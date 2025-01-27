A 10 legjobb Gong alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Gong. io a mesterséges intelligencia (AI) segítségével lehetőséget kínál az értékesítőknek, hogy bővítsék ismereteiket, interakcióikat és bevételeiket. Ez azonban nem az egyetlen eszköz ebben a területen. Az elmúlt években számos Gong alternatíva jelent meg, ezért érdemes megnézni, hogyan alakul a verseny, hogy megtudja, ez-e még mindig a megfelelő eszköz az Ön számára.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk a Gong legjobb alternatíváit. Bemutatjuk azok legjobb funkcióit, korlátait és árait. Fedezzük fel, hogy van-e új alternatíva ennek a népszerű intelligencia szoftvernek, amely gazdag értékesítési betekintést és még többet kínál Önnek. ?

Mit kell keresnie egy Gong alternatívában?

A Gongot az értékesítési és bevételi csapatok kedvelt AI-alapú bevételi intelligencia és értékesítést támogató SaaS platformként tartják számon, ezért logikus, hogy alternatívát keresve hasonló funkciókra lesz szüksége. Keressen olyan eszközöket, amelyekkel betekintést nyerhet ügyfelei interakcióiba. A megfelelő eszköz segít elemezni az adatokat, hogy több üzletet kössön, növelje a termelékenységet és növelje a bevételt.

Amikor a Gong legjobb alternatíváit fontolgatja, fordítson különös figyelmet az alábbi területekre:

Könnyű használat: Könnyen használható az értékesítési platform? Megkövetel-e meredek tanulási görbét?

Funkciókészlet: Megtalálhatóak benne az Ön számára szükséges funkciók? Hiányzik valami? Túlterhelő?

Kompatibilitás: A Gong alternatíva kompatibilis a meglévő technológiai eszközökkel? Más eszközöket is helyettesíthet?

Árak : Az új eszköz drágább vagy olcsóbb, mint a Gong? Megfelel a költségvetésednek?

Értékelések és vélemények: Mit gondolnak a valódi felhasználók az eszközről? Magas értékelést kapott?

Minden értékesítési csapatnak megvannak a maga egyedi igényei, de a fenti funkciók mindenképpen figyelembe veendők az új Gong alternatívák kiválasztásakor. Gondold át, hogy szükséged van-e automatikus tárcsázóra, értékesítési coachingra, találkozók összefoglalójára és egyéb funkciókra a szokásos értékesítési platform funkciók mellett. Vedd figyelembe a céljaidat és azt, hogy hogyan dolgozol a leghatékonyabban, és ezek alapján állítsd össze a Gong legjobb alternatíváinak listáját.

A 10 legjobb Gong alternatíva értékesítési csapatok számára

A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Az értékesítési csapatok kedvelik az olyan eszközöket, mint a Gong, mivel ezek egy helyen egyesítik a különböző értékesítési funkciókat. Van azonban egy eszköz, amely még tovább megy, és egy központi hubban támogatja az egész értékesítési folyamatot – ez a ClickUp. ✨

Értékesítési projektmenedzsment szoftverünk segítségével könnyedén áttekintheti értékesítési csatornáját, nyomon követheti a fiókok aktivitását és automatizálhatja értékesítési folyamatait, így hatékonyabban, nem pedig keményebben dolgozhat. A folyamatok szakaszait és logikáját figyelembe véve automatikusan rendeljen hozzá feladatokat, indítson el állapotfrissítéseket, és tájékoztassa értékesítési csapatát, hogy melyik feladatot vagy potenciális ügyfelet kell legközelebb kezelniük.

A ClickUp egyik legjobb tulajdonsága a könnyen használható sablonok hatalmas gyűjteménye, beleértve az értékesítési jelentés sablonokat is. A ClickUp értékesítési jelentés sablonjával gyorsan megtekintheti értékesítési csapatának teljesítményét. Azonnal láthatja értékesítési eredményeit, azok időpontját, az értékesítési összeget és az értékesítési előrejelzéseket egy helyen.

Használja a ClickUp AI-t az értékesítési munkafolyamatok felgyorsításához és a kis, ismétlődő feladatok automatizálásához, így ügynökei több időt fordíthatnak az üzletek lezárására. Összefoglalja automatikusan a megbeszéléseket, hozzon létre cselekvési tételeket, és generáljon feladatokat a beszélgetések alapján.

