Hogyan írjunk projektjavaslatot (példák és sablonok)

Amikor új projektet indít egy ügyféllel, az egyik első dolog, amire koncentrálnia kell, az ügyfél bizalmának elnyerése. Nyugtassa meg ügyfeleit egy erős projektjavaslattal – egy nyilatkozattal, amely tisztázza, mit fog tenni ügynöksége, hogy segítsen az ügyfélnek céljai elérésében.

Ez az ajánlat alapvetően egy „diagnózis” és egy „kezelési terv”. Megmutatja az ügyfélnek, hogy megérti a helyzetét, és felvázolja, hogy ügynöksége milyen projekt eredményeket fog létrehozni, hogy segítsen az ügyfélnek célja elérésében.

Ez az útmutató segít megerősíteni az ügyfelek bizalmát a javasolt projekt iránt. Tele van ajánlatírási tippekkel, projektjavaslat-példákkal és egy ingyenes projektjavaslat-sablonnal, amelyekkel hatékonyabbá teheti prezentációit.

Mi az a projektjavaslat?

A projektjavaslat egy dokumentum, amely felvázolja, hogy ügynöksége milyen eredményeket fog elérni, és milyen célokat szándékozik megvalósítani a munkával. Ez egy alapvető projektdokumentum, amelynek elsődleges célja az érdekelt felek támogatásának megszerzése.

A projektjavaslat összefoglalja a projekt részleteit, és felkelti a belső és külső érdekelt felek érdeklődését. Le kell írnia a diagnosztikai és előíró megközelítését, amellyel eljuttathatja őket a kívánt célhoz.

Mielőtt mélyebbre merülnénk a témában, tisztázzuk a projektjavaslattal azonosnak tűnő néhány gyakori típusú projektdokumentációval kapcsolatos zavart.

Projektjavaslat vs. projektcharta

A projektjavaslat hasonló egy üzleti prezentációhoz: a projekt jóváhagyása előtt készül, és célja, hogy meggyőzze az érdekelt feleket vagy a döntéshozókat a projekt megvalósításáról.

Példa projektjavaslatra: Egy mobilalkalmazás fejlesztésére irányuló javaslat, amelynek célja a munkavállalók termelékenységének javítása, kiemelheti a nem hatékony munkafolyamatok problémáját, a javasolt megoldást (egy mobilalkalmazás) és a várható előnyöket.

A projekt jóváhagyása után a projekt chartája hivatalossá teszi a döntést. Ez olyan, mint a projekt szerződése vagy szándéknyilatkozata, amely felhatalmazza a projektmenedzsert a folytatásra.

Példa projekttervre: Az alkalmazásprojekt jóváhagyása után a projektterv meghatározhatja az alkalmazás hatókörét (pl. olyan funkciókat, mint a feladatkezelés és az időkövetés), kijelölheti a projektmenedzsert, és meghatározhatja a magas szintű mérföldköveket, például „A prototípus elkészítése 2 hónap alatt”.

Projektjavaslat vs. projektterv

A projektterv és a projektjavaslat néhány közös elemet tartalmaz, ami zavart okozhat. A projektterv azonban csak a projektjavaslat jóváhagyása után kerül előtérbe.

A terv olyan, mint egy tervrajz: részletesen leírja, hogyan fogják a projektet végrehajtani, nyomon követni és lezárni.

Példa projekttervre: Az alkalmazás projektterve tartalmazhat olyan konkrét feladatokat, mint a „felhasználói felület tervezése”, a kijelölt erőforrások, a részletes ütemterv és a kockázatcsökkentési stratégiák (pl. a felhasználók képzése az alkalmazás elterjedésének elősegítése érdekében).

Projektjavaslat kontra üzleti terv

Az üzleti esetet a szervezetek arra használják, hogy igazolják egy projekt szükségességét, vagy hogy egy projektet egy másik elé helyezzenek. Tehát bár kapcsolódik a projektjavaslathoz, az előbbiek előtt (vagy azzal párhuzamosan) készül, és a projekt indokaira összpontosít.

Tekintse az üzleti esetet egy részletes indoklásnak, amely bemutatja, hogy a projekt hogyan illeszkedik a stratégiai célokhoz, és miért érdemes megvalósítani.

Üzleti eset példa: Az alkalmazás üzleti esete tartalmazhat adatokat arról, hogy az alkalmazottak mennyi időt pazarolnak a manuális folyamatokra, az alkalmazás várható megtérülési rátáját, valamint olyan kockázatokat, mint az alacsony elfogadási arány.

A jobb érthetőség kedvéért nézzük meg ezeket a projektdokumentumok összehasonlításait egy táblázatban. Maradunk a termelékenységi alkalmazás projektjének példájánál.

Dokumentum Cél Létrehozás ideje Példa tartalom Célközönség Az ajánlat előtt vagy azzal együtt A projekt bemutatása és jóváhagyásának megszerzése. A projekt jóváhagyása előtt Probléma: A manuális folyamatok csökkentik a termelékenységet. Javasolt megoldás: Mobilalkalmazás. Vezetők, szponzorok Üzleti eset A projekt megvalósíthatóságának és megtérülésének igazolása. A javaslat előtt vagy azzal együtt Költség-haszon elemzés, amely 2 éven belül 120%-os ROI-t mutat. Döntéshozók, pénzügyi csapatok Projekt chartája A projekt hivatalos jóváhagyása. A projekt jóváhagyása után Célok: Készítsen egy alkalmazást feladatkezelési és időkövetési funkciókkal. Kijelölt projektmenedzser: Alec. Projektcsapat, szponzorok Projektterv A projekt végrehajtásának részletes leírása. A chart jóváhagyása után Feladatok lebontása, ütemtervek, erőforrások elosztása, kockázatkezelés. Projektcsapat, érdekelt felek

A projektjavaslat összetevői

Egy jó projektjavaslatnak tartalmaznia kell a megoldás ki, mit, hol, mikor és hogyan kérdéseit. Íme egy vázlat arról, hogy mit kell tartalmaznia a projektjavaslatának:

Tartalomjegyzék : A projektjavaslat tartalmának indexe és oldalszámok

Vezetői összefoglaló : A projekt hátterét leíró és a javaslatban szereplő tervek rövid áttekintését tartalmazó nyilatkozat. : A projekt hátterét leíró és a javaslatban szereplő tervek rövid áttekintését tartalmazó nyilatkozat.

Célok : Az ügyfél által elérni kívánt hosszú távú eredmények vagy projektcélok

Probléma leírása : Az ügyfél céljainak elérését akadályozó tényezők összefoglalása : Az ügyfél céljainak elérését akadályozó tényezők összefoglalása

Értéknyilatkozat : Összefoglaló nyilatkozat arról, hogy ügynöksége szolgáltatásai és szakértelme hogyan oldják meg a problémát és hogyan járulnak hozzá az ügyfél előnyéhez.

Stratégia : A magas szintű javasolt megoldás az ügyfél céljainak elérésére.

A projekt hatálya : Az ügynöksége projektmegközelítésében szereplő szolgáltatások

Projekt eredmények : Az Ön által nyújtott szolgáltatások keretében végzett egyedi feladatok, amelyek hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez. : Az Ön által nyújtott szolgáltatások keretében végzett egyedi feladatok, amelyek hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez.

Erőforrás-igény: A projekt végrehajtásához szükséges erőforrások, például anyagok, berendezések és humán erőforrások felmérése.

A siker mérése : A projekt sikerét mérő mutatók (KPI-k)

Projekt ütemterv : Útiterv, amelyben meghatározza, mikor várhatja az ügyfél a projekt eredményeit és a legfontosabb mérföldköveket. : Útiterv, amelyben meghatározza, mikor várhatja az ügyfél a projekt eredményeit és a legfontosabb mérföldköveket.

Lehetséges kockázatok: A projektre különböző okokból nézve lehetséges kockázatok részletei és az Ön által alkalmazni kívánt kockázatcsökkentési stratégiák.

Esettanulmányok : sikertörténetek és ajánlások olyan ügyfelektől, akikkel hasonló projektekben dolgozott együtt.

A projekt költsége és költségvetése : A projektjavaslat megvalósításához szükséges pénzügyi források. Több csomagot is mellékeljen, különböző árakkal, hogy azok a különböző projektköltségvetésekhez és célokhoz illeszkedjenek.

Projektösszefoglaló : Konkrét összefoglaló, amely összefoglalja a projektjavaslat legfontosabb részleteit. : Konkrét összefoglaló, amely összefoglalja a projektjavaslat legfontosabb részleteit.

Következő lépések: Ne felejtse el a cselekvésre ösztönző felhívást! Mondja el az ügyfélnek, hogyan kezdheti el veled a együttműködést. !

Nem tudja, hogyan kell mindezt összekapcsolni? Ne aggódjon, erre később visszatérünk!

A projektjavaslatok típusai

Számos különböző helyzetben nyújthat be projektjavaslatot ügyfelének:

Megkeresett projektjavaslat: Egy potenciális ügyfél : Egy potenciális ügyfél ajánlatkéréssel (RFP) fordul Önhöz, és Ön válaszul benyújt egy javaslatot. Kéretlen projektjavaslat: A CRM-ben azonosít egy olyan potenciális ügyfelet, aki megfelel az ideális ügyfélprofiljának (ICP), és kéretlen projektjavaslatot nyújt be, hogy megkezdje a szerződéskötési tárgyalásokat anélkül, hogy a potenciális ügyfél először felvenné Önnel a kapcsolatot. Informális projektjavaslat: A javaslatokhoz való inkább beszélgetésszerű megközelítés, vagy olyan javaslat, amelyet nem kifejezetten RFP-n keresztül kértek. Megújítási projektjavaslat: Egy meglévő ügyfél szerződése megújításra kerül. Ezt a javaslatot a megújítás előfeltételeként küldi el, hogy újraértékelhesse a jelenlegi kapcsolatot és : Egy meglévő ügyfél szerződése megújításra kerül. Ezt a javaslatot a megújítás előfeltételeként küldi el, hogy újraértékelhesse a jelenlegi kapcsolatot és új célokat tűzhessen ki . Tartalmazza az eddig elvégzett munka legfontosabb eredményeit és sikereit. Projektjavaslat folytatása: Emlékeztesse vagy győzze meg jelenlegi ügyfeleit a projekt folytatásáról, vagy adjon részletes információkat a projekt befejezéséhez esetleg szükséges fennmaradó vagy új feladatokról. Kiegészítő projektjavaslat: Felismeri, hogy egy meglévő projekt : Felismeri, hogy egy meglévő projekt munkaterületét ki kell bővíteni, és újra kell definiálni az ügyfélkapcsolatot.

A projektjavaslatok írásának előnyei

A jól megírt projektjavaslat hatékony eszköz arra, hogy megmutassa ügyfeleinek, miért az Ön ügynökségének megbízása a legjobb esélyük a sikerre.

A projektjavaslatoknak néhány fontos előnye van:

Hitelesség: Platformot biztosít Önnek, hogy megalapozza szakértelmét a potenciális ügyfél előtt.

Megkülönböztetés: Adjon a potenciális ügyfélnek valami konkrétumot, amit belső érdekelt felek elé terjeszthet, hogy összehasonlítsa és ellentétbe állítsa az Ön szolgáltatásait a projektért versengő másokkal, és megszerezze a döntéshozók támogatását.

Összhang: A belső és külső csapatok között a projektjavaslat céljait és elképzeléseit illetően már a kezdetektől fogva összhangot teremt.

Hogyan írjunk projektjavaslatot 8 lépésben (példákkal)

A projektjavaslat lehet nagy értékesítési érv vagy elszalasztott lehetőség; a különbséget az elkészítésének folyamata határozza meg. Mielőtt elkezdené írni a projektjavaslatot, központosítsa a csapat kommunikációját. Ezután létrehozhat egy világos tervezési folyamatot, hogy semmi ne maradjon ki.

1. lépés: Kezdje azzal, hogy megismeri a pályázat célközönségét és céljait.

Írás előtt kérdezze meg magától, hogy ki fogja elolvasni a projektjavaslatot, és mi érdekli őket – a megvalósíthatóság, a befektetés megtérülése vagy valami más?

Gondolja át, mit szeretne elérni az ajánlattal – biztosítani szeretné a projekt jóváhagyását vagy szponzorok támogatását? Finanszírozást szeretne szerezni?

Az ügyfél elvárásainak megfelelően alakítsa ki a hangnemet, a fókuszt és a részletesség mértékét. Például a vezetők inkább a magas szintű előnyökre és kockázatokra kíváncsiak, míg a szponzorok inkább a költségvetés és az ütemterv részletei érdeklik őket.

2. lépés: Írjon vonzó összefoglalót

Az összefoglaló néhány bekezdésben ad rövid áttekintést a projektjavaslatáról. Célja, hogy felkeltse az érdeklődést.

Az összefoglalót a megoldandó probléma, az Ön által javasolt megoldás és annak várható előnyei köré építse fel. Legyen meggyőző – lehet, hogy az összefoglaló az egyetlen, amit az érdekelt felek elolvasnak!

Nézzünk meg egy példát egy projektjavaslat összefoglalójára, amely ugyanazt a koncepciót alkalmazza, mint a termelékenységi alkalmazás.

Példa:

„A manuális munkafolyamatok hatékonytalansága havonta körülbelül 500 órányi időveszteséget jelent a szervezetünknek. Ez az ajánlat egy olyan mobil termelékenységi alkalmazás fejlesztésére vonatkozó tervet vázol fel, amely automatizálja a feladatok nyomon követését és javítja a hatékonyságot. 50 000 dolláros befektetéssel a munkavállalók termelékenységének növekedése révén két éven belül 120%-os megtérülést várunk.”

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs együttműködési dokumentációs eszközt, hogy vonzó és hibátlan összefoglalót készítsen, gazdag szövegformázással és egy kattintással megoszthatva azt a csapatával.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet, létrehozhat és rendszerezhet projektjavaslatának tartalmát.

3. lépés: Állítsa be a projekt hátterét

Magyarázza el a projektet motiváló problémát vagy lehetőséget. Beszéljen a következőkről:

Mi a probléma?

Miért fontos ez a szervezet számára?

A lehetőség, azaz hogy a probléma megoldása hogyan járna a szervezet javára

Ha már korábban megpróbáltak megoldást találni, akkor írja le, hogy mit tettek és mit tanultak abból a kísérletből.

Példa: Ismét a termelékenységi alkalmazás példájával, írjuk le a háttérinformációkat.

„A jelenlegi feladatkezelés nagymértékben támaszkodik a manuális folyamatokra, ami hatékonyságcsökkenéshez és hibákhoz vezet. Tanulmányok szerint a munkavállalók 70%-a átlagosan heti 3 órát pazarol felesleges feladatokra. Ezen munkafolyamatok automatizálása jelentős lehetőséget kínál a termelékenység növelésére.”

4. lépés: Javasolja megoldását

Világosan vázolja fel, mit javasol, és miért ez a legjobb megoldás. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy részletesen bemutassa a projekthez való hozzáállását.

Tartalmazza a következőket:

A projekt rövid áttekintése

Hogyan oldja meg a megoldás a problémát?

Főbb eredmények

Példa:„Javasoljuk egy mobil termelékenységi alkalmazás fejlesztését, amely feladatkezelési és időkövetési funkciókkal rendelkezik. Az alkalmazás csökkenti a manuális munkát, javítja a követés pontosságát, és elemzések révén hasznos információkat nyújt.”

5. lépés: Hangsúlyozza a lehetséges előnyöket

Sorolja fel azokat az okokat, amelyek miatt a közönségének jóvá kellene hagynia a projektet. Fókuszáljon a mérhető előnyökre és eredményekre, és ahol csak lehetséges, használjon mérőszámokat és előrejelzéseket.

Ha ez a szakasz hosszú, akkor a jobb olvashatóság érdekében feltétlenül adjon hozzá egy rövid, pontokba szedett listát is.

Példa:

Termelékenységnövekedés: „Csökkentse a manuális munkafolyamatokat 40%-kal, ezzel havonta 200 órát megtakarítva.”

Költségmegtakarítás: „Szüntesse meg az éves hatékonysági veszteségekkel kapcsolatos 10 000 dolláros költségeket.”

Stratégiai összehangolás: „Támogatja a 20%-os hatékonyságnövelési célunkat.”

6. lépés: Adjon meg egy magas szintű ütemtervet vagy tervet

Vázolja fel, hogyan fogja végrehajtani a projektet. Tekintse ezt egy mini útitervnek, amely tartalmazza a főbb mérföldköveket, egy hozzávetőleges ütemtervet és a projekt hozzávetőleges költségvetését.

Az információkat idővonal vagy Gantt-diagram segítségével is vizuálisan ábrázolhatja.

Példa:

1. fázis: Kutatás és tervezés (1. hónap)

2. fázis: Fejlesztés és tesztelés (2–3. hónap)

3. szakasz: Indítás és képzés (4. hónap)

Becsült költségvetés: 50 000 USD (a bontás a B. mellékletben található)

7. lépés: Mérje fel a kockázatokat és dolgozzon ki kockázatcsökkentő stratégiákat

Minden projekt kockázatokkal jár; az ajánlatában meg kell mutatnia, hogy átgondolta a lehetséges kihívásokat, és rendelkezik tervvel azok kezelésére.

Példa:

„A bevezetéssel kapcsolatos lehetséges kihívások kezelése érdekében a teljes bevezetés előtt képzéseket és egy 10 alkalmazottat érintő kísérleti programot szervezünk.”

8. lépés: Zárja erőteljesen egy cselekvésre ösztönző felhívással

Miután előadta érveit, zárja le egy határozott és meggyőző kéréssel.

Ismételje meg a projekt várható értékével kapcsolatos észrevételeit, határozza meg, mit szeretne elérni (jóváhagyás, finanszírozás stb.), és javasoljon egy ütemtervet.

Példa:

„Úgy véljük, hogy ez a projekt egyedülálló lehetőséget kínál a termelékenység növelésére és stratégiai céljaink megvalósítására. Kérjük, hagyja jóvá az 50 000 dolláros költségvetést, hogy a jövő év február 1-jéig elindíthassuk az 1. fázist.”

Tippek a nyertes projektjavaslat megírásához

Íme néhány szakértői tipp és javaslat, amelyeket érdemes követni a tökéletes projektjavaslat elkészítéséhez:

a. Kutassa fel leendő ügyfele termékét és iparágát

A potenciális ügyfele olyan nyilatkozatot szeretne, amelyből kitűnik, hogy Ön ismeri a vállalat történetét, márkáját, iparágát és ügyfeleit. Mutassa meg az ügyfélnek, hogy megérti őket és azt, ami számukra fontos, azáltal, hogy kutatást végez a projektjavaslatához.

Kutatásának során vegye figyelembe a következőket:

Módszertan: Mennyi idő áll rendelkezésére a kutatás elvégzésére? Milyen adatgyűjtési módszert fog alkalmazni? Versenytársak auditját, ügyfél-felméréseket vagy szervezeti hiányosságok elemzését fogja elvégezni? Miután összegyűjtötte az adatokat, hogyan fogja azokat elemezni? Van-e olyan korlátozás a kutatásában, amelyet a tervezés során figyelembe kell vennie?

Főbb megállapítások: Van-e olyan téma, amely a kutatás során kiemelkedően fontosnak bizonyul?

Hivatkozások : Milyen forrásokat használt a kutatásához? A források hitelesek? A források elég sokszínűek ahhoz, hogy pontosan tükrözzék az iparágat?

A ClickUp felhasználói kutatási terv sablon segítségével könnyen meghatározhatja a célokat és összehangolhatja az érdekelt feleket.

Ne felejtse el dokumentálni az összes eredményét, hogy könnyen hivatkozhasson az elemzésére a projektjavaslatában!

b. Brainstorming a belső csapattal

Készüljön fel a kutatásaival, és mozgósítsa a csapatot! Ideje együttműködni a belső csapattal, hogy megvitassák, hogyan lehet megoldani az ügyfél igényeit, mielőtt papírra vetik azokat.

Végezzenek együtt brainstormingot olyan eszközök segítségével, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy ötleteiket összegyűjtsék és megvitassák a projektre vonatkozó egyedi nézőpontjaikat – így végül a legjobb ötletek születnek.

A gondolattérképek és a virtuális táblák ideálisak erre a célra.

Valósítsa meg csapata ötleteit virtuális táblák segítségével!

A projektmenedzsment eszközök segítségével hatékonyabban készítheti el projektjavaslatát. Íme néhány projektmenedzsment eszköz, amely segíthet Önnek:

Egyéni mezők: Az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy egyedi értékeket rendeljen hozzá olyan feladatokhoz, mint a költségvetés, a feladat tulajdonosai, a határidők és még sok más.

Gantt-diagram: A Gantt-diagram nézetében könnyű meghatározni az ütemtervet, ahol megadhatja a feladatok közötti függőségeket és sorrendbe rendezheti a projekt eredményeit.

Ellenőrzőlisták: Néha csak egy egyszerű teendőlistára van szükség, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a projekt minden elemét kiosztotta; ebben az esetben az ellenőrzőlisták rendkívül hasznosak! Egyetlen kattintással könnyedén megjelölheti a feladatok felelőseit, beállíthatja a határidőket, és értesítheti a projektcsapatot a feladatok befejezéséről.

Válassza ki az egyéni mezőket, és személyre szabhatja projektjeit és munkafolyamatait.

d. Legyen világos, tömör és vizuális

A projekt szponzorai és érdekelt felei elfoglaltak, ezért értékelni fogják a tömörséget.

Az ajánlatot korlátozza néhány oldalra, és a szöveget tartsa egyszerűnek és tömörnek. Emellett adjon lehetőséget a belső projektcsapatának, hogy áttekintse és felvetesse a szükséges módosításokat, mielőtt elküldené a projektjavaslatot.

Használjon táblázatokat, grafikonokat vagy infografikákat, hogy vizuálisan tagolja a szöveget és könnyebben emészthetővé tegye az adatokat.

💡Profi tipp: Használjon mesterséges intelligenciájú írót, hogy perceken belül tökéletesítse javaslatát.

Használjon AI Writer for Work alkalmazást a projektjavaslat szerkesztéséhez, lektorálásához, összefoglalásához és fordításához.

e. Használjon projektjavaslat-sablonokat

Takarítson meg időt, és tartsa projektjavaslatait a márka arculatának megfelelően egységes sablonokkal. Készíthet saját sablont, vagy egyszerűen használhat projektjavaslat-sablont. Ez segít egy helyen rendszerezni, fontossági sorrendbe állítani és kezelni ügyfelei számára készített javaslatait.

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektjavaslat-sablon

💡Profi tipp: Sok ajánlatot küld e-mailben? Tegye ezt a lépést gyorsabbá, egyszerűbbé és minden csapat számára egységessé azáltal, hogy standardizált e-mail sablont készít.

f. Utánkövetés

Ne hagyja, hogy a potenciális ügyfelek kicsússzanak a kezei közül. Kövesse nyomon projektjavaslatainak minden szakaszát, hogy tudja, ki felelős a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételért, és mikor lépett velük utoljára kapcsolatba csapata.

Az egyéni mezők segítségével könnyen nyomon követhető az ügyfél életciklusa valós időben. Az egyéni mezők segítségével meghatározhatja a projektjavaslatok szakaszait, kioszthatja a szerepeket, beállíthatja a rutin nyomon követések határidejét és megjelölheti a csapat tagjait.

Az ügyfeleknek e-maileket és megjegyzéseket is küldhet közvetlenül a feladatablakból, így minden ügyféllel folytatott kommunikációt egyértelműen nyomon követhet.

Használja a ClickUp-ot következő projektjavaslatához

Reméljük, hogy ezek a projektjavaslat-példák, sablonok és tippek segítenek abban, hogy magabiztosabban készítsen sikeres dokumentumot.

A sikeres projektjavaslatok középpontjában egy hatékonyan együttműködő csapat áll.

Minden eszközt, dokumentumot, csapatot, irányítópultot, költségvetést és munkafolyamatot egyetlen projektmenedzsment szoftverbe gyűjtünk össze. Mindezt annak érdekében, hogy véget vessen a kontextusváltásnak és a több eszközön való munkavégzésből adódó szilárd munkafolyamatok nak.

Mi a jobb?

Több mint 1000 alkalmazásintegrációnk és egy teljes könyvtárnyi ingyenes sablonunk van, amelyeket projektmenedzsment szakértők készítettek, és amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok kialakítását. Már nem kell értékes idejét azzal töltenie, hogy minden folyamatot és eljárást a nulláról építsen fel.

Már itt van, csak rád vár a ClickUp-ban. Kezdd el még ma – teljesen ingyen – és nézd meg, miért váltanak át olyan sokan a ClickUp-ra.