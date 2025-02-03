10 vizuális együttműködési szoftvereszköz 2025-ben

A vizuális együttműködés divatos kifejezés lett, a probléma csak az, hogy nincs egyértelmű definíciója. Egyesek szerint ez egy felhőalapú környezetet jelent, amelynek funkciói lehetővé teszik az irodában, hibrid és távoli munkavállalók együttműködését. Mások szerint a vizuális együttműködés nem más, mint egy digitális táblázat.
Ahogy a kifejezés egyre népszerűbbé válik, számos vizuális együttműködési szoftvereszköz lépett a színre. És mivel nincs egyetértés abban, hogy mit is jelent valójában a vizuális együttműködés, ezek az eszközök gyakran különböző funkciókkal rendelkeznek.
Egy dolog biztos: ezek a szoftverek olyanok, mint álruhás szuperhősök, akik biztosítják, hogy a munkatársak együtt tudjanak dolgozni és komplex ötletekkel valós időben megoldani a problémákat. ?
Itt bemutatjuk a 10 legjobb vizuális együttműködési szoftvert, amelyek bármely iparágban használhatók, és új szintre emelik a csapatmunkát és a kommunikációt! ?
Mit kell keresni a vizuális együttműködési szoftverekben?
A hatékony vizuális együttműködési eszközöknek a következő előnyöket kell nyújtaniuk:
- Együttműködés: A platformnak lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy valós időben együtt dolgozzanak anélkül, hogy egy helyiségben lennének, így a csapattagok megjegyzéseket és jegyzeteket hagyhatnak, ötleteket gyűjthetnek, feladatokat oszthatnak ki és nyomon követhetnek.
- Sokoldalúság: Az opcióknak különböző iparágak, részlegek és projektterületek igényeinek kell megfelelniük az ötletek megosztása érdekében.
- Sablonok: A platformnak előre elkészített sablonokat kell kínálnia, amelyekkel időt takaríthat meg és útmutatást kaphat – mindezt úgy, hogy zökkenőmentesen együttműködhet és szerkesztheti ezeket a dokumentumokat.
- Integrációk: Integrálódnia kell a népszerű kommunikációs, termelékenységi és időkövetési platformokkal, hogy segítsen Önnek a vizuális együttműködési platformon végzett munka racionalizálásában.
- Testreszabhatóság: Az eszköznek lehetővé kell tennie vizuális elemek (grafikonok, táblázatok, videók vagy táblázatok) hozzáadását, amelyek valós idejű együttműködést tesznek lehetővé.
A 10 legjobb vizuális együttműködési eszköz és szoftver
Több tucat vizuális együttműködési platformot elemeztünk, és kiválasztottuk a legjobbakat, amelyek ötvözik a funkcionalitást és a testreszabhatóságot, és egységesítik a csapat tagjait. Ezek a platformok mindegyike hatékony szövetségese lehet, függetlenül a szakterületétől és a csapat méretétől.
1. ClickUp
A vizuális együttműködés terén a ClickUp Whiteboards verhetetlen. Pontosan az, aminek hangzik: egy hatalmas virtuális táblázat, amely a csapatod játszóterének szolgál. ?
Használhatja ötleteléshez, projektek kezeléséhez és megbeszéléséhez , végrehajtási tervek készítéséhez, gondolattérképek kidolgozásához és még sok máshoz. A ClickUp Whiteboards segítségével biztosíthatja, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon álljon – függetlenül attól, hogy távoli vagy hibrid csapatokról van szó.
Ez az online táblaszerszám arányosan hozzájárulhat céljainak eléréséhez, legyen szó új alkalmazás fejlesztéséről, termék bevezetéséről vagy hatékony marketingterv kidolgozásáról.