A ClickUp azonban nem csak egy helyet kínál, ahol megtekintheti az eladásait. Ez egy stratégiai tervező szoftver, amely optimalizálja az egész értékesítési döntéshozatali folyamatot, a potenciális ügyfelek azonosításától egészen az ügyfelek bevonásáig és az üzletkötésig.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A sok funkció miatt egyes felhasználók eleinte túlzottnak találhatják a ClickUp rugalmasságát és testreszabhatóságát.

A ClickUp AI-funkciói teljesen újak, így van még hely a fejlődésre és új funkciók bevezetésére – nézze meg a ClickUp ütemtervét , hogy megtudja, mi várható a jövőben.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. LeadIQ

Via LeadIQ

A LeadIQ egy értékesítési prospektáló platform, amelynek célja, hogy megkönnyítse az értékesítési csapatok számára a több megbeszélés lezárását. A platform lehetővé teszi több érintkezési pontról származó ügyféladatok rögzítését és szinkronizálását, a kulcsfontosságú ügyfelek megkeresésének megfelelő időpontjának azonosítását, valamint személyre szabott üzenetek írását, hogy megnyerje leendő ügyfeleit. ✏️

A LeadIQ legjobb funkciói:

Értsd meg, hogy érdemes-e a potenciális ügyfeleket megkeresni

Kerülje el a duplikációt azzal, hogy megnézi, hogy egy potenciális ügyfelet már kezel-e valamelyik csapattag.

Készítsen nagy listákat, amelyeket értékesítési kampányokhoz használhat

A LeadIQ korlátai:

A potenciális ügyfelek e-mail címeit nem mindig ellenőrzik, és néha csak „legjobb becslés” alapúak, ami nem feltétlenül pontos.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az adatok más rendszerekbe való importálása a vártnál hosszabb időt vehet igénybe.

LeadIQ árak:

Freemium: 0 USD/hó felhasználónként

Alapvető: 75 USD/hó felhasználónként

Előny: 130 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LeadIQ Prospector értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

3. Outreach

Via Outreach

Az Outreach egy másik értékesítési végrehajtási platform, amely az értékesítési vezetőknek és az értékesítőknek eszközöket biztosít az értékesítési folyamat felépítéséhez és az üzletek előre jelezhetőbb lezárásához. Ez az AI-eszköz segíti az értékesítési elkötelezettséget, az üzletek kezelését, a beszélgetések intelligens feldolgozását és még sok mást. ?️

Az Outreach legjobb funkciói:

A sablonok megkönnyítik a kezdést

Automatizálja a feladatokat és egyszerűsítse értékesítési munkafolyamatát

A legjobb potenciális ügyfeleket azonosíthatja a potenciális ügyfelek értékelésére szolgáló eszközökkel.

Elérhetőségi korlátozások:

Nehéz lehet visszatérni a korábban a kapcsolattartókról készített jegyzetekhez; egyes felhasználók arról számolnak be, hogy

Egyes felhasználók szeretnék, ha több részletes jelentési lehetőség lenne.

Outreach árak:

Standard: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Outreach értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

4. Clari

Via Clari

A Clari a bevételek pontosságára összpontosít, lehetővé téve a csapatok számára, hogy adatok és intelligens algoritmusok segítségével több üzletet kössenek és megtartsák a már meglévő ügyfeleiket. Adatokat rögzíthet, közös cselekvési terveket készíthet és a pipeline-kezelés segítségével hatékonyabb értékesítési folyamatot valósíthat meg a kezdetektől a végéig. ✔️

A Clari legjobb tulajdonságai:

Pontosabb értékesítési előrejelzéseket készíthet értékesítési csapatának.

Automatikusan szinkronizálja az adatokat a CRM rendszerével

Végezzen változtatásokat útközben az intuitív mobilalkalmazással

A Clari korlátai:

Az eszköz néha túlságosan proaktív lehet, amikor a következő lépéseket javasolja; egyes felhasználók szerint

Egyes felhasználók problémákat jelentenek, amikor megpróbálják megtekinteni a teljes évet az előrejelzési modulban.

