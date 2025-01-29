A 10 legjobb AI-eszköz tanácsadási célokra: véleményekkel és részletes árazási lehetőségekkel

Az ügyféladatok elemzése olyan, mintha megmászna az Everestet? Vagy úgy érzi, hogy a trendek előrejelzése olyan, mintha tealevelekből jósolna? A megfelelő AI-eszközökkel ezek a komplex feladatok varázslatos élménnyé válnak – mind az ügyfelei, mind a saját lelki békéje számára.

Akár tapasztalt tanácsadó vagy, akár újonc a szakmában, a tanácsadási célú AI-eszközök egyszerűsítik a tanácsadási tevékenységedet, jobb betekintést nyújtanak ügyfeleidnek és javítják teljesítményedet. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogyan válaszd ki a legjobb AI-eszközöket a tanácsadási szolgáltatásokhoz, és megosztjuk a munkához legalkalmasabb 10 kedvenc eszközünket.

A mesterséges intelligencia (AI) eszközök olyan szoftverek, amelyeket a tanácsadó cégek használnak az adatalapú döntéshozatal gyorsabbá tételére. Az AI eszközök igen fejlett gépi tanulási algoritmusokat követnek, hogy hatalmas mennyiségű adatot elemezzenek, mintákat azonosítsanak, trendeket jósoljanak meg, és hasznos információkat nyújtsanak olyan sebességgel és pontossággal, amely még a legtapasztaltabb adatelemzési szakembereket is felülmúlja. ?

A legtöbb tanácsadó az AI eszközöket a következőkre használja:

Adatelemzés : Az AI hatalmas adathalmazokat értelmez és a számokat gyorsabban értelmezi, mint az emberek – általában hibák nélkül.

Előrejelzések: A gépi tanulás segítségével az AI-eszközök előre jelzik a piaci változásokat és a fogyasztói magatartás változásait. Nem varázskristálygömbök, de a legjobbak a piacon.

Természetes nyelvfeldolgozás ( NLP ): Az NLP érzelemelemzést végez, ami egy divatos kifejezés arra, hogy az AI eszköz helyesen méri az emberi érzelmeket az írott szövegből.

Számítógépes látás: Tudta, hogy egyes AI-eszközök „látnak”? Számítógépes látást használnak, hogy döntéseket hozzanak vizuális adatok, például képek, videók és adatsorok alapján.

Az AI tanácsadási eszközök lehetővé teszik, hogy még a kis tanácsadói startupok is csúcstechnológiás megoldásokat kínáljanak ügyfeleiknek, ami valóban forradalmi változást jelent.

Az ügyfelei vagy vásárlói adatait és hírnevét bízza egy AI-ra. Kiváló minőségű eszközt kell választania, hogy intelligens betekintést nyújtson és lenyűgözze ügyfeleit.

Keresse meg ezeket a funkciókat, hogy a lehető legtöbbet hozza ki mesterséges intelligencia tanácsadási eszközeiből:

Felhasználóbarát felület: Az AI-alapú eszközök használatához nem szükséges speciális képzés. Válasszon intuitív opciókat, amelyek nem igényelnek bonyolult tanulási folyamatot.

Adatvizualizáció: Válasszon olyan AI tanácsadási eszközöket, amelyek gyönyörű grafikonokat generálnak az ügyfelei vagy vásárlói adataiból. Ez a funkció extra professzionalizmust kölcsönöz a jelentéseinek, ami elengedhetetlen a tanácsadásban.

Munkafolyamat-automatizálás: Nem lehet egyszerre mindenhol ott lenni, ezért válasszon olyan AI tanácsadási eszközöket, amelyek Nem lehet egyszerre mindenhol ott lenni, ezért válasszon olyan AI tanácsadási eszközöket, amelyek automatizálják az ismétlődő folyamatokat , mint például a feladatok átadása és az adatbevitel.

Előrejelzés: A jövőbeli előrejelzések és a trendek felismerése elengedhetetlen a tanácsadási szolgáltatásokhoz. Végül is ügyfelei bíznak abban, hogy Önök segítségével az iparáguk élvonalában maradnak.

Íróeszközök és sablonok: Az Az AI íróeszközének képesnek kell lennie a keresőmotor-optimalizálás (SEO), a közösségi média bejegyzések és a jelentések összefoglalásainak kezelésére. A tanácsadási sablonok szintén elengedhetetlenek a professzionális szintű jelentések néhány kattintással történő elkészítéséhez.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozók jegyzetét.

Úgy tűnik, manapság mindenki rendelkezik mesterséges intelligencia eszközzel, de a piacon található eszközök nem mindegyike kifejezetten tanácsadási célokra készült mesterséges intelligencia eszköz.

