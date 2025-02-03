ClickUp blog
10 vizuális együttműködési szoftvereszköz 2025-ben

Engineering Team
2025. február 3.

A vizuális együttműködés divatos kifejezés lett, a probléma csak az, hogy nincs egyértelmű definíciója. Egyesek szerint ez egy felhőalapú környezetet jelent, amelynek funkciói lehetővé teszik az irodában, hibrid és távoli munkavállalók együttműködését. Mások szerint a vizuális együttműködés nem más, mint egy digitális táblázat.

Ahogy a kifejezés egyre népszerűbbé válik, számos vizuális együttműködési szoftvereszköz lépett a színre. És mivel nincs egyetértés abban, hogy mit is jelent valójában a vizuális együttműködés, ezek az eszközök gyakran különböző funkciókkal rendelkeznek.

Egy dolog biztos: ezek a szoftverek olyanok, mint álruhás szuperhősök, akik biztosítják, hogy a munkatársak együtt tudjanak dolgozni és komplex ötletekkel valós időben megoldani a problémákat. ?

Itt bemutatjuk a 10 legjobb vizuális együttműködési szoftvert, amelyek bármely iparágban használhatók, és új szintre emelik a csapatmunkát és a kommunikációt! ?

Mit kell keresni a vizuális együttműködési szoftverekben?

A hatékony vizuális együttműködési eszközöknek a következő előnyöket kell nyújtaniuk:

  1. Együttműködés: A platformnak lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy valós időben együtt dolgozzanak anélkül, hogy egy helyiségben lennének, így a csapattagok megjegyzéseket és jegyzeteket hagyhatnak, ötleteket gyűjthetnek, feladatokat oszthatnak ki és nyomon követhetnek.
  2. Sokoldalúság: Az opcióknak különböző iparágak, részlegek és projektterületek igényeinek kell megfelelniük az ötletek megosztása érdekében.
  3. Sablonok: A platformnak előre elkészített sablonokat kell kínálnia, amelyekkel időt takaríthat meg és útmutatást kaphat – mindezt úgy, hogy zökkenőmentesen együttműködhet és szerkesztheti ezeket a dokumentumokat.
  4. Integrációk: Integrálódnia kell a népszerű kommunikációs, termelékenységi és időkövetési platformokkal, hogy segítsen Önnek a vizuális együttműködési platformon végzett munka racionalizálásában.
  5. Testreszabhatóság: Az eszköznek lehetővé kell tennie vizuális elemek (grafikonok, táblázatok, videók vagy táblázatok) hozzáadását, amelyek valós idejű együttműködést tesznek lehetővé.
ClickUp Whiteboards együttműködési funkciókkal gif
A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekre lehet átalakítani.

A 10 legjobb vizuális együttműködési eszköz és szoftver

Több tucat vizuális együttműködési platformot elemeztünk, és kiválasztottuk a legjobbakat, amelyek ötvözik a funkcionalitást és a testreszabhatóságot, és egységesítik a csapat tagjait. Ezek a platformok mindegyike hatékony szövetségese lehet, függetlenül a szakterületétől és a csapat méretétől.

1. ClickUp

ClickUp Whiteboards dokumentumok és vizuális jelzések hozzáadásához a csapat együttműködéséhez
Könnyedén testreszabhatja tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A vizuális együttműködés terén a ClickUp Whiteboards verhetetlen. Pontosan az, aminek hangzik: egy hatalmas virtuális táblázat, amely a csapatod játszóterének szolgál. ?

Használhatja ötleteléshez, projektek kezeléséhez és megbeszéléséhez , végrehajtási tervek készítéséhez, gondolattérképek kidolgozásához és még sok máshoz. A ClickUp Whiteboards segítségével biztosíthatja, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon álljon – függetlenül attól, hogy távoli vagy hibrid csapatokról van szó.

Ez az online táblaszerszám arányosan hozzájárulhat céljainak eléréséhez, legyen szó új alkalmazás fejlesztéséről, termék bevezetéséről vagy hatékony marketingterv kidolgozásáról.

