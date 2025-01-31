A 12 legmegbízhatóbb időkövető szoftver ügyvédek számára

A 2021-es jogi trendekről szóló jelentés szerint egy átlagos ügyvéd egy nyolcórás munkanapból mindössze 31%-át számlázza ki. Bár ez nem túl lenyűgöző, az időgazdálkodás lehet a jogi iroda sikereinek vagy kudarcainak oka.

Ügyvédként az ideje több részre oszlik. A bírósági tárgyalásokon való megjelenéstől kezdve az ügyfelekkel való konzultációkon át a törvények és precedensek kutatásáig, valamint a papírmunka véglegesítéséig. A rosszul nyomon követett idő, különösen a háttérmunkák esetében, azt jelenti, hogy bevételektől esik el.

A munkaidő-nyilvántartás kézi rögzítése azonban általában kontraproduktív. Végül az ügyfelek helyett adminisztratív feladatokra pazarolja az idejét, ami csökkenti a számlázható órákat.

A hatékonyabb alternatíva? Időkövető szoftver ügyvédek számára.

Mi az ügyvédek számára készült időkövető szoftver?

Régebben az ügyvédek minden hét, hónap vagy ügy végén leültek a csapatukkal, hogy kiszámítsák az ügyfélnek számlázható órákat. A folyamat memórián vagy pontatlan időnaplókon alapult, ami miatt a becslések pontatlanok voltak.

Ennek a hibás rendszernek az általános megbízhatatlansága vezetett az ügyvédek számára készült időkövető szoftverek kifejlesztéséhez. Ahelyett, hogy elavult munkaidő-nyilvántartásokat követnének nyomon, ezek a szoftverek segítenek valós időben nyomon követni a munkaidőt. ⌛

A legtöbb időkövető szoftver rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek átlátható naplózást biztosítanak a számlázható és nem számlázható órákról, miközben nyomon követik az üresjáratot és a figyelemeltereléseket. Nincs bizonytalanság az ügyfeleknek történő számlázás terén, mert az automatikus naplók a munka elvégzésének bizonyítékaként szolgálnak. Felügyelheti jogi asszisztenseinek, gyakornokainak és más alkalmazottainak munkáját, és méltányos javadalmazást kínálhat nekik.

Mire van szükségük az ügyvédeknek az időkövető alkalmazásokban?

Az óradíjas számlázás vitathatatlanul a leggyakrabban használt árazási modell a jogi szektorban. Bár ez egy meglehetősen egyszerű formátum, a benne rejlő időkövetési tényező bonyolítja a jövedelmezőségi egyenletet.

A legjobb időkövető alkalmazás ügyvédek számára a következő főbb funkciókkal kell rendelkeznie:

Könnyű használat: Az alapvető idő- és termelékenység-térképezési funkcióknak zökkenőmentesen kell működniük, anélkül, hogy túl sok manuális beállítást igényelnének. Ügykezelés: A terméket az ügykategóriák és a számlázási díjak szerint kell tudni testre szabni. A minőségi eszközök lehetővé teszik : A terméket az ügykategóriák és a számlázási díjak szerint kell tudni testre szabni. A minőségi eszközök lehetővé teszik az erőforrások elosztását az ügyfelek aktuális igényei szerint, a nem számlázható tevékenységek újraértékelését és a felhasznált idő részletes szervezését. Együttműködési lehetőségek: Az egész csapatának hozzáférnie kell az időkövetési funkciókhoz. : Az egész csapatának hozzáférnie kell az időkövetési funkciókhoz. Az olyan együttműködési eszközök , mint a valós idejű szövegszerkesztés és az időbélyeggel ellátott megjegyzések hozzáadása, megkönnyíthetik az időbejegyzések hozzáadását. Számlázási és számlázási funkciók: Az ideális szoftver a nyomon követett adatait felhasználva automatikusan elkészíti a számlákat. Sablonopciók: A platformon belül előre elkészített munkamegosztási és : A platformon belül előre elkészített munkamegosztási és időkövetési sablonok biztosítják a struktúrát és segítenek minimalizálni a hibákat a csapat ütemtervének szervezése során. Jelentéskészítési funkciók: Nézze meg, hogy a termék tartalmaz-e : Nézze meg, hogy a termék tartalmaz-e ügyféljelentés-készítő eszközöket , amelyekkel nyomon követheti cége kapacitását és jövedelmezőségét. Össze kell tudnia hasonlítani az időkihasználást a bevételekkel, hogy ellenőrizhesse, mely jogi szakterületek hoznak nagyobb hasznot cégének.