Nincs szükség arra, hogy maga kutasson az interneten: nézze meg ezt a listát, amelyen a 2024-es év 10 legjobb AI-eszköze szerepel a tanácsadás területén.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszait és egyebeket.

Így van: a világ legnépszerűbb projektmenedzsment platformja véletlenül egyben rendkívül hasznos AI eszköz is a tanácsadási szolgáltatásokhoz.

A ClickUp AI az egyetlen olyan AI-alapú asszisztens, amely az Ön egyedi szerepéhez igazodik. Egyszerűen nyissa meg az AI-t, mondja meg neki, hogy tanácsadással foglalkozik, és az asszisztens elintézi a többit.

Használja a ClickUp AI-t a következőkre:

Összefoglalja az ügyfélmegbeszélések jegyzetét vagy a csevegési szálakat

Létrehozhat cselekvési tételeket a találkozók napirendjeiből

Írjon, szerkesszen és formázzon bármilyen tartalmat, amire szüksége van

Ügyfél-felmérések összeállítása

Tervezzen eseményeket ügyfelei számára

Ó, és hallott már a ClickUp Automations-ről? A ClickUp több mint 100 automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek jelentősen leegyszerűsítik a munkáját. Ezek nem tisztán AI-alapúak, de ezek a trigger-alapú automatizálások mindent kezelnek, a feladat létrehozásától a kommentek közzétételéig és az állapotok áthelyezéséig.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

Egyes felhasználók eleinte kissé túlterhelőnek találják a ClickUp funkcióit – nagyon sok minden van benne!

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Neurons

Via Neurons

A legtöbb AI-eszköz generatív AI-t használ, amely új tartalmakat hoz létre. A Neurons Predict azonban kicsit más: ez egy prediktív AI, amely kreatív vizuális elemeket generál az Ön számára.

Ha már megpróbálta saját hirdetéseket, képeket, videókat és terveket készíteni, de utálja ezt a folyamatot, akkor szerencséje van! A Neurons egy gépi tanulási eszköz, amely jól működik a tanácsadói üzletágában, mert adatvezérelt tervezésre specializálódott.

Akár saját hirdetési kampányai eredményességét szeretné javítani, akár piackutatási tanácsadást nyújt ügyfeleinek, a Neurons elengedhetetlen eszköz az ügyféladatok kezeléséhez és vizualizálásához.

A Neurons legjobb funkciói

Hasonlítsa össze kreatív munkáját az iparági szabványokkal

Állítson be referenciaértékeket, és hasonlítsa össze az összes kreatív anyagot ezekkel a referenciaértékekkel.

Tesztelje a kreatív anyagokat, mielőtt nyilvánosságra hozza őket

A neuronok korlátai

A Neurons a vizuális elemekre specializálódott, hogy értékes betekintést nyújtson, ezért nem a legjobb választás, ha segítségre van szüksége szövegírásban vagy tanácsadói jelentések készítésében.

Egyes felhasználók szerint a Neurons fájlspecifikációs követelményei nehezen kezelhetők.

Neurons árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Neurons értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

3. Tome

Via Tome

A Tome mesterséges intelligenciát és nagy nyelvi modelleket (LLM) használ, hogy összefoglalja az üzleti megállapodásokat. Elolvassa az összes levelet, és piros vonalakkal jelzi a potenciális szerződéses problémákat.

Nos, ugyanolyan sok funkcióval rendelkezik, mint más tanácsadási célú AI-eszközök? Nem, de ha olyan területen dolgozik, ahol szerződésekkel foglalkozik, például jogi vagy befektetési területen, akkor ez az eszköz elengedhetetlen.

Még ha nem is dolgozik szerződéses területen, jó, ha egy speciális AI átnézi a szerződéseit, hogy nincsenek-e bennük potenciális problémák, különösen, ha vállalati ügyfelekkel dolgozik.

A Tome legjobb funkciói

A piros vonalak jelzik a potenciális problémákat.

Percek alatt készítsen „problémalistákat”, amelyeket továbbíthat ügyfeleinek vagy ügyvédeinek.

Gyorsan végezzen piaci összehasonlításokat, hogy lássa, hogyan áll a szerződése a többihez képest.

A kötet korlátai

A személyes ügyfélszolgálat igénybevételéhez Tome Pro-ra kell frissítenie.

A Tome-nak nincs sok értékelése.

Valószínűleg tudja, de a biztonság kedvéért: a Tome nem helyettesíti az emberi ügyvédet.

Tome árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tome értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: N/A

4. Validator AI

Via Validator AI

A Validator AI egy egyedülálló típusú AI eszköz tanácsadáshoz, amely ingyenesen validálja a startup ötleteket! Kérje meg mentor chatbotját, hogy validálja üzleti ötleteit, és válaszoljon a startup indításával kapcsolatos gyakori kérdésekre.

