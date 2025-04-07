A 15 legjobb Basecamp alternatíva 2025-ben

Van határidő, amit be kell tartani, feladatok, amiket nyomon kell követni, és egy csapat, amit összehangoltan kell tartani.

Lehet, hogy egy ideig a Basecamp volt a kedvenc platformja, de ha úgy érzi, itt az ideje a változásnak, akkor jó helyen jár.

Bár a Basecamp egyszerűséget kínál, nem mindig felel meg az elvárásoknak, ha mélyebb funkcionalitásról, rugalmasságról, jobb projektláthatóságról vagy speciális eszközökről van szó.

Ebben a blogban 15 Basecamp alternatívát mutatunk be, amelyekkel csapata együttműködése, kommunikációja és termelékenysége új szintre emelkedhet. Készen áll?

A Basecamp korlátai

A Basecampot gyakran dicsérik egyszerűségéért és könnyű használatáért, de korlátai miatt nem minden csapat igényeinek felel meg.

Nézzünk meg néhányat közülük. 👇

Nincs időkövetés: Nem tartalmaz beépített időkövetést, ezért a projektidő követéséhez harmadik féltől származó integrációkra kell támaszkodni.

Nincs címkézési vagy jelölési funkció: Nincs címkézési vagy jelölési funkció, ami korlátozza a feladatok csoportosítását, kategorizálását vagy prioritásainak meghatározását a teendőlisták és a naptárak oldalakon.

Korlátozott funkciók: Nem rendelkezik olyan fejlett nézetekkel, mint a Gantt-diagramok, ami megnehezíti a projekt ütemtervének vizualizálását; emellett hiányoznak belőle olyan funkciók is, mint az elemzés és az erőforrás-tervezés.

Nincs csevegéskezelés: Üzenetküldési funkciókat biztosít, de csevegéskezelési opciók nélkül, mivel a témák vagy beszélgetések archiválása nem lehetséges, ami a munkaterület zsúfoltságához vezet.

Nincs alapvető idővonal: Nem kínál alapvető idővonal-nézetet, ami megnehezíti a feladatok és a függőségek vizuális nyomon követését.

Ezek a korlátozások miatt a Basecamp kevésbé ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek nagyobb rugalmasságra és funkcionalitásra van szükségük.

A Basecamp alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a Basecamp alternatívájaként alkalmas projektmenedzsment szoftverekről. 🎯

Eszköz Használati eset A legjobb ClickUp Feladatok, projektmenedzsment és csapatkommunikáció AI-alapú nyomon követéssel és együttműködéssel Olyan csapatok számára, amelyeknek egy all-in-one platformra van szükségük Notion Jegyzetelés, projekt- és tudásmenedzsment Rugalmas megoldásokat kereső egyének és csapatok Asana Projektmenedzsment, csapatkommunikáció, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) Sokoldalúan használható különböző részlegekben Wrike Projektmenedzsment és erőforrás-elosztás Valós idejű együttműködésre szoruló csapatok Csapatmunka Projektmenedzsment és időkövetés Ügyfelek munkáját kezelő ügynökségek Trello Vizuális feladatkezelés táblákkal Egyszerű projektek és személyes feladatlisták Hétfő Munkafolyamat-automatizálás és projektkövetés Vizuális projektmenedzsmentre szoruló csapatok Smartsheet Projektmenedzsment és jelentések Részletes nyomon követést igénylő komplex projektek Podio Testreszabható projektmenedzsment Személyre szabott munkafolyamatokra szoruló csapatok ProofHub Alapvető projektmenedzsment és csapatmunka Kis- és közepes méretű csapatok Jira Agilis projektmenedzsment és problémák nyomon követése Szoftverfejlesztő csapatok Airtable Adatbázis-kezelés és problémák nyomon követése Rugalmas adatbázis-megoldásra szoruló csapatok nTask Feladatkezelés és projekttervezés Kis csapatok, akik egyszerű feladatkezelő eszközöket keresnek

Mit kell keresni a Basecamp alternatíváiban?

Minden csapatnak más és más projektmenedzsment eszközökre van szüksége. Nézzük meg, milyen további funkciókat kell keresnie a Basecamp alternatíváiban.

