A 14 legjobb Mural alternatíva (előnyök, hátrányok és vélemények) 2025

Az innováció mindig a legfontosabb. Még akkor is, ha már rendelkezik bevált eszközökkel, amelyek mindig jól teljesítettek, ez valószínűleg azt jelenti, hogy van hely új funkciók és eszközök felfedezésére, amelyek még hatékonyabbak, mint azok, amelyeket eddig használt.

A projektmenedzsment trendek, módszerek és eszközök folyamatosan fejlődnek, hogy lépést tartsanak az iparág legújabb innovációival, olyannyira, hogy már nem kell projektmenedzsernek lenned ahhoz, hogy élvezhesd ezeknek az eszközöknek az előnyeit!

Ez, a távmunka és az aszinkron kommunikáció térnyerésével párosulva, előkészítette a terepet a vizuális kommunikációs és együttműködési szoftvereknek, amelyek az elmúlt években valóban szárnyra kaptak. Az egyik legnépszerűbb közülük a Mural.

Bár a népszerűség elég jó ok arra, hogy egyszerűen csak utánanézz egy terméknek, több információra van szükséged, mielőtt elkötelezed magad egy fizetős csomag mellett, vagy akár elkezded bevezetni a csapatodnak. Tehát akár régóta használod a terméket, és kíváncsi vagy a piacon elérhető egyéb táblákra, akár új felhasználó vagy, és együttműködési platformot keresel, ne keress tovább, ez a bejegyzés segít elindulni.

Helyezd magad kényelembe az irodai székedben, és csatlakozz hozzánk, miközben megvizsgáljuk a 14 Mural alternatívát, valamint azok erősségeit és gyengeségeit.

Mi az a Mural?

via Mural

A Mural egy vizuális együttműködési platform, amelynek segítségével a csapatok terveket készíthetnek és megoldásokat találhatnak ki kis kihívásoktól kezdve komplex problémákig. Ez a digitális táblázat népszerűségre tett szert a szétszórt csapatok körében, mivel több közreműködőt tud egy közös térbe összehozni, és együttműködési funkcióival még a megbeszélések minőségét is javítja.

A Mural használatának korlátai

A Mural nemcsak megkönnyíti a beszélgetést, hanem egy üres, végtelen vászonnal is elősegíti a kreativitást, amelyen ötleteket festhet, diagramokat rajzolhat és gondolattérképeket hozhat létre a semmiből. Bár a Mural egy hatékony vizuális együttműködési eszköz, nem helyettesíti a projekt- és feladatkezelő programjait. Kiválóan alkalmas a virtuális találkozók színvonalának emelésére, de nehéz a Mural-t az ötleteinek megvalósítására használni, mert nem kapcsolódik közvetlenül a munkafolyamatához.

Diagramok, folyamatok tervezése és általános felügyelet esetén mi a Mural-t szeretjük. De ha ötleteidet megvalósítani szeretnéd, akkor egy másik szoftverre lesz szükséged, hogy brainstormingodat valósággá változtathasd.

Egy másik jelentős hátrány, amellyel a Mural potenciális felhasználói szembesülnek, egyszerűen az ára. Felhasználói felületétől, könnyű használatától és funkcióitól függetlenül a Mural felhasználónként magasabb költséggel jár, mint a piacon elérhető más hasonló szoftverek, amelyek sokkal többet tudnak nyújtani a munkafolyamatodhoz. Igen, a Mural kínál ingyenes csomagot, de az első fizetős opció ára felhasználónként 9,99 dollár – éves számlázással. Havi szinten ez 12 dollárba kerül. Ekkor már érdemes megfontolni a Business csomagot, amelynek ára 17,99 dollár.

A Mural ingyenes csomagja azonban nem oldja meg ezt a problémát, mivel funkciói, tábláinak száma és vendégei korlátozottak.

Ezek a kihívások arra késztetik egyes felhasználókat, hogy olyan vizuális együttműködési szoftverek alternatíváit keressék, amelyek jobban megfelelnek igényeiknek és jobban szolgálják őket.

A 14 legjobb Mural alternatíva és versenytárs

Mielőtt elkötelezed magad a csapatod következő és legújabb vizuális együttműködési szoftvere mellett, győződj meg róla, hogy mindenről tájékozott vagy. Lapozd át a 14 legjobb Mural alternatíva listáját, amelyeket biztosan imádni fogsz.

1. ClickUp

A legjobb fehér tábla projektmenedzsmenthez

Próbáld ki a ClickUp Whiteboards-ot! Brainstorming, jegyzetek hozzáadása, ötletek és munkafolyamatok közös kidolgozása a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni. Akár egyéni vállalkozó, diák vagy egy nagyvállalati csapat tagja, a ClickUp testreszabási lehetőségei elég rugalmasak és hatékonyak ahhoz, hogy kezelje a munkaterhelését, nyomon kövesse a projektfrissítéseket és kommunikáljon a csapattal.

