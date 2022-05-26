Agilis kiadási tervezés: 5 bevált gyakorlat fejlesztőknek

Az agilis módszer a szoftverfejlesztés központi eleme, de más iparágakban is egyre népszerűbbé válik.

Például 2021-re a marketingcégek 51%-a alkalmazott agilis keretrendszert.

Miért?

Az agilis munkafolyamatok a termékek folyamatos bevezetésével javítják az ügyfélélményt. A termékek egy sor fokozatos kiadásban kerülnek előállításra. Ez azt jelenti, hogy az agilis csapatok gyorsan reagálhatnak a változó érdekelt felek és ügyfelek igényeire.

Az agilis kiadási tervezés struktúrát ad a fejlesztési folyamatnak, miközben megőrzi a rugalmasságot, ami elengedhetetlen a szoftverfejlesztés kiszámíthatatlan világában.

Ez az útmutató segítségével megtanulhatja, hogyan kell elkészíteni egy agilis kiadási tervet, miért van rá szükség, és milyen bevált gyakorlatokat érdemes követni az agilis kiadások tervezésekor.

Mi az agilis kiadási tervezés?

Az agilis kiadási tervezés egy kiadási menedzsment stratégia, amelynek keretében a fejlesztőcsapatok fokozatos termékkiadásokat terveznek. A hagyományos szoftvertervezéssel ellentétben ez nem egy vagy két nagy kiadást, hanem sok kisebb kiadást jelent, és minden kiadás több, legfeljebb két hétig tartó sprintre vagy iterációra oszlik.

Minden sprint egy új termékbővítéssel zárul (az adott sprintben befejezett termékbacklog-elemek listája), bár nem minden bővítés kerül kiadásra. Egy tipikus agilis kiadás 3-10 sprintet vagy annál többet tartalmaz, de mindig minimális piaci funkciókból áll – a legkisebb termékfunkció-csoportból, amely hatékonyan bevezethető a felhasználók számára.

A kiadási terv tartalmazza az olyan részleteket, mint a sprintek száma és azok célja.

A kiadási terv és a termékfejlesztési ütemterv közötti különbség

A kiadási terv és a termékfejlesztési ütemterv egyaránt fontos projektmenedzsment eszközök. A kiskereskedelmi menedzsmenthez hasonlóan ezek is a hatékonyság növelését és a folyamatok racionalizálását célozzák.

A termékútvonalak célja, hogy a termék elképzelését és jellemzőit közvetítsék a vezetői érdekelt felek felé, és általában hosszabb távúak, több kiadást is magukban foglalnak.

A kiadási tervek viszont rövidebb távúak, és egyszerre csak egy kiadásra koncentrálnak. Ezek a belső dokumentumok útmutatóként szolgálnak a fejlesztőcsapatok számára, mivel tartalmazzák a projekt és a termék backlogjának részleteit.

Fontos, hogy a kiadási terv összhangban legyen a termék ütemtervével, mivel az ütemterv prioritásai változhatnak, és a kiadási terv késedelmei hatással lehetnek az ütemtervre.

Kate Priestman, Global App Testing

Miért fontos az agilis kiadási tervezés?

Az agilis kiadási tervezés számos előnnyel jár, például:

Időt adni a vezetőknek, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez és követelményekhez

Lehetővé teszi a csapat számára, hogy egyértelmű elvárások és célok alapján rangsorolja a munkát.

Biztosítsa, hogy a fejlesztőcsapat időben elvégezze a feladatokat , így a projektek a terv szerint haladnak, és az érdekelt felek elégedettek maradnak.

A csapat céljainak összhangban tartása a projekt céljaival

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy mérjék a teljesítményt és szükség esetén módosítsanak

A munkafolyamatok racionalizálásávalnövelhető a termelékenység

Hogyan készítsünk agilis kiadási tervet?

1. Határozza meg céljait a termékvíziója és az ütemterv alapján

Az agilis kiadási terv elkészítésének első lépése a célok meghatározása a termékvízió és az ütemterv alapján. A célok segítenek a csapatnak a vevői igények alapján meghatározni a prioritást élvező funkciókat, valamint segítenek a munkák fontossági sorrendjének megállapításában és az előrehaladás nyomon követésében.

Céljainak SMART céloknak kell lenniük: konkrétaknak, mérhetőeknek, elérhetőeknek, relevánsaknak és időhöz kötötteknek.

