A 10 legjobb időkövető szoftver fejlesztőknek 2025-ben

A ledolgozott órák számának nyomon követése minden szabadúszó szakember vagy alkalmazott számára fontos, de a szoftverfejlesztőknek néhány további tényezőt is figyelembe kell venniük. Nemcsak a ledolgozott órák teljes számát kell nyomon követniük, hanem az egyes ügyfelek számára számlázható órákat is, és szemmel kell tartaniuk a projekt teljes költségvetését.

Az Excel táblázatok és a munkaidő-nyilvántartások egyszerűen nem alkalmasak erre a feladatra. Használjon projektidő-nyilvántartó eszközt szoftverfejlesztők számára a munkaidő nyomon követéséhez és a számlázási folyamat egyszerűsítéséhez. Tekintse meg a fejlesztők számára legjobb időkövető szoftverek áttekintését, hogy elindulhasson.

Mit kell keresni a fejlesztőknek szánt időkövető szoftverekben?

Az Ön számára legjobb időkövető szoftver a csapat méretétől és a projektmenedzsment stratégiájától függ. Például egy agilis fejlesztői csapatnak más követelményei vannak, mint egy több ügyfélnek dolgozó szabadúszónak.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor időkövető alkalmazást választ a szoftverfejlesztő csapatának:

Automatizálás: A legjobb időkövető eszközök automatizálást használnak a munkaidő nyomon követésére. Az automatikus időkövetés lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy teljes mértékben a munkájukra koncentrálhassanak, anélkül, hogy manuálisan kellene hozzáadniuk a munkaóráikat vagy óradíjaikat.

Integrációk: Az időkövető eszköznek közvetlenül integrálódnia kell a Az időkövető eszköznek közvetlenül integrálódnia kell a feladatkezelő és számlázó eszközökhöz, hogy megkönnyítse az ügyfelek számlázását.

Testreszabás: Összetett feladat- és alfeladat-rendszerrel kell nyomon követnie a munkát? Keressen egy testreszabható időkövető eszközt, amely extra rugalmasságot biztosít, részletes jelentéseket, a számlázható órák bontását és időgazdálkodási funkciókat kínál, hogy megtudja, egy szoftverfejlesztő túl kevés vagy túl sok időt fordít-e egy projektre.

Adatvédelem: A képernyőképeket készítő vagy billentyűleütéseket rögzítő Mac-alkalmazások a csapat tagjai számára tolakodónak tűnhetnek. Keressen olyan időkövető megoldásokat, amelyek részletes jelentéseket nyújtanak, ugyanakkor tiszteletben tartják az alkalmazottak adatvédelmét.

Platformok közötti kompatibilitás: Válasszon olyan időkövető szoftvert, amely asztali és mobil alkalmazásokkal is rendelkezik, így a távoli csapat tagjai bármilyen Android, Mac vagy Linux eszközről bejelentkezhetnek. Emellett hasznos lehet egy költségkövető szoftverrel való integráció is, amely segít a költségvetés betartásában a projektek kezelése során.

A fejlesztők számára legalkalmasabb 10 időkövető szoftver

A hatékony időkövetés segíthet mindenben, a sprinttervezéstől az erőforrás-korlátok kezeléséig. Íme 10 időkövető szoftvereszköz, amelyet egy szoftverfejlesztőnek ismernie kell 2024-ben:

A ClickUp globális időmérőjével bárhonnan nyomon követheti az időt, becsléseket állíthat be, jegyzeteket fűzhet hozzá és jelentéseket tekinthet meg.

A ClickUp egy feladatkezelő platform, amely számos együttműködési eszközt kínál, amelyek segíthetnek az időkövetésben és a csapatkezelésben. Megtalálhatók benne olyan felhasználóbarát eszközök, mint a ClickUp Whiteboards és a Spaces, valamint a ClickUp API-n keresztül több tucat más projektkezelő eszközzel való integrációk.

A fejlesztők időkövetése terén nemcsak bármilyen eszközről nyomon követheti a munkaidőt, hanem a munkaidőt valós időben összekapcsolhatja a ClickUp munkafolyamatában szereplő feladatokkal. Más alkalmazásokból is importálhat munkaidő-nyilvántartásokat, így a munkanap során pontos időjelentéseket kaphat, és szerkesztheti vagy jóváhagyhatja az időbejegyzéseket.

A ClickUp emellett praktikus eszközöket is kínál, például időkövetési sablonokat egyedi mezőkkel és többféle nézettel a nagyobb rugalmasság érdekében. Az egyszerű időkövetési táblázatoktól a Gantt-diagramokig – használja a ClickUp sablonjait a műveletek egyszerűsítéséhez és a jövedelmezőség javításához.

