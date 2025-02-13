A 10 legjobb CRM-rendszer tanácsadók számára 2025-ben

Az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszere Önnek segít vagy inkább hátráltatja? Akár egy kisvállalkozás, akár a Big Four egyik tagja, a csapatának a legjobb tanácsadóknak szánt CRM-re van szüksége. 🙌

A Global Management Consulting Market 2024 jelentés szerint a tanácsadói iparág értéke 2022-ben 307,62 milliárd dollár volt, és ez a szám 2028-ra várhatóan 511,88 milliárd dollárra emelkedik. És bár a nagy számok gyakran nagy értékesítést jelentenek, nagy kimerültséghez is vezethetnek (vagyis késő estékhez, hétvégi munkához, több csésze – vagy inkább kanna? – kávéhoz). ☕

Ahhoz, hogy tanácsadói csapata hatékonyabban, és ne nehezebben dolgozzon, olyan CRM-rendszerre van szüksége, amely automatizálja a feladatokat, egyszerűvé teszi a nyomon követést, naplózza az értékesítési tevékenységeket, és végső soron megkönnyíti az üzletek lezárását.

Szerencsére mi már elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. Az alábbiakban megtalálja a tanácsadó cégek számára legalkalmasabb 10 CRM-rendszer listáját.

Mit kell keresnie egy tanácsadóknak készült CRM-ben?

Mielőtt ezt a top 10 listát a legjobb választásává alakítaná, tudnia kell, mire kell figyelnie. A CRM kiválasztásának folyamatában tartsa szem előtt ezeket a nélkülözhetetlen funkciókat:

Natív integrációk: A CRM szoftverrendszer célja az értékesítési folyamat és az általános üzleti folyamatok egyszerűsítése. Ezért a rendszernek integrálódnia kell az e-mail marketing, e-kereskedelem, könyvelés vagy ügyfélszolgálati platformjaival.

Egyedi fiókfunkciók: A CRM szoftverrendszerek eleve meglehetősen merevek lehetnek. Keressen olyan rendszereket, amelyek egyedi igényeinek megfelelnek az egyedi mezők, jelentések és nézetek révén.

Támogató csapatok: Ha nincs házon belüli CRM-adminisztrátora, akkor szüksége lesz egy olyan platformra, amely csevegési, telefonos vagy e-mailes támogatást kínál a megoldás testreszabásához.

Automatizált munkafolyamatok: A megfelelő CRM-stratégia számtalan órát takaríthat meg vállalkozásának. Keressen olyan platformot, amely automatizálja az értékesítési tevékenységek létrehozását, a nyomon követési feladatokat vagy a szerződésjóváhagyási folyamatokat. A CRM-rendszerek még jobbak, ha olyan marketingautomatizálási funkciókat kínálnak, amelyek összekapcsolják az értékesítési folyamatokat a marketingcsapattal.

A 10 legjobb CRM-rendszer tanácsadók számára

A legjobb CRM platformot keresi tanácsadó cégéhez? Használja ezt a listát, hogy megtalálja az Ön egyedi igényeinek megfelelő megoldást.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A ClickUp egy rendkívül testreszabható CRM-eszközt kínál minden méretű tanácsadó cég számára. A ClickUp egy all-in-one termelékenységi központ, ahol a tanácsadók a Docs, a Chat és a Whiteboards segítségével együttműködhetnek, így több üzletet köthet, miközben jobban kiszolgálhatja a meglévő ügyfeleit. 🤩

A tanácsadó cégek a ClickUp CRM-eszközeit felhasználhatják potenciális ügyfelek megszerzésére, ügyfélszolgálati támogatás nyújtására és a meglévő ügyfelek számára történő további értékesítésre. Az első lépésként tanácsadó csapata letöltheti a ClickUp CRM-sablonját, majd testreszabhatja a nézeteket, állapotokat és mezőket, hogy azok az Ön egyedi üzleti igényeinek megfeleljenek.

A kiterjedt műszerfal-widgetek segítségével a tanácsadók könnyedén összegyűjthetik az egyes fiókokra vagy az értékesítési folyamatra vonatkozó adatokat, hogy azokat negyedévente bemutathassák a vezetőségnek. Az ügyfélkezeléshez szükséges idő megtakarítása érdekében a csapat tagjai testreszabható, automatizált munkafolyamatok segítségével rendelhetnek hozzá feladatokat, készíthetnek ajánlatokat és szerezhetnek vezetői jóváhagyást.