Időkövetés és jelentések: Időkövetés, automatizált jelentések és a haladás nyomon követése, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel és a csapat termelékenységével.

Erőforrás-kezelés: Erőforrás-elosztási eszközöket biztosít a munkaterhelés kezeléséhez és a csapat kapacitásának optimalizálásához.

Integrált kommunikációs eszközök: Beépített videohívások, csevegőszobák, kommentárszálak és valós idejű dokumentum-együttműködés.

Munkafolyamat-automatizálás: Mesterséges intelligenciát használ Mesterséges intelligenciát használ a feladatok automatizálásához , például emlékeztetők és feladatfrissítésekhez, növelve ezzel a hatékonyságot.

Harmadik féltől származó integrációk: Könnyen integrálható a meglévő rendszerekkel az egységes munkafolyamat érdekében.

Ügyfélszolgálat és források: Hatékony ügyfélszolgálatot, oktatóanyagokat és közösségi fórumokat biztosít a problémák gyors megoldásához.

Felhasználói felület és kialakítás: Intuitív, könnyen kezelhető kialakítás a gyorsabb bevezetés és felhasználói elfogadás érdekében.

A 15 legjobb Basecamp alternatíva

Annyi projektmenedzsment eszköz közül nehéz megtalálni a csapatának legmegfelelőbbet. Nézzük meg a legjobb Basecamp alternatívákat, amelyek mindegyike valami egyedi megoldást kínál a projektek hatékonyabbá tételéhez. 💁

1. Clickup

(A legjobb all-in-one AI-alapú projektmenedzsmenthez)

A ClickUp projektmenedzsment szoftver az első választásunk a projektmenedzsment és tervezés terén, köszönhetően egyszerű, all-in-one felépítésének és AI-alapú funkcióinak.

A projektek szervezése egyértelmű struktúrával történik, a munkaterületektől a mappákig, listákig, feladatokig és alfeladatokig terjedő hierarchia segítségével. Ez az elrendezés segít minden rendben tartani, így könnyen látható, hogy az egyes feladatok hova tartoznak, és a projekt részletei sem vesznek el a szem elől.

Íme néhány olyan funkciója, amelyek miatt ez a program az AI projektmenedzsment eszközök között az első számú választás:

ClickUp Dashboards

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását különböző nézetekben a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards egyértelmű vizuális áttekintést nyújt a projektekről, a csapat teljesítményéről és a legfontosabb mutatókról.

Minden irányítópult testreszabható különböző kártyákkal, hogy pontosan azt jelenítsék meg, amire szüksége van – például a feladat előrehaladását, a projektmenedzsment KPI-ket és az időbecsléseket –, így adatai rendezettek és könnyen nyomon követhetők maradnak.

Ez a funkció felülmúlja a Basecamp kínálatát, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a konkrét projekt igényeinek megfelelő, testreszabott nézeteket hozzanak létre, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt és a hatékony erőforrás-elosztást.

ClickUp Docs

Kössön össze feladatokat a dokumentumaival a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs egy sokoldalú dokumentumkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre, szerkesszenek és osszanak meg, miközben azokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolják. Az összes fontos információt – például a projektterveket, a találkozók jegyzetét és a legfontosabb részleteket – egy könnyen elérhető helyen tárolja.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű frissítések és kommentek, mindenki összhangban és szervezetten dolgozhat, így könnyű a kapcsolattartás a projekt egész ideje alatt.

ClickUp célok és feladatok

A ClickUp részletes feladatnézetével és azzal a képességével tűnik ki, hogy néhány kattintással automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

A ClickUp Goals segítségével vizualizálhatja az előrehaladást és nyomon követheti a projekt életciklusának különböző szakaszait.

A ClickUp Goals segítségével egyértelmű célokat állíthat be, és azokat kisebb, mérhető célokra bontja. Ezek a célok közvetlenül összekapcsolhatók a feladatokkal, így a csapatok összehangoltan és a mérhető eredményekre koncentrálva dolgozhatnak.

Hozzon létre ClickUp feladatokat a csapatok közötti struktúra és hatékonyság fenntartása érdekében.

