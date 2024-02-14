Legyen kreatív a kommunikációban: 10 ingyenes digitális hirdetőtábla sablon

A mai digitális korban a hagyományos vállalati kommunikációs módszerek elavultnak tűnhetnek. Annyi csatorna és üzenet kering, hogy a fontos információk könnyen elveszhetnek a kavarodásban.

A digitális hirdetőtábla sablonok a problémamentes kommunikáció modern formája. Előre megtervezett keretekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy információkat, bejelentéseket és üzeneteket dinamikus digitális formátumban, vonzó képekkel, grafikákkal és személyre szabott háttérrel mutasson be.

A sablonok azonban nem mind egyformák. Mi elvégeztük a nehéz munkát, és örömmel mutatjuk be Önnek a 10 legjobb digitális hirdetőtábla sablont. Fedezze fel ezek egyedi jellemzőit, hogy megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelőt! ?

Mi az a digitális hirdetőtábla-sablon?

A digitális hirdetőtábla-sablonok előre megtervezett elrendezések, amelyek egyszerűsítik a digitális hirdetőtáblák tartalmának létrehozását. Különböző tervezési lehetőségeket kínálnak és könnyen testreszabhatók, így vonzó és informatív anyagokat hozhat létre digitális kijelzőkhöz. Ez a sokoldalúság alkalmassá teszi őket számos szervezet számára, az iskoláktól a vállalkozásokig.

Ezek a sablonok számos tervezési elemet tartalmaznak, például háttérképeket, grafikákat, szövegdobozokat és képeket, amelyek segítségével a felhasználók olyan tartalmakat hozhatnak létre, mint vállalati hírek, sajtóközlemények, eseményértesítések és ütemtervek.

A digitális hirdetőtábla-tartalom nulláról való elkészítésével ellentétben a digitális hirdetőtábla-sablonok használata időt és energiát takarít meg, és biztosítja a szervezet digitális hirdetőtáblájának egységes és professzionális megjelenését. A szervezet márkajelzésének, üzeneteinek és releváns információinak hozzáadásával a sablonhoz vizuálisan vonzó és informatív digitális hirdetőtáblát hozhat létre, amely hatékonyan szolgálja a szervezet igényeit.

Mi jellemzi egy jó digitális hirdetőtábla sablont?

A praktikus digitális hirdetőtábla-sablonok általában a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

Vizuálisan vonzó kialakítás : Vonzónak és figyelemfelkeltőnek kell lennie, hogy magára vonzza a néző figyelmét. Ezenkívül a grafikák, videók és képfájlok erősítik az üzenetet és : Vonzónak és figyelemfelkeltőnek kell lennie, hogy magára vonzza a néző figyelmét. Ezenkívül a grafikák, videók és képfájlok erősítik az üzenetet és fenntartják a közönség figyelmét

Testreszabás : A felhasználóknak könnyen módosíthatniuk kell tudni a sablont, hogy hozzáadhassák saját tartalmaikat, például szöveget, képeket és videókat.

Relevancia : A sablonnak relevánsnak kell lennie a hirdetőtábla céljához, függetlenül attól, hogy reklámozásra, bejelentésekre, ütemtervekre vagy egyéb információkra szolgál.

Látható szöveg : A szövegnek könnyen olvashatónak kell lennie, megfelelő betűtípussal, mérettel és színekkel, egyszerű, témához illő opciókkal.

Következetesség : Egy jó sablonnak : Egy jó sablonnak összhangban kell lennie a márkájával , és minden tartalomban következetes megjelenést és hangulatot kell biztosítania.

Skálázhatóság : A sablonoknak különböző képernyőméretekhez és tájolásokhoz alkalmazkodniuk kell.

Felhasználóbarát felület : A nem tervezők számára is könnyűnek kell lennie a tartalom létrehozása és frissítése.

Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a sablon kompatibilis a választott digitális jelzőtábla szoftverrel vagy platformmal.

10 digitális hirdetőtábla-sablon, amelyet érdemes használni

A digitális hirdetőtábla tartalmának nulláról történő létrehozása igazi fejtörést okozhat. Szerencsére mi segítünk Önnek egy gondosan összeválogatott válogatással a legjobb PowerPoint és ClickUp digitális hirdetőtábla sablonokból, amelyek mindegyike felgyorsítja kreatív utazását. ✈️

Készüljön fel, mert hamarosan belevetjük magunkat ezeknek a praktikus funkcióknak a bemutatásába!