A ClickUp legjobb funkciói

10 testreszabható nézet segítségével pillanat alatt megismerheti célközönségét.

Több mint 50 dashboard widget segítségével könnyedén bemutathatja az ügyféladatokat vezetői csapatának, beleértve az ügyfelek életre szóló értékét, az üzletek méretét és egyéb elemzéseket.

Integrálja a webes űrlapokat, hogy rögzíthesse az új potenciális ügyfelek adatait, és automatikusan hozzárendelje a feladatokat.

A ClickUp mobil CRM segítségével utazás közben is könnyedén kezelheti ügyfeleit és potenciális ügyfeleit.

Kövesse nyomon az értékesítési tevékenységeket a beépített tanácsadói sablonokkal.

Gyorsítsa fel az ügyfelekkel való kommunikációt , és tartsa a csapat tagjait egy hullámhosszon a zökkenőmentes e-mailkezelés segítségével.

Gyorsabban kössön üzleteket az automatizált munkafolyamatok segítségével, amelyek feladatokat rendelnek hozzá, állapotfrissítéseket indítanak el, figyelmeztetik a csapattagokat, és végső soron gyorsabban zárják le az üzleteket.

Tartsa rendben fiókjait, és szolgálja ki ügyfeleit még jobban egyedi címkék használatával.

Hozzon létre egyéni mezőket az ügyféladatok, a projekt részletei és a tanácsadói munkájához szükséges egyéb releváns adatok számára.

Időt takaríthat meg azzal, hogy CRM-szoftverét több mint 1000 népszerű eszközzel integrálja, például a Dropboxszal, a Slackkel, a Zoommal, a Loommal és másokkal.

Automatizálja tanácsadói vállalkozásának értékesítési folyamatát egyéni státuszok hozzáadásával, így pontosan tudja, mely ügyletek vannak folyamatban, melyek várnak árajánlatra, és melyek közelednek a befejezéshez.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció túl nyomasztó lehet azok számára, akik egyszerű projektmenedzsment eszközt keresnek.

Az új tanácsadók CRM-rendszerbe való bevezetése több napot is igénybe vehet.

(Még!) Nem minden CRM-sablon elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. HubSpot

via HubSpot

Több mint 100 000 ügyféllel világszerte a HubSpot elősegíti a potenciális ügyfelek továbbjutását a folyamatban.

A butikoktól a nagyvállalati tanácsadó cégekig mindenféle vállalkozás számára kialakított HubSpot CRM platform automatikus adatnaplózással egyszerűsíti az ügyfélélményt. A HubSpot CRM integrálódik a tanácsadók üzleti e-mailjeivel, hogy nyomon kövesse a szervezet egészének értékesítési tevékenységeit. A tanácsadók rövid üzenetekkel, e-mailes válaszokkal vagy automatizált kampányokkal kommunikálhatnak a potenciális ügyfelekkel.

A HubSpot CRM csomag a HubSpot marketingeszközeivel együtt érkezik, amelyek segítségével e-mailes marketingkampányokat indíthat, elemezheti a webes forgalmat, és egyedi webes űrlapokat készíthet a potenciális ügyfelek generálásának egyszerűsítése érdekében. A hirdetéskezelés, az e-mailes válaszok nyomon követése és az élő csevegőeszközök segítségével a HubSpot biztosítja marketing- és értékesítési csapatai zökkenőmentes működését.

A HubSpot legjobb funkciói

Egyszerűsítse tanácsadói mindennapi feladatait azáltal, hogy a feladatkezelést és a CRM funkciókat egy helyen tartja.

Integrálja Gmailjével vagy Outlookjával, hogy automatikusan naplózza tanácsadói vállalkozásának tevékenységét.

A mobilalkalmazás segítségével tanácsadói útközben is produktívak maradhatnak.

Egyszerűsítse az ügyfélszolgálatot rövid, újrafelhasználható szövegblokkok, az úgynevezett snippetek segítségével.

Könnyedén gyűjtsön potenciális ügyfelek adatait egy drag-and-drop építővel ellátott, testreszabható űrlapok segítségével.

