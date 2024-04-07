Clockify kontra Toggl: melyik a jobb időkövető alkalmazás?

Szeretne hallani egy ijesztő történetet? Régen a szervezetek manuálisan követték nyomon az időt. 👻

Tollat és papírt használtak a munkaidő-nyilvántartáshoz, valamint a feladatok és projektek nyomon követéséhez. Micsoda rendetlenség, következetlenség és unalom!

Szerencsére ez már a múlté. Az idők változtak az új technológiák és trendek megjelenésével, beleértve az időgazdálkodási szoftverek használatát a feladatokra fordított idő nyomon követésére és a termelékenységi arány meghatározására. ⏱

Ha a tökéletes időkövető alkalmazást keresed, akkor egy kiváló minőségű, rendkívül funkcionális eszközre van szükséged.

Valószínűleg már hallottál a Clockify-ról és a Toggl-ról – hasonlóaknak tűnnek, de melyik a jobb az üzleti tevékenységedhez?

Ez az útmutató részletes összehasonlítást nyújt a Clockify és a Toggl között, amit már régóta keresett. Emellett bemutatja azok előnyeit, funkcionális különbségeit, korlátait, valamint egy erős alternatívát, amire talán nem is gondolt. 🤩

Mi az a Toggl Track?

Számlázás és számlázás a Toggl Trackben

A Toggl egy népszerű digitális időkövető eszköz kis és nagy csapatok számára. Megkönnyíti az időkövetést több eszközön is, így a vezetők áttekintést kapnak a termelékenységről és a jövedelmezőségről.

A csapatok világos áttekintést kapnak arról, hogy mennyi időt töltenek az egyes feladatokkal, ami segíthet a tagoknak a gyenge pontok azonosításában és a munkamódszereik produktív megváltoztatásában. Könnyen használható, nem igényel alapos képzést, és lehetővé teszi a vezetők számára, hogy egyszerre több időzítőt állítsanak be különböző feladatokhoz.

A Toggl számos hasznos funkcióval rendelkezik kis csapatok számára, de a szabadúszók is profitálhatnak belőle, mint ingyenes időkövető eszköz. A Toggl tiszta felhasználói felülettel és könnyen használható portállal rendelkezik.

Ez a szoftver Windows, Mac, Linux és asztali számítógépeken működik, és több projektmenedzsment eszközzel is integrálható. A Toggl ingyenes csomagot kínál korlátlan számú projekttel, ügyféllel és címkével, exportálható jelentésekkel, Pomodoro időzítővel, CVS importtal, tétlen idő észleléssel és személyes asztali számítógépes tevékenységkövetéssel.

A Toggl legfontosabb funkciói

Időkövetés : Az összes feladat időgazdálkodásának kezelése és a termelékenységi szint meghatározása : Az összes feladat időgazdálkodásának kezelése és a termelékenységi szint meghatározása

Jelentések : Részletes jelentéseket kaphat projektjeiről.

Projektmenedzsment : Végtelen számú projekt és ügyfél kezelése

Projektszimuláció és nyomon követés : Határozza meg és kövesse nyomon a projektek előrehaladását

Csapatmenedzsment : Áttekintés a csapat tevékenységéről

Több eszközzel való integráció : A Toggl böngészőbővítményével több mint 100 népszerű eszközben nyomon követheti az időt.

Naptárintegráció : Integrálja a naptárat a Toggl-ba, hogy a projekt eseményeket elküldhesse az időnyilvántartásába.

Bevételek és költségek nyomon követése : A bevételek és költségek elemzésével meghatározhatja az előrehaladást.

E-mailes emlékeztetők a csapatoknak: Mentett jelentések ütemezése e-mailben

Toggl előnyei

Állítson be becsült időtartamokat az egyes feladatokhoz

A termelékenység növelésének lehetőségeit felismerni

Határozza meg, hogy halad-e előre

Készítsen megalapozott becsléseket a jövőbeli feladatokra és projektekre vonatkozóan

A személyes munkaidő hatékonyabb kezelése

Gyorsan és egyszerűen beállítható

Toggl hátrányai

Ez költséges lehet, és sok pénzt fizethet olyan funkciókért, amelyekre nincs szüksége.

