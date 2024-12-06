10 ingyenes termék-backlog sablon Excelben és ClickUpban

A legbölcsebb Agile-játékosok gyakran egy egyszerű mondattal vezetnek: „Bízz bennem, rajta van a backlogon. ” De valóban rajta van? ?

Készíthet a legambiciózusabb termékfejlesztési ütemterveket, csúcskategóriás témákkal és koncepciókkal, de ezek backlogok nélkül nem megvalósíthatók.

A backlogok olyan dokumentumok, amelyek nagy terhet jelentenek a következő fejlesztési ciklust tervező csapatok számára. Itt olyan kritikus jelentésekről beszélünk, amelyek hibajavításokkal, funkció- és tervezési változásokkal, ügyfélkérésekkel és felhasználói történetek kel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Ezek segítenek csapatának a jövőbeli sprintek feladatait rangsorolni és megtalálni a módját, hogy megfeleljen az érdekelt felek követelményeinek. Ha nem foglalkozik a backlogokkal, projektje gyakorlatilag kudarcra van ítélve. ?

Ahhoz, hogy a backlog ápolása produktív legyen, a dokumentációjának pontosnak kell lennie – itt jönnek jól a termékbacklog-sablonok. Ez a cikk bemutatja a 10 legjobb sablont az értékvezérelt termékbacklogok létrehozásához és a csapat sebességének javításához! ?

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme 10 ingyenes termék-backlog sablon, amelyekkel csapata szervezett, koncentrált és készen áll a következő sprintre: ClickUp termékbacklog-sablon ClickUp termékbacklog és sprint sablon ClickUp termék sprint backlog sablon ClickUp projekt-backlog sablon ClickUp Agile Sprint tervezési sablon ClickUp termékigény-sablon ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista ClickUp Sprint Retrospective Template ClickUp projekt retrospektív sablon Excel funkciók Backlog sablon a Spreadsheet.com-tól

Mi az a termékbacklog-sablon?

A termékbacklog-sablon egy együttműködési dokumentum, amely a backlog-grooming ülés lebonyolítását segíti. Segít a termék tulajdonosának és/vagy menedzserének összefoglalni az agilis keretrendszerben végzett korábbi fejlesztési ciklusokat, és meghatározni a következő sprintben elvégzendő feladatokat. ?

Ezeknek a projektmenedzsment sablonoknak a fő célja, hogy a strukturálatlan, folyamatosan változó backlog elemeket kezelhető teendőlistákká és végrehajtható feladatokká alakítsák. Ahelyett, hogy időt pazarolnának arra, hogy mit kell csinálni a következő sprintben, a csapattagok pontos szabályokat, szerepeket és felelősségeket kapnak, hogy a prioritásoknak megfelelően fejlesszék a terméket.

A termékbacklog-sablonok sokféle formában és formátumban léteznek, attól függően, hogy milyen típusú backloggal dolgozik. A legtöbb esetben a dokumentum a következő backlog-összetevők közül egyet vagy többet tartalmaz:

Epikák , funkciók és felhasználói történetek Változtatási kérelmek Hibák és bugok Technikai adósság (a középszerű kód rövid távú implementálásának költsége) Technológiai kihívások vagy kutatási elemek Üzleti követelmények

Mi jellemzi egy jó sprint termékbacklog sablont?

Egy hatékony termékbacklog-sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Testreszabhatóság: A sablonnak alkalmazkodnia kell a különböző termékekhez, fejlesztési résekhez és iparágakhoz. Ideális esetben egy jó sprint backlog sablon egy „élő dokumentum”, amely teret enged a hirtelen és váratlan változásoknak a termék fejlődésével párhuzamosan ♻️

Legyen tiszta a szerkezete: egyszerű szakaszokat és címsorokat kell tartalmaznia, hogy a konkrét backlog elemeket a kívánt csapatnak tudja átadni, anélkül, hogy zavaros lenne.

Kollaboratív funkciók: A legjobb backlog sablonok segítenek meghatározni az egyes csapattagok elvárásait és elősegítik a közös célok elérése érdekében végzett együttműködést.