A ClickUp Tasks az a hely, ahol a munka elvégzésre kerül. Minden feladat egy projekt lépését jelenti, és listákba vagy táblákba rendezhető a jobb áttekinthetőség érdekében. Hozzáadhat határidőket, prioritásokat és felelősöket a világosság és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

A célok és feladatok együttesen segítik a csapatok szervezettségét, motivációját és a közös célokhoz való igazodását.

Emellett a ClickUp projektmenedzsment sablon is hasznos eszköz a projektmunkafolyamatok racionalizálásához. Akár kis csapatot, akár nagyszabású projektet irányít, ez a sablon segít biztosítani a zökkenőmentes végrehajtást a kezdetektől a befejezésig.

ClickUp Brain és Automations

Összegezze a szálakat, hogy nyomon követhesse a beszélgetéseket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain egy AI-alapú réteget ad hozzá, amely támogatja a projekttervek és az ügyfélkommunikáció tartalomkészítését. Összefoglalja a feladatok frissítéseit és megjegyzéseit, így könnyebb nyomon követni a kommunikációt és a feladatok láthatóságát a projektekben.

Több mint 100 szerepkörön alapuló prompttal a Brain lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kreatív briefeket készítsenek, jelentéseket tervezzenek és hatékonyabban kezeljék a feladatokat.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

Mivel a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a ClickUp Chat segítségével valós időben kielégítheti minden kommunikációs igényét. A csevegőfunkcióval feladatokat rendelhet hozzá, hozzáférhet listákhoz, munkaterületekhez és táblákhoz, AI-alapú összefoglalókat készíthet a beszélgetési szálakról és még sok minden mást.

Végül, a ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a feladatokat, állapotfrissítéseket és értesítéseket, így megszabadulhat az ismétlődő feladatoktól és minimalizálhatja a hibákat.

A ClickUp projektmenedzsment-automatizálási funkcióival csapata a kézi frissítésekkel való bajlódás helyett a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Több feladatnézet: Több mint 15 Több mint 15 ClickUp nézettel vizualizálhatja projektjeinek ütemtervét, az Ön igényeinek megfelelően.

Valós idejű frissítések: Bármilyen eszközről rögzítheti az órákat, és szinkronban maradhat; beállíthatja a feladatok várható időtartamát, és elemezheti a projektekre fordított időt.

Eszközintegrációk: A ClickUp Integrations segítségével könnyedén szinkronizálhatja az olyan eszközöket, mint a Zoom, a Monday és a Google Drive, hogy információkat továbbítson a platformok között. A ClickUp Integrations segítségével könnyedén szinkronizálhatja az olyan eszközöket, mint a Zoom, a Monday és a Google Drive, hogy információkat továbbítson a platformok között.

Testreszabható sablonok: Több mint 1000 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a projektek közötti konzisztenciát.

A ClickUp korlátai

A meredek tanulási görbe és az első beállítás egyes felhasználók számára időigényes lehet.

A testreszabási lehetőségek eleinte ijesztőnek tűnhetnek

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion

(A legjobb testreszabható tudásmenedzsmenthez)

A Notion segítségével a feladatok, jegyzetek és projektek szervezése egyszerű és személyre szabott, így kiváló Basecamp alternatívának bizonyul. A kódolás nélküli felület segítségével saját munkaterületet hozhat létre és kezelhet, az egyszerű teendőlistától a komplex projektkövetőig bármit létrehozhat.

A Notion adatbázisai rugalmas formátumokat kínálnak – táblázatok, táblák, naptárak, listák, idővonalak és galériák –, amelyek megkönnyítik az adatok megtekintését és szervezését a munkafolyamatához igazodva.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott irányítópultokat, amelyek számos oldalról és adatbázisból gyűjtik össze a fontos információkat.

Készítsen wikiként, adatbázisként vagy projektkövetőként használható oldalakat több mint 50 blokktípussal a tartalomhoz.

Valós időben szerkesztheti a projekt dokumentációját , megjegyzéseket fűzhet hozzá, és nyomon követheti a változásokat, hogy együttműködhessen csapatával.

A Notion korlátai

A jegyzetek megosztása nem felhasználókkal kihívást jelent, és nekik nincs lehetőségük a dokumentumok közös szerkesztésére.

