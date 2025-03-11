ClickUp blog

Hogyan írjunk projektjavaslatot (példák és sablonok)

PMO Team
PMO Team
2025. március 11.

Amikor új projektet indít egy ügyféllel, az egyik első dolog, amire koncentrálnia kell, az ügyfél bizalmának elnyerése. Nyugtassa meg ügyfeleit egy erős projektjavaslattal – egy nyilatkozattal, amely tisztázza, mit fog tenni ügynöksége, hogy segítsen az ügyfélnek céljai elérésében.

Ez az ajánlat alapvetően egy „diagnózis” és egy „kezelési terv”. Megmutatja az ügyfélnek, hogy megérti a helyzetét, és felvázolja, hogy ügynöksége milyen projekt eredményeket fog létrehozni, hogy segítsen az ügyfélnek célja elérésében.

Ez az útmutató segít megerősíteni az ügyfelek bizalmát a javasolt projekt iránt. Tele van ajánlatírási tippekkel, projektjavaslat-példákkal és egy ingyenes projektjavaslat-sablonnal, amelyekkel hatékonyabbá teheti prezentációit.

60 másodperces összefoglaló

Mi az a projektjavaslat?

A projektjavaslat egy dokumentum, amely felvázolja, hogy ügynöksége milyen eredményeket fog elérni, és milyen célokat szándékozik megvalósítani a munkával. Ez egy alapvető projektdokumentum, amelynek elsődleges célja az érdekelt felek támogatásának megszerzése.

A projektjavaslat összefoglalja a projekt részleteit, és felkelti a belső és külső érdekelt felek érdeklődését. Le kell írnia a diagnosztikai és előíró megközelítését, amellyel eljuttathatja őket a kívánt célhoz.

Mielőtt mélyebbre merülnénk a témában, tisztázzuk a projektjavaslattal azonosnak tűnő néhány gyakori típusú projektdokumentációval kapcsolatos zavart.

Projektjavaslat vs. projektcharta

A projektjavaslat hasonló egy üzleti prezentációhoz: a projekt jóváhagyása előtt készül, és célja, hogy meggyőzze az érdekelt feleket vagy a döntéshozókat a projekt megvalósításáról.

Példa projektjavaslatra: Egy mobilalkalmazás fejlesztésére irányuló javaslat, amelynek célja a munkavállalók termelékenységének javítása, kiemelheti a nem hatékony munkafolyamatok problémáját, a javasolt megoldást (egy mobilalkalmazás) és a várható előnyöket.

A projekt jóváhagyása után a projekt chartája hivatalossá teszi a döntést. Ez olyan, mint a projekt szerződése vagy szándéknyilatkozata, amely felhatalmazza a projektmenedzsert a folytatásra.

Példa projekttervre: Az alkalmazásprojekt jóváhagyása után a projektterv meghatározhatja az alkalmazás hatókörét (pl. olyan funkciókat, mint a feladatkezelés és az időkövetés), kijelölheti a projektmenedzsert, és meghatározhatja a magas szintű mérföldköveket, például „A prototípus elkészítése 2 hónap alatt”.

Projektjavaslat vs. projektterv

A projektterv és a projektjavaslat néhány közös elemet tartalmaz, ami zavart okozhat. A projektterv azonban csak a projektjavaslat jóváhagyása után kerül előtérbe.

A terv olyan, mint egy tervrajz: részletesen leírja, hogyan fogják a projektet végrehajtani, nyomon követni és lezárni.

Példa projekttervre: Az alkalmazás projektterve tartalmazhat olyan konkrét feladatokat, mint a „felhasználói felület tervezése”, a kijelölt erőforrások, a részletes ütemterv és a kockázatcsökkentési stratégiák (pl. a felhasználók képzése az alkalmazás elterjedésének elősegítése érdekében).

