A 10 legjobb CRM-rendszer tanácsadók számára 2025-ben

Az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszere Önnek segít vagy inkább hátráltatja? Akár egy kisvállalkozás, akár a Big Four egyik tagja, a csapatának a legjobb tanácsadóknak szánt CRM-re van szüksége. 🙌
A Global Management Consulting Market 2024 jelentés szerint a tanácsadói iparág értéke 2022-ben 307,62 milliárd dollár volt, és ez a szám 2028-ra várhatóan 511,88 milliárd dollárra emelkedik. És bár a nagy számok gyakran nagy értékesítést jelentenek, nagy kimerültséghez is vezethetnek (vagyis késő estékhez, hétvégi munkához, több csésze – vagy inkább kanna? – kávéhoz). ☕
Ahhoz, hogy tanácsadói csapata hatékonyabban, és ne nehezebben dolgozzon, olyan CRM-rendszerre van szüksége, amely automatizálja a feladatokat, egyszerűvé teszi a nyomon követést, naplózza az értékesítési tevékenységeket, és végső soron megkönnyíti az üzletek lezárását.
Szerencsére mi már elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. Az alábbiakban megtalálja a tanácsadó cégek számára legalkalmasabb 10 CRM-rendszer listáját.
Mit kell keresnie egy tanácsadóknak készült CRM-ben?
Mielőtt ezt a top 10 listát a legjobb választásává alakítaná, tudnia kell, mire kell figyelnie. A CRM kiválasztásának folyamatában tartsa szem előtt ezeket a nélkülözhetetlen funkciókat:
- Natív integrációk: A CRM szoftverrendszer célja az értékesítési folyamat és az általános üzleti folyamatok egyszerűsítése. Ezért a rendszernek integrálódnia kell az e-mail marketing, e-kereskedelem, könyvelés vagy ügyfélszolgálati platformjaival.
- Egyedi fiókfunkciók: A CRM szoftverrendszerek eleve meglehetősen merevek lehetnek. Keressen olyan rendszereket, amelyek egyedi igényeinek megfelelnek az egyedi mezők, jelentések és nézetek révén.
- Támogató csapatok: Ha nincs házon belüli CRM-adminisztrátora, akkor szüksége lesz egy olyan platformra, amely csevegési, telefonos vagy e-mailes támogatást kínál a megoldás testreszabásához.
- Automatizált munkafolyamatok: A megfelelő CRM-stratégia számtalan órát takaríthat meg vállalkozásának. Keressen olyan platformot, amely automatizálja az értékesítési tevékenységek létrehozását, a nyomon követési feladatokat vagy a szerződésjóváhagyási folyamatokat. A CRM-rendszerek még jobbak, ha olyan marketingautomatizálási funkciókat kínálnak, amelyek összekapcsolják az értékesítési folyamatokat a marketingcsapattal.
A 10 legjobb CRM-rendszer tanácsadók számára
A legjobb CRM platformot keresi tanácsadó cégéhez? Használja ezt a listát, hogy megtalálja az Ön egyedi igényeinek megfelelő megoldást.
1. ClickUp
A ClickUp egy rendkívül testreszabható CRM-eszközt kínál minden méretű tanácsadó cég számára. A ClickUp egy all-in-one termelékenységi központ, ahol a tanácsadók a Docs, a Chat és a Whiteboards segítségével együttműködhetnek, így több üzletet köthet, miközben jobban kiszolgálhatja a meglévő ügyfeleit. 🤩
A tanácsadó cégek a ClickUp CRM-eszközeit felhasználhatják potenciális ügyfelek megszerzésére, ügyfélszolgálati támogatás nyújtására és a meglévő ügyfelek számára történő további értékesítésre. Az első lépésként tanácsadó csapata letöltheti a ClickUp CRM-sablonját, majd testreszabhatja a nézeteket, állapotokat és mezőket, hogy azok az Ön egyedi üzleti igényeinek megfeleljenek.
A kiterjedt műszerfal-widgetek segítségével a tanácsadók könnyedén összegyűjthetik az egyes fiókokra vagy az értékesítési folyamatra vonatkozó adatokat, hogy azokat negyedévente bemutathassák a vezetőségnek. Az ügyfélkezeléshez szükséges idő megtakarítása érdekében a csapat tagjai testreszabható, automatizált munkafolyamatok segítségével rendelhetnek hozzá feladatokat, készíthetnek ajánlatokat és szerezhetnek vezetői jóváhagyást.
