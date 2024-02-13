10 ingyenes emlékeztető sablon Wordben és ClickUpban

A vállalaton belüli hatékony kommunikációhoz elengedhetetlen, hogy üzenetei pontosak és érthetőek legyenek. Akár friss híreket közöl, akár irányelveket kommunikál, akár utasításokat ad, egy ügyesen összeállított memo garantálja, hogy a címzettek világosan és egyértelműen megértsék Önt. ?

Itt jön jól egy jól megtervezett memo sablon, amely megkönnyíti a munkáját. Praktikus kiindulási pontként szolgál az információk összeállításához és továbbításához a csapatok, osztályok vagy akár az ügyfelek számára.

De hogyan találja meg a céljának vagy közönségének megfelelő sablont? Nos, mi segítünk!

Összegyűjtöttük kedvenc ingyenes emlékeztető sablonjainkat, hogy segítsünk Önnek hatékonyabban írni különböző kommunikációs helyzetekben. Ezek a sablonok szakértők által tervezett, formázott mezőkkel és oszlopokkal rendelkeznek a szabványosított információátadáshoz, így nem kell mindent elölről kezdenie.

Maradjon velünk, és fedezze fel ezeket a fantasztikus funkciókat!

Mi az a memo sablon?

A memo, a memorandum rövidítése, egyfajta hivatalos kommunikáció, amelynek célja szabályok és tervek megosztása, hírek terjesztése, egy kérdés tudatosítása vagy együttműködés kérése egy javasolt megoldáshoz. A vezetők gyakran nehezen tudják megfogalmazni a memót, mert annak rendkívül egyértelműnek és professzionálisnak kell lennie. ?️

A memo sablon megkönnyíti a szövegszerkesztést, így megoldja a problémát. Tartalmazza az információk elhelyezésének standard szerkezetét, beleértve a címzett, a feladó, a dátum, a tárgy és az üzenet szövegének mezőit.

Ezek a sablonok biztosítják, hogy a memo dokumentum formátuma egységes legyen, és ne maradjon ki egyetlen fontos információ sem. Időt takarítanak meg Önnek, növelik kommunikációjának hitelességét, és vitás esetekben bizonyítékként is szolgálhatnak.

A memók létrehozásához szolgáló sablonok számos szabványos elrendezéssel rendelkeznek, attól függően, hogy kivel kommunikál és mi a bejelentés tárgya.

Mi jellemzi a jó emlékeztető sablont?

A személyes vagy üzleti emlékeztetőhöz ideális sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Világos fejléc: Egy egyszerű memo sablonnak jól formázott fejlécet kell tartalmaznia, amely olyan elemeket foglal magában, mint a címzett, a feladó, a dátum és a tárgy. A memo kontextusát és célját bemutató rövid bevezetést kell adnia. Kontextus szerinti felsorolt elemek: Keresse meg azokat a felsorolt elemeket vagy listákat, például cselekvési pontokat vagy javasolt ötleteket, amelyeket ki kell emelni az üzenetében. Záró nyilatkozat: A szokásos memo sablonok általában a következőkkel zárulnak: Összefoglaló szakasz, amely összefoglalja a tartalom főbb pontjait Cselekvésre ösztönzés vagy a címzettek számára szükséges következő lépések (ha szükséges) Összefoglaló szakasz a tartalom főbb pontjainak összefoglalásához Felhívás cselekvésre vagy a címzettek számára a következő lépések (ha szükséges) Egységes formázás: Egységes méret, betűtípus és sorköz a memo formátumában, amely támogatja a márka tipográfiáját és biztosítja az olvashatóságot és a professzionalizmust. Helyzethez igazodó: A sablon könnyen testreszabható legyen, hogy különböző hosszúságú, hangvételű és célú tartalmakhoz is alkalmazható legyen. Például egy irányelvvel kapcsolatos kommunikációs memo eltér egy eseményre emlékeztető üzleti memótól. Felhasználóbarát: Felhasználóbarátnak kell lennie, lehetőleg beépített útmutatókkal, hogy a tervezési folyamat szabványos és hatékony legyen.

10 memo sablon kiváló levelek és dokumentumok készítéséhez

Ingyenes és jól megtervezett memo sablonjaink a Word és a ClickUp programokhoz tökéletesen alkalmasak a professzionális vállalati kommunikációhoz. Egyedi formázási és szerkezeti stílusokkal büszkélkednek, hogy különböző felhasználási esetekhez is alkalmazkodjanak. Nézzük meg, mit kínálnak! ?

