A 15 legjobb Basecamp alternatíva 2025-ben

Van határidő, amit be kell tartani, feladatok, amiket nyomon kell követni, és egy csapat, amit összehangoltan kell tartani.
Lehet, hogy egy ideig a Basecamp volt a kedvenc platformja, de ha úgy érzi, itt az ideje a változásnak, akkor jó helyen jár.
Bár a Basecamp egyszerűséget kínál, nem mindig felel meg az elvárásoknak, ha mélyebb funkcionalitásról, rugalmasságról, jobb projektláthatóságról vagy speciális eszközökről van szó.
Ebben a blogban 15 Basecamp alternatívát mutatunk be, amelyekkel csapata együttműködése, kommunikációja és termelékenysége új szintre emelkedhet. Készen áll?
Akkor lássunk hozzá! 💪
A Basecamp korlátai
A Basecampot gyakran dicsérik egyszerűségéért és könnyű használatáért, de korlátai miatt nem minden csapat igényeinek felel meg.
Nézzünk meg néhányat közülük. 👇
- Nincs időkövetés: Nem tartalmaz beépített időkövetést, ezért a projektidő követéséhez harmadik féltől származó integrációkra kell támaszkodni.
- Nincs címkézési vagy jelölési funkció: Nincs címkézési vagy jelölési funkció, ami korlátozza a feladatok csoportosítását, kategorizálását vagy prioritásainak meghatározását a teendőlisták és a naptárak oldalakon.
- Korlátozott funkciók: Nem rendelkezik olyan fejlett nézetekkel, mint a Gantt-diagramok, ami megnehezíti a projekt ütemtervének vizualizálását; emellett hiányoznak belőle olyan funkciók is, mint az elemzés és az erőforrás-tervezés.
- Nincs csevegéskezelés: Üzenetküldési funkciókat biztosít, de csevegéskezelési opciók nélkül, mivel a témák vagy beszélgetések archiválása nem lehetséges, ami a munkaterület zsúfoltságához vezet.
- Nincs alapvető idővonal: Nem kínál alapvető idővonal-nézetet, ami megnehezíti a feladatok és a függőségek vizuális nyomon követését.
Ezek a korlátozások miatt a Basecamp kevésbé ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek nagyobb rugalmasságra és funkcionalitásra van szükségük.
A Basecamp alternatívái egy pillantásra
Íme egy rövid áttekintés a Basecamp alternatívájaként alkalmas projektmenedzsment szoftverekről. 🎯
|Eszköz
|Használati eset
|A legjobb
|ClickUp
|Feladatok, projektmenedzsment és csapatkommunikáció AI-alapú nyomon követéssel és együttműködéssel
|Olyan csapatok számára, amelyeknek egy all-in-one platformra van szükségük
|Notion
|Jegyzetelés, projekt- és tudásmenedzsment
|Rugalmas megoldásokat kereső egyének és csapatok
|Asana
|Projektmenedzsment, csapatkommunikáció, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
|Sokoldalúan használható különböző részlegekben
|Wrike
|Projektmenedzsment és erőforrás-elosztás
|Valós idejű együttműködésre szoruló csapatok
|Csapatmunka
|Projektmenedzsment és időkövetés
|Ügyfelek munkáját kezelő ügynökségek
|Trello
|Vizuális feladatkezelés táblákkal
|Egyszerű projektek és személyes feladatlisták
|Hétfő
|Munkafolyamat-automatizálás és projektkövetés
|Vizuális projektmenedzsmentre szoruló csapatok
|Smartsheet
|Projektmenedzsment és jelentések
|Részletes nyomon követést igénylő komplex projektek
|Podio
|Testreszabható projektmenedzsment
|Személyre szabott munkafolyamatokra szoruló csapatok
|ProofHub
|Alapvető projektmenedzsment és csapatmunka
|Kis- és közepes méretű csapatok
|Jira
|Agilis projektmenedzsment és problémák nyomon követése
|Szoftverfejlesztő csapatok
|Airtable
|Adatbázis-kezelés és problémák nyomon követése
|Rugalmas adatbázis-megoldásra szoruló csapatok
|nTask
|Feladatkezelés és projekttervezés
|Kis csapatok, akik egyszerű feladatkezelő eszközöket keresnek
Mit kell keresni a Basecamp alternatíváiban?