Lehet, hogy az időkövetésen kívül nem kínál széles körű funkciókat.

Mit gondolnak a felhasználók a Toggl segítségével történő időgazdálkodásról?

Intuitív időkövetés Jó kiindulási pont — Emily L. , G2 Review „A Toggl-t személyes és szakmai időkövetéshez használom, és a rendkívüli könnyű használat miatt ez a termék elengedhetetlen része a napi munkámnak. Az időzítők egyszerű elindítása és leállítása zökkenőmentes, miközben magas szintű testreszabási lehetőségeket és korrekciós lehetőségeket is kínál. Még a folyamatban lévő időzítő kezdési idejének megváltoztatása is intuitív és zseniális a felhasználó számára.” — Christina W. G2 Review „Nagyon tetszik, hogy a Toggl segít kategorizálni az időt testreszabott projektek és címkék szerint. A címkék „almappaként” szolgálhatnak a kiválasztott projektekhez, hogy pontosabban meg lehessen határozni a projektben eltöltött időt. Azonban szeretném, ha a Toggl prioritásként kezelné a naptárintegrációt a találkozók automatizálása érdekében. Úgy tűnik, hogy ez egy másodlagos funkció, pedig szerintem ez lenne a hajtóerő.”

Mi az a Clockify?

Időkövetés a Clockify-ban

A Togglhoz hasonlóan a Clockify is egy népszerű időkövető alkalmazás. De ami megkülönbözteti a Clockify-t, az az időnyilvántartási és számlázási képessége. A Clockify-t leggyakrabban nagy szervezetek használják olyan funkciókkal, mint az ügyfélportálok, riasztások és értesítések, amelyekkel a csapatot tájékoztathatják a projektek előrehaladásáról. Az alkalmazottak ütemezésének funkciója racionalizálja és egyszerűsíti a műszakok ütemezését.

A Clockify számos előnyt kínál több alkalmazottal vagy nagy csapatokkal rendelkező vállalatok számára. Hasznos eszköz az alkalmazottak és feladataik nyomon követéséhez, a projektek testreszabásához, a feldolgozás egyszerű megtekintéséhez, az alkalmazottak projektjeinek hatékony kiosztásához és a csapat tevékenységének jobb átláthatóságához.

A Clockify elsősorban vállalkozások támogatására lett kifejlesztve, és sok szempontból költséghatékony megoldás a Basic és Standard csomagok keretében. A nagyvállalatok valószínűleg egy magasabb szintű csomagot igényelnek majd a fejlettebb funkciók eléréséhez, de a Clockify minden csomagban korlátlan számú felhasználót kínál fix díjért.

A Clockify legfontosabb funkciói

Munkaidő-nyilvántartás : Jegyezze fel heti tevékenységeit

Kiosk : Bejelentkezés bármely megosztott eszközről

Szabadidő : Kövesse nyomon csapata szabadságait, betegszabadságait és szabadságigényeit.

Számlázás és számlák : Csatoljon nyugtákat, kiadásokat és egyéb dokumentumokat óradíjak alapján.

Időkövetés : Indítsa el és állítsa le az időmérőt, vagy adja meg kézzel a munkaidőt.

Naptárkezelés : Időblokkolja a közelgő tevékenységeit

Műszerfalak és jelentések: Tekintse át munkaidejének bontását

Költséghatékony

Hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nyomon követik az időt, hogy megfelelően számlázzák ki ügyfeleiket.

Az időt a számítógépéről vagy a mobilalkalmazásból is nyomon követheti.

Több mint 80 integráció más munkaeszközökkel

Kevésbé intuitív felület

Nincs képernyőkép-funkció

A csapatoknak képzésre lehet szükségük, hogy megtanulják az összes funkcióját.

Nézze meg, mennyi időt töltenek az alkalmazottak a feladatok elvégzésével!