1. ClickUp emlékeztető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Memo sablon

Egy univerzális sablont keres, amely strukturálja a kommunikációját? Bízzon a ClickUp Memo Template-ben, és elvégzi a feladatot! ?

Ez a sokoldalú memo formátum a legtöbb információtípushoz alkalmas, beleértve a státuszfrissítéseket, a belső visszajelzéseket, a kéréseket, az utasításokat és a bejelentéseket.

Ezek a sablonok tartalmaznak egy praktikus keretrendszert, amelynek segítségével emlékeztetőket küldhet vagy üzeneteket közvetíthet világosan, biztosítva, hogy a releváns részletek pontosak és könnyen olvashatók legyenek – a tárgytól kezdve a bevezető bekezdésig és a záró mondatig.

A sablonok látványos fejlécet tartalmaznak, amelyen feltüntethető a vállalat neve, címe és weboldalának linkje. Az előre megadott szakaszok segítségével megadhatja a memo címzettjét és feladóját. A beépített utasításokat követve perceken belül elkészítheti a memót!

A sablon olyan szabványos mezőket tartalmaz, mint a Tárgy és a Kategória , amelyekkel megadhatja a memo típusát. Az alapértelmezett kategóriák között szerepel a Bejelentés, Feladat kérés, Sürgős vagy Figyelemre méltó, de saját kategóriákat is hozzáadhat. Ezenkívül a következő szakaszok is rendelkezésre állnak:

Bevezetés: Segít megadni az üzenet hangvételét Szöveg: Tartalmazza a fő tartalmat. Következtetés: Ez lehetővé teszi az összefoglalást és a végrehajtható tételek hozzáadását.

A memohoz mellékleteket, például grafikonokat, táblázatokat és ellenőrzőlistákat, valamint a kontextusra vonatkozó információkat tartalmazó ClickUp Docs dokumentumokra mutató linkeket is csatolhat.

2. ClickUp Memo sablon létrehozása

Töltse le ezt a sablont ClickUp Memo sablon létrehozása

Lenyűgöző, mégis professzionális memo készítése ijesztő feladat lehet, ha olyan elemeket szeretne egyensúlyba hozni, mint az informatív jelleg, az egyértelműség és a tömörség. A ClickUp Memo sablon létrehozása segít Önnek egy sor irányelvvel, amelyek segítségével időveszteség nélkül készíthet hatékony memót. ⌛

A kezdőknek is könnyen használható Feladat sablon részletes alfeladat-ellenőrzőlistát tartalmaz, amely felvázolja a memo létrehozásához szükséges lépéseket. Kezelje aprólékosan minden részletet – a címzett meghatározásától és a fejléc formázásától kezdve a memo áttekintésének létrehozásáig és a szöveg hozzáadásáig.

A tervezési folyamat nyomon követésének megkönnyítése érdekében ez a sablon egyéni mezőket tartalmaz, például:

Memo-tervezet

Memo Link

Író

Haladás

Címzettek

Miután elkészült a memo vázlat, a írási feladatot átadhatja a csapat tagjainak, és a Haladás mező segítségével figyelemmel kísérheti a vázlat alakulását. A sablon beépített utasításait használva néhány kattintással megoszthatja és terjesztheti a memót!

3. ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon

Készítsen könnyedén memót a ClickUp sablon előre elkészített útmutatójának segítségével.

Ha vállalkozása gyakori alkalmazotti kommunikációt igényel, akkor a ClickUp alkalmazotti emlékeztető sablon elengedhetetlen. ?

A sablon kialakítása támogatja a távoli, elszórt vagy többfunkciós csapatok elérését. A memót egyetlen alkalmazottnak, egy egész részlegnek vagy a vállalat egészének címezheti. Akár új stratégiákat, eljárási változásokat vagy csapatépítő tevékenységeket közöl, használja a sablont a frissítések hatékony közlésére.

Ez egy újabb feladat sablon a listánkon, testreszabható mezőkkel és ellenőrzőlistával. A testreszabható mezők segítségével kiválaszthatja a memo címzettjeit, a legördülő menüből pedig kiválaszthatja az osztályt.

