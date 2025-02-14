A 10 legjobb szervezeti ábra szoftver 2025-ben

Róma sem egy nap alatt épült, de az új alkalmazottak egyik napról a másikra özönlenek, amint a vállalat növekedésnek indul. Hirtelen az 50 fős csapatod 500 főre bővül.

Ez mind nagyszerű – kivéve, hogy most Jeff a marketingről kétségbeesetten próbálja kideríteni, hogy a pénzügyeknél ki hagyja jóvá a költségvetéseket.

Jeff segítségére a HR-esek egy speciális eszközzel, az org chartokkal állnak.

Ezek a vizuális eszközök segítenek pontosan megérteni, hogy mindenki hogyan illeszkedik a szervezeti struktúrába. Tisztázzák, ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel, melyik felelősségi kör melyik területhez tartozik, és biztosítják, hogy senki ne küldjön véletlenül e-mailt a gyakornoknak egy fontos projektfrissítéssel kapcsolatban.

Íme egy válogatott lista a szervezeti ábra szoftverekről, amely segít kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Válasszon a 10 legjobb szervezeti ábra szoftver közül, hogy jobban láthatóvá tegye vállalatának struktúráját, alkalmazottainak adatait és a közvetlen beosztottak közötti kapcsolatokat: ClickUp : A legjobb szervezeti ábrák és munkafolyamatok létrehozásához és vizualizálásához Lucidchart: A legjobb dinamikus és intelligens diagramok készítéséhez Creately: A legjobb a zökkenőmentes vizuális együttműködéshez Pingboard: A legjobb részletes alkalmazotti profilokhoz Microsoft Visio: A legjobb adatvezérelt diagramokhoz SmartDraw: A legjobb választás professzionális vizuális elemekhez, kedvező áron Organimi: A legjobb dinamikus és testreszabható szervezeti ábrákhoz OrgChart: A legjobb a fejlett HR-integrációkhoz Miro: A legjobb vizuális együttműködéshez és csapatmunkához Sift: A legalkalmasabb részletes alkalmazotti névjegyzékek létrehozásához

Mit kell keresnie egy szervezeti ábra szoftverben?

Az új alkalmazottak 81%-a túlterheltnek érzi magát a beilleszkedés során, és nyilvánvalóan nem segít, ha több száz nevet kell megjegyezniük, és azt, hogy ki miért felelős.

via Glean

Itt jönnek jól a kiváló szervezeti ábra szoftverek. Íme néhány funkció, amellyel egy jó szervezeti ábra szoftvernek rendelkeznie kell:

Testreszabás : Válasszon a hierarchikus, mátrix vagy lapos struktúrák közül, adjon hozzá egyéni mezőket, módosítsa a színeket, és igazítsa a elrendezéseket az üzleti igényeihez. Ha például a szervezetében egyedi jelentési vonalak vannak a funkciók közötti csapatok számára, ezek az eszközök biztosítják, hogy azok vizuálisan is megjelenjenek.

Együttműködés : Valós idejű frissítések és verziókövetés lehetővé teszi, hogy mindenki összhangban legyen, így a csapatok zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni egy egyetlen, pontos diagramon.

Adatintegráció és hordozhatóság : Egyszerűsítse a diagramok karbantartását a HRIS, CRM vagy ERP platformokhoz való zökkenőmentes integrációval.

Skálázhatóság : Gondoskodjon arról, hogy az eszköz a vállalatával együtt növekedjen, függetlenül attól, hogy Ön egy 100-ról 1000 alkalmazottra bővülő startup vagy egy költséghatékonyan működő, bővülő nagyvállalat.

Felhasználói élmény: Válasszon intuitív, könnyen kezelhető felületet. Ha egy gyakornok is képes frissíteni a szervezeti ábrát oktatás nélkül, akkor a megfelelő megoldást választotta.

🟩 Zöld zászló: Ha egy gyakornok képzés nélkül is képes frissíteni a szervezeti ábrát, akkor biztos lehet benne, hogy a legjobb választást tette.

A 10 legjobb szervezeti ábra szoftver

Íme a 10 legjobb szervezeti ábra szoftver, amelyeket a szervezeti struktúra vizualizálására és egyszerűsítésére használhat:

1. ClickUp (A legjobb szervezeti ábrák és munkafolyamatok létrehozásához és vizualizálásához)

A mai munkavégzés nem hatékony. Időnk 60%-át információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük különböző eszközökön. Ez rengeteg idő, amit alig néhány perc alatt el lehetne végezni!