1. ClickUp tábla sablon

A ClickUp Board Template felhasználóbarát Kanban táblával tartja csapatát naprakészen a feladatok előrehaladásáról.

A ClickUp Board Template segítségével könnyedén készíthet személyre szabott digitális hirdetőtáblákat. Ez a felhasználóbarát eszköz lehetővé teszi, hogy a feladatokat Kanban táblán mutassa be, így a projekt- és munkafolyamat-kezelés gyerekjáték lesz. ?

Képzelje el, hogy a feladatkezelés hatékonyságának növelését tűzte ki célul. A digitális hirdetőtábla megközelítéssel csapata világos képet kap a feladatok állapotáról, megkülönböztetve a folyamatban lévő, a befejezett és a függőben lévő feladatokat.

A sablon oszlopokat tartalmaz, amelyek a projekt különböző szakaszait jelképezik. A táblán minden kártya egy feladatot jelöl, és egyszerű drag-and-drop művelettel könnyedén frissítheti azok állapotát. A kényelem érdekében lehetővé teheti csapattagjainak, hogy a feladatok előrehaladásával módosítsák azok állapotát.

Szüksége van egy módszerre, amellyel kommunikálhatja a munkával kapcsolatos prioritásokat a csapatának? A digitális hirdetőtáblán megjelenő vizuális kijelzés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan azonosítsák azokat a feladatokat, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, és azokat, amelyekkel később foglalkozhatnak. Ezt öt sürgősségi szint teszi lehetővé, a Alacsony és a Sürgős között. ?

A feladatlapok akár borítóképeket is tartalmazhatnak. Kiválóan alkalmasak a tábla felosztására, fejléc beillesztésére vagy a lapok személyre szabására.

2. ClickUp Memo sablon

Írjon gyors és hatékony emlékeztetőket a ClickUp Memo Template segítségével.

Olyan univerzális sablont keres, amely strukturálja digitális hirdetőtábláit és könnyedén megvalósítja a csapat kommunikációs céljait? Ne keressen tovább, a ClickUp Memo Template a megoldás! ?

Ez a sokoldalú Doc sablon egykomponensű megoldás különböző típusú információk megjelenítésére, legyen szó kérések, állapotfrissítések, bejelentések, utasítások vagy visszajelzések. Ez az a keretrendszer, amire szüksége van az üzenetek kristálytiszta pontossággal történő közzétételéhez, biztosítva, hogy minden releváns részlet pontosan megjelenjen.

Fedezze fel az összes alapot olyan szakaszokkal, mint:

Bevezetés : Adja meg üzenete hangvételét

Törzs : A fő tartalom elrendezése

Következtetés: Összegezze és vegye fel a megvalósítható tételeket

A sablon olyan standard mezőket tartalmaz, mint a Tárgy és Kategória, amelyek lehetővé teszik a jegyzet típusának megadását. Találsz olyan alapértelmezett kategóriákat, mint Akciókérés, Sürgős, Bejelentés vagy Figyelemre méltó, és ha ezek nem felelnek meg, létrehozhatsz saját kategóriákat is.

Ahhoz, hogy ez a ClickUp Doc karakteresebb legyen, helyezze el a fejlécben a vállalat nevét, címét és weboldalának linkjét. Tegye a sablont vizuálisan vonzóbbá képek, grafikonok, diagramok és táblázatok hozzáadásával, hogy üzenetét hatékonyabban közvetítse!

Használja ki a ClickUp AI írási eszközt, hogy a kívánt hangnemben készítsen emlékeztetőket, vagy javítsa a jelenlegi vázlatok nyelvtani helyességét és olvashatóságát.

3. ClickUp projekt táblasablon

A ClickUp projektfal sablonjával biztosíthatja, hogy csapata egész évben mindig naprakész legyen a projektekkel kapcsolatos változásokról.

Egyszerű módszert keres, amellyel egész évben nyomon követheti projektjeit és tájékoztathatja csapatát? A ClickUp projektfal sablon segítségével ez a folyamat gyerekjáték lesz! ?

Lehetővé teszi, hogy több projekt feladatait egy központi helyen dokumentálja, így egyszerűsítve a projekt szervezését. A feladatok prioritásait könnyedén beállíthatja az egyéni állapotok segítségével, és ha a dolgok útközben megváltoznak, egyszerűen áthúzással átszervezheti őket.