Határozza meg, hogy az alkalmazottak elérik-e céljaikat

Észrevétel hozzáadása bármely feladathoz

Bizonyíték arra, hogy az alkalmazottak elvégezték a feladataikat

Tekintse meg az egyes tevékenységek napi teljes időtartamát

A számlázáshoz számlázhatóként megjelölt projektek azonosítása

Indítsa el és állítsa le az időmérést menet közben

Adja meg utólagosan az óráit

Állítsa be az időzítőt, hogy automatikusan elinduljon egy esemény vagy feladat a naptárában.

Olyan feladatokat hozhat létre, amelyek alfeladatként is funkcionálhatnak.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak

Határozza meg a feladatokra és projektekre fordított teljes időt

Időbecslések készítése projektekhez

Összefoglalás : Áttekintés az időről, a napról, a tevékenységekről és a felhasználókról

Részletes : Tekintse meg a feladatok, a teljes óraszám, a számlázható órák és az összeg bontását. A jelentésben szereplő bejegyzéseket szerkesztheti.

Heti : Heti összefoglaló az összes nyomon követett időről

Összefoglalás : Tekintse át a feladatokra fordított teljes időt, és szűrje az adatokat, ügyfeleket, felhasználókat és projekteket.

Részletes : Tekintse át a csapat időbejegyzéseit, és exportálja a bejegyzéseket.

Heti : Az egész hétre vonatkozóan ellenőrizze a nyomon követett időt

Projektmenedzsment eszközök: ClickUp, Trello, Asana

Ügyfélszolgálat: Hubspot, Freshdesk

Webfejlesztés: Github, Gitlab

Termelékenység: Google Naptár, Google Dokumentumok

Projektmenedzsment eszközök: ClickUp, Trello, Podio

Ügyfélszolgálat: Slack, Clio, Slack, Clio, Pipedrive

Webfejlesztés: Szűrés Zapier, AzureDevOps, GitHub szerint

Termelékenység: Todoist, Timeular, Zapier Chrome kiterjesztés

Alapcsomag (3,99 USD/felhasználó): Adminisztrációs funkciók

Standard csomag (5,49 USD/felhasználó): Tartalmazza a munkaidő-nyilvántartási és számlázási funkciókat.

PRO csomag (7,99 USD/felhasználó): Termelékenységi funkciókat tartalmaz

Vállalati csomag (11,99 USD/felhasználó): Fejlett biztonsági funkciók

Ingyenes csomag: Tartalmazza az alapvető funkciókat, maximum 5 felhasználót támogat, időkövetés, Tartalmazza az alapvető funkciókat, maximum 5 felhasználót támogat, időkövetés, Pomodoro időzítő , tétlenség-figyelés és CSV-import.

Starter csomag (10 dollár/felhasználó/hónap): Kis csapatok számára, projektidő-becslések és riasztások, projektsablonok és számlázható árak.

Premium (20 USD/felhasználó/hónap): Tartalmazza a Starter csomagban szereplő összes szolgáltatást, valamint a fix díjas projekteket, a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyását, az időkövetési emlékeztetőket, a menetrend-jelentések e-mailben történő elküldését és a csapat munkaerő-költségeit.

Vállalati csomag: Nagy és összetett projektekhez, prémium funkciókkal, prioritásos ügyfélszolgálattal, szakértői képzéssel és korlátlan felhasználói számmal.

Automatikus és manuális időkövetés : rögzítsd az időt bármilyen eszközről, és kapcsold össze az időt bármely ClickUp feladattal.

Chrome-bővítmény : A ClickUp legfontosabb projektmenedzsment funkciói bármely ablakból elérhetők, beleértve az időzítőt is. : A ClickUp legfontosabb projektmenedzsment funkciói bármely ablakból elérhetők, beleértve az időzítőt is.

Időgazdálkodás : Indítsa el és állítsa le az időt bármilyen eszközről, és ugorjon feladatok között a ClickUp globális időzítőjével.

Címkék : Címkékkel kategorizálhatja és szűrheti az idejét

Számlázható idő : Jelölje meg az időt számlázhatónak, hogy meghatározza, mi kerüljön a költségek közé.

Rendezés : A feladatok rendezése az eltöltött idő szerint, hogy azonosíthatóak legyenek a szűk keresztmetszetek.