A ClickUp legjobb funkciói
- 10 testreszabható nézet segítségével pillanat alatt megismerheti célközönségét.
- Több mint 50 dashboard widget segítségével könnyedén bemutathatja az ügyféladatokat vezetői csapatának, beleértve az ügyfelek életre szóló értékét, az üzletek méretét és egyéb elemzéseket.
- Integrálja a webes űrlapokat, hogy rögzíthesse az új potenciális ügyfelek adatait, és automatikusan hozzárendelje a feladatokat.
- A ClickUp mobil CRM segítségével utazás közben is könnyedén kezelheti ügyfeleit és potenciális ügyfeleit.
- Kövesse nyomon az értékesítési tevékenységeket a beépített tanácsadói sablonokkal.
- Gyorsítsa fel az ügyfelekkel való kommunikációt, és tartsa a csapat tagjait egy hullámhosszon a zökkenőmentes e-mailkezelés segítségével.
- Gyorsabban kössön üzleteket az automatizált munkafolyamatok segítségével, amelyek feladatokat rendelnek hozzá, állapotfrissítéseket indítanak el, figyelmeztetik a csapattagokat, és végső soron gyorsabban zárják le az üzleteket.
- Tartsa rendben fiókjait, és szolgálja ki ügyfeleit még jobban egyedi címkék használatával.
- Hozzon létre egyéni mezőket az ügyféladatok, a projekt részletei és a tanácsadói munkájához szükséges egyéb releváns adatok számára.
- Időt takaríthat meg azzal, hogy CRM-szoftverét több mint 1000 népszerű eszközzel integrálja, például a Dropboxszal, a Slackkel, a Zoommal, a Loommal és másokkal.
- Automatizálja tanácsadói vállalkozásának értékesítési folyamatát egyéni státuszok hozzáadásával, így pontosan tudja, mely ügyletek vannak folyamatban, melyek várnak árajánlatra, és melyek közelednek a befejezéshez.
A ClickUp korlátai
- A rengeteg funkció túl nyomasztó lehet azok számára, akik egyszerű projektmenedzsment eszközt keresnek.
- Az új tanácsadók CRM-rendszerbe való bevezetése több napot is igénybe vehet.
- (Még!) Nem minden CRM-sablon elérhető a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. HubSpot
Több mint 100 000 ügyféllel világszerte a HubSpot elősegíti a potenciális ügyfelek továbbjutását a folyamatban.
A butikoktól a nagyvállalati tanácsadó cégekig mindenféle vállalkozás számára kialakított HubSpot CRM platform automatikus adatnaplózással egyszerűsíti az ügyfélélményt. A HubSpot CRM integrálódik a tanácsadók üzleti e-mailjeivel, hogy nyomon kövesse a szervezet egészének értékesítési tevékenységeit. A tanácsadók rövid üzenetekkel, e-mailes válaszokkal vagy automatizált kampányokkal kommunikálhatnak a potenciális ügyfelekkel.
A HubSpot CRM csomag a HubSpot marketingeszközeivel együtt érkezik, amelyek segítségével e-mailes marketingkampányokat indíthat, elemezheti a webes forgalmat, és egyedi webes űrlapokat készíthet a potenciális ügyfelek generálásának egyszerűsítése érdekében. A hirdetéskezelés, az e-mailes válaszok nyomon követése és az élő csevegőeszközök segítségével a HubSpot biztosítja marketing- és értékesítési csapatai zökkenőmentes működését.
A HubSpot legjobb funkciói
- Egyszerűsítse tanácsadói mindennapi feladatait azáltal, hogy a feladatkezelést és a CRM funkciókat egy helyen tartja.
- Integrálja Gmailjével vagy Outlookjával, hogy automatikusan naplózza tanácsadói vállalkozásának tevékenységét.
- A mobilalkalmazás segítségével tanácsadói útközben is produktívak maradhatnak.
- Egyszerűsítse az ügyfélszolgálatot rövid, újrafelhasználható szövegblokkok, az úgynevezett snippetek segítségével.
- Könnyedén gyűjtsön potenciális ügyfelek adatait egy drag-and-drop építővel ellátott, testreszabható űrlapok segítségével.
A HubSpot korlátai
- Az alacsonyabb árkategóriájú termékek nem rendelkeznek néhány elengedhetetlen funkcióval.