A ClickUp Whiteboards páratlan testreszabhatóságot és sokoldalúságot kínál. Adjon hozzá médiafájlokat, dokumentumokat, linkeket, jegyzeteket és megjegyzéseket a Whiteboardhoz. Alakzatokat, táblázatokat és grafikonokat is létrehozhat, szerkesztheti a színeket, betűtípusokat és stílusokat, és olyan egyedi környezetet hozhat létre, ahol csapata otthon érezheti magát. ?

Attól függően, hogy mire van szüksége a táblára, létrehozhat egy újat a semmiből, vagy használhatja a számos szerkeszthető tábla sablon egyikét, amelyek keretként szolgálnak a saját együttműködési élményének fejlesztéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp online táblájának funkciói megkönnyítik a vizuális együttműködést.
  • Támogatja a valós idejű és aszinkron együttműködést
  • Lehetővé teszi a csapatok közötti testreszabást, hogy valódi együttműködés maradjon fenn, és ne ragadjanak le egy csapat preferenciáinál.
  • Kész sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez, hogy segítsen a csapatoknak az együttműködésben.
  • Hatékony projekt- és feladatkezelési lehetőségekkel rendelkezik
  • Több mint 1000 alkalmazással integrálható
  • Alkalmas funkciók közötti csapatok számára, akár távoli munkáról, akár házon belüli együttműködésről van szó.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy némi leállást tapasztaltak.
  • A testreszabható opciók hatalmas száma miatt az új felhasználók könnyen túlterheltté válhatnak.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes: 0 USD
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Conceptboard

A Conceptboard képernyőképe
Forrás: Conceptboard

Könnyen használható, tiszta és biztonságos platformot keres, amely kifejezetten a vizuális együttműködésre összpontosít? Akkor a Conceptboard lehet a megfelelő választás az Ön számára. ?

A Conceptboardot egy egyszerű ötlet alapján fejlesztették ki: lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy funkcionális, együttműködésre alkalmas táblákat hozzanak létre, amelyek tele vannak funkciókkal.

Mindenki, aki a táblán dolgozik, élő kurzort kap a nevével, ami támogatja a valós idejű együttműködést. Élvezheti a végtelen vászon előnyeit, ami azt jelenti, hogy a platform nem korlátozza a kreativitását és a szabadságát.

Különböző rajzeszközök segítségével gyorsan megoszthatja ötleteit. A Conceptboard lehetővé teszi, hogy jegyzeteket ragasszon, megjegyzéseket hagyjon és szövegdobozokat hozzon létre jegyzetekkel. Minden tábla automatikusan mentésre kerül, így nem kell aggódnia az információk elvesztése és a kommunikáció megszakadása miatt.

A platform lehetővé teszi, hogy megoszd tábláidat belső és külső együttműködőiddel. Ehhez csak egy jelszóval védett linket kell elküldened a címzettnek, és máris csatlakozhatnak. ?

A Conceptboard legjobb funkciói

  • A felhasználónevekkel ellátott élő kurzorok közös megértést biztosítanak arról, hogy ki mit csinál.
  • Több mint 100 kész sablon
  • Egyszerű táblamegosztás jelszóval védett linkekkel az együttműködéshez
  • Minden iparágban, házon belüli vagy távoli csapatokban, valamint bármilyen méretű vállalatnál alkalmazható.
  • Tábla előzmények és automatikus mentés funkciók

A Conceptboard korlátai

  • Egyes felhasználók rámutatnak, hogy az ára magasabb, mint más, több funkciót kínáló platformoké.
  • A felület javításra szorul

Conceptboard árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Prémium: 6 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 9,50 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Közszféra: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Adatközponti kiadás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Conceptboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

3. Canva

A Canva Whiteboard képernyőképe
Forrás: Canva

A Canva hihetetlen tervezési lehetőségeiről híres – használhatja hirdetések, képek, videók, infografikák és prezentációk készítéséhez. De a Canva ennél többet is kínál! A platform kiváló vizuális együttműködési funkciókat is biztosít.