Csapata az alapértelmezett Progress Board view (Haladási táblázat nézet) funkciót digitális hirdetőtáblaként használhatja, hogy az összes projektet állapotuk szerint csoportosítva láthassa. Ez gyors áttekintést nyújt a projektek állásáról olyan szakaszokban, mint a Kutatás, Ötletelés, Folyamatban és Befejezett, így világos képet adva az egyes projektek előrehaladásáról. ?️

Ha szeretne mélyebben belemerülni az egyes részlegek munkájába, akkor a Részlegek táblája nézet a legjobb választás. Itt minden részleg kártyájához egyedi képet állíthat be, így vonzó vizuális elemekkel egészítheti ki a megjelenést. A kártyákra kattintva olyan részletek jelennek meg, mint a kiosztott költségvetés, az időtartam és a munkaterhelés, amelyek egyértelműen megjelennek az egyéni mezőkben.

Ha az év negyedévek szerint szeretné megtekinteni a projekteket, válassza a Projektlista nézetet. Lehet, hogy ez vizuálisan nem olyan vonzó, mint egy Kanban tábla, de minden feladatot áttekinthetően jeleníti meg a fontos információkkal együtt, mint például a prioritás, az időtartam és az osztály.

4. ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon

Tájékoztassa alkalmazottait a vállalat összes frissítéséről a ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon segítségével.

Ha vállalkozása a munkavállalókkal való rendszeres, személyes kommunikációra támaszkodik, akkor ne hagyja ki a ClickUp munkavállalói emlékeztető sablont. Ezzel könnyedén megoszthatja az új stratégiákat, bevezetheti a változásokat vagy közzéteheti a bejelentéseket – és mindezt időmegtakarítás mellett! ?

Az eszköz különböző kommunikációs igényeket kielégít, függetlenül attól, hogy többfunkciós vagy távoli csapatokkal dolgozik-e. Használhatja egyedi alkalmazottak, egy egész osztály vagy a teljes vállalat megszólítására.

Ez a Feladat sablon testreszabható mezőkkel és egy praktikus ellenőrzőlistával rendelkezik, így digitális tervezőként is használható. Finomítsa az igényeinek megfelelően – a Testreszabható mezők segítségével válassza ki a csapat tagjait, majd a legördülő menüből válassza ki a megfelelő osztályt.

Az összes szükséges információt feltüntetni, töltse ki a következő teendőlista mezőket:

Kategória : Határozza meg, hogy bejelentésről, sürgős frissítésről vagy cselekvésre való felhívásról van-e szó.

Bevezetés : Készítse elő a terepet a feljegyzéséhez

Feladatok és cselekvési terv : Merüljön el a teendők részleteiben!

Következtetés : Összefoglalás

Melléklet: Szükség szerint adjon hozzá bármilyen további anyagot vagy dokumentumot.

Miután elkészült a remekműve, használja hirdetőtáblaként, hogy minden alkalmazottja könnyen hozzáférhessen és naprakész legyen a legfrissebb hírekkel kapcsolatban.

5. ClickUp belső kommunikációs sablon

Használja a ClickUp belső kommunikációs sablont, hogy bejelentsen eseményeket vagy változásokat a munkatársainak.

A digitális korszakban a hagyományos hirdetőtáblákra támaszkodni a belső kommunikációban olyan, mint faxot küldeni az azonnali üzenetküldés világában. Szerencsére a ClickUp belső kommunikációs sablonja segítséget nyújt, és hirdetőtáblaként szolgál minden fontos vállalati információ számára. ?

Ezzel a sablonnal könnyedén megoszthatja a vállalati eseményeket és azok ütemezését a csapatok és osztályok között, így biztosítva, hogy alkalmazottai mindig naprakészek legyenek. A Lista nézet az összes eseményt osztályok szerint kategorizálva jeleníti meg, és olyan egyéni mezőkkel egészíti ki, mint a Típus, Állapot és Leírás.

A két praktikus tábla nézetnek köszönhetően könnyedén naprakész maradhat:

Eseménytípusú tábla: Az eseményeket kategóriák szerint rendezi, például interjúk, webináriumok és képzések, felmérések vagy heti hírlevelek. Állapotjelző tábla: Az eseményeket egyéni állapotok szerint csoportosítja, például „Teendők”, „Folyamatban” vagy „Ütemezett”.

Mindkét tábla lehetővé teszi, hogy rövid eseményleírást adjon meg a kontextushoz, és az egyéni mezők segítségével megjelölje a célközönséget, legyen az egy adott osztály, gyakornokok vagy az összes alkalmazott. Amikor az esemény állapota megváltozik, egyszerűen áthelyezheti a következő szakaszba, ha a kártyát áthúzza a táblán.