- Egyes funkciók, például a nézetek esetében hiányozhat a testreszabási lehetőség.
- A professzionális csomag túl drága lehet butik tanácsadó cégek vagy független tanácsadók számára.
HubSpot árak
- CRM Suite ingyenes eszközök: 0 USD
- CRM Suite Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- CRM Suite Professional: 1600 USD/hó felhasználónként
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
3. Zoho CRM
A Zoho felhasználóbarát CRM-platformja megkönnyíti a potenciális ügyfelek, az üzletek és a szerződések kezelését egy helyen. A tanácsadók pontozhatják a potenciális ügyfeleket, hogy azonosítsák a konverzió esélye legmagasabb üzleteket. Innen a Zoho CRM automatizálási eszközei megkönnyítik az ügyfelekkel való kommunikáció racionalizálását és a vezetői jóváhagyás megszerzését.
A Zoho CRM szinkronizálható a Zoho beépített marketingeszközeivel, beleértve a web-to-lead űrlapokat, az élő csevegést és az e-mailes marketingkampányokat. A Zoho emellett integrálható népszerű támogatási eszközökkel, például a Zendeskkel vagy a Salesforce Deskkel, hogy jobban kiszolgálhassa és többet értékesíthessen a meglévő ügyfeleknek.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Személyre szabhatja a kapcsolattartás kezelését modulonként 500 egyéni mezővel.
- Lehetővé teszi a CRM-adminisztrátorok számára, hogy új eszközöket, mezőket vagy modulokat teszteljenek a sandbox használatával.
- Növelje tanácsadó csapatának termelékenységét 1000 e-mail értesítéssel felhasználónként.
- Szinkronizálja értékesítési és marketing automatizálási tevékenységét korlátlan e-mail sablonok segítségével.
- Modulonként 100 web-to-lead űrlap segítségével könnyedén gyűjtheti az új potenciális ügyfelek adatait.
A Zoho CRM korlátai
- Egyes egyedi funkciókhoz kódolási ismeretekre van szükség, ami egyes tanácsadó cégek számára kihívást jelenthet.
- A kész modulok korlátozottak lehetnek, és előfordulhat, hogy adminisztrátort kell felvennie, hogy a platformot az Ön egyedi üzleti igényeihez igazítsa.
Zoho CRM árak
- Standard: 14 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)
4. Keap
A Keap CRM-megoldásai kifejezetten kisvállalkozások számára készültek. A G2 Best Software Awards eladási és marketingtermékek kategóriájában az első 50 között rangsorolt Keap könnyű használatáról és kiváló ügyfélszolgálatáról ismert.
A Keap egy helyen kezeli a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtését, a potenciális ügyfelek nyomon követését, a számlázást, a potenciális ügyfelek ápolását és a fizetések beszedését. Beépített marketingeszközei lehetővé teszik, hogy bevonja és ajánlásokat kérjen a meglévő ügyfelektől.
Összességében a Keap legfontosabb funkciói lehetővé teszik, hogy kevesebb időt töltsön el a rutinmunkával, így értékesítési csapata több potenciális ügyfelet tud ügyféllé konvertálni.
A Keap legjobb funkciói
- Számlák küldése, ajánlatok készítése és fizetések elfogadása minden tanácsadói ügyfele számára.
- A Keap mobilalkalmazásával a tanácsadók útközben is produktívak maradhatnak.
- Vegye fel a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel e-mailen, közösségi médián, csevegőn és egyéb eszközökön keresztül, közvetlenül a kapcsolattartási rekordból.
- Könnyedén szinkronizálhatja CRM-eszközét olyan népszerű platformokkal, mint a Gmail, a PayPal, a QuickBooks és még sok más.
- Kevesebb időt kell fordítania a potenciális ügyfelekkel való kommunikációra az e-mail sablonok, triggerek és szegmentált e-mail kampányok használatával.
A Keap korlátai
- Néhány elengedhetetlen funkció, mint például a potenciális ügyfelek pontozása vagy a fejlett jelentéskészítés, a pro csomagban nem elérhető.
- Néhány CRM szoftver funkciója, például a naptáralkalmazás, nem rendelkezik bizonyos testreszabási lehetőségekkel.