Ez az AI több ezer startup adatai, angyalbefektetői kritériumok és lean startup módszerek alapján lett kiképezve. Gondoljon rá úgy, mint egy gyors útmutatóra minden startuphoz kapcsolódó témában. Ez az eszköz ideális azoknak a tanácsadóknak, akik startupokkal dolgoznak, de akkor is jól használható, ha Ön maga is egy kezdő startup.

A Validator AI legjobb funkciói

Ellenőrizze üzleti ötleteit ingyen a mentor chatbot segítségével

Kérje meg az AI-t, hogy adjon Önnek egy személyre szabott „kezdő” útmutatót vállalkozása felépítéséhez.

Az AI koncepcióelemzés segítségével azonosítsa a potenciális problémákat

A Validator AI korlátai

A Validator nem rendelkezik sok értékeléssel.

Emellett nem kínál annyi funkciót, mint a listán szereplő többi AI tanácsadási eszköz.

Validator AI árak

Ingyenes

Validator AI értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jogi robot

Via Legal Robot

Aláírt már valaha hatalmas szerződést, tele jogi zsargonnal, és gondolta: „Mi a fenét írtam alá?” ?

A Legal Robot egy AI tanácsadási eszköz, amely jogi megállapodásokat és szerződéseket egyszerű angol nyelvre fordít. A Tome-hoz hasonlóan automatikusan elemzi a jogi dokumentumokat, és összehasonlítja azokat a joggyakorlattal és más jogi dokumentumokkal.

A Legal Robot legjobb funkciói

Végezzen szerződéselemzéseket, hogy megtalálja a jogi stílus vagy nyelvhasználat problémáit.

Fordítsa le a „jogi nyelvet” közérthető nyelvre

A Legal Robot egy olyan funkcióval rendelkezik, amely a GDPR és a DMCA kérések kezelésére szolgál.

A jogi robotok korlátai

A Legal Robot 2024 szeptemberében még nem elérhető.

A Legal Robot nem jogi tanácsadás.

A Legal Robot árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Legal Robot értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Gong

A Gong az értékesítési adatokról szól, kedvesem. Generatív AI-t használ, hogy rögzítse az összes ügyfél-interakciót, és ezzel információval lássa el stratégiáját, valamint fenntartsa csapata termelékenységét. Végső célja, hogy átalakítsa értékesítési gyakorlatát, és ezzel növelje bevételeit.

A Gong jó választás, ha javítani szeretné értékesítési folyamatát, de kiváló AI-eszköz értékesítési tanácsadáshoz is. Az AI-eszköz az Ön adatait felhasználva segít nyertes értékesítési stratégiákat kidolgozni, az üzletkötések kockázatait azonosítani és a következő lépéseket meghatározni.

A Gong legjobb funkciói

Átfogó képet kaphat az ügyfélkapcsolatokról és a piaci dinamikáról.

Tekintse meg csapattagjai mutatóit, például a nyerési arányokat, egy vizuális irányítópulton.

Az adatok automatikus rögzítése és frissítése valós időben, minden platformon

A Gong korlátai

A Gong néha elrontja a hívások átiratát, és nehezen érti az akcentusokat.

Egyes felhasználók szerint a Gong integrációs problémákkal küzd.

Gong árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (520+ értékelés)

7. Fireflies

Via Fireflies

Sok ügyfélhívást kap? Tudjuk, hogy biztosan így van – elvégre Ön tanácsadó. ?

A Fireflies segítségével egyszerűsítheti a találkozói jegyzeteket.

A Fireflies egy intelligens eszköz a találkozók jegyzetelésének automatizálására. Leírja és összefoglalja a találkozók jegyzetét, és még kereshető adatbázist is létrehoz, hogy könnyebben megtalálja a hívások jegyzetét. Akár NLP-t is használhat a hangbeszélgetések elemzésére.

A Fireflies legjobb funkciói

Automatikusan leírja a több videokonferencia-alkalmazáson zajló találkozókat

Az AI-alapú keresés megkönnyíti a legfontosabb tárgyalási témák szűrését és azonosítását.

Együttműködés a munkatársakkal megjegyzések, hangfelvételek és megosztott értekezletjegyzetek segítségével

A Fireflies korlátai

A Fireflies időt takarít meg azoknak, akik sok telefonhívást bonyolítanak le, de nem rendelkezik sok, a megbeszélésekhez nem kapcsolódó funkcióval.

Egyes felhasználók szerint a platformnak gondjai vannak a leiratok pontosságával.