A ClickUp legjobb funkciói

Globális időzítő: A multitasking megnehezítheti a kevésbé fejlett időkövető alkalmazások használatát. A ClickUp globális időzítőjével azonban könnyedén válthat a feladatok között és követheti az időt, hogy figyelemmel kísérje a projekt előrehaladását.

Mobil funkcionalitás : Csapatának tagjai néhány kattintással bármilyen eszközről rögzíthetik munkaidejüket, beleértve a desktop alkalmazást, a mobil alkalmazást és a Chrome webes kiterjesztést.

Erőforrás-elosztás : A szoftverfejlesztő csapatok vezetői át kell alakítsák és módosítsák csapataik prioritásait, hogy minden projekt megkapja a szükséges figyelmet. A ClickUp Workload nézetével könnyen látható, hogy a csapat tagjai hogyan használják az idejüket.

A ClickUp korlátai

Egyszerű időkövető eszközként ez a szoftver testreszabási lehetőségei és számos fejlett projektmenedzsment funkciója túl sok lehet egyszerű felhasználási esetekhez.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Harvest

via Harvest

A Harvest egy időkövető eszköz fejlesztők számára, fejlett jelentéskészítési funkciókkal, így szemmel tarthatja a költségvetését, a csapat kapacitását és egyebeket. Láthatja, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket, és melyik csapattagok vállaltak túl sok (vagy túl kevés) munkát.

A Harvest ingyenes csomagot kínál, amely egy felhasználói fiókot és két projektet tartalmaz, míg a Pro csomag korlátlan számú fiókot és projektet támogat. A Harvestet 30 napos próbaidőszakkal kipróbálhatja, hitelkártya nélkül.

A Harvest legjobb funkciói

Beépített számlázás : A Harvest számlázási és fizetési funkciókat kínál, így nyomon követheti az időt és elfogadhatja a fizetéseket a Stripe vagy a PayPal segítségével.

Integrációk: A Harvest olyan könyvelési eszközökkel működik együtt, mint a Xero és a QuickBooks, így nem kell manuálisan importálnia a számláit. Az A Harvest olyan könyvelési eszközökkel működik együtt, mint a Xero és a QuickBooks, így nem kell manuálisan importálnia a számláit. Az időgazdálkodási eszköz olyan szoftveres projektmenedzsment eszközökkel is együttműködik, mint a Trello, az Asana és a Slack.

A Harvest korlátai

Korlátozott árazási tervezetek

Harvest árak

Ingyenes

Előny: 10,80 dollártól havonta, felhasználónként.

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

3. Hubstaff

via Hubstaff

A Hubstaff vállalati szintű időkövető szoftvert kínál programozók számára, beépített időgazdálkodási eszközökkel az alkalmazottak figyelemmel kíséréséhez, a munkaerő elemzéséhez és a projektmenedzsmenthez. Online munkaidő-nyilvántartásokat hozhat létre, mobil időmérő alkalmazást használhat, sőt helyalapú időkövetést is alkalmazhat, hogy lássa, mikor jelentkeznek be az alkalmazottak egy adott munkaterületre.

A Hubstaff projektmenedzsment szoftvere időkövetést és költségkövetést is tartalmaz, míg a munkaerő-elemző eszközök a bérszámfejtést és a számlák követését támogatják.

A Hubstaff legjobb funkciói

Egy perc alatt beállítható : A Hubstaff állítása szerint az időkövetés nem igényel tanulási folyamatot, így késedelem nélkül elindíthatja a rendszert.

Költségkövetés: Beállíthat költségkereteket és időkorlátokat bizonyos projektekhez, hogy csapata ne dolgozzon túl sokat egy igényes ügyfélnek.

A Hubstaff korlátai

Egyes időkövető funkciók túl fejlettek lehetnek kis csapatok számára.

Az alkalmazottak figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök túlzottnak bizonyulhatnak

Hubstaff árak

Időkorlát nélkül: 0 dollár egy felhasználó számára

Time Starter: 5,83 dollár/felhasználó/hónap áron kezdődik

Time Pro: 8,33 dollár/felhasználó/hónap áron kapható

Vállalati: Egyedi árazás

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

4. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor egy időkövető megoldás, amely sokféle csapat igényeit kielégíti, beleértve a távoli és hibrid csapatokat, valamint az üzleti folyamatok kiszervezésével (BPO) foglalkozó vállalatokat. A Time Doctor integrálható pénzügyi eszközökkel, például a FreshBooks és az ADP programokkal, valamint szoftverfejlesztő eszközökkel, például az Azure DevOps és a GitHub programokkal.

Az alkalmazottak a Time Doctor 2 mobilalkalmazással követhetik nyomon a munkaidőt, vagy telepíthetik a Chrome-bővítményt vagy a Firefox-kiegészítőt a böngészőjükbe.

A beépített bérszámfejtő eszközökkel kiválaszthatja a pénznemet és a bérszámfejtési időszakot, majd mindent CSV formátumban exportálhat, hogy könnyen importálhassa külső fizetési platformokra.

