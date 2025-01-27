A 10 legjobb jogi projektmenedzsment szoftver ügyvédek számára 2025-ben

Ön ügyvéd vagy ügyvédi iroda, amely naponta több ügyféllel és üggyel foglalkozik? Ne keressen tovább!

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb jogi projektmenedzsment szoftvert ügyvédek számára 2024-ben.

Ezek a fejlett és megfizethető megoldások úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűsítsék a munkafolyamatokat, időt és pénzt takarítsanak meg, és biztosítsák, hogy soha többé ne mulasszon el egy határidőt sem.

Akár önálló ügyvédként, akár egy nagy ügyvédi iroda tagjaként dolgozik, a jogi projektmenedzsment szoftverbe való befektetés jelentősen megváltoztathatja a helyzetét.

Mi az a jogi projektmenedzsment szoftver?

A jogi projektmenedzsment szoftver olyan, mint egy személyi asszisztens, aki segít csökkenteni a kockázatokat, egységesíteni a jogi projekteket és megszüntetni a manuális folyamatokat.

A jogi projektmenedzsment szoftver segítségével hatékonyan nyomon követheti az idejét, hatékonyan kezelheti ügyfeleit, és javíthatja általános projektmenedzsmentjét, munkafolyamatát és kommunikációs hatékonyságát.

Ráadásul az automatikus emlékeztetők és értesítéseknek köszönhetően búcsút inthet a lekéstett határidőknek, mivel ezek segítségével mindig naprakész marad a feladataival kapcsolatban.

Átfogó sablonok, ügyvédi időkövetés, egyszerű stratégiák és kiterjedt listák segítségével a jogi projektek kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű.

Melyek a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell a jogi projektmenedzsment szoftvereknél?

A jogi irodájához megfelelő jogi projektmenedzsment szoftver kiválasztása olyan, mint egy puzzle darabjainak összerakása – minden elemnek tökéletesen illeszkednie kell ahhoz, hogy a hatékonyság és a termelékenység teljes képét megalkossa.

Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelni kell a jogi projektmenedzsment szoftverek összehasonlításakor.

Funkciók : Biztosítja-e a szükséges alapvető funkciókat, mint például a feladatkezelés, : Biztosítja-e a szükséges alapvető funkciókat, mint például a feladatkezelés, az ügyvédek munkaidejének nyomon követése az ügyfélkezelés és a dokumentumok közös szerkesztése?

Könnyű használat: Elég felhasználóbarát ahhoz, hogy Ön és csapata az Ön által meghatározott időn belül alkalmazkodni tudjon hozzá?

Integrációk : Integrálható-e más fontos szoftverekkel, például CRM-mel és számlázási szoftverrel?

Biztonság : A szoftver biztosítja-e az ügyféladatok védelméhez szükséges biztonsági szintet?

Ár : A szoftver ára elfogadható és illeszkedik a költségvetésébe?

Méretezhetőség: Megfelel-e az ügyvédi irodája méretének, igényeinek és preferenciáinak, és méretezhető-e, hogy a jövőbeni növekedéshez is alkalmazkodni tudjon?

Ezeket a tényezőket figyelembe véve jó úton halad afelé, hogy megtalálja az ideális jogi projektmenedzsment szoftvert, amely az Ön cégének egyedi igényeire van szabva. A legfontosabb, hogy megtalálja a tökéletes megoldást!

A 10 legjobb jogi projektmenedzsment szoftver

Íme a 2024-es év 10 legjobb jogi projektmenedzsment szoftvere, funkciók, árak és ügyfélvélemények alapján.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver csapatok számára számos funkcióval segíti az ügyvédi irodákat és ügyvédeket működésük racionalizálásában. Lehetővé teszi a célok és az elért eredmények aprólékos nyomon követését, az irodája tagjaival való együttműködést, valamint az összes projekt egyszerű szervezését és megtekintését.

