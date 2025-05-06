A 10 legjobb tanácsadói szoftver 2025-ben

Tanácsadónak lenni azt jelenti, hogy egyszerre több feladatot kell ellátni. Mindig van egy közeledő határidő, egy új projekt, amely indulásra kész, és ügyfelek, akik válaszra várnak. Ennyi teendő mellett nehéz mindent kézben tartani.

Szerencséjére vannak olyan tanácsadói eszközök, amelyek kifejezetten erre a kihívásra lettek kifejlesztve. Ezekkel a szoftvermegoldásokkal egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, javíthatja a termelékenységet és hatékonyabb tanácsadóvá válhat.

De honnan tudja, melyik szoftvert válassza? Ha még soha nem nézett körül, meg fog lepődni a választék sokszínűségén. A projektmenedzsment eszközöktől az időkövető szoftverekig minden megtalálható, ami a tanácsadók munkáját minden lépésében segíti. ?

Ebben a cikkben részletesebben beszélünk arról, hogy mi is az a tanácsadói szoftver, és mire kell figyelnie egy eszköz kiválasztásakor. Kiemeljük és összehasonlítjuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb tanácsadói megoldást, hogy segítsünk Önnek a szükségleteinek leginkább megfelelő szoftver kiválasztásában.

Mi az a tanácsadói szoftver?

A tanácsadói eszközök segítenek a tanácsadó cégeknek az erőforrások, feladatok, termelékenység és több ügyfél kezelésében, hogy jobban tudjanak megbirkózni a különböző üzleti kihívásokkal, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Ezek az eszközök segítenek a munkafolyamatok létrehozásában és a fejlesztési folyamatok racionalizálásában a feladatkezelés alapvető funkcióival, valamint ajánlattételi szoftverekkel és ügyfélkezelési platformokkal. ?

A ClickUp 3. 0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály előtt álló feladatokról.

Mivel ez a típusú szoftver értékesítési és szoftver tanácsadó cégeknek készült, olyan funkciókat is talál benne, mint a számlázás, az adatkezelés és a nyereség nyomon követése. Néhány szoftver tanácsadói eszköz teljes körű szolgáltatást nyújt, beleértve a feladatkezelést is. Mások konkrét feladatokra, például dokumentumok kezelésére vagy ügyfelekkel való kommunikációra specializálódtak.

Mit kell keresnie a tanácsadói szoftverekben?

A legjobb tanácsadói szoftver az üzleti igényeitől és a kívánt tanácsadói szolgáltatások típusától függ. Lehet, hogy olyan speciális funkciókat keres, mint az AI-támogatás és a feladatkezelés automatizálása. Esetleg e-kereskedelmi adatszolgáltatásra vagy mobilalkalmazással kompatibilis szoftverre van szüksége, hogy útközben is végezzen szoftveres tanácsadást. ?

Íme, mire kell figyelni a tanácsadási szoftverek kiválasztásakor:

Skálázhatóság : Tanácsadóként az Ön célja az üzleti növekedés. Győződjön meg arról, hogy tanácsadói szoftvere nem gátolja Önt, és válasszon olyan szoftvert, amely végtelen skálázhatóságot kínál.

Időkövetés : A tanácsadás egyik legfontosabb eleme az időgazdálkodás. Az időkövetési funkciókkal rendelkező tanácsadói szoftver segít nyomon követni a teendőket, és megfelelően elosztani az időt és az erőforrásokat.

Elemzés : Szerezzen betekintést az értékesítésbe ranglisták, adatok és üzleti intelligencia mutatók segítségével, amelyek versenyelőnyt biztosítanak – ez különösen fontos egy szoftver tanácsadó cég számára.

Valós idejű együttműködés : Az együttműködési eszközöknek köszönhetően valós időben dolgozhat együtt a csapattagokkal, még akkor is, ha mindannyian távoli helyszínen dolgoznak.

Automatizálási funkciók : Takarítson meg időt és energiát a feladatok ütemezésével kapcsolatos automatizálási eszközök és kommunikációs triggerek segítségével.

Használhatóság: Ön bárhol és bármikor szeretne dolgozni. Válasszon olyan eszközt, amely támogatja az Ön operációs rendszerét, legyen az iOS vagy Android, valamint asztali és mobil alkalmazásokat egyaránt.