Szűrés : Szűrje az időt dátum, állapot, prioritás, címkék és egyéb paraméterek szerint.

Összegzés : Összesítse az összes feladatra és alfeladatra fordított időt.

Munkaidő-nyilvántartás : Készítsen és testreszabjon munkaidő-nyilvántartásokat, hogy jobban átlássa, hova ment az ideje.

Jelentések : Részletes jelentések és elemzések megtekintése az időbejegyzésekről

Munkaidő-nyilvántartások a munkaidő-nyilvántartásba vett feladatok megtekintéséhez, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához a munkaterület bármely pontján

Több mint 1000 integráció a leggyakrabban használt munkaeszközökkel

Feladat- és munkafolyamat-automatizálás a felesleges munkák kiküszöbölésére

Több mint 15 egyedi módszer a munkád vizualizálására

ClickUp Docs , Whiteboards és diagram funkciók , amelyek életre keltenek a munkádat

Testreszabható feladatok , alfeladatok és beágyazott ellenőrzőlisták bármilyen méretű cselekvési tételekhez

Szálba rendezett megjegyzések, amelyek másodpercek alatt szerkeszthetők és hozzárendelhetők

Örökre ingyenes: Rengeteg hatékony időkövetési funkció, korlátlan számú feladat és tag, 100 MB tárhely és még sok más

Unlimited (7 USD/tag/hónap): Korlátlan tárhely, korlátlan integrációk, korlátlan irányítópultok, agilis jelentések és még sok más

Üzleti (12 USD/tag/hónap): Google SSO, korlátlan számú csapat, egyéni exportálás, fejlett nyilvános megosztás, fejlett automatizálás és még sok más

Vállalati ( az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal ): Fehér címkézés, vállalati API, irányított bevezetés, dedikált sikermenedzser : Fehér címkézés, vállalati API, irányított bevezetés, dedikált sikermenedzser

Clockify előnyei

Költséghatékony

Hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nyomon követik az időt, hogy megfelelően számlázzák ki ügyfeleiket.

Az időt a számítógépéről vagy a mobilalkalmazásból is nyomon követheti.

Több mint 80 integráció más munkaeszközökkel

Clockify hátrányai

Kevésbé intuitív felület

Nincs képernyőkép-funkció

A csapatoknak képzésre lehet szükségük, hogy megtanulják az összes funkcióját.

Mit gondolnak a felhasználók az időkezelésről a Clockify segítségével?

Kiváló eszköz az idő kezeléséhez és optimalizálásához Kiváló kisvállalkozások és nonprofit szervezetek számára — Bahar U., G2 Review „Imádom, hogy a Clockify segít optimalizálni a különböző feladatokra fordított időmet, és komoly személyes adatokat szolgáltat mind a munkámról, mind a magánéletemről. Most kezdődött az új év, és nagyon jó volt visszatekinteni, hogy az elmúlt évben hány órát, napot stb. töltöttem el a különböző feladatokkal.” — Leah I., G2 Review „A Clockify kiválóan alkalmas kisvállalkozások vagy nonprofit szervezetek számára. A szoftver ingyenesen használható, és kiválóan alkalmas 5 fős csapatunk munkájának nyomon követésére. Bár nem használjuk ezt a szoftvert hivatalos időnyilvántartási adatbázisunkként, mégis nyomon követhető módon jeleníti meg a ledolgozott órákat.”

Clockify kontra Toggl: részletes összehasonlítás

Mielőtt új időkövető eszközbe fektetne, érdemes összehasonlítani az egyes eszközök funkcióit, hogy a helyzetének legmegfelelőbb döntést hozhassa.

Bár a Clockify és a Toggl egyaránt időkövető alkalmazások, mégis vannak köztük kis funkcionális különbségek. Íme egy részletes összehasonlítás a Clockify és a Toggl között.

1. Automatikus időkövetés

Az időkövetés mind a Clockify, mind a Toggl elsődleges funkciója, amely segít a csapatvezetőknek és az alkalmazottaknak meghatározni, hogy mennyi időt töltenek feladatokkal és projektekkel. De hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az időkövetési funkciók?

