A 10 legjobb üzleti ajánlat sablon 2025-re

Nem titok, hogy a jól felépített üzleti tervet követő vállalkozások nagyobb eséllyel érnek el sikert.

Azok közül a vállalkozások közül, amelyek öt évig fenn tudtak maradni, körülbelül 70% stratégiai tervet követ. A kezdő vállalkozások esetében pedig azoknak, amelyek rendelkeznek üzleti tervvel, 7%-kal nagyobb esélyük van a gyors növekedésre, mint azoknak, amelyek nem rendelkeznek kidolgozott tervvel.

Az üzleti tervekhez hasonlóan az üzleti ajánlatok is elengedhetetlenek a vállalkozás fenntarthatóságához. Az erős üzleti ajánlatok segíthetnek ügyfelek, partnerek, üzleti megállapodások és egyebek megszerzésében.

Ha tehát üzleti tevékenységét szeretné fejleszteni, olvassa el cikkünket, és tudjon meg többet az üzleti ajánlatokról, azok előnyeiről, valamint az üzleti ötletét megvalósításában segítő eszközökről és sablonokról!

Mi az üzleti ajánlat sablon?

Az üzleti ajánlat egy hivatalos dokumentum, amelyben bemutatja az üzleti tevékenységével kapcsolatos, a potenciális ügyfelek számára releváns információkat. Lényegében egy olyan dokumentum, amely tartalmazza a standard információkat, mint például az ütemterv, a költségvetés és a projekt hatóköre, hogy a potenciális ügyfelek és üzleti partnerek részletes áttekintést kapjanak az ajánlatáról.

Számos különböző területen használhat hatékony üzleti ajánlatot céljainak eléréséhez és kiváló együttműködések megkezdéséhez. A jól felépített ajánlatok segíthetnek fontos üzletek megkötésében, amelyek új szintre emelhetik vállalkozását és új lehetőségeket nyithatnak meg.

Például akkor használhat üzleti ajánlatot, ha marketing- vagy tervezőügynöksége van, és szeretné megosztani szolgáltatásait, vagy egyszerűen csak munkát keres bármely területen. Az üzleti ajánlatot projektmenedzsment célokra is felhasználhatja, például új projektötlet vagy problémamegoldási javaslat bemutatására az érdekelt felek és az ügyfelek számára.

Mielőtt továbbmennénk, fontos tudni, hogy az üzleti ajánlat nem azonos az üzleti tervvel. Nézze meg az alábbi képet, hogy megértse a kettő közötti különbséget:

Üzleti terv kontra üzleti ajánlat az Extol Agency segítségével

A 10 legjobb üzleti ajánlat sablon

Most nézzük meg a 10 különböző üzleti ajánlat sablont, amelyekkel lenyűgözheti az érdekelt feleket és megnyerheti a potenciális ügyfeleket!

1. ClickUp üzleti ajánlat sablon

Használja a ClickUp üzleti ajánlat sablonját, hogy könnyebben készíthessen kiemelkedő ajánlatokat.

Az első a listán a ClickUp üzleti ajánlat sablonja.

Ez a sablon nemcsak előre elkészített listanézeteket tartalmaz az üzleti ajánlat lépéseiről és prioritásairól, valamint a saját üzleti ajánlatának elkészítéséhez szükséges legfontosabb egyéni mezőket, hanem e-mail sablonokat is kínál a ClickUp Docs-ban, amelyekkel egyszerűsítheti és tökéletesítheti üzeneteit.

Ha további útmutatásra van szüksége a kezdéshez, olvassa el a sablonhoz mellékelt Bevezető útmutatót. Mondanunk sem kell, hogy ez az üzleti ajánlat sablon jól összeállított és készen áll arra, hogy több üzletet szerezzen vele.

2. ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon

Ez a ClickUp Docs kereskedelmi ajánlat sablonja segít a vállalkozásoknak hatékonyan bemutatni ajánlataikat más cégeknek, hogy partnerségeket köthessenek.

A ClickUp kereskedelmi ajánlat sablonja segítségével átfogó üzleti áttekintést készíthet, amelyben pontosan bemutathatja ügyfeleinek, miért Ön és csapata a legjobb választás a projekt megvalósításához.

Ez az üzleti ajánlat sablon a ClickUp Docs-ban érhető el, ahol külön szakaszokat talál a csapatának, üzleti ajánlat ötleteket megoldásokkal, nyereség-előrejelzést és még sok mást.

Ezzel az ingyenes üzleti ajánlat sablonnal teljes és könnyen olvasható dokumentumot készíthet ajánlatáról, megvédheti dokumentumát a nem kívánt módosításoktól, és könnyedén megoszthatja ügyfeleivel nyilvános vagy privát link segítségével.

3. ClickUp kreatív ügynökségi ajánlat

Szeretné egyszerűsíteni az ügyfeleknek történő ajánlattétel folyamatát? Használja ezt a kreatív ügynökségi ajánlat-tervezési sablont, amelyet a ClickUp tárolt Önnek.

