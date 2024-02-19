8 tanácsadói készség, amelyet el kell sajátítania a hatékony ügyfélmegoldásokhoz

A tanácsadásnak van egy bizonyos vonzereje, amely sok szakembert vonz a szakmába, és erre jó okuk is van.

A munka változatos és dinamikus, mivel a tanácsadók különböző típusú ügyfelekkel dolgoznak együtt. Szakértelmük, objektív betekintésük és problémamegoldó képességük miatt nagyra értékelik őket. Ráadásul, ha tanácsadó cégnél dolgozol, gyakran utazási lehetőségek is adódnak.

A szervezetek pénzügyi, értékesítési, marketing, IT és HR területeken támaszkodnak menedzsment tanácsadókra a teljesítmény javítása, a működés racionalizálása és a növekedési stratégiák végrehajtása érdekében. Akár tapasztalt szakember, aki egyszerre több ügyfelet kezel, akár újonc, aki fontolgatja, hogy belevágjon a tanácsadói pályába, ez a szakmai élet kihívásokkal teli lehet.

A menedzsment tanácsadásnak számos változó eleme van, az adatelemzéstől és a stratégia kidolgozásától kezdve az érdekelt felekkel való találkozókig és a szoros határidőkig. Gyorsan alkalmazkodnia kell az új iparágakhoz, vállalati kultúrákhoz és csapatokhoz, rugalmasságot, érzelmi intelligenciát és interperszonális készségeket tanúsítva, miközben kézzelfogható, költséghatékony megoldásokat kínál.

Ha tehát szeretne fejlődni ebben a munkában, akkor ez a blogbejegyzés Önnek szól. Megosztjuk Önnel azokat a tanácsadói készségeket, amelyeket el kell sajátítania, valamint azok fejlesztésének és tökéletesítésének gyakorlati módszereit, továbbá azokat az eszközöket és forrásokat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy kiváló tanácsadóvá váljon.

Kezdjük is!

8 legfontosabb tanácsadói készség, amelyet el kell sajátítania karrierje fejlődése érdekében

Általános vélekedés, hogy a tanácsadói karrierhez csak szilárd szakterületi ismeretekre van szükség. Bár a szakterületi ismeretek elengedhetetlenek a tanácsadók számára, más alapvető készségekre is szükség van, ha sikeres tanácsadó szeretne lenni.

Íme a legfontosabb tanácsadói készségek, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy értéket nyújts ügyfeleidnek.

1. Kreatív gondolkodás

Ez a készség új ötletek és megoldások kidolgozásával kapcsolatos. Független tanácsadóként a kreatív gondolkodás segít abban, hogy a problémákat egyedi szemszögből közelítsd meg, és a hagyományos módszereken túlmutató megoldásokra juss.

A kreativitás lehetővé teszi, hogy komplex ötleteket érthető modellekké alakítson, így az ügyfelek könnyebben megérthetik a javasolt megoldásokat. Emellett hatékonyan módosíthatja stratégiáit, ha új kihívások és információk merülnek fel.

Íme néhány tipp a kreatív gondolkodási készségek fejlesztéséhez:

Vezessen ötletnaplót, amelyben rögzítheti a nap folyamán felmerülő spontán gondolatokat, inspirációkat és megfigyeléseket. Rendszeresen vizsgálja meg, hogyan alkalmazhatja ezeket az ötleteket és innovatív megoldásokat komplex problémákra.

Legyen kíváncsi! Kérdőjelezze meg a feltételezéseket azzal, hogy „Miért?” és „Mi lenne, ha?” kérdéseket tesz fel, hogy elmélyítse ismereteit és új perspektívákat nyisson meg.

Határozz meg szigorú határidőket az ügyfél problémájára vonatkozó ötletek kidolgozásához. Ez gyors, kreatív gondolkodást ösztönözhet, mivel nyomást gyakorol a szokásos gondolkodási folyamatokra.

Szánj időt kreatív projektekre, amelyek felszabadíthatják gondolataidat.

Használj folyamatábrákat és gondolattérképeket ötletek kidolgozásához, egyedül vagy másokkal együttműködve.