A ClickUp egyre bővülő, rendkívül funkcionális funkcióiról ismert, és egy együttműködési ClickUp Whiteboards eszközzel rendelkezik, amely az ötleteket valós időben megvalósítható projektekbe alakítja.

A Mural végtelen vászonához hasonlóan a ClickUp Whiteboards ugyanazt a vizuális együttműködési lehetőséget kínálja, azzal a kiegészítéssel, hogy sablonokat, médiát és csapattagokat is hozzáadhat, hogy ötletei megvalósulhassanak.

De a Mural-tól eltérően a ClickUp Whiteboards a digitális munkaterületén belül létezik, és közvetlenül kapcsolódik a projektjeihez, feladataikhoz és céljaihoz – még azokhoz is, amelyek már folyamatban vannak!

Bármilyen alakzatot alakíthatsz megvalósítható feladattá, vagy közvetlenül összekapcsolhatod a ClickUp Whiteboarddal, hogy azonnal megvalósíthasd ötleteidet.

A legfontosabb tanulság az, hogy a ClickUp Whiteboarddal többet tudsz elérni. Például beépített AI képgenerátorral egyedi képeket hozhatsz létre, vagy az intuitív érintőképernyős felületet használhatod a pontosság érdekében. 🙌🏾

Több száz funkcióval, átfogó ingyenes csomaggal, sablonokkal és több mint 1000 integrációval a ClickUp a legversenyképesebb és legköltséghatékonyabb a Mural alternatíváinak listáján.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Több mint 15 egyedi módszer a munkád megtekintésére a ClickUp-ban , beleértve a gondolattérképeket, a Kanban-szerű táblázati nézetet, a naptárat és a listát.

Több mint 50 előre elkészített és testreszabható automatizálás , amelyekkel csökkentheted az ismétlődő feladatokat, és mindig naprakészen tarthatod a ClickUp Whiteboardot.

Integrált csevegés és feladatkezelés a feladatok létrehozásához, közös munkához és nyomon követéséhez a brainstormingtól a végrehajtásig.

Intuitív érintőképernyős felület vázlatok készítéséhez, rajzoláshoz és elképzeléseid megvalósításához.

Beépített AI képkészítő, amely ötleteidet vizuálisan vonzó koncepciókká alakítja

Valós idejű jelentések és magas szintű áttekintés az összes projekt előrehaladásáról a ClickUp Dashboards segítségével.

ClickUp natív időkövetési funkciók

✅ Előnyök

Letisztult és felhasználóbarát felület

Több száz hatékony projektmenedzsment funkció még az örökre ingyenes csomagban is

Több mint 1000 integráció más népszerű munkaeszközökkel

Egyre bővülő lista előre elkészített és testreszabható sablonokról , beleértve a kifejezetten a ClickUp Whiteboards számára készült sablonokat is.

❌ Hátrányok

A sok funkció miatt egy kis tanulási folyamatra lehet szükség.

A mobilalkalmazásban még nincs táblázatos nézet.

ClickUp árak

A funkciókban gazdag ingyenes csomag mellett a ClickUp négy további árazási lehetőséget kínál:

Örökre ingyenes: Rengeteg hatékony Whiteboards funkció, korlátlan feladatok és tagok, 100 MB tárhely és még sok más

Unlimited (7 USD/tag/hónap): Korlátlan tárhely, korlátlan integrációk, korlátlan irányítópultok, agilis jelentések és még sok más

Üzleti (12 USD/tag/hónap): Google SSO, korlátlan számú csapat, egyéni exportálás, fejlett nyilvános megosztás, fejlett automatizálás és még sok más

Enterprise ( az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal ): Fehér címkézés, vállalati API, irányított bevezetés, dedikált sikermenedzser : Fehér címkézés, vállalati API, irányított bevezetés, dedikált sikermenedzser

ClickUp ügyfélértékelések

„Szereted a listákat? A Click-Up listákat készít. Szereted a Gantt-diagramokat? Megvan. Kanban táblák? Igen. Naptárra vagy valamilyen idővonalra van szükséged? Igen. Gondolattérképek? Megvannak. Fehér táblák? Igen. Nyilvános űrlapok? Találtad. Az a hasznos benne, hogy ezek mind ugyanazon alapadatokra vonatkozó nézetek, így mindenki úgy dolgozhat, ahogy neki tetszik. Az automatizálások funkcionálisak és benne vannak a csomagban, ami nagy előny a projektmenedzsment szempontjából. A frissítések folyamatosak, új funkciók és integrációk állnak rendelkezésre, amelyeket hozzá lehet adni/szavazni.” — Capterra által ellenőrzött értékelés

