10 TeamGantt alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ahogy a projektek egyre összetettebbé válnak, úgy válik egyre összetettebbé a választott projektmenedzsment megoldás is. A megfelelő projektmenedzsment platform lehetővé teszi a feladatok és a mérföldkövek kezelését, valamint a projekt ütemtervének és előrehaladásának nyomon követését mind részletes szinten, mind pedig átfogó képet adva.

A TeamGantt felhőalapú platform egy népszerű módja a Gantt-diagramok és más projektmenedzsment eszközök használatának, pontosan erre a célra. De vajon ez a legjobb platform azok számára, akik szeretik a Gantt-diagramokat? ?

A legjobb TeamGantt alternatíva az Ön igényeitől és a projekt követelményeitől függ. Mi már kutattuk a piacon elérhető számos alternatívát, így Önnek nem kell, és az alábbiakban bemutatjuk a 10 legjobb TeamGantt versenytársat.

Mit kell keresnie a TeamGantt alternatíváiban?

A legjobb TeamGantt alternatíva az, amelyik leginkább megfelel az Ön egyéni igényeinek. Számos lehetőség áll rendelkezésre, az ingyenes Gantt-diagram szoftverektől a drágább vállalati csomagokig. Vegye figyelembe az alábbi tényezőket, hogy biztosan megkapja a kívánt üzleti értéket a vállalatánál a projektek kezelésére választott terméktől:

Könnyű használat: A nehezen használható projektmenedzsment megoldások inkább növelik a frusztrációt, mint a termelékenységet, míg a megfelelő TeamGantt alternatíva megkönnyíti A nehezen használható projektmenedzsment megoldások inkább növelik a frusztrációt, mint a termelékenységet, míg a megfelelő TeamGantt alternatíva megkönnyíti a Gantt-diagram sablonok létrehozását és testreszabását.

Projektmenedzsment funkciók: Minden vállalkozásnak mások a igényei és mások a projektkezelési módszerei, ezért a Minden vállalkozásnak mások a igényei és mások a projektkezelési módszerei, ezért a projektmenedzsment szoftvernek olyan funkciókat kell nyújtania, amelyek megkönnyítik ezeknek az igényeknek a kielégítését.

Rugalmasság: A projektmenedzsment szoftver nem szabad, hogy egyféle munkamódszerhez kössön, hanem elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a munkafolyamataihoz.

Árak: A megvásárolt szoftver nem okozhat gondot a költségvetés-kezelő csapatnak, ugyanakkor elég hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy a vállalat növekedésével együtt tudjon fejlődni.

Integrációk: Csapatának tagjai előnyösnek fogják találni, ha projektmenedzsment szoftverük integrálható a gyakran használt eszközökkel.

A 10 legjobb TeamGantt alternatíva 2024-ben

Az egyszerű Gantt-diagramos projektpéldáktól a feladatok teljes körű ellenőrzését lehetővé tevő kiterjedt funkciókig, az alábbi lista segít megtalálni az ideális TeamGantt alternatívát.

A ClickUp Gantt nézetben világos képet kaphat feladatairól és azok függőségeiről.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely számos üzleti alkalmazás funkcióját egyetlen egységes platformon kínálja. Ez teszi az egyik leghatékonyabb Gantt-diagram szoftverré a listánkon. Ezt a sokoldalúságot kétféleképpen éri el: egy széles körben testreszabható munkaterülettel, amely teljes ellenőrzést biztosít a projektek felépítése felett, és egy nagy projekt sablon gyűjteménnyel, amely számos iparágat és munkafolyamatot lefed.

A ClickUp TeamGantt alternatívaként betöltött szerepének egyik jellegzetes funkciója a ClickUp Gantt-diagram. Ez a Gantt-diagramok hasznosságát továbbfejleszti átfogó folyamatfejlesztő eszközökkel, amelyek segítségével még hatékonyabban kezelheti a feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes funkció felfedezése és megtanulása egyes felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. GanttPRO

via GanttPro

A GanttPRO szintén előkelő helyen szerepel a TeamGantt alternatíváinak listáján. Ez egy projektmenedzsment eszköz, amely a Gantt-diagramokon túlmutató átfogó funkciókészlettel segíti a felhasználókat a projektek tervezésében és kezelésében.

Feladat- és erőforrás-kezelési, valamint időkövetési funkciókkal rendelkezik. A projekt-együttműködési funkciók segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, és a nagy projektekben dolgozók könnyebben oszthatják meg a fájlokat és tarthatják magukat naprakészen. A felhasználói felület (UI) lehetővé teszi az összes projekt megtekintését, megkönnyítve ezzel a haladás nyomon követését és a projektmenedzsmentet.