A sablon öt feladatkategóriát tartalmaz, mint teendőlista:

Kategória (lehet bejelentés, kért intézkedés vagy sürgős ügy) Bevezetés Feladatok és cselekvési terv Következtetés Melléklet

Javasoljuk, hogy az alkalmazottaknak szóló memókat nem technikai, könnyen érthető nyelven írja meg, hogy azok jobban megragadják a figyelmet és könnyebben érthetőek legyenek. Használja a ClickUp AI írási asszisztensét, hogy hangnemre szabott memókat készítsen, vagy javítsa meg a meglévő vázlatok nyelvtani helyességét és olvashatóságát.

Miután elkészítette a vázlatot, elküldheti a memót e-mailben az érintett alkalmazottaknak, kioszthatja a nyomtatott példányokat, vagy kiteheti egy közös térre vagy irodai táblára.

4. ClickUp irányelv-memo sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp irányelv-memo sablon

A ClickUp Policy Memo Template sablon használata tökéletes politikai változások végrehajtásához vagy új intézkedések bevezetéséhez, egyértelműen és hatékonyan. ?

Ez a Doc-sablon meggyorsítja a szabályzati memo készítésének folyamatát azáltal, hogy felvázolja az új szabályzatok kiválasztásának, végrehajtásának és időszakos felülvizsgálatának okait. Minden szakaszban felhasználóbarát tippekkel szolgál, amelyek segítenek hangsúlyozni a javasolt intézkedés sürgősségét és szükségességét, minimalizálva ezzel a változással szembeni esetleges ellenállást.

Tegyük fel, hogy egységes ruházatot vagy öltözködési szabályzatot szeretne bevezetni a munkahelyén. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan használhatja a memo öt előre beállított szakaszát, hogy tájékoztassa alkalmazottait a szabályzat változásáról:

Fejléc: Írja be a tárgyat, a feladó és a címzett nevét, valamint a levél írásának dátumát. Összefoglalás: Foglalja össze, hogy a munkahelyi szabványos öltözködési szabályok hogyan járnának előnyére a vállalatnak és az alkalmazottaknak. Háttér: Adjon néhány háttérinformációt a problémáról, beleértve a probléma és annak hatásának egyértelmű leírását. Például megemlítheti, hogy az alkalmi ruházat nem tükrözi a márka imázsát vagy az ügyfelek által elvárt professzionalizmust. Ajánlás: Mutassa be a megoldáshoz szükséges lépéseket, és segítse a folyamat egyszerűsítését. Például az egységes irányelvek meghatározása és a végrehajtás laza ütemtervének kidolgozása segíthet az alkalmazottaknak abban, hogy könnyebben elfogadják az átállást. Felhívás cselekvésre: Tegye egyértelművé a címzettek számára, hogy mit kell tenniük a memo elolvasása után ?

5. ClickUp vezetői emlékeztető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp vezetői emlékeztető sablon

A ClickUp Executive Memo Template segítségével gyorsan és hatékonyan közölheti az összes vezetői döntést – ez egy elengedhetetlen eszköz a közlemények, feladatigények és projektfrissítések megosztásához.

A vezetői emlékeztető egy tisztán információs dokumentum, amelynek célja a egyszerű, hierarchikus kommunikációs folyamat elősegítése. Ezzel a felhasználóbarát Doc sablonnal professzionális és meggyőző hangnemben kommunikálhat alkalmazottaival, érdekelt felekkel és kollégáival, ami segít a címzetteknek konfliktusok nélkül elfogadni az emlékeztető tartalmát.

Kezdje azzal, hogy a fejlécbe beilleszti cége logóját és elérhetőségeit. Testreszabhatja a formázást, hogy az összhangban legyen márkájával.

A sablon arra összpontosít, hogy az információ közvetlenül eljusson a címzettekhez, hogy azok gyorsan megértsék az üzenetet. A tárgy mezőben világosan fogalmazza meg a memo célját, majd a kijelölt területre írja be a tartalmat. ✏️

Ez a sablon nem annyira merev felépítésű, mint a listánkon szereplő többi lehetőség. Ez lehetővé teszi, hogy nagyon részletes memókat írjon. Ha a memo egy adott tevékenység végrehajtásához kapcsolódik, például egy projektjavaslat értékeléséhez vagy új gyakornokok képzéséhez, dokumentumokat vagy kijelölt feladatokat csatolhat a sablonhoz. A ClickUp táblázatos nézet kiváló segítséget nyújt, ha a vázlat megírása előtt vizuális vázlatot kell készítenie.