A ClickUp Whiteboards páratlan testreszabhatóságot és sokoldalúságot kínál. Adjon hozzá médiafájlokat, dokumentumokat, linkeket, jegyzeteket és megjegyzéseket a Whiteboardhoz. Alakzatokat, táblázatokat és grafikonokat is létrehozhat, szerkesztheti a színeket, betűtípusokat és stílusokat, és olyan egyedi környezetet hozhat létre, ahol csapata otthon érezheti magát. ?
Attól függően, hogy mire van szüksége a táblára, létrehozhat egy újat a semmiből, vagy használhatja a számos szerkeszthető tábla sablon egyikét, amelyek keretként szolgálnak a saját együttműködési élményének fejlesztéséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp online táblájának funkciói megkönnyítik a vizuális együttműködést.
- Támogatja a valós idejű és aszinkron együttműködést
- Lehetővé teszi a csapatok közötti testreszabást, hogy valódi együttműködés maradjon fenn, és ne ragadjanak le egy csapat preferenciáinál.
- Kész sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez, hogy segítsen a csapatoknak az együttműködésben.
- Hatékony projekt- és feladatkezelési lehetőségekkel rendelkezik
- Több mint 1000 alkalmazással integrálható
- Alkalmas funkciók közötti csapatok számára, akár távoli munkáról, akár házon belüli együttműködésről van szó.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy némi leállást tapasztaltak.
- A testreszabható opciók hatalmas száma miatt az új felhasználók könnyen túlterheltté válhatnak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: 0 USD
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. Conceptboard
Könnyen használható, tiszta és biztonságos platformot keres, amely kifejezetten a vizuális együttműködésre összpontosít? Akkor a Conceptboard lehet a megfelelő választás az Ön számára. ?
A Conceptboardot egy egyszerű ötlet alapján fejlesztették ki: lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy funkcionális, együttműködésre alkalmas táblákat hozzanak létre, amelyek tele vannak funkciókkal.
Mindenki, aki a táblán dolgozik, élő kurzort kap a nevével, ami támogatja a valós idejű együttműködést. Élvezheti a végtelen vászon előnyeit, ami azt jelenti, hogy a platform nem korlátozza a kreativitását és a szabadságát.
Különböző rajzeszközök segítségével gyorsan megoszthatja ötleteit. A Conceptboard lehetővé teszi, hogy jegyzeteket ragasszon, megjegyzéseket hagyjon és szövegdobozokat hozzon létre jegyzetekkel. Minden tábla automatikusan mentésre kerül, így nem kell aggódnia az információk elvesztése és a kommunikáció megszakadása miatt.
A platform lehetővé teszi, hogy megoszd tábláidat belső és külső együttműködőiddel. Ehhez csak egy jelszóval védett linket kell elküldened a címzettnek, és máris csatlakozhatnak. ?
A Conceptboard legjobb funkciói
- A felhasználónevekkel ellátott élő kurzorok közös megértést biztosítanak arról, hogy ki mit csinál.
- Több mint 100 kész sablon
- Egyszerű táblamegosztás jelszóval védett linkekkel az együttműködéshez
- Minden iparágban, házon belüli vagy távoli csapatokban, valamint bármilyen méretű vállalatnál alkalmazható.
- Tábla előzmények és automatikus mentés funkciók
A Conceptboard korlátai
- Egyes felhasználók rámutatnak, hogy az ára magasabb, mint más, több funkciót kínáló platformoké.
- A felület javításra szorul
Conceptboard árak
- Ingyenes: 0 USD
- Prémium: 6 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 9,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Közszféra: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Adatközponti kiadás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Conceptboard értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
3. Canva
A Canva hihetetlen tervezési lehetőségeiről híres – használhatja hirdetések, képek, videók, infografikák és prezentációk készítéséhez. De a Canva ennél többet is kínál! A platform kiváló vizuális együttműködési funkciókat is biztosít.
A Canva együttműködési táblákkal megkönnyíti a munkafolyamatok racionalizálását. Gondoljon a Canva táblára úgy, mint a csapata találkozási pontjára – ez az új ötletek születési helye és a konstruktív megbeszélések tökéletes helyszíne.