Clockify

A Clockify-on keresztül

A Clockify a stopperrel történő időkövetésen alapul. A stoppert munka közben indíthatja el és állíthatja le, vagy később, manuálisan is beírhatja az adatokat. A Clockify időzítőjével a következőket is megteheti:

Toggl

Via Toggl

A Toggl legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi az idő manuális vagy automatikus nyomon követését. Lehetőség van:

A Toggl online böngészőben használható, és telepíthetsz egy mobilalkalmazást is, amellyel kényelmesen nyomon követheted az időt. Ez azt jelenti, hogy a nyomkövető mindig kéznél van. Ráadásul a Toggl emlékeztet, ha elfelejted elindítani az időzítőt.

2. Projektmenedzsment

A projektek kezelése gondos elemzést, tervezést, megvalósítást és nyomon követést igényel, hogy a projekt időben és a költségkereten belül megvalósuljon. Ezért olyan értékesek a beépített idő- és költségkövetési funkciókkal rendelkező projektmenedzsment eszközök!

Hogyan teljesítenek a Clockify és a Toggl ezen a téren? Megmutatjuk Önnek.

Clockify

Projektek nyomon követése a Clockify Schedule funkcióval

A Clockify segítségével nyomon követheti a projekt előrehaladását és a releváns mutatókat. Emellett projekteket rendelhet a csapat tagjaihoz, kategorizálhatja az időt számlázható és nem számlázható időre, megtekintheti a nyomon követett és a becsült időt, valamint egyedi árakat állíthat be a projektekhez. Mindez nagyon hasznos azoknak a csapatoknak, akik rendszeresen dolgoznak ügyfelekkel vagy időérzékeny projektekkel!

Toggl

A Toggl projekt jövedelmezőségi funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy nyomon kövessék a konkrét költségvetéseket.

A Toggl projektmenedzsment funkciójával az összes projektjét megtekintheti a műszerfalon. A Toggl segítségével előre jelezheti a költségvetést és az ütemtervet, valamint nyomon követheti a projekt előrehaladását. Könnyedén azonosíthatja a korai szakaszban javításra szoruló területeket, és munkatervet készíthet, hogy elkerülje a hasonló problémákat a jövőben. Ezenkívül:

3. Jelentések és elemzések

Az adatok segítenek a vállalkozásoknak minden részlegben hatékony és pontos döntéseket hozni.

A megfelelő eszköz használata végső soron segíthet az adatok megfelelő elemzésében és pontos jelentések készítésében bármely feladatról vagy projektről valós időben.

Hogyan néz ez ki a Clockify és a Toggl esetében?

Clockify

Részletes időkövetési és számlázási adatok a Clockify jelentésekben

A Clockify háromféle jelentéstípust kínál a bevételt generáló projektek és feladatok részleteinek megtekintéséhez.

A részletes jelentést napok, tevékenységek és felhasználók szerint is fel lehet bontani. A jelentéseket CSV, Excel vagy PDF formátumban meg lehet osztani az ügyfelekkel.

Toggl

Részletes teljesítményadatokat kaphat az egyes munkatársaktól a Toggl alkalmazásban.

A Clockify-hoz hasonlóan a Toggl jelentései háromféle módon nyújtanak hasznos információkat a projektekről és feladatokról.

A prémium csomaggal a legfontosabb jelentéseket elküldheti e-mailben, és bejelentkezés nélkül is naprakész információkat kaphat a projektekről.

4. Csapatmenedzsment

A Toggl és a Clockify egyaránt különböző méretű csapatok számára lett kifejlesztve, de mennyire hatékonyan kezeli ezeket a csapatokat az egyes szoftverek?

Clockify

Kövesse nyomon a csapat termelékenységét csoport vagy szerepkör szerint a Clockify-ban

A Clockify segítségével nyomon követheti és javíthatja a csapat időgazdálkodását azáltal, hogy nyomon követi a munkaidőt és megnézi, ki milyen feladatokon dolgozik. A szoftver megváltoztathatja a működését, mivel lehetővé teszi, hogy azonosítsa, mely feladatok emésztik fel a produktív ideje nagy részét. Nyomon követheti, hogy a csapat jelenleg min dolgozik, az összes nyomon követett időt, és mely feladatok veszik igénybe a legtöbb időt.