G2: 4,7/5 (4410+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2810+ értékelés)

2. Miro

A legjobb online együttműködési fehér tábla platform

via Miro

A Miro egy online együttműködési fehér tábla platform, amely igazán kiemelkedő teljesítményt nyújt a gondolattérképek és a konstruktív brainstorming üléseken használt funkciók terén. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan együttműködjenek a megbeszéléseken, brainstorming üléseken, sőt, az agilis munkafolyamatok kezelésében is. Értékes eszköz ötleteléshez, diagramok készítéséhez, térképekhez és prezentációk futtatásához, valamint egyéb felhasználási esetekhez.

Hasonlítsd össze a Miro-t a Jamboard-dal!

✅ Előnyök

Beépített videó- és csevegési funkció @mentions-szel

Több száz előre elkészített és egyedi sablon teszi a Miro táblákat sokoldalúvá a különböző iparágakban dolgozó csapatok számára.

A prezentációs mód lehetővé teszi a prezentátor számára, hogy nagyítson a táblája kulcsfontosságú területeire, és így fenntartsa a többiek figyelmét.

Integrálható a ClickUp-pal!

❌ Hátrányok

Nincs natív időkövető

A rengeteg funkció miatt az élmény túlnyomó lehet.

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak , a fizetős csomagok pedig drágák.

Miro árak

Ingyenes: korlátlan számú csapattag, három szerkeszthető tábla, alapvető integrációk, előre elkészített sablonok, alapvető figyelemkezelés

Csapat (8 dollár/tag/hónap): korlátlan számú tábla, korlátlan számú látogató, egyedi sablonok, projektek és privát táblák

Üzleti (16 USD/tag/hónap): korlátlan vendégszám, intelligens diagramkészítés, SSO

Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): vállalati szintű biztonság és megfelelőség, adatkezelés, központosított vállalati szintű biztonság és megfelelőség, adatkezelés, központosított fióktervezés , menedzsment és betekintés, valamint prémium támogatás

Miro ügyfélértékelések

G2: 4,8/5 (3610+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (670+ értékelés)

Nézd meg a Miro és a Mural összehasonlító útmutatónkat!

3. Lucidspark

A legjobb digitális táblán történő munkafolyamatok kidolgozásához

via Lucidspark

A Lucidspark, amely számos kedvenc projektmenedzsment platformodhoz hasonló funkciókkal rendelkezik, egy virtuális táblázat, amelynek segítségével a csapatok valós időben együttműködhetnek és a legjobb ötleteiket megvalósíthatják.

Segít ötleteit a táblára vinni sablonok, szabadkézi rajzolás és öntapadós jegyzetek, valamint egyéb funkciók segítségével. Szervezze új ötleteit segített csoportosítással, címkékkel vagy breakout táblákkal, majd dolgozzon ki munkafolyamatokat vagy feldolgozza a dokumentumokat, hogy ötleteit megvalósításba kezdhesse.

✅ Előnyök

Hívd meg másokat a tábládra, hogy mindenki egyszerre ugyanazon a helyen legyen, vagy hozz létre kisebb táblákat, hogy kisebb csoportokban tudjatok együttműködni.

Képernyőmegosztási funkció

Néhány népszerű projektmenedzsment funkció, mint például a mérföldkövek nyomon követése és a beépített csevegés

Lehetőség reakciók hozzáadására és szavazatok összeszámlálására post-it cetliken

❌ Hátrányok

Rengeteg fejlett brainstorming funkció áll rendelkezésre, de a Lucidsparkot egy másik platformmal kell integrálnia, hogy a kezdeti szakasz után is a lehető legjobban ki tudja aknázni ötleteit.

Nem integrálható a ClickUp-pal

Lucidspark árak

Ingyenes: három szerkeszthető tábla, alapvető együttműködési funkciók, alapvető integrációk, emoji reakciók, szabadkézi rajzolás

Egyéni (havi 7,95 dollártól): korlátlan számú tábla, címke és csoportosítás az ötletek rendszerezéséhez

Team (9 dollártól felhasználónként, havonta): fejlett együttműködési funkciók, szavazási mód és időzítő, alapvető adminisztrátori vezérlők

Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): fejlett integrációk, fejlett rendszergazdai vezérlők, SSO

Lucidspark ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (1810+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (320+ értékelés)

4. Stormboard

A legjobb online jegyzetekhez és hirdetőtáblákhoz

via Stormboard

A Stormboard egy online virtuális táblázat, amelyen a csapat tagjai szinte bárhonnan összegyűlhetnek, megbeszéléseket tarthatnak, projekteket tervezhetnek és ötleteket oszthatnak meg egymással.

