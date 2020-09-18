Az agilis termékfejlesztés végső útmutatója (2025)

Szeretne többet megtudni az agilis termékfejlesztésről?

Akár szoftvert fejleszt, akár hardvertermékeket gyárt, az agilis folyamat segít lerövidíteni a fejlesztési ciklust és növelni a termelékenységet.

Ha pedig az agilis megközelítés alapjait szeretné megismerni, akkor jó helyen jár.

Ebben a cikkben megtudhatja, mi az agilis módszertan, hogyan működik, milyen előnyei vannak, és melyik az Ön számára legmegfelelőbb agilis projektmenedzsment eszköz.

Kezdjük!

Mi az agilis?

Az agilis módszertan egy olyan gyakorlatok összessége, amely segít a csapatoknak csökkenteni a fejlesztési ciklus hosszát és felhasználóközpontú termékeket létrehozni.

Hogyan működik ez?

Az agilis csapat 2-4 hetes rövid sprintekben dolgozik a termék működő verziójának elkészítésén.

Minden sprint végén bemutatják ezt a verziót a legfontosabb érdekelt feleknek. Az egyes érdekelt felektől kapott visszajelzések alapján indulnak el a következő sprintbe.

Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg a végtermék mindenki elvárásainak megfelel.

Miért?

A rövid sprintek segítségével csökkentheted a teljes gyártási időt.

A rendszeres megbeszélések az érdekelt felekkel pedig segítenek lépést tartani az ügyfelek igényeivel.

Az eredmény?

Jobb termék kevesebb idő alatt!

Ez természetesen nagyon eltérő fejlesztési stílus a hagyományos projektmenedzsment stílustól, mint például a Waterfall módszertan.

Miben különbözik az agilis keretrendszer a vízesés módszertantól?

Az agilis projekt több sprintet vagy fejlesztési ciklust tartalmaz, míg a vízesés módszertan egyetlen termelési ciklust tartalmaz, amely hónapokig vagy akár évekig is eltarthat.

Ezenkívül az agilis megközelítés folyamatosan teszteli a termékeket a fejlesztési ciklus során. A vízesés-modellben dolgozó csapatok csak a teljes fejlesztés után végzik el a termék tesztelését.

Ez azt jelenti, hogy az ügyfél csak a gyártási ciklus befejezése után tudja áttekinteni a terméket. Az agilis módszernél azonban aktívan bevonják az ügyfeleket a termékfejlesztési folyamatba, ami segít kiváló termékek létrehozásában.

Ki használhatja az agilis módszertant?

Bár az agilis keretrendszert szoftverfejlesztési projektekhez fejlesztették ki, ez nem jelenti azt, hogy a módszertan nem alkalmazható hardverfejlesztéshez vagy más iparágakhoz.

Az agilis fejlesztési módszertan valójában mindenféle szektorban alkalmazható, például a pénzügyekben, a marketingben és még az építőiparban is.

Olvassa el cikkünket az építőipari projektmenedzsment szoftverekről és a szakértők tippjeit az agilis módszer bevezetéséről .

Mire épül az agilis módszer?

Az Agile Manifesto egy rövid dokumentum, amely összefoglalja a módszertan alapelveit. 4 értéket és 12 alapelvet határoz meg minden Agile fejlesztőcsapat számára.

Bár ezek nem szigorú szabályok, amelyeket be kell tartani, az értékek és elvek az agilis szoftverfejlesztés minden folyamatát befolyásolják.

Az agilis elvek és értékek együttesen alakítják ki a csapat tagjai körében az agilis gondolkodásmódot, amely a maximális együttműködésre és innovációra irányul.

Az agilis módszer 4 alapértéke:

Az egyének és az interakciók fontosabbak, mint a folyamatok és az eszközök

Működő szoftver a átfogó dokumentáció helyett

Ügyfél-együttműködés a szerződéses tárgyalások helyett

A változás elfogadása a terv követése helyett

A 12 agilis elv 4 csoportra osztható:

1. Az ügyfél-elégedettségre vonatkozó agilis projektmenedzsment elvek

Helyezd előtérbe az ügyfelek igényeinek kielégítését, hogy a határidőn belül kiváló minőségű, működőképes szoftvert szállíthass!

Fogadja el a követelmények utolsó pillanatban történő változásait

Két-két héten vagy hónaponként szállítson, hogy folyamatos visszajelzést kapjon az ügyfelektől, és a terméket ennek megfelelően tudja alakítani.

