10 vizuális együttműködési szoftvereszköz 2025-ben

A vizuális együttműködés divatos kifejezés lett, a probléma csak az, hogy nincs egyértelmű definíciója. Egyesek szerint ez egy felhőalapú környezetet jelent, amelynek funkciói lehetővé teszik az irodában, hibrid és távoli munkavállalók együttműködését. Mások szerint a vizuális együttműködés nem más, mint egy digitális táblázat.

Ahogy a kifejezés egyre népszerűbbé válik, számos vizuális együttműködési szoftvereszköz lépett a színre. És mivel nincs egyetértés abban, hogy mit is jelent valójában a vizuális együttműködés, ezek az eszközök gyakran különböző funkciókkal rendelkeznek.

Egy dolog biztos: ezek a szoftverek olyanok, mint álruhás szuperhősök, akik biztosítják, hogy a munkatársak együtt tudjanak dolgozni és komplex ötletekkel valós időben megoldani a problémákat. ?

Itt bemutatjuk a 10 legjobb vizuális együttműködési szoftvert, amelyek bármely iparágban használhatók, és új szintre emelik a csapatmunkát és a kommunikációt! ?

Mit kell keresni a vizuális együttműködési szoftverekben?

A hatékony vizuális együttműködési eszközöknek a következő előnyöket kell nyújtaniuk:

Együttműködés: A platformnak lehetővé kell tennie : A platformnak lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy valós időben együtt dolgozzanak anélkül, hogy egy helyiségben lennének, így a csapattagok megjegyzéseket és jegyzeteket hagyhatnak, ötleteket gyűjthetnek, feladatokat oszthatnak ki és nyomon követhetnek. Sokoldalúság: Az opcióknak különböző iparágak, részlegek és projektterületek igényeinek kell megfelelniük az ötletek megosztása érdekében. Sablonok: A platformnak előre elkészített sablonokat kell kínálnia, amelyekkel : A platformnak előre elkészített sablonokat kell kínálnia, amelyekkel időt takaríthat meg és útmutatást kaphat – mindezt úgy, hogy zökkenőmentesen együttműködhet és szerkesztheti ezeket a dokumentumokat. Integrációk: Integrálódnia kell a népszerű kommunikációs, termelékenységi és időkövetési platformokkal, hogy segítsen Önnek a vizuális együttműködési platformon végzett munka racionalizálásában. Testreszabhatóság: Az eszköznek lehetővé kell tennie vizuális elemek (grafikonok, táblázatok, videók vagy táblázatok) hozzáadását, amelyek valós idejű együttműködést tesznek lehetővé.

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekre lehet átalakítani.

Több tucat vizuális együttműködési platformot elemeztünk, és kiválasztottuk a legjobbakat, amelyek ötvözik a funkcionalitást és a testreszabhatóságot, és egységesítik a csapat tagjait. Ezek a platformok mindegyike hatékony szövetségese lehet, függetlenül a szakterületétől és a csapat méretétől.

Könnyedén testreszabhatja tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A vizuális együttműködés terén a ClickUp Whiteboards verhetetlen. Pontosan az, aminek hangzik: egy hatalmas virtuális táblázat, amely a csapatod játszóterének szolgál. ?

Használhatja ötleteléshez, projektek kezeléséhez és megbeszéléséhez , végrehajtási tervek készítéséhez, gondolattérképek kidolgozásához és még sok máshoz. A ClickUp Whiteboards segítségével biztosíthatja, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon álljon – függetlenül attól, hogy távoli vagy hibrid csapatokról van szó.

Ez az online táblaszerszám arányosan hozzájárulhat céljainak eléréséhez, legyen szó új alkalmazás fejlesztéséről, termék bevezetéséről vagy hatékony marketingterv kidolgozásáról.

A ClickUp Whiteboards páratlan testreszabhatóságot és sokoldalúságot kínál. Adjon hozzá médiafájlokat, dokumentumokat, linkeket, jegyzeteket és megjegyzéseket a Whiteboardhoz. Alakzatokat, táblázatokat és grafikonokat is létrehozhat, szerkesztheti a színeket, betűtípusokat és stílusokat, és olyan egyedi környezetet hozhat létre, ahol csapata otthon érezheti magát. ?

Attól függően, hogy mire van szüksége a táblára, létrehozhat egy újat a semmiből, vagy használhatja a számos szerkeszthető tábla sablon egyikét, amelyek keretként szolgálnak a saját együttműködési élményének fejlesztéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp online táblájának funkciói megkönnyítik a vizuális együttműködést.

