11 ingyenes tanácsadási sablon tanácsadási megállapodásokhoz és szolgáltatásokhoz

A tanácsadók gyorsabbá, jobbá és jövedelmezőbbé teszik a vállalkozásokat. Mivel azonban a tanácsadók kívülállók, akik egy vállalatba lépnek be, minden munkát megelőzően gondoskodnia kell arról, hogy minden rendben legyen.

A túlzott kommunikáció és az egyértelműség a legfontosabb itt. A szerződésektől a projekt időkeretein át az ügyfélmutatókig, egy tanácsadói vállalkozásnak professzionális sablonokra van szüksége ahhoz, hogy egy hullámhosszon legyen azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknek szolgáltatást nyújt.

Akár tanácsadó vagy, akár tanácsadóval együttműködő vállalat, a megfelelő sablonok segítségével időt és energiát takaríthatsz meg. Csak annyit kell tenned, hogy megtalálod a megfelelő sablont, majd beilleszted a projekt részleteit. Ez a legjobb módszer arra, hogy mindenre kiterjedő legyen a munkád, miközben mindenki számára hatékonyabbá teszed a folyamatot. 🙌

Olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudja, mik a tanácsadási sablonok, hogyan lehet felismerni a jókat, és 11 lehetőséget, amelyekkel hatékonyabbá teheti munkáját.

Mik azok a tanácsadási sablonok?

A tanácsadási sablon egy újrafelhasználható dokumentum, amelyet a tanácsadók vagy ügyfeleik használhatnak az együttműködési folyamat felgyorsítására. A tanácsadók szinte bármilyen dokumentumhoz létrehozhatnak sablonokat, beleértve a szerződéseket, a projekt eredményeit, a jelentéseket, az időnyilvántartást, az ügyfelek felkutatását és még sok mást.

Természetesen minden alkalommal létrehozhat egy új dokumentumot a semmiből, de lefogadjuk, hogy ehhez túl elfoglalt. A tanácsadási folyamat ismétlődő részeinek sablonokká alakítása lehetővé teszi a plug-and-play megoldást az Ön vállalkozása, ügyfelei és potenciális ügyfelei számára.

Csak készítsen egy másolatot a tanácsadási sablonról, töltse be a releváns adatokat, és lásson munkához. Így idejét arra fordíthatja, ami igazán fontos: eredményeket elérni ügyfelei számára.

A jó tanácsadói sablonok elemei

Minden tanácsadói vállalkozás más és más. Az Ön tanácsadói vállalkozásának „megfelelő” sablon nem feltétlenül alkalmas egy másik vállalat számára. Ennek ellenére vannak néhány bevált jelek, amelyek egy minőségi tanácsadói sablonra utalnak, többek között:

Világos szervezés: A tanácsadási projektek során sokan vesznek részt a munkában. Minél jobban szervezettek a sablonok, annál jobb lesz a projekt. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott sablonok intuitívak és könnyen követhetők. A fejléc, a felsorolásjelek és a képek legyenek a legjobb barátai.

Vizuális segédeszközök és színek: A szép színek kellemesek a szemnek, de céljuk is van. A grafikonok, képek és táblázatokhoz hasonló vizuális segédeszközök felhívják a figyelmet a dokumentum megfelelő részeire, és segítenek a nézőknek megérteni a bonyolult ötleteket. Nem árt, hogy a vizuális segédeszközök és a szemet gyönyörködtető színek nagyobb benyomást is keltenek. 🤩

Újrafelhasználható kitölthető sablonok: Egy megbízható tanácsadói sablon segítségével gyorsan kitöltheti a dokumentumot a releváns adatokkal. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a sablont újra és újra felhasználja anélkül, hogy szerkesztenie kellene a PDF-fájlokat vagy átdolgoznia az egész dokumentumot.

Automatizálás: A megfelelő sablon lehetővé teszi, hogy a űrlap kitöltése után azonnal intézkedjen. Például egy A megfelelő sablon lehetővé teszi, hogy a űrlap kitöltése után azonnal intézkedjen. Például egy ügyfél-együttműködési eszköz automatikusan létrehozhat egyéni mezőket, amelyekbe beírhatja a feladat részleteit.