Minden csapatnak más és más projektmenedzsment eszközökre van szüksége. Nézzük meg, milyen további funkciókat kell keresnie a Basecamp alternatíváiban.
- Időkövetés és jelentések: Időkövetés, automatizált jelentések és a haladás nyomon követése, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel és a csapat termelékenységével.
- Erőforrás-kezelés: Erőforrás-elosztási eszközöket biztosít a munkaterhelés kezeléséhez és a csapat kapacitásának optimalizálásához.
- Integrált kommunikációs eszközök: Beépített videohívások, csevegőszobák, kommentárszálak és valós idejű dokumentum-együttműködés.
- Munkafolyamat-automatizálás: Mesterséges intelligenciát használ a feladatok automatizálásához, például emlékeztetők és feladatfrissítésekhez, növelve ezzel a hatékonyságot.
- Harmadik féltől származó integrációk: Könnyen integrálható a meglévő rendszerekkel az egységes munkafolyamat érdekében.
- Ügyfélszolgálat és források: Hatékony ügyfélszolgálatot, oktatóanyagokat és közösségi fórumokat biztosít a problémák gyors megoldásához.
- Felhasználói felület és kialakítás: Intuitív, könnyen kezelhető kialakítás a gyorsabb bevezetés és felhasználói elfogadás érdekében.
A 15 legjobb Basecamp alternatíva
Annyi projektmenedzsment eszköz közül nehéz megtalálni a csapatának legmegfelelőbbet. Nézzük meg a legjobb Basecamp alternatívákat, amelyek mindegyike valami egyedi megoldást kínál a projektek hatékonyabbá tételéhez. 💁
1. Clickup
(A legjobb all-in-one AI-alapú projektmenedzsmenthez)
A ClickUp projektmenedzsment szoftver az első választásunk a projektmenedzsment és tervezés terén, köszönhetően egyszerű, all-in-one felépítésének és AI-alapú funkcióinak.
A projektek szervezése egyértelmű struktúrával történik, a munkaterületektől a mappákig, listákig, feladatokig és alfeladatokig terjedő hierarchia segítségével. Ez az elrendezés segít minden rendben tartani, így könnyen látható, hogy az egyes feladatok hova tartoznak, és a projekt részletei sem vesznek el a szem elől.
Íme néhány olyan funkciója, amelyek miatt ez a program az AI projektmenedzsment eszközök között az első számú választás:
ClickUp Dashboards
A ClickUp Dashboards egyértelmű vizuális áttekintést nyújt a projektekről, a csapat teljesítményéről és a legfontosabb mutatókról.
Minden irányítópult testreszabható különböző kártyákkal, hogy pontosan azt jelenítsék meg, amire szüksége van – például a feladat előrehaladását, a projektmenedzsment KPI-ket és az időbecsléseket –, így adatai rendezettek és könnyen nyomon követhetők maradnak.
Ez a funkció felülmúlja a Basecamp kínálatát, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a konkrét projekt igényeinek megfelelő, testreszabott nézeteket hozzanak létre, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt és a hatékony erőforrás-elosztást.
ClickUp Docs
A ClickUp Docs egy sokoldalú dokumentumkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre, szerkesszenek és osszanak meg, miközben azokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolják. Az összes fontos információt – például a projektterveket, a találkozók jegyzetét és a legfontosabb részleteket – egy könnyen elérhető helyen tárolja.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű frissítések és kommentek, mindenki összhangban és szervezetten dolgozhat, így könnyű a kapcsolattartás a projekt egész ideje alatt.
ClickUp célok és feladatok
A ClickUp részletes feladatnézetével és azzal a képességével tűnik ki, hogy néhány kattintással automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.
A ClickUp Goals segítségével egyértelmű célokat állíthat be, és azokat kisebb, mérhető célokra bontja. Ezek a célok közvetlenül összekapcsolhatók a feladatokkal, így a csapatok összehangoltan és a mérhető eredményekre koncentrálva dolgozhatnak.
