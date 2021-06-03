Harvest időkövetés útmutató (jellemzők, előnyök, korlátozások)

Fut az időzítő? Vagy megállította, mielőtt kávét főzni ment?

Ha ezek a kérdések ismerősen hangzanak, akkor valószínűleg már használtál olyan időkövető szoftvert, mint a Harvest. A Harvest időkövető segít megérteni, hogy a csapatod hogyan tölti a munkaidejét, és a ledolgozott órák alapján számlákat állít ki.

Ma azonban több ezer időkövető alkalmazás áll rendelkezésre.

Tényleg a Harvest a legjobb a piacon?

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a Harvest, milyen főbb funkciókkal rendelkezik, miben jó, és milyen korlátai vannak. Emellett javaslatot teszünk egy kiváló alternatívára, amely megoldja a Harvest összes hátrányát.

Gyűjtsük össze az időkövető eszközzel kapcsolatos összes szükséges adatot!

Mi az a Harvest?

A Harvest egy felhőalapú időkövető alkalmazás, amelynek semmi köze a terméshez. 😛

Ehelyett lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az alkalmazottak munkaidejét, hogy lássa, hol szivárog el az idő.

Az alkalmazás összegyűjti a feladatokhoz, projektekhez és emberekhez kapcsolódó idő adatokat, így Ön szabadon koncentrálhat vállalkozása fejlesztésére, ahelyett, hogy perceket számolna.

A Harvest segítségével különböző eszközökkel, például asztali widgetekkel, mobil eszközökkel (iOS és Android), PC-vel (Windows és macOS) stb. követheted nyomon az idődet.

De miért használják az emberek a Harvest időkövető rendszert?

A Harvest 4 legfontosabb funkciója

A Harvestről szóló áttekintésünk a Harvest néhány legfontosabb funkciójára összpontosít.

Íme egy rövid áttekintés róluk:

1. Jelentések

A jelentéskészítési funkció egyszerűvé és áttekinthetővé teszi a Harvest időkövető projektmenedzsmentet.

Az időjelentések négy külön fül alatt vannak kategorizálva a jobb szervezés érdekében:

Ügyfelek : megmutatja az összes projekt időadatait egy adott ügyfél szerint

Feladatok : a feladatokra fordított időt színekkel jelölt oszlopdiagramok mutatják be.

Csapatok : kiemeli a csapatod egyes tagjainak jelentéseit

Projektek: lehetővé teszi különböző projektek időtartamának összehasonlítását

Ezek a kategóriák mindegyike olyan adatokat tartalmaz, amelyek a következőket mutatják:

A vállalat által nyomon követett órák

Számlázható órák

Számlázható összeg

Számlázatlan összeg

Már csak egy dolog van hátra:

Használja a jelentéseket a teljesítmény és a jövedelmezőség javítására.

Így a projekt megvalósítása olyan simán fog zajlani, mint egy tökéletesen elkészített fagylalt. 🍨

2. Munkaidő-nyilvántartás

Csapatának tagjai bejelentkezhetnek a Harvest munkaidő-nyilvántartásába és rögzíthetik munkaidejüket. Ezt megtehetik telefonjukon, asztali számítógépükön, böngészőjükön keresztül, vagy akár manuálisan is bevihetik a munkaidő-nyilvántartásba.

És nem kell aggódnia, ha elfelejtette elindítani a Harvest időmérőt, mielőtt munkába állt. Egyszerűen csak kézzel írja be az adatokat a munkaidő-nyilvántartásba.

Amíg Ön...

A Harvest integrálható a Google Naptárral is, így a munkaidő-nyilvántartás kitöltése közben hivatkozhat a naptári eseményekre 📅.

Ahhoz, hogy automatikusan időket adjon hozzá a munkaidő-nyilvántartásához, a Harvest widget segítségével kell nyomon követnie az időt. Tehát Önnek kell irányítania a naptárát, nem másoknak. Profi tipp: Tervezze meg a munkaidőt, és zárja le a naptárát.

