük el, hogy vannak, akik vizuális típusú tanulók és kommunikátorok, és a víziótábla grafikus jellege órákat spórolhat meg e-mailek és beszélgetések formájában.

Összefoglalva, egy kiváló vizuális táblázat segíthet Önnek:

Határozza meg, hogy terméke meghaladja-e a szabványt

Ellenőrizze, hogy terméke megfelel-e vállalatának követelményeinek

Készítsen termékstratégiát

Javítsa a termék funkcióit

Ismerje meg célpiacának igényeit, és dolgozzon ki cselekvési terveket!

Ösztönözze a csapatmunkát és a célkitűzést, miközben mindenki egy egységes cél felé törekszik.

A víziótábla létrehozásának és használatának előnyei egy fontos tényezőtől függenek. Csapatának a projekt során végig használnia kell ezt a hatékony eszközt. Kezdje egy jó víziótábla-sablonnal, amely lehetővé teszi a csapat számára, hogy rendszeresen hozzon létre, módosítson és hivatkozzon rá, és ne csak valami virtuális falra ragasztott dolog legyen.

Víziótábla-sablonok – Gyakran ismételt kérdések

Hogyan jutnak a csapatok a vizuális táblák ötleteire?

Amikor a csapatok összeülnek, hogy víziótáblát készítsenek, fontos elősegíteni az együttműködést és a nyílt kommunikációt. Kezdje azzal, hogy megtervez egy brainstorming ülést, ahol mindenki hozzájárulhat ötleteivel és vízióival a csapat jövőjéhez.

Ösztönözze a csapat tagjait, hogy osszák meg céljaikat, törekvéseiket és értékeiket. Gyűjtsön együttesen vizuális inspirációkat, például képeket, idézeteket és szimbólumokat, amelyek a csapat közös vízióját képviselik.

A virtuális víziótábla jobb, mint a fizikai víziótábla?

Míg a hagyományos vizuális táblák poszterlapokra vagy parafatáblákra készített fizikai kollázsok, online eszközökkel vagy alkalmazásokkal digitális vizuális táblákat is készíthet. Mind a fizikai, mind a digitális vizuális táblák hatékonyan segíthetnek céljainak és törekvéseinek vizualizálásában.

Milyen kérdéseket kell feltennem magamnak, mielőtt létrehozok egy víziótáblát?

Hasznos kiindulási pont lehet, ha visszagondol az elmúlt évre, és arra, mit változtatna vagy javítana. Az is értékes betekintést nyújthat, ha megkérdezi magától, mire van most a legnagyobb szüksége, mit szeret az életben, és milyen történetet mesél magáról magának.

Használja a vizuális táblasablonokat, hogy inspirálja csapatát

Mindig jobb tudni, hogy merre tartunk, mielőtt új termékkel vagy projekttel kezdünk. A víziótáblák hatékony eszközök arra, hogy megragadják, amit a csapatnak tudnia kell, és hogy a projekt során mindannyian ugyanabba az irányba haladjanak.

Legyen szó kreatív vagy technikai munkáról, egyéni munkavállalóról vagy csapatvezetőről, mindenki ugyanazzal a problémával szembesül egy projekt kezdetén: hogy hol is kezdje. A ClickUp víziótábla-sablonjaival azonban bevált és hatékony kiindulási pontot kap a víziótábla-készítéshez. És ezt a folyamatot egy együttműködésen alapuló, könnyen használható platformon kezdheti el.

Ezek a vizuális táblasablonok segítenek a vizuális tábla létrehozásának folyamatában, elrendezésében a ClickUp Whiteboardon, és a nagy kép dokumentálásában. Az egyik még a csapatodat is végigvezeti azon a folyamaton, amelynek során a víziót az értékeidhez kötöd. Gondolj rájuk úgy, mint egy vizuális tábla készletre, amelyben minden megtalálható, amire szükséged van a kezdéshez. ?

Ha már ClickUp-felhasználó, akkor most adjon hozzá egy sablont a munkaterületéhez. Ha még nem próbálta ki hatékony projektmenedzsment és együttműködési platformunkat, regisztráljon a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és próbálja ki – a csillogás opcionális. ✨