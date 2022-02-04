100 alapvető termékmenedzsment kifejezés A-tól Z-ig

Mi az a termékmenedzsment?

Még tíz évvel ezelőtt is száz különböző válasz létezett erre a kérdésre. És mindegyik a maga módján helyes volt!

A termékmenedzser feladatkörébe mára már szinte minden beletartozik: a felhasználói élmény, a technológia és az üzleti ismeretek ötvözésével követi nyomon a termék teljes életciklusát, a tervezéstől a bevezetésig, sőt a jövőbeli frissítésekig.

Soknak tűnik? Azért, mert az is. 😳

Mégis, most kiváló időpont ez a termékmenedzserek számára, mert nagy a kereslet irántuk, és egy folyamatosan fejlődő szakmában mindig van valami új és izgalmas, amit meg lehet tanulni.

Itt jön jól ez a termékmenedzsment szótár. 🤓

A listán szereplő alkalmazható kifejezések száma mindenki számára eltérő lesz, és függ a termék igényeitől, a vállalat méretétől, a költségvetéstől és a projekt ütemtervétől.

De még ha ezek közül csak néhány kifejezés is releváns az Ön számára jelenleg, a többi kifejezés segíthet azonosítani a növekedési területeket, elképzelni, merre tart a termék, és tájékoztatni Önt arról, hogy a termékmenedzserek hogyan segítik a vállalatokat céljaik elérésében.

Bónusz: Nézze meg ezeket a termékmenedzsment sablonokat! 📑 ⭐️

A-E Elfogadási kritériumok az Epic számára

Elfogadási kritériumok

Ügyfél által elfogadott, a feladat befejezésének meghatározása (DoD)

Az elfogadási kritériumok azok a feltételek, amelyeknek a szoftvernek meg kell felelnie ahhoz, hogy az ügyfelek vagy az érdekelt felek elfogadják. Végül a termék tulajdonosai határozzák meg, hogy a funkció megfelel-e a felhasználók elvárásainak, vagyis hogy a felhasználói történetben megfogalmazott célnak megfelel-e.

Agilis

Ez a kifejezés olyan termékfejlesztési módszertanra utal, amelynek során a csapatok rövid, kezelhető időkeretekben, úgynevezett sprintekben dolgoznak egy sor feladatot. Az agilis módszertan 12 alapelve a gyakori visszajelzésekre, az ügyfélelégedettségre, a szoftverfejlesztés sebességének növelésére és a rugalmasságra összpontosít.

Az agilis termékcsapat létrehozása rengeteg munkát igényel, és a listán szereplő számos kifejezés segít összeállítani azt!

Vess egy pillantást az összes 12 agilis elvre.

Agilis termékfejlesztés

Agilis szoftverfejlesztés, agilis projektmenedzsment, agilis szoftvermenedzsment, agilis projektmenedzsment, agilis módszertan, agilis módszer, agilis megközelítés, agilis módszer

Ez egy projektmenedzsment technika, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy néhány hét alatt működő termékmodellt hozzanak létre.

Kicsit stresszesnek tűnik, igaz? Valójában ez a módszer rendkívül népszerű, és minden csapatnak megvan a maga sajátos stílusa, amikor az egyedi Agile keretrendszerről van szó!

Az agilis csapatok a projektet kisebb fejlesztési ciklusokra, úgynevezett iterációkra vagy sprintekre bontják.

Minden sprint végén a csapat képes olyan működő terméket szállítani, amely csak a legfontosabb funkciókkal rendelkezik, és készen áll a felhasználói visszajelzések és javaslatok fogadására. A csapat ezeket a javaslatokat figyelembe veszi, és beépíti a következő sprintbe!

Ez a ciklus addig folytatódik, amíg el nem készül a végleges szoftver, amely örömet okoz az ügyfeleknek. Voila!

Az Agile módszertanokból számos más keretrendszer is kialakult, mint például a Scrum , a Kanban, a Lean és az XP.

ART: Agilis kiadási vonat

Az Agile Release Train több Agile szoftverfejlesztő csapatból áll, amelyek nagyvállalati szintű projektek megvalósításán dolgoznak. Ehhez sok emberre van szükség, körülbelül 50-125 csapattagra, akik a projekt különböző részeire koncentrálnak.

A Scrum csapatokhoz hasonlóan az Agile Release Train is rohamokban dolgozik, de a Scrum csapatokkal ellentétben ezek a rohamok sokkal hosszabb ideig tartanak. 🤯

Alfa tesztelés

Az alfa tesztelés a termék első teljes körű tesztelése, amelynek célja annak biztosítása, hogy a termék megfelelően működjön és azt tegye, amit tennie kell. Az alfa tesztelést tekintsd az első lehetőségnek a termék kiadásának teljesítményének és funkcióinak értékelésére.

B

Backlog

A backlog egy lista, amely tartalmazza a felhasználók által igényelt új funkciókat, frissítéseket, hibajavításokat stb. A termék tulajdonosa felelős a termék backlogban szereplő elemek fontossági sorrendjének meghatározásáért, és dönti el, hogy mely elemekkel kell foglalkozni az egyes iterációk elején.