Több tucat ügyvédi időkövető szoftvert átnéztünk, és kiválasztottuk a 12 legjobbat, amelyek kiemelkedő funkcionalitást kínálnak. Vessünk bele magunkat – vagyis kezdjük meg az eljárást!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment megoldás ügyvédek számára, lenyűgöző funkciókkal az időkövetéshez és az ügyek kezeléséhez. A platform lehetővé teszi, hogy néhány kattintással nyomon kövesse az egyes feladatokat és projekteket. Minden csomagban natív időkövetést kínál, de ezt a következő eszközökkel is megteheti:

Az óradíjban számlázó ügyvédek számára a platform segítségével válthatnak a számlázható és nem számlázható idő között, jegyzeteket vagy címkéket adhatnak hozzá az időbejegyzésekhez, válthatnak a feladatok között, és exportálhatják az időnaplókat a számlázáshoz. Engedélyezze a Time Tracking ClickApp alkalmazást, hogy nyomon követhesse az egyes személyek munkájának előrehaladását a munkaterületen.

Hozzáférhet testreszabható időkövetési kártyákhoz, amelyekkel kielégítheti jelentési igényeit. Szűrje a naplókat dátum, címke vagy prioritás szerint, hogy alapos betekintést nyerjen mindenki ütemtervébe. Használja a Lista, Naptár vagy Tábla nézeteket, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokhoz kapcsolódó bejegyzéseket.

Erősítse meg cégét belsőleg a ClickUp feladat- és ügyterhelés-kezelési funkcióival. Feladatokat rendelhet hozzá a munkatársainak, időbecsléssel együtt. A jogi csapatok imádják a ClickUp Docs-ot – egy központi hubot a papírmunkához, az ügyjegyzetekhez és a fájlokhoz. Ossza meg az elemeket kollégáival és ügyfeleivel az azonnali szerkesztés, lektorálás vagy felülvizsgálat érdekében.

Használja ki az ingyenes ClickUp sablonokat, hogy megkönnyítse napi feladatait. A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon, a ClickUp ügyfél-felfedezési sablon és a ClickUp ügyvédi iroda munkamegosztási sablon kiváló választás, ha strukturálni szeretné folyamatait.

A platform beépített számviteli sablonokkal segíti Önt a számlázásban. Alternatív megoldásként integrálhatja a ClickUp-ot olyan eszközökkel, mint a TimeCamp és a Time Doctor, amelyek automatikus számlázási megoldásokat kínálnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Integráció időkövető és számlázási platformokkal (beleértve a Toggl és a Clockify alkalmazásokat ) és más munkaalkalmazásokkal, például a Google Naptárral.

Testreszabható munkaidő-nyilvántartások a csapat termelékenységének alapos elemzéséhez

Egyedi űrlapok a kérelmek és az adminisztratív munkák egyszerűsítéséhez

Ellenőrző funkció, amely lehetővé teszi megjegyzések és javaslatok hozzáadását a fájlokhoz

Zökkenőmentes időkövetés bármilyen eszközről

Lehetőségek a számlázható és nem számlázható órák nyomon követésére

ClickUp Docs a papírmunka kezeléséhez

Több mint 1000 sablon bármilyen felhasználási esethez

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Csapatmunka

A Teamwork egy feladat- és ügyfélkezelő platform, amely kiterjedt funkciókkal támogatja a projekt időkeretének tervezését.

A platform lehetővé teszi, hogy munkaidődet időzített feladatokra bontsd. Szüneteltesd és folytasd a felvételeket tetszés szerint, és megbízható adatokkal rendelkezz a számlázáshoz. A Teamwork emlékeztetőket küld, ha elfelejtenéd beírni a naplóbejegyzést. 📝

Készítsen időjelentéseket, hogy áttekintést kapjon a számlázható, nem számlázható és számlázott órákról. A feladatok időbeli bontásáról készült részletes listával jobban megtervezheti jogi munkamenetét.

Egyszerre több ügyféllel dolgozik? Használja a My Timesheets alkalmazást, hogy több időnaplót kezeljen egyszerre, és elkerülje a hiányosságokat a menetrendjében. A Company Timesheets alkalmazás pedig segít átlátható csapatmenetrendeket készíteni és az egyéni teljesítményt mérni.

A Teamwork legjobb funkciói

Emlékeztetők az időnaplók vezetéséhez

Értékes jelentéskészítő eszközök

Munkaidő-nyilvántartások az egyéni és csoportos teljesítmény nyomon követéséhez

Időbejegyzések címkézési lehetőségei

Csapatmunka korlátai

A felhasználói felület frissítésre szorulna.