A ClickUp megoldja ezt a problémát azzal, hogy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a kommunikációt, mindezt AI-val támogatva.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ez azt jelenti, hogy jelentős időt pazarolnak az e-mailek és csevegések között a fragmentált beszélgetések görgetésével, keresésével és megfejtésével. 😱 Bárcsak lenne egy intelligens platformja, amely egy helyen összekapcsolja a feladatokat, projekteket, csevegést és e-maileket (plusz AI-t!). De van: próbálja ki a ClickUp-ot!

A ClickUp rugalmas nézetekkel lehetővé teszi a szervezet jelenlegi csapatstruktúrájának feltérképezését.

Ez segít előre tervezni, és hosszú távon is áttekinthetőséget biztosít:

Hozzon létre egy egyszerű listanézetet a ClickUp-ban az alkalmazottak szerepeivel (pl. fejlesztő, tervező, tesztelő) és a vezetői szintekkel (pl. egyéni munkatárs, középvezetés, felső vezetés).

Határozza meg a konkrét vezetői szerepköröket (pl. projektmenedzser, osztályvezető)

Határozza meg a jelentési kapcsolatokat és a laterális kapcsolatokat az egyéni mezők segítségével.

Beszéljen az érdekelt felekkel – HR, osztályvezetők és menedzserek – hogy információkat gyűjtsön.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy összegyűjtse ezeket az információkat az alkalmazottaktól és a vezetők visszajelzéseit. A ClickUp Docs alkalmazással dokumentálhatja és megoszthatja az eredményeket az érdekelt felekkel. A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy minden részletet rögzítsen, és a jegyzeteket könnyen megvalósítható feladatokká alakítsa.

Miután megszerezte ezeket az információkat, ideje leírni őket a piacon elérhető legjobb whiteboard szoftverek egyikével.

A ClickUp Whiteboards az ideális megoldás szervezeti ábra készítéséhez. Íme, hogyan teszik a folyamatot szórakoztatóvá, rugalmassá és hatékonnyá.

Kezdje egy üres ClickUp Whiteboard-dal, és vázolja fel szervezeti ábráját alakzatok és összekötők segítségével. Húzza a szerepeket a helyükre, és könnyedén módosítsa a hierarchiát a csapat fejlődésével. Adjon hozzá részleteket, például neveket, felelősségi köröket és linkeket a további kontextus érdekében. Színkódokkal jelölje meg a csapatokat, és működjön együtt más részlegekkel a funkciók közötti jelentések elkészítéséhez, így a frissítések zökkenőmentesen történnek.

A jobb érthetőség érdekében beágyazhatja az alkalmazottak dokumentumait is. Ha elkészült, ossza meg vagy exportálja, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen! Hogyan? Nézze meg ezt a bemutatót, amelyben lépésről lépésre elmagyarázzuk!

Hasonlóképpen, a ClickUp Mind Maps segítségével dinamikus, elágazó elrendezéssel strukturálhatja és finomíthatja szervezeti ábráját. Kezdje a vállalat vagy osztály központi csomópontjával, majd adjon hozzá ágakat a csapatok, szerepkörök és jelentési vonalak számára. A szerepkörök fejlődésével könnyedén áthelyezheti és átrendezheti a csomópontokat.

Kezdje el a ClickUp Whiteboards használatát Rajzolja meg az osztályokat, az érdekelt feleket és a felelősségi köröket egy helyen, és kösse össze őket a ClickUp Whiteboards segítségével.

Szeretne frissíteni egy szerepkört? Csak egy gyors szerkesztés szükséges, és mindenki valós időben láthatja a változást. Találkozóra készül? A Privát nézetek funkcióval egyedül finomíthatja a diagramot, mielőtt megosztaná a csapattal.

Sőt, a ClickUp szervezeti ábra sablonjának köszönhetően nem kell a nulláról kezdeni.

További információk Segítsen csapatának összehangoltan dolgozni a ClickUp szervezeti ábra sablonjával.

Akár egy startup méretének növeléséről, akár egy vállalat átszervezéséről van szó, ez a sablon biztosítja, hogy minden jelentési vonal és alkalmazotti kapcsolat kristálytiszta legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre, vizualizáljon és működjön együtt Valós időben kapjon válaszokat a munkaterületével, szerepeivel, feladataival, dokumentumaival és egyebekkel kapcsolatban a ClickUp Brain segítségével, amely megkönnyíti annak megismerését, hogy ki miért felelős.