Igazi fehér táblaként kiválóan alkalmas brainstormingra, de egy vicces csavarral minden táblát „storm”-nak (vihar) nevez. Elég vicces. 🙂

Használd a Stormboardot digitális hirdetőtáblaként, hogy jegyzeteket, képeket, linkeket, megjegyzéseket vagy szöveget adj hozzá a megbeszéléshez, projekthez vagy tervhez. Miután egy ötletet közzétettél, a csapat láthatja, megjegyzéseket fűzhet hozzá és szavazhat róla! Egy valóban együttműködésen alapuló döntéshozatali módszer. Ezután térj vissza a tábládhoz a frissítések és új fejleményekért, hogy az egész csapat ugyanazon az oldalon álljon.

✅ Előnyök

Több mint 200 sablon közül választhatsz

A navigációs panelen nagyíthatod és kicsinyítheted a munkádat.

Szervezési funkciók, például mappák és feladatprioritások

Mobil és asztali számítógépen is használható.

Lehetőség különböző nézetek létrehozására, például Kanban a tábládon

❌ Hátrányok

A platform erőteljesebb funkcióinak eléréséhez fizetős csomagra kell váltanod.

Az alapvető használaton túl egy kis tanulási folyamatra lehet szükség.

A Stormboard árai

Személyes : öt nyitott Storm, öt felhasználó Stormonként, alapvető jelentések és exportok, előre elkészített sablonok, integrációk

Startup (5 USD/felhasználó/hónap) : korlátlan számú Storm, öt néző, alapvető jelentések és exportok, előre elkészített és egyedi sablonok,

Üzleti (10 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú nyílt brainstorming, 10 brainstorming-néző, fejlett jelentéskészítés, mappák, adatimport

Enterprise (16,67 USD/felhasználó/hónap): SSO, prioritásos támogatás, számlázás, egyedi feltételek és szolgáltatások, agilis integrációk, korlátlan számú néző

Stormboard ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

5. Szeszélyes

A legjobb elme térképekhez

via Whimsical

A Whimsical öt fő formátumra bontja digitális vásznát, amelyek szinte minden felhasználási esetre alkalmasak: folyamatábrák, gondolattérképek, halcsontdiagramok, dokumentumok, vázlatok és projektek. Képzeld el ezeket a formátumokat sablonként, amelyeket a tábládra helyezhetsz, és onnan építhetsz tovább.

A Whimsical célja, hogy intuitív és vonzó felhasználói felülettel és színvilággal kevesebb időt töltsön a stílus kialakításával, így ötleteit pillanatok alatt prezentációra kész formában tudja bemutatni. A projektek tekintetében a Whimsical segítségével egyszerű vagy akár komplex Kanban táblákat is létrehozhat a vásznán.

✅ Előnyök

A felhasználói felület úgy lett kialakítva, hogy segítsen a gyors munkavégzésben.

Öt fő fehér tábla-felhasználási területre összpontosít, hogy ezek a funkciók még célzottabbak és hatékonyabbak legyenek.

Canva-szerű vázlatkészítő funkciók

❌ Hátrányok

Az öt formátum korlátozó lehet azok számára, akik kevésbé strukturált projektekhez szeretnék használni a tábláikat.

Őszintén szólva, ez a fehér tábla szoftver nem kezdőknek való, hanem tapasztalt fehér tábla projektmenedzsereknek vagy termékcsapatoknak.

Szeszélyes árazás

Starter (ingyenes): korlátlan számú tag, legfeljebb tíz vendég fájlonként vagy mappánként, korlátlan számú tag, legfeljebb tíz vendég fájlonként vagy mappánként, valós idejű együttműködés , kétfaktoros hitelesítés

Pro (10 dollár szerkesztőnként, havonta): több mint tíz vendég fájlonként vagy mappánként, prioritásos támogatás, korlátlan számú ingyenes néző

Szervezet (20 USD/felhasználó/hónap): SSO, csapatok, egyedi szerződések és még sok más

Szeszélyes vásárlói értékelések

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Conceptboard

A legjobb az agilis munkafolyamatok létrehozásához

via Conceptboard

A Conceptboard digitális táblák célja, hogy sablonokkal, amelyeket egymásra rétegezhetsz, és több együttműködési funkcióval strukturálják ötleteidet. Hozzászólhatsz, alakzatokat adhatsz hozzá, @említéseket használhatsz, ragasztós jegyzeteket hozhatsz létre, és akár szabadkézzel is firkálhatsz a tábládra, hogy szinte bármit megalkothass – az egyszerű makettektől az agilis munkafolyamatokig.