Emellett legyen egy átfogó kiadási célja is, amelyet kisebb sprint célokra oszthat fel.

Például:

Kiadási cél : Felhőalapú call center irányítópult létrehozása

1. sprint célja: A műszerfal alapvető elrendezésének megalkotása

A 2. sprint célja : A szükséges funkciók, például : A szükséges funkciók, például a készségalapú irányítás és a hívásvárakoztatás kialakítása.

3. sprint célja: Annyi cél, amennyi a műszerfal elindításához szükséges.

2. Priorizálja és finomítsa termék-backlogját

Ezután találkoznia kell a csapatával, hogy konkrét felhasználói történetek és a kiadási cél alapján rangsorolja és finomítsa a termék backlogját. Célja az legyen, hogy azonosítsa a célját támogató legfontosabb termékfunkciókat.

Ezek a funkciók lesznek a minimális piaci funkciói; a kevésbé fontos funkciókat hagyja a jövőbeli kiadásokra.

Emellett figyeljen a backlogban lévő függőségekre, amelyek olyan feladatok és felhasználói történetek, amelyek más feladatok vagy történetek befejezésétől függenek, hogy a kiadási terv következő részéhez továbbléphessen.

Ezek előzetes azonosítása elengedhetetlen a késedelmek és szűk keresztmetszetek elkerüléséhez.

via Agile Sherpas

3. Becsülje meg a kiadást az agilis történetpontok alapján

Miután rangsorolta a hátralékot, frissítenie kell a történetpont-becsléseket.

A sztoripontok mértékegység nélküli skálák, amelyek a feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítést becsülik meg más feladatok méretéhez viszonyítva. Ezek a becslések segítenek meghatározni, hogy hány feladatot tudsz valószínűleg elvégezni egy sprint alatt.

Tekintse át a történetpont-becsléseket a csapatával, és szükség szerint frissítse azokat.

4. Tervezze meg a sprinteket vagy iterációkat

Ezután itt az ideje megtervezni a sprinteket.

A történetpont-becsléseit felhasználva kiszámíthatja, hány sprintre lesz szüksége a munka elvégzéséhez. Tegyük fel, hogy 100 történetpontot azonosított, és csapata általában 20 történetpontot teljesít sprintenként. Öt sprintre lesz szüksége, hogy feldolgozza a kiadáshoz prioritást rendelt backlog elemeket.

Egyes projekteknél szükség van egy kiadási sprintre olyan feladatokhoz, mint a teljesítménytesztelés és a felhasználói dokumentáció. A tesztelés a szoftverfejlesztés elengedhetetlen része, és manuálisan vagy automatizáltan is elvégezhető.

A maximális hatékonyság érdekében próbálja meg automatizálni a tesztelést, hogy időt takarítson meg és a folyamatok konzisztensek maradjanak; kövesse ezeket az automatizált tesztelési bevált gyakorlatokat az optimális eredmények elérése érdekében. A főbb bevezetés előtt érdemes felhasználói tesztelést is végezni, hogy megismerje a valódi felhasználók véleményét.

Ne feledje: a kiadási tervet bármikor módosíthatja, hogy figyelembe vegye a fejlesztéseket vagy a last minute változásokat.

Kate Priestman, Global App Testing

Miután megtervezte a sprinteket, rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a tervét. Ezzel biztosíthatja, hogy csapata a terv szerint haladjon, és segíthet azonosítani azokat a területeket, amelyeket a változó körülmények befolyásolhatnak.

Ha bármilyen változás történik a terveiben, mindenképpen tájékoztassa az üzleti tulajdonosokat és az érdekelt feleket, hogy minden esetben biztosítsa az összhangot.

Rendszeresen tartson csapatértekezleteket is, hogy megbeszéljék az előrehaladást. Ezeken az értekezleteken azonosíthatja az eredeti terv végrehajtásával kapcsolatos problémákat, megpróbálhatja módosítani a tervet, vagy új módszert dolgozhat ki a továbblépéshez. Lehet, hogy a terve túl ambiciózus volt, vagy éppen nem elég ambiciózus.

Az ilyen információk alapján lehet majd a jövőbeli kiadási terveket megalkotni.