A fehér táblán szinte bármit megtehetsz, a feladatok kiosztásától és a jóváhagyások megszerzésétől kezdve a jogosultságok beállításáig és a csapat tevékenységének áttekintéséig.
Mivel a Canva egy tervezőalkalmazás, a táblái a kreatív folyamatok egyszerűsítésére összpontosítanak. Ezért nem meglepő, hogy a platform olyan funkciókat kínál, mint a közösségi média bejegyzések tervezése és ütemezése, valamint a tervek közvetlenül a táblákról való megosztása. A több mint 600 000 testreszabható sablon segítségével teljesen új szintre emelheti tervezői tudását! ?
A Canva legjobb funkciói
- Kiváló eszköz tervező és marketing csapatok számára
- Egyszerű feladatkiosztás házon belüli vagy távoli csapatok számára
- Drag-and-drop szerkesztő
- Egyszerű jogosultságbeállítás és táblamegosztás
- Több mint 600 000 sablon
A Canva korlátai
- Egyes felhasználók szerint bizonyos sablonelemek nem módosíthatók könnyen.
- Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.
Canva árak
- Canva Free: 0 dollár
- Canva Pro: 119,99 USD/év felhasználónként
- Canva for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Canva értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)
4. Mural
Nem, a Mural nem kényszeríti Önt arra, hogy állványra másszon és falakra festessen. ?
Ehelyett lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egy digitális táblára rajzoljanak, amely két szempontra összpontosít:
- Egyszerű együttműködés és kommunikáció
- Útmutató az együttműködési készségek fejlesztéséhez
Minden egy rugalmas és dinamikus vizuális környezetben (mural) zajlik. Végtelen és méretre szabható vásznakat és egyszerű jogosultság-vezérlést kínál, így azokhoz igazíthatja őket céljaihoz, legyen szó brainstormingról, gondolattérképezésről, projekt megbeszéléséről vagy bármi másról.
Adja hozzá ötleteit a faliképhez öntapadós jegyzetekkel és/vagy szövegdobozokkal, ábrázolja gondolatait médiafájlok hozzáadásával, és ossza meg faliképeit hiperhivatkozásokkal.
A Mural olyan funkciókat is kínál, mint az időzítők beállítása, a résztvevők meghívása egy adott táblaszakasz megtekintésére, valamint az objektumok zárolása (megakadályozva azok áthelyezését). Ezek az opciók sokkal könnyebbé teszik a találkozók lebonyolítását és annak biztosítását, hogy mindenki elvégezze a rá eső feladatokat.
A Mural legjobb funkciói
- Különböző vászon opciók
- Engedélyek kezelése több beállítással
- Időzítők beállítása a menetrend betartása érdekében
- Privát mód
- Egyszerű falikép-megosztás távoli vagy házon belüli csapatok számára
A Mural korlátai
- A mobil élmény lehetne jobb
- Egyes felhasználók szerint a platform lassúvá válik, ha sok tevékenység folyik rajta.
Mural árak
- Ingyenes: 0 USD
- Team+: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 17,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Mural értékelések és vélemények
- G2: 4. 6/5 (1300+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
5. Miro
Szeretne egy sokoldalú vizuális együttműködési platformot, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy összefogjanak és bármilyen típusú és méretű projektet könnyedén megoldjanak? Akkor a Miro lehet a szuperhőse! ?
Ez a legjobban értékelt eszköz összehozza a csapat tagjait, és végtelen virtuális táblát formájában közös munkaterületet biztosít számukra. Számos eszköz áll rendelkezésére gondolatai és ötletei kifejezésére, többek között hangulatjelek, jegyzetlapok, képek, alakzatok, összekötő vonalak és digitális toll. ?