A Canva együttműködési táblákkal megkönnyíti a munkafolyamatok racionalizálását. Gondoljon a Canva táblára úgy, mint a csapata találkozási pontjára – ez az új ötletek születési helye és a konstruktív megbeszélések tökéletes helyszíne.

A fehér táblán szinte bármit megtehetsz, a feladatok kiosztásától és a jóváhagyások megszerzésétől kezdve a jogosultságok beállításáig és a csapat tevékenységének áttekintéséig.

Mivel a Canva egy tervezőalkalmazás, a táblái a kreatív folyamatok egyszerűsítésére összpontosítanak. Ezért nem meglepő, hogy a platform olyan funkciókat kínál, mint a közösségi média bejegyzések tervezése és ütemezése, valamint a tervek közvetlenül a táblákról való megosztása. A több mint 600 000 testreszabható sablon segítségével teljesen új szintre emelheti tervezői tudását! ?

A Canva legjobb funkciói

  • Kiváló eszköz tervező és marketing csapatok számára
  • Egyszerű feladatkiosztás házon belüli vagy távoli csapatok számára
  • Drag-and-drop szerkesztő
  • Egyszerű jogosultságbeállítás és táblamegosztás
  • Több mint 600 000 sablon

A Canva korlátai

  • Egyes felhasználók szerint bizonyos sablonelemek nem módosíthatók könnyen.
  • Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.

Canva árak

  • Canva Free: 0 dollár
  • Canva Pro: 119,99 USD/év felhasználónként
  • Canva for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Canva értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)

4. Mural

Mural együttműködési funkció
Forrás: Mural

Nem, a Mural nem kényszeríti Önt arra, hogy állványra másszon és falakra festessen. ?

Ehelyett lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egy digitális táblára rajzoljanak, amely két szempontra összpontosít:

  1. Egyszerű együttműködés és kommunikáció
  2. Útmutató az együttműködési készségek fejlesztéséhez

Minden egy rugalmas és dinamikus vizuális környezetben (mural) zajlik. Végtelen és méretre szabható vásznakat és egyszerű jogosultság-vezérlést kínál, így azokhoz igazíthatja őket céljaihoz, legyen szó brainstormingról, gondolattérképezésről, projekt megbeszéléséről vagy bármi másról.

Adja hozzá ötleteit a faliképhez öntapadós jegyzetekkel és/vagy szövegdobozokkal, ábrázolja gondolatait médiafájlok hozzáadásával, és ossza meg faliképeit hiperhivatkozásokkal.

A Mural olyan funkciókat is kínál, mint az időzítők beállítása, a résztvevők meghívása egy adott táblaszakasz megtekintésére, valamint az objektumok zárolása (megakadályozva azok áthelyezését). Ezek az opciók sokkal könnyebbé teszik a találkozók lebonyolítását és annak biztosítását, hogy mindenki elvégezze a rá eső feladatokat.

A Mural legjobb funkciói

  • Különböző vászon opciók
  • Engedélyek kezelése több beállítással
  • Időzítők beállítása a menetrend betartása érdekében
  • Privát mód
  • Egyszerű falikép-megosztás távoli vagy házon belüli csapatok számára

A Mural korlátai

  • A mobil élmény lehetne jobb
  • Egyes felhasználók szerint a platform lassúvá válik, ha sok tevékenység folyik rajta.

Mural árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Team+: 9,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 17,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mural értékelések és vélemények

  • G2: 4. 6/5 (1300+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

5. Miro

Miro Whiteboard
Forrás: Miro

Szeretne egy sokoldalú vizuális együttműködési platformot, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy összefogjanak és bármilyen típusú és méretű projektet könnyedén megoldjanak? Akkor a Miro lehet a szuperhőse! ?

Ez a legjobban értékelt eszköz összehozza a csapat tagjait, és végtelen virtuális táblát formájában közös munkaterületet biztosít számukra. Számos eszköz áll rendelkezésére gondolatai és ötletei kifejezésére, többek között hangulatjelek, jegyzetlapok, képek, alakzatok, összekötő vonalak és digitális toll. ?

