A 10 legjobb Microsoft Whiteboard alternatíva és versenytárs, amelyet most érdemes megismerni

A Microsoft óriási név a technológiai iparban. Mint ilyen, a Microsoft Whiteboards egy sikeres termék, amelynek sok elégedett felhasználója van. A vállalat az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektetett üzleti szoftvereire és a felhasználók számára zökkenőmentes élmény megteremtésére.

De ez azt jelenti, hogy ez a tökéletes táblaszoftver azoknak a csapatoknak, akik a lehető legnagyobb termelékenységet szeretnék elérni?

Nem feltétlenül.

A Microsoft Whiteboard integrációi nagyrészt a vállalat egyéb termékeire korlátozódnak, és az interaktív Whiteboard maga is kevés funkciót kínál a táblára jellemző funkciókon kívül.

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb Microsoft Whiteboard alternatívákat, és kiemeljük az egyes eszközök különböző funkcióit, korlátait, árait és termékértékeléseit, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Kezdjük!

Mit kell keresni a Microsoft Whiteboard alternatíváiban?

A Microsoft Whiteboard alternatíváinak mérlegelésekor több tényezőt is figyelembe kell venni. Az opciók értékelésekor vegye figyelembe a következő szempontokat.

Többfelhasználós együttműködési funkciók : A valós idejű együttműködés a táblaszoftverek fontos eleme. A választott alternatíva rendelkeznie kell ezzel a funkcióval.

Platformok közötti kompatibilitás : A csapat tagjai különböző eszközöket használnak. Győződjön meg arról, hogy a választott alternatíva a lehető legtöbb eszközön működik.

Integráció és fájlmegosztás : A modern technológiai eszközök számos csapatmunkát támogató funkcióval rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a virtuális táblán való közös munkát. Emellett integrációs lehetőségekkel is rendelkeznek, amelyek segítségével más webalkalmazásokhoz is csatlakozhatnak.

Adatvédelem és biztonság : A kiberbiztonság fontos szempont. Keresse meg a titkosítást, az adatvédelmet, a hozzáférés-ellenőrzést és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést.

Exportálási és importálási lehetőségek : Az adatok szoftverbe való bevitele és onnan való kivitele a lehető legkönnyebb legyen – különösen akkor, ha ötleteket szeretne megosztani. Ennek megkönnyítése érdekében keressen egy robusztus, támogatott fájlformátumokból álló készletet.

Videokonferencia : Az online értekezletek elengedhetetlenek : Az online értekezletek elengedhetetlenek a munkahelyi sikeres együttműködéshez – függetlenül attól, hogy a csapat tagjai távoli helyszínen vagy ugyanabban a helyiségben tartózkodnak.

Árak és licencelés: Értékelje a Microsoft Whiteboard alternatívájának árstruktúráját és licencelési lehetőségeit. A választott megoldásnak meg kell felelnie a költségvetésének, de egyúttal biztosítania kell a szükséges funkciókat is.

A 10 legjobb Microsoft Whiteboard alternatíva

A legjobb táblaszoftver kiválasztása nem könnyű feladat. A ráfordított pénz fontos befektetés a csapat sikere szempontjából, ezért érdemes megvizsgálni az összes lehetőséget. Tekintse meg a 10 legjobb Microsoft Whiteboard alternatíva listáját, hogy áttekintést kapjon a rendelkezésre álló lehetőségekről.

Kezdje el ingyen Láthatja mindenki tevékenységét, és szorosan együttműködhet a csapattal, még távoli munkavégzés esetén is. Brainstorming, jegyzetek hozzáadása, és a legjobb ötletek összegyűjtése egy kreatív vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Ez a Microsoft Whiteboard alternatíva több mint 10 egyéni nézetet kínál, például táblanézetet és listanézetet, amelyek rugalmas feladatkezelést és egyszerű folyamatábrázolást tesznek lehetővé.

