A zökkenőmentesen működő építészeti projektek titka? Tervezés, tervezés és még több tervezés.

A projekt előrehaladásának, erőforrásainak, ütemtervének és akadályainak folyamatos nyomon követése elengedhetetlen ahhoz, hogy minden ügyfél, érdekelt fél és csapattag számára teljesíteni tudjuk ígéreteinket – olyannyira, hogy feltétlenül szükségessé válik egy olyan hatékony projektmenedzsment szoftver használata, amely az építészek hatékony munkavégzését hivatott segíteni.

A projektmenedzsment szoftverek használata számos előnnyel jár , mivel olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek a csapatoknak növelni a termelékenységet, de az építészeknek olyan kiegészítő funkciókat kell keresniük, amelyek megfelelnek az egyedi kihívásaiknak, folyamataiknak és munkastílusuknak.

De hogyan válasszunk?

Használja ezt a részletes listát a 10 legjobb projektmenedzsment eszközről építészek számára, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt. Vegye figyelembe minden olyan funkciót, amely elengedhetetlen egy kiváló minőségű szoftverben, és hasonlítsa össze az alkalmazások jellemzőit, hátrányait, árait és egyebeket.

Mit kell keresni egy építészek számára készült projektmenedzsment szoftverben?

A piacon ma rengeteg funkcionális eszköz kapható, de mindegyikük egyedi felhasználási esetekre van szabva.

Az építészek számára a legfontosabbak a ütemezéskezelő, jelentéskészítő és együttműködési eszközök. De hogyan néznek ki ezek a funkciók a gyakorlatban?

Íme az öt legfontosabb, elengedhetetlen funkció, amelyet az építészeknek a következő projektmenedzsment szoftverükben keresniük kell:

A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver építészek számára

A költségvetés, a csapat és a szükséges funkciók figyelembevételével használja ezt a listát a szoftverkereséshez.

Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk a legjobb projektmenedzsment eszközöket építészek számára, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő szoftvert.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A sikeres építészeti projektek gondos tervezést és szervezést igényelnek. De nehéz lehet nyomon követni egy projekt összes változó elemét – az anyagoktól az ütemtervekig, a becslésektől a ellenőrzőlistákig.

Akár kis felújítást, akár nagyszabású építkezést irányít, egy olyan termelékenységi platform, mint a ClickUp, segít az építészeknek a feladataik kezdettől végéig kézben tartani!

A ClickUp olyan hatékony funkciókkal, mint a Gantt-diagramok, a naptár nézet és a folyamatok automatizálása, kiküszöböli a projektmenedzsmentben a találgatásokat. Néhány kattintással létrehozhat feladatfüggőségeket, valamint feladatokkal láthatja el a csapat tagjait és a vállalkozókat bárhol a világon.

Ráadásul a ClickUp könnyen integrálható más szoftverekkel és alkalmazásokkal, így egyetlen dinamikus munkaterületről kezelheti a munkát!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

A sokféle hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag: 5 USD/hó/tag

Üzleti terv: 12 USD/hó/tag

Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)

2. Monográfia

via Monograph

A Monograph egy olyan projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy megkönnyítse az építészek életét. Egyszerűsíti a tervezési folyamatot azáltal, hogy a projekttervezés minden elemét egy helyen biztosítja, az ütemezéstől és a költségvetés elkészítésétől a megbeszélésekig és a teendőlistákig. A Monograph egy közös vállalati naptárat is kínál, hogy a projektben részt vevő mindenki kényelmesen együttműködhessen ugyanazon a felületen. Ráadásul minden felhasználó testreszabhatja a felületét, hogy minden digitális és rendezett legyen.

Ez a projektmenedzsment szoftver a legalkalmasabb fázisalapú projektekhez. A munkát kisebb, könnyebben kezelhető fázisokra osztva a Monograph segítségével jobban nyomon követhető a haladás, azonosíthatók a további figyelmet igénylő területek, és még a potenciális problémák is felismerhetők, mielőtt azok nagyobb gondokká válnának. A cél mindig az, hogy a projekt a legmagasabb minőségi színvonalat fenntartva minél gyorsabban elkészüljön.

A monográfia legjobb tulajdonságai

Idő- és költségkövető a MoneyGantt segítségével

Alkalmazáson belüli időzítő a számlázható és nem számlázható idő nyomon követéséhez

Projektjelentések , amely ek összehasonlítják az ingyenes teljesítményt

Erőforrás- és előrejelzési eszközök

A monográfia korlátai

Hiányzik a projektnézetek sokfélesége

Az időnapló exportálása CVS formátumra korlátozódik.

Monográfia ára

A Monograph ára havi 40 dollár/felhasználó, éves számlázással.