Mivel a ClickUp alapvetően egy projektkezelő eszköz, funkcionális és hatékony módszereket kínál a projektek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez, valamint az ajánlat írása közben is segít a szervezettségben.

Használja a ClickUp kreatív ügynökségi ajánlat sablonját, amely előre meghatározott alfeladatok és ellenőrzőlisták listáját tartalmazza, amelyek segítenek az ajánlat összeállításában.

A ClickUp üzleti ajánlat sablonjának használatával áttekinthető képet kaphat a tervezési fázistól a prezentáció próbáján át egészen a prezentáció utáni teendőkig.

4. ClickUp projektjavaslat-tábla sablon

Ez a projektjavaslat-táblasablon egy könnyen szerkeszthető sablon, amelyet új projektjavaslatok bemutatására terveztek, amelyek célja egy szervezeti igény kielégítése vagy egy probléma megoldása.

Ha szeretné személyre szabni projektjavaslatát és kreatív módon bemutatni, akkor a ClickUp Project Proposal Whiteboard az Ön számára ideális.

Ez az üzleti ajánlat sablon színes és áttekinthető vizuális megjelenést biztosít az ajánlatának a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, amelyet igényei szerint szerkeszthet. Adja hozzá ötleteit rajzolással, alakzatok, jegyzetlapok, gondolattérképek és egyéb kreatív módszerek segítségével, hogy kifejezze, hogyan szeretné megvalósítani a projektet.

Használhat más Whiteboard sablonokat is folyamatábrák, koncepciótérképek, retrospektívák és sok más elkészítéséhez, hogy ötleteit könnyen érthető módon mutassa be, és ezáltal további megbeszélésekhez vezessen a potenciális ügyféllel.

5. ClickUp pályázat-sablon

Készítsen és rendszerezzen feladatlistát a ClickUp List view Grant Proposal Template (Pályázati sablon) segítségével.

Ez a típusú üzleti ajánlat olyan dokumentum, amely indokolja a finanszírozási kérelmet és az ajánlat stratégiáját.

Nézze meg ezeket az árajánlatkérési sablonokat!

A ClickUp Grand Proposal Template sablonja előre elkészített lista- és táblázati nézettel rendelkezik, amelyben egyéni állapotok segítenek a feladatok megfelelő szervezésében. Emellett tartalmaz egy naptár nézetet is, amelyben a projekt ütemterve látható, így a fontos határidők könnyen áttekinthetők.

Ezekkel az egyedi nézetekkel nyomon követheti az általános feladatokat, a problémák meghatározását, a célokat, a legfontosabb mérföldköveket és a költségvetést, és megoszthatja őket potenciális ügyfeleivel.

6. ClickUp kampányajánlat-sablon

Vázolja fel az ajánlatot a ClickUp Docs kampányajánlat-borító sablonjával, és ossza meg a legfontosabb érdekelt felekkel.

A ClickUp kampányajánlat-borító sablonjával erős keretrendszert hozhat létre az egész kampányához.

Tartalmaz egy testreszabható ajánlatborítót és egy részletes dokumentumot, amelyben megoszthatja kampányának összefoglalóját, céljait, célközönségét, ütemtervét és erőforrásait az érdekelt felekkel, valamint hasznos információkat nyújthat csapatának.

Ez az ingyenes üzleti ajánlat sablon biztosan segít Önnek a szervezettségben és a prezentáció napjára és az azt követő időszakra való felkészülésben.

7. Flipsnack Design Services üzleti ajánlat sablon

via Flipsnack

A tervezési szolgáltatás üzleti ajánlat sablon egy flipbook, amely lehetővé teszi az olvasók számára, hogy lapozzanak az oldalak között, és jobban elmélyüljenek a tartalomban.

Ha olyan módot keres, amellyel bemutathatja tervezői képességeit és jó benyomást tehet, amikor üzleti ajánlatot küld egy tervezési projekthez, akkor ez a sablon segíthet ebben. Egyszerű, testreszabható kialakítású, és lehetőséget kínál videók, linkek és termékcímkék, márkaelemek és teljesítményre vonatkozó statisztikák hozzáadására.

Ez az üzleti ajánlat sablon előnyös a tervezők számára, mert segítségével azonnal gyönyörű vizuális ajánlatokat készíthetnek építészeti projektekhez vagy más típusú tervezési munkákhoz. Egyszerűen használja a sablonban található képeket és szövegeket, vagy cserélje ki őket saját képeivel, miközben megőrzi az üzleti ajánlat stílusát. Hozzáadhat üdvözlő üzenetet és a vállalattal kapcsolatos részleteket is, hogy személyre szabja az élményt.

8. Flipsnack digitális marketing ajánlat sablon

via Flipsnack

A marketing az egyik olyan terület, ahol az üzleti ajánlatok csodákat tehetnek kampányaival. Ezek az ajánlatok remek alkalmat kínálnak arra, hogy bemutassa, hogyan tudna változást hozni számukra, és milyen nagyszerű eredményeket tud elérni társadalmi bizonyítékok és esettanulmányok bemutatásával.