Projektjavaslat kontra üzleti terv

Az üzleti esetet a szervezetek arra használják, hogy igazolják egy projekt szükségességét, vagy hogy egy projektet egy másik elé helyezzenek. Tehát bár kapcsolódik a projektjavaslathoz, az előbbiek előtt (vagy azzal párhuzamosan) készül, és a projekt indokaira összpontosít.

Tekintse az üzleti esetet egy részletes indoklásnak, amely bemutatja, hogy a projekt hogyan illeszkedik a stratégiai célokhoz, és miért érdemes megvalósítani.

Üzleti eset példa: Az alkalmazás üzleti esete tartalmazhat adatokat arról, hogy az alkalmazottak mennyi időt pazarolnak a manuális folyamatokra, az alkalmazás várható megtérülési rátáját, valamint olyan kockázatokat, mint az alacsony elfogadási arány.

A jobb érthetőség kedvéért nézzük meg ezeket a projektdokumentumok összehasonlításait egy táblázatban. Maradunk a termelékenységi alkalmazás projektjének példájánál.

DokumentumCélLétrehozás idejePélda tartalomCélközönség
Az ajánlat előtt vagy azzal együttA projekt bemutatása és jóváhagyásának megszerzése.A projekt jóváhagyása előttProbléma: A manuális folyamatok csökkentik a termelékenységet. Javasolt megoldás: Mobilalkalmazás.Vezetők, szponzorok
Üzleti esetA projekt megvalósíthatóságának és megtérülésének igazolása.A javaslat előtt vagy azzal együttKöltség-haszon elemzés, amely 2 éven belül 120%-os ROI-t mutat.Döntéshozók, pénzügyi csapatok
Projekt chartájaA projekt hivatalos jóváhagyása.A projekt jóváhagyása utánCélok: Készítsen egy alkalmazást feladatkezelési és időkövetési funkciókkal. Kijelölt projektmenedzser: Alec.Projektcsapat, szponzorok
ProjekttervA projekt végrehajtásának részletes leírása.A chart jóváhagyása utánFeladatok lebontása, ütemtervek, erőforrások elosztása, kockázatkezelés.Projektcsapat, érdekelt felek

Olvassa el még: Ace Agency projektmenedzsment: eszközök, stratégiák és sablonok

A projektjavaslat összetevői

Egy jó projektjavaslatnak tartalmaznia kell a megoldás ki, mit, hol, mikor és hogyan kérdéseit. Íme egy vázlat arról, hogy mit kell tartalmaznia a projektjavaslatának:

  • Tartalomjegyzék: A projektjavaslat tartalmának indexe és oldalszámok
  • Vezetői összefoglaló : A projekt hátterét leíró és a javaslatban szereplő tervek rövid áttekintését tartalmazó nyilatkozat.
  • Célok: Az ügyfél által elérni kívánt hosszú távú eredmények vagy projektcélok
  • Probléma leírása : Az ügyfél céljainak elérését akadályozó tényezők összefoglalása
  • Értéknyilatkozat: Összefoglaló nyilatkozat arról, hogy ügynöksége szolgáltatásai és szakértelme hogyan oldják meg a problémát és hogyan járulnak hozzá az ügyfél előnyéhez.
  • Stratégia: A magas szintű javasolt megoldás az ügyfél céljainak elérésére.
  • A projekt hatálya: Az ügynöksége projektmegközelítésében szereplő szolgáltatások
  • Projekt eredmények : Az Ön által nyújtott szolgáltatások keretében végzett egyedi feladatok, amelyek hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez.
  • Erőforrás-igény: A projekt végrehajtásához szükséges erőforrások, például anyagok, berendezések és humán erőforrások felmérése.
  • A siker mérése: A projekt sikerét mérő mutatók (KPI-k)
  • Projekt ütemterv : Útiterv, amelyben meghatározza, mikor várhatja az ügyfél a projekt eredményeit és a legfontosabb mérföldköveket.
  • Lehetséges kockázatok: A projektre különböző okokból nézve lehetséges kockázatok részletei és az Ön által alkalmazni kívánt kockázatcsökkentési stratégiák.
  • Esettanulmányok: sikertörténetek és ajánlások olyan ügyfelektől, akikkel hasonló projektekben dolgozott együtt.
  • A projekt költsége és költségvetése: A projektjavaslat megvalósításához szükséges pénzügyi források. Több csomagot is mellékeljen, különböző árakkal, hogy azok a különböző projektköltségvetésekhez és célokhoz illeszkedjenek.
  • Projektösszefoglaló : Konkrét összefoglaló, amely összefoglalja a projektjavaslat legfontosabb részleteit.
  • Következő lépések: Ne felejtse el a cselekvésre ösztönző felhívást! Mondja el az ügyfélnek, hogyan kezdheti el veled a együttműködést. !