2. Problémamegoldás

A problémamegoldás a tanácsadás középpontjában áll. Ez magában foglalja az üzleti kihívások szisztematikus azonosítását, elemzését és leküzdését.

Az ügyfelek azért fogják Önt alkalmazni, hogy innovatív megoldásokat találjon a kihívásaikra; valószínűleg már megpróbálták a nyilvánvaló módszereket a problémák megoldására, de kudarcot vallottak. A legnagyobb értéke itt a megoldásorientált gondolkodásmód. Képesnek kell lennie felsorolni a probléma összes aspektusát, és kidolgozni egy megvalósítható tervet a megoldására.

Így fejlesztheti problémamegoldó készségeit:

via FourWeekMBA

Gyakorold az „issue trees” módszert, hogy megtaláld a probléma kiváltó okát, és ennek megfelelően dolgozz ki lehetséges megoldásokat.

via IGotAnOffer

Keressen problémamegoldási stratégiákat más iparágakban is, nem csak a sajátjában. Az egyik iparágban bevált megoldásokat átveheti egy másik iparág problémáinak megoldására.

Ha csoportban dolgozik, próbálja ki a 6-3-5 brainstorming módszert, hogy kreatív lehetőségeket és megoldásokat találjon.

Gyakorold a problémamegoldást szerepjátékok és esettanulmányok segítségével.

3. Vezetői képességek és csapatmunka

Tanácsadóként Önnek kell előrevinnie a beszélgetést, hogy ügyfelei közelebb kerüljenek céljaikhoz, és segítenie kell őket a megalapozott döntések meghozatalában. Lehet, hogy merész döntéseket kell hoznia, szoros kapcsolatokat kell kiépítenie az érdekelt felekkel, visszajelzéseket kell kérnie, és a beszélgetést olyan irányba kell terelnie, amely gyorsan megoldásokhoz vezet.

A vezetői készségek közé tartozik az emberek befolyásolása, a jó kommunikáció és az önismeret. Ahhoz, hogy jól tudj együttműködni egy csapattal, szükséged lesz ezekre a tulajdonságokra és fejlett interperszonális készségekre, mint például a tisztelet, az együttműködés és a rugalmasság.

Így javíthatja csapatmunkáját és vezetői készségeit:

Ügyfelei elfogulatlan és objektív véleményét fogják igényelni. Gyakorolja az aktív hallgatást, és mérlegeljen minden szempontot, mielőtt gyakorlati megoldásokat dolgozna ki.

Gyakorold és fejleszd verbális és írásbeli kifejezőkészségedet. Ha hatni akarsz az emberekre, elengedhetetlen, hogy képes legyél kifejezni és elmagyarázni az ötleteidet.

Tanulja meg, hogyan lehet konfliktuskezelési keretrendszert alkalmazni a csapatával vagy ügyfeleivel felmerülő nézeteltérések kezelésére, és biztosítsa, hogy azok konstruktív módon kerüljenek megoldásra.

Vegyen részt rövid távú mentorprogramokban mind mentor, mind mentoráltként, hogy megismerkedjen új vezetési stílusokkal és stratégiákkal.

Szánj időt arra, hogy megismerd önmagad – erősségeidet, fejlesztendő területeidet, félelmeidet, valamint azt, hogy mi motivál téged. Ez segít azonosítani és fontossági sorrendbe állítani a növekedés és fejlődés lehetőségeit, mind vezetőként, mind csapat tagjaként.

Tanulj meg és gyakorold a konfliktuskezelést, amelyhez empátia, nyitottság az új ötletek iránt és az a képesség szükséges, hogy a csapat céljait az egyéni célok elé helyezd.

4. Analitikus gondolkodás

Az erős analitikus gondolkodás lehetővé teszi, hogy gyorsan vizualizálja, feldolgozza és rendszerezze a komplex információkat, ami viszont segít hatékony megoldásokat kidolgozni.

Például, ha értékesítési stratégiai tanácsadási szolgáltatásokat nyújt egy szervezetnek, és rájön, hogy sok ügyfele egy bizonyos szakaszban kiesik az értékesítési csatornából, akkor analitikai készségei segíthetnek a helyzet értékelésében és a kiesés mögötti okok megértésében.