A HubSpot korlátai

Az alacsonyabb árkategóriájú termékek nem rendelkeznek néhány elengedhetetlen funkcióval.

Egyes funkciók, például a nézetek esetében hiányozhat a testreszabási lehetőség.

A professzionális csomag túl drága lehet butik tanácsadó cégek vagy független tanácsadók számára.

HubSpot árak

CRM Suite ingyenes eszközök: 0 USD

CRM Suite Starter: 20 USD/hó felhasználónként

CRM Suite Professional: 1600 USD/hó felhasználónként

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

3. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho felhasználóbarát CRM-platformja megkönnyíti a potenciális ügyfelek, az üzletek és a szerződések kezelését egy helyen. A tanácsadók pontozhatják a potenciális ügyfeleket, hogy azonosítsák a konverzió esélye legmagasabb üzleteket. Innen a Zoho CRM automatizálási eszközei megkönnyítik az ügyfelekkel való kommunikáció racionalizálását és a vezetői jóváhagyás megszerzését.

A Zoho CRM szinkronizálható a Zoho beépített marketingeszközeivel, beleértve a web-to-lead űrlapokat, az élő csevegést és az e-mailes marketingkampányokat. A Zoho emellett integrálható népszerű támogatási eszközökkel, például a Zendeskkel vagy a Salesforce Deskkel, hogy jobban kiszolgálhassa és többet értékesíthessen a meglévő ügyfeleknek.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Személyre szabhatja a kapcsolattartás kezelését modulonként 500 egyéni mezővel.

Lehetővé teszi a CRM-adminisztrátorok számára, hogy új eszközöket, mezőket vagy modulokat teszteljenek a sandbox használatával.

Növelje tanácsadó csapatának termelékenységét 1000 e-mail értesítéssel felhasználónként.

Szinkronizálja értékesítési és marketing automatizálási tevékenységét korlátlan e-mail sablonok segítségével.

Modulonként 100 web-to-lead űrlap segítségével könnyedén gyűjtheti az új potenciális ügyfelek adatait.

A Zoho CRM korlátai

Egyes egyedi funkciókhoz kódolási ismeretekre van szükség, ami egyes tanácsadó cégek számára kihívást jelenthet.

A kész modulok korlátozottak lehetnek, és előfordulhat, hogy adminisztrátort kell felvennie, hogy a platformot az Ön egyedi üzleti igényeihez igazítsa.

Zoho CRM árak

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

4. Keap

via Keap

A Keap CRM-megoldásai kifejezetten kisvállalkozások számára készültek. A G2 Best Software Awards eladási és marketingtermékek kategóriájában az első 50 között rangsorolt Keap könnyű használatáról és kiváló ügyfélszolgálatáról ismert.

A Keap egy helyen kezeli a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtését, a potenciális ügyfelek nyomon követését, a számlázást, a potenciális ügyfelek ápolását és a fizetések beszedését. Beépített marketingeszközei lehetővé teszik, hogy bevonja és ajánlásokat kérjen a meglévő ügyfelektől.

Összességében a Keap legfontosabb funkciói lehetővé teszik, hogy kevesebb időt töltsön el a rutinmunkával, így értékesítési csapata több potenciális ügyfelet tud ügyféllé konvertálni.

A Keap legjobb funkciói

Számlák küldése, ajánlatok készítése és fizetések elfogadása minden tanácsadói ügyfele számára.

A Keap mobilalkalmazásával a tanácsadók útközben is produktívak maradhatnak.

Vegye fel a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel e-mailen, közösségi médián, csevegőn és egyéb eszközökön keresztül, közvetlenül a kapcsolattartási rekordból.

Könnyedén szinkronizálhatja CRM-eszközét olyan népszerű platformokkal, mint a Gmail, a PayPal, a QuickBooks és még sok más.

Kevesebb időt kell fordítania a potenciális ügyfelekkel való kommunikációra az e-mail sablonok, triggerek és szegmentált e-mail kampányok használatával.

A Keap korlátai

Néhány elengedhetetlen funkció, mint például a potenciális ügyfelek pontozása vagy a fejlett jelentéskészítés, a pro csomagban nem elérhető.

Néhány CRM szoftver funkciója, például a naptáralkalmazás, nem rendelkezik bizonyos testreszabási lehetőségekkel.