Toggl

Tekintse meg a számlázható órákat és a nyomon követett időt

A Toggl segítségével a csapat időgazdálkodása könnyebbé és hatékonyabbá válik.

Ez az eszköz segít a csapat irányításában, és ösztönzi az egyes tagokat, hogy vállaljanak felelősséget a saját termelékenységükért. Megfelelő használat esetén a csapatok zökkenőmentesen végzik a projekteket, betartják a határidőket, kezelik az időt és összehangolják a hosszú távú célokat.

A Toggl lehetővé teszi, hogy megtekintse csapata legutóbbi időbejegyzéseit, automatizálja és nyomon kövesse az e-mailes emlékeztetőket, valamint azonosítsa a még nem kiosztott időegységeket, hogy megtehesse a szükséges lépéseket.

5. Integrációk

Mindkét eszköz integrálható hatékony projektmenedzsment, webfejlesztési és termelékenységi eszközökkel, hogy növelje funkcionalitását.

Clockify

A Clockify integrációja a Quickbooks-szal

A Clockify több mint 80 webalkalmazással integrálható, így szinte bárhonnan nyomon követheted az időt. Íme néhány kedvenc Clockify-integrációnk:

Toggl

A Toggl Slack integrációja összeköti a csapatokat

A Toggl böngészőbővítmények, natív integrációk és automatizálási alkalmazások segítségével több mint 100 eszközzel integrálható, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatokat.

Íme néhány kedvenc Toggl-integrációnk:

Emellett integrálható HR-rendszerekkel, könyveléssel, naptárakkal, e-mail alkalmazásokkal, feladatkezeléssel és webfejlesztéssel is.

6. Platformkompatibilitás

A Toggl és a Clockify egyaránt kompatibilis a böngészőkkel és az operációs rendszerekkel.

Clockify

A Clockify asztali alkalmazásokon, böngészőbővítményeken és webalkalmazásokon keresztül érhető el. Windows, Mac, Linux, Android és iOS rendszereken is használható.

A Clockify Chrome és Firefox böngészőkhöz is rendelkezik böngészőbővítménnyel.

Toggl

A Toggl kompatibilis a meglévő IT-infrastruktúrával, és költséges módosításokat igényelhet. A Toggl a főbb mobil platformokon és operációs rendszereken elérhető, és több mint 100 eszközzel integrálható.

7. Árak

Lássuk be, hogy végül is mindig az eredmény a legfontosabb. Mennyibe kerülnek ezek az eszközök valójában?

Clockify

A Clockify ingyenes csomagot kínál, amely korlátlan számú projektet, időkövetést és jelentéskészítést tartalmaz. Minden méretű csapat számára alkalmas. Az alábbiakban bemutatjuk a fejlettebb funkciókat tartalmazó csomagokat:

Toggl

A Toggl ingyenes próbaverziót és többféle fizetős csomagot kínál, a csapat igényeinek megfelelően:

Toggl kontra Clockify a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Toggl és a Clockify közötti vitában. Ha a Redditen rákeresünk a „Toggl vs Clockify” kifejezésre, sok Reddit-felhasználó egyetért abban, hogy a Toggl könnyen használható és költséghatékony:

„A Toggl track ingyenes és minden platformon elérhető. Rendkívül egyszerűen használható és teljes körű jelentéseket nyújt.”

Mások megjegyzik, hogy mindkét eszköz használata után elégedettek mindkettővel:

„Nem éreztem, hogy bármit is elvesztettem volna azzal, hogy áttértem a Clockify-ra, és azóta is nagyon elégedett vagyok vele.”

Kapcsolódó: Toggl kontra Harvest

Mi az a ClickUp?

Szervezze meg és adjon hozzá megjegyzéseket a feladatok elindításához a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

A legjobb esetben? Keressen egy időkövető eszközt, amely minden fontos időgazdálkodási funkciót kínál, megfelelő áron kapható, és nem igényel funkcionális kompromisszumokat.