Nem tudja, hogyan kell mindezt összekapcsolni? Ne aggódjon, erre később visszatérünk!

A projektjavaslatok típusai

Számos különböző helyzetben nyújthat be projektjavaslatot ügyfelének:

  1. Megkeresett projektjavaslat: Egy potenciális ügyfél ajánlatkéréssel (RFP) fordul Önhöz, és Ön válaszul benyújt egy javaslatot.
  2. Kéretlen projektjavaslat: A CRM-ben azonosít egy olyan potenciális ügyfelet, aki megfelel az ideális ügyfélprofiljának (ICP), és kéretlen projektjavaslatot nyújt be, hogy megkezdje a szerződéskötési tárgyalásokat anélkül, hogy a potenciális ügyfél először felvenné Önnel a kapcsolatot.
  3. Informális projektjavaslat: A javaslatokhoz való inkább beszélgetésszerű megközelítés, vagy olyan javaslat, amelyet nem kifejezetten RFP-n keresztül kértek.
  4. Megújítási projektjavaslat: Egy meglévő ügyfél szerződése megújításra kerül. Ezt a javaslatot a megújítás előfeltételeként küldi el, hogy újraértékelhesse a jelenlegi kapcsolatot és új célokat tűzhessen ki. Tartalmazza az eddig elvégzett munka legfontosabb eredményeit és sikereit.
  5. Projektjavaslat folytatása: Emlékeztesse vagy győzze meg jelenlegi ügyfeleit a projekt folytatásáról, vagy adjon részletes információkat a projekt befejezéséhez esetleg szükséges fennmaradó vagy új feladatokról.
  6. Kiegészítő projektjavaslat: Felismeri, hogy egy meglévő projekt munkaterületét ki kell bővíteni, és újra kell definiálni az ügyfélkapcsolatot.

Olvassa el még: Üzleti ajánlat sablonok

A projektjavaslatok írásának előnyei

A jól megírt projektjavaslat hatékony eszköz arra, hogy megmutassa ügyfeleinek, miért az Ön ügynökségének megbízása a legjobb esélyük a sikerre.

A projektjavaslatoknak néhány fontos előnye van:

  • Hitelesség: Platformot biztosít Önnek, hogy megalapozza szakértelmét a potenciális ügyfél előtt.
  • Megkülönböztetés: Adjon a potenciális ügyfélnek valami konkrétumot, amit belső érdekelt felek elé terjeszthet, hogy összehasonlítsa és ellentétbe állítsa az Ön szolgáltatásait a projektért versengő másokkal, és megszerezze a döntéshozók támogatását.
  • Összhang: A belső és külső csapatok között a projektjavaslat céljait és elképzeléseit illetően már a kezdetektől fogva összhangot teremt.

Bónusz: Projekttervezési eszközök

Hogyan írjunk projektjavaslatot 8 lépésben (példákkal)

A projektjavaslat lehet nagy értékesítési érv vagy elszalasztott lehetőség; a különbséget az elkészítésének folyamata határozza meg. Mielőtt elkezdené írni a projektjavaslatot, központosítsa a csapat kommunikációját. Ezután létrehozhat egy világos tervezési folyamatot, hogy semmi ne maradjon ki.

1. lépés: Kezdje azzal, hogy megismeri a pályázat célközönségét és céljait.