Ráadásul népszerű prezentációs módja és képernyőmegosztó eszközei valós időben biztosítják az együttműködést és a kohéziót a brainstorming folyamatában.

✅ Előnyök

Mappák több táblázat kezeléséhez

Tölts fel médiát és jegyzetelj PDF-eket közvetlenül a tábládra

Táblák megosztása exportálással vagy belső és külső együttműködőkkel jelszóval védett link segítségével

❌ Hátrányok

Korlátozott szövegszerkesztési lehetőségek a jegyzetek formázásához

Hiányoznak a projekt korai szakaszán túli kezeléséhez szükséges funkciók

A Conceptboard árai

Ingyenes: korlátlan számú tábla, egy csapattag, 100 objektum, sablonkönyvtár, alapvető integrációk, 500 MB fájltároló

Premium (6 dollár/felhasználó/hónap): 10 fő alatti csapat, korlátlan számú objektum, projekt, 50+ résztvevő táblánként, audio- és videomegosztás, 20 GB fájltároló

Business (9,50 USD/felhasználó/hónap): 10+ csapattag, 75 táblaszereplő, 1 TB fájltároló

Vállalati (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot, minimum 250 licenc): minden funkció és egyéni korlátú fájltárolás

Conceptboard ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

7. InVision Freehand

A legjobb brainstorminghoz

via InVision Freehand

Az InVision Freehand a vállalat termékcsaládjának digitális táblája, amelynek segítségével tervezhetsz, ötletelhetsz és együttműködhetsz másokkal, szöveggel, diagramokkal, rajzokkal és táblázatokkal kifejezve ötleteidet.

Az InVision Freehand rendkívül vizuális és használható gondolattérképek készítésére, szervezeti ábrák vázlatolására, gondolattérképek készítésére és makettek rajzolására.

✅ Előnyök

Egyszerű felhasználói élmény

Könnyen elkészíthető és iterálható vázlatok

A sablonok és integrációk miatt az InVision táblák különösen értékesek a különböző iparágakban működő csapatok számára.

Minden árazási csomaggal hozzáférhetsz az összes alapvető funkcióhoz, még az ingyenes verzióval is.

❌ Hátrányok

Korlátozott integrációs lehetőségek, nem integrálható a ClickUp-pal.

Nehézségek a komplex projektek kezelésében, mivel egyre több ötlet és közreműködő kerül a tábládra

InVision Freehand árak

Ingyenes: legfeljebb 100 felhasználó, három szabadkézi rajz, korlátlan nyilvános és privát tér, minden fontos funkció és platformintegráció

Pro (4 dollár felhasználónként, havonta): legfeljebb 200 felhasználó, korlátlan szabadkézi rajzolás

Vállalati (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): felhasználói korlátozás nélküli, felhasználónkénti árazás, fejlett csapatkezelés és biztonság

InVision Freehand ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

8. Microsoft Whiteboard

A legjobb Microsoft-felhasználók számára

via Microsoft Whiteboard

A Microsoft Whiteboard egy másik népszerű Mural alternatíva, amely a Microsoft 365 része, így ha a vállalatod már használja a Teams vagy a OneNote alkalmazást, akkor valószínűleg hozzáférsz ehhez az alkalmazáshoz is. Egy nagyobb termékcsomag részeként a Microsoft Whiteboards könnyen összehangolható más Microsoft eszközökben tárolt munkákkal, és felhasználható számos olyan standard digitális táblás funkció fejlesztésére, amelyeket más vezető márkák termékeiből már megismertünk.

✅ A Microsoft Whiteboard előnyei

Bárhonnan hozzáférhetsz a tábládhoz, ha bejelentkezel az alkalmazásba a böngésződön vagy a Windows alkalmazáson keresztül.

Használd a tábládat más Microsoft termékekkel együtt, hogy ötleteidet összekapcsold a munkafolyamataiddal.

❌ A Microsoft Whiteboard hátrányai

Szüksége van más termékekre is, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a tábláját a hatékony projektmenedzsment érdekében?

A korlátozott vizuális funkciók megnehezítik a fehér tábla teljes testreszabását.

Microsoft Whiteboard értékelések

A Microsoft Whiteboard az MS 365 része, amely egyedi árazást kínál kapcsolatfelvétel esetén, vagy hat árazási tervet.