A Miro olyan egyedi funkciókat kínál, mint az anonim szavazás és az élő reakciók, amelyek segítenek a folyamatokkal és projektekkel kapcsolatos kritikus döntések meghozatalában. A beépített időzítő segít betartani az ütemtervet és biztosítja, hogy minden feladat határidőre elkészüljön.
A vidám légkör fenntartása elengedhetetlen a motiváció és a csapatmunka fokozásához a vállalatokon belül, függetlenül az iparágtól. A Miro ezt megérti, ezért kínál Icebreakers, azaz olyan játékokat és tevékenységeket, amelyek célja, hogy az emberek kényelmesen érezzék magukat egymás társaságában, még akkor is, ha fizikailag nincsenek közel egymáshoz.
A Miro legjobb funkciói
- Végtelen fehér táblák
- Kiváló grafikonok, táblázatok és diagramok készítéséhez
- 1000+ sablon
- Kiváló testreszabhatóság
- Játékok és tevékenységek, amelyek célja az emberek közötti kapcsolatok szorosabbá tétele
A Miro korlátai
- Az árazási modell átszervezése előnyös lehet
- Egy személy meghívása a táblára néha nem működik megfelelően.
Miro árak
- Ingyenes: 0 USD
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 4800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
6. Lucidspark
Ébressze fel csapattagjai fantáziáját a Lucidspark egyedülálló vizuális együttműködési lehetőségeivel! ?
Ez a platform és jellegzetes virtuális intuitív táblája bármely csapatot összehozhat.
A táblán minden személy névvel ellátott élő kurzort kap, ami egyszerűbbé teszi a többiek tevékenységének nyomon követését és megakadályozza a zavart.
A Lucidspark egyik legérdekesebb funkciója a Breakout Boards. Ezzel a funkcióval feloszthatja a munkát kisebb részekre, kisebb csoportokban dolgozhat rajtuk, és ha elkészült, visszaszinkronizálhatja őket a fő táblára.
A Lucidspark időzítőt kínál, amely segít biztosítani, hogy minden tevékenység a terv szerint történjen. Ha mindenki figyelmét fel akarja kelteni, használhatja a Call Others to Me (Hívd ide a többieket) opciót, amely az összes résztvevőt a táblán ugyanarra a helyre viszi.
Nem tudja, hogyan döntsön több ötlet közül? Használja a szavazási opciót, és néhány kattintással számolja meg a szavazatokat.
A Lucidspark legjobb funkciói
- Breakout táblák
- Beépített időzítő
- Lehetőség arra, hogy mindenki figyelmét a táblán ugyanarra a területre irányítsa
- Lehetővé teszi az ötletek csoportosítását
- Integrálható kommunikációs és projektmenedzsment alkalmazásokkal
A Lucidspark korlátai
- Egyes felhasználók szerint bizonyos sablonok nehezebben használhatók.
- A mobilalkalmazás korlátozott funkciókat kínál.
Lucidspark árak
- Ingyenes: 0 USD
- Egyéni: 7,95 USD/hó/felhasználó áron
- Csapat: 9 USD/hó/felhasználó áron
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Lucidspark értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)
7. Creately
A Creately két dologról ismert: vizuális együttműködés és diagramok készítése. ?
A vizuális együttműködés terén a Creately legkiemelkedőbb funkciója a végtelen vizuális vászon. Itt vizualizálhatja ötleteit, megvitathatja azokat munkatársaival, és megvalósítható feladatokká alakíthatja őket.
A Creately szupergyors előnézeti szinkronizálásával egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az együttműködést – a táblád azonnal frissül, amint valaki más módosítja. A milliszekundumnyi késleltetésnek köszönhetően olyan érzésed lesz, mintha egy másik felhasználó képernyőjét néznéd! ?
A Creately-ben videokonferencia opció is rendelkezésre áll – nem kell elhagynia a vásznat és más alkalmazást használnia a többi közreműködővel való kommunikációhoz.