Clari árak:

Végrehajtás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Előrejelzés : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Platform: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Clari értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

5. LeadLoft

Via LeadLoft

A LeadLoft platformja központi helyet biztosít az értékesítési csapatok számára a potenciális ügyfelek felkutatásához, megkereséséhez és nyomon követéséhez. Az eszköz automatizált forgatókönyveket tartalmaz, amelyek segítenek a beszélgetések megkezdésében az ügyfelekkel, beépített naptárfoglalásokat és pipeline-kezelést, hogy azonosíthassa, mikor zárja le az üzleteket. ?

A LeadLoft legjobb tulajdonságai:

Automatizálja az értékesítési beszélgetéseket a potenciális ügyfelekkel a kész playbookok segítségével.

Készítsen testreszabott értékesítési csatornákat és hozzon létre egyedi kapcsolattartói listákat.

Készítsen LinkedIn üzenetküldő kampányokat közvetlenül a platformon belül

A LeadLoft korlátai:

Az e-mail kampányok mérési és jelentési lehetőségei korlátozottnak tűnhetnek; egyes felhasználók szerint

Egyes felhasználók szeretnék, ha beépített tömeges automatizálási funkciók lennének.

LeadLoft árak:

All-Access: 100 USD/hó (2 felhasználót tartalmaz – minden további felhasználó 100 USD/hó)

Kezelési szolgáltatás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LeadLoft értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (10+ értékelés)

Capterra: n/a

6. Fireflies. ai

A Fireflies eltér a listán szereplő többi Gong alternatívától, mivel nem közvetlenül bevételi intelligencia platform. Ehelyett az értékesítési csapatok a Fireflies segítségével automatikusan leírhatják, összefoglalhatják és elemezhetik a hangbeszélgetéseket. Ez az AI-alapú alkalmazás integrálható az értékesítési és ügyfél-siker munkafolyamatában használt egyéb eszközökbe – beleértve a ClickUp-ot is – hogy a beszélgetések témáiból követési feladatokat hozzon létre.

Fireflies. ai legjobb tulajdonságai:

Automatikusan készítsen találkozó-összefoglalót

Ismerje meg minden résztvevő beszélgetési idejének pontszámát

Integrálható olyan népszerű videokonferencia-alkalmazásokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

Fireflies. ai korlátai:

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület néha zavaros lehet.

Csak a szervezeten belüli találkozókat rögzítheti és átírhatja, nem pedig azokat, amelyeken máshol vesz részt.

Fireflies. ai árak:

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fireflies. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4/5 (5 értékelés)

7. Avoma

Via Avoma

Az Avoma egy másik AI-alapú találkozóasszisztens, amely nemcsak a találkozók és hívások során szerzett információkat rögzíti, hanem beszélgetési és bevételi intelligenciát is kínál. Az alkalmazás automatikus találkozófelvétel- és leíráskészítési funkcióval, közös jegyzetelési lehetőséggel, AI-generált jegyzetekkel és beépített bevételi intelligenciával rendelkezik. ?

Az Avoma legjobb tulajdonságai:

Hasznos információkat szerezhet a megbeszélésekről az automatikus átírás és jegyzetek segítségével.

Adjon hozzá hívásrögzítést és híváskövetést olyan platformokhoz, mint a Zoom és a Google Meet.

Azonosítsa a töltelékszavakat, hogy a jövőbeni hívások során jobb ügyfélélményt nyújthasson.

Az Avoma korlátai:

Jelenleg a platform csak az angol nyelvű értékesítési hívások és megbeszélések leírására alkalmas.

Egyes felhasználók szerint a jegyzetelő hozzáadása egy nem tervezett értekezlethez 5-10 percet vehet igénybe.

Avoma árak:

Alap: 0 USD/hó felhasználónként

Starter: 24 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 149 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

8. Jiminny

Via Jiminny

A Jiminny egy beszélgetéselemző platform, amelyet azoknak az értékesítési csapatoknak terveztek, akik több bevételt szeretnének elérni azáltal, hogy megértik, hogyan építenek kapcsolatot az ügyfelekkel. A platform rögzíti a hívásokat, elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, és olyan betekintést nyújt, amely segít az értékesítési csapatának növekedni. ?

A Jiminny legjobb funkciói:

Ismerje meg a beszédarányát, hogy átgondoltabb résztvevője lehessen a megbeszéléseknek.

Nézze meg a többi csapattag statisztikáit, hogy motiválódjon a fejlődésre.

Hallgassa vissza a felvételeket, hogy meghallgassa, mit mondtak valójában az értékesítési csapata és az ügyfelek.

Jiminny korlátai:

Egyes felhasználók szerint a hívásleiratok nem mindig teljesen pontosak.

Nem mindig könnyű kitalálni, hogyan osszuk meg a videókat; egyes felhasználók arról számolnak be, hogy

Jiminny árak:

100 USD/hó felhasználónként

Jiminny értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

9. Zoom IQ

via Zoom IQ

Ha rendszeresen használja a Zoomot videohívásokhoz és értekezletekhez, érdemes megfontolnia a beszélgetéselemző eszköz kiegészítőjét. A Zoom IQ for Sales célja a termelékenység és a bevételi jövedelmezőség javítása a Zoom-on keresztül folytatott ügyfélhívásokból nyert információk felhasználásával. ?

A Zoom IQ legjobb funkciói:

Használja a beszélgetési intelligenciát az ügyfelek észlelésének javítására

Adjon jobb visszajelzéseket a csapat tagjainak, beleértve az érzelmeket és az elkötelezettséget értékelő pontszámokat is.

Pontosan jósolja meg értékesítési csatornáját, és azonosítsa a folyamat trendjeit.

A Zoom IQ korlátai:

Az alkalmazás csak a Zoommal működik, ezért csak akkor hasznos, ha ez a választott videokonferencia-alkalmazása.

A Zoom IQ-ról nem sokat tudni, ezért kevés felhasználói vélemény áll rendelkezésre, amely segíthetne a megfelelő döntés meghozatalában.

Zoom IQ árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom IQ értékelések és vélemények:

A Zoom IQ funkciójáról nincs külön értékelés, de a Zoom általános értékelései és vélemények a következők:

G2: 4,5/5 (több mint 53 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

10. Observe. ai

Az Observe. ai olyan vezetők számára készült, akik javítani szeretnék ügyfélszolgálatuk teljesítményét. Használja a platformot, hogy betekintést nyerjen ügyfelei interakcióiba, eddzen csapatát teljesítményük javítására, és használja az élő beszélgetéselemző szoftvert munkamódszereinek fejlesztésére. ?

Observe. ai legjobb funkciói:

Kulcsszavak segítségével gyorsan megtalálhatja a keresett ügyfélinterakciót.

Gyorsítsa fel az értékeléseket az automatikusan generált hívás-átiratok elolvasásával.

Tanítsa meg értékesítési ügynökeit, hogyan javíthatnak teljesítményükön intelligens betekintések segítségével.

Observe. ai korlátai:

Néha a találkozók jegyzőkönyvei nem mindig pontosak; egyes felhasználók szerint

Egyes felhasználók szerint a hosszú hívások automatikusan levágódhatnak, ami zavart okozhat.

Observe. ai árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Observe. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: n/a

Javítsa csapata értékesítési folyamatát a ClickUp segítségével

Minden sikeres értékesítési csapatnak szüksége van egy helyre, ahol tárolhatja ügyféladatait, és ahol olyan hasznos információkat gyűjthet, amelyekkel erős értékesítési és bevételi stratégiát alakíthat ki. A Gong ugyan nagy szereplő ebben a szegmensben, de nem az egyetlen – és ez a lista csak azt bizonyítja, hogy rengeteg lehetőséget kínálnak más alkalmazások és eszközök is az optimalizálásra és az értékesítési teljesítmény növelésére összpontosító értékesítési vezetők számára.

Ha olyan platformot keres, amely nemcsak az értékesítési tevékenységek bővítésében segít, hanem egy all-in-one termelékenységi központot is biztosít, akkor válassza a ClickUp-ot. Ez az az alkalmazás, amely mindet helyettesíti – egy központi helyet biztosít a tudás, az erőforrások és az értékesítés kezeléséhez. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és ismerje meg a legjobb Gong alternatívát! ?