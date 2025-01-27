10 TeamGantt alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ahogy a projektek egyre összetettebbé válnak, úgy válik egyre összetettebbé a választott projektmenedzsment megoldás is. A megfelelő projektmenedzsment platform lehetővé teszi a feladatok és a mérföldkövek kezelését, valamint a projekt ütemtervének és előrehaladásának nyomon követését mind részletes szinten, mind pedig átfogó képet adva.
A TeamGantt felhőalapú platform egy népszerű módja a Gantt-diagramok és más projektmenedzsment eszközök használatának, pontosan erre a célra. De vajon ez a legjobb platform azok számára, akik szeretik a Gantt-diagramokat? ?
A legjobb TeamGantt alternatíva az Ön igényeitől és a projekt követelményeitől függ. Mi már kutattuk a piacon elérhető számos alternatívát, így Önnek nem kell, és az alábbiakban bemutatjuk a 10 legjobb TeamGantt versenytársat.
Mit kell keresnie a TeamGantt alternatíváiban?
A legjobb TeamGantt alternatíva az, amelyik leginkább megfelel az Ön egyéni igényeinek. Számos lehetőség áll rendelkezésre, az ingyenes Gantt-diagram szoftverektől a drágább vállalati csomagokig. Vegye figyelembe az alábbi tényezőket, hogy biztosan megkapja a kívánt üzleti értéket a vállalatánál a projektek kezelésére választott terméktől:
- Könnyű használat: A nehezen használható projektmenedzsment megoldások inkább növelik a frusztrációt, mint a termelékenységet, míg a megfelelő TeamGantt alternatíva megkönnyíti a Gantt-diagram sablonok létrehozását és testreszabását.
- Projektmenedzsment funkciók: Minden vállalkozásnak mások a igényei és mások a projektkezelési módszerei, ezért a projektmenedzsment szoftvernek olyan funkciókat kell nyújtania, amelyek megkönnyítik ezeknek az igényeknek a kielégítését.
- Rugalmasság: A projektmenedzsment szoftver nem szabad, hogy egyféle munkamódszerhez kössön, hanem elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a munkafolyamataihoz.
- Árak: A megvásárolt szoftver nem okozhat gondot a költségvetés-kezelő csapatnak, ugyanakkor elég hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy a vállalat növekedésével együtt tudjon fejlődni.
- Integrációk: Csapatának tagjai előnyösnek fogják találni, ha projektmenedzsment szoftverük integrálható a gyakran használt eszközökkel.
A 10 legjobb TeamGantt alternatíva 2024-ben
Az egyszerű Gantt-diagramos projektpéldáktól a feladatok teljes körű ellenőrzését lehetővé tevő kiterjedt funkciókig, az alábbi lista segít megtalálni az ideális TeamGantt alternatívát.
1. ClickUp
A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely számos üzleti alkalmazás funkcióját egyetlen egységes platformon kínálja. Ez teszi az egyik leghatékonyabb Gantt-diagram szoftverré a listánkon. Ezt a sokoldalúságot kétféleképpen éri el: egy széles körben testreszabható munkaterülettel, amely teljes ellenőrzést biztosít a projektek felépítése felett, és egy nagy projekt sablon gyűjteménnyel, amely számos iparágat és munkafolyamatot lefed.
A ClickUp TeamGantt alternatívaként betöltött szerepének egyik jellegzetes funkciója a ClickUp Gantt-diagram. Ez a Gantt-diagramok hasznosságát továbbfejleszti átfogó folyamatfejlesztő eszközökkel, amelyek segítségével még hatékonyabban kezelheti a feladatokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- A projektsablonok, például az ütemterv-sablonok és a ClickUp Gantt-diagram sablon, megkönnyítik a projektmenedzsmentet.
- A legnépszerűbb üzleti szoftverekkel való integráció kiterjeszti a funkcionalitását.
- Az egyszerűen létrehozható automatizálások időt takar íthatnak meg az ismétlődő feladatoknál, és segítenek nyomon követni a függőségeket.
- A munkaterületek kiterjedt testreszabási lehetőségei lehetővé teszik, hogy a ClickUp egy alkalmazáson belül számos üzleti eszközzé alakuljon.
A ClickUp korlátai
- Az összes funkció felfedezése és megtanulása egyes felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. GanttPRO
A GanttPRO szintén előkelő helyen szerepel a TeamGantt alternatíváinak listáján. Ez egy projektmenedzsment eszköz, amely a Gantt-diagramokon túlmutató átfogó funkciókészlettel segíti a felhasználókat a projektek tervezésében és kezelésében.