6. ClickUp kutatási memo sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kutatási memo sablon

A kutatási és fejlesztési (K+F) csapatokkal való kommunikációnak időszerűnek és pontosnak kell lennie, különösen akkor, ha határidőre kell elkészülnie egy termék bevezetésének.

Használja a ClickUp kutatási memo sablont a kutatással kapcsolatos levelezés optimalizálásához. Ez a Doc sablon előre megtervezett mezőket és táblázatokat tartalmaz, amelyek végigvezetik Önt a kutatási irányelvek vagy összefoglalók bemutatásának teljes folyamatán. ?

Két fő részből áll: az egyik a memo áttekintése, amely tartalmaz egy táblázatot a tárgy, a címzettek, a feladó és a dátum megadásához, a másik pedig a kutatási részletek szakasz, amely hét alszakaszra oszlik:

Kutatási összefoglaló A kutatási célok és a kutatás céljának összefoglalását tartalmazza. Háttérinformációk Helyet biztosít további kutatási részleteknek, hivatkozott forrásoknak és bizonyítékoknak. Kihívások Felismeri a kutatás során felmerülő kihívásokat és akadályokat Tennivaló Kiemeli a feladatok fontossági sorrendjét azáltal, hogy meghatározza a rögzített kihívások megoldásához szükséges lépéseket. A megállapítások összefoglalása Összefoglalja a kutatási eredményeket, és lehetővé teszi a bizonyító adatok hozzáadását. Elemzés és következtetés Záró részleteket és elemzéseket tartalmaz, elsősorban döntéshozó csapatok számára. Források és mellékletek A végzett kutatáshoz kapcsolódó forrásokat és/vagy mellékleteket, valamint a dokumentált eredményeket tartalmazza.

Mint látható, a szerkezet megkönnyíti szinte bármely kutatási téma eredményeinek összefoglalását. Mivel ez egy Doc-sablon, kapcsolja össze bármely jövőbeli feladatkiosztással vagy ütemtervvel, így biztosítva, hogy csapata minden referenciaadatot egy helyen találjon.

7. ClickUp jóváírási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp jóváírási sablon

A könyvelőcsapata megőrül a pénzeszközök kezelésétől és a végtelen számlák és visszatérítések nyomon követésétől? Ebben az esetben a ClickUp Credit Memo Template megmentheti a napját, különösen, ha vállalkozása rendszeresen foglalkozik ügyfélkölcsönökkel és visszatérítésekkel. Szakértők által kidolgozott felépítése segít rendszerezni a függőben lévő ügyfélbevételek és bonyolult visszatérítési kérelmek állapotát. ?

Ez a kezdőknek is könnyen használható Doc-sablon tartalmazza a tranzakciós szám, a dátum és az ügyfélazonosító megadására szolgáló mezőket. Miután megadta a címzettet és a feladót, töltse ki a táblázatot az olyan információkkal, mint a termék mennyisége, cikkszáma, termékönkénti ára és a teljes ár.

Ha a katalógusában többféle termék található, fontolja meg, hogy minden termékhez hozzáad egy leírást, hogy könnyebben azonosíthatóak legyenek. Végül számítsa ki az összeg részösszegét, és adja hozzá az áfát (ha alkalmazandó), hogy megkapja a végső hitelösszeget.

A jóváírási bizonylatot aláírathatja és közvetlenül az ügyfélnek elküldheti a kiegészítő dokumentumokkal együtt. A ClickUp táblázatos nézetével egy helyen figyelemmel kísérheti az összes jóváírási bizonylatát.

8. ClickUp jogi emlékeztető sablon

Egyszerűsítse a jogi memo írását a ClickUp jogi sablonban található formázási és írási útmutatások segítségével.

A ClickUp jogi emlékeztető sablonja könnyen követhető útmutatást nyújt egy olyan jogi emlékeztető megírásához, amely ellen senki sem fog kifogást emelni! ?‍⚖️

Ez a sablon segít Önnek:

Összegezze a kutatásokon alapuló tényeket a belső kutatásokhoz

Jegyezze fel a fontos bírósági időpontokat vagy ügyféladatokat

Határozza meg a csapat feladataival kapcsolatos becsült időtartamokat

Ez a Doc-sablon egy Start Here (Kezdés) szakaszra mutat, amely részletes használati utasításokat és formázási irányelveket tartalmaz, például a betűk nagybetűs írására és a szóközökre vonatkozó szabályokat.