A ClickUp Tasks az a hely, ahol a munka elvégzésre kerül. Minden feladat egy projekt lépését jelenti, és listákba vagy táblákba rendezhető a jobb áttekinthetőség érdekében. Hozzáadhat határidőket, prioritásokat és felelősöket a világosság és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
A célok és feladatok együttesen segítik a csapatok szervezettségét, motivációját és a közös célokhoz való igazodását.
Emellett a ClickUp projektmenedzsment sablon is hasznos eszköz a projektmunkafolyamatok racionalizálásához. Akár kis csapatot, akár nagyszabású projektet irányít, ez a sablon segít biztosítani a zökkenőmentes végrehajtást a kezdetektől a befejezésig.
ClickUp Brain és Automations
A ClickUp Brain egy AI-alapú réteget ad hozzá, amely támogatja a projekttervek és az ügyfélkommunikáció tartalomkészítését. Összefoglalja a feladatok frissítéseit és megjegyzéseit, így könnyebb nyomon követni a kommunikációt és a feladatok láthatóságát a projektekben.
Több mint 100 szerepkörön alapuló prompttal a Brain lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kreatív briefeket készítsenek, jelentéseket tervezzenek és hatékonyabban kezeljék a feladatokat.
Mivel a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a ClickUp Chat segítségével valós időben kielégítheti minden kommunikációs igényét. A csevegőfunkcióval feladatokat rendelhet hozzá, hozzáférhet listákhoz, munkaterületekhez és táblákhoz, AI-alapú összefoglalókat készíthet a beszélgetési szálakról és még sok minden mást.
Végül, a ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a feladatokat, állapotfrissítéseket és értesítéseket, így megszabadulhat az ismétlődő feladatoktól és minimalizálhatja a hibákat.
A ClickUp projektmenedzsment-automatizálási funkcióival csapata a kézi frissítésekkel való bajlódás helyett a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több feladatnézet: Több mint 15 ClickUp nézettel vizualizálhatja projektjeinek ütemtervét, az Ön igényeinek megfelelően.
- Valós idejű frissítések: Bármilyen eszközről rögzítheti az órákat, és szinkronban maradhat; beállíthatja a feladatok várható időtartamát, és elemezheti a projektekre fordított időt.
- Eszközintegrációk: A ClickUp Integrations segítségével könnyedén szinkronizálhatja az olyan eszközöket, mint a Zoom, a Monday és a Google Drive, hogy információkat továbbítson a platformok között.
- Testreszabható sablonok: Több mint 1000 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a projektek közötti konzisztenciát.
A ClickUp korlátai
- A meredek tanulási görbe és az első beállítás egyes felhasználók számára időigényes lehet.
- A testreszabási lehetőségek eleinte ijesztőnek tűnhetnek
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Notion
(A legjobb testreszabható tudásmenedzsmenthez)
A Notion segítségével a feladatok, jegyzetek és projektek szervezése egyszerű és személyre szabott, így kiváló Basecamp alternatívának bizonyul. A kódolás nélküli felület segítségével saját munkaterületet hozhat létre és kezelhet, az egyszerű teendőlistától a komplex projektkövetőig bármit létrehozhat.
A Notion adatbázisai rugalmas formátumokat kínálnak – táblázatok, táblák, naptárak, listák, idővonalak és galériák –, amelyek megkönnyítik az adatok megtekintését és szervezését a munkafolyamatához igazodva.
A Notion legjobb funkciói
- Hozzon létre személyre szabott irányítópultokat, amelyek számos oldalról és adatbázisból gyűjtik össze a fontos információkat.
- Készítsen wikiként, adatbázisként vagy projektkövetőként használható oldalakat több mint 50 blokktípussal a tartalomhoz.
- Valós időben szerkesztheti a projekt dokumentációját, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és nyomon követheti a változásokat, hogy együttműködhessen csapatával.
A Notion korlátai
- A jegyzetek megosztása nem felhasználókkal kihívást jelent, és nekik nincs lehetőségük a dokumentumok közös szerkesztésére.
- Teljesítményproblémák, például lassú betöltési idők és alkalmi késések fordulnak elő nagy adatbázisok vagy összetett oldalak esetén.
- Az exportálási lehetőségek korlátozottak, ami megnehezíti az információk más rendszerekbe való átvitelét.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (5700+)
- Capterra: 4,7/5 (2300+)
3. Asana
(A legjobb feladatkövetéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)
Az Asana robusztus megoldást kínál a feladatok és projektek nyomon követéséhez, olyan funkciókkal, mint az ütemtervek, az egyéni mezők és a projekt mérföldkövei.