Keap árak

Pro: 159 USD/hó két felhasználó számára

Max: 229 USD/hó három felhasználó számára

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

5. Bitrix24

via Bixtrix24

Több mint 35 üzleti eszközzel a Bitrix24 világszerte 12 millió vállalatnak segít hatékonyabban működni.

A növekvő vállalkozások a Bitrix24 segítségével egyetlen platformon futtathatják értékesítési tevékenységeiket, marketingkampányaikat és üzleti műveleteiket. A drag-and-drop weboldal-készítő, a munkafolyamat-automatizálás, a help desk, az SMS-marketing és az e-kereskedelmi eszközök segítségével a Bitrix24 megerősítheti a meglévő ügyfélkapcsolatokat, miközben új üzleti megállapodásokat köt.

Ráadásul a Bitrix24 CRM-eszközei lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy időnyilvántartási naplókat nyújtsanak be, KPI-ket kövessenek nyomon, feladatokat rendeljenek hozzá és potenciális ügyfeleket konvertáljanak. Az élő csevegések, webes űrlapok és VoIP-telefonrendszerek racionalizálják az ügyfélszolgálatot, míg az egységes munkaterület lehetővé teszi, hogy az összes ügyfél dokumentumot egy helyen tárolja.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Hozzon létre, szerkesszen és osszon meg minden dokumentumot a tanácsadói vállalkozásához egy felhőalapú tárolórendszerben.

Használja ki az online időmérőt, a videokonferenciákat és az online feladatokat, hogy a távoli munkavállalók produktívak maradjanak.

Indítson marketingkampányokat és hozzon létre céloldalakat, hogy a potenciális ügyfeleket az értékesítési csatornában előrehaladjon.

Árajánlatok benyújtása és számlák küldése az ügyfeleknek

A Bitrix24 ügyfélkövető szoftverével újraaktiválhatja régi ügyfeleit.

A Bitrix24 korlátai

A CRM szoftverekkel nem ismerős felhasználók számára a tanulási görbe kissé meredek lehet.

A weboldal-készítő, a humánerőforrás-menedzsment, a projektmenedzsment és más eszközök egyetlen platformon való elérhetősége miatt ez a megoldás túl bonyolult lehet azok számára, akik egyszerű CRM-platformot keresnek.

Néhány elengedhetetlen funkció – például a CRM-elemzés, a triggerek, a kötelező mezők és az e-mail integráció – nem elérhető az ingyenes csomagban.

Bitrix24 árak

Alap: 43 USD/hó öt felhasználó számára

Standard: 87 USD/hó 50 felhasználó számára

Profi: 175 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 325 USD/hó 250 felhasználó esetén (legfeljebb 10 000 felhasználóig testreszabható)

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 700 értékelés)

6. Freshworks

via Freshworks

A Freshworks CRM, vagy Freshsales egy olyan platform, amelyben világszerte 60 000 vállalkozás bízik.

A Freshworks mesterséges intelligenciát (AI) használ a legvalószínűbb konverziós potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek azonosítására és a követő kommunikáció automatizálására. A Pipeline Management 2.0 segítségével a felhasználók előre jelezhetik az üzletek teljesítményét, kapcsolatba léphetnek a potenciális ügyfelekkel, előre jelezhetik a bevételeket a vezetők számára, és végső soron előre mozdíthatják az üzleteket a folyamatban.

A tanácsadók 360 fokos képet kaphatnak potenciális ügyfeleikről az aktivitási idővonalak, testreszabható nézetek, kiemelt kártyák és több értékesítési sorozat segítségével.

A Freshworks legjobb funkciói

Az értékesítési csapatok és a területkezelés segítségével megelőzheti a jutalékokkal kapcsolatos vitákat.

Az AI-alapú betekintéssel és a drag-and-drop kapcsolattartói kártyákkal jobb áttekintést kaphat az értékesítési előrejelzésekről.

Az AI-alapú kapcsolattartási pontszámok és értékesítési folyamatok segítségével hatékonyabban zárhatja le a potenciális ügyfeleket.

Hozzon létre több értékesítési csatornát a különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz.

A beépített csevegő, e-mail és telefonos ügyfélszolgálati eszközök segítségével együttműködhet potenciális és meglévő ügyfeleivel.

A Freshworks korlátai

A mobil verzióban hiányoznak néhány, a számítógépes verzióban elérhető funkciók.

