Bemutatjuk a ClickUp Whiteboards 3.0-t: ahol a kreativitás találkozik a kivitelezéssel

A brainstorming az innováció kiindulópontja, de túl gyakran a kreatív munka számtalan alkalmazás és lap között szétszóródik. Az ötletek lendülete megtorpan, az együttműködés lelassul, és a kivitelezés lemarad. Ideje megtörni ezt a körforgást.

Ismerje meg a Whiteboards 3.0-t, az újragondolt eszközt, amely ötleteit, projektjeit és csapatát egy gyönyörűen egységes élménnyé egyesíti.

Miért fejlesztettük ki a Whiteboards 3.0-t?

Küldetésünk mindig is az volt, hogy egyszerűsítsük a csapatok munkáját. De legyünk őszinték: a whiteboard eszközök, még a sajátjaink is, nem tartottak lépést a fejlődéssel. Nehézkesek, egymástól elszigeteltek és korlátozottak voltak.

De mi mindig a saját termékeinket használjuk, ezért amikor nem voltunk elégedettek a jelenlegi állapotokkal, nagy változásokat hajtottunk végre. A Whiteboards 3.0 egy teljesen újratervezett verzió, amely elegáns dizájnt, új szintű sebességet és hatékony funkciókat ötvöz, hogy rekordidő alatt eljuss a brainstormingtól a cselekvésig. Hatékonyabbá akartuk tenni, hogy mi is gyakrabban és hatékonyabban használhassuk.

Mi újdonság a Whiteboards 3.0-ban?

Teljesítményre átalakítva

A Whiteboards-ot 10-szeresére gyorsítottuk, páratlan megbízhatósággal. Akár valós időben együttműködik, akár komplex projektmenedzsment munkafolyamatokat tervez, a Whiteboards 3.0 biztosítja, hogy ötletei ugyanolyan gyorsan áramoljanak, mint a képzelete.

Újratervezve a szépségért

A munka legyen ugyanolyan vizuálisan inspiráló, mint az ötleteid. Ezért hoztunk létre egy lenyűgöző új felületet, elegáns sötét móddal az éjszakai kreativitáshoz. Minden részletet finomhangoltunk, hogy segítsen koncentrálni és inspirált maradni.

Mesterséges intelligenciával támogatott képalkotás

Élessze meg koncepcióit anélkül, hogy elhagyná a tábláját. Használja a beépített AI-t, hogy másodpercek alatt lenyűgöző vizuális elemekké alakítsa a szöveget. Nincs alkalmazásváltás. Nincs időpazarlás.

Érintőképernyős felület

Vázlatot készítsen, rajzoljon és valósítsa meg elképzeléseit egyetlen mozdulattal. A mobil és táblagépeken található intuitív érintőképernyős felület minden mozdulatot természetessé tesz, így ötletei könnyedén áramolhatnak az elméjéből a képernyőre.

Hatékony, új sablonok

Válasszon több száz új, professzionálisan tervezett sablon közül brainstorminghoz, projekttervezéshez és minden máshoz. Bármilyen kihívás is álljon előtted, mi segítünk.

Egyszerűbb, rugalmasabb megosztási lehetőségek

Az együttműködésnek nem kell bonyolultnak lennie. Azonnal megoszthatja tábláit, beágyazhatja őket a ClickUp feladatokba, vagy PDF-ként exportálhatja őket, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen.

A brainstormingtól az áttörésig

A nem összekapcsolt eszközök lassítják a csapatok munkáját. A ClickUp Whiteboards célja, hogy áthidalja a kreativitás és a végrehajtás közötti szakadékot, és zökkenőmentesen összekapcsolja az ötleteit a feladatokkal, dokumentumokkal és csevegéssel – mindezt egy helyen.

Így valósítja meg mindezt a Whiteboards 3.0:

Kapcsolat a feladatokkal : Kapcsolja össze a táblán szereplő ötleteket közvetlenül a megvalósítható feladatokkal.

Valós időben együttműködés : Brainstorming, csevegés és ötletek finomítása együtt, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.

Ötletekből projektek: Hamarosan elérhető – a ClickUp AI segítségével egyetlen kattintással teljes értékű projektekké alakíthatja tábláit.

A munka jövője itt kezdődik

Akár a következő nagy ötletén töri a fejét, akár egy projektet irányít, akár a csapatát hangolja össze, a ClickUp Whiteboards 3.0 megváltoztatja a munkamódszerét.

Ne elégedjen meg egymástól független alkalmazásokkal és elavult munkafolyamatokkal. Próbálja ki az egységes platformot, amely lehetővé teszi a gyorsan változó csapatok számára, hogy egy helyen alkossanak, együttműködjenek és végrehajtsák feladataikat.

Készen áll a munkafolyamat forradalmasítására? Regisztráljon, és kezdje el!