A Miro olyan egyedi funkciókat kínál, mint az anonim szavazás és az élő reakciók, amelyek segítenek a folyamatokkal és projektekkel kapcsolatos kritikus döntések meghozatalában. A beépített időzítő segít betartani az ütemtervet és biztosítja, hogy minden feladat határidőre elkészüljön.

A vidám légkör fenntartása elengedhetetlen a motiváció és a csapatmunka fokozásához a vállalatokon belül, függetlenül az iparágtól. A Miro ezt megérti, ezért kínál Icebreakers, azaz olyan játékokat és tevékenységeket, amelyek célja, hogy az emberek kényelmesen érezzék magukat egymás társaságában, még akkor is, ha fizikailag nincsenek közel egymáshoz.

A Miro legjobb funkciói

  • Végtelen fehér táblák
  • Kiváló grafikonok, táblázatok és diagramok készítéséhez
  • 1000+ sablon
  • Kiváló testreszabhatóság
  • Játékok és tevékenységek, amelyek célja az emberek közötti kapcsolatok szorosabbá tétele

A Miro korlátai

  • Az árazási modell átszervezése előnyös lehet
  • Egy személy meghívása a táblára néha nem működik megfelelően.

Miro árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Starter: 8 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 4800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Lucidspark

Ötletek kezelése a Lucidspark tábláján
Forrás: Lucidspark

Ébressze fel csapattagjai fantáziáját a Lucidspark egyedülálló vizuális együttműködési lehetőségeivel! ?

Ez a platform és jellegzetes virtuális intuitív táblája bármely csapatot összehozhat.

A táblán minden személy névvel ellátott élő kurzort kap, ami egyszerűbbé teszi a többiek tevékenységének nyomon követését és megakadályozza a zavart.

A Lucidspark egyik legérdekesebb funkciója a Breakout Boards. Ezzel a funkcióval feloszthatja a munkát kisebb részekre, kisebb csoportokban dolgozhat rajtuk, és ha elkészült, visszaszinkronizálhatja őket a fő táblára.

A Lucidspark időzítőt kínál, amely segít biztosítani, hogy minden tevékenység a terv szerint történjen. Ha mindenki figyelmét fel akarja kelteni, használhatja a Call Others to Me (Hívd ide a többieket) opciót, amely az összes résztvevőt a táblán ugyanarra a helyre viszi.

Nem tudja, hogyan döntsön több ötlet közül? Használja a szavazási opciót, és néhány kattintással számolja meg a szavazatokat.

A Lucidspark legjobb funkciói

  • Breakout táblák
  • Beépített időzítő
  • Lehetőség arra, hogy mindenki figyelmét a táblán ugyanarra a területre irányítsa
  • Lehetővé teszi az ötletek csoportosítását
  • Integrálható kommunikációs és projektmenedzsment alkalmazásokkal

A Lucidspark korlátai

  • Egyes felhasználók szerint bizonyos sablonok nehezebben használhatók.
  • A mobilalkalmazás korlátozott funkciókat kínál.

Lucidspark árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Egyéni: 7,95 USD/hó/felhasználó áron
  • Csapat: 9 USD/hó/felhasználó áron
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidspark értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

7. Creately

Creately végtelen vászonja
Forrás: Creately

A Creately két dologról ismert: vizuális együttműködés és diagramok készítése. ?

A vizuális együttműködés terén a Creately legkiemelkedőbb funkciója a végtelen vizuális vászon. Itt vizualizálhatja ötleteit, megvitathatja azokat munkatársaival, és megvalósítható feladatokká alakíthatja őket.

A Creately szupergyors előnézeti szinkronizálásával egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az együttműködést – a táblád azonnal frissül, amint valaki más módosítja. A milliszekundumnyi késleltetésnek köszönhetően olyan érzésed lesz, mintha egy másik felhasználó képernyőjét néznéd! ?

A Creately-ben videokonferencia opció is rendelkezésre áll – nem kell elhagynia a vásznat és más alkalmazást használnia a többi közreműködővel való kommunikációhoz.