Írás előtt kérdezze meg magától, hogy ki fogja elolvasni a projektjavaslatot, és mi érdekli őket – a megvalósíthatóság, a befektetés megtérülése vagy valami más?

Gondolja át, mit szeretne elérni az ajánlattal – biztosítani szeretné a projekt jóváhagyását vagy szponzorok támogatását? Finanszírozást szeretne szerezni?

Az ügyfél elvárásainak megfelelően alakítsa ki a hangnemet, a fókuszt és a részletesség mértékét. Például a vezetők inkább a magas szintű előnyökre és kockázatokra kíváncsiak, míg a szponzorok inkább a költségvetés és az ütemterv részletei érdeklik őket.

2. lépés: Írjon vonzó összefoglalót

Az összefoglaló néhány bekezdésben ad rövid áttekintést a projektjavaslatáról. Célja, hogy felkeltse az érdeklődést.

Az összefoglalót a megoldandó probléma, az Ön által javasolt megoldás és annak várható előnyei köré építse fel. Legyen meggyőző – lehet, hogy az összefoglaló az egyetlen, amit az érdekelt felek elolvasnak!

Nézzünk meg egy példát egy projektjavaslat összefoglalójára, amely ugyanazt a koncepciót alkalmazza, mint a termelékenységi alkalmazás.

Példa:

„A manuális munkafolyamatok hatékonytalansága havonta körülbelül 500 órányi időveszteséget jelent a szervezetünknek. Ez az ajánlat egy olyan mobil termelékenységi alkalmazás fejlesztésére vonatkozó tervet vázol fel, amely automatizálja a feladatok nyomon követését és javítja a hatékonyságot. 50 000 dolláros befektetéssel a munkavállalók termelékenységének növekedése révén két éven belül 120%-os megtérülést várunk.”

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs együttműködési dokumentációs eszközt, hogy vonzó és hibátlan összefoglalót készítsen, gazdag szövegformázással és egy kattintással megoszthatva azt a csapatával.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet, létrehozhat és rendszerezhet projektjavaslatának tartalmát.
A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet, létrehozhat és rendszerezhet projektjavaslatának tartalmát.

3. lépés: Állítsa be a projekt hátterét

Magyarázza el a projektet motiváló problémát vagy lehetőséget. Beszéljen a következőkről:

  • Mi a probléma?
  • Miért fontos ez a szervezet számára?
  • A lehetőség, azaz hogy a probléma megoldása hogyan járna a szervezet javára

Ha már korábban megpróbáltak megoldást találni, akkor írja le, hogy mit tettek és mit tanultak abból a kísérletből.

Példa: Ismét a termelékenységi alkalmazás példájával, írjuk le a háttérinformációkat.

„A jelenlegi feladatkezelés nagymértékben támaszkodik a manuális folyamatokra, ami hatékonyságcsökkenéshez és hibákhoz vezet. Tanulmányok szerint a munkavállalók 70%-a átlagosan heti 3 órát pazarol felesleges feladatokra. Ezen munkafolyamatok automatizálása jelentős lehetőséget kínál a termelékenység növelésére.”

4. lépés: Javasolja megoldását

Világosan vázolja fel, mit javasol, és miért ez a legjobb megoldás. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy részletesen bemutassa a projekthez való hozzáállását.

Tartalmazza a következőket:

  • A projekt rövid áttekintése
  • Hogyan oldja meg a megoldás a problémát?
  • Főbb eredmények

Példa:„Javasoljuk egy mobil termelékenységi alkalmazás fejlesztését, amely feladatkezelési és időkövetési funkciókkal rendelkezik. Az alkalmazás csökkenti a manuális munkát, javítja a követés pontosságát, és elemzések révén hasznos információkat nyújt.”

5. lépés: Hangsúlyozza a lehetséges előnyöket

Sorolja fel azokat az okokat, amelyek miatt a közönségének jóvá kellene hagynia a projektet. Fókuszáljon a mérhető előnyökre és eredményekre, és ahol csak lehetséges, használjon mérőszámokat és előrejelzéseket.