Monográfia értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

G2: 4,3/5 (2 értékelés)

3. Newforma

via Newforma

A következő projektmenedzsment szoftver építészek számára a Newforma. Ez a szoftvereszköz kifejezetten építészeti és mérnökirodák számára lett kifejlesztve. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a folyamatokat és növelik a termelékenységet. A Newforma segítségével az építészek gyorsan hozzáférhetnek a projekt anyagaihoz, idővonalakat és feladatlistákat hozhatnak létre, dokumentumokat tárolhatnak, információkat oszthatnak meg kollégáikkal és munkatársaikkal, áttekinthetik a terveket és valós időben követhetik a haladást. Ennek eredményeként az építészek könnyedén nyomon követhetik projektjeiket és időben befejezhetik azokat.

A Newforma minden tapasztalati szintű építész számára hasznos lehet. Intuitív felülete megkönnyíti a projektek beállítását és kezelését, míg fejlett funkciói teljes ellenőrzést biztosítanak az építészeknek a folyamat felett. Az ajánlatok és a vállalkozók kezelésétől a módosítási megrendelések és a projektköltségek nyomon követéséig a Newforma segít a dolgok szervezettségének megőrzésében.

A Newforma legjobb funkciói

Fájlkiszolgáló, SharePoint Online, BIM 360 és ProjectWise tartalom egyetlen nézetben elérhető

Benyújtások és RFI-táblázat a késedelmes és közelgő tételek nyomon követéséhez

Outlook-bővítmény az e-mailek projektmappába való áthúzásához

Projektközpont a legfontosabb dokumentumok kezeléséhez

A Newforma korlátai

A Newforma Plans App csak Apple eszközöket támogat.

Korlátozott PDF-szerkesztési funkciók

Newforma árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Newformával.

Newforma értékelések és vélemények

Capterra: 3,8/5 (8 értékelés)

G2: 4,1/5 (90+ értékelés)

4. Outplanr

via Outplanr

Az Outplanr egy hatékony eszköz vezetők és csapatok számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy a hétköznapi teendőlistákat átfogó cselekvési tervekké alakítsák. Az Outplanr segítségével a csapatok gyorsan és egyszerűen hozhatnak létre projekteket azáltal, hogy a feladatokat kezelhető lépésekre bontják. Azáltal, hogy a feladatot egyszerre láthatják, a csapatok biztosíthatják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, elkerülve ezzel a zavart és a termelékenységet gátló tényezőket.

Az Outplanr megkönnyíti a haladás nyomon követését, mivel a csapatok vizuálisan vonzó módon figyelemmel kísérhetik cselekvési terveiket. Áttekinthetik az egyes projektekhez kapcsolódó összes feladatot, ami segít nekik a szervezettségben és a csapat haladásának nyomon követésében. Ezenkívül a csapatok bármilyen változás vagy új fejlemény alapján módosíthatják ütemtervüket, ami nagyobb ellenőrzést biztosít számukra az építészeti projektjük felett.

Az Outplanr legjobb funkciói

Időkövető widget

Widget feltöltése a fájl elkészítésének előrehaladásának nyomon követéséhez

Tényleges és becsült projektbefejezési idők

Natív iOS, Android, MacOS és Windows asztali alkalmazások

Az Outplanr korlátai

A projektnézetek testreszabási lehetőségeinek hiánya

Korlátozott natív integrációk

Az Outplanr árai

Havi 15 dollártól 3 fő részére

Outplanr értékelések és vélemények

Capterra: N/A

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

5. ArchiSnapper

via ArchiSnapper

Az ArchiSnapper projektmenedzsment szoftver megkönnyíti a pontos helyszíni jelentések elkészítését és az építészeti projektekben való együttműködést. Ez egy hatékony megoldás, amely segít a csapatoknak gyorsan megragadni a munka több dimenzióját, biztosítva, hogy minden projekt figyelembe legyen véve. Intuitív kialakításának köszönhetően az ArchiSnapper alkalmazással könnyedén nyomon követheti a munkák, feladatok és egyéb típusú adatok részleteit.

A távoli munkát végző csapatok számára az ArchiSnapper segít mindenki összekapcsolódásában. Lehetővé teszi az egyszerű és hatékony kommunikációt a részlegek és helyszínek között, részletes állapotfrissítésekkel, amelyek azonnal elérhetők. Ezenkívül dokumentumokat is megoszthat másokkal, így mindenki mindig ugyanazon az oldalon áll. Akár egyetlen projektet, akár több helyszínen több feladatot kezel, az ArchiSnapper biztosítja, hogy pontos helyszíni jelentéseket készítsen, és gyorsan és hatékonyan együttműködjön csapatával.