2. Az agilis projektmenedzsment minőségre vonatkozó alapelvei

A siker megítéléséhez összpontosítson arra, hogy a működő termék mennyire elégíti ki az ügyfelek igényeit.

Tartsa fenn a fejlesztés állandó ütemét, hogy lépést tudjon tartani a tesztvezérelt fejlesztési folyamattal.

Fokozott figyelmet fordíts a technikai kiválóságra és a jó tervezésre, mivel ez javítja a csapatod agilitását.

3. Az agilis projektmenedzsment együttműködéssel kapcsolatos alapelvei

A projekt érdekelt felei és a fejlesztőknek aktívan együtt kell működniük a fejlesztési folyamat során.

Építsd a projekteket motivált csapattagok köré, és nyújts nekik minden szükséges támogatást!

Vegyen részt személyes beszélgetésekben, mivel ez a legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módja az információk átadásának. Ösztönözze a csapat tagjait a közvetlen kommunikációra.

A minimális felügyelet mellett dolgozó, önszerveződő csapatok adják a legjobb eredményeket.

4. Az agilis projektmenedzsment alapelvei a csapatmenedzsmentről

Az agilitás növelése érdekében tartsa egyszerűnek a folyamatokat, és szabaduljon meg a nem alapvető feladatoktól.

Folyamatosan értékelje csapata teljesítményét, és finomítsa azt, hogy jobb, hatékonyabb csapattá váljon.

Melyek a különböző szerepek egy agilis csapatban?

Az agilis projekt olyan, mint egy nagyszabású musical. A díszletek és a jelmezek később is elkészülhetnek.

De ahhoz, hogy valóban sikeres legyen, először is kiváló művészekre van szükség.

Az agilis csapat tagjai pedig nem mások, mint művészek!

Bár különböző készségekkel és háttérrel rendelkeznek, mindannyian együtt dolgoznak a felmerülő problémák megoldásán. Ez a fajta funkciók közötti együttműködés az agilis csapat innovációs kultúrájának alapja.

De kik ezek az emberek és mi a feladataik?

Íme egy lista az agilis csapat legfontosabb tagjairól és feladataikról.

1. Termék tulajdonos

Minden a termék tulajdonosával (néha termékmenedzsernek is nevezik) kezdődik.

Ők a csapat szuperkomputerjei: a vevői igényekkel kapcsolatos információk végső forrásai.

A termék tulajdonos szorosan együttműködik a felhasználókkal, rögzíti az igényeiket, és ezeket átalakítja a termék backlogjává. És akárcsak a számítógép, ők is elengedhetetlenek az összes projektfolyamatban!

2. Projektmenedzser

Ha a termék tulajdonosa az összes ügyfélkapcsolati információ forrása, akkor a projektmenedzser feladata, hogy azokat jól felhasználja.

Ők koordinálják a fejlesztőcsapatot, hogy a termék tulajdonosának iránymutatásai alapján elkészítsék a terméket.

Ennél is fontosabb, hogy szorosan figyelemmel kísérik a projektciklus változó elemeit, például a sprinteket és azok különböző szakaszait.

Ha azonban a Scrum módszertant követed, a projektmenedzser szerepét a termék tulajdonosa, a Scrum mester és a fejlesztőcsapat tagjai osztják meg egymás között.

3. Fejlesztőcsapat

A fejlesztőcsapat a terepen harcoló hadsereg. Ők gyakorlati szinten vesznek részt a terméképítésben.

Az agilis fejlesztőcsapatok önszerveződő, többfunkciós csapatok, amelyek tervezőkből, mérnökökből, programozókból, üzleti elemzőkből stb. állnak.

4. Érdekelt felek

Bár a projekt érdekelt felei nem vesznek részt aktívan a fejlesztési folyamatban, hozzájárulásukkal a terméket a megfelelő irányba terelik.

Az agilis módszertanban a projektben érdekelt felek négy fő típusa a következő:

A végtermék megrendelői vagy vásárlói

Végfelhasználók

A gyártást támogató partnerek

Bennfentesek, például vezető menedzserek vagy vezetők

Az ő igényeik és elképzeléseik határozzák meg a termék különböző részeit.

Melyek a különböző agilis termékfejlesztési módszerek?

Az agilis megközelítés már nem csupán egy termékfejlesztési folyamat.