Az analitikus és kritikus gondolkodás élesítéséhez:

Hetente szánj időt iparági jelentések és esettanulmányok olvasására, hogy megismerd a különböző elemzési típusokat és gondolkodásmódokat, és fejleszd analitikai képességeidet.

Gyakorold az analitikus gondolkodást igénylő jelentések írását. Ez a szokás tisztázza gondolkodási folyamatodat, segít koherensen bemutatni elemzésedet, és egyúttal javítja írásbeli kommunikációs készségeidet is.

Vegyen részt üzleti stratégiai játékokban vagy szimulációs gyakorlatokban, amelyek arra késztetik Önt, hogy elemzzen forgatókönyveket, felismerjen mintákat vagy trendeket, döntéseket hozzon és megfigyelje az eredményeket.

Játssz olyan játékokat és fejtörőket, amelyek élesíthetik az analitikai készségeidet, például keresztrejtvényeket, Sudokut, stratégiai társasjátékokat stb.

5. Stratégiai tervezés

A szervezetek tanácsadókat alkalmaznak problémák megoldására vagy új módszerek kidolgozására. Tanácsadóként az Ön feladata a meglévő folyamatok ellenőrzése, a hiányosságok feltárása és speciális ismereteinek felhasználása a folyamatok javítása érdekében. Ehhez nagyfokú stratégiai gondolkodás és tervezés szükséges, mivel át kell látnia a nagy képet, és szükség esetén be kell mélyülnie a részletekbe.

A stratégiai tervezés segít összehangolni az ügyfél hosszú távú céljait és célkitűzéseit, miközben végrehajtja a teljes stratégia kisebb elemeit.

Ez a készség a fogalmi ismeretek és a gyakorlati alkalmazás ritka kombinációját igényli. Így lehet jobb stratégiai tervező:

Ahelyett, hogy egy problémát frontálisan közelítenél meg, kezdd a kívánt eredménnyel, és haladj visszafelé, hogy megértsd a cél eléréséhez szükséges lépéseket. Használj folyamatábrázoló eszközöket , hogy vizuálisan szervezd meg a teljes ütemtervet.

Valósítsd meg ötleteidet a ClickUp Whiteboards segítségével!

Rendszeresen tartson forgatókönyv-tervezési üléseket, ahol részletes válaszokat készít a hipotetikus ügyfélproblémákra. Ez növeli az Ön képességét a változások előrejelzésére és rugalmas stratégiák kidolgozására.

Fejleszd kérdések feltevésének készségét. Szokásoddá tedd, hogy minél több kérdést tegyél fel, lefedve a probléma minden aspektusát.

Gyakorold az ellentétes nézőpontokkal való munkát. Kérdőjelezd meg minden feltételezésedet, és keress hibákat az ötleteidben. Ez segít erősebb érveket kidolgozni és élesíteni a logikai gondolkodási készségedet.

Használjon tanácsadói sablonokat, hogy megkönnyítse munkáját és felgyorsítsa az ügyfeleivel való együttműködési folyamatot. Készítsen sablonokat az időkövetéshez, a szerződésekhez, az ügyfeleknek szállítandó termékekhez és minden máshoz, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson: az ügyfelei számára eredményeket elérni.

6. Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a kockázatok azonosítását, értékelését és prioritásba rendezését, majd az erőforrások szervezését és alkalmazását jelenti a váratlan események hatásának minimalizálása, figyelemmel kísérése és ellenőrzése érdekében. Ez alapvető készség mind a projekt végrehajtása, mind a stratégiai tanácsadás szempontjából.

Így sajátíthatja el a kockázatkezelést:

Támaszkodj projektmenedzsment készségeidre. Fejleszd ki azt a képességedet, hogy a projekt életciklusának korai szakaszában felismerd a potenciális kockázatokat a tervek elemzésével, az ügyfél üzleti tevékenységének megértésével és az eredményeket befolyásoló külső tényezők figyelembevételével.