Mivel a Freshsales más platform, mint a Freshworks egyéb platformjai, például a Freshdesk , a Freshmarketer vagy a Freshservice, nehéz lehet megérteni, hogy mely funkciók melyik platformhoz tartoznak.

A Freshworks árai

Freshsales Free: 0 USD

Freshsales Growth: 15 USD/hó felhasználónként

Freshsales Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

Freshworks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

7. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce CRM vagy Salesforce Sales Cloud segítségével egy helyen kezelheti a tevékenységek, a potenciális ügyfelek és az üzleti lehetőségek menedzsmentjét.

A Salesforce lead-irányítást, lead-értékelést, e-mail-termelékenységet, lead-mutatókat, egyedi irányítópultokat és jelentéseket, valamint szerződéskészítést biztosít, lehetővé téve, hogy a potenciális ügyfeleket a célba juttassa.

Hiányzik valami? A Lightning App Builder segítségével akár saját Salesforce alkalmazást is készíthet.

A Salesforce legjobb funkciói

Az esélyek pontozásával láthatja, mely potenciális ügyfeleknél a legnagyobb az esély a konverzióra.

Termékárak hozzárendelése, értékesítési megrendelések létrehozása, árajánlatok készítése és szerződések jóváhagyásra küldése – mindez egyetlen platformon.

Együttműködés más tanácsadókkal vagy harmadik felekkel a Salesforce Chatter segítségével

Teremtsen több felárral járó értékesítési lehetőséget, és foglalkozzon a meglévő ügyfelek egyedi igényeivel az esetkezelés segítségével.

Tartsa az összes ügyfél dokumentumot egy helyen a fájltárolóval

A Salesforce korlátai

Egyes testreszabási lehetőségek, például a nézetek, nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Lehet, hogy szüksége lesz egy Salesforce-tanácsadó vagy -fejlesztő segítségére, hogy a kész megoldást az Ön egyedi üzleti folyamataidhoz igazítsa.

Salesforce árak

Sales Cloud Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Sales Cloud Professional: 80 USD/hó felhasználónként

Sales Cloud Enterprise: 165 USD/hó felhasználónként

Sales Cloud Unlimited: 330 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

8. Capsule

via Capsule

A Capsule egy egyszerű, könnyen megtanulható CRM-platform, amelyet kis- és középvállalkozások számára fejlesztettek ki. A felhasználói élmény kevésbé igényel tanulási időt, mint egyes versenytársaké, így pillanatok alatt elsajátíthatja a használatát.

A Capsule segítségével nyomon követheti a folyamat mérföldköveit, feladatokat hozhat létre találkozókhoz és megbeszélésekhez, emlékeztető e-maileket küldhet, automatizált jóváhagyási folyamatokat hozhat létre és marketing-sorozatokat indíthat el.

Ráadásul a tanácsadók zökkenőmentesen szinkronizálhatják CRM-jüket a Gmail vagy az Outlook alkalmazással, hogy automatikusan naplózzák a potenciális ügyfelek tevékenységét.

A Capsule legjobb funkciói

Integrálja CRM-platformját olyan népszerű platformokkal, mint a Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp és Zapier.

Takarítson meg időt és növelje tanácsadó cége jövedelmezőségét a munkafolyamatok automatizálásával és 1000 AI-asszisztens segítségével.

Különböző értékesítési csatornákat hozhat létre a különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz.

Kevesebb időt kell töltenie a beérkező levelek között a könnyen használható e-mail sablonok (akár 500 darab az enterprise csomagban) segítségével.

Ismerje meg lehetőségeit több mint 10 jelentéssel a megnyert/elvesztett lehetőségekről, a folyamat növekedéséről és a lehetőségek átlagos hosszáról.

A kapszula korlátai

A Capsule egy újabb vállalat, amelynek piaci részesedése kisebb, mint sok versenytársáé, ezért kevés értékelés és esettanulmány alapján nehéz megérteni az előnyeit és hátrányait.

A jelentéskészítési funkciók kevésbé robusztusak, mint sok versenytársé.

Capsule árak

Ingyenes

Professzionális: 18 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 54 USD/hó felhasználónként

Capsule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

9. Salesflare

via Salesflare

A Capterra 2022-ben a legjobb ár-érték arányú és legkönnyebben használható CRM-rendszernek ismerte el a Salesflare-t, amely egyre népszerűbb választás a bővülő vállalkozások számára.