Keap árak
- Pro: 159 USD/hó két felhasználó számára
- Max: 229 USD/hó három felhasználó számára
Keap értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)
5. Bitrix24
Több mint 35 üzleti eszközzel a Bitrix24 világszerte 12 millió vállalatnak segít hatékonyabban működni.
A növekvő vállalkozások a Bitrix24 segítségével egyetlen platformon futtathatják értékesítési tevékenységeiket, marketingkampányaikat és üzleti műveleteiket. A drag-and-drop weboldal-készítő, a munkafolyamat-automatizálás, a help desk, az SMS-marketing és az e-kereskedelmi eszközök segítségével a Bitrix24 megerősítheti a meglévő ügyfélkapcsolatokat, miközben új üzleti megállapodásokat köt.
Ráadásul a Bitrix24 CRM-eszközei lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy időnyilvántartási naplókat nyújtsanak be, KPI-ket kövessenek nyomon, feladatokat rendeljenek hozzá és potenciális ügyfeleket konvertáljanak. Az élő csevegések, webes űrlapok és VoIP-telefonrendszerek racionalizálják az ügyfélszolgálatot, míg az egységes munkaterület lehetővé teszi, hogy az összes ügyfél dokumentumot egy helyen tárolja.
A Bitrix24 legjobb funkciói
- Hozzon létre, szerkesszen és osszon meg minden dokumentumot a tanácsadói vállalkozásához egy felhőalapú tárolórendszerben.
- Használja ki az online időmérőt, a videokonferenciákat és az online feladatokat, hogy a távoli munkavállalók produktívak maradjanak.
- Indítson marketingkampányokat és hozzon létre céloldalakat, hogy a potenciális ügyfeleket az értékesítési csatornában előrehaladjon.
- Árajánlatok benyújtása és számlák küldése az ügyfeleknek
- A Bitrix24 ügyfélkövető szoftverével újraaktiválhatja régi ügyfeleit.
A Bitrix24 korlátai
- A CRM szoftverekkel nem ismerős felhasználók számára a tanulási görbe kissé meredek lehet.
- A weboldal-készítő, a humánerőforrás-menedzsment, a projektmenedzsment és más eszközök egyetlen platformon való elérhetősége miatt ez a megoldás túl bonyolult lehet azok számára, akik egyszerű CRM-platformot keresnek.
- Néhány elengedhetetlen funkció – például a CRM-elemzés, a triggerek, a kötelező mezők és az e-mail integráció – nem elérhető az ingyenes csomagban.
Bitrix24 árak
- Alap: 43 USD/hó öt felhasználó számára
- Standard: 87 USD/hó 50 felhasználó számára
- Profi: 175 USD/hó 100 felhasználó számára
- Vállalati: 325 USD/hó 250 felhasználó esetén (legfeljebb 10 000 felhasználóig testreszabható)
Bitrix24 értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 700 értékelés)
6. Freshworks
A Freshworks CRM, vagy Freshsales egy olyan platform, amelyben világszerte 60 000 vállalkozás bízik.
A Freshworks mesterséges intelligenciát (AI) használ a legvalószínűbb konverziós potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek azonosítására és a követő kommunikáció automatizálására. A Pipeline Management 2.0 segítségével a felhasználók előre jelezhetik az üzletek teljesítményét, kapcsolatba léphetnek a potenciális ügyfelekkel, előre jelezhetik a bevételeket a vezetők számára, és végső soron előre mozdíthatják az üzleteket a folyamatban.
A tanácsadók 360 fokos képet kaphatnak potenciális ügyfeleikről az aktivitási idővonalak, testreszabható nézetek, kiemelt kártyák és több értékesítési sorozat segítségével.
A Freshworks legjobb funkciói
- Az értékesítési csapatok és a területkezelés segítségével megelőzheti a jutalékokkal kapcsolatos vitákat.
- Az AI-alapú betekintéssel és a drag-and-drop kapcsolattartói kártyákkal jobb áttekintést kaphat az értékesítési előrejelzésekről.
- Az AI-alapú kapcsolattartási pontszámok és értékesítési folyamatok segítségével hatékonyabban zárhatja le a potenciális ügyfeleket.
- Hozzon létre több értékesítési csatornát a különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz.
- A beépített csevegő, e-mail és telefonos ügyfélszolgálati eszközök segítségével együttműködhet potenciális és meglévő ügyfeleivel.
A Freshworks korlátai
- A mobil verzióban hiányoznak néhány, a számítógépes verzióban elérhető funkciók.