Feladat- és erőforrás-kezelési, valamint időkövetési funkciókkal rendelkezik. A projekt-együttműködési funkciók segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, és a nagy projektekben dolgozók könnyebben oszthatják meg a fájlokat és tarthatják magukat naprakészen. A felhasználói felület (UI) lehetővé teszi az összes projekt megtekintését, megkönnyítve ezzel a haladás nyomon követését és a projektmenedzsmentet.
A GanttPRO legjobb funkciói
- Az intuitív felület megkönnyíti a kezdést.
- A jól támogatott mobilalkalmazásoknak köszönhetően útközben is hozzáférhető.
- A jól megtervezett együttműködési eszközök széles körűek.
- A prioritáskezelő funkció segít a felhasználóknak összpontosítani figyelmüket.
A GanttPRO korlátai
- A kiterjedt funkcionalitás kezdők számára túlnyomó lehet.
- Az ár magas azok számára, akiknek minimális igényeik vannak.
GanttPRO árak
- Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GanttPRO értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
3. GanttProject
A TeamGantt alternatíváink közül a következő a GanttProject. Ez a Gantt-diagram szoftver egy nyílt forráskódú megoldás, amelyet ingyenesen letölthet és az egész vállalkozásában használhat. Minden alapvető funkcióval rendelkezik, amit egy projektmenedzsment eszköztől elvárhat, beleértve a feladatok és erőforrások kezelését is.
A felhasználók alapvonalakat állíthatnak be, nyomon követhetik az eredeti projekttervet és figyelemmel kísérhetik az előrehaladást. A GanttProject kompatibilis a meglévő Microsoft Project fájlokkal, megnyithatja és elmentheti őket. Emellett különböző formátumokban, például PDF, HTML és CSV formátumban is exportálhat jelentéseket, így azok könnyen megoszthatók és kinyomtathatók.
A GanttProject legjobb funkciói
- Jól megtervezett jelentéskészítő, amely HTML-be vagy PDF-be exportál
- Fájlok importálása és exportálása a Microsoft Projectből és abba.
- Helyi szoftverként internetkapcsolat nélkül is működik.
- Programértékelési és felülvizsgálati technikák diagramjainak generálása
A GanttProject korlátai
- Elavult felület, amely nem annyira egyszerű és intuitív, mint az alternatívák
- Kevés funkció az együttműködéshez vagy más eszközökkel való integrációhoz
- Az utolsó jelentős frissítés 2021-ben történt, és előfordulhat, hogy már nem támogatott.
GanttProject árak
- Örökre ingyenes
GanttProject értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
4. Smartsheet
Ez az opció az egyik legsokoldalúbb. A Smartsheet több, mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz. Ez egy munkavégzési platform, amely az iparágakra jellemző projektvégzési funkciókat kínál, például projektmenedzsment, marketing, üzemeltetés, IT, építkezés és még sok más. Tervezése a munkafolyamatok automatizálásának javítását célozza, és lehetővé teszi a projektek hatékony kezelését. A klasszikus projektmenedzsment funkciók, például a feladat- és erőforrás-kezelési képességek biztosítása érdekében a Smartsheet a megszokott táblázatos elrendezést használja, így a komplex projekteket könnyebben emészthető formátumba alakítja.
Bár a műszerfalak táblázatszerű stílust öltenek, mégis teljes képet nyújtanak a projektmenedzsernek a projekt ütemtervéről, amire szükségük van a hatékony munkavégzéshez. Könnyedén vizualizálhatják a feladatokat, megtekinthetik a közelgőket, és hozzárendelhetik azokat a megfelelő csapattagokhoz.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Kiterjedt integráció más alkalmazásokkal
- Számos funkció segít automatizálni a munkafolyamatokat
- Kiterjedt oktatóvideó-könyvtár
- Automatikus emlékeztető riasztások feladatokhoz és határidőkhöz
A Smartsheet korlátai
- Néhány integráció magasabb árú csomagokat igényel.
- A felhasználói felület néha lassan működik.
Smartsheet árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2500+ értékelés)
5. Gantter
A felhőalapú projektmenedzsment szoftver, a Gantter egy projektmenedzsment eszköz, amely könnyen érthető felhasználói felülettel segíti a csapat tagjainak a projektek egyszerűbb kezelését. A listán szereplő többi opcióhoz hasonlóan ez is rendelkezik feladat- és erőforrás-kezelési funkciókkal. A csapatmunkát segítő eszközök között megtalálható a feladatok kiosztása, a fájlok megosztása és a platformon keresztüli kommunikáció a projektek tervezése érdekében. A szoftver más népszerű eszközökkel, például a Google Naptárral való integrálásával a projektek kezelése egyszerűvé válik.