Személyes használatra:

Microsoft 365 Personal (6,99 USD/hó egy személyre): 1 TB felhőalapú tárhely, hirdetésmentes e-mail, Microsoft Editor

Microsoft 365 Family (9,99 USD/hó, maximum 6 fő részére): AI-alapú kreatív eszközök, OneDrive fejlett biztonsági funkciók

Üzleti felhasználásra:

Microsoft 365 Business Basic (5 USD/felhasználó/hónap): az Office alkalmazások webes és mobil verziói, e-mail védelem, Microsoft Forms visszajelzésekhez

Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/felhasználó/hónap): több mint 1000 adatvédelmi beállítás, 50 GB-os e-mail postafiók, prémium Office-alkalmazások

Microsoft 365 Business Premium (20 USD/felhasználó/hónap): Microsoft Bookings, 1 TB OneDrive tárhely

Microsoft 365 Apps (8,25 USD/felhasználó/hónap): csak prémium Office Suite alkalmazásokat, valós idejű közös szerkesztést, fájlok szinkronizálását PC-n vagy Mac-en tartalmazza.

Microsoft Whiteboard ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Nézd meg ezeket a Microsoft Whiteboard alternatívákat!

9. Sketchboard

A legjobb rajzoláshoz és diagramkészítéshez

via Sketchoard

Ez a digitális táblák és vázlatfüzetek hibridje a termékfejlesztő csapatok igényeinek figyelembevételével készült. Noha hiányzik belőle a vászon és a nyomon követhető feladatok vagy célok közötti kapcsolat, a diagramkészítés az alkalmazás legfőbb erőssége.

✅ Előnyök

A Sketchboard az ötletekre, nem pedig a megjelenésre koncentrál, hogy ösztönözze a szabadkézi rajzolást.

Több mint 400 vázlat-szerű alakzatot tartalmaz, amelyek szinte sablonként használhatók a rajzaidhoz.

Gyors tempójú környezetben dolgozó, folyamatos visszajelzésre szoruló távoli csapatok számára készült.

❌ Hátrányok

A diagramok, vázlatok és tervek mellett a Sketchboard nem kínál ugyanazokat a funkciókat, amelyekkel a táblán kívül is kapcsolatba léphetsz a csapatoddal.

Nincs sablonközpont

Nincs ingyenes csomag

A Sketchboard árai

Solo (8 dollár/hó): egy privát csapat, korlátlan számú tábla, PDF- és SVG-export, 1 GB tárhely

Csapat (7 USD/felhasználó/hónap): táblák jelszó megosztása, csapatkommentek, Slack integráció

Üzleti (9 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú privát csapat, SSO, csapatkezelés, csapat hozzáférési jogok

Enterprise (egyedi ár): 25 fő feletti, egyedi igényekkel rendelkező csapatok számára

Sketchboard vásárlói értékelések

G2: 4,2/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4/5 (1 értékelés)

10. LiveBoard

A legjobb oktatási csapatok számára

via LiveBoard

A LiveBoard egy digitális táblagép, amely elsősorban az online oktatással kapcsolatos felhasználási esetekre összpontosít. Megosztási és együttműködési funkciói azonban általános értekezletek szervezéséhez, diagramok készítéséhez, prezentációkhoz és tervezéshez is hasznosak lehetnek.

✅ Előnyök

Készíts és küldj kvízeket a táblád résztvevőinek!

Mobilbarát, így különböző eszközökön is hozzáadható a táblához.

Rögzítsd a prezentációkat a tábláddal, hogy később megoszthasd őket

❌ Hátrányok

Egy kis kreativitásra lesz szükséged, hogy az oktatás és a magánórákon túlmutatóan professzionális csapatokhoz is alkalmazd.

Nincsenek projektmenedzsment funkciók

Ha tíznél több emberrel szeretnél együttműködni, akkor egyedi tervre lesz szükséged.

LiveBoard árak

Korlátozott (ingyenes): legfeljebb öt tábla, legfeljebb öt felvétel, egy hallgató egy munkamenetenként, nyilvános link megosztás

Egyéni (7,49 USD/hó): korlátlan számú tábla, megosztás és rögzítés, audio- és videohívások, csoportkezelés

Kis csoport (14,99 USD/hó): legfeljebb négy diák, interaktív kvízek, a diákok interakciójának ellenőrzése

Nagy csoport (22,49 USD/hó): legfeljebb tíz diák, a diákok jelenlétének nyomon követése

LiveBoard ügyfélértékelések

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

11. Bluescape

A legjobb prezentációkhoz és videocsevegéshez

via Bluescape

A Bluescape egy whiteboard, videocsevegő és prezentációs szoftver kombinációja, amelyet ebben a bejegyzésben már jól megismerhettél. Sok más Mural alternatívához hasonlóan ez is lehetővé teszi, hogy tartalmakat, médiákat és rajzokat ossz meg egy végtelen vásznon, amelyeket aztán bemutathatsz, megjegyzéseket fűzhetsz hozzájuk és kiegészíthetsz velük személyesen vagy otthonról tartott megbeszélések során.