A táblára megjegyzéseket fűzhet, beszélgetési szálat indíthat, feladatokat oszthat ki és figyelhet, együttműködőket emelhet ki, jegyzeteket készíthet, valamint táblázatokat, diagramokat és térképeket hozhat létre gépelés közben.

A vásznon minden együttműködő valós idejű szövegkurzort és egérmutatót kap, így bármikor láthatja, ki mit csinál. A Creately vizuális vásznán a drag-and-drop kialakításnak köszönhetően könnyű áthelyezni az elemeket.

A Creately legjobb funkciói

  • Gyors előnézeti szinkronizálás
  • Kiváló diagramkészítési lehetőségek
  • Beépített videokonferencia
  • Teljesen testreszabható felület
  • Drag-and-drop tervezés

A Creately korlátai

  • Egyes felhasználók szerint az alkalmazás betöltése néha időbe telik.
  • A platformon való navigálás egyes felhasználók számára kihívást jelent.

Creately árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Starter: 5 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számért
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Creately értékelések és vélemények

  • G2: 4. 4/5 (840+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

8. Stormboard

Stormboard gondolattérkép-példa
Forrás: Stormboard

A Stormboard egy digitális munkaterület-platform, amelyet vállalkozások és nagyvállalatok számára terveztek. Segít fenntartani a kiváló együttműködést a csapattagokkal, függetlenül attól, hogy azok néhány méterre vagy több ezer kilométerre vannak-e.

A Stormboard digitális munkaterületeit (táblákat) Storms-nak hívják. ?️

Minden Storm több tucat hasznos eszközt kínál Önnek és munkatársainak a kommunikáció egyszerűsítéséhez, az ötletek bemutatásához és a következő lépések meghozatalához. A szöveg mellett jegyzeteket, képeket, videókat és fájlokat is hozzáadhat a Stormokhoz. Hasonló ötleteket és koncepciókat csoportosíthat, és a legfontosabb ötleteket a reflektorfényben tarthatja.

A Stormboard hatékony exportálási funkciókkal rendelkezik. Csak néhány kattintással alakíthatja Stormját Google Docs-ba, és elküldheti befektetőknek, vezetőknek és más érdekelt feleknek a Google Workspace-en keresztül. ?

A Stormboard legújabb opciója, a StormAI, forradalmi változást hoz. Ez a kiterjesztett intelligencia-alapú együttműködő segít ötleteket generálni, új perspektívát kínál, és növeli az egész csapat termelékenységét és hatékonyságát! ?

A Stormboard legjobb funkciói

  • Kiváló exportfunkciók
  • AI-alapú együttműködő partner
  • Több mint 250 sablon különböző célokra
  • Ötletek és koncepciók csoportosítása néhány kattintással
  • Nagy csapatok és összetett projektek támogatására alkalmas

A Stormboard korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a platform beállítása kihívást jelenthet.
  • Az árazási struktúra frissítése előnyös lehet.

Stormboard árak

  • Személyes: 0 USD
  • Üzleti: 8,33 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Stormboard értékelések és vélemények

  • G2: 4. 4/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

9. Google Jamboard

Google Jamboard termékpélda
Forrás: Google Jamboard

Fokozza az együttműködést a Google Jamboard segítségével! ?

Ez a digitális táblaplatform lehetővé teszi, hogy teljesen testreszabható, jamnek nevezett terek segítségével hatékonyabban együttműködjön.

Ahogyan azt gondolhatja, a Google Jamboard egyik fő előnye, hogy a Google ökoszisztéma része. Kereshet a Google-on, és képeket és/vagy weboldalakat adhat hozzá a jams-hez, a Google Meet segítségével megbeszélheti és bemutathatja a jams-t, csatolhat hozzá Google Docs, Slides vagy Sheets dokumentumokat, és megjelenítheti a Google Calendar eseményeket.