A Salesflare egy CRM-szolgáltató, amelyet olyan B2B-vállalkozások számára hoztak létre, amelyek időt szeretnének megtakarítani az értékesítési ciklus során. Az egyszerű, de hatékony platform egy helyen végzi az ügyfélkezelést, a folyamatok kezelését és a marketing automatizálását.

A Salesflare segítségével a tanácsadók egy helyen készíthetnek e-mail sorozatokat, szegmentálhatják a közönségüket, nyomon követhetik a weboldal látogatóit, valamint jelentéseket és irányítópultokat hozhatnak létre.

A Salesflare legjobb funkciói

Kövesse nyomon a linkeket és a webhely látogatásokat egy webes nyomkövető szkript segítségével.

Integrálja CRM-jét Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- vagy LinkedIn-fiókjával.

Gazdagítsa meg meglévő fiókjait és kapcsolatait nyilvánosan elérhető forrásokkal

Automatikus emlékeztetőket kaphat a nyomon követéshez, jegyzetek hozzáadásához, e-mailekre való válaszadáshoz vagy megbeszéléseken való részvételhez, így soha nem marad le az ügyfelekkel való kommunikációról.

Tanulja meg a rendszer használatát ingyenes bevezető képzéssel és egyéni tréninggel.

A Salesflare korlátai

Ez egy fiatal vállalat, és nem rendelkezik olyan sok integrációval, mint versenytársai.

Néhány elengedhetetlen funkció, például az egyéni jelentések, csak a pro vagy enterprise csomagokban érhető el.

Salesflare árak

Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Salesflare értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

10. Pipedrive

via Pipedrive

Több mint 100 000 fizető ügyféllel közel 180 országban a tanácsadó cégek a Pipedrive egyszerű felhasználói élménye miatt választják ezt a rendszert. A Pipedrive segítségével meglévő sablonokból hozhat létre értékesítési folyamatot, majd egy helyen végezheti el az értékesítési előrejelzéseket, a potenciális ügyfelek szegmentálását és a nyomon követési tevékenységeket.

Ráadásul a Pipedrive CRM szoftvermegoldásai e-mail marketing és projektmenedzsment eszközökkel is kiegészülnek.

A Pipedrive legjobb funkciói

Szinkronizálja CRM tanácsadói platformját 400 eszközzel, többek között a Google, Xero, Asana, Slack és Kixie alkalmazásokkal.

Testreszabható online űrlapok segítségével generálhat és minősíthet potenciális ügyfeleket.

A CRM bevezetése során hozzon létre egy személyre szabott folyamatot, amely utánozza az értékesítési ciklusát.

Használja ki az AI technológiát a jövedelmező lehetőségek azonosításához

Valós időben együttműködhet kollégáival az új üzletek és értékesítési tevékenységek terén.

A Pipedrive korlátai

Kevés natív integráció létezik, a legtöbb harmadik féltől származó eszköznek a Zapieren keresztül kell átmennie.

Az automatizált munkafolyamatokhoz nem állnak rendelkezésre triggerek.

A Pipedrive árai

Alapvető: 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Találja meg a legjobb CRM-et tanácsadók számára

A megfelelő CRM-platform időt takarít meg tanácsadóinak, megkönnyíti a meglévő ügyfelek számára történő további értékesítést és új üzletek megkötését, valamint az összes kapcsolattartási információt egy helyen tárolja. Bár egy új rendszer kiválasztása ijesztő feladatnak tűnhet, a megfelelő automatizálási, testreszabási és jelentéskészítési funkciókkal rendelkező rendszer kiválasztása hatékonyabbá teheti értékesítési csapatának munkáját. 👊

A ClickUp a legnépszerűbb választás minden méretű tanácsadó cég körében. Miért? Több mint 1000 integrációval, 50 testreszabható widgetdel, 10 testreszabható nézettel és elérhető CRM-sablonokkal az Ön egyedi igényeinek megfelelően alakítható. A ClickUp segítségével tanácsadói kevesebb időt töltenek az értékesítési csatornán keresztül történő potenciális ügyfelek toborzásával, és több időt szentelhetnek legújabb üzletük megünneplésének.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.