A ClickUp Legal Case Tracking and Billing jogi ügyek nyomon követési és számlázási funkciókat tartalmaz, amelyek segítségével az ügyvédek pontosan nyomon követhetik az időt és zökkenőmentesen állíthatják ki a számlákat. Emellett lehetővé teszi, hogy az összes ügyféladatot egy jól szervezett adatbázisban tárolja.

A ClickUp Law segít ügyfelenként, percre pontosan nyomon követni az ügyekhez fordított időt. Ezenkívül a jegyzetelési funkcióval hozzáadhat információkat az időbejegyzésekhez, és azokat számlázható óraként jelölheti meg. Vagy exportálhatja az időnaplókat, amikor eljön a számlázás ideje.

A ClickUp Legal Client Management segítségével ügyfelei és ügyei áttekintésével, események/feladatok/határidők nyomon követésével, valamint Gantt-diagramokkal és ellenőrzőlistákkal kezelheti az összes ügyének részleteit, így könnyebben nyomon követheti az előrehaladást.

Néhány további hasznos ClickUp eszköz és funkció ügyvédi irodák számára:

Összességében a ClickUp lehetővé teszi az ügyvédi irodák és ügyvédek számára, hogy optimalizálják működésüket, javítsák a kommunikációt, fejlesszék a jogi ügyfélkezelést, valamint automatizálják az időnyilvántartást és a számlázási folyamatokat. Átfogó funkcióinak és integrációinak kihasználásával a ClickUp maximalizálja a hatékonyságot és a termelékenységet, ami végső soron az iroda jövedelmezőségét és az ügyfelek elégedettségét is javítja.

A ClickUp legjobb funkciói

Bőséges mennyiségű ingyenes eszköz, amelyet tetszés szerint használhat és kipróbálhat.

Egyszerű automatizálások az ismétlődő feladatok kezeléséhez

Az eszközöket és funkciókat az Ön cégének egyedi igényeihez igazíthatja.

A ClickUp korlátai

Alkalmi késések és lassulások, ha hatalmas mennyiségű adattal rendelkezik

A mobil verzió nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

Korlátozott lehetőség a nevek és állapotok testreszabására

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8757+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. ProProfs Project

via ProProfs Project

Ha olyan jogi projektmenedzsment szoftvert keres, amelynek célja a folyamatok racionalizálása és a jogi gyakorlat hatékonyságának növelése, akkor érdemes megfontolnia a ProProfs projekttervező szoftvert.

A ProProfs segítségével a csapatok szervezhetik a projekteket, delegálhatják a feladatokat, nyomon követhetik az előrehaladást, együttműködhetnek és részletes jelentéseket készíthetnek.

Felhasználóbarát felületével és átfogó funkcióival a ProProfs Project egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, így hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat, optimalizálhatja a munkafolyamatokat és javíthatja a termelékenységet jogi projektmenedzsment tevékenységében.

A ProProfs Project legjobb funkciói

Kisebb cégek számára is ideális, költségkímélő árak

A mobilalkalmazás felhasználóbarát és jól működik.

Nagyra értékelt ügyfélszolgálati csapat

ProProfs Projekt korlátozások

A szoftverintegrációk korlátozottak

A feladatok automatizálási lehetőségei korlátozottak

Alkalmi lassulások és késések

ProProfs Project árak

Éves tervezet: 39,97 USD/hó, korlátlan felhasználói szám

ProProfs Project értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (32+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (76+ értékelés)

3. Asana

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a jogi szakemberek számára munkájuk hatékony koordinálását és racionalizálását.

Átfogó platformot kínál jogi projektek szervezéséhez és kezeléséhez, a kis feladatoktól a komplex kezdeményezésekig. Feladatkezelési, időkövetési és együttműködési eszközöket biztosít, amelyek segítenek az ügyvédeknek a kockázatok csökkentésében, a kommunikáció javításában és az ügyfelek elégedettségének biztosításában.