Annak érdekében, hogy ne maradjon le egyetlen határidő sem, alkalmazottai megnyithatják a Kommunikációs naptár nézetet , hogy megtekintsék az összes közelgő eseményt. Ezenkívül átütemezheti a feladatokat, vagy helyet találhat a nem ütemezett feladatoknak, ha azokat egy megfelelőbb időpontra áthelyezi. ?

6. PowerPoint interaktív hirdetőtábla sablon a SlidesGo-tól

A SlidesGo PowerPoint interaktív hirdetőtábla sablonja testreszabható diákat kínál lenyűgöző grafikákkal, hogy az információ megosztása még vonzóbb legyen.

Unod már az unalmas, szövegcentrikus PowerPoint-prezentációkat, amelyek unalmassá teszik a diákjaidat? A SlidesGo többcélú, interaktív PowerPoint hirdetőtábla sablonja energiát visz az óráidba, és a tanulást és az információ megosztását izgalmas kalanddá változtatja. ?‍♂️

A sablon segít dinamikus vizuális elemekkel, például képekkel, formákkal és jegyzetekkel megtölteni a prezentációját, amelyekkel lekötözheti a diákok figyelmét. A háttér egy klasszikus parafatáblára emlékeztet, textúrákkal, rajzszögekkel, post-it cetlikkel, papírokkal és képekkel. A kézzel rajzolt címtipográfia egy csipetnyi kreativitást ad hozzá, így még a távoktatás során is olyan érzés, mintha egy valódi osztálytermi órán vennének részt.

A sablon teljes mértékben szerkeszthető és könnyen testreszabható. 33 egyedi diával rendelkezik, de annyi diát adhat hozzá, amennyire szüksége van. Tegye sajátjává a következő eszközökkel:

Könnyen szerkeszthető grafikák, térképek és makettek

Több mint 500 ikon és a Flaticon kiterjesztés a személyre szabott diákhoz

Képek, formák, betűtípusok és egyedi színsémák

7. PowerPoint hirdetőtábla-prezentáció a SlidesMania-tól

A SlidesMania PowerPoint hirdetőtábla-prezentációja teljes testreszabhatóságot, felhasználóbarát egyszerűséget és remek lehetőséget kínál a klasszikus parafatábla esztétikájának megőrzésére.

A SlidesMania PowerPoint hirdetőtábla-prezentációja ötvözi a hagyományos parafatábla varázsát a digitális hirdetések előnyeivel.

Ez a hirdetőtábla-sablon nagyon egyszerű: papírlapokat, öntapadó jegyzeteket és rajzszögeket tartalmaz. Használja őket bejelentésekhez, hírek és ötletek megosztásához a csapatával, új munkatársak beillesztéséhez vagy bármilyen más célra, amire szüksége van.

A papír színének megváltoztatásával, a betűtípusok kipróbálásával, diák hozzáadásával vagy eltávolításával, valamint képfájlok és grafikonok beszúrásával saját igényeinek megfelelően alakíthatja a sablonokat, hogy vonzza a közönség figyelmét.

A kényelem érdekében egy dián különböző színű csapok találhatók, amelyeket könnyedén másolhat és beilleszthet, így nem kell csak a piros csapokkal beérnie. Ezenkívül egy sor ikon is rendelkezésre áll, amelyekkel illusztrálhatja mondanivalóját és egységes stílust tarthat fenn a prezentáció egészében. Akár úgy használja őket, ahogy vannak, akár saját ikonjaival keveri őket, a választás az Öné.

8. PowerPoint hirdetőtábla sablon az FPPT.com webhelyről

Testreszabhatja az FPPT.com PowerPoint hirdetőtábla sablonját, hogy bármilyen célra ideális digitális hirdetőtáblát hozzon létre.

Ha egyszerű módszert keres, hogy csapata mindig naprakész legyen, vagy egyszerű, de vonzó osztálytermi prezentációt szeretne készíteni, a FPPT.com PowerPoint hirdetőtábla sablonja segít Önnek. Üres, parafatábla ihlette diákkal várja, hogy kreativitását szabadjára engedje. ?