Támogatja a valós idejű és aszinkron együttműködést

Lehetővé teszi a csapatok közötti testreszabást, hogy valódi együttműködés maradjon fenn, és ne ragadjanak le egy csapat preferenciáinál.

Kész sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez, hogy segítsen a csapatoknak az együttműködésben.

Hatékony projekt- és feladatkezelési lehetőségekkel rendelkezik

Több mint 1000 alkalmazással integrálható

Alkalmas funkciók közötti csapatok számára, akár távoli munkáról, akár házon belüli együttműködésről van szó.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy némi leállást tapasztaltak.

A testreszabható opciók hatalmas száma miatt az új felhasználók könnyen túlterheltté válhatnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Conceptboard

Könnyen használható, tiszta és biztonságos platformot keres, amely kifejezetten a vizuális együttműködésre összpontosít? Akkor a Conceptboard lehet a megfelelő választás az Ön számára. ?

A Conceptboardot egy egyszerű ötlet alapján fejlesztették ki: lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy funkcionális, együttműködésre alkalmas táblákat hozzanak létre, amelyek tele vannak funkciókkal.

Mindenki, aki a táblán dolgozik, élő kurzort kap a nevével, ami támogatja a valós idejű együttműködést. Élvezheti a végtelen vászon előnyeit, ami azt jelenti, hogy a platform nem korlátozza a kreativitását és a szabadságát.

Különböző rajzeszközök segítségével gyorsan megoszthatja ötleteit. A Conceptboard lehetővé teszi, hogy jegyzeteket ragasszon, megjegyzéseket hagyjon és szövegdobozokat hozzon létre jegyzetekkel. Minden tábla automatikusan mentésre kerül, így nem kell aggódnia az információk elvesztése és a kommunikáció megszakadása miatt.

A platform lehetővé teszi, hogy megoszd tábláidat belső és külső együttműködőiddel. Ehhez csak egy jelszóval védett linket kell elküldened a címzettnek, és máris csatlakozhatnak. ?

A Conceptboard legjobb funkciói

A felhasználónevekkel ellátott élő kurzorok közös megértést biztosítanak arról, hogy ki mit csinál.

Több mint 100 kész sablon

Egyszerű táblamegosztás jelszóval védett linkekkel az együttműködéshez

Minden iparágban, házon belüli vagy távoli csapatokban, valamint bármilyen méretű vállalatnál alkalmazható.

Tábla előzmények és automatikus mentés funkciók

A Conceptboard korlátai

Egyes felhasználók rámutatnak, hogy az ára magasabb, mint más, több funkciót kínáló platformoké.

A felület javításra szorul

Conceptboard árak

Ingyenes : 0 USD

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 9,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Közszféra : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adatközponti kiadás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Conceptboard értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

3. Canva

A Canva hihetetlen tervezési lehetőségeiről híres – használhatja hirdetések, képek, videók, infografikák és prezentációk készítéséhez. De a Canva ennél többet is kínál! A platform kiváló vizuális együttműködési funkciókat is biztosít.

A Canva együttműködési táblákkal megkönnyíti a munkafolyamatok racionalizálását. Gondoljon a Canva táblára úgy, mint a csapata találkozási pontjára – ez az új ötletek születési helye és a konstruktív megbeszélések tökéletes helyszíne.

A fehér táblán szinte bármit megtehetsz, a feladatok kiosztásától és a jóváhagyások megszerzésétől kezdve a jogosultságok beállításáig és a csapat tevékenységének áttekintéséig.

Mivel a Canva egy tervezőalkalmazás, a táblái a kreatív folyamatok egyszerűsítésére összpontosítanak. Ezért nem meglepő, hogy a platform olyan funkciókat kínál, mint a közösségi média bejegyzések tervezése és ütemezése, valamint a tervek közvetlenül a táblákról való megosztása. A több mint 600 000 testreszabható sablon segítségével teljesen új szintre emelheti tervezői tudását! ?

A Canva legjobb funkciói

Kiváló eszköz tervező és marketing csapatok számára

Egyszerű feladatkiosztás házon belüli vagy távoli csapatok számára

Drag-and-drop szerkesztő

Egyszerű jogosultságbeállítás és táblamegosztás

Több mint 600 000 sablon

A Canva korlátai

Egyes felhasználók szerint bizonyos sablonelemek nem módosíthatók könnyen.

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.

Canva árak

Canva Free : 0 dollár

Canva Pro : 119,99 USD/év felhasználónként

Canva for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)

4. Mural

Nem, a Mural nem kényszeríti Önt arra, hogy állványra másszon és falakra festessen. ?