Ez talán túl jól hangzik, hogy igaz legyen, de valójában ez csak a ClickUp. 🙂

A ClickUp több, mint egy átlagos időkövető szoftver. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amely egyre növekvő számú testreszabható funkcióval rendelkezik, hogy az összes munkát egy helyen összegyűjtse.

A ClickUp bármilyen méretű és bármely iparágban működő csapatok számára készült, és megkönnyíti az időkövetést, így Ön a munkájára koncentrálhat, miközben elérheti céljait. Követheti az időt, beállíthat időbecsléseket, jegyzeteket fűzhet hozzá, és szinte bárhonnan megjelölheti a számlázható időt. Ha elfelejtette, akár utólag is megtekintheti a jelentéseket vagy beviheti az időt! ⏰

A ClickUp legfontosabb időgazdálkodási funkciói

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat, hogy összegyűjtse és megtekintse a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, és így gyorsan áttekintést kapjon az előrehaladásról.

És ezek csak az idővel kapcsolatos funkciók! A ClickUp elég erős ahhoz, hogy mindent kezeljen, az egyszerű teendőkön át a komplex projektekig – és ezzel időt takarít meg Önnek.

ClickUp előnyei

A ClickUp választásának legnagyobb előnye, hogy valóban minden szempontból kielégíti az igényeket. Az időkövetés a ClickUp-ban új értelmet nyer, ha ugyanazon a platformon található, mint a többi feladat – és a munka hatékonyabbá válik, ha minden funkció ugyanazon az ablakon belül működik együtt.

Vidd időgazdálkodásodat egy szinttel magasabbra a ClickUp Workload nézetével, és nézd meg, hogy a feladatokra becsült időd hogyan viszonyul a heti teljes idődhez.

Íme néhány további kedvenc ClickUp tulajdonságunk:

ClickUp árak

Mit gondolnak a felhasználók az idő- és projektmenedzsmentről a ClickUp segítségével?

Kifinomult, rendkívül sokfunkciós termelékenységi alkalmazás Hogyan szervezd meg az életedet — Dushyant P. , G2 Review „A ClickUp a leggazdagabb funkciókkal rendelkező termelékenységi eszköz, amellyel valaha találkoztam. Szó szerint minden megtalálható benne, amit csak egy P eszközben kereshet az ember – táblák, listák, naptárak, becslési funkciók, időkövetés. Több platformon is támogatott, kiváló iOS és Android alkalmazásokkal. Az integrációs támogatás is teljes körű – importálhat feladatok más eszközökből, mint például az Asana, a Todoist vagy a Jira, és összekapcsolhatja a ClickUp-ot a Gmail-lel, a naptárral, hogy csak néhányat említsünk. Folyamatosan fejlesztik is. ” G2 Review „A ClickUp legjobb tulajdonsága a sokoldalúsága. Segítségével szervezhetem a munkámat, a mellékállásomat és a magánéletemet. Bármilyen célom is legyen, a CU megvalósítja. A naptárintegrációk fenomenálisak, így minden szinkronizálva van. És imádom, hogy többnyire nem kell más alkalmazást használnom. A CU mindent meg tud csinálni. ” — Kevin T. ,

Miért érdemes a ClickUp-ot választani a Clockify és a Toggl helyett?

A ClickUp az ideális Clockify és Toggl alternatíva, mivel hatékony, beépített eszközei bármilyen típusú munkát központosítanak. A csapatok összeállnak, hogy feladatok, dokumentumok, célok, ötletek és egyebek kezelésére összpontosítsanak, anélkül, hogy valaha is lapot kellene váltaniuk.

A ClickUp segítségével hatékonyan szervezheti és hajthatja végre a feladatokat, ami hosszú távon a termelékenység növekedéséhez és az üzleti növekedéshez vezet.

Ráadásul mindezt ingyenesen teszi. 💸

Ha olyan időkövető eszközt keresel, amely összehozza a csapatot, hatékonyabbá tesz és örömet csempész a mindennapjaidba, próbáld ki a ClickUp-ot. ⏲