Teljesítményproblémák, például lassú betöltési idők és alkalmi késések fordulnak elő nagy adatbázisok vagy összetett oldalak esetén.

Az exportálási lehetőségek korlátozottak, ami megnehezíti az információk más rendszerekbe való átvitelét.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (5700+)

Capterra: 4,7/5 (2300+)

3. Asana

(A legjobb feladatkövetéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Az Asana robusztus megoldást kínál a feladatok és projektek nyomon követéséhez, olyan funkciókkal, mint az ütemtervek, az egyéni mezők és a projekt mérföldkövei.

A Basecamp alternatívájaként a vizuális projektmenedzsmentet hangsúlyozza olyan eszközökkel, mint a Kanban táblák és a Gantt diagramok, így kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek strukturált projektmenedzsment megközelítést keresnek.

Az Asana legjobb funkciói

Az Asana beépített beérkező levelek mappájában automatikus feladatfrissítéseket kap, hogy azonosíthassa a sürgős feladatokat.

Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy pontosabban oszthassa be az idejét.

Tekintse meg munkáját többféle formátumban – listák, táblák, naptárak és idővonalak formájában.

Az Asana korlátai

Nincs időkövetési funkció

Korlátozott feladatkiosztási funkciók; egy adott időpontban csak egy felhasználó rendelhető egy feladathoz.

Asana árak

Személyes: Tíz felhasználó számára ingyenes

Kezdőknek: 8,50 USD/500 hely havonta

Haladó: 19 USD/500 hely havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10 500+)

Capterra: 4,5/5 (13 000+)

4. Wrike

(A legjobb részletes projekttervezéshez és jelentéskészítéshez)

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy minden méretű csapatnak segítsen növelni a termelékenységét és racionalizálni a munkáját.

Emellett áttekinthető képet nyújt a feladatokról, az ütemtervekről és az erőforrásokról. A Wrike robusztus erőforrás-kezelési, automatizálási és projektmenedzsment eszközeivel tűnik ki, amelyek segítségével a csapatok optimalizálhatják a munkaterhelést és automatizálhatják az ismétlődő feladatokat.

A Wrike legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat, jóváhagyásokat, kérelemformanyomtatványokat és tervrajzokat, hogy jobban összpontosíthasson más, magas prioritású feladatokra.

Azonnali betekintést és valós idejű projekt-dashboardokat értékelhet az adatokon alapuló döntések és az agilis vezetés érdekében.

Használjon ellenőrző eszközöket a dokumentumok és videók egymás melletti összehasonlításához és valós idejű visszajelzéshez.

A Wrike korlátai

Nincs jegyzetelő eszköz a jegyzetek feljegyzéséhez

Több mint egy órás késleltetett értesítések olyan alkalmazásokból, mint az Outlook

Nincs csevegési lehetőség, ezért a projektmenedzsereknek harmadik féltől származó integrációkra, például a Slackre van szükségük a kommunikációhoz.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4/5 (3000+)

Capterra: 4,3/5 (2700+)

💡Profi tipp: Ha a csapat tagjai közötti kommunikáció központosítására keres megoldást, fontolja meg a projektkommunikációs terv sablonok használatát. Ezek a sablonok segítik a megbeszélések racionalizálását és biztosítják, hogy mindenki egy irányba haladjon.

5. Csapatmunka

(A legjobb ügyfélközpontú projektmenedzsmenthez)

A Teamwork.com egy sokoldalú, felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a szervezés és a projektvégrehajtás egyszerűsítése, különösen az ügyfélközpontú projektekkel foglalkozó csapatok számára.

A Basecamp-től eltérően a Teamwork.com fejlett jelentéskészítési funkciókat, időkövetést és munkaterhelés-kezelést kínál. Ez egy erősebb választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek részletesebb projektinformációkra és erőforrás-elosztásra van szükségük.

A Teamwork legjobb funkciói

Egyensúlyozza a csapat kapacitását, hogy biztosítsa az erőforrások egészséges kihasználását a projektekben, és megakadályozza a csapat kimerülését.