A 10 legjobb tanácsadói szoftver

Készen áll arra, hogy tanácsadói tevékenységét új szintre emelje? Íme 10 legjobb szoftvermegoldás tanácsadó cégek számára, amelyeket még ma kipróbálhat. A szoftveres szolgáltatásoktól a feladatkezelő eszközökön át a CRM-ig minden tanácsadói igényt kielégítő megoldás található.

Használja a ClickUp AI-t tanácsadói üzletágában, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

A ClickUp, amelyben számos iparág tanácsadó cégei és professzionális szolgáltatói bíznak, a legkiválóbb, mindent magában foglaló termelékenységi szoftverplatform, amely megkönnyíti a feladatok, ügyfelek és projektek kezelését. Több száz projektmenedzsment funkcióval, hatalmas sablonkönyvtárral és több mint 1000 integrációval a ClickUp az egyetlen olyan eszköz, amely elég hatékony ahhoz, hogy az összes munkáját egy együttműködési platformon központosítsa. Ez, valamint a könnyű használat, a fejlett adatbiztonság és a rugalmasság teszi a ClickUp-ot ideális megoldássá azoknak a tanácsadóknak, akiknek üzleti folyamataikat kell racionalizálniuk, és zökkenőmentesen össze kell hangolniuk az ügyfelek különböző technológiai eszközeit.

A ClickUp egyik legnagyobb előnye bármilyen méretű tanácsadó csapat számára a forradalmian új AI asszisztens, a ClickUp AI. Ez az innovatív technológia másodpercek alatt képes e-maileket, értékesítési prezentációkat, feladatokat, frissítéseket, összefoglalókat és még sok mást generálni. A kisebb feladatok, amelyek lelassítják a mozgalmas napjait, pedig a ClickUp Automations segítségével könnyedén elvégezhetők.

A ClickUp a CRM felépítésére és karbantartására is tökéletes hely. A 15 különböző munkaterhelés-nézet segítségével a tanácsadók biztonságos platformon vizualizálhatják az ügyfelek stratégiáit, ütemterveit, számláit, bevételeit és egyebeket. Ráadásul nem kell aggódnia a ClickUp által kínált lehetőségek miatt. Az előre elkészített források, például a tanácsadói szerződés sablon segítségével a ClickUp kiküszöböli a dokumentumok létrehozásával kapcsolatos találgatásokat, és segít Önnek a professzionális, kiváló minőségű üzleti eszközök gyorsabb elkészítésében, mint valaha.

A ClickUp legjobb funkciói

A szerződések, projekttervek és jelentésekhez hasonló dokumentumokhoz használható tanácsadási sablonok segítségével gyorsabban elkészítheti a szükséges dokumentumokat.

A testreszabható triggerek és automatizálások azonnal ütemezik a feladatokat és értesítéseket küldenek a megfelelő feleknek.

Több mint 15 nézet segítségével felfedezheti a speciális feladatokra vonatkozó fejlett elemzéseket, vagy átfogó áttekintést kaphat nagyobb projektekről.

Az integrációk lehetővé teszik, hogy más eszközöket, például a Slacket, a Harvestet és a Zendesket is összekapcsolja a szoftverével.

A beépített AI-eszközök időt takarítanak meg a tanácsadói munkában , amikor a rutinmunkákról és a felesleges feladatokról van szó.

A ClickUp korlátai

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

A sok funkció miatt egyes felhasználóknak tanulási görbe szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Avaza

via Avaza

Az Avaza segít a szoftver tanácsadó cégeknek a feladatokon való együttműködésben, a kiadások nyomon követésében, a számlák kezelésében és a projektek hatékony irányításában. Akár szoftver tanácsadó cégnél dolgozik, akár egészségügyi e-kereskedelmi vállalatnak nyújt tanácsadást, ez az eszköz hasznos lehet az erőforrások ütemezésében, a csapattal és az ügyfelekkel való kommunikációban, valamint a munkafolyamatok racionalizálásában.

Az Avaza legjobb funkciói

Használja az árajánlatok és számlák sablonjait, hogy professzionális minőségű becsléseket készítsen és számlázzon ügyfeleinek.

A szoftvereszközben található munkaidő-nyilvántartások és költségjelentések megkönnyítik az erőforrások elosztását és a vállalkozók kifizetését.

Hozzon létre új tereket konkrét tanácsadási projektekhez és egyedi állapotokhoz, hogy lássa, hol tartanak a feladatok a folyamatban.

Több mint 50 intuitív vizuális jelentés gyorsabbá és informatívabbá teszi az üzleti jelentéseket, kevesebb időt kell kutatásra fordítani.