A GanttPRO legjobb funkciói

Az intuitív felület megkönnyíti a kezdést.

A jól támogatott mobilalkalmazásoknak köszönhetően útközben is hozzáférhető.

A jól megtervezett együttműködési eszközök széles körűek.

A prioritáskezelő funkció segít a felhasználóknak összpontosítani figyelmüket.

A GanttPRO korlátai

A kiterjedt funkcionalitás kezdők számára túlnyomó lehet.

Az ár magas azok számára, akiknek minimális igényeik vannak.

GanttPRO árak

Alap : 7,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 12,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 19,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GanttPRO értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

3. GanttProject

via GanttProject

A TeamGantt alternatíváink közül a következő a GanttProject. Ez a Gantt-diagram szoftver egy nyílt forráskódú megoldás, amelyet ingyenesen letölthet és az egész vállalkozásában használhat. Minden alapvető funkcióval rendelkezik, amit egy projektmenedzsment eszköztől elvárhat, beleértve a feladatok és erőforrások kezelését is.

A felhasználók alapvonalakat állíthatnak be, nyomon követhetik az eredeti projekttervet és figyelemmel kísérhetik az előrehaladást. A GanttProject kompatibilis a meglévő Microsoft Project fájlokkal, megnyithatja és elmentheti őket. Emellett különböző formátumokban, például PDF, HTML és CSV formátumban is exportálhat jelentéseket, így azok könnyen megoszthatók és kinyomtathatók.

A GanttProject legjobb funkciói

Jól megtervezett jelentéskészítő, amely HTML-be vagy PDF-be exportál

Fájlok importálása és exportálása a Microsoft Projectből és abba.

Helyi szoftverként internetkapcsolat nélkül is működik.

Programértékelési és felülvizsgálati technikák diagramjainak generálása

A GanttProject korlátai

Elavult felület, amely nem annyira egyszerű és intuitív, mint az alternatívák

Kevés funkció az együttműködéshez vagy más eszközökkel való integrációhoz

Az utolsó jelentős frissítés 2021-ben történt, és előfordulhat, hogy már nem támogatott.

GanttProject árak

Örökre ingyenes

GanttProject értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Ez az opció az egyik legsokoldalúbb. A Smartsheet több, mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz. Ez egy munkavégzési platform, amely az iparágakra jellemző projektvégzési funkciókat kínál, például projektmenedzsment, marketing, üzemeltetés, IT, építkezés és még sok más. Tervezése a munkafolyamatok automatizálásának javítását célozza, és lehetővé teszi a projektek hatékony kezelését. A klasszikus projektmenedzsment funkciók, például a feladat- és erőforrás-kezelési képességek biztosítása érdekében a Smartsheet a megszokott táblázatos elrendezést használja, így a komplex projekteket könnyebben emészthető formátumba alakítja.

Bár a műszerfalak táblázatszerű stílust öltenek, mégis teljes képet nyújtanak a projektmenedzsernek a projekt ütemtervéről, amire szükségük van a hatékony munkavégzéshez. Könnyedén vizualizálhatják a feladatokat, megtekinthetik a közelgőket, és hozzárendelhetik azokat a megfelelő csapattagokhoz.

A Smartsheet legjobb funkciói

Kiterjedt integráció más alkalmazásokkal

Számos funkció segít automatizálni a munkafolyamatokat

Kiterjedt oktatóvideó-könyvtár

Automatikus emlékeztető riasztások feladatokhoz és határidőkhöz

A Smartsheet korlátai

Néhány integráció magasabb árú csomagokat igényel.

A felhasználói felület néha lassan működik.

Smartsheet árak

Örökre ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2500+ értékelés)

5. Gantter

via Gantter

A felhőalapú projektmenedzsment szoftver, a Gantter egy projektmenedzsment eszköz, amely könnyen érthető felhasználói felülettel segíti a csapat tagjainak a projektek egyszerűbb kezelését. A listán szereplő többi opcióhoz hasonlóan ez is rendelkezik feladat- és erőforrás-kezelési funkciókkal. A csapatmunkát segítő eszközök között megtalálható a feladatok kiosztása, a fájlok megosztása és a platformon keresztüli kommunikáció a projektek tervezése érdekében. A szoftver más népszerű eszközökkel, például a Google Naptárral való integrálásával a projektek kezelése egyszerűvé válik.