A Time Doctor legjobb funkciói

Rugalmas megoldások: A Time Doctor alkalmas távoli és kiszervezett csapatok számára.

Biztonság és megfelelőség: Az időkövető eszköz vállalati szintű szoftvere GDPR- és HIPAA-kompatibilis, és 99%-os rendelkezésre állással rendelkezik.

A Time Doctor korlátai

A csapatfigyelő eszközök túlzottnak bizonyulhatnak

A Time Doctor árai

Alap: 5,90 dollártól havonta felhasználónként

Standard: 8,40 dollártól havonta felhasználónként

Prémium: 16,70 dollártól felhasználónként havonta

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

5. ClickTime

via ClickTime

A ClickTime rendkívül testreszabható munkaidő-nyilvántartási lapokat kínál fejlesztőknek, egyedi mezőkkel, felhasználói jogosultságokkal és jegyzetekhez helyet biztosítva minden egyes időbejegyzésnél. Emellett túlórák, kiadások és szabadságok nyomon követésére szolgáló eszközöket is kap, így projektje minden aspektusát nyomon követheti.

A beépített időkövetési funkciók között megtalálható egy mobilalkalmazás, stopperóra és automatikus emlékeztetők, amelyek javítják a pontosságot és biztosítják, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A ClickTime legjobb funkciói

Szabadságok nyomon követése: Kövesse nyomon a felhalmozott betegszabadságokat és szabadságokat, hogy jobban tudjon számot adni a munkavállalók távolléteiről.

Munkaerő-tervezés: Becsülje meg a projekt befejezéséhez szükséges időt a korábbi adatok és a munkavállalók teljesítménye alapján.

A ClickTime korlátai

Megtanulása nehezebb, mint egyes alternatíváké

ClickTime árak

Starter: 10 dollár/felhasználó/hónap áron indul

Team: 13 dollártól kezdődik felhasználónként havonta

Premier: Havi 24 dollártól felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickTime értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. Timely

via Timely

A Timely alkalmazás „AI-alapú” időkövető eszközöket ígér, így automatizálhatja a folyamatot és pontosabb eredményeket kaphat. A Timely automatikusan rögzíti az órákat, így csapattagjai nem kell megszakítsák koncentrációjukat, hogy manuálisan kövessék nyomon az időt.

Egyes időkövető alkalmazásokkal ellentétben a Timely „100%-ban biztonságos” alkalmazásnak tartja magát, és nem tartalmaz képernyőképek készítésére vagy billentyűleütések figyelésére szolgáló eszközöket. A Timely kiválóan alkalmas szabadúszók időkövetésére is, mivel a pontos számlázás érdekében különböző óradíjakkal rendelkező feladatokat is rögzíthet.

A Timely legjobb funkciói

Integrációk : A Timely nyílt API-kkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a szoftver integrálását a GitHubbal, a Jirával és más webfejlesztőknek szánt eszközökkel.

Adatvédelem: A felhasználók eldönthetik, hogy mely termelékenységi információkat osztják meg másokkal, így a csapat tagjai nem érzik magukat megfigyelve a munkahelyen.

Időbeli korlátozások

A munkavállalók nyomon követésére szolgáló eszközök hiánya

Időszerű árazás

Starter: 9 dollár/felhasználó/hónap áron indul

Prémium: 16 dollártól kezdődik felhasználónként havonta

Korlátlan: 22 dollártól felhasználónként havonta

Unlimited+: Egyedi árazás

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4. 8/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

7. DeskTime

via DeskTime

A DeskTime automatikus időkövetést, tétlen időkövetést, projektidőkövetést és még sok mást kínál. A felhasználók beállíthatnak egy Pomodoro időzítőt a termelékenységük javítása érdekében, vagy bekapcsolhatják a magánidő funkciót, hogy szabadidejükben nem üzleti célokra használhassák eszközeiket.

Egyes csomagok tartalmaznak műszakbeosztást és távolléti naptárat, és a DeskTime integrálható más eszközökkel, például a Google Naptárral és a Microsoft Outlookkal.

A DeskTime legjobb funkciói

Megfizethető árak : Az egyéni felhasználók ingyenesen használhatják a DeskTime Lite-ot, és még a vállalati csomagok is megfizethetőek, havi előfizetéssel 20 dollár/felhasználó áron.

Költségszámítás: A DeskTime a csapatod számára beállított óradíjak alapján becsülni tudja a projekt költségét.