A Microsoft Project jelentős szereplő a projektmenedzsment eszközök területén, így a Gantter könnyedén megnyithatja és szerkesztheti a szoftver által létrehozott projektadatokat. Ez lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy a projekt életciklusának minimális zavarása mellett könnyedén áttérjenek erre a TeamGantt alternatívára.
A Gantter legjobb funkciói
- Integráció a Google Drive-val és a G-Suite-tal
- Megnyitja és szerkeszti a Microsoft Project fájlokat
- Közösség által működtetett elismerési motor
- Több ezer előre megtervezett sablon
A Gantter korlátai
- A kezdők számára nehéz a tanulási görbe.
- Korlátozott funkciók és integrációs lehetőségek
Gantter árak
- Gantter Cloud: 5 USD/hó felhasználónként
- Gantter for Google Drive: 5 USD/hó felhasználónként
- Gantter for Google Workspace: 5 USD/hó felhasználónként
Gantter értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (3 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (36 értékelés)
6. Gyorsbillentyű
Ennek a TeamGantt alternatívának az eredeti neve Clubhouse volt. Célja egy agilis projektmenedzsment platform létrehozása, amely egyszerűen használható és biztosítja a sikerhez szükséges eszközöket az agilis folyamatokkal általában összefüggő együttműködési projektekhez. Ez azt jelenti, hogy a Gantt-diagram funkció mellett a Shortcut rendelkezik sprintek, epikák, backlogok és egyéb funkciókhoz szükséges eszközökkel, amelyeket az agilis módszertanok használnak a projektek megvalósításához.
Ezek az agilis eszközök egy átfogó projektmenedzsment platformot is biztosítanak, amely megkönnyíti a projekt ütemezését, az együttműködést és a nyomon követést. A csapat tagjai az agilis folyamat minden szintjén áttekinthetik a projekt előrehaladását.
A legjobb funkciók gyorsbillentyűi
- Hatékony együttműködési eszközök
- A drag-and-drop funkció megkönnyíti a kezdők számára a használatát.
- A Roadmap funkció segít a vészhelyzeti tervek elkészítésében és a prioritások meghatározásában.
- Integrálható más népszerű eszközökkel
Rövidítések korlátai
- Tananyagok hiánya
- A drag-and-drop funkció nem mindenhol működik a várt módon.
Rövidített árak
- Örökre ingyenes
- Team: 8,50 USD/hó felhasználónként
- Üzleti 12,00 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Rövidített értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
7. Trello
A Trello az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment megoldás. Egyszerűvé teszi a feladatok létrehozását, szerkesztését és konkrét személyekhez való hozzárendelését. Bár a szoftver nagyon hatékony projektkövető eszközöket kínál, nem rendelkezik beépített Gantt-diagrammal. Ehelyett harmadik féltől származó Gantt-diagram szoftverekkel, például a BigPicture-rel való integrációra támaszkodik, hogy kiegészítse ezt a funkciót. Szerencsére ez az integráció minden felhasználó számára ingyenes, akárcsak sok más, amely segít a Trello-t sokoldalú projektmenedzsment platformmá alakítani, amely alkalmas a legkülönbözőbb üzleti célok elérésére.
A Trello egyik nagy előnye az egyszerű, drag-and-drop felület. A feladatok áthelyezése olyan egyszerű, mint az egyik feladat tábláról a másikra húzásuk. Ezek a táblák jelölhetik a befejezett állapotot, rangsorolhatják a feladatokat, és sok más funkciót is ellátnak. Mivel különböző fájltípusok csatolhatók a feladatlapokhoz, a Trello hatékony dokumentumkezelő eszközként is működik.
A Trello legjobb funkciói
- Intuitív és könnyen használható felület
- Kiterjedt testreszabási lehetőségek, amelyek minden felhasználó igényeinek és preferenciáinak megfelelnek.
- A kiváló platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően bárhonnan könnyedén dolgozhat.
- Jó integráció más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal
A Trello korlátai
- Bonyolult projektek esetén zavaros lehet
- Nincs beépített időkövetési funkció
Trello árak
- Örökre ingyenes
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)
8. Toggl
A Toggl lehetővé teszi felhasználói számára, hogy különböző platformokon és eszközökön elérhető időmérővel nyomon kövessék a különböző projektfeladatokra fordított időt. Az egyes feladatokra fordított idő részletes nyilvántartásával a projektmenedzserek hatékonyan végrehajthatják az ütemterveket és jobban becsülhetik a projekt előrehaladását.