- Mivel a Freshsales más platform, mint a Freshworks egyéb platformjai, például a Freshdesk, a Freshmarketer vagy a Freshservice, nehéz lehet megérteni, hogy mely funkciók melyik platformhoz tartoznak.
A Freshworks árai
- Freshsales Free: 0 USD
- Freshsales Growth: 15 USD/hó felhasználónként
- Freshsales Pro: 39 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként
Freshworks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
7. Salesforce
A Salesforce CRM vagy Salesforce Sales Cloud segítségével egy helyen kezelheti a tevékenységek, a potenciális ügyfelek és az üzleti lehetőségek menedzsmentjét.
A Salesforce lead-irányítást, lead-értékelést, e-mail-termelékenységet, lead-mutatókat, egyedi irányítópultokat és jelentéseket, valamint szerződéskészítést biztosít, lehetővé téve, hogy a potenciális ügyfeleket a célba juttassa.
Hiányzik valami? A Lightning App Builder segítségével akár saját Salesforce alkalmazást is készíthet.
A Salesforce legjobb funkciói
- Az esélyek pontozásával láthatja, mely potenciális ügyfeleknél a legnagyobb az esély a konverzióra.
- Termékárak hozzárendelése, értékesítési megrendelések létrehozása, árajánlatok készítése és szerződések jóváhagyásra küldése – mindez egyetlen platformon.
- Együttműködés más tanácsadókkal vagy harmadik felekkel a Salesforce Chatter segítségével
- Teremtsen több felárral járó értékesítési lehetőséget, és foglalkozzon a meglévő ügyfelek egyedi igényeivel az esetkezelés segítségével.
- Tartsa az összes ügyfél dokumentumot egy helyen a fájltárolóval
A Salesforce korlátai
- Egyes testreszabási lehetőségek, például a nézetek, nem érhetők el a mobilalkalmazásban.
- Lehet, hogy szüksége lesz egy Salesforce-tanácsadó vagy -fejlesztő segítségére, hogy a kész megoldást az Ön egyedi üzleti folyamataidhoz igazítsa.
Salesforce árak
- Sales Cloud Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Sales Cloud Professional: 80 USD/hó felhasználónként
- Sales Cloud Enterprise: 165 USD/hó felhasználónként
- Sales Cloud Unlimited: 330 USD/hó felhasználónként
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)
8. Capsule
A Capsule egy egyszerű, könnyen megtanulható CRM-platform, amelyet kis- és középvállalkozások számára fejlesztettek ki. A felhasználói élmény kevésbé igényel tanulási időt, mint egyes versenytársaké, így pillanatok alatt elsajátíthatja a használatát.
A Capsule segítségével nyomon követheti a folyamat mérföldköveit, feladatokat hozhat létre találkozókhoz és megbeszélésekhez, emlékeztető e-maileket küldhet, automatizált jóváhagyási folyamatokat hozhat létre és marketing-sorozatokat indíthat el.
Ráadásul a tanácsadók zökkenőmentesen szinkronizálhatják CRM-jüket a Gmail vagy az Outlook alkalmazással, hogy automatikusan naplózzák a potenciális ügyfelek tevékenységét.
A Capsule legjobb funkciói
- Integrálja CRM-platformját olyan népszerű platformokkal, mint a Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp és Zapier.
- Takarítson meg időt és növelje tanácsadó cége jövedelmezőségét a munkafolyamatok automatizálásával és 1000 AI-asszisztens segítségével.
- Különböző értékesítési csatornákat hozhat létre a különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz.
- Kevesebb időt kell töltenie a beérkező levelek között a könnyen használható e-mail sablonok (akár 500 darab az enterprise csomagban) segítségével.
- Ismerje meg lehetőségeit több mint 10 jelentéssel a megnyert/elvesztett lehetőségekről, a folyamat növekedéséről és a lehetőségek átlagos hosszáról.
A kapszula korlátai
- A Capsule egy újabb vállalat, amelynek piaci részesedése kisebb, mint sok versenytársáé, ezért kevés értékelés és esettanulmány alapján nehéz megérteni az előnyeit és hátrányait.
- A jelentéskészítési funkciók kevésbé robusztusak, mint sok versenytársé.