✅ Előnyök

Több mint 200 testreszabható sablon segít lendületet venni a fehér tábládon.

Képek, alakzatok és pdf-ek húzása és elhelyezése más médiák között

A fehér táblád egyben tárgyalószobaként is funkcionál.

❌ Hátrányok

Nem köti össze közvetlenül a tábládat a munkafolyamatoddal

A brainstorming és a meetingek kezelésén túl nincs feladatkezelési vagy létrehozási funkció, amellyel ötleteidet megvalósíthatnád.

A Bluescape árai

Ingyenes: három munkaterület, korlátlan hang- és videohívások, 100 MB tárhely, médiafeltöltések, előre elkészített sablonok

Csapat (10 USD/felhasználó/hónap): korlátlan munkaterület, akár 100 fős videokonferenciák, 100 GB tárhely, többfelhasználós tárhely

Business (20 USD/felhasználó/hónap): legfeljebb 150 fő részvételével videokonferenciák, 200 GB tárhely, egyedi sablonok

Vállalati (árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot): akár 250 fő részvételével videokonferenciák, SSO, privát felhő, fejlett támogatás, további integrációk

Bluescape ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (60+ értékelés)

12. Weje

A legjobb kanban táblák felhasználói számára

via Weje

Őszintén szólva, valószínűleg mindannyian azt hittük, hogy így írják a ouija szót. 😅

A Weje egy megfizethető online fehér tábla, amelyet oktatóknak és diákoknak szántak, de számos más felhasználási lehetőséget is kínál tervezők, marketingesek és értekezletek szervezői számára.

A táblák leggyakoribb felhasználási területei a fehér tábla, a hangulat tábla, a post-it jegyzetek és a Kanban táblák, de a táblát egyszerűen ötletek megosztására is használhatod másokkal élő kurzorokon keresztül. Csak létre kell hoznia egy új táblát, meghívnia az embereket, hogy csatlakozzanak, majd elkezdeni a munkát. Ha teljesen kezdő a digitális táblák terén, és alig várja, hogy belevágjon, a Weje másik nagy előnye, hogy ingyenesen elindulhat, és a fizetős csomagok is viszonylag olcsók.

✅ Előnyök

Egyszerű beállítás

Megfizethető digitális táblás megoldást kínál, különösen tanárok számára.

❌ Hátrányok

Sok prezentációs és projektmenedzsment funkció hiányzik belőle.

Korlátozott ingyenes verzió – a hangcsevegéshez hasonló együttműködési funkciókhoz üzleti csomagra kell váltanod.

Korlátozott számú előre elkészített sablon

Weje árak

Ingyenes: korlátlan számú tábla, két társszerkesztő, 10 MB-os korlát minden feltöltött fájlra

Személyes (4 USD/felhasználó/hónap): négy társszerkesztő, 100 MB-os korlát minden fájlfeltöltésnél

Üzleti (7 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan számú tábla, társszerkesztők, fájlfeltöltések, csapattagok és hangcsevegés

Weje ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

13. WebBoard

A legjobb egyszerű fehér tábla

via WebBoard

Ha a Microsoft Paint örömét szeretné ötvözni a mai világ együttműködési és prezentációs funkcióival, akkor a WebBoard az Ön számára ideális eszköz. Ez a digitális táblázat, amelynek havi költsége mindössze két csésze kávé árával egyenértékű, kiválóan alkalmas ötleteinek lerajzolására, elosztott csapatokkal való brainstormingra és táblájának prezentálására.

Bár a felhasználói felülete nem olyan színes és elegáns, mint a piacon található más hasonló eszközöké, a WebBoard bármely érintőképernyős vagy egérrel rendelkező eszközről elérhető és szerkeszthető, és olyan funkciókat kínál, mint a tanári mód, a képernyőmegosztás és a videocsevegés, amelyek segítenek a csapattársakkal való kapcsolattartásban.

✅ Előnyök

Egyszerűen el lehet kezdeni használni az alapszinten

Együttműködési és prezentációs funkciók

Lehetőség van a táblán bizonyos területek nagyítására és kicsinyítésére.

❌ Hátrányok

Nehéz kezelni a projekteket

Korlátozott ingyenes csomag, és a beágyazási funkcióhoz a legdrágább csomagot kell választani.

Még nem kínálnak csapatcsomagokat

Nincs lehetőséged a tábládon szereplő ötleteidet megvalósítani

Számos rajzolási és kreatív funkciója meglehetősen egyszerű.

A WebBoard árai

A WebBoard árai euróban vannak megadva, így ezek a számok a közzététel időpontjában érvényes árfolyamon alapulnak.