Használja arra, hogy ötleteit cselekvési tételekké alakítsa és azokat közvetlenül a tábláról rendelje hozzá a csapat tagjaihoz. A ClickUp-tól eltérően a Microsoft Whiteboard elsősorban az együttműködési táblafunkciókra összpontosít, nem pedig a kiterjedt feladatkezelési és termelékenységi eszközökre, amelyek összekötik az összes csapatot.

A ClickUp Whiteboard funkciója szorosan integrálva van más hatékony együttműködési funkciókkal, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Project Management. Ez a dinamikus táblás eszköz javítja a kommunikációt azáltal, hogy összeköti a munkaterületen található pontokat, így a csapatod gyorsan áttekintheti a teljes képet.

Intuitív érintőképernyős felülettel rendelkezik a pontosság érdekében, valamint beépített AI képgenerátorral, hogy ötletei még pontosabbak legyenek. A legjobb rész? A ClickUp munkaterületén belül elindíthat egy egész projektet a táblájáról, nyomon követheti a haladást és cseveghet kollégáival.

Nincs többé ugrálás az eszközök között!

Fejlessze ötleteit a csapattal úgy, hogy azokat szabad formájú gondolattérképen rajzolja meg a ClickUp Blank Mode funkciójával.

A ClickUp Mind Maps funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy objektumokat összekapcsolva útvonalterveket és munkafolyamatokat hozzanak létre. A valós idejű csapatmunka és a nyilvános linkek megosztása megkönnyíti a csapat tagjai és a külső érdekelt felek együttműködését.

A táblák testreszabható sablonokat, gazdag szövegformázást és a tábla tartalmának feladatokká alakításának lehetőségét kínálják, így hatékonyabbá téve a projektmenedzsmentet.

A ClickUp Concept Map Template (Koncepciótérkép-sablon) és hasonló sablonok segítségével a felhasználók gyorsan el tudnak kezdeni a munkát. A ClickUp több platformot is támogat, többek között a Windows, macOS, iOS, Android és a webböngészőket, így biztosítva a hozzáférhetőséget és az együttműködést különböző eszközökről.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés : A ClickUp Whiteboards lehetővé teszi több felhasználó valós idejű együttműködését.

Mind Maps : Ezek segítségével a csapatok vizuálisan szervezhetik és összekapcsolhatják ötleteiket, ütemterveiket és munkafolyamataikat.

Feladatkiosztás : A felhasználók közvetlenül az online Whiteboardról oszthatnak ki feladatokat, így könnyen : A felhasználók közvetlenül az online Whiteboardról oszthatnak ki feladatokat, így könnyen delegálhatják a munkát és nyomon követhetik az előrehaladást.

Beágyazási lehetőségek : Különböző elemek, például webes tartalmak, dokumentumok és egyebek könnyen beágyazhatók a virtuális táblába, elősegítve az egyszerű csapatmunkát és a feladatok megosztását.

Testreszabható sablonok : A ClickUp több száz testreszabható sablont kínál táblákhoz, amelyek számos igényt kielégítenek.

AI-képességek: Az ötleteket leírhatja és vizualizálhatja a beépített AI-képgenerátor segítségével.

Integrált csevegés: A ClickUp Chat segítségével központosíthatja és nyomon követheti a munkaterületén zajló beszélgetéseket (a tábláktól a feladatokig és a műszerfalakig).

Megemlítések és megjegyzések : Több felhasználó is megemlítheti másokat és közvetlenül megjegyzéseket fűzhet a táblához, így könnyen lehet véleményeket kérni és visszajelzéseket adni.

Nyilvános megosztás : A ClickUp-ban létrehozott táblák nyilvános linkek létrehozásával megoszthatók ügyfelekkel vagy külső érdekelt felekkel.

Platformok közötti hozzáférhetőség: A ClickUp táblák különböző platformokon elérhetők, többek között Windows, macOS, iOS, Android és böngészőkön.

A ClickUp korlátai

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

A tanulási görbe más online táblákhoz képest meredek lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Olvassa el a ClickUp Whiteboards teljes útmutatónkat, hogy megtudjon mindent, amire szüksége van az együttműködés megkezdéséhez!