A Basecamp alternatívájaként a vizuális projektmenedzsmentet hangsúlyozza olyan eszközökkel, mint a Kanban táblák és a Gantt diagramok, így kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek strukturált projektmenedzsment megközelítést keresnek.
Az Asana legjobb funkciói
- Az Asana beépített beérkező levelek mappájában automatikus feladatfrissítéseket kap, hogy azonosíthassa a sürgős feladatokat.
- Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy pontosabban oszthassa be az idejét.
- Tekintse meg munkáját többféle formátumban – listák, táblák, naptárak és idővonalak formájában.
Az Asana korlátai
- Nincs időkövetési funkció
- Korlátozott feladatkiosztási funkciók; egy adott időpontban csak egy felhasználó rendelhető egy feladathoz.
Asana árak
- Személyes: Tíz felhasználó számára ingyenes
- Kezdőknek: 8,50 USD/500 hely havonta
- Haladó: 19 USD/500 hely havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
- Enterprise+: Egyedi árazás
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (10 500+)
- Capterra: 4,5/5 (13 000+)
4. Wrike
(A legjobb részletes projekttervezéshez és jelentéskészítéshez)
A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy minden méretű csapatnak segítsen növelni a termelékenységét és racionalizálni a munkáját.
Emellett áttekinthető képet nyújt a feladatokról, az ütemtervekről és az erőforrásokról. A Wrike robusztus erőforrás-kezelési, automatizálási és projektmenedzsment eszközeivel tűnik ki, amelyek segítségével a csapatok optimalizálhatják a munkaterhelést és automatizálhatják az ismétlődő feladatokat.
A Wrike legjobb funkciói
- Automatizálja a munkafolyamatokat, jóváhagyásokat, kérelemformanyomtatványokat és tervrajzokat, hogy jobban összpontosíthasson más, magas prioritású feladatokra.
- Azonnali betekintést és valós idejű projekt-dashboardokat értékelhet az adatokon alapuló döntések és az agilis vezetés érdekében.
- Használjon ellenőrző eszközöket a dokumentumok és videók egymás melletti összehasonlításához és valós idejű visszajelzéshez.
A Wrike korlátai
- Nincs jegyzetelő eszköz a jegyzetek feljegyzéséhez
- Több mint egy órás késleltetett értesítések olyan alkalmazásokból, mint az Outlook
- Nincs csevegési lehetőség, ezért a projektmenedzsereknek harmadik féltől származó integrációkra, például a Slackre van szükségük a kommunikációhoz.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Pinnacle: Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (3000+)
- Capterra: 4,3/5 (2700+)
💡Profi tipp: Ha a csapat tagjai közötti kommunikáció központosítására keres megoldást, fontolja meg a projektkommunikációs terv sablonok használatát. Ezek a sablonok segítik a megbeszélések racionalizálását és biztosítják, hogy mindenki egy irányba haladjon.
5. Csapatmunka
(A legjobb ügyfélközpontú projektmenedzsmenthez)
A Teamwork.com egy sokoldalú, felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a szervezés és a projektvégrehajtás egyszerűsítése, különösen az ügyfélközpontú projektekkel foglalkozó csapatok számára.
A Basecamp-től eltérően a Teamwork.com fejlett jelentéskészítési funkciókat, időkövetést és munkaterhelés-kezelést kínál. Ez egy erősebb választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek részletesebb projektinformációkra és erőforrás-elosztásra van szükségük.
A Teamwork legjobb funkciói
- Egyensúlyozza a csapat kapacitását, hogy biztosítsa az erőforrások egészséges kihasználását a projektekben, és megakadályozza a csapat kimerülését.
- Kövesse nyomon az időt, az árakat és a kiadásokat a kiegyensúlyozott költségvetés és az optimális ismétlődő bevételek érdekében.
- Részletes jelentéseket kaphat a csapat teljesítményéről, és a projektmenedzsment funkciók segítségével prioritásokat állíthat fel a fontos feladatokhoz.
Csapatmunka korlátai
- Az ingyenes verzió csak öt aktív projektre korlátozódik.