A Microsoft Project jelentős szereplő a projektmenedzsment eszközök területén, így a Gantter könnyedén megnyithatja és szerkesztheti a szoftver által létrehozott projektadatokat. Ez lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy a projekt életciklusának minimális zavarása mellett könnyedén áttérjenek erre a TeamGantt alternatívára.

A Gantter legjobb funkciói

Integráció a Google Drive-val és a G-Suite-tal

Megnyitja és szerkeszti a Microsoft Project fájlokat

Közösség által működtetett elismerési motor

Több ezer előre megtervezett sablon

A Gantter korlátai

A kezdők számára nehéz a tanulási görbe.

Korlátozott funkciók és integrációs lehetőségek

Gantter árak

Gantter Cloud : 5 USD/hó felhasználónként

Gantter for Google Drive : 5 USD/hó felhasználónként

Gantter for Google Workspace: 5 USD/hó felhasználónként

Gantter értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (3 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (36 értékelés)

6. Gyorsbillentyű

via Shortcut

Ennek a TeamGantt alternatívának az eredeti neve Clubhouse volt. Célja egy agilis projektmenedzsment platform létrehozása, amely egyszerűen használható és biztosítja a sikerhez szükséges eszközöket az agilis folyamatokkal általában összefüggő együttműködési projektekhez. Ez azt jelenti, hogy a Gantt-diagram funkció mellett a Shortcut rendelkezik sprintek, epikák, backlogok és egyéb funkciókhoz szükséges eszközökkel, amelyeket az agilis módszertanok használnak a projektek megvalósításához.

Ezek az agilis eszközök egy átfogó projektmenedzsment platformot is biztosítanak, amely megkönnyíti a projekt ütemezését, az együttműködést és a nyomon követést. A csapat tagjai az agilis folyamat minden szintjén áttekinthetik a projekt előrehaladását.

A legjobb funkciók gyorsbillentyűi

Hatékony együttműködési eszközök

A drag-and-drop funkció megkönnyíti a kezdők számára a használatát.

A Roadmap funkció segít a vészhelyzeti tervek elkészítésében és a prioritások meghatározásában.

Integrálható más népszerű eszközökkel

Rövidítések korlátai

Tananyagok hiánya

A drag-and-drop funkció nem mindenhol működik a várt módon.

Rövidített árak

Örökre ingyenes

Team : 8,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti 12,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rövidített értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

7. Trello

via Trello

A Trello az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment megoldás. Egyszerűvé teszi a feladatok létrehozását, szerkesztését és konkrét személyekhez való hozzárendelését. Bár a szoftver nagyon hatékony projektkövető eszközöket kínál, nem rendelkezik beépített Gantt-diagrammal. Ehelyett harmadik féltől származó Gantt-diagram szoftverekkel, például a BigPicture-rel való integrációra támaszkodik, hogy kiegészítse ezt a funkciót. Szerencsére ez az integráció minden felhasználó számára ingyenes, akárcsak sok más, amely segít a Trello-t sokoldalú projektmenedzsment platformmá alakítani, amely alkalmas a legkülönbözőbb üzleti célok elérésére.

A Trello egyik nagy előnye az egyszerű, drag-and-drop felület. A feladatok áthelyezése olyan egyszerű, mint az egyik feladat tábláról a másikra húzásuk. Ezek a táblák jelölhetik a befejezett állapotot, rangsorolhatják a feladatokat, és sok más funkciót is ellátnak. Mivel különböző fájltípusok csatolhatók a feladatlapokhoz, a Trello hatékony dokumentumkezelő eszközként is működik.

Hasonlítsa össze a Trello-t és a Jira-t!

A Trello legjobb funkciói

Intuitív és könnyen használható felület

Kiterjedt testreszabási lehetőségek, amelyek minden felhasználó igényeinek és preferenciáinak megfelelnek.

A kiváló platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően bárhonnan könnyedén dolgozhat.

Jó integráció más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal

A Trello korlátai

Bonyolult projektek esetén zavaros lehet

Nincs beépített időkövetési funkció

Trello árak

Örökre ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!

8. Toggl

via Toggl

A Toggl lehetővé teszi felhasználói számára, hogy különböző platformokon és eszközökön elérhető időmérővel nyomon kövessék a különböző projektfeladatokra fordított időt. Az egyes feladatokra fordított idő részletes nyilvántartásával a projektmenedzserek hatékonyan végrehajthatják az ütemterveket és jobban becsülhetik a projekt előrehaladását.