Ingyenes: alapvető eszközök, csak nyilvános táblák, egyetlen oldal a táblán, audio- és videocsevegés, három tábla

Alap havi díj (5,36 USD/hó): fejlett eszközök, korlátlan számú oldal a táblán, privát és nyilvános táblák, további tárhely

Prémium havi előfizetés (10,72 USD/hó): 25 felhasználó egy tárgyalóteremben, naptárhoz való hozzáférés, táblák beágyazása

WebBoard ügyfélértékelések

G2: N/A

Capterra: N/A

14. Webex alkalmazás

A legjobb elosztott csapatok számára

via Webex

A Webex több termék gyűjteménye, amelyek az együttműködésen alapulnak és különböző felhasználási esetekre lettek kifejlesztve. A Webex nem annyira projektmenedzsment platform, mint inkább videó- vagy telefonkonferencia-eszköz, amely lehetővé teszi a távoli csapatok számára, hogy a hívás-, értekezlet- és üzenetküldő eszközök segítségével összekapcsolódjanak a megbeszélések során. A hibrid csapatok számára a Webex különféle irodai eszközöket is kínál, beleértve egy fizikai táblát és a hozzá tartozó vállalati szintű webalkalmazást.

✅ Előnyök

Fejlett értekezletkezelési funkciók

Hibrid csapatok számára kínál megoldások kombinációját

Néhány jegyzetelési automatizálás

Értékes integrációk más alkalmazásokkal

❌ Hátrányok

Ez inkább kommunikációs eszköz , mint projektmenedzsment eszköz.

Ha kizárólag otthonról dolgozol vagy elosztott csapatokban dolgozol, akkor más eszközökre kell támaszkodnod a hatékony együttműködés érdekében.

A whiteboard webalkalmazásnak hiányoznak a fejlett funkciók.

Fizetős csomagjai meglehetősen drágák.

A Webex App árai

Suite-Basic (ingyenes): HD-minőségű értekezletek akár 100 fő részvételével, képernyőmegosztás és személyes szoba

Suite-Business (25 dollár licencenként, havonta): videokonferencia és értekezlet, telefonrendszer funkciók

Meet Plan (13,50 USD/licenc/hónap): legfeljebb 200 résztvevő, felvételek, kis csoportok számára kialakított szobák, virtuális háttér, feliratok

Call Plan (17 USD/licenc/hónap): prémium hívási funkciók csak felhőalapú telefonszámmal licencenként és kiterjesztésekkel

Vállalati csomag (egyedi csomag és árak): Hozzáférés az összes funkcióhoz

Webex App ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (14 010+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (6270+ értékelés)

Kapcsolódó 👉 Nézd meg ezeket a Jamboard alternatívákat!

Kezdje el a whiteboard használatát a Mural alternatíváival

Anélkül, hogy elmélyülnénk az egyes termékek egyedi értékeiben, könnyű azt feltételezni, hogy minden együttműködési szoftver ugyanolyan. Remélem, hogy ha valamit megtanultál ebből a bejegyzésből, az az, hogy ez nem így van.

A szoftverek közötti apró különbségek jelentik a döntő tényezőt azoknak a vállalatoknak, amelyek egyedi felhasználási eseteket szolgálnak ki.

A többféle integráció, az alkalmazáson belüli csevegés, a kommentelés, a valós idejű szerkesztés és a megosztási lehetőségek rendkívül fontosak azoknak a szétszórt csapatoknak, amelyek a lehető legtöbbet szeretnék kihozni a megbeszéléseikből. És bár a Muralhoz hasonló digitális táblák remek eszközök ezeknek a funkcióknak a támogatásához és az együttműködés megkönnyítéséhez, mégis korlátozott megoldást jelentenek azoknak a csapatoknak, amelyeknek több kell egy vászonnál, hogy kifejezzék terveiket.

Ha össze akarja fogni a csapatát, ösztönözni szeretné a kreativitást és a legtöbbet kihozni minden megbeszélésből, válassza azt az eszközt, amellyel azonnal megvalósíthatja ötleteit – a ClickUp-ot!

Helyezz el mindent, amire a projektednek szüksége van, a ClickUp Whiteboardon, még a feladatokat is – komolyan, mindent

Kezdje el ingyen, és fedezze fel a funkciókban gazdag Free Forever Plan csomagot, amely magában foglalja a ClickUp közös táblákat, korlátlan feladatokat és tagokat, 100 MB tárhelyet és még sok mást. Győződjön meg saját szemével arról, hogy egy all-in-one alkalmazás nemcsak időt takarít meg a csapatának, hanem a megfelelő területeken növeli a termelékenységet is.