A korábban bemutatott platformokkal ellentétben ez saját eszközzel rendelkezik, amelynek neve Jamboard. Ez egy 55 hüvelykes digitális tábla, amely integrálható az összes G Suite szolgáltatással. A táblahoz tartozik egy toll, amellyel írni és rajzolni lehet. Az ujjaival mozgathatja az elemeket, és átméretezheti a képeket és a szöveget. ?

A Google Jamboard néhány egyedi funkciót kínál, például kézírás- és képfelismerést. Kézírását szöveggé, vázlatait pedig kifinomult képekké alakítja.

Nincs Jamboard eszközöd? Ne aggódj, a platform számítógépeken és mobil eszközökön is elérhető. Függetlenül attól, hogy milyen eszközt használsz, kivételes testreszabhatóságot élvezhetsz.

A Google Jamboard legjobb funkciói

  • A Google ökoszisztéma része
  • Különböző platformokon működik, beleértve a speciális Jamboard eszközöket is.
  • Kézzel írás és képfelismerés
  • Kiválóan alkalmas oktatók és házon belüli csapatok számára
  • Felhasználóbarát felület

A Google Jamboard korlátai

  • A funkciók elérhetősége a kiválasztott platformtól függ.
  • A platform meghibásodhat, ha sokan használják egyszerre.

Google Jamboard árak

  • Ingyenes
  • A Jamboard eszköz opcionális, ára 4999 dollár + évi 600 dollár a kezelésért és a támogatásért.

Google Jamboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

10. Freehand by InVision

Freehand by InVision
Forrás: Freehand

Robusztus funkcióival és egyszerű használatával az InVision Freehand szoftver növeli az együttműködési és termelékenységi képességeit, és segít vizualizálni a munkafolyamatokat. ?

A platform lehetővé teszi Önnek és munkatársainak, hogy intelligens, végtelen, többjátékos vászon segítségével kifejezzék ötleteiket és együttműködjenek.

Ez a vászon testreszabható és rugalmas, így céljaihoz igazíthatja, legyen szó tervezésről, ötletelésről vagy brainstormingról. Készítsen teendőlistákat, adjon hozzá jegyzeteket, hagyjon megjegyzéseket, adjon hozzá szavazási kérdéseket, és használjon flip kártyákat, hogy a együttműködés a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

Ha egy kis egészséges versenyt szeretne indítani, használhatja a platform ranglistás opcióját. ?

A platform hihetetlen feladatkezelési lehetőségeket kínál. Hozzon létre feladatlapokat, és drag-and-drop funkcióval adjon hozzájuk embereket. A Freehand intelligens objektumaival, könnyen használható csatlakozóival és többféle feladatkiosztásával minden feladatot felvázolhat, különböző szögekből megvizsgálhat, és biztosíthatja, hogy időben elkészüljön.

A csapatszellem ápolása elengedhetetlen minden jól működő csapat számára. A Freehand by InVision ezt felismeri, és lehetővé teszi, hogy különböző kihívásokat, játékokat és csapatépítő gyakorlatokat adjon hozzá a vászonhoz.

A Freehand by InVision legjobb funkciói

  • Különböző iparágakhoz és vállalatméretekhez alkalmas
  • Ranglistás opciót kínál
  • Robusztus feladatkezelési funkciók
  • Ösztönzi a csapatszellemet

Freehand by InVision korlátozások

  • Néhány felhasználó problémákat tapasztalt az egérpad használatával történő nagyítás és kicsinyítés során.
  • Korlátozott integrációk

Freehand by InVision árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Pro: 4 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freehand by InVision értékelések és vélemények

  • G2: 4. 3/5 (300+ értékelés)
  • TrustRadius: 8,2/10 (130+ értékelés)

Fejlessze vizuális együttműködési képességeit a megfelelő platformokkal

A vizuális együttműködési platformok egyesítik a csapat tagjait, és a helyszínre való tekintet nélkül a cél felé irányítják őket. Ezek az eszközök és robusztus funkcióik művésszé varázsolják az alkalmazottakat, és segítenek nekik könnyedén átadni ötleteiket, miközben maximális átláthatóságot és csapatmunkát biztosítanak. ?