Szerkeszthető oszlopok állnak rendelkezésre a feladó, a címzett (bíró, bíróság vagy ügyfél), az ügy címe és a dátum megadásához. A Kérdés szakaszban lehet megadni a konkrét jogi kérdéseket vagy problémákat, amelyekkel foglalkozni kell.

Válaszoljon röviden a Rövid válasz szakaszban feltett kérdésekre, majd folytassa a Tényállás szakasszal, ahol világos és objektív adatokkal támaszthatja alá állításait.

Elemezze részletesebben a vonatkozó jogi kérdéseket a Megbeszélés területen, majd a végén foglalja össze a legfontosabb pontokat a Következtetés területen, és adjon meg egy végleges megoldást. A sablonban hivatkozhat a vonatkozó törvényekre és rendeletekre.

9. Microsoft Word Memo Letter Template by Template. net

Készítsen könnyedén tökéletes emlékeztető levelet a Template.net Microsoft Word Memo Letter Template sablonjával.

A Microsoft Memo Letter Template tökéletes megoldás a világos üzenetek továbbításához. Ez a letölthető sablon Word, Google Docs és PDF formátumban is elérhető, és két oldalból áll.

Ez az MS Word sablon a megbeszélés számozott főbb pontjaiból áll, és a memo egy cselekvésre ösztönző felhívással zárul. Személyre szabhatja a betűk betűtípusát és méretét, vagy választhat a megadott struktúrától eltérő szerkezetet.

A sablonok előre megírt szövegét szerkesztheti, hogy az Ön igényeinek megfelelően alakítsa ki az oldalakat. A sablonok mintaszövege útmutatóként szolgál a céljának megfelelő memo levél megírásához. A minták olyan helyzeteket tartalmaznak, mint az irodába való belépés szabályai, az arcvédő (maszk) viselése és a kézfertőtlenítés. A levél tetején található a hely, ahol megadhatja a memo feladóját, címzettjét és tárgyát. ✉️

10. Microsoft Word Memo to Employees Template (Memo alkalmazottaknak) sablon a WPS Template-től

Kommunikáljon hatékonyan alkalmazottaival a WPS Template által készített, teljes mértékben testreszabható Microsoft Word Memo to Employees Template (Memo alkalmazottaknak) sablon segítségével.

Szüksége van egy egyszerű sablonra sürgős üzenetek továbbításához és a csapat kommunikációjának elősegítéséhez? Nos, a Microsoft Word Memo to Employees Template (Microsoft Word Memo alkalmazottaknak sablon) egy jó választás, amit érdemes kipróbálni! ?

Ez a memo sablon mintaszöveget is tartalmaz, amely segít a szöveg megírásában. A minimalista alkalmazotti memókra jellemző formázást és tartalmi elrendezést követi. Töltse le Word formátumban – Windows, Mac vagy Android eszközökön a Microsoft vagy a WPS Office alkalmazásokkal használható.

Bár a sablon nem tartalmaz strukturált táblázatokat vagy színkódolási lehetőségeket, mégis jelentősen testreszabható. Csak módosítsa a modell szövegét, hogy megírja a tartalmát, és használja az MS Word szerkesztési funkcióit képek hozzáadásához, a háttér megváltoztatásához vagy a márkájához illő betűtípus kiválasztásához. ?

Tömör, mégis professzionális: javítsa üzeneteit a memo sablonjainkkal

Akár vezetőkkel, alkalmazottakkal vagy a jogi csapattal szeretne kommunikálni, az általunk bemutatott ingyenes memo sablonok között biztosan megtalálja a számára hasznos lehetőségeket.

A memók mellett a ClickUp mindenféle kommunikációs feladatot elvégezhet, legyen szó e-mailek küldéséről potenciális ügyfeleknek vagy új alkalmazottak betanításáról. Látogasson el a ClickUp sablonkönyvtárába, és találjon megfelelő megoldást, amellyel bármilyen üzenetet gyorsan és sikeresen továbbíthat. ☎️