Az első beállítás időigényes lehet.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Starter : 5,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás : 9,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 19,99 USD/hó felhasználónként

Scale: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

3. actiTIME

Az actiTIME segítségével böngészőn vagy mobilalkalmazáson keresztül követheti nyomon az időt. A webalapú munkaidő-nyilvántartás lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy felsorolt feladatot, nyomon kövesse az időt, és értesítse vezetőjét vagy ügyfelét, amikor elkészült. Hozzászólásokkal kiegészítheti a bejegyzést.

Ha a mobilalkalmazást választja, akkor is mérheti az óráit, ha offline állapotban van. Az actiTIME automatikusan szinkronizálja és frissíti a rekordokat a webes verzióval, amint újra online állapotba kerül. 📶

Azoknál a feladatoknál, amelyek több ülésen keresztül zajlanak, próbálja ki a platform Naptár nézetét, hogy megtervezhesse és értékelhesse a hét folyamán rendelkezésre álló idejét. A pontos idővonal kialakításához meg kell adnia a „kezdő” és a „záró” dátumot.

Az actiTIME robusztus számlázási lehetőségeket kínál – hozzárendelhet számlázási díjakat a feladatokhoz, hozzáadhat adókat és testreszabható számlákat állíthat ki. Exportálja őket PDF fájlként, mielőtt elküldené őket az ügyfeleknek.

Az actiTIME legjobb funkciói

Személyre szabott megjegyzések a bejegyzésekhez

Offline mód a mobilalkalmazásban

Láthatósági eszközök egyéni és csapatfeladatokhoz

Számlázási és számlázási funkciók

Az actiTIME korlátai

A platform grafikája javítható lenne.

Egyes felhasználók elégedetlenek a jelenlegi árstruktúrával.

actiTIME árak

1-3 felhasználó : Ingyenes (korlátozott funkcionalitás)

1–40 felhasználó : 6 USD/hó felhasználónként

41–200 felhasználó : 5 USD/hó felhasználónként

200+ felhasználó: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

actiTIME értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

4. Toggl Track

Ha nagy ügyvédi irodát vezet, amelyben többfunkciós csapatok dolgoznak, akkor kaotikus helyzet alakulhat ki, ha nyomon kell követni, ki mit csinál és mikor. A Toggl Track remek eszköz a rendteremtéshez a munkahelyén. 🧑‍🤝‍🧑

A platform egy kattintással történő időkövetést kínál Önnek és alkalmazottainak. Az időzítő a háttérben fut, így nem zavarja a munkát. Az adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező vezetők ellenőrzéseket végezhetnek, hogy percenkénti elszámoltathatóságot biztosítsanak, és kemény adatok alapján hozzanak döntéseket a személyzeti kérdésekben.

A Toggl Track jelentéskészítő eszközei átlátható áttekintést nyújtanak a munkaterhelésről. Színekkel jelölje meg feladatait a könnyebb navigálás érdekében, használja a szűrési és rendezési lehetőségeket az Ön számára érdekes információk megtalálásához, és exportálja az adatokat a pontos számlák elkészítéséhez.

A Toggl Track több mint 100 alkalmazással integrálható, beleértve a naptárakat és az időkövető platformokat, hogy elősegítse a technológiai hatékonyságot.

A Toggl Track legjobb funkciói

Időkövetés egy kattintással

Színkódolási lehetőségek

Egyszerű adat exportálás a számlázáshoz

Több mint 100 integráció

Toggl Track korlátozások

Nincs lehetőség hangutasításokkal bejegyzéseket létrehozni

Az offline nyomon követés javítható

Toggl Track árak

Ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Starter : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Toggl Track értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

5. Clio

A Clio egy átfogó jogi gyakorlatkezelő szoftver , amely speciális időkövető eszközökkel rendelkezik. 💼

A felhőalapú platform automatikus időkövetővel látja el Önt. Adjon hozzá vagy szerkesszen időnaplókat különböző ügyekhez és ügyfelekhez – szüneteltesse vagy állítsa le a bejegyzéseket, ha szükséges.

A visszamenőleges időbejegyzések létrehozásához csak nyissa meg a platformon tárolt naptárbejegyzéseket, dokumentumokat és jegyzeteket, és adja hozzá a naplóbejegyzést a munkavégzés igazolásával együtt. Ha sok időt tölt e-mailek küldésével az Outlookban vagy a Gmailben, használja a Clio integrációs lehetőségeit az ügyfelekkel való kommunikációra fordított idő nyomon követéséhez!