Kövesse nyomon az időt, az árakat és a kiadásokat a kiegyensúlyozott költségvetés és az optimális ismétlődő bevételek érdekében.

Részletes jelentéseket kaphat a csapat teljesítményéről, és a projektmenedzsment funkciók segítségével prioritásokat állíthat fel a fontos feladatokhoz.

Csapatmunka korlátai

Az ingyenes verzió csak öt aktív projektre korlátozódik.

A mobilalkalmazás nem támogatja az összes funkciót, például a munkaterhelés-tervezőt és az időoldalt.

Csapatmunka árak

Deliver: 14 USD/hó felhasználónként

Grow: 26 USD/hó felhasználónként

Ár: 70 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+)

Capterra: 4,5/5 (600+)

6. Trello

(A legjobb vizuális projektmenedzsment Kanban táblákkal)

A Trello egy rugalmas projektmenedzsment eszköz, amely Kanban-stílusú táblarendszert használ a projektek és feladatok kezeléséhez. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuálisan szervezzék a feladatokat és a munkafolyamatokat.

A Basecamptól eltérően a Trello erőssége az egyszerűségében és rugalmasságában rejlik. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan kiegészítő funkciókat integráljanak, mint a naptárnézetek, az egyéni mezők és az automatizálási eszközök, hogy javítsák a funkcionalitást. Együttműködési funkciói miatt kiváló Basecamp-alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek minimális beállítással a vizuális feladatkezelést helyezik előtérbe.

A Trello legjobb funkciói

Adjon hozzá feladatokat, ütemterveket, termelékenységi mutatókat, naptárakat és egyebeket a Trello táblák „kártyáihoz”.

Parancsok futtatása és automatizált szabályok beállítása a munkafolyamat összes műveletéhez

A feladatokat kártyákon belül ellenőrzőlistákra bontva részletesen nyomon követheti az alfeladatokat.

A Trello korlátai

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a Gantt-diagramok, az időkövetés és az átfogó jelentéskészítő eszközök.

Nehézségek a nagy mennyiségű feladat és a csapat tagjainak kezelésében

Trello árak

Ingyenes csomag: Legfeljebb 10 tábla munkaterületenként

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 600+)

Capterra: 4,5/5 (23 200+)

7. Monday

(A legjobb rugalmas munkafolyamatokhoz és csapatmunkához)

A lista következő helyén a Monday.com áll. Ez egy sokoldalú, felhőalapú csapatmunkát támogató szoftver, amelynek célja a projektmenedzsment egyszerűsítése és a csapat termelékenységének növelése.

Intuitív felületével a Monday.com egy helyen egyesíti a projektkövetést, a feladatkiosztást, az előrehaladás nyomon követését és a csapatkommunikációt. Rendkívül testreszabható munkafolyamatokat és automatizálási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a folyamatokat saját igényeikhez igazítsák.

A Monday legjobb funkciói

Több mint 50 widgetet, például diagramokat és idővonalakat adhat hozzá az adatok vizualizálásához és a haladás nyomon követéséhez.

A kollaborációs eszközökkel, többek között a feladatkiosztással, a megjegyzésekkel, a címkézéssel és a valós idejű frissítésekkel hatékony csapatkommunikációt biztosíthat.

Hozzon létre kódolás nélküli AI munkafolyamatot, és automatikusan elemezzen és kategorizáljon nagy méretű adatokat.

Hétfői korlátozások

A műszerfalak csak táblázatos formátumban érhetők el.

A „Saját feladatok” szakasz nem teszi lehetővé a fejlett szűrést.

A Gantt-diagramok napok szerinti ütemezést tesznek lehetővé, nem pedig a nap konkrét időpontjai szerinti ütemezést, ami megnehezíti a részletes projektmenedzsmentet.

Hétfői árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 200+)

Capterra: 4,6/5 (5100+)

8. Smartsheet

(A legjobb táblázatkezelő alapú projektmenedzsmenthez)

A Smartsheet ötvözi a táblázatkezelő funkciókat a projektmenedzsmenttel, és azoknak a felhasználóknak szól, akik szeretik az adatgazdag, táblázatkezelő-szerű felületeket. Népszerű a projektintenzív környezetben az erőforrások, az ütemtervek és a költségvetések kezelésében.