2. Miro

via Miro

A Miro egy népszerű online együttműködési táblaplatform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuális és interaktív munkaterületen ötleteljenek, brainstormingot folytassanak és együtt dolgozzanak. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a távoli együttműködést és a kreatív gondolkodást, hogy több felhasználó megoszthassa ötleteit és együtt dolgozhasson.

A Miro legjobb funkciói

Kiterjedt együttműködési eszközök : Együttműködési funkciókat kínál, így a felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek, megemlíthetik a csapattagokat, és megbeszéléseket folytathatnak a virtuális táblán.

Sokoldalú vásznak és sablonok : A nagy, rugalmas vászon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző formátumokban hozzanak létre és szervezzenek tartalmakat. A Miro számos előre elkészített sablont kínál különböző felhasználási esetekhez.

Hatalmas interaktív elemek könyvtára: A Miro gazdag könyvtárat tartalmaz formákból, ikonokból, jegyzetekből és egyéb elemekből, amelyek könnyen hozzáadhatók a táblához.

A Miro korlátai

Egyes felhasználók a Miro-t kihívásnak tartják a Microsoft Whiteboard egyéb alternatíváihoz képest.

A felhasználók teljesítményproblémákról számoltak be, amikor nagy és összetett táblákkal dolgoztak.

A Miro elsősorban egy online platform, ami azt jelenti, hogy internetkapcsolatra van szükség a táblák eléréséhez és használatához.

Miro árak

Örökre ingyenes

Starter – 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti – 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati – Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (4725 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1211 értékelés)

Hasonlítsa össze a Miro és a Jamboard alkalmazásokat!

3. Rajzolás. Csevegés

A Draw. Chat egy online együttműködési táblaplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben rajzoljanak, vázlatokat készítsenek és együttműködjenek. Ez az együttműködési eszköz egyszerű, intuitív felülettel rendelkezik a vizuális kommunikáció és a brainstorming számára.

Rajzolás. Csevegés legjobb funkciói

Együttműködési funkciók: A felhasználók valós időben láthatják egymás rajzait és szerkesztéseit, ami megkönnyíti a csapatmunkát és az ötletek cseréjét.

Rajzeszközök : A platform számos testreszabható rajzeszközt kínál, többek között ecseteket, formákat, szöveget és színeket.

Végtelen vászon: A tábla végtelen vásznat kínál, amely bőséges teret biztosít az ötletek rögzítéséhez.

Rajzolás. Csevegési korlátozások

A Draw. Chat viszonylag alapvető funkciókat kínál a átfogóbb eszközökhöz képest.

A Draw. Chat munkamenet bezárása vagy frissítése után a táblán található tartalom elveszik.

Nincsenek fejlett együttműködési vezérlők, például felhasználói jogosultságok, verziótörténet vagy a változások nyomon követésének lehetősége.

Rajzolás. Csevegés árak

Örökre ingyenes

A frissítés árairól érdeklődjön a gyártónál.

Rajzolás. Csevegés értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (6 értékelés)

4. OneNote

via OneNote

A OneNote egy jegyzetelésre és digitális szervezésre szolgáló eszköz, amelyet a Microsoft fejlesztett ki. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötleteiket, jegyzetüket és információikat digitális jegyzetfüzetben rögzítsék és rendszerezzék.

A OneNote legjobb funkciói

Szinkronizálás eszközök között : A jegyzetek zökkenőmentesen szinkronizálhatók az eszközök között, így a felhasználók bárhonnan hozzáférhetnek a jegyzetekhez.

Együttműködés és megosztás : A felhasználók valós időben együttműködhetnek jegyzeteken és jegyzetfüzeteken, megosztva azokat másokkal.

Keresési és szervezési funkciók : A hatékony keresési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják a konkrét jegyzeteket.

Sablonok: A hasznos OneNote sablonok megkönnyítik az új ötletek generálását.