Fedezze fel a szoftver átfogó időnapló-jelentéseit dátum, felhasználó vagy állapot mutatók alapján. A Clio számos számlázási szoftverfunkcióval rendelkezik, amelyek alkalmasak:

Kifizetetlen számlák nyomon követése Visszatérítendő költségek rögzítése Márkás számlák készítése Online fizetések elfogadása

Használja a Clio Matter Timeline funkcióját az aktív ügyek új időbejegyzéseinek ellenőrzéséhez.

A Clio legjobb funkciói

Ügyvédi irodák számára tervezve

Egyszerűsített időkövetés és ütemezés

Lehetővé teszi az e-mailes kommunikáció időkövetését

Integrált számlázási és fizetési rendszerek

A Clio korlátai

A platform igényeinek megfelelő testreszabása időigényes lehet.

Korlátozott számlázási formátumok

Clio árak

EasyStart : 39 USD/hó felhasználónként

Essentials : 69 USD/hó felhasználónként

Haladó : 99 USD/hó felhasználónként

Teljes: 129 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Clio értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

6. FreshBooks

Ha időkövető, számviteli és könyvelési platformra van szüksége egyben, akkor a FreshBooks a legjobb választás!

A platform elsősorban a kiadások nyomon követésében, a bizonylatok kezelésében és a pénzügyi jelentések elkészítésében segít, de támogatja a funkcionális időkövetést is. Jegyezze fel az időt munka közben, vagy utólagosan adja meg. Ehhez csak a Time Tracking (Időkövetés) gombra kell kattintania.

A FreshBooks segítségével rögzítheti az egyes ügyfelekhez vagy ügyekhez kapcsolódó időt, és részletes megjegyzéseket fűzhet a bejegyzésekhez. Minden nap végén a könyvelőcsapat hozzáférhet a nyomon követett órák és megjegyzések bontásához. A számlázható órák automatikusan hozzáadódnak az egyes ügyfelekhez, így a számlák pillanatok alatt elkészülnek!

A heti és havi jelentések ideálisak a különböző ügyekbe fektetett idő összehasonlításához, ami segít nyomon követni a jövedelmezőséget és a befektetés megtérülését.

A FreshBooks legjobb funkciói

A nyomon követett órák napi bontása

Heti és havi jelentések

Ügyfél vagy ügy szerint szegmentált nyomon követett órák

Egyszerű számla készítés

A FreshBooks korlátai

A fejlett számla-testreszabási lehetőségek hiánya

A platform időnként lassú lehet.

FreshBooks árak

Lite : 142,80 USD/év

Plusz : 252 USD/év

Prémium : 462 USD/év

Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FreshBooks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

7. Harvest

A Harvest segítségével könnyedén kihozhatja a legtöbbet egy átlagos munkanapból!

A platform barátságos felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a feladatok rögzítését anélkül, hogy túl sok időt kellene a beállításra fordítani. Tegyük fel, hogy jogi kutatást végez ügyfele számára. Csak nyissa meg a Harvest alkalmazást, adjon hozzá egy megfelelő bejegyzést (például törvények azonosítása vagy precedensek olvasása), és kezdje el a rögzítést.

A platform automatikusan szinkronizálja a bejegyzéseket az asztali és mobil eszközökön, így garantálva a maximális pontosságot. Javasoljuk, hogy állítson be egyéni emlékeztetőket, hogy a forgalmas napokon se maradjon le az időkövetésről.

Készítsen időjelentéseket ügyfelek, feladatok, csapatok és projektek alapján, és kövesse nyomon a még nem számlázott órákat és a munkahelyi termelékenységet. A Harvest integrálható olyan online fizetési platformokkal, mint a PayPal, hogy gyorsabban megkapja a fizetését.

A Harvest legjobb funkciói

Felhasználóbarát platform

Minden eszközön működik és automatikusan szinkronizálódik.

Egyedi emlékeztetők állnak rendelkezésre

Intelligens jelentéskészítő eszközök

A Harvest korlátai

Egyes felhasználók nem túl elégedettek az árstruktúrával.

Nincs lehetőség ügyfélspecifikus költségvetés beállítására

A Harvest árai

Harvest : Ingyenes (egy felhasználó, két projekt)

Harvest Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként (korlátlan számú felhasználó és projekt)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)

8. LawBillity (Time Tracker by eBillity)

Az eBillity Time Tracker egy egyedülálló időkövető és számlázási megoldást kínál LawBillity néven. Ha az adminisztratív feladatok terhet jelentenek, bízzon ebben a platformban, amely beépített időkövetési opcióival havonta több mint 30 órát takaríthat meg Önnek.

Az időmérő elindítása kevesebb mint egy másodpercet vesz igénybe. A bejegyzés mentése előtt megadhatja az ügyfél nevét, a szolgáltatás leírását és a számlázható státuszt.