Az ArchiSnapper legjobb funkciói

Személyre szabott helyszíni jelentések és hibajegyzékek

Számozott tippek a helyalapú munkák vizualizálására vonatkozó tervekhez

A rajzokhoz tartozó megjegyzésfunkció webes, iOS és Android alkalmazásokban is elérhető.

E-mail sablonok

Az ArchiSnapper korlátai

Más eszközökhöz képest drága árazási tervek

Korlátozott Gantt-diagram funkciók

Az ArchiSnapper árai

Havi 29 dollártól, felhasználónként, éves számlázással.

ArchiSnapper értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

G2: N/A

6. Xledger

via Xledger

Az építészeti projektmenedzsereknek olyan számviteli eszközre van szükségük, amely naprakészen tartja pénzügyeiket, projektköltségeiket és kiadásaikat. Az Xledger kiváló megoldás a helyszíni munkamenedzsment és a számviteli műveletek racionalizálására. A felhasználóbarát platform könnyű hozzáférést és számos, a folyamat egyszerűsítésére tervezett funkciót kínál.

Az Xledger számos hatékony elemző eszközzel segíti az építészeket pénzügyi tervezésükben. Ez a robusztus platform automatizált jelentések, testreszabható irányítópultok és részletes előrejelzések készítését teszi lehetővé. Az Xledger segítségével gyorsabban hozhat okosabb döntéseket, így gyorsan és hatékonyan haladhat céljai felé.

Az Xledger legjobb funkciói

Több mint 200 előre definiált és szabványos jelentés

Automatizált idő- és költségszámlázás

Xledger Mobile alkalmazás iOS, Android és Windows telefonokhoz

Projektköltség-számítás, jelentések és építési projektek nyomon követése

Az Xledger korlátai

Korlátozott képesség a különböző szintű komplex projektek kezelésére

Kommunikációs képességek hiánya más projektmenedzsment eszközökhöz képest

Xledger árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot az Xledgerrel.

Xledger értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (6 értékelés)

G2: 4,5/5 (2 értékelés)

7. Heeros

via Heeros

A Heeros (korábban Taimer) egy projekttervező eszköz azoknak a csapatoknak, amelyeknek jobb módszert kell találniuk a feladatok, határidők és költségvetések nyomon követésére. A csapatok könnyedén beállíthatnak értesítéseket a haladás nyomon követéséhez és a projektek legapróbb részleteinek megtervezéséhez. A Heeros integrálható a meglévő munkafolyamat-rendszerekbe, mint például a DocuSign, a Google Calendar és a HubSpot, így kiküszöböli az unalmas nyomon követést és növeli a termelékenységet, hogy az építészeti cégek gyorsabban tudják megvalósítani a projekteket.

A Heeros arra is összpontosít, hogy segítse a csapatokat az erőforrások ütemezésében. A Gantt- és a Grid-nézetek megmutatják a határidőket, a munkaterhelést és a kapacitást, így a projektmenedzserek teljes átláthatósággal tervezhetnek. Például a Gantt-nézet lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy lássák a projekt ütemtervének fázisait és megtervezzék a függőségeket.

A Heeros legjobb funkciói

Ütemezés és erőforrás-elosztás a feladatok prioritásainak meghatározásával

Kanban táblák az együttműködéshez

Beépített időkövető funkció a költségvetéshez, az órák nyomon követéséhez és a csapat kapacitása alapján történő kiosztásához.

Számlák, megrendelések és kiadások kezelése

A Heeros korlátai

Korlátozott képesség a különböző munkastílusok és preferenciák kezelésére

A projektmenedzsment a Business terv keretében fizetős szolgáltatás.

Heeros árak

Ingyenes csomag

A fizetős csomagok részleteiről érdeklődjön a Heerosnál.

Heeros értékelések és vélemények

Capterra: N/A

G2: N/A

8. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork egy együttműködési eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektekben való együttműködésben. Könnyen használható felületén a csapat tagjai egy központi platformon oszthatják el a feladatokat, állíthatnak be határidőket és célokat, követhetik a haladást, és kommunikálhatnak egymással. A Teamwork segítségével a vezetők valós idejű jelentésekhez is hozzáférhetnek, így naprakészek maradhatnak a csapatuk haladásával kapcsolatban.

A csapatmunka racionalizálja a projektmenedzsment folyamatát. A csapatok ellenőrzőlisták és határidők létrehozásával tudnak lépést tartani az ütemtervekkel és biztosítani a feladatok elvégzését. Emellett fájlokat és dokumentumokat is megoszthatnak a platformon belül, és együttműködési eszközöket használhatnak, hogy produktív beszélgetéseket folytassanak ezekről az elemekről. Ez elősegíti a csapat tagjai közötti jobb kommunikációt, és megkönnyíti a csapat számára a projekt ütemtervének betartását, mivel átfogó képet nyújt a teljes projekt történetéről.