Barátos felhasználói felülete és testreszabható irányítópultjai ideális választássá teszik jogi projektmenedzsmenthez, lehetővé téve az ügyvédek számára a folyamatok egységesítését és a munkafolyamatok általános hatékonyságának javítását.

Az Asana legjobb funkciói

Az ingyenes csomag minden alapvető funkciót tartalmaz.

A frissítéshez legalább két licencet kell vásárolnia.

Megkönnyíti a projektek és feladatok nyomon követését

Az Asana korlátai

Az e-mail értesítési rendszer hasznos, de fejlesztésre szorul.

Kiválóan működik a Google Workspace és a Slack együttműködési eszközökkel.

Számos funkció korlátozott, ezért a felhasználóknak azzal kell dolgozniuk, ami rendelkezésre áll.

Asana árak

Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9469+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 134+ értékelés)

4. MerusCase

via MerusCase

A MerusCase egy felhőalapú jogi ügyviteli szoftver, amelyet ügyvédi irodák, különösen peres ügyekkel foglalkozó irodák számára fejlesztettek ki.

Testreszabható ügytípusokat, dokumentumsablonokat, feladatfolyamatokat és jelentéseket kínál. A szoftver olyan funkciókat tartalmaz, mint egy teljes e-mail kliens, egy könyvelési csomag, kötegelt szkennelés és ajánlások nyomon követése.

A MerusCase HIPAA-kompatibilis és OCR-t futtat a feltöltött dokumentumokon. Leginkább kis- és középvállalkozásoknak alkalmas, különös tekintettel a 15-50 ügyvéddel rendelkező cégekre. Nincs natív mobilalkalmazása, de a webalkalmazás teljesen reszponzív és mobil eszközökön is elérhető.

A MerusCase legjobb funkciói

A kényelmes gyorsbillentyűk segítségével megtekintheti az ügyek számát és az egyes csapattagokhoz rendelt feladatok számát.

Hozzáférést biztosít minden jogi nyomtatványához, ügyirathoz és e-mailhez.

Könnyű beállítás, nagyon hasznos a digitális átálláson lévő cégek számára.

A MerusCase korlátai

Nincs dedikált mobilalkalmazás, de a böngésző verzió reszponzív.

A korlátozott jelentéskészítési funkciók nem feltétlenül megfelelőek minden ügyvédi irodának.

Más rendszerekkel való integráció hiánya

MerusCase árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MerusCase értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (81+ értékelés)

5. Hétfő

via Monday

A Monday átfogó munkamenedzsment platformja jogi szakembereknek kínál egyszerűsített megoldást projektjeik hatékony kezeléséhez.

Robusztus funkcióival a Monday lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy megértsék a csapat kapacitásait, megtervezzék a feladatokat és nyomon kövessék az előrehaladást. Testreszabható irányítópultokat, együttműködési eszközöket és dokumentumkezelési funkciókat kínál, amelyek zökkenőmentes koordinációt és fokozott hatékonyságot tesznek lehetővé a jogi projektmenedzsmentben.

Legyen szó feladatkezelésről, időkövetésről vagy csapatmunkáról, a Monday minden szükséges eszközt kínál a munkafolyamat optimalizálásához és a jogi ágazatban végzett projektmenedzsment javításához.

A Monday legjobb funkciói

Rendszeresen frissítésekkel és továbbfejlesztett funkciókkal bővül

Könnyen ütemezhető emberi támogatás

Testreszabható irányítópultok, amelyek igazodnak az Ön gyakorlatához

Hétfői korlátozások

Nem kínál háromnál kevesebb felhasználói helyet tartalmazó fizetős csomagot.

Naponta elég sok e-mailes kommunikációt generál, ami egyes felhasználók számára spamnek tűnik.

Az árak kissé magasabbak az átlagnál.