Béta tesztelés

Míg az alfa tesztelés a termék funkcionalitásának első tesztje, a béta tesztelés során a valódi felhasználók tesztelik a terméket a lehetséges hibák vagy hiányosságok felderítése érdekében a bevezetés előtt. Ha béta tesztelést végez, akkor a termék bevezetése előtti utolsó szakaszban van, ezért a legjobb, ha a termék még ellenőrzött környezetben van, amikor a lehetséges problémákat kiküszöböli.

Ha te is színházi gyerek voltál, akkor tekints a bétatesztelésre úgy, mint a premier előtti utolsó főpróbára.

Hibák

Hibák

A hibák a szoftverek nem szándékos vagy váratlan viselkedései, amelyek a termék életciklusának bármely szakaszában előfordulhatnak, akár a termék piacra dobása után is! A hibákat a tesztelők, a felhasználók vagy a minőségbiztosítási mérnökök fedezhetik fel, és míg egyesek azonnal kijavíthatók, mások kijavítása több időt vehet igénybe.

BI: Üzleti intelligencia

Adatok kezelésére, elemzésére és értelmezésére szolgáló stratégiák a megalapozott döntések meghozatalához. Ezek az adatok általában számos forrásból származnak, például iparági jelentésekből, vásárlói visszajelzésekből, felhasználási adatokból és versenytársakra vonatkozó kutatásokból.

Burndown-diagram

Kiadási burndown diagram, sprint burndown diagram

A burndown diagram segít az agilis projektmenedzsereknek nyomon követni a projektben még hátralévő munkamennyiséget és a munka befejezéséhez szükséges időt, azáltal, hogy a sprintben még hátralévő időt a befejezetlen feladatok számával méri.

Profi tipp: Egy agilis projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, előrejelzett haladási vonalat jeleníthet meg a burndown diagramon, amely kiemeli, hogyan alakulna a projekt haladása, ha a csapat ugyanolyan ütemben dolgozna.

C

Elvándorlás

Ügyfélelvándorlás

Ez az a szám vagy százalék, amely az előfizetést lemondó, a terméket nem használó vagy a megújítást elutasító ügyfelek arányát jelenti. Ez végső soron káros hatással lehet az ismétlődő bevételekre, ezért a legjobb, ha megkeressük a probléma gyökerét!

Kérdezze meg ügyfeleit, hogy van-e visszajelzésük vagy problémájuk – lehet, hogy könnyen megoldható!

Versenyzőelemzés

A közvetlen vagy közvetett versenytársak hasonló termékeinek erősségeinek és gyengeségeinek értékelése. Tartsa szem előtt ezt az elemzést, amikor meghatározza egyedi értékajánlatát!

Nézze meg ezeket a versenyképességi elemző eszközöket!

Koncepció áttekintése

Ez az új termék kezdeti ötlete, valamint a termékmenedzserek és az érdekelt felek által végzett folyamat, amelynek során különböző termékkoncepciókat vizsgálnak meg, hogy eldöntsék, melyik változat lenne a legsikeresebb.

Folyamatos integráció

CI, folyamatos szállítás

A folyamatos integráció egy agilis gyakorlat, amelynek során a fejlesztők folyamatosan hozzáadják kódjukat a fő rendszerhez. A fejlesztők önállóan dolgoznak egy funkción, és miután elkészült, azt tesztelik, hogy nincs-e benne hiba. Miután az automatizált tesztet sikeresen teljesítette, hozzáadják a végleges szoftverhez.

Folyamatos telepítés

A folyamatos integrációhoz és a CI-hez hasonlóan a folyamatos telepítés is egy olyan stratégia, amely lerövidíti a kód írása és a végleges szoftverhez való hozzáadása közötti időt. Az automatizált teszteléshez és kiadásokhoz hasonlóan ez az agilis gyakorlat is segít biztosítani, hogy a hibákat és a visszajelzéseket időben kezelni lehessen.

Bónusz: Nézze meg a 2023-as év 10 legjobb folyamatos telepítési eszközét szoftverfejlesztő csapatok számára

Konverziós arány

Ez az Ön webhelyének látogatói, potenciális ügyfelei vagy kattintásai közül azoknak a százalékos aránya, akik később fizető ügyfelekké válnak. Gondoljon erre úgy, mint a vásárló ügyfelek számának és a boltba belépő összes ügyfél számának hányadosára.

Ügyfélélmény

CX

Ez minden olyan interakcióra utal, amely a vevő és a vállalkozás között létrejön, és arra, hogy a vevő milyen benyomást szerez a vállalatról általában. Ide tartozik minden találkozás a termékkel, a vevői siker folyamatok, a marketing, az értékesítés és a reklámozás.

Vásárlói visszajelzések

Ez minden olyan információ, amelyet az ügyfelek a termékkel kapcsolatos tapasztalataikról vagy a termék használatáról adnak meg. Azáltal, hogy megosztják elégedettségüket a szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatban, Ön és csapata szükség szerint javításokat végezhet vagy hibákat javíthat. Ha proaktív módon felméréseket, kérdőíveket vagy véleménymegosztási lehetőségeket biztosít az ügyfelek számára, az segíthet termékének versenyelőnyét megőrizni!