Ossza meg és dolgozzon együtt jegyzeteken, terveken és frissítéseken a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp mobilalkalmazással bárhol és bármikor létrehozhatja és elérheti szervezeti ábráját – ideális megoldás távoli csapatok vagy utazó vezetők számára.

Felejtse el a lapok közötti ugrálást! Több mint 1000 integrációval, beleértve a Zapier és az Integromat szoftvereket, a ClickUp összefogja az egész technológiai rendszerét.

Válasszon a folyamatosan bővülő, kész sablonokból álló könyvtárból, például a szervezeti ábra sablonból, vagy tervezzen egy, az üzleti igényeinek megfelelő sablont.

A ClickUp korlátai

A szervezeti ábra funkciók széles skálája túlnyomó lehet az új szervezeti ábra készítők számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

☕ Felhasználói értékelés: Ez a G2-értékelés kiemeli a ClickUp sokoldalúságát a személyes és üzleti feladatok szervezésében, dicsérve a műszerfalait, a dokumentumkezelését és a táblázati funkcióit a zökkenőmentes tervezés és a jövőkép-térképészet érdekében.

Olvassa el még: Ingyenes szervezeti ábra sablonok PPT, Word és ClickUp formátumban

2. Lucidchart (A legjobb dinamikus és intelligens diagramok készítéséhez)

via Lucidchart

Képzelje el, hogy csapata olyan gyorsan növekszik, hogy a szervezeti ábra nem tud lépést tartani vele. Hetente újra kell rajzolnia a négyzeteket és újra kell összekapcsolnia a neveket – ez bárkit megőrjítene.

A Lucidchart megoldja ezt a problémát azáltal, hogy a szervezeti ábrát közvetlenül élő adatforrásokhoz kapcsolja, így a frissítések automatikusan megtörténnek.

Az Amazon és a GE csapata imádja a szoftver tiszta felületét és együttműködési funkcióit, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenki valós időben hozzájárulhasson egy egyetlen, dinamikus diagramhoz.

A Lucidchart legjobb funkciói

Automatikusan frissítse a szervezeti ábrákat és diagramokat olyan forrásokból, mint a Google Sheets, így elkerülve a kézi átdolgozást.

Szerkessze ugyanazt a diagramot egyszerre kollégáival, megjegyzésekkel és verziótörténettel, hogy mindenki naprakész legyen.

Készítsen professzionális diagramokat gyorsabban AI-támogatott utasításokkal, feltételes formázással és dinamikus csatlakozókkal.

Hozzáférés prémium sablonokhoz és formakönyvtárakhoz, az szervezeti ábráktól a műszaki diagramokig.

A Lucidchart korlátai

A dokumentumonkénti alakzatok száma 60-ra korlátozott, és az ingyenes csomagban csak három szerkeszthető dokumentum áll rendelkezésre.

Az élő adatkapcsolatok és a fejlett integrációk csak az Enterprise csomagban érhetők el.

A mobil és asztali alkalmazásokhoz Enterprise terv szükséges.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni : 9 USD/hó felhasználónként

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: Egy Capterra felhasználó nagyra értékeli a Lucidchart böngészőalapú hozzáférhetőségét, a Google Drive-ba való zökkenőmentes biztonsági mentés integrációját és a folyamatábrák létrehozását egyszerűsítő kiterjedt sablonkönyvtárat.

Olvassa el még: Hogyan használhatja a munkaerő-elemzést egy virágzó munkahely kialakításához?

3. Creately (A legjobb a zökkenőmentes vizuális együttműködéshez és diagramok készítéséhez)

via Creately

Képzelje el a következő helyzetet: csapata ötleteket gyűjt, projekteket irányít és stratégiákat tervez, miközben különböző eszközök között ugrál és elveszíti az ötletek fonalát.

A Creately intelligens vizuális felületével, amely a feladatokat, diagramokat és együttműködést egy helyen központosítja, megszünteti ezt a káoszt.

Több mint 1000 sablonnal és AI-támogatott diagramkészítéssel a Creately megkönnyíti a szervezeti ábrák, folyamatábrák és projekttervek készítését minden méretű vállalkozás számára.