A OneNote korlátai

A szoftver komplex funkciói miatt új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

A OneNote integrációi főként más Microsoft-termékekre koncentrálnak, így alig vagy egyáltalán nem támogatják a harmadik féltől származó integrációkat.

OneNote árak

Ez a termék a Microsoft 365 előfizetési szolgáltatás része.

Örökre ingyenes

Személyes – 6,99 USD/hó

Család – 9,99 USD/hó

Business Basic – 7,20 USD/hó

Apps for Business – 9,90 USD/hó

Business Standard – 15,00 USD/hó

Business Premium – 26,40 USD/hó

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1811+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1356 értékelés)

5. Conceptboard

via Conceptboard

A Conceptboard egy online táblaplatform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy virtuális vásznon vizualizálják, ötleteljenek és együttműködjenek a projektekben.

A Conceptboard legjobb funkciói

Vizuális együttműködési szoftver : A felhasználók valós időben, interaktív módon oszthatják meg ötleteiket, rajzolhatnak vázlatokat és hozzáadhatnak megjegyzéseket.

Végtelen vászon : A végtelen munkaterület a felhasználók által hozzáadott tartalommal együtt bővül, így bőséges helyet biztosít az összes ötlet dokumentálásához.

Projektmenedzsment: A Conceptboard olyan projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, mint a feladatkiosztás és a haladás nyomon követése.

A Conceptboard korlátai

A Conceptboard megtanulása kissé nehezebb lehet, mint az egyszerűbb virtuális tábláké.

Egyes fejlett funkciók, például az integrációk és a projektmenedzsment funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A Conceptboard árai

Örökre ingyenes

Prémium – 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti – 9,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati – Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Adatközponti kiadás – Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Conceptboard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (91 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)

6. Lucidspark

via Lucidspark

A Lucidspark egy együttműködési online táblaplatform, amelyet vizuális gondolkodás, ötletelés és problémamegoldás céljára terveztek.

A Lucidspark legjobb funkciói

Sablonok és keretrendszerek : Különböző munkafolyamatok igényeinek kielégítésére tervezett sablonok széles választékát kínálja.

Integrációk termelékenységi eszközökkel : A gyakori eszközökkel való integrációk lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kibővítsék a Lucidspark funkcionalitását.

Szavazási és visszajelzési funkciók: Szavazási, értékelési és visszajelzési funkciókat biztosít az ötletekhez.

A Lucidspark korlátai

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire elsajátítja az összes rendelkezésre álló funkció használatát.

A mobil eszközökön a felhasználói élmény nem feltétlenül olyan optimalizált, mint asztali vagy hordozható számítógépeken.

Lucidspark árak

Örökre ingyenes

Egyéni – 7,85 USD/hó felhasználónként

Team – 9,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati – Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Lucidspark értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2142 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (351 értékelés)

7. Mural

via Mural

A Mural egy online vizuális táblaplatform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt dolgozzanak, ötleteket gyűjtsenek vagy vázlatokat készítsenek egy virtuális táblakörnyezetben.

A Mural legjobb funkciói

Rugalmas vászon : A nagy és rugalmas vászon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szabad formában hozzanak létre és rendezzenek tartalmakat, hogy zökkenőmentesen kommunikálhassanak és megoszthassák új ötleteiket.

Kiterjedt sablonkönyvtár : Különböző felhasználási esetekhez igazított, előre megtervezett sablonok nagy gyűjteménye található benne.

Kiterjedt elemek: Számos vizuális elem, például jegyzetlapok, alakzatok, képek és rajzeszközök használhatók.

A Mural korlátai

A Mural kiterjedt funkciói egyes új felhasználók számára kihívást jelenthetnek.

A költség viszonylag magas más lehetőségekhez képest.

A Mural nagymértékben függ az internetkapcsolattól, és lassúbb kapcsolatok esetén gyengén teljesíthet.

A Mural árai

Örökre ingyenes

Team – 9,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti – 17,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati – Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1324 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (110 értékelés)

8. Milanote

via Milanote

A Milanote egy vizuális együttműködési eszköz, amely ötletek szervezésére, projektek tervezésére és különböző célokra szolgáló vizuális táblák létrehozására szolgál.