A táblára megjegyzéseket fűzhet, beszélgetési szálat indíthat, feladatokat oszthat ki és figyelhet, együttműködőket emelhet ki, jegyzeteket készíthet, valamint táblázatokat, diagramokat és térképeket hozhat létre gépelés közben.
A vásznon minden együttműködő valós idejű szövegkurzort és egérmutatót kap, így bármikor láthatja, ki mit csinál. A Creately vizuális vásznán a drag-and-drop kialakításnak köszönhetően könnyű áthelyezni az elemeket.
A Creately legjobb funkciói
- Gyors előnézeti szinkronizálás
- Kiváló diagramkészítési lehetőségek
- Beépített videokonferencia
- Teljesen testreszabható felület
- Drag-and-drop tervezés
A Creately korlátai
- Egyes felhasználók szerint az alkalmazás betöltése néha időbe telik.
- A platformon való navigálás egyes felhasználók számára kihívást jelent.
Creately árak
- Ingyenes: 0 USD
- Starter: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számért
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Creately értékelések és vélemények
- G2: 4. 4/5 (840+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
8. Stormboard
A Stormboard egy digitális munkaterület-platform, amelyet vállalkozások és nagyvállalatok számára terveztek. Segít fenntartani a kiváló együttműködést a csapattagokkal, függetlenül attól, hogy azok néhány méterre vagy több ezer kilométerre vannak-e.
A Stormboard digitális munkaterületeit (táblákat) Storms-nak hívják. ?️
Minden Storm több tucat hasznos eszközt kínál Önnek és munkatársainak a kommunikáció egyszerűsítéséhez, az ötletek bemutatásához és a következő lépések meghozatalához. A szöveg mellett jegyzeteket, képeket, videókat és fájlokat is hozzáadhat a Stormokhoz. Hasonló ötleteket és koncepciókat csoportosíthat, és a legfontosabb ötleteket a reflektorfényben tarthatja.
A Stormboard hatékony exportálási funkciókkal rendelkezik. Csak néhány kattintással alakíthatja Stormját Google Docs-ba, és elküldheti befektetőknek, vezetőknek és más érdekelt feleknek a Google Workspace-en keresztül. ?
A Stormboard legújabb opciója, a StormAI, forradalmi változást hoz. Ez a kiterjesztett intelligencia-alapú együttműködő segít ötleteket generálni, új perspektívát kínál, és növeli az egész csapat termelékenységét és hatékonyságát! ?
A Stormboard legjobb funkciói
- Kiváló exportfunkciók
- AI-alapú együttműködő partner
- Több mint 250 sablon különböző célokra
- Ötletek és koncepciók csoportosítása néhány kattintással
- Nagy csapatok és összetett projektek támogatására alkalmas
A Stormboard korlátai
- Egyes felhasználók szerint a platform beállítása kihívást jelenthet.
- Az árazási struktúra frissítése előnyös lehet.
Stormboard árak
- Személyes: 0 USD
- Üzleti: 8,33 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Stormboard értékelések és vélemények
- G2: 4. 4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
9. Google Jamboard
Fokozza az együttműködést a Google Jamboard segítségével! ?
Ez a digitális táblaplatform lehetővé teszi, hogy teljesen testreszabható, jamnek nevezett terek segítségével hatékonyabban együttműködjön.
Ahogyan azt gondolhatja, a Google Jamboard egyik fő előnye, hogy a Google ökoszisztéma része. Kereshet a Google-on, és képeket és/vagy weboldalakat adhat hozzá a jams-hez, a Google Meet segítségével megbeszélheti és bemutathatja a jams-t, csatolhat hozzá Google Docs, Slides vagy Sheets dokumentumokat, és megjelenítheti a Google Calendar eseményeket.