A Basecamp-től eltérően fejlett automatizálási lehetőségeket, munkafolyamat-testreszabást és részletes jelentéseket kínál. Ezért kiváló alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek mélyebb betekintést és nagyobb ellenőrzést igényelnek.

A Smartsheet legjobb funkciói

Szerezzen be egy felhasználóbarát, ismerős, táblázatkezelőhöz hasonló felületet, amely kiválóan alkalmas Excel-felhasználók számára.

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, hogy ne kelljen közöttük váltogatnia.

A projektspecifikus és projektek közötti erőforrás-nézetek és hőtérképek segítségével oszthatja el az erőforrásokat a projektek között.

Kövesse nyomon a költségvetéseket idő, pénznem és kiadási típusok szerint, hogy elkerülje a költségvetés túllépését, és folyamatosan figyelje a költségküszöbértékeket és a túllépéseket.

A Smartsheet korlátai

Hiányoznak olyan funkciók, mint az oszlopok másolása vagy egyszerre több mint öt cellába történő adatbevitele, amelyek az Excelben megtalálhatók.

A felhasználók panaszkodnak a mobilalkalmazás gyakori lassulására és összeomlásaira.

Smartstreet árak

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

9. Podio

(A legjobb testreszabható projektmunkaterületekhez)

Rugalmas működéséről ismert Podio a projektmenedzsmentet és a közösségi együttműködési eszközöket ötvözi, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy valós időben dolgozzanak együtt. Testreszabható munkaterületei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a csapat konkrét igényeinek megfelelő munkafolyamatokat alakítsanak ki.

A Podio fejlett automatizálási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását és a folyamatok racionalizálását.

A Podio legjobb funkciói

Az „Auto-tasks” funkcióval szükség szerint automatikusan hozhat létre új feladatokat.

Hozzáférés a Podio-ba integrálható alkalmazások piacához a funkcionalitás bővítése érdekében (pl. CRM)

A jobb döntéshozatal érdekében készítsen projektjelentéseket az összegyűjtött adatok alapján.

A Podio korlátai

Kézi munkaidő-nyilvántartást használ, amelynek beállítása és kitöltése időigényes lehet, ráadásul hajlamos az emberi hibákra is.

Az időkövetés, a jelenléti jelentések és a számlák készítése nem automatizálható.

Óránként csak 1000 API-hívás engedélyezett.

Podio árak

Ingyenes

Plusz: 14 USD/hó

Prémium: 24 USD/hó

Podio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

10. Zoho Projects

(A legjobb projektmenedzsment eszköz a Zoho környezetben)

via Zoho

A Zoho elkötelezett felhasználói számára nem kell sokat keresniük a megfelelő projektmenedzsment megoldást – a Zoho Projects egy beépített feladatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy Ön a Zoho ökoszisztémán belül maradjon. Ez egyben költséghatékony megoldás is, különösen, ha már más Zoho alkalmazásokat is használ.

Az egyik kiemelkedő előnye, hogy a Zoho Projects zökkenőmentesen integrálható mind a többi Zoho eszközzel, mind pedig a csapatod által már használt harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ugyanakkor kevésbé intuitív felhasználói felülete és korlátozott jelentéskészítési képességei döntő tényezők lehetnek. Emellett a Zoho platform használata általában inkább nagyobb, összetett igényekkel rendelkező csapatok számára érdemes.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan a feladatokat munkamegosztási struktúrák, univerzális feladatlétrehozás, feladatlisták, emlékeztetők és ismétlődő feladatok segítségével.

Testreszabható elrendezések, mezők, nézetek, állapotok, sablonok és címkék segítségével igazítsa a platformot az Ön igényeihez.

Kommunikáljon és működjön együtt feedek, csevegés, említések, fórumok, e-mailek és dokumentummegosztás segítségével.

Egyszerűsítse az időnyilvántartást a könnyebb számlázás és munkaterhelés-kezelés érdekében

A Zoho Projects korlátai

A műszerfal és az általános felhasználói felület elavultnak tűnik, és hiányoznak belőle a robusztus jelentéskészítési funkciók.