A Milanote legjobb funkciói

Drag-and-drop funkció : A Milanote egyszerűen használható drag-and-drop felülettel egyszerűsíti a tartalom szervezését.

Integráció más eszközökkel : A harmadik féltől származó eszközökkel való integráció segít a különböző erőforrások egyetlen munkaterületbe történő összevonásában.

Moodboardok és tervezési funkciók: A moodboardok, képgalériák és tervezési sablonok segítenek a kreatív szakembereknek hatékonyabban dolgozni.

A Milanote korlátai

A Milanote szövegek és vizuális elemek formázási lehetőségei viszonylag korlátozottak.

A komplex projektek esetében azoknak, akik nem ismerik a funkciókat, némi erőfeszítésre lehet szükség a szervezettség fenntartásához.

A Milanote árai

Örökre ingyenes

Személy – 9,99 USD/hó felhasználónként

Team – 49 USD/hó 10 felhasználó esetén

Team – 99 USD/hó 50 felhasználó esetén

Milanote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (41 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (53 értékelés)

9. Jamboard

via Google Jamboard

A Jamboard egy interaktív digitális tábla a Google-tól, amely egy nagy, nagy felbontású érintőképernyős kijelzőbe van beépítve. Úgy tervezték, hogy megkönnyítse a brainstormingot mind fizikai, mind digitális környezetben.

A Jamboard legjobb funkciói

Jegyzetlapok és kézírásfelismerés : Virtuális jegyzetlapok adhatók hozzá a táblához, és kézírásfelismerés segítségével fizikai jegyzetekből is létrehozhatók.

Integráció a Google Workspace-szel : Integrálható más Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Drive-val, a Docs-szal, a Sheets-szel és a Google Slides-szal.

Kép- és alakfelismerés: A Jamboardba beillesztett képek automatikusan alakzatként felismerhetők, ami lehetővé teszi a diagramok gyors létrehozását.

A Jamboard korlátai

A Jamboard egy fizikai eszköz, ezért a funkciók teljes körű használatához fizikai hozzáférésre van szükség a hardverhez.

Az eszköz jól integrálható a Google Workspace alkalmazásokkal, de harmadik féltől származó eszközökkel csak korlátozottan integrálható.

A Jambaord árai

4999 dollár a hardverért, plusz 600 dollár éves támogatási díj

Jamboard értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (18 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (96 értékelés)

10. Freehand

via Freehand

A Freehand egy digitális táblát fejlesztett ki az InVision. Egyszerű és intuitív platformot kínál vázlatok készítéséhez, rajzoláshoz és ötletek valós idejű megosztásához.

A Freehand legjobb funkciói

Toll és rajzeszközök : Szép eszközválaszték, beleértve tollakat, kiemelőket és jelölőket, amelyek precíz rajzolást tesznek lehetővé.

Jegyzetek és megjegyzések : A felhasználók digitális jegyzeteket és megjegyzéseket adhatnak hozzá a táblához, hogy könnyebben szervezzenek és visszajelzéseket adjanak.

Integráció az InVision szoftverrel: Más InVision termékek, például a Boards és a Studio könnyen integrálhatók a Freehanddel.

A szabadkézi rajzolás korlátai

A Freehand elsősorban az egyszerű és áramvonalas táblázásra összpontosít, ezért sok fejlett funkcióval nem rendelkezik.

Az ingyenes verzióban korlátozott a táblák száma és a rendelkezésre álló tárhely.

Freehand árak

Örökre ingyenes

Pro – 4,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati – Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Freehand értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (278 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

A legjobb táblapótló alternatíva az Ön vállalkozásához

Bármin is dolgozzon, a ClickUp rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van az együttműködéshez, a szervezéshez és a magabiztos előrelépéshez. A könnyen használható funkciók és a széles körű sablonok segítségével mindenre felkészülhet a következő projektjéhez.

Érdekli?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!