- A mobilalkalmazás nem támogatja az összes funkciót, például a munkaterhelés-tervezőt és az időoldalt.
Csapatmunka árak
- Deliver: 14 USD/hó felhasználónként
- Grow: 26 USD/hó felhasználónként
- Ár: 70 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+)
- Capterra: 4,5/5 (600+)
6. Trello
(A legjobb vizuális projektmenedzsment Kanban táblákkal)
A Trello egy rugalmas projektmenedzsment eszköz, amely Kanban-stílusú táblarendszert használ a projektek és feladatok kezeléséhez. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuálisan szervezzék a feladatokat és a munkafolyamatokat.
A Basecamptól eltérően a Trello erőssége az egyszerűségében és rugalmasságában rejlik. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan kiegészítő funkciókat integráljanak, mint a naptárnézetek, az egyéni mezők és az automatizálási eszközök, hogy javítsák a funkcionalitást. Együttműködési funkciói miatt kiváló Basecamp-alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek minimális beállítással a vizuális feladatkezelést helyezik előtérbe.
A Trello legjobb funkciói
- Adjon hozzá feladatokat, ütemterveket, termelékenységi mutatókat, naptárakat és egyebeket a Trello táblák „kártyáihoz”.
- Parancsok futtatása és automatizált szabályok beállítása a munkafolyamat összes műveletéhez
- A feladatokat kártyákon belül ellenőrzőlistákra bontva részletesen nyomon követheti az alfeladatokat.
A Trello korlátai
- Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a Gantt-diagramok, az időkövetés és az átfogó jelentéskészítő eszközök.
- Nehézségek a nagy mennyiségű feladat és a csapat tagjainak kezelésében
Trello árak
- Ingyenes csomag: Legfeljebb 10 tábla munkaterületenként
- Standard: 6 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (13 600+)
- Capterra: 4,5/5 (23 200+)
7. Monday
(A legjobb rugalmas munkafolyamatokhoz és csapatmunkához)
A lista következő helyén a Monday.com áll. Ez egy sokoldalú, felhőalapú csapatmunkát támogató szoftver, amelynek célja a projektmenedzsment egyszerűsítése és a csapat termelékenységének növelése.
Intuitív felületével a Monday.com egy helyen egyesíti a projektkövetést, a feladatkiosztást, az előrehaladás nyomon követését és a csapatkommunikációt. Rendkívül testreszabható munkafolyamatokat és automatizálási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a folyamatokat saját igényeikhez igazítsák.
A Monday legjobb funkciói
- Több mint 50 widgetet, például diagramokat és idővonalakat adhat hozzá az adatok vizualizálásához és a haladás nyomon követéséhez.
- A kollaborációs eszközökkel, többek között a feladatkiosztással, a megjegyzésekkel, a címkézéssel és a valós idejű frissítésekkel hatékony csapatkommunikációt biztosíthat.
- Hozzon létre kódolás nélküli AI munkafolyamatot, és automatikusan elemezzen és kategorizáljon nagy méretű adatokat.
Hétfői korlátozások
- A műszerfalak csak táblázatos formátumban érhetők el.
- A „Saját feladatok” szakasz nem teszi lehetővé a fejlett szűrést.
- A Gantt-diagramok napok szerinti ütemezést tesznek lehetővé, nem pedig a nap konkrét időpontjai szerinti ütemezést, ami megnehezíti a részletes projektmenedzsmentet.
Hétfői árak
- Ingyenes
- Alap: 12 USD/hó felhasználónként
- Standard: 14 USD/hó felhasználónként
- Pro: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (12 200+)
- Capterra: 4,6/5 (5100+)
8. Smartsheet
(A legjobb táblázatkezelő alapú projektmenedzsmenthez)
A Smartsheet ötvözi a táblázatkezelő funkciókat a projektmenedzsmenttel, és azoknak a felhasználóknak szól, akik szeretik az adatgazdag, táblázatkezelő-szerű felületeket. Népszerű a projektintenzív környezetben az erőforrások, az ütemtervek és a költségvetések kezelésében.