A Toggl mérföldkő funkciója lehetővé teszi, hogy a projekt ütemtervét kisebb célokra bontsa, és a projekt Gantt-diagramjáról közvetlenül nyomon követhesse azok teljesítését. Ezáltal a projektmenedzserek egy pillanat alatt áttekinthetik a projekt állapotát. A projektmenedzsmentet tovább segíti a szoftver által nyújtott betekintés. Mivel tudja, hogy a csapat tagjai hol töltik az idejüket, segíthet azonosítani a szűk keresztmetszeteket és a hatékonyság hiányát.
A Toggl legjobb funkciói
- A színkódolt ütemtervek megkönnyítik a kezelést.
- A határidők egyszerű megosztása az ügyfelekkel és az érdekelt felekkel
- Drag-and-drop funkció a könnyű tanulás érdekében
- Az együttműködési funkciók megkönnyítik a csapatmunkát
A Toggl korlátai
- Hiányoznak a harmadik féltől származó integrációk
- A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint lehetne.
Toggl árak
- Örökre ingyenes
- Team: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
Toggl értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
9. OpenProject
Következő projektmenedzsment megoldásunk felhőalapú és önállóan üzemeltetett termék formájában is elérhető. Az OpenProjectben elérhető projektmenedzsment eszközök megkönnyítik a feladatok kezelését, és ehhez kiterjedt dokumentumkezelési funkciókat is tartalmaznak. Az időgazdálkodás szintén fontos része a szoftvernek, olyan funkciókkal, amelyek segítenek a projekt ütemezésének nyomon követésében.
Azok a projektmenedzserek, akik az agilis módszereket részesítik előnyben a projektek megvalósításában, különösen hasznosnak fogják találni a Scrum és a Kanban funkciókat. A projekt feladatait könnyedén fel lehet bontani sprintekre, és a program felhasználói felületén keresztül nyomon lehet követni őket. A Gantt-diagrammal történő projekttervezés lehetősége miatt az OpenProject megfelelő alternatívája a TeamGantt-nak.
Az OpenProject legjobb funkciói
- Agilis módszertanok Scrum és Kanban nézetekkel
- Támogatás több projekt egyszerű kezeléséhez
- Projektütemező alkalmazások, hogy mindenki a terv szerint haladjon
- Időkövetés és költségjelentés funkció
Az OpenProject korlátai
- A felhasználói felület nem olyan vonzó, mint más alternatíváké.
- A tanulási görbe meredekebb, mint más szoftvereknél.
OpenProject árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 13,50 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 19,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
OpenProject értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (22 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100 értékelés)
10. Redbooth
A Redbooth a TeamGantt utolsó alternatívája a Gantt-diagrammal történő projektkezeléshez. Munkaerő-értékelési funkciója jobb erőforrás-kezelést tesz lehetővé azzal, hogy figyelmezteti a projektmenedzsert azokra a csapattagokra, akik túlterheltek lehetnek a munkával. Projektkezelő eszközei között megtalálhatók az időkövetés, a funkcionalitás és a fájlmegosztás eszközei. A projekt irányítópultján keresztül a projektkezelő csapatok több projektet is kezelhetnek, áttekintést kapva az összes feladat kiosztásáról.
A felület könnyen használható, a drag-and-drop funkció intuitív projektmenedzsment teret biztosít kezdőknek és tapasztalt felhasználóknak egyaránt. Könnyedén összegyűjtheti a projekt adatait, és azokat lenyűgöző, informatív jelentésekbe csomagolhatja, amelyekkel a projekt előrehaladásáról tájékoztathatja a legfontosabb érdekelt feleket.
A Redbooth legjobb funkciói
- A feladatok kiosztása és azok végrehajtói egy pillantásra áttekinthetőek.
- Drag-and-drop vizuális feladatkezelés Gantt-diagramokkal
- Részletes termelékenységi jelentések, amelyek a teljes projektet bemutatják
- Zoom által támogatott integrált HD videokonferenciák
A Redbooth korlátai
- A listán szereplő többi TeamGantt alternatívához képest korlátozott funkciók nagy vagy összetett projektek kezeléséhez.
- Fejlesztési lehetőségek a mobilalkalmazásban
Redbooth árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
Redbooth értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (89 értékelés)
Kezelje projektjeit a saját módján
Nem akar órákat pazarolni a projektmenedzsment eszközök kezelésére. A megfelelő szoftverrel a csapatod gyorsabban és hatékonyabban fog haladni, mint valaha. A ClickUp Gantt-diagram nézetével egyszerűvé válik a napi munkád kezelése, még akkor is, ha a munkafolyamatok nem azok. Hozz létre ingyenes fiókot, és kezdj el még ma! ?