Ehelyett lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egy digitális táblára rajzoljanak, amely két szempontra összpontosít:

Egyszerű együttműködés és kommunikáció Útmutató az együttműködési készségek fejlesztéséhez

Minden egy rugalmas és dinamikus vizuális környezetben (mural) zajlik. Végtelen és méretre szabható vásznakat és egyszerű jogosultság-vezérlést kínál, így azokhoz igazíthatja őket céljaihoz, legyen szó brainstormingról, gondolattérképezésről, projekt megbeszéléséről vagy bármi másról.

Adja hozzá ötleteit a faliképhez öntapadós jegyzetekkel és/vagy szövegdobozokkal, ábrázolja gondolatait médiafájlok hozzáadásával, és ossza meg faliképeit hiperhivatkozásokkal.

A Mural olyan funkciókat is kínál, mint az időzítők beállítása, a résztvevők meghívása egy adott táblaszakasz megtekintésére, valamint az objektumok zárolása (megakadályozva azok áthelyezését). Ezek az opciók sokkal könnyebbé teszik a találkozók lebonyolítását és annak biztosítását, hogy mindenki elvégezze a rá eső feladatokat.

A Mural legjobb funkciói

Különböző vászon opciók

Engedélyek kezelése több beállítással

Időzítők beállítása a menetrend betartása érdekében

Privát mód

Egyszerű falikép-megosztás távoli vagy házon belüli csapatok számára

A Mural korlátai

A mobil élmény lehetne jobb

Egyes felhasználók szerint a platform lassúvá válik, ha sok tevékenység folyik rajta.

Mural árak

Ingyenes : 0 USD

Team+ : 9,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 17,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mural értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/5 (1300+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

5. Miro

Szeretne egy sokoldalú vizuális együttműködési platformot, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy összefogjanak és bármilyen típusú és méretű projektet könnyedén megoldjanak? Akkor a Miro lehet a szuperhőse! ?

Ez a legjobban értékelt eszköz összehozza a csapat tagjait, és végtelen virtuális táblát formájában közös munkaterületet biztosít számukra. Számos eszköz áll rendelkezésére gondolatai és ötletei kifejezésére, többek között hangulatjelek, jegyzetlapok, képek, alakzatok, összekötő vonalak és digitális toll. ?

A Miro olyan egyedi funkciókat kínál, mint az anonim szavazás és az élő reakciók, amelyek segítenek a folyamatokkal és projektekkel kapcsolatos kritikus döntések meghozatalában. A beépített időzítő segít betartani az ütemtervet és biztosítja, hogy minden feladat határidőre elkészüljön.

A vidám légkör fenntartása elengedhetetlen a motiváció és a csapatmunka fokozásához a vállalatokon belül, függetlenül az iparágtól. A Miro ezt megérti, ezért kínál Icebreakers, azaz olyan játékokat és tevékenységeket, amelyek célja, hogy az emberek kényelmesen érezzék magukat egymás társaságában, még akkor is, ha fizikailag nincsenek közel egymáshoz.

A Miro legjobb funkciói

Végtelen fehér táblák

Kiváló grafikonok, táblázatok és diagramok készítéséhez

1000+ sablon

Kiváló testreszabhatóság

Játékok és tevékenységek, amelyek célja az emberek közötti kapcsolatok szorosabbá tétele

A Miro korlátai

Az árazási modell átszervezése előnyös lehet

Egy személy meghívása a táblára néha nem működik megfelelően.

Miro árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Lucidspark

Ébressze fel csapattagjai fantáziáját a Lucidspark egyedülálló vizuális együttműködési lehetőségeivel! ?

Ez a platform és jellegzetes virtuális intuitív táblája bármely csapatot összehozhat.

A táblán minden személy névvel ellátott élő kurzort kap, ami egyszerűbbé teszi a többiek tevékenységének nyomon követését és megakadályozza a zavart.

A Lucidspark egyik legérdekesebb funkciója a Breakout Boards. Ezzel a funkcióval feloszthatja a munkát kisebb részekre, kisebb csoportokban dolgozhat rajtuk, és ha elkészült, visszaszinkronizálhatja őket a fő táblára.

A Lucidspark időzítőt kínál, amely segít biztosítani, hogy minden tevékenység a terv szerint történjen. Ha mindenki figyelmét fel akarja kelteni, használhatja a Call Others to Me (Hívd ide a többieket) opciót, amely az összes résztvevőt a táblán ugyanarra a helyre viszi.