A Basecamp-től eltérően fejlett automatizálási lehetőségeket, munkafolyamat-testreszabást és részletes jelentéseket kínál. Ezért kiváló alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek mélyebb betekintést és nagyobb ellenőrzést igényelnek.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Szerezzen be egy felhasználóbarát, ismerős, táblázatkezelőhöz hasonló felületet, amely kiválóan alkalmas Excel-felhasználók számára.
- Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, hogy ne kelljen közöttük váltogatnia.
- A projektspecifikus és projektek közötti erőforrás-nézetek és hőtérképek segítségével oszthatja el az erőforrásokat a projektek között.
- Kövesse nyomon a költségvetéseket idő, pénznem és kiadási típusok szerint, hogy elkerülje a költségvetés túllépését, és folyamatosan figyelje a költségküszöbértékeket és a túllépéseket.
A Smartsheet korlátai
- Hiányoznak olyan funkciók, mint az oszlopok másolása vagy egyszerre több mint öt cellába történő adatbevitele, amelyek az Excelben megtalálhatók.
- A felhasználók panaszkodnak a mobilalkalmazás gyakori lassulására és összeomlásaira.
Smartstreet árak
- Pro: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
9. Podio
(A legjobb testreszabható projektmunkaterületekhez)
Rugalmas működéséről ismert Podio a projektmenedzsmentet és a közösségi együttműködési eszközöket ötvözi, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy valós időben dolgozzanak együtt. Testreszabható munkaterületei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a csapat konkrét igényeinek megfelelő munkafolyamatokat alakítsanak ki.
A Podio fejlett automatizálási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását és a folyamatok racionalizálását.
A Podio legjobb funkciói
- Az „Auto-tasks” funkcióval szükség szerint automatikusan hozhat létre új feladatokat.
- Hozzáférés a Podio-ba integrálható alkalmazások piacához a funkcionalitás bővítése érdekében (pl. CRM)
- A jobb döntéshozatal érdekében készítsen projektjelentéseket az összegyűjtött adatok alapján.
A Podio korlátai
- Kézi munkaidő-nyilvántartást használ, amelynek beállítása és kitöltése időigényes lehet, ráadásul hajlamos az emberi hibákra is.
- Az időkövetés, a jelenléti jelentések és a számlák készítése nem automatizálható.
- Óránként csak 1000 API-hívás engedélyezett.
Podio árak
- Ingyenes
- Plusz: 14 USD/hó
- Prémium: 24 USD/hó
Podio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
10. Zoho Projects
(A legjobb projektmenedzsment eszköz a Zoho környezetben)
A Zoho elkötelezett felhasználói számára nem kell sokat keresniük a megfelelő projektmenedzsment megoldást – a Zoho Projects egy beépített feladatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy Ön a Zoho ökoszisztémán belül maradjon. Ez egyben költséghatékony megoldás is, különösen, ha már más Zoho alkalmazásokat is használ.
Az egyik kiemelkedő előnye, hogy a Zoho Projects zökkenőmentesen integrálható mind a többi Zoho eszközzel, mind pedig a csapatod által már használt harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ugyanakkor kevésbé intuitív felhasználói felülete és korlátozott jelentéskészítési képességei döntő tényezők lehetnek. Emellett a Zoho platform használata általában inkább nagyobb, összetett igényekkel rendelkező csapatok számára érdemes.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Kezelje hatékonyan a feladatokat munkamegosztási struktúrák, univerzális feladatlétrehozás, feladatlisták, emlékeztetők és ismétlődő feladatok segítségével.
- Testreszabható elrendezések, mezők, nézetek, állapotok, sablonok és címkék segítségével igazítsa a platformot az Ön igényeihez.
- Kommunikáljon és működjön együtt feedek, csevegés, említések, fórumok, e-mailek és dokumentummegosztás segítségével.
- Egyszerűsítse az időnyilvántartást a könnyebb számlázás és munkaterhelés-kezelés érdekében
A Zoho Projects korlátai
- A műszerfal és az általános felhasználói felület elavultnak tűnik, és hiányoznak belőle a robusztus jelentéskészítési funkciók.
- Az információk keresése, rendezése és szervezése nem felhasználóbarát
- A testreszabási lehetőségek hatékonyak, de megvalósításuk bonyolult és időigényes lehet.