Hétfői árak

Ingyenes

Alap : 8 USD/hó/felhasználó

Standard : 10 USD/hó/felhasználó

Pro : 16 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8624+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4177+ értékelés)

6. Redbooth Legal

via Redbooth Legal

A Redbooth Legal egy felhasználóbarát szoftver, amelyet jogi projektmenedzsment céljára fejlesztettek ki. Központi platformot kínál, ahol az ügyvédek racionalizálhatják munkafolyamataikat. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy együttműködjenek egymással és nyomon kövessék projektjeik folyamatát.

A Redbooth Legal olyan funkciókkal, mint a feladatkezelés, a dokumentummegosztás és a kommunikációs eszközök, a jogi irodák termelékenységének és szervezettségének javítását tűzi ki célul.

A Redbooth legjobb funkciói

Könnyedén rendeljen feladatokat a csapat minden tagjának, és kövesse nyomon azok előrehaladását.

Könnyen beállítható, gyors bevezetési folyamat a csapat tagjai számára

Külön munkaterületeket hozhat létre a különböző osztályok és csapatok számára.

A Redbooth korlátai

Csak az adminisztrátorok oldhatják meg a feladatokat

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk, lassú fejlesztés

Fejlesztési lehetőségek a mobilalkalmazások támogatása terén

Redbooth árak

Előny: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Redbooth értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

7. Clio

via Clio

A felhőalapú jogi gyakorlatkezelő szoftver, a Clio azoknak az ügyvédeknek és ügyvédi irodáknak szól, akik jogi projektmenedzsment eszközöket keresnek.

Időkövetés, dokumentumkezelés, feladatkezelés és ügyfélkommunikációs eszközöket kínál.

Felhasználóbarát beállítása és átfogó funkciói lehetővé teszik a jogi szakemberek számára, hogy racionalizálják munkafolyamataikat és növeljék termelékenységüket.

A Clio legjobb funkciói

Dicséretet kapott ügykezelési funkcióiért, mint például a kapcsolattartók keresése és a fájlok mentése.

Kiváló, zökkenőmentes integrációk és folyamatos frissítések

A számlázási rendszer hatékony és megkönnyíti a fizetéseket.

A Clio korlátai

Elég sok dokumentum feltöltését és letöltését igényli (nem lehet másolni).

Nehéz nyomon követni és hozzáférni az eredeti e-mailekhez

Késedelem az ACH-fizetések teljesítése és a rendszerben való regisztrálásuk között

Clio árak

EasyStart: 39 USD/hó felhasználónként

Essentials: 69 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Teljes: 129 USD/hó felhasználónként

Clio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (515+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1508+ értékelés)

8. Trello

via Trello

Ha egyszerű, vizuális projektmenedzsment szoftvert keres, amelyet az irodában mindenki gyorsan megtanulhat használni, akkor a Trello lehet a megoldás!

A webalapú projektmenedzsment eszköz, a Trello rugalmas megközelítést kínál a feladatok és projektek szervezéséhez.

A Trello segítségével az ügyvédek táblákat, listákat és kártyákat hozhatnak létre, hogy nyomon kövessék és rangsorolják jogi projektjeiket, valamint feladatok kiosztására és nyomon követésére. Ez megkönnyíti az együttműködést és áttekinthető képet ad a projektekről és a határidőkről.

A Trello legjobb funkciói

A barátságos kialakításnak köszönhetően a szervezés szórakoztató és hatékony lesz.

Egyszerű beállítás és könnyű bevezetés

Rugalmas, minden projekthez külön táblák hozhatók létre

A Trello korlátai

Korlátozott beépített nézetek

Korlátozott funkciók a folyamatok testreszabásához

Nem tartalmaz jelentéseket és elemzéseket.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 7,38 USD+/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 370+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (22 708+ értékelés)

9. Thomson Reuters jogi műveletek menedzsment szoftver

via Thomson Reuters jogi műveletek menedzsment szoftver

A Thomson Reuters Legal Operations Management Software egy több szektor számára készült jogi üzleti megoldás, amely segít az ügyvédeknek jogi projektjeik kezelésében.