5 legjobb gyakorlat az agilis kiadási tervezéshez

Soha ne adjon ki befejezetlen munkát

A kiadás dátumának betartása érdekében csábító lehet még a fejlesztés alatt álló munkát kiadni, de jobb, ha a kiadást elhalasztja, amíg mindent alaposan teszteltek és átnéztek. Végül is a kiadáskezelés része az alkalmazásáruházak értékeléseinek és véleményeinek kezelése is – a szoftvernek hibamentesnek kell lennie és a várakozásoknak megfelelően kell működnie.

Határozza meg egyértelműen a szerepeket

Az agilis csapatok tagjainak szerepei egyértelműen meghatározottak, az egyes személyek készségei alapján. Minden csapattag tudja, mit várnak tőle, ezért a kiadás zökkenőmentesebben halad. Az agilis csapatokban két speciális szerep van:

Termék tulajdonos : felelős a célokért, a felhasználói történetek megírásáért és a termék-backlog prioritásainak meghatározásáért.

Scrum Master: a csapatot edzi és elősegíti a kiadást késleltető akadályok eltávolítását.

via SAFe

Összpontosítson céljaira

Könnyű elmerülni a részletekben és szem elől téveszteni a nagy képet. A marketinglehetőségek és a termékjellemzők fontosak, de nem szabad, hogy ezek legyenek a fő hangsúly. Gondoskodjon arról, hogy a munkát és a funkciókat a termékvíziója és a kiadási célja alapján rangsorolja.

Rendszeresen adjon ki kiadásokat

Az agilis kiadási tervezés célja, hogy a termékeket kiadja az ügyfeleinek. Ezért ügyeljen arra, hogy gyakran adjon ki termékeket, és ne ragadjon bele végtelen sprintciklusokba.

Végül is a kisebb kiadásokhoz az ügyfelek könnyebben alkalmazkodnak, és a jövőbeli kiadásokhoz is könnyebb változtatásokat végrehajtani. Célja mindig az legyen, hogy értéket teremtsen az ügyfelek számára; ne adjon ki olyan kiadást, amely nem szolgálja az ő érdekeiket.

Az agilis kiadási tervezés részeként rendszeres sprinttervezési megbeszéléseket kell tartania. Ezek általában a felhasználói történetek és a termék-backlog körül forognak, valamint:

Feladatok függőségei

Termékfunkcionalitás

A szükséges sprintek száma

A következő kiadás

Prioritást élvező funkciók

Érdekeltek és ügyfelek visszajelzései

Sprint eredmények

Melyik termékverziót kell kiadni?

A sprinttervezési megbeszéléseken a kiadási cél és a termékvízió alapján meg kell határozni a sprint célját is.

Kate Priestman, Global App Testing

Tervezze meg hatékonyan munkáját, hogy biztosan elérje csapata céljait.

Az agilis módszer a szoftverfejlesztés fontos része – az agilis kiadási terv irányítja az agilis fejlesztési folyamatot. Szerkezetet ad a csapatoknak, miközben megőrzi a változó követelményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasságot.

A kiadási tervkészítés racionalizálhatja a termékfejlesztést és növelheti az ügyfelek elégedettségét. Ezért a hatékony tervkészítés elengedhetetlen készség minden termékfejlesztő csapat számára.

Remélhetőleg most már jobban megérti, mit is jelent valójában a „jól csinálni”.

Röviden: gondosan meg kell határoznia céljait, prioritásokat kell felállítania a termékbacklogban, keményen kell dolgoznia a sprintek és iterációk tervezésén, hogy azok illeszkedjenek az általános céljaihoz, és folyamatosan frissítenie kell a tervét, hogy megőrizze a rugalmasságot. Az olyan eszközök, mint a SWOT-elemzés és a változáselmélet (TOC) segítenek a terv kidolgozásában és a végrehajtás rugalmasságának megőrzésében.

Kate Priestman a Global App Testing marketingvezetője, amely egy megbízható és vezető, teljes körű funkcionális tesztelési megoldást kínál minőségbiztosítási cégek számára. Több mint 8 éves tapasztalattal rendelkezik a marketing területén, és széles körű ismeretekkel rendelkezik a márkafejlesztés, a potenciális ügyfelek és a kereslet generálása, valamint a marketingstratégia terén. Cikkei a Dealavo és a CEO Blog Nation oldalakon olvashatók.