Ha ez a szakasz hosszú, akkor a jobb olvashatóság érdekében feltétlenül adjon hozzá egy rövid, pontokba szedett listát is.

Példa:

  • Termelékenységnövekedés: „Csökkentse a manuális munkafolyamatokat 40%-kal, ezzel havonta 200 órát megtakarítva.”
  • Költségmegtakarítás: „Szüntesse meg az éves hatékonysági veszteségekkel kapcsolatos 10 000 dolláros költségeket.”
  • Stratégiai összehangolás: „Támogatja a 20%-os hatékonyságnövelési célunkat.”

6. lépés: Adjon meg egy magas szintű ütemtervet vagy tervet

Vázolja fel, hogyan fogja végrehajtani a projektet. Tekintse ezt egy mini útitervnek, amely tartalmazza a főbb mérföldköveket, egy hozzávetőleges ütemtervet és a projekt hozzávetőleges költségvetését.

Az információkat idővonal vagy Gantt-diagram segítségével is vizuálisan ábrázolhatja.

Példa:

  • 1. fázis: Kutatás és tervezés (1. hónap)
  • 2. fázis: Fejlesztés és tesztelés (2–3. hónap)
  • 3. szakasz: Indítás és képzés (4. hónap)
  • Becsült költségvetés: 50 000 USD (a bontás a B. mellékletben található)

7. lépés: Mérje fel a kockázatokat és dolgozzon ki kockázatcsökkentő stratégiákat

Minden projekt kockázatokkal jár; az ajánlatában meg kell mutatnia, hogy átgondolta a lehetséges kihívásokat, és rendelkezik tervvel azok kezelésére.

Példa:

„A bevezetéssel kapcsolatos lehetséges kihívások kezelése érdekében a teljes bevezetés előtt képzéseket és egy 10 alkalmazottat érintő kísérleti programot szervezünk.”

8. lépés: Zárja erőteljesen egy cselekvésre ösztönző felhívással

Miután előadta érveit, zárja le egy határozott és meggyőző kéréssel.

Ismételje meg a projekt várható értékével kapcsolatos észrevételeit, határozza meg, mit szeretne elérni (jóváhagyás, finanszírozás stb.), és javasoljon egy ütemtervet.

Példa:

„Úgy véljük, hogy ez a projekt egyedülálló lehetőséget kínál a termelékenység növelésére és stratégiai céljaink megvalósítására. Kérjük, hagyja jóvá az 50 000 dolláros költségvetést, hogy a jövő év február 1-jéig elindíthassuk az 1. fázist.”

Tippek a nyertes projektjavaslat megírásához

Íme néhány szakértői tipp és javaslat, amelyeket érdemes követni a tökéletes projektjavaslat elkészítéséhez:

a. Kutassa fel leendő ügyfele termékét és iparágát

A potenciális ügyfele olyan nyilatkozatot szeretne, amelyből kitűnik, hogy Ön ismeri a vállalat történetét, márkáját, iparágát és ügyfeleit. Mutassa meg az ügyfélnek, hogy megérti őket és azt, ami számukra fontos, azáltal, hogy kutatást végez a projektjavaslatához.

Kutatásának során vegye figyelembe a következőket:

  • Kutatási háttér: Melyek azok az ügyfele céljai, amelyek ezt a projektet motiválják? Milyen hiányosságok vannak az ügynökségének az iparági ismereteiben, amelyeket piackutatás során fel kell tárnia?
  • Melyek azok az ügyfele céljai, amelyek ezt a projektet motiválják?
  • Milyen hiányosságok vannak az ügynökségének az iparági ismereteiben, amelyeket piackutatás során fel kell tárnia?
  • Módszertan: Mennyi idő áll rendelkezésére a kutatás elvégzésére? Milyen adatgyűjtési módszert fog alkalmazni? Versenytársak auditját, ügyfél-felméréseket vagy szervezeti hiányosságok elemzését fogja elvégezni? Miután összegyűjtötte az adatokat, hogyan fogja azokat elemezni? Van-e olyan korlátozás a kutatásában, amelyet a tervezés során figyelembe kell vennie?
  • Mennyi idő áll rendelkezésére a kutatás elvégzésére?
  • Milyen adatgyűjtési módszert fog alkalmazni?
  • Végrehajt versenytársi auditot, ügyfél-felmérést vagy szervezeti hiányosságok elemzését?
  • Miután összegyűjtötte az adatokat, hogyan fogja azokat elemezni?
  • Vannak-e olyan korlátozások a kutatásában, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni?
  • Főbb megállapítások: Van-e olyan téma, amely a kutatás során kiemelkedően fontosnak bizonyul?
  • Van olyan téma, amely a kutatás során kiemelkedően fontosnak bizonyul?
  • Hivatkozások: Milyen forrásokat használt a kutatásához? A források hitelesek? A források elég sokszínűek ahhoz, hogy pontosan tükrözzék az iparágat?
  • Milyen forrásokat használt a kutatásához?
  • A források hitelesek?
  • A források elég sokszínűek ahhoz, hogy pontosan tükrözzék az iparágat?
  • Mennyi idő áll rendelkezésére a kutatás elvégzésére?
  • Milyen adatgyűjtési módszert fog alkalmazni?
  • Végrehajt versenytársi auditot, ügyfél-felmérést vagy szervezeti hiányosságok elemzését?
  • Miután összegyűjtötte az adatokat, hogyan fogja azokat elemezni?
  • Vannak-e olyan korlátozások a kutatásában, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni?
  • Van olyan téma, amely a kutatás során kiemelkedően fontosnak bizonyul?
  • Milyen forrásokat használt a kutatásához?
  • A források hitelesek?
  • A források elég sokszínűek ahhoz, hogy pontosan tükrözzék az iparágat?
ClickUp felhasználói kutatási terv sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp felhasználói kutatási terv sablon segítségével könnyen meghatározhatja a célokat és összehangolhatja az érdekelt feleket.

Ne felejtse el dokumentálni az összes eredményét a ClickUp felhasználói kutatási terv sablonjában, hogy könnyen hivatkozhasson az elemzésére a projektjavaslatában!

b. Brainstorming a belső csapattal

Készüljön fel a kutatásaival, és mozgósítsa a csapatot! Ideje együttműködni a belső csapattal, hogy megvitassák, hogyan lehet megoldani az ügyfél igényeit, mielőtt papírra vetik azokat.

Végezzenek együtt brainstormingot olyan eszközök segítségével, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy ötleteiket összegyűjtsék és megvitassák a projektre vonatkozó egyedi nézőpontjaikat – így végül a legjobb ötletek születnek.

A ClickUp gondolattérképei és a virtuális ClickUp táblák ideálisak erre a célra.

ClickUp táblák
Próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást
Valósítsa meg csapata ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével!

c. Használjon projektmenedzsment eszközöket

A projektmenedzsment eszközök segítségével hatékonyabban készítheti el projektjavaslatát. Íme néhány ClickUp projektmenedzsment eszköz, amely segíthet Önnek:

  • Egyéni mezők: A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy egyedi értékeket rendeljen hozzá olyan feladatokhoz, mint a költségvetés, a feladat tulajdonosai, a határidők és még sok más.
  • Gantt-diagram: A ClickUp Gantt-diagram nézetében könnyű meghatározni az ütemtervet, ahol megadhatja a feladatok közötti függőségeket és sorrendbe rendezheti a projekt eredményeit.
  • Ellenőrzőlisták: Néha csak egy egyszerű teendőlistára van szükség, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a projekt minden elemét kiosztotta; ebben az esetben az ellenőrzőlisták rendkívül hasznosak! Egyetlen kattintással könnyedén megjelölheti a feladatok felelőseit, beállíthatja a határidőket, és értesítheti a projektcsapatot a feladatok befejezéséről.
ClickUp egyéni mezők
Válassza ki az egyéni mezőket, és személyre szabhatja projektjeit és munkafolyamatait.

d. Legyen világos, tömör és vizuális

A projekt szponzorai és érdekelt felei elfoglaltak, ezért értékelni fogják a tömörséget.