Ügyfélmegtartás

Ügyfélmegtartási arány, CRR

Míg a churn azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik nem újítják meg szerződésüket, addig a customer retention azokra vonatkozik, akik megújítják szerződésüket vagy előfizetésüket. A legjobb módja a egészséges ügyfélmegtartási arány fenntartásának az, ha megbízható és elkötelezett kapcsolatot alakít ki vállalkozása és az ügyfelek között, hogy azok elkötelezettek és elégedettek maradjanak!

Ügyfélsiker

Terméke akkor ér el sikert a vásárlók körében, ha a vásárló képes megoldani azt a problémát, amelynek megoldására a termékét kifejlesztették. A pozitív értékelések, az aktív vásárlói visszajelzések és a magas vásárlói megtartási arányok jó mutatói a vásárlói siker elérésének.

Funkcióközi csapat

A funkcióközi csapat különböző készségekkel, tehetségekkel és érdeklődési körökkel rendelkező tagokból áll, akiknek célja egy új termék gyors piacra dobása vagy egy adott probléma megoldása.

D

DAU: napi aktív felhasználók

A napi aktív felhasználók számának nyomon követése egy gyakori módszer az elkötelezettség mérésére, amelynek segítségével meghatározható az ügyfelek megtartási aránya. Az „aktív felhasználó” fogalmát a termék funkciója és használata határozza meg, és bár a magas elkötelezettség tűnhet célnak, ez egyben a munkafolyamat szűk keresztmetszeteinek mutatója is lehet.

Egyéb gyakori elkötelezettségi mutatók közé tartoznak a heti aktív felhasználók (WAU) és a havi aktív felhasználók (MAU).

Függőségkezelés

A függőségek leírják az egyes feladatok vagy funkciók egymáshoz fűződő viszonyát, és meghatározzák, mikor lehet őket teljesíteni. A függőségeket feltétlenül figyelembe kell venni a projekt ütemtervének elkészítésekor és a termékcsapat hatékonyságának figyelemmel kísérése során, mert ha a B feladat függ az A feladattól, akkor a B feladat csak akkor kezdődhet meg, ha az előző feladat befejeződött.

Tervezés

A termékek vizualizálásának, definiálásának, létrehozásának és fejlesztésének folyamata egy adott probléma megoldása vagy a vevői igények kielégítése érdekében.

Tervezők

A tervezők megalkotják a termék megjelenését, hangulatát és funkcióit. Feladatuk a termék és funkcióinak bemutatásának megtervezése, a felhasználói élmény javítása és a jövőbeli változatoknál a problémás pontok csökkentése. A termékfejlesztés minden szakaszában általában több tervező is részt vesz, többek között:

Terméktervezők

Felhasználói élménytervezők

Ügyfélélmény-tervezők

Interakciótervezők

Tervezési gondolkodás

Ez egy emberközpontú tervezési folyamat, amely megköveteli, hogy megértsd a célközönség problémáit és igényeit. Az elképzelés az, hogy ha empatikusan viszonyulsz a terméked felhasználóihoz, jobban előre láthatod a problémákat és innovatívabbá teheted a termékedet, mert jobban ráhangolódsz az ügyfelek igényeire.

Tervezési koncepció

A tervezési koncepció a termék tervezett kialakításának rövid leírása – gondoljon rá úgy, mint a termék értékét hangsúlyozó rövid bemutatóra. A tervezési koncepciónak:

Mutassa be a problémát, amelyet terméke megoldani fog

Határozza meg célközönségét

Írja le, hogyan fogják az emberek használni a terméket

Nézze meg ezeket a termékmenedzsmenthez használható AI eszközöket!

Fejlesztés

Új termék létrehozásának, új iteráció bevezetésének vagy funkciók hozzáadásának folyamata, amelynek célja a meglévő termékkel kapcsolatos ügyfélélmény javítása.

Fejlesztők

Míg a tervezők megalkotják a termék megjelenését, hangulatát és funkcióit, a fejlesztők feladata ezeknek a terveknek a megvalósítása.

Digitális átalakulás

Digitális átállás

A hagyományos üzleti folyamatok korszerűsítése az új digitális technológiák előnyeinek kihasználása érdekében. Ezzel a vállalkozások hatékonyabbá, több ügyfél számára elérhetőbbé és skálázhatóbbá válnak. Ez a folyamat évekig is eltarthat, és célzott stratégiát igényel a vállalkozás ügyfélélményének fenntartása és javítása érdekében.

Diszrupció

Alapvetően új termék

Innovatív technológia, termékek vagy gondolkodásmód, amely új iparágat vagy piacot hoz létre, és versenyre kel a már meglévővel.

Divergens gondolkodás

Brainstorming új, egyedi, kreatív megoldások keresésére egy meglévő probléma megoldására.

E

Ökoszisztéma

Különálló termékek csoportja, amelyeket együttesen használnak a nagyobb érték elérése vagy egy kapcsolódó problémakör megoldása érdekében.

Epic

Epic Stories

Az epika egy olyan ötlet vagy funkció, amely kisebb felhasználói történetekre bontható, hasonlóan ahhoz, ahogy Harry Potter hihetetlen évei a Roxfortban hét fantasztikus könyvre oszthatók.