11 ingyenes tanácsadói sablon a tanácsadói vállalkozásához

Akár tanácsadási ajánlat sablonra, szolgáltatási szerződésre, projekt eredmények dokumentumára vagy szerződésre van szüksége, mindenhez megtalálja a megfelelő sablont. Szerencsére nem kell saját sablonokat készítenie, mi már több tucatot elkészítettünk Önnek! Tekintse meg 11 kedvenc tanácsadási üzleti sablonunkat, amelyekkel egyszerűsítheti munkafolyamatát. ✨

1. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen egy szilárd megállapodást, amely meghatározza az elvárásokat és jogi védelmet nyújt Önnek ezzel a kisvállalkozások számára készült ClickUp sablonnal.

Csábító lehet azonnal belevágni egy tanácsadói projektbe, de valamilyen írásbeli megállapodásra szükség van. A tanácsadói megállapodás segít mindenkinek egyetérteni a projekt hatókörével, a fizetési információkkal és a tanácsadó munkájának egyéb részleteivel kapcsolatban.

A tanácsadói szerződés kiterjed a díjazásra, a fizetési módokra, a szerződéses jogokra, az adófizetésre, a kártalanításra, az alvállalkozói tevékenységre és még sok másra. Nemcsak a tanácsadót védi, hanem az ügyfélnek is jobb képet ad arról, mire számíthat, ha tanácsadói csapattal dolgozik együtt.

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja megkönnyíti az Ön érdekeit védő tanácsadói szerződés létrehozását. Ez a tanácsadói szerződés testreszabható, így kitöltheti a hatálybalépés dátumát, az ügyfél nevét és a projekt mérföldköveit. Ha további fejlécet szeretne, akkor további tartalomblokkokat is hozzáadhat.

Ne felejtse el frissíteni a betűtípusokat, az elrendezést és a borítóképeket, hogy sablonja igazán ragyogó legyen. Ha sok sablont készít, kövesse a márkaépítési irányelveket, hogy minden alkalommal egységes képet alkosson.

Amikor a dokumentum elküldésre kész, egyszerűen exportálja és elküldheti az ügyfélnek aláírásra. Ne feledje, hogy egy ingyenes tanácsadói megállapodás nem helyettesíti a tanácsadói szerződést. Ha szerződés sablont keres, nézze meg a listánk 3. és 9. számú sablonjait.

2. ClickUp tanácsadói időkövetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tanácsadói időkövetési sablonjával pontosan nyomon követheti a számlázható órákat.

Az idő szó szerint pénz a tanácsadók számára, akik gyakran óradíjban számolnak el. A bizalom azonban a átláthatóságon alapul, ezért a tanácsadóknak célszerű minden ügyfélnek végzett munkájukat egy szép, könnyen olvasható munkaidő-nyilvántartásban rögzíteni.

A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon segítségével a tanácsadók nemcsak könnyedén nyomon követhetik az időt és átadhatják azt ügyfeleiknek, hanem figyelemmel kísérhetik azt is, hogy hogyan töltik az idejüket.

Használja a sablon képleteit a potenciális ügyfelek költségeinek becsléséhez, vagy a számlák fizetési határidejének nyomon követéséhez. Az időkövetési sablon kilenc egyéni mezőt tartalmaz, például a munkaterhelés szintjét, a számlát, az óradíjat, a fizetési határidőt és a becsült költségeket, hogy segítsen a tanácsadóknak az idő és a bevételek kezelésében. Emellett különböző nézeteket is tartalmaz, hogy egy lapon láthassa a fizetési állapotokat, egy másikon pedig a nyomkövetőt és a feladatnaplókat.

3. ClickUp tanácsadói üzleti szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont Írja be tanácsadó cége nevét és néhány egyéb rövid adatot, hogy professzionális üzleti szerződést állíthasson össze.