A Creately legjobb funkciói

Használja az AI-alapú vizuális intelligenciát, hogy utasításokkal diagramokat készítsen és új ismereteket szerezzen.

Használja ki a valós idejű együttműködés előnyeit a többfelhasználós szerkesztés és a verziótörténet segítségével a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

Használja ki a több mint 1000 professzionálisan tervezett sablonból álló kiterjedt sablonkönyvtárat, amely szervezeti ábrák, Gantt-diagramok és még sok más sablonokat tartalmaz.

Élvezze a kétirányú adat-szinkronizálást olyan eszközökkel, mint a Google Sheets és az Excel, amelyek biztosítják, hogy a frissítések minden platformon konzisztensek maradjanak.

A Creately korlátai

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, ezért komplex igényű csapatok számára nem praktikus.

Nagy diagramok vagy túlzott mennyiségű adat kezelése esetén késleltetés vagy hibák tapasztalhatók.

A mobil felület kevésbé optimalizált, mint a desktop verzió.

🧠 Tudta-e: Az első szervezeti ábrát 1854-ben Daniel McCallum, egy skót-amerikai mérnök készítette, hogy javítsa a kommunikációt és tisztázza a hatalmi viszonyokat a New York és Erie Railroad vasúttársaságnál. Ez az úttörő eszköz a modern szervezeti menedzsment modelljévé vált.

Creately árak

Személyes : 5 USD/hó felhasználónként

Csapat : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 89 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

☕ Felhasználói értékelés: Ez a G2-értékelés kiemeli, hogy a Creately egyszerű és megfizethető megoldást kínál, miközben hatékony együttműködési eszközökkel rendelkezik – tökéletes azoknak a csapatoknak, akik zökkenőmentes munkafolyamatokat szeretnének.

4. Pingboard (A legjobb részletes alkalmazotti profilok és belső kapcsolatokhoz)

via Pingboard

A Pingboard egy alkalmazotti adatbázis-szoftverként is funkcionál, így megoldja a gyorsan növekvő vállalatok egyik legnagyobb kihívását: hogy ki kicsoda.

A Pingboard nem csupán a jelentési vonalakat ábrázolja, hanem a részletes alkalmazotti profilok integrálásával interaktív központtá alakítja a szervezeti ábrákat. Ezek a profilok bemutatják a munkaviszonyban eltöltött éveket, az életrajzokat és még a mérföldköveket is, így mindenki tájékozott és kapcsolatban maradhat.

A Pingboard legjobb funkciói

Automatikusan generálja és frissítse a szervezeti ábrákat a HR-adatbázisok változásai alapján.

A jobb csapatösszetartás érdekében vegye fel az alkalmazottak profiljába az életrajzokat, elérhetőségeket, munkaviszonyban töltött éveket és egyéb információkat.

A Teams Matrix View segítségével vizualizálhatja a funkciók közötti struktúrákat, megkönnyítve ezzel az erőforrások tervezését és előrejelzését.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, a Slack és a Microsoft Teams.

A Pingboard korlátai

Nincs asztali alkalmazása, és a mobil verziók funkciói korlátozottak.

Az automatikus frissítések késedelmet szenvedhetnek, és a változások néha napokig is eltarthatnak, mire megjelennek.

Magasabb árak, ingyenes csomag nélkül, ami korlátozza a kisebb csapatok hozzáférését.

Pingboard árak

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Pingboard értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (590+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A GetApp egyik véleménye bemutatja, hogyan tette a Pingboard egy bonyolult fúziót simábbá azáltal, hogy világosan feltérképezte a csapatok struktúráját és azonnali hozzáférést biztosított a munkavállalók profiljaihoz, így minden sokkal átláthatóbbá vált.

5. Microsoft Visio (a legjobb adatvezérelt diagramokhoz és vállalati felhasználókhoz)

via Microsoft Visio

Próbált már valaha frissíteni egy komplex diagramot, csak hogy rájöjjön, hogy az már elavult, amikor elmenti?

A Microsoft Visio ezt úgy oldja meg, hogy a diagramokat közvetlenül valós idejű adatforrásokhoz, például az Excelhez és a Microsoft 365-hez kapcsolja, így a vizuális elemek pontosak és naprakészek maradnak.

A Microsoft ökoszisztémájával való mély integrációjának köszönhetően a Visio egyszerűsíti a professzionális diagramok, például szervezeti ábrák, folyamatábrák és hálózati térképek létrehozását.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Automatikusan generáljon szervezeti ábrákat olyan adatforrásokból, mint az Excel vagy az Exchange.