Universal via GIPHY

A termékfejlesztésben egy „Mobil felhasználói felület fejlesztése” nevű epika három felhasználói történetből állhat: „Mobil kosár hozzáadása”, „Sebesség optimalizálása” és „Egységes betűtípus”.

Minden felhasználói történet ezután kezelhető feladatokra bontható, és méretük miatt több sprintben kerülnek megvalósításra.

F-J Funkciók a elvégzendő feladatokhoz

Funkció

A termék jellemzői azok a tulajdonságok és képességek, amelyek a terméket működőképessé teszik és kiemelik a piacon található hasonló termékek közül.

Funkciók ellenőrzése

A funkciók ellenőrzése a termék funkcióinak (jellemzőinek és funkcióinak) áttekintése annak megállapítására, hogy hány ügyfél használja azokat és milyen gyakran. Ezeket az ellenőrzéseket gyakran grafikonon vagy táblázatban ábrázolják, és az információkat felmérésekből, ügyfélinterjúkból, online használati adatokból vagy elemző eszközökből lehet összegyűjteni.

Funkciók pontszáma

Ez egy másik módszer a funkciók rangsorolására, amely kizárólag a teljesítménymutatókon alapul, és nem veszi figyelembe a vásárlói visszajelzéseket vagy értékeléseket. A funkciók pontszámait az adott funkció sikere határozza meg olyan területeken, mint az értékesítés, a vásárlói megtartás, a hatékonyság és a fejlesztéshez szükséges idő.

FDD: Funkcióvezérelt fejlesztés

Ez az agilis keretrendszer a szoftverfejlesztési folyamatot teljes egészében a funkciók megvalósítása köré szervezi. A termékfejlesztést kisebb részekre (funkciókra) bontja, amelyek célja különböző ügyfélközpontú igények kielégítése.

G

Gantt-diagram

Projekt ütemterv

Egy vízszintes oszlopdiagram, amely vizuálisan ábrázolja a projekt ütemtervében szereplő feladatok sorrendjét, és megmutatja, mely feladatok függnek egymástól. Minden feladatnak van kezdő és befejező dátuma, így a csapat nem haladhatja túl a határidőket.

További információkat a Gantt-diagramokról szóló útmutatónkban talál!

Cél

Sprint cél, iterációs cél

A termékmenedzsmentben a célok sokkal konkrétabbak lehetnek, mint pusztán a termék időbeni elkészítése vagy egy olyan minőségi termék szállítása, amelyet az emberek használni fognak. Minden sprintet általában egy konkrét cél, vagy a Scrum-csapat által az adott feladatokból elérni kívánt eredmény határol.

Ezek a célok általában a szoftver működő modellje, amelyet bemutathatnak az érdekelt feleknek.

Az agilis projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, beépített funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítségével valós időben követheted nyomon a sprint céljaidat!

GOOB: Get-Out-Of-The-Building (Kijutni az épületből)

Röviden: ez a rövidítés azt jelenti, hogy ott kell találkozni az ügyfelekkel, ahol ők vannak. A termékfejlesztő csapatok gyakran ellenőrzött körülmények között tesztelik és használják termékeiket, de az ügyfelek nem így tesznek. Ha kilép az épületből, megismerheti ügyfeleit abban a környezetben, ahol ők fogják használni a termékét.

Ez a vállalat stratégiai és taktikai terve, amelyben meghatározza, hogyan kívánja sikeresen lebonyolítani a termék bevezetését. A terv tartalmazza az árazást, az értékesítési stratégiákat, a vásárlói út térképét, a marketinget, a költségvetést, az ügyfélszolgálatot és egyebeket.

H

Hardvertermék

A hardver a termék fejlesztéséhez vagy használatához szükséges tárgyi eszközöket és mechanikus berendezéseket jelenti. Ide tartoznak a számítógép fizikai alkatrészei és a használatához szükséges elemek, például a billentyűzet, a monitor vagy az egér.

I

Ötletkezelés

Ez a termék fejlesztését célzó ötletek gyűjtésének, rendszerezésének és elemzésének folyamata. Az ötletek származhatnak ügyfelek visszajelzéseiből, partnerektől vagy belső forrásokból, és különböző prioritással rendelkezhetnek.

Ötletelés

Új ötletek kidolgozásának és kidolgozásának folyamata brainstorming üléseken, listák vagy gondolattérképek segítségével.

Inkrementális termék

Inkrementális innováció

Ez egy olyan fejlesztési modell, amelyben minden iteráció az előző verzióra épül, anélkül, hogy azt felváltaná. Míg minden új verzió az előző továbbfejlesztett változata, az előző termék továbbra is működőképes.

Intuitív

Intuitív tervezés

Az intuitív termék könnyen illeszkedik a vevő meglévő gondolkodásmódjához és munkamódszereihez. Használata természetesnek tűnik, és gyorsan meg lehet tanulni.

Integráció

Ha egy alkalmazás integrálható egy másikba, az azt jelenti, hogy a két szoftver szinkronizálható a másik adatával és munkafolyamatával.

J

JTBD: Elvégzendő feladatok

Ez arra a munkára vagy feladatra utal, amelyet az ügyfél megpróbál elvégezni annak érdekében, hogy jobban megértse a problémáit és a megoldás keresésének motivációit.

K-O Kaizen és lehetőségek pontszáma

Kaizen

A kaizen az a koncepció, amely szerint a csapat tagjai a termék használatával kapcsolatos saját tapasztalataik alapján folyamatosan keresik a fejlesztési lehetőségeket.

Kanban

A Scrumhoz hasonlóan rögzített és tervezett iterációk helyett a Kanban csapatok a prioritást élvező feladatokon dolgoznak, amint azok beérkeznek. Ez egy rendkívül vizuális agilis keretrendszer, amelynek célja a folyamatos munkamenet biztosítása, torlódások nélkül.

A csapatok korlátozzák az egyidejűleg elvégezhető feladatok számát (ez az úgynevezett WIP-korlát), így a csapat nem végez több feladatot egyszerre, és nem lassul a termelékenység.

Tudja meg, hogyan segíthet a ClickUp a Kanban projektmenedzsment beállításában .

Kanban tábla

Feladatlap, fehér tábla, parafatábla

A Kanban tábla egy fizikai vagy vizuális parafatábla, amely 3-4 oszlopra van felosztva, hogy a projekt összes munkáját láthatóvá tegye. A Kanban tábla minden oszlopa a feladat állapotát jelzi, a „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész” állapotok között.

A Kanban rendszerben minden feladatot egy cetli vagy kártya jelöl. Amikor egy csapattag befejezi a feladatot, a kártyát áthelyezik a megfelelő oszlopba.

További 20 példát itt találhat.

Kano-modell

A termékfunkciók fontossági sorrendjének megállapítása aszerint, hogy mennyire valószínű, hogy azok kielégítik az ügyfelek igényeit. Az elégedettség valószínűségének és a fejlesztés költségeinek összehasonlításával a termékcsapat eldöntheti, hogy stratégiai szempontból célszerű-e azokat felvenni a fejlesztési tervbe.

KPI-k: kulcsfontosságú teljesítménymutatók

A KPI-k a termék sikerének meghatározásához használt legbefolyásosabb mennyiségi mutatók. A pénzügyi siker, a bevétel, az ügyfélmutatók és az új felhasználók száma gyakori KPI-k, de a vállalat számára legfontosabb mutatók a termék típusától és az általa betöltött egyedi céltól függenek.

L

Karcsú termékfejlesztés

Lean szoftverfejlesztés

A fejlesztési folyamatot optimalizáló elvek és gyakorlatok. Inspirálta a Toyota által az 50-es években bevezetett lean gyártási megközelítés .

További információk a Lean projektmenedzsment ről és a Lean elvekről a témával foglalkozó cikkeinkben találhatók.

Életre szóló érték

Ügyfélélettartam-érték, CLV, CLTV

Ez az a becsült teljes bevétel, amelyet egy ügyfél az üzleti kapcsolatuk teljes időtartama alatt generál egy vállalkozás számára. Ez alapján határozzák meg a vállalkozások az ügyfelek hozzáadásának és támogatásának költséghatékonyságát az idő függvényében.

Életciklus

A termék életciklusának minden szakasza, az első ötlettől kezdve a fejlesztésen, az iterációkon, a növekedésen át egészen a végső hanyatlásig.

M

MRD: Piaci követelmények dokumentuma

A termékmenedzser által készített írásos dokumentum, amely stratégiailag meghatározza a termék iránti keresletet és követelményeket. Az MRD tartalmazza a termék vízióját, a célpiacot, a felhasználói személyiségeket, a megoldásokat és a termék lehetséges bevételeit.

MVP: minimálisan életképes termék

Ez egy olyan termék, amely még a fejlesztés korai szakaszában van, és csak a termékötlet megvalósításához szükséges funkciókkal rendelkezik. Még a minimális funkciószámmal is, minél hamarabb vonzza a vásárlókat a termékéhez, annál hamarabb kaphat visszajelzéseket és javíthat a jövőbeli verziókon.

Mockup

A makettek a termék valósághű rajzai vagy fizikai modelljei, de nem rendelkeznek funkcionalitással. Ezek a csapat elképzeléseinek vizuális ábrázolása vagy leírása a termékről.

MRR: havi ismétlődő bevétel

A havonta generált bevétel kiszámítása, vagyis az összes folyamatos bevétel havi összegre osztva.

N

Igényfelmérés

Azonosítsa azokat a területeket, ahol ügyfelei megoldásra szorulnak. Ehhez meg kell ismernie és meg kell értenie ügyfeleit, hogy megérthesse a problémáikat, és hogy terméke hogyan tudná pótolni a hiányosságokat.

NPS: Net Promoter Score (nettó ajánlói index)

Ez egy egyszerű felmérés, amelynek segítségével meg lehet állapítani, hogy az ügyfelek mennyire elégedettek a termékkel. Ha az ügyfélút több szakaszában ismételten megkérdezi az ügyfeleket, hogy 0-10-es skálán értékeljék a terméket, akkor általánosabb vagy részletesebb értékelést kaphat.

O

OKR-ek: Célok és kulcsfontosságú eredmények

A KPI-khez hasonlóan az OKR-ek ( Objectives and Key Results, célok és kulcs fontosság ú eredmények) is a termék eredményeinek mérésére szolgálnak, de az OKR-ek egyértelmű célok vagy célkitűzések meghatározásán alapulnak, amelyeket egy meghatározott időkereten belül nyomon követnek és értékelnek.

Lehetőségi pontszám

Ez a stratégia azoknak a funkcióknak az azonosítására szolgál, amelyeket a vásárlók szükségesnek tartanak, de nem tudnak hatékonyan használni. Ha folyamatosan keresi a termékében rejlő lehetőségeket, növelheti a vásárlói hűséget, és egyúttal új vásárlókat is vonzhat!

P-T Téma felé fordulás

Pivot

Üzleti stratégiájának vagy irányvonalának megváltoztatása a termék piacának eredményei, az eredeti stratégia hibái vagy a verseny nyomása miatt.

NBC via GIPHY

Prioritások meghatározása

A backlogban szereplő tételek vagy kezdeményezések fontossági sorrendbe állítása annak eldöntése érdekében, hogy melyiket fejlesszék tovább.

Termék

Ezért vagyunk itt! Terméke egy olyan termék vagy szolgáltatás, amely megoldja a vevő problémáját vagy kielégíti igényét. A termék lehet letölthető vagy fizikai termék, ingyenes vagy megvásárolható – vagy ezek kombinációja!

Termékfelfedezés

A termékek felfedezése a vásárlók mélyreható megértéséből fakad, amelynek célja olyan termékek létrehozása, amelyek megoldják a vásárlók által rendszeresen tapasztalt legfontosabb problémákat. A vásárlók igényeinek átfogó megértése segíthet a fejlesztett termékek fontossági sorrendjének meghatározásában és biztosíthatja, hogy azoknak legyen piaca.

Termékelemzés

Beágyazott eszközökkel gyűjtött objektív kvantitatív adatok, amelyek segítségével megérthető, hogyan használják az ügyfelek a termékeit. Ezek az elemzések tartalmazhatják a felhasználók által bizonyos műveletek elvégzésére fordított időt, a termék használatának útját bemutató térképet, vagy a leggyakrabban használt funkciókat.

Termékvezérelt növekedés

Ez azt jelenti, hogy a terméket elsődleges vonzerőként használják az ügyfelek megnyerésére. A vállalatok korlátozott mértékben ingyenesen kínálhatják termékeiket, azzal a lehetőséggel, hogy további funkciókat adjanak hozzá felár ellenében, vagy ingyenes próbaidőt biztosítsanak, amelynek során az új ügyfelek egy meghatározott ideig teljes mértékben használhatják a terméket, mielőtt újra fizetnének a hozzáférésért.

Termékmenedzser

A termékmenedzser a fejlesztési folyamat során a kezdetektől a végéig segíti az Agile csapatot. Fő feladataik a következők:

A fejlesztési folyamat során felmerülő problémák kezelése

biztosítja, hogy a csapat betartsa a projekt határidőit

együttműködés a vállalat más részlegeivel, például az értékesítéssel, a marketinggel és az ügyfélszolgálattal

Ismerje meg, hogyan használják a termékmenedzserek a ClickUp alkalmazást.

Terméküzemeltetés

A terméküzemeltetési szerepkörök feladata, hogy segítsék a funkciók közötti csapatok hatékony munkáját. Segíthetnek a kutatáshoz szükséges ügyfélinterjúk lebonyolításában, felügyelhetik a minőségbiztosítási ellenőrzéseket, racionalizálhatják a fejlesztési folyamatokat, vagy együttműködhetnek a támogató csapatokkal.

Termék tulajdonos

Tulajdonos

Ezek az Agile vagy Scrum csapat legfontosabb tagjai . Ők határozzák meg a végleges szoftver vízióját és funkcióit, de a funkciókat nem szeszélyből választják ki!

Gondosan megértik az ügyfelek igényeit és követelményeit, ezeket a termékbacklogba felveszik, visszajelzéseket kapnak az ügyfelektől, és azokat továbbítják a fejlesztőcsapatnak.

Ez a dokumentum a teljes fejlesztési folyamatot részletezi. Tartalmazza a termék képességeit, kialakítását, leírását és a szállítás részleteit. Ez a dokumentum felsorolja mindazt, amivel a terméknek rendelkeznie kell, mielőtt piacra kerülhet vagy elkészültnek tekinthető.

Próbálja ki PRD-sablonjainkat!

Termékfejlesztési ütemterv

A termékfejlesztési ütemterv a teljes projektterv tömör keretrendszere. Az ütemterv nem áraszt el részletekkel, hanem lehetővé teszi a termékfejlesztés ütemtervének, a fontos mérföldköveknek és a céloknak a megtekintését.

A terv legfontosabb elemeinek kiemelésével a roadmapping segít csapatának a közelgő feladatokkal kapcsolatos ütemtervet betartani.

Termékleírás

Ez a dokumentum hasonló a PRD-hez, de tömörebb és lényegre törőbb. Tartalmazhat tervrajzokat vagy a termék célközönségével kapcsolatos fontos információkat, de elsősorban arra szolgál, hogy megválaszolja, miért készül a termék vagy funkció, milyen célokat szolgál, és hogyan mérhető a sikere.

Prototípus

Míg a makett egy rajz vagy fizikai ábrázolás, amely megmutatja, hogyan fog kinézni a termék, addig a prototípus egy korai modell, amely már annyira fejlett, hogy a vásárlók tesztelhetik a funkcionalitását.

Q

Minőségbiztosítás

Ez egy vállalat azon folyamata, amelynek célja a termékek minőségének biztosítása és javítása a termékfejlesztés minden szakaszában. A minőségbiztosítás egy proaktív megközelítés, amely segít a vállalatoknak magas minőségű, pozitív felhasználói élményt nyújtó termékeket szállítani.

R

Kiadási terv

A kiadási terv bemutatja a következő kiadásban szereplő összes funkciót, a becsült kiadás dátumával együtt, és általában néhány hónapos időszakra vonatkozik. Gondoljon rá úgy, mint egy agilis projekt filmelőzetesére.

Retrospektíva

Retrospektív megbeszélés, Sprint retrospektív

A retrospektíva egy Scrum-megbeszélés, amelyen a csapat a sprint végén elemzi teljesítményét.

A csapat agilis mutatókat, diagramokat és jelentéseket használ, hogy meglássa, mely területeken teljesítenek jól, és melyeken kell még fejlődniük.

Az agilis mutatók kézi nyomon követése helyett az agilis projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, pontos grafikonokat és táblázatokat kínálnak, amelyek segítenek csapatának a sprint retrospektívában.

S

Scrum

Scrum projektmenedzsment

A Scrum egy agilis módszertan, amelynek keretében a csapatok 2-4 hétig tartó rövid munkamenetekben, úgynevezett sprintekben dolgoznak, hogy elkészítsék a termékeket, amelyek készen állnak a vásárlói visszajelzések fogadására.

A Scrum-csapatok terveket készítenek és rendszeres megbeszéléseket tartanak, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival, és a sprint során folyamatosan nyomon követhesse a folyamatot.

Split-teszt és A/B-teszt

Két változat teljesítményének összehasonlítására szolgáló tesztek. Az A/B teszteket gyakran használják a termékmenedzsmentben a legjobban teljesítő opció azonosítására. Például, ha egy új felhasználói felület két változatát tesztelték, akkor az A/B tesztben az a változat nyer, amelyik a legtöbb felhasználói interakciót eredményezte.

További információk az A/B tesztelő eszközökről itt találhatók.

Sprint

Iterációk

A sprintek rövid, intenzív munkaszakaszok, amelyek segítenek a csapatoknak a termékfejlesztés során a tervhez tartani magukat. Általában 2-4 hétig tartanak, és több feladatot is magukban foglalnak, amelyek segítenek elérni a projekt ütemtervének következő fontosabb mérföldkövét. A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhatja és kezelheti saját sprinteit!

Stage-Gate

Stage-Gate folyamat

Ez a termékfejlesztési folyamat különböző fázisokra vagy „szakaszokra” való felosztásának folyamata, amely magában foglalja a hatókör meghatározását, az üzleti tervet, a fejlesztést, a tesztelést és a bevezetést. Ezen szakaszok előrehaladásának áttekintésével meghatározható, hogy a termék hogyan halad tovább a következő fázisba.

Érdekelt felek

Ez a csapaton kívüli, a projekthez kapcsolódó bármely személyre utal. Lehet befektető, ügyfélkapcsolati menedzser, értékesítési csapat vagy ügyfél.

További információk az érdekelt felekről itt találhatók.

Történetpontok

A sztoripont egy felhasználói sztorihoz rendelt egység, amely kifejezi, hogy mennyi idő és energia szükséges az adott feladat elvégzéséhez. Tehát egy magasabb szám egy nehezebb, több időt igénylő feladatot jelöl. Ez egy relatív becslési technika, ami azt jelenti, hogy a számokat az egyes feladatokhoz más hasonló feladatokhoz viszonyítva rendelik hozzá.

SWOT-elemzés

A SWOT-elemzés egy tervezési módszer, amely stratégiailag és proaktívan veszi figyelembe a termék lehetséges erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A termék erősségei és gyengeségei gyakran belső tényezők, míg a lehetőségek és veszélyek külső tényezőkhöz kapcsolódnak (pl. a piac, a versenytársak, lehetséges trendek).

T

Műszaki termékmenedzser

A műszaki termékmenedzser szorosabban együttműködik a mérnöki csapatokkal, mint az értékesítési vagy üzleti csapatokkal, és műszaki háttérrel rendelkezik, hogy segítsen a projekt fejlesztési aspektusaiban.

Bónusz: Nézze meg a 10 legjobban ajánlott műszaki írási eszközt.

Téma

A termék témája egy nagyon magas szintű terv a termékedhez. Ez általában összefoglalható a termék céljával vagy a „milyen problémát old meg ez a termék?” kérdésre adott válasszal.