Képzelje el ezt a sablont saját vászonként, ahol a barna háttér élénk színűvé válik, ahogy hozzáadja:

Élénk képfájlok és dinamikus formák Színes cetlik és vonzó grafikák Játékos és könnyen olvasható betűtípus, hogy a közönség figyelmét fenntartsa Számos ikon az extra vizuális hatásért

A barna parafatábla nem igazán az Ön stílusa? Semmi gond! Lépjen a Miniatűrök ablaktáblára, kattintson a jobb gombbal a Háttér módosítása opcióra, és voilá! A sablon teljesen átalakult, hogy megfeleljen az Ön egyedi ízlésének.

Mivel a diák teljes mértékben testreszabhatók, gyakorlatilag bármire használhatók digitális hirdetőtáblaként, a vállalati bejelentésektől és a projektfrissítésektől az eseménypromóciókig és a csapatmunkaig.

9. PowerPoint interaktív hirdetőtábla a SlidesCarnival-tól

A SlidesCarnival PowerPoint Interactive Bulletin Board kreatív terepet kínál egy vonzó Back to School hirdetőtábla elkészítéséhez.

Vonzza magához minden korosztályú diákjait a SlidesCarnival kreatív PowerPoint interaktív hirdetőtáblájával! Ez a dinamikus és élénk sablon azoknak az oktatóknak készült, akik szeretnék a tanulást vonzó és felejthetetlen élménnyé tenni.

Ez a digitális Vissza az iskolába hirdetőtábla remek módja annak, hogy melegen üdvözölje diákjait, és bepillantást engedjen nekik a előttük álló izgalmas órába.

Ha pedig először találkozik a diákjaival, használja a diákat egy „Rólam” szakasz létrehozásához, hogy jobban megismerhessék Önt. Tegyen fel egy barátságos képet magáról, adjon hozzá egy vidám keretet, és már az első naptól pozitív első benyomást kelt a diákjaiban! ?

Ezzel a felhasználóbarát sablonnal a következőket kapja:

Több mint 25 kész diavetítés, amelyeket kedvére testreszabhat

Tűzött stílusú kollázs elrendezés narancs, lila és barna árnyalatok keverékével

Számtalan diagram, keret, vonal és alakzat kínál végtelen kreatív lehetőségeket.

Minden diához praktikus animációs és átmeneti funkciók állnak rendelkezésre, hogy fenntartsák a figyelmet.

10. PowerPoint digitális hirdetőtábla a SlidesAcademy-tól

Használja a SlidesAcademy PowerPoint digitális hirdetőtábláját a kollégáival vagy diákjaival való hatékony kommunikációhoz!

Szeretné javítani a kommunikációt és hatékonyabban kapcsolódni kollégáihoz vagy diákjaihoz? A SlidesAcademy PowerPoint digitális hirdetőtáblája a megoldás a zökkenőmentes információcserére. ?

Ez a felhasználóbarát digitális hirdetőtábla-sablon olyan elemekkel van tele, amelyek életre keltenek az üzeneteit, többek között:

Többszínű csapok, amelyeket könnyen másolhat és beilleszthet Élénk színű öntapadós jegyzetek Figyelemfelkeltő betűtípusok, amelyekkel tartalma kiemelkedik a tömegből

De ez még nem minden: a parafatáblán pillanatfelvételek, grafikák és ikonok is találhatók, amelyek segítségével eredeti és vonzó dizájnt készíthet. A 13 diával könnyedén hozzáadhat újakat, vagy szerkesztheti és törölheti azokat, amelyek nem felelnek meg az elvárásoknak.

Ha célja inkább az oktatás, akkor itt egy tipp: töltse meg a jegyzeteket tartalommal, és adjon hozzá néhány képfájlt, hogy a diákok figyelmét fenntartsa. És hogy órái kristálytiszták legyenek, ne habozzon grafikonokat és táblázatokat is beilleszteni.

Egyszerűsítse a kommunikációt a legjobb digitális hirdetőtábla sablonokkal

Ha ezeket az ingyenes digitális hirdetőtábla-sablonokat használja, nem marad le semmiről. Akár bejelentéseket szeretne közzétenni, akár a vállalatát naprakészen tartani, akár a belső csapatkommunikációt megkönnyíteni, ezek a sablonok minden igényt kielégítenek. Ráadásul online is könnyen hozzáférhetők, így távoli vagy hibrid csapatok számára is ideálisak!

De várjon, még többet is felfedezhet! Vessen egy pillantást a ClickUp sablonkönyvtárra – egy kincsesládára, amely több mint 1000 sablonnal rendelkezik, beleértve a jegyzetek készítését, a csapatmunkát és a kommunikációs tervezést. Ezekkel a sablonokkal a tarsolyában a siker garantált! ?