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Teams, a Power BI és az OneDrive alkalmazásokkal.

Használja a folyamatábrák, szervezeti ábrák és műszaki diagramokhoz készült sablonok és alakzatok kiterjedt könyvtárát.

Hozzáférés vállalati szintű biztonsági funkciókhoz, beleértve az információjogok kezelését (IRM) a biztonságos együttműködés érdekében.

A Microsoft Visio korlátai

A Microsoft eszközökkel nem ismerős kezdők számára meredek tanulási görbe

Az előfizetéses árazás alkalmi felhasználók számára költséges lehet.

Korlátozott fejlett funkciók nem Windows platformokon

A Microsoft Visio árai

1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként

2. csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (660+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3270+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A G2 egyik értékelője a Visio részletes diagram- és folyamatábra-készítési képességeit, az Office 365-tel való zökkenőmentes integrációját és az adatkapcsolási funkcióit értékeli , bár néhány együttműködési késedelmet is megjegyz.

6. SmartDraw (A legjobb professzionális vizuális elemekhez, kedvező áron)

via SmartDraw

Költséges licencokkal küzd a fejlett diagramkészítő szoftverek miatt? A SmartDraw költséghatékony alternatívát kínál, amelynek legfontosabb funkciói hasonlóak a professzionális vizuális elemek létrehozására szolgáló prémium eszközökéhez.

Egy intuitív platformon egyesíti a diagramok készítését, a táblák használatát és az adatok integrálását.

Akár alaprajzokat, szervezeti ábrákat vagy folyamatábrákat készít, a SmartDraw felhasználóbarát sablonokkal és automatizálással egyszerűsíti a folyamatot.

🧠 Tudta-e: A startupok leggyakrabban akkor buknak meg, amikor eléri a 11–50 alkalmazottat, gyakran a működés méretezésével, az erőforrások kezelésével és a gyors növekedés során a koherens jövőkép fenntartásával kapcsolatos kihívások miatt.

A SmartDraw legjobb funkciói

Automatikusan módosítsa a formázást és az elrendezést a professzionális megjelenésű diagramokhoz.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, AWS, Jira és Microsoft 365.

Több ezer sablon áll rendelkezésre különböző diagramtípusokhoz, a folyamatábráktól az alaprajzokig.

Szerezzen be webhelyszintű licencet, amely nagy csapatok és vállalkozások számára is megfizethető.

A szoftver bárhonnan elérhető, asztali számítógépen és felhőalapú szolgáltatásként egyaránt.

A SmartDraw korlátai

Nincs olyan fejlett együttműködési funkciója, mint a versenytársaknak, például a Lucidchartnak.

Nagyobb, összetett diagramok esetében alkalmanként stabilitási problémákról számoltak be.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a kifinomult tervezéshez

SmartDraw árak

Egyéni : 9,95 USD/hó

Csapat : 8,25 USD/hó felhasználónként

Webhelylicenc: 5 USD/hó felhasználónként

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A GetApp egyik értékelője kiemeli a SmartDraw felhasználóbarát felépítését és jól megtervezett sablonjait, amelyekkel folyamatábrák és diagramok hozhatók létre, ugyanakkor kifejezi vágyát, hogy több funkciót is kipróbálhasson.

7. Organimi (A legjobb dinamikus és testreszabható szervezeti ábrákhoz)

via Microsoft Appstore

Ha csapata statikus diagramokkal vagy időigényes kézi frissítésekkel küzd, az Organimi automatizálással és rugalmassággal oldja meg ezeket a kihívásokat.

Ez a szervezeti ábra szoftver azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek intuitív eszközt keresnek testreszabható ábrák és a legfontosabb érdekelt felek jegyzékének létrehozásához.

Akár szerepköröket térképez fel, akár átszervezi a szervezetét, akár értékesítési kapcsolatokat kezel, akár növekedési terveket készít – az Organimi drag-and-drop felülete és intelligens funkciói megkönnyítik a szervezet struktúrájának vizualizálását és karbantartását.

Az Organimi legjobb funkciói

Automatikusan importálhat adatokat olyan forrásokból, mint az Excel és a HR-rendszerek, hogy diagramokat készítsen.