U-Z használati esetek és Zeta pontszám

Használati eset

Ez egy egyszerű és nagyon valószínű forgatókönyv, amely elmagyarázza, hogyan használná az ügyfél a termékét egy probléma megoldására. Bár ezek hipotetikus példák, elég gyakoriak ahhoz, hogy hihetőek és azonosulhatóak legyenek, és segítenek bizonyítani a termék különböző részeinek szükségességét és értékét.

Felhasználói kutatás

Az ügyfelek igényeinek megértése azáltal, hogy megfigyeljük, hogyan végzik el a feladatokat, hogyan használják más termékeket, és megismerjük gondolkodási folyamatukat.

UX: Felhasználói élmény

Összefoglalás az ügyfelek termékkel való interakcióiról. A felhasználói élmény (UX) azt mutatja, hogy az emberek hogyan érezték magukat a termék használata közben, milyen volt a hozzáállásuk a termék használatához, mennyire volt könnyű a használata és milyen kihívásokkal jártak.

Felhasználói személyiség

A felhasználói személyiség egy fiktív ügyfél, aki a termék ideális felhasználóját képviseli. Ez egy átfogó pillanatfelvétel a célközönségről, beleértve az életkort, a szakmát, a karrier szakaszát, esetleg a földrajzi elhelyezkedést és a gyakori problémákat, amelyekkel szembesülnek.

Nézze meg ezeket a felhasználói személyiség sablonokat!

Felhasználói folyamatok

Ezek vizuális ábrázolásai annak az útnak, amelyet a felhasználó bejár, miközben egy alkalmazáson feladatok elvégzésére kerül sor. Általában táblázatban vagy diagramban ábrázolják, és a felhasználói áramlás feltérképezése segít a csapatoknak intuitívabb felületeket létrehozni és optimalizálni azt a folyamatot, amelyet a ügyfelek egy sor feladat elvégzéséhez követnek.

Felhasználói történet

Felhasználói célok

Ez egy adott termékjellemző vagy funkció rövid leírása, amelyet a vásárlók hasznosnak találnak. A tipikus felhasználói történetek körülbelül így nézhetnek ki:

„(Felhasználónév/típus)ként szeretnék (valamit tenni), hogy (egy célt elérhessek).

Alapvetően egy informális magyarázat azokról a funkciókról, amelyeket valaki a rendszerben szeretne látni.

V

Értékajánlat

Egyedülálló értékajánlat

Ez az ajánlat, amely bemutatja termékének célját, előnyeit és a piacon lévő más termékekkel szembeni megkülönböztető jellemzőit. Ez arra szolgál, hogy a vásárlókat arra ösztönözze, hogy más hasonló termékek helyett az Ön termékét válasszák, és bemutatja, mi teszi termékét értékesebbé vagy versenyképesebbé.

A vevő hangja

Ez az általános kifejezés a visszajelzésekre és a minőségi vagy mennyiségi adatokra, amelyek az ügyfelek igényeivel vagy a termék által megoldani kívánt problémákkal kapcsolatosak.

W

Vízesés

Ez egy hosszú távú, lineáris fejlesztési módszer, amelynek minden fázisa egymást követi, és minden fázist be kell fejezni, mielőtt a következő fázis megkezdődhet. Ez egy lépésről lépésre haladó folyamat, amely a szükséges dokumentumok összegyűjtésével és a követelmények meghatározásával kezdődik, majd a tervezéssel, a kódolással, a teszteléssel stb. folytatódik, átfedések nélkül.

Vázlat

A maketthez vagy prototípushoz hasonlóan a vázlat is a termék alapvető ábrázolása, azzal a különbséggel, hogy csak annak funkcióját mutatja be. Ez gyakran egy nagyon egyszerű megjelenésű weboldal, amelynek célja csak a funkciók elrendezése és annak bemutatása, hogy a felhasználók hogyan fogják ténylegesen használni a terméket.

Y

YOY: évről évre

Az egy év adatainak összehasonlítása az előző év azonos adatsorával.

Z

Zeta pontszám

Zeta-modell, Z-pontszám képlet A vállalat által a csőd valószínűségének meghatározásához használt pontszám-képlet.

Bónusz: Kérdések termékmenedzser interjúkhoz

Most már ismerem a... termékmenedzsment alapvető kifejezéseit 🎶

Oké, nem volt pontosan A-Z, de az X kivételével minden betű benne volt! Ha magunk mondjuk, akkor elég közel voltunk hozzá. 💅🏼

Lehet, hogy már kívülről fújja ezt a szótárat, vagy talán talált benne néhány új kifejezést, amit érdemes megfontolnia! Akárhogy is, tekintse ezt a listát termékmenedzsment ugródeszkának, ne pedig célnak. Láthatja, hol tart, hogyan viheti tovább a termékmenedzsmentet, és ki ne szeretne minden nap 1%-kal fejlődni? 😉

Ha érdekel a termékmenedzsment karrier, nézd meg termékmenedzsment tanúsítványok útmutatónkat!

Ráadásul a ClickUp segítségével ezeket az ötleteket tettekre is átválthatja, hogy javítsa jelenlegi termékmenedzsment stratégiáját. Takarítson meg időt, tegye hatékonyabbá folyamatait, és tartson kapcsolatot csapatával egyetlen platformon! Találkozunk ott, barátaim! 🥳