Az évek során az agilis gyakorlatok egy átfogóbb termelési filozófiát képviselnek.

Az agilis módszer számos szoftver- és hardverfejlesztési módszert magában foglal.

De mindegyiküknek van egy közös célja: kevesebb idő alatt jobb terméket fejleszteni!

Általában egy agilis coachnak vagy csapatnak rendelkeznie kell a leggyakoribb agilis szoftverfejlesztési módszerek alapjainak gyakorlati ismeretével.

Íme egy rövid áttekintés az agilis fejlesztési módszertan néhány változatáról:

A Scrum szinte teljesen megegyezik az agilis keretrendszerrel, néhány fontos különbséget leszámítva.

A legjelentősebb különbség a fejlesztőcsapatot irányító Scrum master jelenléte.

Ezenkívül a Scrum csapat tagjai sokkal nagyobb autonómiával rendelkeznek a napi feladataik elvégzésében, és minimális felügyelet mellett dolgoznak. Ahhoz azonban, hogy ez sikeres legyen, megfelelő tapasztalattal kell rendelkezniük.

A Scrum keretrendszer jobban megfelel a folyamatosan fejlődő projekteknek.

Ha többet szeretne megtudni a Scrum eseményeiről vagy szertartásairól, amelyek ezt az agilis fejlesztési folyamatot alkotják, kattintson ide.

A Toyota az 1970-es években úttörő gyártási folyamatot vezetett be, amelynek középpontjában mindenféle pazarlás csökkentése állt. Ez az értékorientált folyamat, amelyet ma Lean néven ismerünk, továbbfejlesztésre került, hogy bármilyen szoftvergyártáshoz alkalmazható legyen.

A Lean elvek segítenek csökkenteni a túlzott készletek, a túltermelés, a túlterhelt csapat tagok stb. okozta pazarlást.

A Lean kiválóan alkalmas a munkafolyamatok egyszerűsítésére és arra, hogy csak azt szállítsa, ami értékes az ügyfél számára.

A Leanhez hasonlóan a Kanban projektmenedzsment is japán találmány. Azonban vizuális megközelítést alkalmaz a termékfejlesztéshez.

A csapatok Kanban táblát használnak az egyes feladatok nyomon követésére a kezdetektől a befejezésig. Ez elősegíti az átláthatóságot és javítja a csapat képességét a szűk keresztmetszetek felismerésére és kezelésére.

4. XP

Az Extreme Programming, röviden XP, szintén szinte minden alapelvét megosztja az agilis módszerrel (csakúgy, mint a Scrum).

Ugyanakkor számos specifikus mérnöki gyakorlatot alkalmaz a szoftverfejlesztés során, például tesztelést, refaktorálást és párprogramozást.

Az XP a fejlesztők számára is következetes projektfázisok létrehozására összpontosít, így kiváló választás komplex projektekhez.

Hogyan működik az agilis termékfejlesztés?

Most már ismered az agilis módszer alapjait.

De talán kíváncsi arra is, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban.

Ne aggódj! Mi gondoskodunk rólad.

A tipikus agilis folyamat meglehetősen egyszerűen érthető.

Csak két fontos fázisa van:

Tervezés

Sprint

Ebben a részben mindkettő alapjait ismertetjük, és elmagyarázzuk, hogyan működnek.

Hogy a dolgok szórakoztatóak és egyszerűek legyenek, saját agilis projektünket fogjuk példaként használni!

Megpróbálunk létrehozni egy pizzaszállítási alkalmazást, amely a legjobb ajánlatokat gyűjti össze a felhasználók számára.

Érdekel a téma?

Akkor vágjunk bele az agilis fejlesztési folyamatba!

1. fázis: Tervezés

A pizza-rendelési alkalmazásod segítségével a felhasználók időt takaríthatnak meg, amelyet egyébként ajánlatok és étlapok böngészésével töltenének.

Akkor miért kellene a projekttervednek időt pazarolnia?

A hatékony agilis tervezés főként a következő 4 területre összpontosít:

A. Termékvízió-nyilatkozat

Ez egy egyszerű, egy soros leírás arról, hogy mit kíván elérni a terméked.

A projekt megkezdése után minden intézkedésnek vissza kell vezethetőnek lennie a jövőképhez.

Elég konkrétnak kell lennie ahhoz, hogy lehatárolja a szándékát, de elég tágnak ahhoz, hogy különböző lehetőségeket tudjon befogadni a gyártás során.

Példa: Az embereknek a legjobb pizzák közül a legalacsonyabb áron való választási lehetőséget biztosítani.

A termék ütemterv kiemeli az összes olyan kulcsfontosságú funkciót, amely egy funkcionális terméket jellemez.

Hozzáadhat egy listát azokról az USP (egyedülálló értékesítési ajánlat) funkciókról is, amelyek megkülönböztetik termékét a piaci szabványoktól.

Példa: Egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összehasonlítsák a különböző éttermek pizzaárait és szállítási idejét.

Mivel ez egy „ütemterv”, fontosabb, hogy nagyjából meghatározza a csapat termelési ütemtervét.

C. Termék-backlog

A termékbacklog az agilis ütemterv összes elemét tartalmazza. Ez azonban nem csupán egy teendőlista.

A szoftvert a termék tulajdonosa fejleszti és kezeli, aki prioritásokat és becsléseket rendel minden egyes funkcióhoz.

Ezenkívül a termék-backlog elemeit prioritásuk alapján osztják ki a fejlesztőcsapatnak.

A termékbacklog azonban nem állandó.

Valahányszor a termék tulajdonosa új betekintést nyer a vásárlói magatartásba, a hátralék is változhat, hogy alkalmazkodjon a vásárlói igényekhez.

D. Kiadási terv

Miután megtervezte a backlogot, beállíthat egy kiadási tervet a különböző sprintek során fejlesztendő funkciók különböző csoportjaira. Az egyes sprintek eredményét „inkrementumnak” nevezik.

Példa:

1. sprint: Felhasználói bevezetési funkciók létrehozása

2. sprint: Pizza-összehasonlító funkciók fejlesztése

Bónusz: További termékmenedzsment sablonokat itt talál.

2. fázis: Sprint

Ha a tervezési szakasz olyan, mint egy film forgatókönyvének megírása, akkor a sprintek olyanok, mint a film forgatása!

Az összes termelési tevékenység 2-4 hétig tartó sprintekben zajlik.

Ez az a szakasz, amikor tesztelés, felülvizsgálat és változtatások történnek.

Ez teszi a sprinteket az agilis termékfejlesztési folyamat leghosszabb, legerőforrás-igényesebb és legtermékenyebb részévé.

Így zajlik az agilis termékmenedzsment folyamat egy sprint ciklusa:

A. Sprint tervezés

A kiadási terv leszűkíti az egyes sprintek tágabb napirendjét.

De csak a sprint tervezési ülésen dönti el a csapat, hogyan érje el ezt.

Például a termékbacklogban szerepel, hogy az onboarding folyamat prioritást élvez, és az első sprintben be kell fejezni.

Az első sprint tervezési megbeszélésen a csapat eldönti, hogy ehhez milyen feladatokra és alfeladatokra van szükség. Ezt a listát sprint backlog-nak nevezik.

A sprint backlogban említett feladatokat ezután a csapat tagjaihoz rendelik, konkrét célokkal és határidőkkel együtt.

Röviden: a sprinttervezési folyamat meghatározza a sprint útját.

Most már csak a csapatodnak kell dolgoznia rajta.

B. Napi állásfoglalás

Az agilis értékek a jobb koordináció érdekében ragaszkodnak a személyes interakciókhoz.

Különösen akkor, amikor a munka a sprintek során teljes gőzzel folyik.

A napi standup egy módszer, amivel javítható ez a kommunikáció.

Ennek során a fejlesztőcsapat minden reggel 15 percig találkozik, hogy megbeszéljék az előző napot, megtervezzék a következő napot és az esetleges akadályokat.

Ezek a napi megbeszélések elég rövidek ahhoz, hogy elkerüljék a hosszan elhúzódó vitákat, de elég hosszúak ahhoz, hogy megoszthassák a nap legfontosabb eseményeit.

És akárcsak egy jó pizza, egy szelet belőle is jól lakat!

Miután hetekig lázas tempóban dolgoztak a sprint backlog befejezésén, a csapat elkészíti az inkrementumot. A csapat a sprint review meetingen bemutatja ezt a működő szoftvert a legfontosabb érdekelt feleknek.

Ez egy lehetőség a csapat számára, hogy felmérje a felhasználók élő visszajelzéseit, és azonosítsa a szükséges változtatásokat.

Ebben a szakaszban a terméked olyan, mint egy pizzatészta, amelyre már rákerült a szósz és a feltétek.

Ha az összetevők megfelelőek, egy kis hő (vagy visszajelzés) csak jobbá teszi a terméket!

Az agilis csapat minden sprinttel a fejlesztésre koncentrál.

Ezért a felülvizsgálat után, mielőtt a következő sprintre lépnének, szünetet tartanak, hogy visszatekintést végezzenek.

Ez a megbeszélés egy belső áttekintés arról, hogy mi működött és mi nem a korábbi sprintben.

A csapat ezeket az információkat felhasználja, hogy a következő sprintben tovább fejlődjön.

És a működő szoftver minden egyes verziójával egyre közelebb kerülnek a végső termékhez.

Az agilis termékfejlesztés 3 legfontosabb előnye

Most már megértette, mennyire különbözik az agilis módszer a hagyományos gyártási gyakorlatoktól.

De miért érdemes Önnek használnia?

Az agilis módszer 3 legfontosabb előnye:

1. Gyorsabb kommunikáció és jobban tájékozott érdekelt felek

A rossz kommunikáció az egyik legnagyobb oka a projektek kudarcának.

Az agilis folyamat azonban ezt megakadályozza azzal, hogy a kommunikációt a projekt középpontjába helyezi.

A csapat tagjai minden nap kapcsolatba lépnek egymással a napi állandó megbeszéléseken.

A termék tulajdonos, mint az ügyfél képviselője, minden folyamat részese.

Az egyes sprintek utáni értékelések ösztönzik a közvetlen érdekelt felek részvételét a gyártási folyamatban.

A projekt során a csapatok minden más típusú interakciónál inkább a személyes interakcióra támaszkodnak.

Ez valóban a leggyorsabb módja a feladatok elvégzésének!

2. Innovatív környezetet alakít ki

Elvárhatja-e a csapattagoktól, hogy innovatívak legyenek, ha egyúttal unalmas dokumentumok megírását és tucatnyi embernek való jelentéstételt is megkövetel tőlük?

Az agilis módszer megalkotói felismerték, hogy a túl sok folyamat gátolja az innovációt.

Éppen ezért az agilis elvek egyértelműen meghatározzák, hogy mik legyenek a csapat prioritásai.

Az agilis csapatok arra összpontosítanak, hogy több iterációban működő szoftvereket szállítsanak.

Míg a hagyományos módszerek a tökéletesség elérésére összpontosítanak, az agilis módszer a „kísérletezés és fejlesztés” módszert hangsúlyozza. Ezért az agilis környezet a tervezői gondolkodás és a kreativitás erőteljes motorja.

3. Gyorsabb gyártási ciklusok

Íme egy horror történet egy fejlesztő számára:

Hónapokig dolgozol egy terméken, csak hogy rájöjj, hogy az egyáltalán nem felel meg az ügyfelek elvárásainak!

Igen, ez valóban rémálom.

Visszarepít a projekted kőkorszakába!

Szerencsére egy agilis projektben fenntarthatja a termelés és a felülvizsgálatok egyenletes ütemét.

Az ügyfelekkel való együttműködés révén visszajelzéseket kaphat a felhasználóktól a gyártási és tesztelési fázisban.

Ráadásul, mivel a sprint időtartama 2-4 hétre van korlátozva, természetes gátat képez a termékfejlesztési folyamat bármilyen késedelme.

Ha többet szeretne megtudni az agilis szoftverfejlesztés előnyeiről, csapatunk további 6 okot gyűjtött össze ebben a bejegyzésben.

Mindez segít abban, hogy gyorsan piacra kész terméket fejlesszen ki.

De hé, ezek az előnyök nem teszik könnyebbé a termék fejlesztését.

Még mindig rengeteg megoldandó problémája van, például:

Hogyan lehet elérni, hogy a csapat tagjai könnyedén kommunikáljanak egymással és az érdekelt felekkel?

Hogyan követed nyomon csapatod agilitását?

Hogyan lehet nyomon követni a szédítő tempót és a több száz sprint tevékenységet?

Több tucat kérdés. Egyetlen megoldás.

Szüksége van egy hatékony projektmenedzsment eszközre.

És nem akármilyen eszközre van szükséged, hanem a piacon elérhető legjobb eszközre, a ClickUp-ra.