Az információk keresése, rendezése és szervezése nem felhasználóbarát

A testreszabási lehetőségek hatékonyak, de megvalósításuk bonyolult és időigényes lehet.

Zoho Projects árak

Ingyenes: 0 dollár

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 500 értékelés)

G2: 4,3/5,0 (több mint 400 értékelés)

11. ProofHub

(A legjobb központosított projektkommunikációhoz)

A ProofHub egy projektmenedzsment megoldás, amelynek célja a csapatmunka és a termelékenység javítása. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat és alfeladatokat hozzanak létre, azokat a csapat tagjaihoz rendeljék, határidőket állítsanak be, és a Kanban táblákon keresztül vizuálisan kövessék nyomon az előrehaladást.

A platform robusztus fájlmegosztási funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a dokumentumok feltöltését és a verziók ellenőrzését.

A ProofHub legjobb funkciói

Központosítsa összes projektjét újrafelhasználható projektmenedzsment sablonokkal

Állítson be függőségeket, azonosítsa az akadályokat, és tartsa be a határidőket a Gantt-diagramok segítségével; vizualizálja a projekt előrehaladását, és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a Tábla nézet segítségével.

A jelölőeszközökkel áttekintheti és lektorálhatja a fájlokat, majd a „lektorálás” funkcióval azonnal jóvá is hagyhatja őket.

A ProofHub korlátai

A fájlok megtekintésére és letöltésére sávszélesség-korlátozások vonatkoznak.

Nincs offline funkciója

Nem integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Trello és az Asana.

ProofHub árak

Ingyenes

Teljes ellenőrzés: 99 dollár havonta 100 felhasználó számára

Alapvető: 50 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

12. Jira

(Legalkalmasabb agilis és fejlesztésközpontú projektekhez)

A Jira egy projektmenedzsment eszköz, amelyet kifejezetten az agilis módszertant követő szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek.

Kiemelkedő jellemzője a Scrum és Kanban táblák robusztus támogatása, amely lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok vizualizálását és a sprintek pontos kezelését.

A Jira legjobb funkciói

A Scrum táblák segítségével bontsa nagy, összetett projekteket kezelhetőbb részekre.

Vizualizálja a munkafolyamatokat, korlátozza a folyamatban lévő munkákat, és maximalizálja a hatékonyságot a Kanban táblák segítségével.

Tervezze meg hosszú távú céljait, tájékoztassa az érdekelt feleket a legfrissebb fejleményekről, és gondoskodjon arról, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek az idővonal nézet segítségével.

A Jira korlátai

Nincsenek benne olyan fejlett projektmenedzsment funkciók, mint Gantt-diagramok, erőforrásmodulok, kockázati mátrixok és kapacitástervezési lehetőségek.

Nem támogatja több projekt kezelését.

Egyszerre egy csapattag munkaterhelési adatait jeleníti meg, és nem rendelkezik erőforrás-nyomkövetési képességekkel.

A projektekkel kapcsolatos órákat és költségeket nem lehet nyomon követni

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 14 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

13. Airtable

(A legjobb adatbázis-vezérelt projektmenedzsmenthez)

Az Airtable egy táblázatkezelő és adatbázis hibridje, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy intuitív felületet megtartva gazdag adatstruktúrákat hozzanak létre.

Összekapcsolja a különböző táblák közötti rekordokat, így a felhasználók könnyedén létrehozhatnak kapcsolatokat az adatkészletek között. Ez ideális komplex projektek vagy leltárak kezeléséhez. Az adatokat más alkalmazásokból is exportálhatja az Airtable-be.

Az Airtable legjobb funkciói

Építsd be az AI-t a munkafolyamataidba az ismétlődő feladatok elvégzéséhez

A drag-and-drop felületek és a „Cobuilder” automatizálási funkciók segítségével gyorsan készíthetsz alkalmazásokat.

Központosítsa a projektadatokhoz való hozzáférést, és szabványosítsa a folyamatokat és a megosztott adatkészleteket.

Airtable korlátai

Lassú a válaszadási idő, és néha akadozik a kiterjedt számítások és nagy adathalmazok feldolgozása során.