A Teamwork legjobb funkciói

Erőforrás-kezelés a napi kapacitástervezés hez

Projektmenedzsment sablonok csapatmunkához

Asztali és mobil alkalmazások a munkák frissítéséhez a helyszínen

Korlátlan számú ingyenes ügyfélfelhasználó

A csapatmunka korlátai

Az új felhasználók könnyen eltévedhetnek a funkciók és a felhasználói felület túlterheltségében.

A platformnak időbe telhet a projektmezők frissítése a feladatok kiosztásakor.

Csapatmunka árazás

Ingyenes örökre

Szállítás : 9,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Grow : 17,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Méretezés: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Teamworkkel.

Csapatmunka értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

9. TeamGantt

via TeamGantt

A TeamGantt egy praktikus projektmenedzsment szoftver, amely segít az építészeti cégeknek vizuális diagramok segítségével megtervezni projektjeiket. A Gantt-diagramok erejét kihasználva a TeamGantt rugalmasságot biztosít az építészeknek feladataik és mérföldköveik vizualizálásához. A könnyen használható drag-and-drop funkciók segítségével az építészek egyszerűen mozgathatják az idővonalat, hogy nyomon követhessék a legfrissebb állapotot. Ez lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan reagáljanak a projekt követelményeinek változásaira, így a nehéz feladatok is könnyen kezelhetővé válnak.

Az építészek emellett azonosíthatják a projekt ütemtervében a kritikus útvonalakat, megtervezhetik az egyes feladatokhoz szükséges erőforrásokat, sőt nyomon követhetik a problémákat és a késedelmeket is. A TeamGantt Gantt-diagramjai átláthatóságot és rendszert hoznak az építészeti projektekbe, lehetővé téve a csapatok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak.

A TeamGantt legjobb funkciói

Erőforrás-kezelés fül

Portfólió nézetek és jelentések

Projektterv-sablonok

Tervezett ütemterv vs. tényleges ütemterv

A TeamGantt korlátai

Komplex függőségi funkciók a zökkenőmentes építészeti projektmenedzsmenthez

Az időkövetés fizetős funkció.

A TeamGantt árai

Lite : 19 USD/hó menedzserenként, éves számlázással

Pro : 49 USD/hó menedzserenként, éves számlázással

Vállalati: 99 USD/hó menedzserenként, éves számlázással

TeamGantt értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

10. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy online projektmenedzsment megoldás, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az együttműködésben és a projektek ütemezett végrehajtásában. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a csapatokat az együttműködésben, a feladatok kiosztásában, a határidők kezelésében, a fájlok tárolásában és a projektben részt vevő valamennyi fél hatékony kommunikációjában.

Intuitív kialakításának köszönhetően a csapatok a feladatokat kezelhető részekre bontják, és fontosságuk szerint rangsorolják őket. A feladatok kiosztásának, a határidők beállításának és a célok valós időben történő megbeszélésének lehetőségével a csapatok szervezettek és produktívak maradhatnak. A Basecamp eszközei megkönnyítik, hogy mindenki naprakész legyen, mivel a felhasználók fájlokat oszthatnak meg, képeket tölthetnek fel és megjegyzéseket fűzhetnek közvetlenül a platformon belül.

A Basecamp legjobb funkciói

Hill Charts, hogy vizuálisan lássuk az időbeli emelkedő vagy csökkenő haladást

Alkalmazáson belüli egyéni vagy csoportos közvetlen üzenetek

Projekt, feladat és ütemterv műszerfal egy oldalon

Valós idejű csevegő és üzenetküldő rendszer

A Basecamp korlátai

Korlátozott előrehaladás-követési funkciók

Nincsenek feladatprioritások

A Basecamp árai

Korlátlan felhasználói szám : 299 USD/hó, éves számlázással

Szabadúszók, startupok vagy kisebb csapatok számára: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

G2: 4,1/5 (5000+ értékelés)

Válassza ki a legjobb projektmenedzsment szoftvert építészek számára

A projektmenedzsment szoftver elengedhetetlen az építészek számára a projektek és csapatok hatékony irányításához. A rendelkezésre álló különböző lehetőségek közül a ClickUp tűnik ki a legjobb eszközként. Intuitív kialakításával, testreszabható funkcióival és más eszközökkel való zökkenőmentes integrációjával a ClickUp átfogó megoldást kínál az építészek számára a projektek, feladatok és csapatok egyszerű irányításához.

Akár önálló építész vagy, akár egy csapatot vezetsz, a ClickUp biztosítja a rugalmasságot, az átláthatóságot és az együttműködést, amire szükséged van ahhoz, hogy projektjeidet a következő szintre emeld.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!