3. Számlázás

A Harvest szoftver segítségével számlákat is generálhat a munkaidő-nyilvántartásból és a költségkövetési jelentésekből.

Számlát állíthat ki vagy ismétlődő számlát állíthat be.

Az ismétlődő számla automatikusan elküldésre kerül, vagy a Harvest-fiókjában vázlatként elmentésre kerül ellenőrzés céljából.

Ráadásul a számlák e-mailben történő elküldése is gyerekjáték.

Néhány kattintással megnézheti, mikor értékelik őket az ügyfelei. Átláthatóság 101! 😎

Végül pedig új szintre emelheti a számlázási folyamatot.

Adjon egy kis eleganciát professzionális számláinak azzal, hogy köszönőleveleket és emlékeztetőket állít be a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.

4. Integrációk

A Harvest segítségével könnyedén használhatja kedvenc eszközeit.

A szoftver több integrációt támogat az alábbi alkalmazásokkal:

Projektmenedzsment

CRM és kommunikáció

Probléma nyomon követése

Pénzügyek és fizetések

Szerződések és ajánlatok

Ha pedig nem találja a kívánt alkalmazást, például a Facebook Lead Ads-t, a Google Forms-t stb., akkor mindig ott van a Zapier, amelyre támaszkodhat.

A Harvest időkövetés 3 fő előnye

Íme a Harvest használatának három fő előnye a munkaidő nyomon követése szempontjából.

1. Strukturált adatgyűjtés

Ha a rendezett és könnyen olvasható adatok örömet okoznak Önnek, akkor ez a cikk igazi csemege lesz az Ön számára.

A Harvest lehetővé teszi, hogy személyre szabja az adatok és projektek felépítését, hogy azok megfeleljenek a projektköltség-becsléseknek és az operációs csapat jelentési követelményeinek.

A költségvetést projekt szinten, feladat vagy személy szinten is beállíthatja.

A dolgok további rendszerezése érdekében a projekteket a következő kategóriákba sorolhatja:

Idő és anyagok : óránkénti óradíjjal számlázott projektek

Fix díj : előre meghatározott árú projekt

Nem számlázható: olyan projektek, amelyekért nem állítanak ki számlát.

A Harvest a projektmenedzsment eszközökkel való integrációjának köszönhetően könnyedén gyűjti az adatokat. Az összes adatot a Harvest alkalmazás rendezett formában tárolja.

2. Egyszerű és kényelmes időkövetés

A Harvest segítségével az időkövetés könnyűvé válik mindenki számára a vállalatában.

Szeretnéd még kényelmesebbé tenni a munkádat? Ismerkedj meg a Harvest könnyen használható mobilalkalmazásaival!

Mobilalkalmazása Android és iOS felhasználók számára egyaránt elérhető.

Tehát, ha van telefonja és jó internetkapcsolata...

3. Engedélyek ellenőrzése

A Harvest alkalmazás csapatjogosultságai lehetővé teszik, hogy eldöntse, melyik csapattagok férhetnek hozzá és végezhetnek műveleteket a fiókjában.

Három különböző szintű jogosultságot kap:

Rendszeres felhasználó

Projektmenedzser

Rendszergazda

De vajon a Harvest időkövetés tényleg az, amire Önnek szüksége van? Derítsük ki!

A Harvest 5 korlátozása (megoldásokkal)

Íme néhány ok, amiért nem érdemes a Harvest projektmenedzsmenttel beérni:

1. Csak egy időkövető eszköz

A Harvest kiváló eszköz az időkövetéshez, időjelentések készítéséhez, ügyfelek számlázásához stb.

De mit tud még a Harvest?

Ezt azért mondjuk, mert a munkamenedzsment nem csupán az időkövetésből áll.

Feladatokat kell kiosztania, munkafolyamatokat kell létrehoznia, ügyfelekkel és ügyfélprojektekkel kell foglalkoznia stb.

Szüksége van egy olyan eszközre, amely képes nyomon követni az időt és kezelni a teljes projektet, ellentétben a Harvest projektidő-nyomon követéssel.

A legjobb példa egy olyan eszközre, amely mindezt képes megtenni, a ClickUp!

ClickUp megoldás: Teljes körű projektmenedzsment

A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze, amelyet a kis és nagy szervezetek rendkívül produktív csapata is kedvel.

A ClickUp segítségével feladatokat

Szeretnéd tovább részletezni?

Próbálja ki beágyazott alfeladatainkat, hogy még részletesebbé tegye a feladatokat. Hozzáadhat ellenőrzőlistákat is, hogy egyszerű, elvégzett vagy el nem végzett feladatokat hozzon létre.

A ClickUp-ban ezeket a feladatokat egy vagy több felelősnek rendelheti hozzá. Akár egy csapatnak is, ha úgy tetszik!

Oké, tehát létrehozta a feladatokat és kiosztotta őket.

Mi másra van még szüksége egy projektnek?

A munkafolyamat.

Akkor hozza létre!

A ClickUp segítségével egyéni állapotok segítségével hozhat létre munkafolyamatokat.

Testreszabhatja őket az iparágának vagy szervezetének megfelelően, például „nyitott”, „zárt”, „jóváhagyásra vár” stb.

Végül pedig a számos nézet segítségével úgy kezelheti munkáját, ahogyan Önnek tetszik.

Ezek közül néhány:

2. Szinkronizálási problémák

Több felhasználói vélemény is említi, hogy a Harvest asztali alkalmazás és a weboldal platform közötti szinkronizálás gyakran késik.

Ez félrevezető adatokhoz vezethet, ami rossz döntésekhez vezethet.

Csak egy módon lehet elkerülni a rossz adatokkal való patthelyzetet.

A ClickUp segítségével búcsút inthetsz a késéseknek, és üdvözölheted a globális időzítőt.

Ez a natív időkövető alkalmazás lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson az eszközök között, és folytassa ugyanazon feladatok nyomon követését onnan, ahol abbahagyta.

Csak annyit kell tenned, hogy bejelentkezel az adott eszközön.

A natív időkövetés azt is jelenti, hogy nincs szükség további integrációkra. Minden, amire szüksége van, itt található a ClickUp-on.

De ha úgy érzi, hogy külön időkövető eszközre van szüksége a ClickUp feladatok időtartamának nyomon követéséhez, azt is lehetővé tesszük.

Könnyen integrálható olyan szoftverekkel, mint az Everhour, Toggl, Clockify, Time Doctor stb.

Harvest integrációt is kínálunk (amelyre reméljük, hogy nem lesz szüksége)!

3. Nem lehet időkövetési irányítópultot létrehozni

A Harvest időgazdálkodási és jelentéskészítési funkciói nagyobb sikert arathattak volna, ha nem hagyták volna ki egy fontos funkciót: az időkövetési irányítópultot.

A dashboard egy helyen átfogó képet nyújtott volna az összes idővel kapcsolatos jelentésről.

A ClickUp a Harvest legjobb alternatívája, mivel lehetővé teszi az időkövetést, és akár saját időkövető Dashboard widgetek segítségével is létrehozhat.

A rendelkezésre álló widget opciók a következők:

Nyomon követett idő: bármely időtartamra vonatkozóan megtekintheti a nyomon követett időt

Időjelentés: az összes időbejegyzés megtekintése

Számlázható jelentés: csak a számlázható órákat jeleníti meg

Becsült idő: tekintse az időt csapat erőforrásként a hatékony tervezés érdekében

Munkaidő-nyilvántartás: a munkatársak által a a munkatársak által a munkaterületen nyomon követett órák összege

De ez még nem minden. Különféle irányítópultokat is létrehozhat.

Használhatja az egész projektre, sprintekre, megbízottakra stb. Csak válassza ki a kívánt widgeteket, és néhány perc alatt elkészítheti a műszerfalat.

4. Nincs iPad-alkalmazás

A Harvest minden eszközre igen mondott, kivéve az iPadeket. Ehhez nincs alkalmazása.

Azok, akik iPad-en végzik munkájukat, a böngészőalkalmazásra kell támaszkodniuk.

De ez csak számítógépen kényelmes.

A ClickUp viszont az inkluzivitásról szól.

Bármilyen platformot vagy eszközt is használ, mi mindig az Ön rendelkezésére állunk.

Legyen szó iPadről, iPhone-ról, Alexáról, Windowsról, Linuxról, Androidról, Google Home-ról...

A lista elég hosszú, szóval egy kis szünetre lesz szükséged, mielőtt végigolvasod. 😎

5. Drága árazási tervek

A Harvest az alternatívákhoz képest meglehetősen drága.

A Pro csomag ára 10,80 dollár/felhasználó/hónap.

Képzelje el, hogy egy nagy csapattal dolgozik.

Ezzel búcsút inthetsz a nehezen megkeresett pénznek!

Ha ilyen hatalmas kiadást szeretne megtakarítani, próbálja ki az ingyenes csomagjukat.

De tudod, mi a helyzet? Csak egy felhasználót és két projektet engedélyez.

Nincs időzítő és nincs pingvin szobor. 🐧

ClickUp megoldás: örökre ingyenes csomag

A ClickUp segítségével funkciókban gazdag ingyenes csomagot kap. Élvezze a korlátlan felhasználói és projektlehetőségeket anélkül, hogy egy fillért is költenie kellene. 🎉

A fizetős csomagok tekintetében két lehetőség közül választhat:

Korlátlan (5 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan integrációk Korlátlan irányítópultok Korlátlan tárhely És még sok más

Korlátlan integrációk

Korlátlan számú irányítópult

Korlátlan tárhely

És még sok más

Üzleti (9 USD/felhasználó/hónap): Számlázható időkövetés Egyéni exportálás Számlázható időkövetés Egyéni exportálás Idő státuszban És még sok más

Számlázható időkövetés

Egyedi exportálás

Idő a státuszban

És még sok más

Korlátlan integrációk

Korlátlan számú irányítópult

Korlátlan tárhely

És még sok más

Számlázható időkövetés

Egyedi exportálás

Idő a státuszban

És még sok más

Nyilvánvaló, hogy még a Business csomagunk is olcsóbb, mint a Harvest Pro csomagja.

A Harvest csupán időkövető szoftver, nem pedig teljes értékű projektmenedzsment eszköz.

Látja a különbséget? 🤷

De még nem végeztünk a ClickUp által kínált fantasztikus lehetőségekkel.

Íme egy rövid áttekintés néhány további funkciónkról:

Nézze meg ezeket a Harvest alternatívákat!

Időkövetés kontra projektmenedzsment eszköz

A Harvest egy kiváló időkövető és számlázási eszköz.

Az egyik legnagyobb előnye, hogy tökéletesen integrálható számos projektmenedzsment alkalmazással.

De valóban szüksége van az integrációra?

Mivel a ClickUp-hoz hasonló projekt- és feladatkezelő eszközök ugyanazokkal az időkövetési funkciókkal rendelkeznek, mint a Harvest beépített.

Feleslegesnek tűnik két különálló eszköz használata, igaz?

A ClickUp egyszerre képes nyomon követni az időt, valamint kezelni a feladatokat, erőforrásokat és dokumentumokat!

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, vagy próbálja ki a piacon elérhető egyéb Harvest alternatívákat, és használja ki minden percet!

Még akkor is, ha éppen kávészüneten van! ☕