A LawBillity egyik legjobb funkciója, hogy több időmérőt is egyszerre futtathat, ami életmentő azok számára, akik gyakran váltanak az egyes ügyek között. Az ügy lezárása után számlázhat az ügyfeleknek az alkalmazáson belül, vagy exportálhatja a számlákat LEDES vagy LSS formátumban.

A platform automatizált jelentéskészítő eszközei segítenek kiszámítani a kihasználtsági, realizációs és behajtási arányokat, hogy megmérhesse az egyes ügyfelek jövedelmezőségét.

A LawBillity legjobb funkciói

Jogi idő- és költségnyilvántartás

Többfunkciós időmérők

Mobilalkalmazások offline időkövetéshez

LEDES vagy LSS számlaformátumok

A LawBillity korlátai

A felépítés egyszerűbb is lehetne.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

LawBillity árak

24 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

LawBillity értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

9. Smokeball

A jogi irodák számára kifejlesztett eszközként a Smokeball ügyfélkezelési funkciókkal van tele. Rögzítsen automatikusan minden számlázható percet a munkanapjából, kövesse nyomon a konkrét tevékenységeket, és hagyja, hogy a platform lekérje az adatok a számlákhoz. A Smokeball különböző szakterületekhez, például a családjoghoz vagy a büntetőjoghoz is alkalmazkodik. 👮

A Smokeball legjobb funkciói

A személyzet munkaidejének nyomon követése

LawPay integráció a gyors és biztonságos tranzakciókért

Több mint 20 000 jogi nyomtatványból álló könyvtár

A Smokeball korlátai

Egyes felhasználók számára viszonylag drága megoldás.

Smokeball árak

Számla : 39 USD/hó felhasználónként

Boost : 89 USD/hó felhasználónként

Grow : 179 USD/hó felhasználónként

Prosper+: 219 USD/hó felhasználónként

Smokeball értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

A Chrometa automatikusan hozzárendelheti az időt az ügyfelekhez olyan adatok alapján, mint a kulcsszavak, e-mail címek és telefonszámok.

Például figyelemmel kíséri az egér és a billentyűzet használatát, és rögzíti, mennyi időt tölt egy weboldalon, e-mailben vagy dokumentumban. A platform ezután az időt konkrét ügyfelekhez vagy ügyekhez rendeli, és egy átfogó, a munkanapját részletesen bemutató munkaidő-nyilvántartást készít.

A Chrometa legjobb funkciói

Automatikus időrögzítés

Több mint 50 integráció

A Chrometa korlátai

Az alkalmazás időnként lefagy.

Chrometa árak

Standard : 19 USD/hó felhasználónként

Plusz : 26 USD/hó felhasználónként

Prémium: 49 USD/hó felhasználónként

Chrometa értékelések és vélemények

Trustpilot : 4/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

11. Filevine

A Filevine egyszerűsíti az időkövetési és számlázási funkciókat, miközben egyik ügyről a másikra vált. Kövesse nyomon a számlázható órák tendenciáit, figyelje cégének teljesítményét, készítsen jelentéseket, és élvezze az automatizált számlázási funkciókat.

A Filevine legjobb funkciói

Az időbejegyzéseket tömegesen lehet szerkeszteni, másolni vagy törölni.

Támogatja mind az óradíjas, mind a megbízásalapú modelleket.

A Filevine korlátai

A platform frissítés közben lassulhat.

A Filevine árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Filevine értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

12. Centerbase

A Centerbase segítségével manuálisan rögzítheti az időt, vagy hagyhatja, hogy a platform automatikusan megtegye. A rögzített időt számlázási tételekké alakíthatja, azonosíthatja a legjobban teljesítő egyéneket, és élvezheti az automatikus szinkronizálást az összes eszközön!

A Centerbase legjobb funkciói

Automatikus és manuális időkövetés

Számítógépeken és mobil eszközökön is működik.

A Centerbase korlátai

A felhasználói kézikönyvek nem feltétlenül frissülnek.

Centerbase árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Centerbase értékelések és vélemények:

Software Advice : 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Időkövető szoftverek ügyvédek számára: mi a véleménye?

A fejlett időkövető megoldások támogatják a különböző szolgáltatások, projektek és ügyfelek számlázási folyamatát, megkönnyítve ezzel a könyvelő csapat munkáját.

Ne hagyja, hogy az alulszámlázás elszívja nyereségét. Használjon időkövető eszközt, mint például a ClickUp, és minden másodpercért, amit kemény munkával töltött, tisztességes és méltányos fizetést kapjon. Itt lezárjuk az ügyet! ⚖️