Tanulja meg, hogyan lehet a kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzési módszerek, például a kockázati mátrixok vagy a Monte Carlo-szimulációk segítségével értékelni az azonosított kockázatok valószínűségét és hatását.

via Bob Stanke

Rendezzen kockázatfeltérképező workshopokat többfunkciós csapatokkal , hogy rangsorolja a kockázatokat, és elősegítse a kockázatkezelésért való közös felelősségvállalás kultúráját.

Kövesse nyomon az iparágában zajló aktuális trendeket és szabályozási változásokat, hogy mindig naprakész legyen a lehetséges kockázatokról.

7. Tárgyalás

Ahogy előrehalad a tanácsadói karrierje, szerződéseket köt, meghatározza a projekt hatókörét, optimalizálja az ügyfélkezelést és megoldja a konfliktusokat. Ezek a helyzetek megkövetelik, hogy tárgyaljon ügyfeleivel és más érdekelt felekkel.

Sajnos a tárgyalások költségesek lehetnek, és nem hoznak meg a kívánt üzleti eredményeket, ha nem találja meg a megfelelő egyensúlyt.

Így válhat mesteri tárgyalóképességgel rendelkező szakemberré:

Építs ki jó kapcsolatot ügyfeleiddel, hogy együttműködőbb légkört teremts és zökkenőmentesebb tárgyalásokat folytass!

Tanulj meg olyan ajánlatokat kidolgozni, amelyek mindkét fél számára előnyöket kínálnak, így a tárgyalások barátságosabbá és sikeresebbé válnak. Mindig törekedj olyan megállapodásokra, amelyek kölcsönös előnyökkel járnak.

Gyakorold a stratégiai gondolkodást a hosszú távú célokról és a döntések szélesebb körű hatásairól, figyelembe véve mind az összképet, mind az ahhoz vezető részletes lépéseket. Minél meggyőzőbb vagy, annál gyorsabban tudod meggyőzni ügyfeleidet.

Fejleszd érzelmi intelligenciádat, például az empátiát és az önszabályozást, hogy hatékonyan és pozitív hozzáállással tudj tárgyalni.

8. Döntéshozatal

Gyakran szűk határidőkkel kell dolgoznia, és gyors, de hatékony döntéseket kell hoznia. A minőség romlása nélkül történő időszerű döntéshozatal elengedhetetlen a projekt határidőinek betartásához és az ügyfelek számára nyújtott értékhez.

Így készülhet fel a hatékony döntéshozatalra:

Tanulj meg a döntéshozatalt befolyásoló gyakori kognitív torzításokról (pl. megerősítő torzítás, horgonyzás). Enyhítsd ezeket a torzításokat egy személyes ellenőrzőlista segítségével, amelyet átnézel, mielőtt döntést hozol. A mélyebb elemzéshez használhatod a következtetés létráját is.

Vezessen döntési naplót, amelyben rögzíti a fontos döntések mögötti indokokat, a várt eredményeket és a tényleges eredményeket. Ez segít megérteni a döntéshozatali mintáit és tanulni a múltbeli hibákból.

Alkalmazz strukturált döntéshozatali keretrendszereket, mint például a SWOT-elemzés vagy az Eisenhower-mátrix ( sürgős vs. fontos), hogy módszeresen értékelje a lehetőségeket.

via Aspitzer

Hogyan fejlesztheted és javíthatod tanácsadói készségeidet

A legsikeresebb menedzsment tanácsadók azok, akik folyamatosan tanulnak. Készen kell állnia arra, hogy egész életen át tanuljon, és a következő lépéseket tegye meg tanácsadói készségeinek fejlesztése érdekében:

1. Gondolkodj el a teljesítményeden

Ez azt jelenti, hogy fel kell tenned magadnak néhány fontos kérdést, például:

Miben vagy jó?

Mi okozza neked nehézséget?

Milyen visszajelzéseket kapsz gyakran a vezetődtől vagy az ügyfeleidtől?

Ha alaposan megvizsgálja, hogyan dolgozik és hogyan kommunikál másokkal, kiemelheti a fejlesztendő területeket, és ennek megfelelően tervezheti meg képzését.