Nem tudja, hogyan döntsön több ötlet közül? Használja a szavazási opciót, és néhány kattintással számolja meg a szavazatokat.

A Lucidspark legjobb funkciói

Breakout táblák

Beépített időzítő

Lehetőség arra, hogy mindenki figyelmét a táblán ugyanarra a területre irányítsa

Lehetővé teszi az ötletek csoportosítását

Integrálható kommunikációs és projektmenedzsment alkalmazásokkal

A Lucidspark korlátai

Egyes felhasználók szerint bizonyos sablonok nehezebben használhatók.

A mobilalkalmazás korlátozott funkciókat kínál.

Lucidspark árak

Ingyenes : 0 USD

Egyéni : 7,95 USD/hó/felhasználó áron

Csapat : 9 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidspark értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

7. Creately

A Creately két dologról ismert: vizuális együttműködés és diagramok készítése. ?

A vizuális együttműködés terén a Creately legkiemelkedőbb funkciója a végtelen vizuális vászon. Itt vizualizálhatja ötleteit, megvitathatja azokat munkatársaival, és megvalósítható feladatokká alakíthatja őket.

A Creately szupergyors előnézeti szinkronizálásával egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az együttműködést – a táblád azonnal frissül, amint valaki más módosítja. A milliszekundumnyi késleltetésnek köszönhetően olyan érzésed lesz, mintha egy másik felhasználó képernyőjét néznéd! ?

A Creately-ben videokonferencia opció is rendelkezésre áll – nem kell elhagynia a vásznat és más alkalmazást használnia a többi közreműködővel való kommunikációhoz.

A táblára megjegyzéseket fűzhet, beszélgetési szálat indíthat, feladatokat oszthat ki és figyelhet, együttműködőket emelhet ki, jegyzeteket készíthet, valamint táblázatokat, diagramokat és térképeket hozhat létre gépelés közben.

A vásznon minden együttműködő valós idejű szövegkurzort és egérmutatót kap, így bármikor láthatja, ki mit csinál. A Creately vizuális vásznán a drag-and-drop kialakításnak köszönhetően könnyű áthelyezni az elemeket.

A Creately legjobb funkciói

Gyors előnézeti szinkronizálás

Kiváló diagramkészítési lehetőségek

Beépített videokonferencia

Teljesen testreszabható felület

Drag-and-drop tervezés

A Creately korlátai

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás betöltése néha időbe telik.

A platformon való navigálás egyes felhasználók számára kihívást jelent.

Creately árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 89 USD/hó korlátlan felhasználói számért

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4. 4/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

8. Stormboard

A Stormboard egy digitális munkaterület-platform, amelyet vállalkozások és nagyvállalatok számára terveztek. Segít fenntartani a kiváló együttműködést a csapattagokkal, függetlenül attól, hogy azok néhány méterre vagy több ezer kilométerre vannak-e.

A Stormboard digitális munkaterületeit (táblákat) Storms-nak hívják. ?️

Minden Storm több tucat hasznos eszközt kínál Önnek és munkatársainak a kommunikáció egyszerűsítéséhez, az ötletek bemutatásához és a következő lépések meghozatalához. A szöveg mellett jegyzeteket, képeket, videókat és fájlokat is hozzáadhat a Stormokhoz. Hasonló ötleteket és koncepciókat csoportosíthat, és a legfontosabb ötleteket a reflektorfényben tarthatja.

A Stormboard hatékony exportálási funkciókkal rendelkezik. Csak néhány kattintással alakíthatja Stormját Google Docs-ba, és elküldheti befektetőknek, vezetőknek és más érdekelt feleknek a Google Workspace-en keresztül. ?

A Stormboard legújabb opciója, a StormAI, forradalmi változást hoz. Ez a kiterjesztett intelligencia-alapú együttműködő segít ötleteket generálni, új perspektívát kínál, és növeli az egész csapat termelékenységét és hatékonyságát! ?

A Stormboard legjobb funkciói

Kiváló exportfunkciók

AI-alapú együttműködő partner

Több mint 250 sablon különböző célokra

Ötletek és koncepciók csoportosítása néhány kattintással

Nagy csapatok és összetett projektek támogatására alkalmas

A Stormboard korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform beállítása kihívást jelenthet.

Az árazási struktúra frissítése előnyös lehet.

Stormboard árak

Személyes : 0 USD

Üzleti : 8,33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Stormboard értékelések és vélemények

G2 : 4. 4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

9. Google Jamboard

Fokozza az együttműködést a Google Jamboard segítségével! ?