Zoho Projects árak
- Ingyenes: 0 dollár
- Prémium: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként
Zoho Projects értékelések és vélemények
Capterra: 4,4/5,0 (több mint 500 értékelés)
G2: 4,3/5,0 (több mint 400 értékelés)
11. ProofHub
(A legjobb központosított projektkommunikációhoz)
A ProofHub egy projektmenedzsment megoldás, amelynek célja a csapatmunka és a termelékenység javítása. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat és alfeladatokat hozzanak létre, azokat a csapat tagjaihoz rendeljék, határidőket állítsanak be, és a Kanban táblákon keresztül vizuálisan kövessék nyomon az előrehaladást.
A platform robusztus fájlmegosztási funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a dokumentumok feltöltését és a verziók ellenőrzését.
A ProofHub legjobb funkciói
- Központosítsa összes projektjét újrafelhasználható projektmenedzsment sablonokkal
- Állítson be függőségeket, azonosítsa az akadályokat, és tartsa be a határidőket a Gantt-diagramok segítségével; vizualizálja a projekt előrehaladását, és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a Tábla nézet segítségével.
- A jelölőeszközökkel áttekintheti és lektorálhatja a fájlokat, majd a „lektorálás” funkcióval azonnal jóvá is hagyhatja őket.
A ProofHub korlátai
- A fájlok megtekintésére és letöltésére sávszélesség-korlátozások vonatkoznak.
- Nincs offline funkciója
- Nem integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Trello és az Asana.
ProofHub árak
- Ingyenes
- Teljes ellenőrzés: 99 dollár havonta 100 felhasználó számára
- Alapvető: 50 USD/hó
ProofHub értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
12. Jira
(Legalkalmasabb agilis és fejlesztésközpontú projektekhez)
A Jira egy projektmenedzsment eszköz, amelyet kifejezetten az agilis módszertant követő szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek.
Kiemelkedő jellemzője a Scrum és Kanban táblák robusztus támogatása, amely lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok vizualizálását és a sprintek pontos kezelését.
A Jira legjobb funkciói
- A Scrum táblák segítségével bontsa nagy, összetett projekteket kezelhetőbb részekre.
- Vizualizálja a munkafolyamatokat, korlátozza a folyamatban lévő munkákat, és maximalizálja a hatékonyságot a Kanban táblák segítségével.
- Tervezze meg hosszú távú céljait, tájékoztassa az érdekelt feleket a legfrissebb fejleményekről, és gondoskodjon arról, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek az idővonal nézet segítségével.
A Jira korlátai
- Nincsenek benne olyan fejlett projektmenedzsment funkciók, mint Gantt-diagramok, erőforrásmodulok, kockázati mátrixok és kapacitástervezési lehetőségek.
- Nem támogatja több projekt kezelését.
- Egyszerre egy csapattag munkaterhelési adatait jeleníti meg, és nem rendelkezik erőforrás-nyomkövetési képességekkel.
- A projektekkel kapcsolatos órákat és költségeket nem lehet nyomon követni
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 8 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 14 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)
13. Airtable
(A legjobb adatbázis-vezérelt projektmenedzsmenthez)
Az Airtable egy táblázatkezelő és adatbázis hibridje, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy intuitív felületet megtartva gazdag adatstruktúrákat hozzanak létre.
Összekapcsolja a különböző táblák közötti rekordokat, így a felhasználók könnyedén létrehozhatnak kapcsolatokat az adatkészletek között. Ez ideális komplex projektek vagy leltárak kezeléséhez. Az adatokat más alkalmazásokból is exportálhatja az Airtable-be.
Az Airtable legjobb funkciói
- Építsd be az AI-t a munkafolyamataidba az ismétlődő feladatok elvégzéséhez
- A drag-and-drop felületek és a „Cobuilder” automatizálási funkciók segítségével gyorsan készíthetsz alkalmazásokat.
- Központosítsa a projektadatokhoz való hozzáférést, és szabványosítsa a folyamatokat és a megosztott adatkészleteket.
Airtable korlátai
- Lassú a válaszadási idő, és néha akadozik a kiterjedt számítások és nagy adathalmazok feldolgozása során.
- A projektmenedzsment felülvizsgálati folyamatokhoz hasonló struktúrák felépítése időigényes, mivel rugalmasak és nincsenek előre elkészített sablonok.