2. Keress magadnak mentort

Hasznos lehet egy tapasztalt tanácsadótól tanulni, különösen, ha az illető hasonló karrierútat járt be. Például egy mentor megtaníthatja, hogyan érheted el azt a pozíciót, ha junior tanácsadó vagy, de vezetői ösztöneid miatt több felelősséget szeretnél vállalni.

Egy mentor segíthet felismerni kulcsfontosságú kompetenciáidat, fejleszteni tanácsadói készségeidet, és jobb karrierlehetőségeket mutatni neked.

3. Vegyél részt online tanfolyamokon

Jelentkezz olyan képzési programokra és tanácsadói tanúsítványokra, amelyek az adatelemzésre és -vizualizálásra, a projektmenedzsmentre, a stratégiaépítésre, a belső elemzésre stb. összpontosítanak. Az olyan platformok, mint a Coursera, a LinkedIn Learning és az edX, különböző szintű szakértelemre szabott tanfolyamokat kínálnak.

Ha például a CRM legjobb gyakorlatairól szeretne többet megtudni, akkor utánanézhet a CRM-tanúsítványoknak, és így technológiailag jártasabbá válhat marketingtanácsadói projektjeinek kezelésében.

Emellett figyelemmel kísérje az iparágában zajló fejleményeket és a piaci trendeket a folyamatos tanulás érdekében, és vegyen részt iparági rendezvényeken, hogy szoros kapcsolatokat építsen ki kollégáival.

4. Tanulj különböző forrásokból

Ne csak a tanfolyamokra koncentrálj. Használd ki az összes lehetséges forrást, hogy növeld esélyeidet a sikeres tanácsadói karrierre.

Például:

Olvass könyveket, blogokat, hírleveleket, iparági híreket és vállalati esettanulmányokat!

Hallgass podcastokat, webináriumokat és hangoskönyveket!

Vegyen részt workshopokon, rendezvényeken és konferenciákon

Csatlakozz online közösségekhez és Slack-csatornákhoz, és lépj kapcsolatba tanácsadókkal a világ minden tájáról, cserélj információkat és tanulj útközben!

Az elmúlt évtizedben a tanácsadási szektor jelentősen növekedett a folyamatos gazdasági változások, az informatika jelentős fejlődése és a globalizáció előrehaladása miatt.

Ez új ügyfélkapcsolati modellek és technológiai alkalmazások megjelenését eredményezte, beleértve a tanácsadói szoftvereket is, amelyek kiegészítik a szakmát. Vessünk egy pillantást a mindennapi tanácsadói munkában hasznos eszközökre és forrásokra, amelyek segítségével kevesebb idő alatt többet tudsz elvégezni.

1. Adatelemző szoftver

A tanácsadók olyan eszközöket használnak, mint az Excel, a SAS, az IBM SPSS és a Looker, hogy megtisztítsák, elemezzék és vizualizálják az adatokat, és nagy adathalmazokból nyerjenek betekintést.

Például használhatja az Excel programot egy új projekt költség-haszon elemzésének elvégzéséhez, vagy a Looker programot prediktív elemzésekhez a piaci trendek előrejelzéséhez.

Az olyan eszközök, mint a Tableau és a Power BI, az adatokat hasznosítható információkká alakítják, és azokat a kliensek számára könnyen érthető, vizuális formában mutatják be. Például a Tableau segítségével olyan irányítópultokat hozhat létre, amelyek egy kiskereskedelmi ügyfél KPI-jeit követik nyomon.

3. Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver

A tanácsadói CRM segítségével könnyedén megtervezheti, végrehajthatja és nyomon követheti az ügyfelek projektjeit. Kezelheti az ütemterveket, eloszthatja az erőforrásokat és kommunikálhat az érdekelt felekkel anélkül, hogy megzavarná az e-mail fiókját vagy felesleges megbeszéléseket tartana.

A ClickUp CRM szoftver egy all-in-one termelékenységi központ, ahol a Docs, a Chat és a Whiteboards segítségével együttműködhet csapatával és ügyfeleivel.