Az Avaza korlátai

A projekteket nem lehet fázisokra, csak szakaszokra és állapotokra osztani, ami komplex vagy hosszú távú projektek esetében kihívást jelenthet.

A felület nem mindig intuitív, ezért előfordulhat, hogy az egyes funkciók használatának megértéséhez ügyfélszolgálathoz kell fordulnia.

Az Avaza árai

Ingyenes

Startup : 11,95 USD/hó

Alap : 23,95 USD/hó

Üzleti: 47,95 USD/hó

Avaza értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

3. Nifty

via Nifty

A Nifty egy helyen egyesíti a dokumentumokat, feladatokat, folyamatábrákat és kommunikációs eszközöket, ezzel segítve a szoftveres tanácsadási szolgáltatásokat. Ez az üzemeltetési menedzsment szoftver lehetővé teszi, hogy tanácsadási célokat állítson fel, értékesítési csatornákat építsen ki és nyomon kövesse a célokat anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia. ??‍?

A legjobb funkciók

Öt különböző nézet, köztük a Kanban, a Lista, az Idővonal, a Naptár és a Swimlane átfogó áttekintést vagy mélyreható betekintést nyújt a tanácsadói munkába.

A Diszkussziók funkcióval tudásbázist építhet a csapattagok és az ügyfelek visszajelzései alapján.

A vizuális ütemtervek segítségével reális munkatervet állíthat össze, és meghatározza az egyes projektek és csapattagok céljait.

Használja a Dokumentumok és Űrlapok funkciót a számlák és jelentések készítéséhez szükséges összes tanácsadói dokumentum elkészítéséhez.

Ügyes korlátozások

Bár a felület felhasználóbarát, egyes felhasználók szerint lehetne szebb és több testreszabási lehetőséget kínálhatna.

A feladatokat csak egy alfeladatra lehet lebontani, ami korlátozza a nagyobb feladatcsoportok testreszabását.

Kedvező árak

Ingyenes

Starter : 5 USD/tag/hónap

Pro : 10 USD/tag/hónap

Üzleti : 16 USD/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nifty értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

4. Csapatmunka

via Teamwork

Ügyfélszolgálati vállalkozások számára tervezett tanácsadói szoftver, amely tökéletesen alkalmas az ügyfelekkel való kommunikáció kezelésére, az értékesítési folyamatok méretezésére és a kreatív csapatok támogatására. Egyetlen nyilvántartási rendszerként épült fel, ahol hozzáférhet az egyes projektekkel, ügyfélvagyonokkal és alkalmazásfejlesztési tervekkel kapcsolatos információkhoz.

A Teamwork legjobb funkciói

A Workload Planner segítségével a feladatok ütemezését a projekt idővonalai, a kapacitás és a készségek alapján végezheti el.

A beépített nyomkövetés betekintést nyújt az időkövetésbe, a számlázható órákba, az erőforrásokra allokált pénzbe és a nyereségbe.

Adjon prioritási jelöléseket a különböző feladatokhoz, hogy az ügyfélkapcsolatok kezelésére vagy vállalkozása bővítésére koncentrálhasson.

Az automatizálás és a triggerek segítségével másodpercek alatt, nem pedig percek alatt vonzza be az ügyfeleket.

A csapatmunka korlátai

Egyes felhasználók több ügyfélszolgálati támogatást szerettek volna, mivel a szoftver használatának elsajátítása némi időt igényel.

Néhány felhasználó arról számolt be, hogy a Gantt-diagramok hibásan működnek, és a feladatnézet túlterhelő lehet.

Teamwork árak

Örökre ingyenes

Starter : 8,99 USD

Szállítás : 13,99 USD

Grow : 25,99 USD

Scale: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

5. Accelo

via Accelo

Az Accelo célja, hogy megszüntesse a széttagolt folyamatokat. Helyette egy all-in-one eszközt kínálnak a tanácsadó cégek számára, amellyel megtervezhetik a projekteket, nyomon követhetik az előrehaladást és megfelelhetnek az ügyfelek elvárásainak. Ez a projektmenedzsment szoftver kiterjedt testreszabási lehetőségekkel kezeli az egész értékesítési és árajánlat-készítési folyamatot. ?

Az Accelo legjobb funkciói

Az automatizálás azonosítja az elszalasztott értékesítési lehetőségeket, kiemeli a lezárt ügyleteket és értesítéseket küld a csapat koordinációjának javítása érdekében.