A Toggl mérföldkő funkciója lehetővé teszi, hogy a projekt ütemtervét kisebb célokra bontsa, és a projekt Gantt-diagramjáról közvetlenül nyomon követhesse azok teljesítését. Ezáltal a projektmenedzserek egy pillanat alatt áttekinthetik a projekt állapotát. A projektmenedzsmentet tovább segíti a szoftver által nyújtott betekintés. Mivel tudja, hogy a csapat tagjai hol töltik az idejüket, segíthet azonosítani a szűk keresztmetszeteket és a hatékonyság hiányát.

A Toggl legjobb funkciói

A színkódolt ütemtervek megkönnyítik a kezelést.

A határidők egyszerű megosztása az ügyfelekkel és az érdekelt felekkel

Drag-and-drop funkció a könnyű tanulás érdekében

Az együttműködési funkciók megkönnyítik a csapatmunkát

A Toggl korlátai

Hiányoznak a harmadik féltől származó integrációk

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint lehetne.

Toggl árak

Örökre ingyenes

Team : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Toggl értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Toggl alternatívákat!

9. OpenProject

via OpenProject

Következő projektmenedzsment megoldásunk felhőalapú és önállóan üzemeltetett termék formájában is elérhető. Az OpenProjectben elérhető projektmenedzsment eszközök megkönnyítik a feladatok kezelését, és ehhez kiterjedt dokumentumkezelési funkciókat is tartalmaznak. Az időgazdálkodás szintén fontos része a szoftvernek, olyan funkciókkal, amelyek segítenek a projekt ütemezésének nyomon követésében.

Azok a projektmenedzserek, akik az agilis módszereket részesítik előnyben a projektek megvalósításában, különösen hasznosnak fogják találni a Scrum és a Kanban funkciókat. A projekt feladatait könnyedén fel lehet bontani sprintekre, és a program felhasználói felületén keresztül nyomon lehet követni őket. A Gantt-diagrammal történő projekttervezés lehetősége miatt az OpenProject megfelelő alternatívája a TeamGantt-nak.

Az OpenProject legjobb funkciói

Agilis módszertanok Scrum és Kanban nézetekkel

Támogatás több projekt egyszerű kezeléséhez

Projektütemező alkalmazások , hogy mindenki a terv szerint haladjon

Időkövetés és költségjelentés funkció

Az OpenProject korlátai

A felhasználói felület nem olyan vonzó, mint más alternatíváké.

A tanulási görbe meredekebb, mint más szoftvereknél.

OpenProject árak

Örökre ingyenes

Alap : 7,25 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 13,50 USD/hó felhasználónként

Prémium : 19,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OpenProject értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (22 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100 értékelés)

10. Redbooth

via Redbooth

A Redbooth a TeamGantt utolsó alternatívája a Gantt-diagrammal történő projektkezeléshez. Munkaerő-értékelési funkciója jobb erőforrás-kezelést tesz lehetővé azzal, hogy figyelmezteti a projektmenedzsert azokra a csapattagokra, akik túlterheltek lehetnek a munkával. Projektkezelő eszközei között megtalálhatók az időkövetés, a funkcionalitás és a fájlmegosztás eszközei. A projekt irányítópultján keresztül a projektkezelő csapatok több projektet is kezelhetnek, áttekintést kapva az összes feladat kiosztásáról.

A felület könnyen használható, a drag-and-drop funkció intuitív projektmenedzsment teret biztosít kezdőknek és tapasztalt felhasználóknak egyaránt. Könnyedén összegyűjtheti a projekt adatait, és azokat lenyűgöző, informatív jelentésekbe csomagolhatja, amelyekkel a projekt előrehaladásáról tájékoztathatja a legfontosabb érdekelt feleket.

A Redbooth legjobb funkciói

A feladatok kiosztása és azok végrehajtói egy pillantásra áttekinthetőek.

Drag-and-drop vizuális feladatkezelés Gantt-diagramokkal

Részletes termelékenységi jelentések, amelyek a teljes projektet bemutatják

Zoom által támogatott integrált HD videokonferenciák

A Redbooth korlátai

A listán szereplő többi TeamGantt alternatívához képest korlátozott funkciók nagy vagy összetett projektek kezeléséhez.

Fejlesztési lehetőségek a mobilalkalmazásban

Redbooth árak

Örökre ingyenes

Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Redbooth értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (89 értékelés)

Kezelje projektjeit a saját módján

Nem akar órákat pazarolni a projektmenedzsment eszközök kezelésére. A megfelelő szoftverrel a csapatod gyorsabban és hatékonyabban fog haladni, mint valaha. A ClickUp Gantt-diagram nézetével egyszerűvé válik a napi munkád kezelése, még akkor is, ha a munkafolyamatok nem azok. Hozz létre ingyenes fiókot, és kezdj el még ma! ?