A korábban bemutatott platformokkal ellentétben ez saját eszközzel rendelkezik, amelynek neve Jamboard. Ez egy 55 hüvelykes digitális tábla, amely integrálható az összes G Suite szolgáltatással. A táblahoz tartozik egy toll, amellyel írni és rajzolni lehet. Az ujjaival mozgathatja az elemeket, és átméretezheti a képeket és a szöveget. ?
A Google Jamboard néhány egyedi funkciót kínál, például kézírás- és képfelismerést. Kézírását szöveggé, vázlatait pedig kifinomult képekké alakítja.
Nincs Jamboard eszközöd? Ne aggódj, a platform számítógépeken és mobil eszközökön is elérhető. Függetlenül attól, hogy milyen eszközt használsz, kivételes testreszabhatóságot élvezhetsz.
A Google Jamboard legjobb funkciói
- A Google ökoszisztéma része
- Különböző platformokon működik, beleértve a speciális Jamboard eszközöket is.
- Kézzel írás és képfelismerés
- Kiválóan alkalmas oktatók és házon belüli csapatok számára
- Felhasználóbarát felület
A Google Jamboard korlátai
- A funkciók elérhetősége a kiválasztott platformtól függ.
- A platform meghibásodhat, ha sokan használják egyszerre.
Google Jamboard árak
- Ingyenes
- A Jamboard eszköz opcionális, ára 4999 dollár + évi 600 dollár a kezelésért és a támogatásért.
Google Jamboard értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)
10. Freehand by InVision
Robusztus funkcióival és egyszerű használatával az InVision Freehand szoftver növeli az együttműködési és termelékenységi képességeit, és segít vizualizálni a munkafolyamatokat. ?
A platform lehetővé teszi Önnek és munkatársainak, hogy intelligens, végtelen, többjátékos vászon segítségével kifejezzék ötleteiket és együttműködjenek.
Ez a vászon testreszabható és rugalmas, így céljaihoz igazíthatja, legyen szó tervezésről, ötletelésről vagy brainstormingról. Készítsen teendőlistákat, adjon hozzá jegyzeteket, hagyjon megjegyzéseket, adjon hozzá szavazási kérdéseket, és használjon flip kártyákat, hogy a együttműködés a lehető legzökkenőmentesebb legyen.
Ha egy kis egészséges versenyt szeretne indítani, használhatja a platform ranglistás opcióját. ?
A platform hihetetlen feladatkezelési lehetőségeket kínál. Hozzon létre feladatlapokat, és drag-and-drop funkcióval adjon hozzájuk embereket. A Freehand intelligens objektumaival, könnyen használható csatlakozóival és többféle feladatkiosztásával minden feladatot felvázolhat, különböző szögekből megvizsgálhat, és biztosíthatja, hogy időben elkészüljön.
A csapatszellem ápolása elengedhetetlen minden jól működő csapat számára. A Freehand by InVision ezt felismeri, és lehetővé teszi, hogy különböző kihívásokat, játékokat és csapatépítő gyakorlatokat adjon hozzá a vászonhoz.
A Freehand by InVision legjobb funkciói
- Különböző iparágakhoz és vállalatméretekhez alkalmas
- Ranglistás opciót kínál
- Robusztus feladatkezelési funkciók
- Ösztönzi a csapatszellemet
Freehand by InVision korlátozások
- Néhány felhasználó problémákat tapasztalt az egérpad használatával történő nagyítás és kicsinyítés során.
- Korlátozott integrációk
Freehand by InVision árak
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Freehand by InVision értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (300+ értékelés)
- TrustRadius: 8,2/10 (130+ értékelés)
Fejlessze vizuális együttműködési képességeit a megfelelő platformokkal
A vizuális együttműködési platformok egyesítik a csapat tagjait, és a helyszínre való tekintet nélkül a cél felé irányítják őket. Ezek az eszközök és robusztus funkcióik művésszé varázsolják az alkalmazottakat, és segítenek nekik könnyedén átadni ötleteiket, miközben maximális átláthatóságot és csapatmunkát biztosítanak. ?