A DeskTime korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

DeskTime árak

DeskTime Lite: 0 dollár egy felhasználó számára

Előny: 6,42 dollár/felhasználó/hónap áron kapható

Prémium: 9,17 dollártól felhasználónként havonta

Vállalati: 18,33 dollártól havonta felhasználónként

DeskTime értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

8. Teamdeck

via Teamdeck

A Teamdeck erőforrás-kezelő szoftvert kínál, amely magában foglalja a csapat ütemezését, az időkövetést, a projekttervezést és még sok mást. Használhatja a csapat rendelkezésre állásának felmérésére, a szabadságkérelmek kezelésére és a megfelelő számú csapattagok kiosztására az egyes projektekhez.

A Teamdeck API-ja megkönnyíti más eszközökkel való együttes használatát. Hozzon létre egy Slack botot, amely a projekt frissítéseiről posztol, vagy automatikusan naplózza a naptári eseményeket ledolgozott óraként. Használja a mobil naptár és időkövető alkalmazást, hogy útközben is hozzáférjen a Teamdeckhez.

A Teamdeck legjobb funkciói

Integrációk : Használja a Teamdeck API-ját az adatok más Használja a Teamdeck API-ját az adatok más termelékenységi eszközökkel való megosztásához és az erőforrás-korlátok azonosításához.

Szabadságkezelés: A csapat tagjai a Slack integráció segítségével szabadságot kérhetnek vagy megtekinthetik szabadságuk részleteit.

A Teamdeck korlátai

Megfizethető árak, de kevés frissítési lehetőség

Teamdeck árak

Alapvető erőforrás: Havi 0,90 dollártól

Csapat tag: Havi 3,60 dollártól

Teamdeck értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

9. Tempo

via Tempo

A Tempo AI-alapú munkaidő-nyilvántartást biztosít, így pontosabban és kevesebb erőfeszítéssel követheted nyomon az időt. A csapat tagjai a naptári események vagy a legutóbb rögzített Jira-problémák alapján javasolt időbejegyzéseket kaphatnak. Be is kapcsolhatják a Tempo Chrome-bővítményt.

Az árak havi 10 dollártól kezdődnek felhasználónként a Timesheets felhőalapú licencéért. A Planner és a Cost Tracker eszközök további 10 dollárba kerülnek. Emellett minden Tempo felhasználóhoz Jira licencre is szükség van. A szerverárak és az adatközponti árak eltérő módon kerülnek kiszámításra.

A Tempo legjobb funkciói

Automatizált időkövetés : Pontosabban kövesse nyomon a számlázható órákat a Jira és a Google Naptár által javasolt időbejegyzésekkel.

Slack integráció: Használja a Tempo for Slack alkalmazást az órák rögzítéséhez anélkül, hogy közvetlenül megnyitná a Tempo alkalmazást.

Tempo korlátozások

Bonyolult árazás

Jira licenc szükséges

Tempo árak

10 dollár havonta egy termékért és legfeljebb 10 felhőalapú licencért (az ár a termékek és licencek számával növekszik)

Tempo értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (190+ értékelés)

10. TimeCamp

via TimeCamp

A TimeCamp jelenléti jelentéseket, termelékenység-nyomon követést, számlázást és egyéb időkövető szoftvereket kínál programozók és fejlesztők számára. A naptár és a munkaidő-nyilvántartás nézetek között válthat, hogy könnyebben áttekinthető legyen, és láthassa a projekthez fordított összes óraszámot.

Az ingyenes csomag korlátlan számú felhasználót és projektet támogat, de az időkerekítés, a termelékenység nyomon követése és a költségvetés tervezése funkciókhoz frissítésre van szükség.

A TimeCamp legjobb funkciói

Jelenléti nyilvántartás: A TimeCamp nyomon követi a betegszabadságokat, a szabadságokat és egyéb távolléteket, így csökkentve a HR-es papírmunkát.

Integrációk: Használjon több mint 100 alkalmazásintegrációt vagy a Chrome böngésző kiterjesztését

A TimeCamp korlátai

A legfontosabb funkciókhoz Pro csomag szükséges

TimeCamp árak

Örökre ingyenes csomag

Starter: 2,99 dollár/felhasználó/hónap áron indul

Alap: 6,99 dollár/felhasználó/hónap áron kezdődik

Előny: 9,99 dollár/felhasználó/hónap áron kapható

Vállalati: Egyedi árazás

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (580+ értékelés)

Idő- és pénzmegtakarítás időkövető szoftverekkel

A munkaidő kézi rögzítése pontatlan munkaidő-nyilvántartásokhoz és kimaradt órákhoz vezethet, de a túlzott ellenőrzés miatt a csapat tagjai úgy érzik, hogy valaki a válluk felett leskelődik, miközben dolgoznak.

A fejlesztők számára megfelelő időkövető szoftver kiválasztásával biztosíthatja, hogy minden számlázható órát rögzítsen, miközben a csapat tagjainak megadja a produktivitáshoz szükséges függetlenséget.

Töltse le a ClickUp alkalmazást, és kezdje el még ma az időkövetést!