Capsule árak
- Ingyenes
- Professzionális: 18 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 36 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 54 USD/hó felhasználónként
Capsule értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
9. Salesflare
A Capterra 2022-ben a legjobb ár-érték arányú és legkönnyebben használható CRM-rendszernek ismerte el a Salesflare-t, amely egyre népszerűbb választás a bővülő vállalkozások számára.
A Salesflare egy CRM-szolgáltató, amelyet olyan B2B-vállalkozások számára hoztak létre, amelyek időt szeretnének megtakarítani az értékesítési ciklus során. Az egyszerű, de hatékony platform egy helyen végzi az ügyfélkezelést, a folyamatok kezelését és a marketing automatizálását.
A Salesflare segítségével a tanácsadók egy helyen készíthetnek e-mail sorozatokat, szegmentálhatják a közönségüket, nyomon követhetik a weboldal látogatóit, valamint jelentéseket és irányítópultokat hozhatnak létre.
A Salesflare legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a linkeket és a webhely látogatásokat egy webes nyomkövető szkript segítségével.
- Integrálja CRM-jét Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- vagy LinkedIn-fiókjával.
- Gazdagítsa meg meglévő fiókjait és kapcsolatait nyilvánosan elérhető forrásokkal
- Automatikus emlékeztetőket kaphat a nyomon követéshez, jegyzetek hozzáadásához, e-mailekre való válaszadáshoz vagy megbeszéléseken való részvételhez, így soha nem marad le az ügyfelekkel való kommunikációról.
- Tanulja meg a rendszer használatát ingyenes bevezető képzéssel és egyéni tréninggel.
A Salesflare korlátai
- Ez egy fiatal vállalat, és nem rendelkezik olyan sok integrációval, mint versenytársai.
- Néhány elengedhetetlen funkció, például az egyéni jelentések, csak a pro vagy enterprise csomagokban érhető el.
Salesflare árak
- Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként
- Pro: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Salesflare értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
10. Pipedrive
Több mint 100 000 fizető ügyféllel közel 180 országban a tanácsadó cégek a Pipedrive egyszerű felhasználói élménye miatt választják ezt a rendszert. A Pipedrive segítségével meglévő sablonokból hozhat létre értékesítési folyamatot, majd egy helyen végezheti el az értékesítési előrejelzéseket, a potenciális ügyfelek szegmentálását és a nyomon követési tevékenységeket.
Ráadásul a Pipedrive CRM szoftvermegoldásai e-mail marketing és projektmenedzsment eszközökkel is kiegészülnek.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Szinkronizálja CRM tanácsadói platformját 400 eszközzel, többek között a Google, Xero, Asana, Slack és Kixie alkalmazásokkal.
- Testreszabható online űrlapok segítségével generálhat és minősíthet potenciális ügyfeleket.
- A CRM bevezetése során hozzon létre egy személyre szabott folyamatot, amely utánozza az értékesítési ciklusát.
- Használja ki az AI technológiát a jövedelmező lehetőségek azonosításához
- Valós időben együttműködhet kollégáival az új üzletek és értékesítési tevékenységek terén.
A Pipedrive korlátai
- Kevés natív integráció létezik, a legtöbb harmadik féltől származó eszköznek a Zapieren keresztül kell átmennie.
- Az automatizált munkafolyamatokhoz nem állnak rendelkezésre triggerek.
A Pipedrive árai
- Alapvető: 14,90 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 49,90 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 64,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
Találja meg a legjobb CRM-et tanácsadók számára
A megfelelő CRM-platform időt takarít meg tanácsadóinak, megkönnyíti a meglévő ügyfelek számára történő további értékesítést és új üzletek megkötését, valamint az összes kapcsolattartási információt egy helyen tárolja. Bár egy új rendszer kiválasztása ijesztő feladatnak tűnhet, a megfelelő automatizálási, testreszabási és jelentéskészítési funkciókkal rendelkező rendszer kiválasztása hatékonyabbá teheti értékesítési csapatának munkáját. 👊
A ClickUp a legnépszerűbb választás minden méretű tanácsadó cég körében. Miért? Több mint 1000 integrációval, 50 testreszabható widgetdel, 10 testreszabható nézettel és elérhető CRM-sablonokkal az Ön egyedi igényeinek megfelelően alakítható. A ClickUp segítségével tanácsadói kevesebb időt töltenek az értékesítési csatornán keresztül történő potenciális ügyfelek toborzásával, és több időt szentelhetnek legújabb üzletük megünneplésének.