Építsen szorosabb kapcsolatokat ügyfeleivel a Tickets segítségével, amely az e-mailes kérések és az ügyfél űrlapok benyújtása alapján azonnal létrehozható.

Az időkövetés lehetővé teszi az idő rögzítését és a számlák azonnali generálását.

A beépített ügyféljelentések betekintést nyújtanak a jól működő tanácsadási projektekbe, és kiemelik a fejlesztésre szoruló területeket.

Az Accelo korlátai

A kevésbé intuitív felület miatt egyes felhasználóknak nehézséget okoz több projekt kezelése.

A keresési és exportálási funkciók javításra szorulnak.

Accelo árak

Plusz : 30 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 49 USD/felhasználó/hónap

Csomag: 99 USD/felhasználó/hónap

Accelo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

6. Calendly

via Calendly

Bár a listán szereplő eszközök közül sok széles körű tanácsadási feladatokat lát el, ez a szoftver kizárólag az ütemezésre összpontosít. Akár menedzsment tanácsadás, szoftverfejlesztés vagy szolgáltatóknak nyújtott tanácsadás területén dolgozik, ez az eszköz segít kezelni az ütemtervét, és találkozni a legfontosabb érdekelt felekkel és potenciális ügyfelekkel.

A Calendly legjobb funkciói

Az ingyenes ütemező a Microsoft és a Google segítségével segít Önnek kapcsolatba lépni ügyfélkörével és más vállalkozókkal.

Automatizálja a találkozók üzenetküldését azáltal, hogy a találkozó előtt emlékeztetőket, után pedig visszajelzéseket küld.

A Salesforce és a HubSpot eszközökkel való integrációk lehetővé teszik a kapcsolatok automatikus frissítését, hogy kapcsolatban maradhasson és naprakész legyen.

A Calendly segítségével valós idejű elérhetőséget adhat e-mailjeihez, hogy növelje a kimenő kapcsolatfelvételek sikerességét.

A Calendly korlátai

Ez egy naptárszervező eszköz, ezért a feladatkezeléshez és az elemzéshez másik megoldásra lesz szüksége.

A többfelhasználós ütemezés némi navigációt igényel

Calendly árak

Alapszintű : Mindig ingyenes

Essentials : 10 USD/felhasználó/hónap

Professional : 15 USD/felhasználó/hónap

Teams: 20 USD/felhasználó/hónap

Calendly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

7. Kantata (korábban Mavenlink)

via Kantata

A Mavenlink, ma Kantata néven ismert, integrációk és munkafolyamat-eszközök segítségével javítja a tanácsadó csapatok működési teljesítményét. Tekintse át projektportfólióját, vagy mélyüljön el az egyes feladatokban, hogy gyakorlati betekintést nyerjen tanácsadói vállalkozásába. ??‍?

A Kantata legjobb funkciói

A Gantt-diagramok valós idejű betekintést nyújtanak

A prioritáskezelési funkciók segítségével jobban összehangolhatja az erőforrásokat és a csapat tagjainak munkaterhelését ott, ahol azokra a legnagyobb szükség van.

Az újrafelhasználható sablonok és az automatizált munkafolyamatok csökkentik az ismétlődő feladatok ütemezéséhez szükséges időt.

Használja az alkalmazáson belüli elemzéseket a nyereség-előrejelzések elkészítéséhez, és merüljön el a tanácsadói sikereinek és kudarcainak apró részleteiben.

A Kantata korlátai

A felület nem annyira intuitív, mint más termékeké.

A számlák formázása merev, ami korlátozza a számlák készítésének és bizonyos információk megjelenítésének lehetőségeit.

Kantata árak

Kérjen bemutatót az árakról

Kantata értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

8. Qwilr

via Qwilr

A Qwilr új szintre emeli az értékesítési ajánlatok szoftvereit. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a tanácsadási folyamatot a tartalom létrehozásától és a vevői elkötelezettség nyomon követésétől az üzletek lezárásáig. A beépített automatizálások egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a méretezést, így Ön a saját feltételei szerint bővítheti vállalkozását.

A Qwilr legjobb funkciói

Könnyedén hozhat létre interaktív tartalmakat weboldalakról és értékesítési prezentációkról beágyazható videókkal, testreszabható árakkal és márkás dizájnokkal.

Az ajánlat-sablonoknak köszönhetően az értékesítőknek és tanácsadóknak nem kell időt fordítaniuk egyedi tartalmak nulláról történő létrehozására.

Testreszabhatja a tudásbázishoz és a feladatokhoz való hozzáférési jogosultságokat, így mindenki hozzáférhet a számára szükséges információkhoz.

A beépített e-aláírási funkcióknak köszönhetően az ügyletet azonnal lezárhatja, anélkül, hogy más eszközt kellene használnia.

A Qwilr korlátai

Néhány vizuális hiba lelassíthatja a folyamatokat.

A kissé meredek tanulási görbe miatt az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy megtanulják a funkciók használatát.

A Qwilr árai

Üzleti : 35 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Enterprise: 59 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Qwilr értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

9. Bidsketch

via Bidsketch

Tanácsadóként folyamatosan ajánlatokat készít – legyen szó meglévő ügyfelek új projektjeiről vagy új üzletek megszerzéséről. A Bidsketch segítségével az ajánlatok elkészítése még könnyebbé vált. Töltse ki a sablonokat a projekt részleteivel, díjaival és terveivel, majd az e-aláírás funkcióval zárja le az üzletet. ✍️

A Bidsketch legjobb funkciói

Az egyedi ügyfél-landing oldalak lehetővé teszik, hogy személyre szabja a megközelítését a célközönségének.

A lenyűgöző ajánlat-sablonok segítségével ajánlatai kiemelkedhetnek a tömegből, és lehetőség van márkaelemek hozzáadására is.

Az alkalmazáson belüli elemzések és az azonnali értesítések segítségével folyamatosan tájékozódhat arról, hogyan reagálnak az ügyfelek az ajánlataira.

A Zapier, FreshBooks és Harvest projektmenedzsment eszközökkel való integráció hatékonyabb munkafolyamatokat eredményez.

A Bidsketch korlátai

A legmagasabb árkategóriájú csomag nyolc felhasználóra korlátozódik, ami nagyobb csapatok és szervezetek számára kihívást jelent.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a formázás terén van még mit javítani.

Bidsketch árak

Solo : 29 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat : 79 USD/hó, legfeljebb három felhasználó számára

Üzleti: 149 USD/hó, legfeljebb nyolc felhasználó számára

Bidsketch értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

10. Proposify

via Proposify

Határozza meg a projekt céljait, készítsen prezentációt, és zárja le az üzletet a Proposify ajánlatkészítő szoftverével. Ez az eszköz sablonokat, kivonatokat és tartalomkönyvtárat kínál, amelyekből meríthet az egyedi ajánlatok elkészítésekor.

A Proposify legjobb funkciói

Az előre jóváhagyott tartalom megkönnyíti az értékesítők számára a márkaépítési szabványoknak megfelelő tartalom létrehozását.

Hozzon létre egyedi értékesítési ciklusokat, és kövesse nyomon az egyes ajánlatok előrehaladását az adatbázisban.

Az interaktív árazás és az e-aláírások támogatása vonzóbbá és könnyebben aláírhatóvá teszi ajánlatait.

Az ügyfélszolgálati csapat elkötelezett a segítségnyújtás mellett, sablonok áttervezését, funkciók használatának bemutatását és oktatóanyagok készítését kínálja, hogy pontosan tudja, hogyan használja hatékonyan az eszközt.

A Proposify korlátai

Miután szegmentálta a projekteket, nehéz azokat újra egybevonni.

Egyes árazási csomagok esetében korlátozott az egy időben aktív ajánlatok száma.

Proposify árak

Csapatcsomag : 49 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Proposify értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Kezelje tanácsadói munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Ezek az eszközök segítik a munkafolyamatok racionalizálását szoftver tanácsadók, projektmenedzserek, IT szakemberek és mások számára. Akár olyan eszközt keres, amely ajánlatokat készít szoftver tanácsadó cégének, akár egy projektmenedzsment szuperhőst, aki automatizálást és elemzéseket végez, ebben a listában megtalálja, amire szüksége van.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el egy jobb tanácsadói vállalkozást építeni. Az AI-bevitellel, amely segít kreatív ötleteket kitalálni és dokumentumokat készíteni ajánlatokhoz és jelentésekhez, időt takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat. Az automatizálás csökkenti az ismétlődő feladatokra fordított időt, a testreszabható CRM pedig gyerekjátékká teszi az ügyfélkapcsolatok kezelését. ?