Az eszköz olyan funkciókat kínál, mint az ügyfelek felvétele, az ügyek kezelése, a szerződések kezelése, a kiadások kezelése és a tudásmenedzsment.

A szoftver célja a jogi osztályok működésének racionalizálása, a költségek ellenőrzése és a termelékenység javítása.

Integrált funkcióival és felhasználóbarát felületével a Thomson Reuters Legal Operations Management Software biztosítja az ügyvédek számára a projektek hatékony szervezéséhez és felügyeletéhez szükséges eszközöket, végső soron növelve a hatékonyságot és biztosítva a sikeres eredményeket.

A Thomson Reuters Legal Tracker és a Pro Law legjobb funkciói

Képes az ügyek teljes életciklusának kezelésére

Képes kezelni a külső jogi tanácsadókra fordított osztályköltségeket

Jogi dokumentum sablonokat biztosít

A Thomson Reuters Legal Tracker és a Pro Law legjobb funkcióinak korlátai

A sokféle jelentéskészítési lehetőség miatt néhány próbálkozásba telhet, mire megtalálja a megfelelőt.

Egyes technikai problémákra nem létezik gyors megoldás, ezért kísérletezni kell az ügyfélszolgálattal.

Egyes értékelők szerint az ügyfélszolgálat javításra szorul.

Thomson Reuters Legal Tracker és Pro Law legjobb funkciók árazása

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Thomson Reuters Legal Tracker és Pro Law legjobb funkciók értékelései és vélemények

G2: 4,6/5 (85+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (45+ értékelés)

10. Evernote Teams

az Evernote Teams segítségével

Ha eljött az ideje, hogy bevezessen egy digitális munkaterületet, ahol jegyzeteket készíthet, rendszerezhet és archiválhat, az Evernote lehet a megoldás, amire várt.

A termelékenységi szoftver lehetővé teszi, hogy dokumentumokat, ügyjegyzeteket és ülésjegyzőkönyveket egy helyen tároljon.

Keresőfunkciója segítségével gyorsan megtalálhatja a konkrét információkat, ami valódi különbséget jelenthet, ha bármilyen jogi projektmenedzsment hatékonyságát kell növelnie.

Az Evernote Teams legjobb funkciói

Kiváló együttműködési eszközök csapatok számára, beleértve a valós idejű kommunikációt is.

A véleményezők szerint kiváló mobil élmény

A címkék, a keresés és a jegyzetfüzetek megkönnyítik a tartalom keresését és megosztását.

Az Evernote Teams korlátai

Korlátozott formázási lehetőségeket kínál

A költségek szempontot jelenthetnek azoknak a csapatoknak, amelyeknek nincs szükségük a szoftver összes funkciójára.

Lehet, hogy nem kompatibilis más alkalmazásaival vagy szoftvereivel.

Evernote Teams árak

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (8092+ értékelés)

A legjobb jogi projektmenedzsment szoftver kiválasztása 2024-ben jelentősen növeli ügyvédi irodája hatékonyságát és termelékenységét.

A projektmenedzsment szoftverek előnyeitől kezdve az Asana, Trello és Monday alternatíváinak széles választékáig minden igényre van megoldás.

Ne felejtse el megfontolni az ingyenes projektmenedzsment szoftvereket sem. Tovább javíthatja stratégiáját AI írási eszközökkel, időkövető szoftverekkel és tanácsadási sablonokkal.

Készen áll a jogi projektmenedzsment egyszerűsítésére? Lépjen a jövőbe a ClickUp segítségével. Intuitív, sokfunkciós platformja forradalmasítja az ügyvédi iroda projektjeinek kezelését. Ne várjon tovább! Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a különbséget!