A kiterjedt widgetek segítségével összegyűjtheti és vizualizálhatja az egyes fiókok adatait a ClickUp Dashboardon, hogy negyedévente ellenőrizhesse ügyfeleit.

Figyeld csapatod teljesítményét, a generált bevételt, a folyamatban lévő ügyleteket és még sok mást a ClickUp CRM egyedi jelentéseivel és irányítópultjaival.

Ezenkívül integrálja e-mailjeit a ClickUp-ba a gyorsabb kommunikáció érdekében. Együttműködjön üzletek megkötésében, küldjön projektfrissítéseket az ügyfeleknek, és vonzza be az ügyfeleket egyetlen e-mail központból.

Osztjon ki feladatokat, mutasson be megoldásokat, és szerezzen vezetői jóváhagyást testreszabható, automatizált munkafolyamatok segítségével, hogy időt takarítson meg az ügyfélkezelésben.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy tevékenységek alapján állapotfrissítéseket indítson el, és váltson prioritásokat, hogy figyelmeztesse csapatát, mire kell összpontosítaniuk, vagy kivel kell kapcsolatba lépniük legközelebb.

Automatizáld az ismétlődő munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

Röviden összefoglalva: a ClickUp platform lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra, azaz a tanácsadásra koncentrálj. Számos CRM-sablont kínál, amelyekkel könnyedén elindulhatsz a platformon, anélkül, hogy túlterhelnéd magad.

Ezenkívül ne felejtsd el optimalizálni tanácsadói munkádat a ClickUp tanácsadói szolgáltatások sablonjával.

Töltse le ezt a sablont A tanácsadók a ClickUp tanácsadási szolgáltatások sablonját használják a belső csapatokkal és partnerekkel való együttműködéshez – mindezt egy helyen.

4. Tudásmenedzsment rendszerek

A tanácsadó cégek gyakran rendelkeznek saját tudásmenedzsment-rendszerekkel, amelyek korábbi projekt sablonokat, kutatási dokumentumokat és iparági jelentéseket tárolnak. Ezek az erőforrások felbecsülhetetlen értékűek a menedzsment tanácsadók számára, akik a múltbeli tapasztalatokat és az iparági bevált gyakorlatokat felhasználva fejleszthetik tudásukat és tanácsadói készségeiket.

Ha például egy gyógyszeripari ügyfélnek nyújt tanácsadást, akkor hozzáférhet cége könyvtárához, hogy megtalálja az iparághoz kapcsolódó benchmarking jelentéseket.

Legyen értékes eszköz a tanácsadói vállalkozásában

A modern tanácsadó egyszerre elemző, történetmesélő, stratéga és vezető. Tanácsadóként felkutatod a betekintést, és gondoskodsz arról, hogy az hatékonyan kommunikálva legyen, visszhangot keltsen az ügyfelekben, és elősegítse a jelentőségteljes változást.

Az itt említett tanácsadói készségek javítják munkádat, segítenek erősebb ügyfélkapcsolatokat építeni, és előnyt biztosítanak számodra, ahogy haladsz előre tanácsadói karrieredben.

Használja a ClickUp-ot partnerként tanácsadói üzleti tevékenységének fejlesztéséhez. Szüntesse meg a rutinmunkát, működjön együtt ügyfeleivel, és valósítson meg eredményeket hozó keretrendszereket és megoldásokat – mindezt egy helyen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Melyek a legfontosabb tanácsadói készségek?

Az ebben az iparágban dolgozó szakemberek számára elengedhetetlen alapvető tanácsadói készségek a rugalmasság, az ügyfélközpontú gondolkodásmód, a problémamegoldás, az analitikus gondolkodás, a változáskezelés, az együttműködés és a kockázatkezelés.

2. Kit lehet menedzsment tanácsadónak nevezni?

A menedzsment tanácsadó szakmai vagy szakértői tanácsot ad egy adott üzleti területen egy szervezetnek vagy magánszemélynek.

3. Mi a tanácsadói gondolkodásmód?

A tanácsadói gondolkodásmód lényege a kíváncsiság és az analitikus gondolkodás, az együttműködő és empatikus hozzáállás, valamint a vezetői képességek és a stratégiai gondolkodás.