Ez a szerkeszthető digitális marketing ajánlat sablon segít részletesen bemutatni szolgáltatásait és megosztani projektje kereteit. Használja e-mail marketing ajánlatához, közösségi média marketing ajánlatához és egyéb digitális marketing ajánlatokhoz. A sablont videókkal, linkekkel, termékcímkékkel, márkaelemekkel és egyebekkel is testreszabhatja, hogy vonzóbbá és érdekesebbé tegye ügyfelei számára.

9. Flipsnack professzionális állásajánlat-sablon

via Flipsnack

Az ajánlat kialakítása kissé eltér a többitől, és ennek a típusú ajánlatnak a célja is más.

Ez a professzionális állásajánlat-sablon azoknak a vállalatoknak használható, amelyek alkalmazni szeretnének valakit, hogy bemutassa a javadalmazási csomagot és a pozícióval kapcsolatos egyéb részleteket.

Használhat egy flipbook-készítő alkalmazást, mint például a Flipsnack, hogy vonzó üzleti ajánlatokat készítsen, amelyek könnyen felkelthetik az olvasók figyelmét, és különböző sablonok közül is választhat.

10. Qwilr projektmenedzsment ajánlat sablon

via Qwilir

A projektmenedzsment-ajánlat sablon segítségével vizuálisan vonzó és áttekinthető üzleti ajánlatot készíthet. Ágyazzon be űrlapokat, ütemterveket, táblázatokat, naptárakat, képeket, videókat és egyéb elemeket az ajánlatba, hogy felkeltse ügyfelei figyelmét és bemutassa minőségi munkáját.

A felhasználói azonosítási funkcióval pedig beállíthat idő- és megtekintési korlátokat, és értesítést kaphat, amikor ügyfele megnyitja üzleti ajánlatát.

Üzleti ajánlat sablonok típusai

Kétféle üzleti ajánlat létezik:

1. Kért üzleti ajánlatok

A potenciális ügyfelek üzleti ajánlatot kérnek, hogy eldöntsék, szeretnének-e veled üzletet kötni. Ezzel a típusú üzleti ajánlattal megoldásokat kínálhatsz problémáikra vagy igényeikre.

Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy őket ügyfelekké alakítsa, mivel ők máris érdeklődnek az Ön terméke vagy szolgáltatásai iránt.

2. Kéretlen üzleti ajánlatok

A kéretlen üzleti ajánlat olyan, mint egy hideg e-mail vagy marketing szórólap. Kéretlen ajánlatok írásakor előfordulhat, hogy semmit sem tud az ügyfelekről vagy azok igényeiről. Ebben az esetben kutatást kell végeznie, hogy meghatározza, hogyan kell megközelíteni az egyes ügyfeleket, és személyre szabni az üzleti ajánlatot.

Az üzleti ajánlat sablonok előnyei

A sablonok fő előnye, hogy időt takarítanak meg, egységességet teremtenek az üzleti tevékenységében, és biztosítják, hogy az üzleti ajánlatokban minden fontos részlet szerepeljen.

Ezenkívül a sablonok használata több időt biztosít Önnek, hogy az ajánlat tartalmára és minőségére koncentrálhasson, és professzionális üzleti ajánlatokat készíthessen, amelyek lenyűgözik és megnyerik ügyfeleit és üzleti partnereit.

Kezdje el még ma használni az üzleti ajánlat sablonokat!

A megfelelő sablonok segíthetnek abban, hogy megszerezze következő nagy projektjeit. Számos üzleti ajánlat sablon közül választhat. A legfontosabb, hogy azt válassza, amelyik a legjobban illik termékeihez és szolgáltatásaihoz, valamint ügyfeleihez.

Ha jó benyomást szeretne kelteni és részletes ajánlatot szeretne készíteni, használhat olyan eszközöket, mint a ClickUp és a Flipsnack, amelyekkel igényeinek megfelelő üzleti ajánlatot készíthet, és amelyekkel kiemelkedhet a tömegből. A Flipsnackhez hasonló ajánlatkészítő szoftver lehetővé teszi különböző dizájnnal rendelkező ajánlatok készítését, míg az olyan all-in-one projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, testreszabható sablonok könyvtárát kínálja különböző felhasználási esetekhez, és a projektek kezeléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és egyebekhez szükséges legfontosabb funkciókat.

A ClickUp ingyenesen kipróbálható – kezdje el használni a ClickUp sablonjait, hogy üzleti ajánlatai színvonalát emelje, és még ma több ügyfelet szerezzen!

Vendégszerző:

Isabela Boncila marketing szakértő a Flipsnacknél, egy olyan kiadói platformnál, amely PDF-fájlokat interaktív flipbookokká alakít. Szenvedélyesen érdeklődik a marketing, az írás és a technológia iránt.