Testreszabhatja a mezőket, a márkajelzéseket és a témákat a személyre szabott vizuális megjelenés érdekében.

Hozzáférés mátrixdiagramokhoz és irányítási struktúrákhoz komplex szervezetek számára

Lehetővé teszi a zökkenőmentes megosztást linkek, beágyazás vagy nyomtatható formátumok segítségével.

Használjon fotótáblákat és címjegyzékeket a csapat tagjainak vizuális összekapcsolásához.

Az Organimi korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget jelent a többszintű struktúrák vagy a fejlett testreszabások létrehozása.

A külső eszközökkel való integráció beállítása további erőfeszítéseket igényelhet.

Organimi árak

Alap : 11 USD/hó

Prémium: 22 USD/hó

Organimi értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (130+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: Ez a Reddit-felhasználó az Organimi egyszerű használatát, gyors ügyfélszolgálatát és testreszabási lehetőségeit dicséri, kiemelve a szervezeti ábrák létrehozásához szükséges zökkenőmentes CSV-importot és a megfizethető frissítési csomagokat.

Olvassa el még: Hogyan készítsünk csapat chartát? Ingyenes csapat charta sablonokkal

8. OrgChart (A legjobb fejlett HR-integrációkhoz és munkaerő-tervezéshez)

via OrgChart

Egy folyamatosan fejlődő szervezet vezetése gyakran olyan érzést kelthet, mintha egyszerre túl sok feladatot kellene ellátnia.

Azok a HR-szakemberek és vezetők, akik egyszerűen szeretnék ábrázolni szervezeti felépítésüket, kipróbálhatják az OrgChart szoftvert.

Az OrgChart több mint 50 HR-rendszerrel zökkenőmentesen szinkronizálható és komplex munkafolyamatokat automatizál, így megkönnyíti a munkaerő-tervezést, és Önnek csak a virágzó csapat építésére kell koncentrálnia.

Az OrgChart legjobb funkciói

Automatizálja a szervezeti ábra létrehozását HRIS integrációkkal, mint például a Workday és az ADP.

Hozzáférhet a létszámra, a fizetésekre és a jelentésekre vonatkozó egyedi mutatókhoz.

Szimulálja a szervezeti változásokat és modellezze a fúzió utáni struktúrákat.

Testreszabható exportálási lehetőségek, beleértve a PDF és a SharePoint beágyazást.

Biztonságos megosztás és együttműködés fejlett vezérlőkkel

Az OrgChart korlátai

A formázás és a testreszabás elsajátítása időbe telhet.

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

OrgChart árak

Prémium : 99 USD/hó

Vállalati: 142 USD/hó

OrgChart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: Az OrgChart egyik felhasználója kiemeli a szoftver egyszerű használatát, rugalmas testreszabhatóságát és a fejlett funkciók beállításához, a diagramok frissítéséhez és a zökkenőmentes megosztáshoz nyújtott hasznos támogatási forrásokat.

9. Miro (A legjobb vizuális együttműködéshez és kreatív csapatmunkához)

via Miro

Ha valaha is nehezen sikerült természetes és hatékony módon összehozni a csapatokat, a Miro segítségével ez könnyebbé válhat.

Sokoldalú vizuális együttműködési platformként kiválóan segít a csapatoknak a brainstormingban, a stratégia kidolgozásában és a tervek zökkenőmentes végrehajtásában – függetlenül attól, hogy Ön egy munkafolyamatokat megtervező UX-tervező, a hátralékokat rangsoroló termékmenedzser vagy sprintet lebonyolító agilis coach.

A Miro legjobb funkciói

Drag-and-drop eszközök szervezeti ábrák, gondolattérképek és vázlatok létrehozásához

Használjon interaktív sablonokat brainstorminghoz, agilis munkafolyamatokhoz és stratégiai tervezéshez.

Szerezzen AI-alapú betekintést a gyorsabb döntéshozatal és a jobb összehangolás érdekében.

Élvezze a valós idejű együttműködést olyan funkciók segítségével, mint az élő hívások, videós bemutatók és pontszavazás.

Több mint 160 eszközzel integrálható, többek között a Google, a Microsoft és a Slack szoftverekkel.

A Miro korlátai

A kiterjedt funkciók miatt a kezdőknek nehezebb megtanulni a használatát.

Az offline funkciók korlátozottak, internet-hozzáférés szükséges.

Az ingyenes verziók korlátai korlátozhatják a fejlett eszközökhöz való hozzáférést.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,7 (7389+ értékelés)

Capterra: 4,7 (1606+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A G2-n egy Miro-felhasználó dicséri az intuitív felületét, sokoldalú sablonjait és zökkenőmentes Jira-integrációját, kiemelve hatékonyságát a valós idejű együttműködés, a brainstorming és a munkafolyamatok racionalizálása terén ügyfelekkel és csapatokkal.

Olvassa el még: Hogyan lehet szervezeti ábrákat létrehozni és optimalizálni

10. Sift (A legjobb részletes alkalmazotti névjegyzékek és egyszerűsített szervezeti ábrák létrehozásához)

via Sift

A Sift egyszerű használatára és a munkavállalók közötti kapcsolattartásra összpontosítva egyszerűsíti a szervezeti ábra készítését.

A „személyi könyvtárként” ismert Sift automatikusan generál profilokat és szervezeti ábrákat a meglévő HR- és IT-adatokból, biztosítva a pontosságot és az egyszerűséget.

A legjobb funkciók áttekintése

Automatizálja a HR- és IT-rendszerekkel szinkronizált szervezeti ábra létrehozását.

Testreszabhatja az alkalmazottak profilját olyan részletes információkkal, mint a készségek, az iskolai végzettség és az érdeklődési kör.

Használja a gyorskeresési funkciót az alkalmazottak név, beosztás vagy osztály szerinti kereséséhez.

Hozzáférés iOS és Android rendszerekre készült hitelesített mobilalkalmazásokhoz, valamint olyan eszközökkel való integrációkhoz, mint a Slack és a Teams.

Testreszabhatja az eszközt a márka színeivel és logóival.

Szűkítse le a korlátokat

Kevésbé fejlett funkciók, mint egyes versenytársaknál

Néhány felhasználó szerint a frissítések bevezetése lassabb.

Nincs ingyenes csomag; az árak nagyobb szervezetek számára magasak lehetnek.

Árak szűrése

Starter : 200 USD/hó

Pro : 300 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények szűrése

G2 : 4,8 (430+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

☕ Felhasználói vélemény: A Sift felhasználói értékelik a gyors, informatív felületet, a zökkenőmentes integrációt és a kiváló keresési funkciókat, amelyek különösen hatékonyak a csapatok hierarchiájának feltérképezésében.

Íme néhány további szervezeti ábra szoftver, amelyet érdemes megfontolni speciális igényeinek kielégítésére:

ChartHop : Összevonja a szervezeti ábrákat és a személyzeti elemzéseket, és olyan funkciókat kínál, mint a létszám-előrejelzés, a DEI-nyomon követés és a testreszabható jelentési műszerfalak.

TeamOrgChart : automatikusan generál élő szervezeti ábrákat, valós idejű frissítésekkel, integrálva a Microsoft 365-be.

Freshteam: Szervezeti ábrákat generál a munkavállalói adatokból, tartalmaz egy pályázók nyomon követési rendszert, valamint eszközöket kínál az új munkavállalók beillesztéséhez és a szabadságok kezeléséhez.

A ClickUp segítségével rendezetté teheti kaotikus szervezeti felépítését

A szervezeti ábra elkészítése és karbantartása nem olyan, mintha hiányzó darabokkal kellene kirakós játékot megoldani. Akár növekszik a csapata, akár átszervezésen megy keresztül, akár egyszerűen csak jobb áttekinthetőségre van szüksége a szerepek és felelősségek tekintetében, a ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel mindez zökkenőmentesen megvalósítható. A Whiteboards és a Organizational Chart Template segítségével vizuálisan ábrázolhatja csapata struktúráját, könnyedén módosíthatja a hierarchiákat és valós időben együttműködhet – mindezt egy helyen.

Nincs többé elavult táblázat vagy rendezetlen diagram. A ClickUp drag-and-drop funkciójával finomíthatja szervezeti ábráját a csapat fejlődésével, míg az 1000+ integráció és a mobil hozzáférés biztosítja, hogy mindenki összhangban maradjon, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

Nem csoda, hogy több mint 3 millió csapat bízik a ClickUp-ban a munkafolyamatok racionalizálása érdekében!

Készen áll arra, hogy véget vessen a „ki kicsoda?” játéknak? Hozzon létre még ma egy fiókot a ClickUp-on, és búcsút inthet a találgatásoknak.