Az ajánlatot korlátozza néhány oldalra, és a szöveget tartsa egyszerűnek és tömörnek. Emellett adjon lehetőséget a belső projektcsapatának, hogy áttekintse és felvetesse a szükséges módosításokat, mielőtt elküldené a projektjavaslatot.

Használjon táblázatokat, grafikonokat vagy infografikákat, hogy vizuálisan tagolja a szöveget és könnyebben emészthetővé tegye az adatokat.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájú íróját, hogy perceken belül tökéletesítse javaslatát.

ClickUp Brain
Használja a ClickUp Brain AI Writer for Work alkalmazást a projektjavaslat szerkesztéséhez, lektorálásához, összefoglalásához és fordításához.

e. Használjon projektjavaslat-sablonokat

Takarítson meg időt, és tartsa projektjavaslatait a márka arculatának megfelelően egységes sablonokkal. Készíthet saját sablont, vagy egyszerűen használhatja a ClickUp projektjavaslat-sablonját. Ez segít egy helyen rendszerezni, fontossági sorrendbe állítani és kezelni ügyfelei számára készített javaslatait.

ClickUp projektjavaslat-sablon
Töltse le ezt a sablont
ClickUp projektjavaslat-sablon

💡Profi tipp: Sok ajánlatot küld e-mailben? Tegye ezt a lépést gyorsabbá, egyszerűbbé és minden csapat számára egységessé azáltal, hogy standardizált e-mail sablont készít a ClickUp-ban.

f. Utánkövetés

Ne hagyja, hogy a potenciális ügyfelek kicsússzanak a kezei közül. Kövesse nyomon projektjavaslatainak minden szakaszát, hogy tudja, ki felelős a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételért, és mikor lépett velük utoljára kapcsolatba csapata.

A ClickUpban az egyéni mezők segítségével könnyen nyomon követhető az ügyfél életciklusa valós időben. Az egyéni mezők segítségével meghatározhatja a projektjavaslatok szakaszait, kioszthatja a szerepeket, beállíthatja a rutin nyomon követések határidejét és megjelölheti a csapat tagjait.

Az ügyfeleknek e-maileket és megjegyzéseket is küldhet közvetlenül a feladatablakból, így minden ügyféllel folytatott kommunikációt egyértelműen nyomon követhet.

Projektjavaslat-sablonok és egyéb források

Használja a ClickUp-ot következő projektjavaslatához

Reméljük, hogy ezek a projektjavaslat-példák, sablonok és tippek segítenek abban, hogy magabiztosabban készítsen sikeres dokumentumot.

A sikeres projektjavaslatok középpontjában egy hatékonyan együttműködő csapat áll. És pontosan ezt teszi lehetővé a ClickUp.

Minden eszközt, dokumentumot, csapatot, irányítópultot, költségvetést és munkafolyamatot egyetlen projektmenedzsment szoftverbe gyűjtünk össze. Mindezt annak érdekében, hogy véget vessen a kontextusváltásnak és a több eszközön való munkavégzésből adódó szilárd munkafolyamatok nak.

Mi a jobb?

Több mint 1000 alkalmazásintegrációnk és egy teljes könyvtárnyi ingyenes sablonunk van, amelyeket projektmenedzsment szakértők készítettek, és amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok kialakítását. Már nem kell értékes idejét azzal töltenie, hogy minden folyamatot és eljárást a nulláról építsen fel.

Már itt van, csak rád vár a ClickUp-ban. Kezdd el még ma – teljesen ingyen – és nézd meg, miért váltanak át olyan sokan a ClickUp-ra.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp