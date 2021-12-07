Kiadáskezelési folyamat: lépések, kihívások és bevált gyakorlatok

Azért van itt, mert problémái vannak a szoftverkiadási folyamattal? Úgy érzi, hogy még egy állapotmegbeszélés, és feladja?

A szoftverfejlesztésben részt vevő mindenki tudja, hogy új és friss termékfunkciókat piacra dobni nem könnyű feladat. Ez egy rendkívül szervezett és összetett folyamat, amelynek során elkerülhetetlenül felmerülnek problémák a kiadások telepítésével kapcsolatban.

Íme néhány igazság: a céltudatos kiadáskezelési folyamat mellékhatásai között szerepelhet a kiváló minőségű szoftver, a szállítás átalakítása és a boldog munkatársak.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a kiadáskezelési folyamat szakaszaiban, kihívásaiban és legjobb gyakorlataiban – valós példákkal, profi tippekkel és sablonokkal, amelyek segítenek Önnek a magabiztos szállításban.

Mi az a kiadáskezelés?

A kiadáskezelés lényege a kockázatok minimalizálása, a követési és ellenőrzési követelmények, az ügyfelek biztosítása és a következetes végrehajtás – a legkevésbé zavaró megközelítéssel.

A változásokat nyomon követik, tesztelik és szükség szerint többször is kijavítják, mielőtt a kiadás sikeresen megvalósulna.

A kiadás (vagy kiadási egység) egy vagy több komponensváltozás telepítése egy termékbe a termelési környezetben.

A kiadás kezelés a termék különböző fázisok és környezetek általi tervezése, ütemezése és tesztelése.

Sokan összekeverik a telepítést a kiadáskezeléssel. A telepítés a kód termelésbe való átvitelének technikai folyamata, míg a kiadáskezelés a tervezés, koordináció és kommunikáció tágabb folyamatát foglalja magában.

Sokan összekeverik a telepítést a kiadáskezeléssel. A telepítés a kód termelésbe való átvitelének technikai folyamata, míg a kiadáskezelés a tervezés, koordináció és kommunikáció tágabb folyamatát foglalja magában.

A sikeres kiadás elérése és a versenyképes korszakban való túlélés érdekében a termékmenedzserek figyelemmel kísérik a KPI-ket és a mutatókat, hogy biztosítsák, hogy a felhasználók ezeket a fejlesztéseket üzleti tevékenységük támogatására használhassák.

Ha nem végez folyamatos kiadást, akkor kárt okoz a vállalkozásának.

Miért? A gyakori szoftverkiadások elkötelezettségével terméke megbízható és stabil lesz – ezek pedig elengedhetetlen tulajdonságok az üzleti tevékenységének egészséges működéséhez.

Mennyire gyakori a gyakori? Évente egyszer, évente kétszer? Néhány szempontot érdemes figyelembe venni: a frissítések fontosságát, a végfelhasználói kompatibilitást és a jelenlegi szoftver függőségeit.

A Workpuls COO-ja, Ryan Fyfe így fogalmaz: „A Workpuls kiadási üteme havi gördülő ütemezésen alapul. A legtöbb héten az új anyagokat a következő hétfőn tesszük közzé, és azokat minden tagunk számára ingyenesen elérhetővé tesszük a weboldalunkon, néhány kivételtől eltekintve (pl. olyan kiadványok, amelyeket már túl sokszor letöltöttek, vagy amelyek további szerkesztést igényelnek). Ezen kivételek mellett nincs késedelem a közzététel és a rendelkezésre állás között.”

Nézzük meg a kiadás telepítéséhez figyelembe vehető négy lehetőséget:

Útvonal neve Előnyök Hátrányok Big Bang 🟢Egyszerre minden felhasználó számára elérhetővé válik 🟢Az érdekelt felek megkapják a bevezetés dátumát, így nem lehet félreértés a ütemezéssel kapcsolatban 🟡A kiadás bármilyen késedelme hatással lehet bizonyos részlegekre. 🟡Ha a kiadás jelentős incidenst okoz, akkor azt minden felhasználó számára vissza kell vonni. Push 🟢A szervezet a szoftvert a szükséges termékekhez továbbítja 🟢Több lehetőség az automatizálásra 🟡Ha jelentős frissítés történik, a hálózat teljesítményproblémákat tapasztalhat. Pull 🟢A felhasználók kényelmesen, egy központi helyen szerezhetik be. 🟡A biztonsági frissítéseket tartalmazó kiadások esetében meghatározott időkorlátot kell bevezetni. Fázisok 🟢Egyszerre egy meghatározott felhasználói csoportnak telepítiKevesebb kockázatot jelent, mint a „big bang” 🟡A kiadás megvalósítása több időt vesz igénybe

A kiadáskezelők könnyen beleeshetnek abba a gondolkodásmódba, hogy „minden lehetséges helyzetet figyelembe kell venni”, hogy a funkció tökéletes legyen.

Ha elbukik, akkor a termék használata bonyolulttá válik, ami megnehezítheti a felhasználók számára a termék élményét.

Bár a kiadáskezelés kétségkívül kemény munka a kezdetektől a végéig, az előnyök meghaladják a nehézségeket.

Sőt, a csapatok biztosak abban, hogy amit kiadnak, az működik.

Bónusz: Termékbevezetési sablonok

Miért érdemes alkalmazni a kiadáskezelési folyamatot?

Ha kiküszöbölhetné a találgatásokat és óránként növelhetné a termelékenységet, ki vitatná, hogy az agilis kiadás-tervezés felesleges?

A kiadáskezelési stratégia megvalósításának figyelemre méltó előnyei a következők:

🔁 Maradjon „ismétlés” módban

Automatizálja a teszteket és feladatokat a hibamentes eredmények érdekében.

Egyszerűsítse a rövid kiadásokat a sprintjeken keresztül történő következetes telepítés érdekében.

Csökkentse a manuális beavatkozás esélyét a minőségi kódolási szabványok bevezetésével.

Dokumentálja a folyamatokat , hogy azok idővel bárki számára (és a szervezet új tagjai számára is!) könnyebben követhetők legyenek.

Segítsen a csapatoknak a teljesítményük javításában és a kommunikációban, miközben javítja a munkafolyamatokat ( nézze meg útmutatónkat a legjobb munkafolyamat-alkalmazásokról ).

💡 Profi tipp: A ClickUp AI segítségével összefoglalhatja a kiadási megjegyzéseket, vagy feladatellenőrző listákat készíthet az ismétlődő telepítési munkafolyamatokhoz.

✨ Minőség, mint minden, ami Tom Hanks-szel kapcsolatos

Takarítson meg időt, elkerülhető költségeket és energiát, miközben fokozza a csapatok közötti együttműködést.

Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy folyamatos visszajelzésekkel gyorsan korrigálják a folyamatot.

Tudásátadás a támogató személyzetnek a gyártás utáni támogatás csökkentése érdekében

A magasabb szoftverminőség megfelel a végfelhasználók igényeinek és elvárásainak.

Drasztikusan csökkentse a verziók tökéletesítésére fordított időt, és hagyja, hogy az ügyfelek teszteljék és jelentsék, mi működik és mi nem.

Vegye fel a kapcsolatot a felhasználókkal, és kérdezze meg őket, hogyan használják a terméket, és mit szeretnének vele csinálni.

Használja a tevékenységekből nyert elemzéseket, hogy elkerülje a korai tervezési megbeszéléseken a csapat tagjai és a felhasználók közötti oda-vissza vitákat arról, hogy a csapat tagjai szerint mely funkciók fogják tetszeni a felhasználóknak.

Lényegében mindannyian olyan termékeket szeretnénk létrehozni, amelyeket mi magunk is szívesen használnánk, így lelkesedésünk és az ezen a folyamaton való részvételünk hozzájárul a kiadáskezelési folyamathoz.

👉 Nézze meg ezeket a termék-OKR példákat a termékcsapatának!

A káosztól a tisztaságig: a kiadási folyamat 6 lépése

A modern technológia egyre kifinomultabbá válásával a fejlesztők megteremtették a lehetőséget az új funkciók gyorsabb és biztonságosabb kiadására.

Az agilis keretrendszer iteratív változásokat bocsát ki a fejlesztési ütemtervekben, amelyeket időkeretes sprinteknek neveznek (a gyakori kiadások szakácsok által kedvelt módszere). Az agilis szállítási megközelítéssel a csapatok jobban összehangolhatják a kiadási tevékenységeket, hogy minimalizálják az üzletre gyakorolt hatást.

A nagy munkamennyiséget kezelhető feladatokra bontva és azokat a termék-backlogba szervezve a termékcsapat képes a tervezést kezelni és értékelni.

„Az Agile módszertant követjük, ezért általában karbantartási elemeket és fejlesztéseket bocsátunk ki iteratív módon, párhuzamosan a nagyobb, piacképes kiadásokkal kapcsolatos hosszú távú munkával” – mondja Allie Wolff, a Benchmark Email termékmarketing igazgatója.

„Arra összpontosítunk, hogy negyedévente egy új funkciót bocsássunk ki. Nagy céljaink vannak, és ötletekből sem szűkölködünk. Ha korlátlan erőforrásokkal rendelkezünk, akkor minden lehetséges, de mint a legtöbb vállalkozásnak, nekünk sem ez a valóság. Mivel az erőforrások elosztása néha akadályt jelent, gondosan rangsoroljuk a kiadási elemeket, hogy lépést tudjunk tartani és továbbra is értéket tudjunk nyújtani felhasználóinknak.”

1. lépés: Vezesse az utat a kiadásig

Az első lépés során a termékmenedzser (vagy kiadáskezelő), a termékcsapat (tulajdonosok, elemzők és marketingesek) és a legfontosabb érdekelt felek meghatározzák a jövőképét.

Ariana Dugan, az Interplay Learning termékért felelős alelnöke elmondja: „Rendszeresen tartunk funkciók közötti „csapat” értekezleteket a legfontosabb területeken, ahol áttekintjük a közelgő főbb kiadásokat és terveket, hogy mindenki tudja, mi fog történni, mikor és miért.”

Ezt követően a csoport meghatározza a következő kiadás ütemtervében szereplő, az üzletág és az ügyfelek számára prioritást élvező funkciók fejlesztéseit.

„Kiadásainkat úgy sorrendbe állítjuk, hogy azok a legnagyobb hatást gyakorolják stratégiai céljainknak, az ügyfelek szezonalitásának, valamint a gyors eredményeket hozó és hibákat kijavító intézkedéseknek megfelelően, amelyekről tudjuk, hogy sok ügyfél értékelni fogja” – folytatja Dugan. „Prioritási mátrixot és negyedéves rendszeres megbeszéléseket használunk, hogy ezeket a prioritásokat és a sorrendet a szervezet különböző funkciói és szintjei között összehangoljuk.”

A döntési tényezők között szerepelnek:

Azonnali hibajavítások és felhasználói felület fejlesztések

Üzleti stratégiai célok

Megvalósíthatósági elemzés

Függőségek

Erőforrások rendelkezésre állása

Költségekkel kapcsolatos kérdések

Becsült ROI

A későbbi visszalépések elkerülésének legjobb módja az, ha a sprint tervezés kezdetén csapatok közötti együttműködést alakítunk ki. De természetesen mindig könnyebb elsőre jól csinálni.

Ezután a kiadáskezelő meghatározza a munka hatókörét (a legfontosabb érdekelt felek véleményének figyelembevételével), hogy részletes tervet készítsen a fejlesztési követelményekről, a megvalósíthatósági elemzésről, a prioritásokról és a termékötletek teszteléséről.

Ez a felvételi folyamat alapvető fontosságú, mivel meghatározza a kiadás értékét.

👉 Indítsa el tervezését a ClickUp sablonközpontjában található Roadmap with Timeline Template ( Útiterv idővonal sablon) segítségével. 🚀

2. lépés: Az út a kódig

A mérnöki és DevOps csapatok a saját funkcióágazataikon belül dolgoznak, hogy a termék követelményeit és az érdekelt felek elvárásait a fejlesztési tervbe ültessék át.

A funkcióágak a fő ágvonal szegmensei, ahol az összes funkcióág összegyűjtésre és integrálásra kerül, hogy a termelésbe kerülhessenek.

Egy adott funkcióághoz rendelt fejlesztői csapat bármilyen változtatást elvégezhet, tesztelhet és végrehajthat anélkül, hogy ez zavart vagy instabilitást okozna a többi funkcióágban. Azonban a fejlesztési ciklus túl korai szakaszában az összes kód integrálása valószínűleg konfliktusokat okoz és nem szándékolt késedelmet eredményez.

Ez a szétválasztás lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egyszerre több feladaton dolgozzanak, és gyorsan visszajelzést kapjanak.

„Rájöttem, hogy a termékkezelés során nagyon fontos a kollégákkal való beszélgetések és megbeszélések” – reflektál Alyssa Parr, a Jomo247 termékfelelőse. „A személyes kontaktus (még a Zoom-on keresztül is!) nem hagy teret értelmezésre, és mindkét fél könnyen elmagyarázhatja, mit várunk egymástól.”

3. lépés: A minőségbiztosítás vad tesztje

A minőségbiztosítási (QA) csapat a megállapított kritériumok alapján keresi a potenciális kockázatokat egy stabil staging környezetben. Itt a QA csapat pontosan meghatározhatja, mikor nem működnek a funkciók, és folyamatos teszteléssel intézkedhet ezekről.

A staging környezetek hasznosak a funkciók kis felhasználói csoporttal történő teszteléséhez a teljes kiadás előtt. Ez lehetővé teszi az agresszív tesztelést és a teljesítmény nyomon követését, mielőtt a végfelhasználók számára elérhetővé válna.

Matthew Ramirez, a Rephrase Media és a Paraphrase Tool alapítója azt tanácsolja, hogy ellenőrzőlistákat használjon a telepítéskezelési megközelítés szervezéséhez:

„A termékkiadások stresszesek, mert sok minden rosszul sülhet el. Ha rendelkezik egy ellenőrzőlistával, amely tartalmazza az összes, a kiadás előtt elvégzendő feladatot, az segíthet enyhíteni a termékkiadással járó stresszt. Egy jó ellenőrzőlista segít elkerülni, hogy kihagyjon valamelyik lépést, vagy elfelejtsen valami fontosat a kiadási folyamat során.”

Az automatizálás ésszerűbb megoldás, mint a többletmunkaidő.

A megbízhatóság növelésének egyik legjobb módja az ismétlődő feladatok lehető legnagyobb mértékű automatizálása.

A ClickUp Automations lehetővé teszi a kiadások gyorsabb végrehajtását és minimalizálja az emberi hibák lehetőségét. Ezenkívül a funkcióágak rövid élettartamúak lesznek (ideálisak a time-boxed sprintekhez), és a csapatok proaktív módon végezhetnek változtatásokat. Teszteléseket indíthat, javításokat rendelhet hozzá, és biztosíthatja, hogy a minőségbiztosítási feladatok soha ne maradjanak el.

Mostantól a funkcióágak a master ágvonalra kerülnek!

4. lépés: Maradjon nyugodt és készüljön fel

Miután a tesztelés sikeresen lezárult a staging környezetben és a változtatások végrehajtásra kerültek, a termékmarketing csapat elkészíti a kiadási jegyzeteket a funkciók bevezetésének megerősítésére.

Ezt követően, az első áttekintések és jóváhagyások után, a funkciótulajdonosoknak végső ellenőrzést kell végezniük minden dokumentáción.

A végfelhasználók számára készült kiadási terv mellett a belső részlegek számára készült képzési és bevezetési anyagoknak is ugyanolyan részletesnek és elérhetőnek kell lenniük.

Albin Poignot, a Linky Product társalapítója a legjobban fogalmaz: „A kiadási megjegyzéseket egy központi dokumentációs központban tároljuk, amely az egész vállalat számára elérhető. A vállalattól függően ez lehet egy wiki, a jegykezelő rendszer vagy egy megosztott dokumentum.”

„De én mindig kerülöm a verziókezelő rendszerek (például a Git) használatát. A cél az, hogy elkerüljük a technikai részleteket, amikor az olvasók csak a funkciókat szeretnék megismerni, amelyekre hatással van a változás” – magyarázza Albin.

A tudás átadása a támogató személyzetnek elengedhetetlen, mivel ők segítik az ügyfeleket a termék rendeltetésszerű használatában.

👉 Takarítson meg időt az írásban, és használja a ClickUp sablonközpontjában található Kiadási megjegyzések sablont.

5. lépés: Engedje át a termelésbe

Az újonnan elkészített és tesztelt szoftverkiadását elküldjük a felhasználóknak!

A marketingcsapat közzéteszi a belső és külső kiadási megjegyzéseket, kommunikál az ügyfelekkel, és megszervezi a kaotikus helyzetet, ha sürgős változtatásokra van szükség.

Ossza meg legújabb kiadását a felhasználóival

Ossza meg legújabb kiadását a felhasználóival

6. lépés: Gyűjtse össze a kedveléseket és nem kedveléseket

A csapatok kockázatnak teszik ki magukat, hogy több munkát vállalnak, ha a kiadás után nem alkalmazzák a telepítés lezárását.

Más szavakkal: ne hagyja ki ezt a lépést!

A hatékonyság, a fejlesztési lehetőségek és a rendszer állapotának figyelemmel kísérése elengedhetetlen a gyakorlatban. Ezenkívül a karbantartás elvégzéséhez és a felhasználói igények kielégítéséhez őszinte felhasználói visszajelzések állnak rendelkezésre.

Aravind Nallasivam, a Claysys megoldás-architektje azt tanácsolja: „Ha a főbb kiadási verziókban kritikus problémákat jelentenek, akkor a prioritás a termékfejlesztés folytatását megelőzően ezeknek a problémáknak a kijavítására és javítására kerül. Ez néha kihívást jelent, ha olyan hibákról van szó, amelyek rendkívül sok időt igényelnek.”

A felhasználói elfogadás tesztelése (vagyis a felhasználók kedveléseinek és nem kedveléseinek meghallgatása) az Ön előnyére válik, így ez beépül a szoftverfejlesztési életciklusba, és biztosítja, hogy a következő kiadás jobb legyen az előzőnél!

Bónusz: Tudjon meg többet a különböző termékmenedzsment stílusokról a termékmenedzsment szótárunkból!

A kiadáskezelés legjobb gyakorlata

Minden sikeres kiadáskezelési stratégia néhány alapvető elvet követ. Íme néhány bevált legjobb gyakorlat a kockázatok csökkentésére és a szállítási eredmények javítására:

Automatizálja az ismétlődő feladatokat : Használja az automatizálást a tesztelés végrehajtásához, a jóváhagyásokhoz és az átadásokhoz, hogy csökkentse a késedelmeket és a manuális hibákat.

Készítsen visszaállítási terveket : Mindig készüljön fel a kudarcra tesztelt visszaállítási eljárásokkal.

Vonja be a érdekelt feleket már a kezdeti szakaszban : hangolja össze a termék-, minőségbiztosítási, DevOps és támogatási csapatokat már a kezdetektől, hogy elkerülje a utolsó pillanatban felmerülő meglepetéseket.

Kövesse nyomon a mutatókat: Figyelje a kiadások gyakoriságát, a hibaarányokat és a helyreállítási időt, hogy finomítsa a folyamatot. `

🛠️ A kiadáskezelés gyakori kihívásai (és azok leküzdésének módja)

Még a legjobb eszközökkel is előfordulhatnak akadályok a kiadáskezelés során. Így lehet ezeket megelőzni:

A kiadás hatókörét a lehető leghomályosabban magyarázza el

Meg tudja mérni a kiadás sikerét, ha a csapatnak csak feladatok és határidők állnak rendelkezésére? Ez nem agilis magatartás, és könnyen határon túli terjeszkedéshez vezethet. → Megoldás: Használja a ClickUp Goals és Docs alkalmazásokat a nyomon követhető eredmények meghatározásához és a csapat korai összehangolásához.

Korlátozza az erőforrásokat

Bár a csapatok funkcióágakban dolgozhatnak, a folyamatosság fenntartása és a változási kérelmek kezelése érdekében elengedhetetlen a szerepkörök közötti kapcsolattartás. → Megoldás: A ClickUp Workload View és Timeline funkciói segítségével azonnal láthatja a szűk keresztmetszeteket és újra egyensúlyba hozhatja az erőforrásokat.

Az automatizált tesztelési gyakorlatok elutasítása

A manuális minőségbiztosítás időigényes és hibalehetőségekkel jár, különösen a gyors tempójú sprintek során. → Megoldás: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a tesztelési ellenőrzőlisták egységesítéséhez, a kiadás előtti ellenőrzések végrehajtásához és a tesztelő eszközökkel való integráláshoz.

A kockázatok helyett a menedzsment folyamatot helyezze előtérbe

A rugalmasság nélküli folyamatok és eszközök lassítják az innovációt és a felelősségvállalást. → Megoldás: Tegye lehetővé a csapat autonómiáját a ClickUp testreszabható munkafolyamataival, amelyek bürokrácia nélkül teszik lehetővé a prioritások átrendezését és a problémák megoldását.

Válaszoljon nyugodtan

Az érdekelt felek visszajelzéseinek késedelme megakadályozza a kiadásokat és frusztrálja a fejlesztőket. → Megoldás: Központosítsa a kommunikációt a ClickUp kijelölt megjegyzéseivel és dokumentumaival, hogy a visszajelzések azonnaliak, láthatóak és nyomon követhetőek legyenek.

Bónusz: Nézze meg a kiadáskezelési eszközökről szóló útmutatónkat! 💜

Minden egy helyen: hatékony kiadáskezelés`

Bár a szoftverek folyamatosan változtatják a szervezetek működését, ennek emberi oldala is van. Ezért új módszereket keresünk, amelyekkel segíthetünk az embereknek kapcsolatban maradni és egyszerűsíteni az élet kihívásait.

Az összes iparágban működő szervezetek elkötelezték magukat amellett, hogy folyamatosan frissítik termékeiket, hogy minden új frissítéssel jobb tervezést, használhatósági tesztelést és teljesítményt nyújtsanak az embereknek.

A ClickUp egy összekapcsolt munkaterületet biztosít a csapatok számára, ahol minden kiadást megtervezhetnek, automatizálhatnak és kezelhetnek – a backlog groomingtól a bevezetés utáni elemzésig.

Sok sikert a digitális átalakuláshoz! Szurkolunk Önnek!

✨ Készen áll arra, hogy kipróbálja? Regisztráljon ingyenesen, és kezdje el világosan és magabiztosan kezelni következő kiadását.