A tanácsadói megállapodás fontos, de a szerződés elengedhetetlen. A tanácsadók a ClickUp üzleti szerződés sablonját használhatják ügyfeleikkel, valamint az általuk alkalmazott beszállítókkal vagy alvállalkozókkal, hogy gyorsan létrehozzanak egy kötelező érvényű szerződést.

Ezt a sablont tetszés szerint testreszabhatja, de alapértelmezés szerint a következő szakaszokat tartalmazza:

Kínált szolgáltatások

Tanácsadói díjak

Lemondási feltételek

Irányadó jog

Garanciák

Elválaszthatóság

Jogfeladás és módosítások

Köszönetnyilvánítás

Ha ügyfele módosítani szeretné a megállapodás feltételeit, a ClickUp segítségével néhány kattintással könnyedén elvégezheti a változtatásokat. Ha ügyfele konkrét feltételeket szeretne beilleszteni, adja hozzá őt a dokumentumhoz közreműködőként. Vagy vegyen fel olyan záradékokat, amelyek tartalmazzák az üzleti tevékenységet folytató állam törvényeit, valamint a bizalmas információkra, a szellemi tulajdonra és a versenytilalomra vonatkozó megállapodásokat.

Ez a sablon más elemeket tartalmaz, mint egy tanácsadási szolgáltatási szerződés, de mindenki számára egyértelművé teszi a feltételeket, és jogi védelmet is biztosíthat. Tanácsadási projekt megkezdése előtt mindig írjon alá szerződést.

4. ClickUp tanácsadói üzleti terv sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen ütemtervet a projekt idővonalához, költségvetéséhez és erőforrásaihoz, hogy irányt mutasson döntéseinek és elvárásainak a résztvevők számára.

A projekttervek az alapvető stratégiát határozzák meg, hogy mit fogsz csinálni és mikor. Ezenkívül feladatokkal látják el a közreműködőket, így mindenki felelősségre vonható. A projekttervek általában belső eszközök a tanácsadók számára, de szoros együttműködés esetén megoszthatod őket az ügyféllel is.

A vállalkozások tanácsadó cégeket alkalmaznak a közösségi média marketing tervek, műveletek, márkaépítés, képzés, menedzsment tanácsadás és még sok más területen. Szerencsére a ClickUp tanácsadási projektterv sablonját szinte bármilyen típusú tanácsadási projekthez felhasználhatja.

Ez a fejlett üzleti tanácsadási ajánlat sablon 12 állapotot és egy egyedi mezőt tartalmaz a projekt szakaszához. Választhat a tevékenységek, a projekt ütemtervek, a szakaszok szerinti feladatok és egy hasznos gyors útmutató különböző nézetek között.

Érdemes megemlíteni, hogy ehhez a ClickUp sablonhoz automatizálásokat is hozzáadhat. Például, amikor valaki bejelöl egy feladatot, a rendszer automatikusan megváltoztathatja a feladatot kapó személyt.

Ha pedig írásbeli projektet végez vagy tanácsadói weboldalt épít, a rendszer automatikusan továbbíthatja a szöveget az írótól a szerkesztőnek. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet kell aggódnia a feladatok átadásáért, és több időt fordíthat ügyfeleire.

5. ClickUp tanácsadói jelentés sablon

A ClickUp üzleti ajánlat sablonjával pillanatok alatt több új ügyfelet szerezhet.

Gondoljon a tanácsadói jelentésre úgy, mint egy projektjavaslatra, amelyet potenciális ügyfeleknek küld el, és amelyben szerényen dicsekszik a témában szerzett szakértelmével. A tanácsadói javaslat sablonoknak részletesen ismertetniük kell mind az Ön egy bizonyos területen szerzett szakértelmét, mind pedig az ügyfél számára eredményeket elérni szándékozó üzleti tervét.

A ClickUp tanácsadási jelentés sablonja tartalmaz egy bevezetőt, amely hasonló egy fedőlaphoz vagy egy összefoglalóhoz. Ez az üzleti tanácsadási ajánlat azon része, ahol elmagyarázza a jelentés céljait, a munka hatókörét és a módszertant.

Az Eredmények és megbeszélés részben részletesen ismertetni fogja a jelenlegi helyzetet, és kiemeli, hogy mit lehet és mit nem lehet javítani ezzel a tervvel. Például észrevette, hogy a potenciális ügyfél webhelyén vannak bizonyos háttérproblémák.

De ez lehet, hogy megoldható, vagy nem, ha tartalommarketing-tanácsadót alkalmaznak. Innen készítsen cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogyan fogja javítani az üzletet. A Következtetések és ajánlások részben adjon egy magas szintű, tl;dr típusú áttekintést a jelentésről és a projektről, amely az ajánlásaival zárul.

6. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon

Töltse le ezt a sablont Javítsa ügyfélkapcsolatait az első kapcsolatfelvételtől a teljes támogatásig a ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablonjával.

Sok emberrel dolgozik együtt, hogy ügyfele nagy álmait valóra váltsa. De nehéz lehet egy meghatározott folyamatot követni egyértelmű struktúra nélkül, és ebben segít ez a tanácsadási sablon.

A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon egyszerűsíti a feladatok átadását a különböző csapatok között és a projekt egyes fázisainak előrehaladásának nyomon követését. Ez a sablon több nézetet tartalmaz, beleértve a lista nézetet és a jóváhagyási folyamatot.

Emellett tárolja az ügyfelekkel kapcsolatos fontos információkat, például a szerződés aláírásának dátumát, a döntéshozókat, a projekt költségvetését, az iparágat és a szerződés időtartamát. A sablonon belül nyomon követheti több ügyfél projektjének állapotát, feladatok hozzáadását, az idő nyomon követését, mellékletek feltöltését és együttműködők hozzáadását.

Ez a sablon automatizálási funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi egyéni mezők beállítását a feladatok létrehozásakor.

7. ClickUp ügyfélsiker-sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon ügyfelei tevékenységét, és segítse őket a sikerhez a ClickUp ügyfélsiker-sablonjával.

Ha egy ügyfél azt kérdezi: „Min dolgoztál?”, akkor előveheted az ügyfél sikerdokumentumát, hogy megmutasd, mennyire elfoglalt voltál.

Ez a dokumentum nyomon követi az ügyfél fiókján végzett összes tevékenységet, valamint a kapcsolatokat, a fiókmegújításokat és a kockázatokat. A ClickUp ügyfélsiker-sablon tartalmazza a megújítások, az elkötelezettség, a visszajelzések és a Net Promoter Score (NPS) nézeteket.

Még az ügyfélszámla állapotáról is jelentést készít, hogy az ügyfél elkötelezettségi szintje, a Net Promoter Score és az utolsó érintkezési pont alapján megmondja, fennáll-e az ügyfél elvesztésének kockázata. Ha mélyíteni szeretné az összes ügyfelével fennálló kapcsolatait, ez a sablon elengedhetetlen.

8. ClickUp ügyfélfelfedező sablon

Töltse le ezt a sablont Ismerje meg és kezelje ügyfelei igényeit a ClickUp ügyfélfelmérő dokumentum sablonjával.

A tanácsadók minden alkalommal, amikor új ügyfelet vesznek fel, hatalmas mennyiségű információt kell feldolgozniuk. Gyorsan fel kell zárkóznia, és a ClickUp ügyfélfelfedező sablonja pont ebben segít.

Ez egy felfedező hívás szkript sablon, amelyet minden új ügyfélhívás előtt testre szabhat. Használhatja telefonon történő potenciális ügyfelek minősítésére és a beszélgetés általános folyamatának javítására.

Ez a sablon tartalmaz egy átlapolható szkript sablont, valamint egy kérdésbankot, amely segít a megfelelő kérdések feltevésében. A színkódolás, a fejléc és a grafikák megkönnyítik a digitális szkript átlapolását, így továbbra is gyorsan gondolkodhat és szükség szerint módosíthatja a beszélgetés menetét.

9. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja

Töltse le ezt a sablont A tanácsadók imádni fogják ezt a ClickUp által készített, azonnal használható szerződés sablont.

Már bemutattunk egy tanácsadói szerződést és egy általános üzleti szerződést, de ez a ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés kifejezetten azoknak a tanácsadóknak készült, akik projektmenedzsment és projektvégrehajtás terén nyújtanak segítséget.

Ez a speciális szerződés a következő szakaszokat tartalmazza:

A tanácsadási szolgáltatás hatálya

Szerződéses feltételek

Fizetési feltételek

Szerződés felmondása

Kötelezettségvállalások

Saját tulajdonú információk

Felelősségkorlátozás és kártalanítás

Független vállalkozó

Általános feltételek

Tanácsadási ajánlat

Tartalmazza az A. mellékletet is, amely a projektmenedzserként vállalt kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza. Tekintse ezt a dokumentumot úgy, mint a munkaköri leírását és azt, amit az ügyfél elvárhat Öntől.

10. ClickUp SWOT-elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SWOT-elemzési sablon segítségével azonosíthatja tanácsadói ügyfelei erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.

Az ügyfél erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek (SWOT) megértése elengedhetetlen a megbízható és stratégiai tanácsadási szolgáltatások nyújtásához. A ClickUp SWOT-elemzési sablon forradalmi változást hozhat a tanácsadók számára, mivel lehetővé teszi számukra a hatékony és átfogó SWOT-elemzés elvégzését.

Ezzel a SWOT-elemzési sablonnal a tanácsadók könnyedén rendszerezhetik és vizualizálhatják eredményeiket, ami mélyebb betekintést és egyértelműbb stratégiákat tesz lehetővé. A sablon teljes mértékben testreszabható, így a tanácsadók az egyes ügyfelek egyedi igényeihez és körülményeihez igazíthatják elemzésüket.

A ClickUp SWOT-elemzési sablon segítségével a tanácsadók azonosíthatják és dokumentálhatják a potenciális kihívásokat és lehetőségeket, így mélyreható, megvalósítható ajánlásokat tudnak adni ügyfeleiknek. Tegye stratégiai elemzési folyamatát a lehető legzökkenőmentesebbé és legátfogóbbá a ClickUp briliáns SWOT-elemző eszközével.

11. Signaturely Microsoft Word tanácsadói ajánlat sablon

Ez egy másik formájú tanácsadói szerződésminta, amelyet jogi szakértők és lektorok ellenőriztek. Ha gyorsan kitölthető Word-dokumentumra van szüksége, amelyet az ügyfélnek elküldhet, ez az ingyenes forrás segítségével néhány perc alatt elindulhat.

Ez a Signaturely által kínált ingyenes Microsoft Word tanácsadói szerződés sablon tartalmazza a szolgáltatások összefoglalását, a megbízási ütemtervet és a költségtérítési megállapodást. Bár ezt a dokumentumot ügyvéd ellenőrizte, nem minősül jogi tanácsadásnak, ezért érdemes átnéznie, hogy megfelel-e az Ön területén alkalmazandó jogszabályoknak.

Gyakori kérdések a tanácsadási sablonokkal kapcsolatban

Mi az a tanácsadási terv?

A tanácsadási terv, más néven tanácsadási projektterv, felvázolja a tanácsadó által elvégzendő munka körét. Ez általában magában foglalja a projekt céljait, a legfontosabb mérföldköveket, a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és a csapat tagjainak szerepeit. Útmutatóként szolgál az egész projekt számára, biztosítva, hogy minden fél megértse a projekt munkafolyamatát.

Mi az a tanácsadói üzleti terv?

A tanácsadói üzleti terv egy átfogó dokumentum, amely felvázolja a tanácsadói vállalkozások struktúráját, szolgáltatásait, célpiacát, marketingstratégiáját és pénzügyi előrejelzéseit. Ez a terv elengedhetetlen az üzleti tevékenység stratégiai irányának meghatározásához, és fontos szerepet játszhat a finanszírozás megszerzésében.

Hogyan épít fel egy tanácsadási projektet?

A tanácsadási projektek általában szakaszokból állnak, amelyek között szerepel a kezdeti felderítés, a kutatás és elemzés, a stratégia kidolgozása, a megvalósítás és az értékelés. Minden szakasznak megvannak a maga specifikus feladatai és eredményei. A megfelelő szervezés és hatékony együttműködés érdekében hasznos lehet egy olyan projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, amely tanácsadási sablonokkal rendelkezik.

Hogyan írjak üzleti tervet egy tanácsadói vállalkozás számára?

Ha üzleti tervet szeretne írni egy tanácsadói vállalkozás számára, kezdje azzal, hogy részletesen leírja a vállalkozás vezetői összefoglalóját, majd a vállalkozás leírását, beleértve a kínált szolgáltatásokat és a célpiacot. Végezzen piaci elemzést a piaci helyzet és a verseny átfogó megértése érdekében. Részletezze továbbá a szervezeti felépítését, marketingjét és értékesítési stratégiáját. Végül adjon meg pénzügyi előrejelzést és tervet.

Miért fontosak a tanácsadási sablonok?

A tanácsadási sablonok elengedhetetlen eszközök, amelyek segítik a rutin üzleti folyamatok egyszerűsítését és szabványosítását. Lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy időt takarítsanak meg az előre elkészített dokumentumok újrafelhasználásával a különböző ügyféligényekhez. Ezenkívül elősegítik a tanácsadók és ügyfeleik közötti egyértelműséget és koordinációt azáltal, hogy minden projekt részleteit rendszerezett és hozzáférhető formában tárolják.

Hogyan használják a tanácsadói sablonokat?

A tanácsadási sablonok használata egyszerű: csak meg kell találni, kicserélni és használni őket. Ezek az előre megtervezett sablonok cserélhető helyőrzőkkel rendelkeznek, amelyekbe beírhatja az új projekt részleteit. A tanácsadási sablonok számos dokumentumhoz használhatók, például tanácsadási megállapodásokhoz, időkövetéshez, projekttervekhez, jelentésekhez és egyebekhez.

Milyen elemekkel rendelkezik egy jó tanácsadói sablon?

Egy jó tanácsadási sablonnak világos felépítésűnek, vizuális segédeszközökkel ellátottnak és újrafelhasználhatónak kell lennie. Fejlécekkel, felsorolásokkal és grafikákkal kell rendelkeznie a könnyű navigáció érdekében, és alkalmazkodnia kell a különböző projektek igényeihez. Ideális esetben a sablonnak automatizálási képességekkel is rendelkeznie kell a termelékenység és a hatékonyság javítása érdekében.

A tanácsadási sablonok testreszabhatók?

Igen, a tanácsadási sablonok testreszabhatók a tanácsadó egyedi igényeinek vagy preferenciáinak megfelelően. Módosíthatók a vállalat arculatához, az ügyfelek egyedi igényeihez vagy a jogi követelményekhez igazodva. Ez az alkalmazkodóképesség alapvető eszközzé teszi őket a tanácsadók számára, akik sokféle projekten dolgoznak.

Számos projektmenedzsment és termelékenységi eszköz áll rendelkezésre tanácsadási sablonok létrehozásához, ezek közül a ClickUp az egyik legfontosabb. A ClickUp számos tanácsadási sablon opciót kínál, például időkövetés, tanácsadási megállapodások, ügyféljelentések és projekttervek. Ezek a sablonok egyedi mezőkkel és automatizálási funkciókkal rendelkeznek, ami jelentősen növeli a tanácsadók termelékenységét és együttműködését.

Próbálja ki a tanácsadási sablonokat tanácsadói vállalkozásában!

A tanácsadói munka javítja a vállalkozások működését, a sablonok pedig hatékonyabbá teszik a tanácsadók munkáját. A leterhelt tanácsadóknak nincs idejük minden ügyfél számára új dokumentumokat készíteni, ezért olyan fontos a munkafolyamat sablonokba rendezése.

A ClickUp hatalmas tanácsadási sablonkönyvtára megnyugvást nyújt, mivel az összes munkáját egy egyszerű platformra összpontosítja. 📚

Nézze meg most a ClickUp sablonjait, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.