Fireflies árak

Ingyenes

Előny: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4/5 (5 értékelés)

8. Henchman

Via Henchman

Nem kell gonosz gazembernek lennie ahhoz, hogy legyen segédje. Ez a jogi AI tanácsadási eszköz azonnali hozzáférést biztosít csapata kollektív jogi tudásához. A Fireflieshez hasonlóan lehetővé teszi, hogy a meglévő tartalmakon belül keresjen záradékokat és meghatározásokat.

Ez ideális a jogi területen dolgozók számára, mert AI-ajánlásokkal gazdagítja a szerződéseket. Szerződés-adatbázisként és dokumentumkezelő rendszerként működik, amely AI-t használ a szerződéses munkák elemzésére, szervezésére és racionalizálására.

A Henchman legjobb funkciói

Egy kattintással azonnal áttekintheti a szerződésmódosításokat

A Henchman a múltbeli tapasztalatok alapján szerződéses javaslatokat kínál.

Használja a fejlett szűrési funkciót a szerződés típusa, dátuma és a felek neve szerint történő szűréshez.

A segédeszközök korlátai

A Henchman kifejezetten jogi szolgáltatásokhoz lett kifejlesztve, így ha Ön nem ezzel foglalkozik, akkor valószínűleg nem fogja tudni kihasználni a platform előnyeit.

Egyes felhasználók szerint a fejlett szűrők nehezen találhatók meg, és elfelejtik használni őket.

Henchman árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Henchman értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

9. Újrahasznosítás

Ön egy marketingügynökség, amely tartalmakat készít ügyfelei számára? A Repurpose az Ön számára ideális AI tanácsadási eszköz. Ez az eszköz az automatizált tartalom-munkafolyamatokra specializálódott. Csak készítsen egy bejegyzést a Repurpose-ban, és a platform másodpercek alatt több platformra is közzéteszi azt. ?

Ez az automatizálási eszköz munkafolyamat-sablonokkal, lépésről lépésre bemutató videókkal és élő csevegési támogatással rendelkezik, hogy csökkentse az ügyfelei számára tartalom közzétételével töltött időt.

A legjobb funkciók újbóli felhasználása

Integrálja a Repurpose-t a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom és más platformokkal

Használja a konverziós eszközt a videók audio podcastokká alakításához.

Tegyen közzé 10 audiofájlt és videót ingyenesen a 14 napos ingyenes próbaidőszak alatt.

A korlátozások újrafogalmazása

A Repurpose technikailag nem AI-eszköz, inkább egy automatizálási platform.

A Repurpose-nak nincs sok véleménye.

Árak átalakítása

Podcaster: 12,42 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Tartalom-marketinges: 20,75 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Ügynökség: 104,08 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Értékelések és vélemények újrahasznosítása

G2: N/A

Capterra: N/A

10. ChatGPT

A ChatGPT segítségével

Az OpenAI ChatGPT-je egy mesterséges intelligencia csodagyerek. Nehéz ügyfélnek kell szakító e-mailt írnia? Megoldva. Szüksége van egy forgatókönyvre egy ügyfélnek tartandó prezentációhoz? Pár kattintással megkapja.

Míg a listán szereplő többi tanácsadási célú AI-eszköz a vizuális elemekre vagy a jogi szerződésekre specializálódott, a ChatGPT a szövegalapú tartalomkészítésre specializálódott. Ha segítségre van szüksége e-mailek, közösségi média bejegyzések, jelentések vagy prezentációk írásában, ez az eszköz a megfelelő választás.

A ChatGPT legjobb funkciói

A ChatGPT egy nagyon egyszerű, chatbot-alapú felülettel rendelkezik.

Gyorsan összefoglalhatja a jelentéseket vagy egyszerűsítheti a komplex témákat egyetlen lekérdezéssel.

Kérje meg a ChatGPT-t, hogy generáljon marketingkampány-ötleteket, rendezvényterveket és egyebeket ügyfelei számára.

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT gyakran összeomlik

Tudnia kell, hogyan kell a ChatGPT-t irányítani, hogy a kívánt eredményeket kapja.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Kombinálja AI tanácsadási eszközét a munkafolyamataival

Az AI-eszközök szinte minden iparágat átalakítanak, és a tanácsadás sem kivétel ez alól. Integrálja az AI-tanácsadási eszközöket a munkafolyamataiba, hogy hatékonyabban dolgozhasson, és ezzel kiemelkedő eredményeket érhessen el ügyfelei számára.

Tanácsadóként Ön minden helyzetben támogatja ügyfeleit. De amikor Önnek szüksége van támogatásra, válassza a tanácsadáshoz legmegfelelőbb AI eszközt: a ClickUp-ot. Kombinálja AI írási eszközét sablonokkal, feladatokkal, dokumentumokkal és CRM-jével, hogy minden munkáját ugyanazon a platformon tudja végezni.

Kíváncsi rá, hogyan működik? Próbálja ki most ingyen a ClickUp AI-t.