A projektmenedzsment felülvizsgálati folyamatokhoz hasonló struktúrák felépítése időigényes, mivel rugalmasak és nincsenek előre elkészített sablonok.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

14. nTask

(A legjobb egyszerű feladatkezeléshez időkövetéssel)

Az nTask egy feladatkezelő szoftver, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a projekttervezést és -végrehajtást minden méretű csapat számára. Kockázatkezelő moduljával a csapatok korán felismerhetik a projektekkel kapcsolatos potenciális kockázatokat, és ennek megfelelően kidolgozhatják a kockázatcsökkentő stratégiákat.

Ezen felül beépített időkövető és értekezletkezelő eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a projektek ütemezését betarthatja és a csapat megbeszéléseit jobban koordinálhatja.

Az nTask legjobb funkciói

Kövesse nyomon a problémák előrehaladását, állítsa be a súlyosságukat, rendeljen hozzájuk státuszt, és kapcsolja össze őket feladatokkal vagy projektekkel.

Tervezzen megbeszéléseket a csapatok között, hogy a közzététel előtt áttekintse és szerkessze a megbeszélés jegyzőkönyvét.

Integrálja az eszközt kedvenc értekezlet-szoftverével, például a Teams-szel és a Skype-pal.

Kezelje, figyelje és értékelje a kockázatok hatását a kockázati mátrix, a kockázatcsökkentési tervek és a kockázati frissítések segítségével.

nTask korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A mobilalkalmazása megbízhatatlan és hibás.

Az ingyenes verzió csak öt felhasználót engedélyez.

Hiányoznak az alapvető funkciók, mint például a Kanban táblák, a tömeges műveletek és az alfeladatok.

nTask árak

Ingyenes (7 nap)

Prémium: 4 USD/hó

Üzleti: 12 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

15. Celoxis

(A legjobb projektmenedzsment szoftver portfóliókezeléshez)

via Celoxis

A Celoxis egy projekt- és portfóliókezelő eszköz, amely különböző projekteket központosít, kiemeli a függőségeket és összekapcsolja a feladatokat az átfogó célokkal.

Intuitív felületével átfogó képet ad a projekt állásáról és az erőforrásokról. A Basecamp alternatívájaként segít a projektmenedzsereknek a portfólió céljainak elérésében és az erőforrások kezelésében.

Ugyanakkor a Celoxis magas fokú részletességet kínál. A legkisebb feladatokat vagy tevékenységeket is összekapcsolhatja a nagyobb céllal, biztosítva ezzel a csapaton belüli elkötelezettséget.

A Celoxis legjobb funkciói

Központosítsa a különböző forrásokból érkező projektigényeket, hogy a keresletet a kapacitáshoz igazítsa.

Készítsen olyan projektterveket, amelyek a piaci feltételekhez igazodnak

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és oldja meg a problémákat anélkül, hogy elhagyná a műszerfalat.

Kezelje a követeléseket, a jövedelmezőséget és egyéb költségvetési mutatókat a projektek és portfóliók között.

Kövesse nyomon az erőforrásokat, és biztosítsa azokat a kereslet és a készségek alapján.

A Celoxis korlátai

Nem kínál ingyenes vagy freemium verziót.

Nincs visszavonás gomb, és ha töröl egy projektelemet, az örökre eltűnik.

A külső érdekelt felek számára fizetnie kell a fiókokért.

Celoxis árak

Manager: 25 USD/hó (éves számlázás)

Csapat tag: 15 USD/hó (éves számlázás)

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)

Búcsúzzon el a Basecamp-től, és üdvözölje a ClickUp-ot 👋

Annyi kiváló Basecamp alternatíva közül a csapatok számos lehetőség közül választhatnak, hogy megtalálják a termelékenységet és az együttműködést növelő eszközök megfelelő kombinációját.

Minden opciónak megvannak a maga előnyei, legyen szó a Trello vizuális tábláiról, az Asana feladatkövetéséről vagy a Monday egyszerű munkafolyamatairól.

Ha azonban egy hatékony, mindent magában foglaló megoldást keres, akkor a ClickUp kiemelkedik részletes feladatnézetével, rugalmas célkitűzésével és intelligens automatizálási funkcióival, amelyek csökkentik az ismétlődő munkát.