Ez a digitális táblaplatform lehetővé teszi, hogy teljesen testreszabható, jamnek nevezett terek segítségével hatékonyabban együttműködjön.

Ahogyan azt gondolhatja, a Google Jamboard egyik fő előnye, hogy a Google ökoszisztéma része. Kereshet a Google-on, és képeket és/vagy weboldalakat adhat hozzá a jams-hez, a Google Meet segítségével megbeszélheti és bemutathatja a jams-t, csatolhat hozzá Google Docs, Slides vagy Sheets dokumentumokat, és megjelenítheti a Google Calendar eseményeket.

A korábban bemutatott platformokkal ellentétben ez saját eszközzel rendelkezik, amelynek neve Jamboard. Ez egy 55 hüvelykes digitális tábla, amely integrálható az összes G Suite szolgáltatással. A táblahoz tartozik egy toll, amellyel írni és rajzolni lehet. Az ujjaival mozgathatja az elemeket, és átméretezheti a képeket és a szöveget. ?

A Google Jamboard néhány egyedi funkciót kínál, például kézírás- és képfelismerést. Kézírását szöveggé, vázlatait pedig kifinomult képekké alakítja.

Nincs Jamboard eszközöd? Ne aggódj, a platform számítógépeken és mobil eszközökön is elérhető. Függetlenül attól, hogy milyen eszközt használsz, kivételes testreszabhatóságot élvezhetsz.

A Google Jamboard legjobb funkciói

A Google ökoszisztéma része

Különböző platformokon működik, beleértve a speciális Jamboard eszközöket is.

Kézzel írás és képfelismerés

Kiválóan alkalmas oktatók és házon belüli csapatok számára

Felhasználóbarát felület

A Google Jamboard korlátai

A funkciók elérhetősége a kiválasztott platformtól függ.

A platform meghibásodhat, ha sokan használják egyszerre.

Google Jamboard árak

Ingyenes

A Jamboard eszköz opcionális, ára 4999 dollár + évi 600 dollár a kezelésért és a támogatásért.

Google Jamboard értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

10. Freehand by InVision

Robusztus funkcióival és egyszerű használatával az InVision Freehand szoftver növeli az együttműködési és termelékenységi képességeit, és segít vizualizálni a munkafolyamatokat. ?

A platform lehetővé teszi Önnek és munkatársainak, hogy intelligens, végtelen, többjátékos vászon segítségével kifejezzék ötleteiket és együttműködjenek.

Ez a vászon testreszabható és rugalmas, így céljaihoz igazíthatja, legyen szó tervezésről, ötletelésről vagy brainstormingról. Készítsen teendőlistákat, adjon hozzá jegyzeteket, hagyjon megjegyzéseket, adjon hozzá szavazási kérdéseket, és használjon flip kártyákat, hogy a együttműködés a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

Ha egy kis egészséges versenyt szeretne indítani, használhatja a platform ranglistás opcióját. ?

A platform hihetetlen feladatkezelési lehetőségeket kínál. Hozzon létre feladatlapokat, és drag-and-drop funkcióval adjon hozzájuk embereket. A Freehand intelligens objektumaival, könnyen használható csatlakozóival és többféle feladatkiosztásával minden feladatot felvázolhat, különböző szögekből megvizsgálhat, és biztosíthatja, hogy időben elkészüljön.

A csapatszellem ápolása elengedhetetlen minden jól működő csapat számára. A Freehand by InVision ezt felismeri, és lehetővé teszi, hogy különböző kihívásokat, játékokat és csapatépítő gyakorlatokat adjon hozzá a vászonhoz.

A Freehand by InVision legjobb funkciói

Különböző iparágakhoz és vállalatméretekhez alkalmas

Ranglistás opciót kínál

Robusztus feladatkezelési funkciók

Ösztönzi a csapatszellemet

Freehand by InVision korlátozások

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt az egérpad használatával történő nagyítás és kicsinyítés során.

Korlátozott integrációk

Freehand by InVision árak

Ingyenes : 0 USD

Pro : 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freehand by InVision értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (300+ értékelés)

TrustRadius: 8,2/10 (130+ értékelés)

Fejlessze vizuális együttműködési képességeit a megfelelő platformokkal

A vizuális együttműködési platformok egyesítik a csapat tagjait, és a helyszínre való tekintet nélkül a cél felé irányítják őket. Ezek az eszközök és robusztus funkcióik művésszé varázsolják az alkalmazottakat, és segítenek nekik könnyedén átadni ötleteiket, miközben maximális átláthatóságot és csapatmunkát biztosítanak. ?