Airtable árak
- Ingyenes
- Csapat: 24 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Airtable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
14. nTask
(A legjobb egyszerű feladatkezeléshez időkövetéssel)
Az nTask egy feladatkezelő szoftver, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a projekttervezést és -végrehajtást minden méretű csapat számára. Kockázatkezelő moduljával a csapatok korán felismerhetik a projektekkel kapcsolatos potenciális kockázatokat, és ennek megfelelően kidolgozhatják a kockázatcsökkentő stratégiákat.
Ezen felül beépített időkövető és értekezletkezelő eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a projektek ütemezését betarthatja és a csapat megbeszéléseit jobban koordinálhatja.
Az nTask legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a problémák előrehaladását, állítsa be a súlyosságukat, rendeljen hozzájuk státuszt, és kapcsolja össze őket feladatokkal vagy projektekkel.
- Tervezzen megbeszéléseket a csapatok között, hogy a közzététel előtt áttekintse és szerkessze a megbeszélés jegyzőkönyvét.
- Integrálja az eszközt kedvenc értekezlet-szoftverével, például a Teams-szel és a Skype-pal.
- Kezelje, figyelje és értékelje a kockázatok hatását a kockázati mátrix, a kockázatcsökkentési tervek és a kockázati frissítések segítségével.
nTask korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- A mobilalkalmazása megbízhatatlan és hibás.
- Az ingyenes verzió csak öt felhasználót engedélyez.
- Hiányoznak az alapvető funkciók, mint például a Kanban táblák, a tömeges műveletek és az alfeladatok.
nTask árak
- Ingyenes (7 nap)
- Prémium: 4 USD/hó
- Üzleti: 12 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
nTask értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
15. Celoxis
(A legjobb projektmenedzsment szoftver portfóliókezeléshez)
A Celoxis egy projekt- és portfóliókezelő eszköz, amely különböző projekteket központosít, kiemeli a függőségeket és összekapcsolja a feladatokat az átfogó célokkal.
Intuitív felületével átfogó képet ad a projekt állásáról és az erőforrásokról. A Basecamp alternatívájaként segít a projektmenedzsereknek a portfólió céljainak elérésében és az erőforrások kezelésében.
Ugyanakkor a Celoxis magas fokú részletességet kínál. A legkisebb feladatokat vagy tevékenységeket is összekapcsolhatja a nagyobb céllal, biztosítva ezzel a csapaton belüli elkötelezettséget.
A Celoxis legjobb funkciói
- Központosítsa a különböző forrásokból érkező projektigényeket, hogy a keresletet a kapacitáshoz igazítsa.
- Készítsen olyan projektterveket, amelyek a piaci feltételekhez igazodnak
- Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és oldja meg a problémákat anélkül, hogy elhagyná a műszerfalat.
- Kezelje a követeléseket, a jövedelmezőséget és egyéb költségvetési mutatókat a projektek és portfóliók között.
- Kövesse nyomon az erőforrásokat, és biztosítsa azokat a kereslet és a készségek alapján.
A Celoxis korlátai
- Nem kínál ingyenes vagy freemium verziót.
- Nincs visszavonás gomb, és ha töröl egy projektelemet, az örökre eltűnik.
- A külső érdekelt felek számára fizetnie kell a fiókokért.
Celoxis árak
- Manager: 25 USD/hó (éves számlázás)
- Csapat tag: 15 USD/hó (éves számlázás)
Celoxis értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5,0 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)
Búcsúzzon el a Basecamp-től, és üdvözölje a ClickUp-ot 👋
Annyi kiváló Basecamp alternatíva közül a csapatok számos lehetőség közül választhatnak, hogy megtalálják a termelékenységet és az együttműködést növelő eszközök megfelelő kombinációját.
Minden opciónak megvannak a maga előnyei, legyen szó a Trello vizuális tábláiról, az Asana feladatkövetéséről vagy a Monday egyszerű munkafolyamatairól.
Ha azonban egy hatékony, mindent magában foglaló megoldást keres, akkor a ClickUp kiemelkedik részletes feladatnézetével, rugalmas célkitűzésével és intelligens automatizálási funkcióival, amelyek csökkentik az ismétlődő munkát.
Mire vár még?
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