Lehetővé teszi a prioritások meghatározását : Lehetővé teszi, hogy a komplexitás, a méret vagy a szükséges erőfeszítés alapján kiemelje a backlogok fontosságát.

Vizuális elemek beépítése: Lehetővé kell tennie táblázatok, grafikonok, diagramok, történetpontok és egyéb vizuális elemek hozzáadását, amelyek kontextust adnak és támogatják a feladatokat.

A Sprint Velocity kártya lehetővé teszi a fejlesztőcsapat számára, hogy mérje a sprint pontokat a sprint backlogban előre jelzett vagy jelenleg befejezett feladatokhoz képest.

10 ingyenes termék-backlog sablon, amit használhat

Az interneten több ezer termék-backlog sablon található, de nehéz megtalálni azt, amelyik az Ön igényeinek megfelel. Időmegtakarítás céljából 10 lenyűgöző lehetőséget választottunk ki a ClickUp és az Excel programokból, amelyek különböző backlog gyakorlatokhoz alkalmazhatók! ❤️‍?

1. ClickUp termékbacklog-sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp backlog sablon

Sokoldalú dokumentumot keres, amellyel racionalizálhatja sprinteit, rangsorolhatja a termékigényeket és elősegítheti a csapat együttműködését? Használja a ClickUp Backlog Template sablont! ?

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon elengedhetetlen a távoli vagy elosztott szoftverfejlesztő csapatok számára. Bárki, aki hozzáfér hozzá, változáskérelmeket, hibajelentéseket, kutatási javaslatokat, felhasználói történeteket, funkciókat és még sok mást is benyújthat!

A sablonhoz tartozik egy jegybeküldési űrlap, amelyet meg kell osztania a részt vevő belső csapat tagokkal vagy érdekelt felekkel. A varázslat akkor kezdődik, amikor kitöltik az űrlapot a prioritásos backlog elemekkel. ?

Az elemek automatikusan megjelennek a sablon nézetében, így azonnal megkezdheti a sprint tervezését és beállíthatja a végrehajtható feladatokat. Hatféle nézet áll rendelkezésre a különböző perspektívák tükrözéséhez, többek között:

Termék-backlog nézet : határidők, prioritások, felelősök és epikus kategóriák megjelenítéséhez

Ütemezés ( Gantt-diagram ) nézet: az ütemezett dátumokra, termékfejlesztési tervekre és időtartamokra való összpontosításhoz az ütemezett dátumokra, termékfejlesztési tervekre és időtartamokra való összpontosításhoz

Sprint (lista) nézet: az elemeknek a hozzájuk tartozó sprint szerint történő megjelenítéséhez

Backlog állapot nézet: a benyújtott elemek Kanban táblakártyákká alakításához

Használja a sablon egyéni mezőit a backlog sprintokra vagy epikákra való rendezéséhez, és bontsa azokat kisebb feladatokra. Módosítsa a feladatok állapotát Kész, Törölve, Folyamatban vagy Felfüggesztve állapotra, hogy csapata mindig naprakész legyen. ➿

2. ClickUp termékbacklog és sprint sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp Backlog & Sprints sablon

Az agilis projektfejlesztés hihetetlenül gyors tempójú, ami miatt a Scrum mesterek minden alkalommal, amikor backlogokkal szembesülnek, úgy érzik, mintha ostorcsapást kaptak volna. ?

A ClickUp Backlog & Sprints sablon azoknak az Agile menedzsereknek és Scrum mestereknek készült, akik a legjobbat akarják kihozni a szigorú határidőkből. Háromszintű formátuma lehetővé teszi, hogy egyértelmű és következetes prioritásokat állítson be, koherens backlogokat dolgozzon ki, és egyetlen dokumentumban ossza meg a frissítéseket a csapattársakkal és a fejlesztőkkel.

Ezzel az agilis termékbacklog-sablonnal a következőket teheti:

Hozzáférés előre elkészített listákhoz sprintokhoz, hibajelentésekhez és backlogokhoz.

A backlog elemek prioritásának meghatározása

Feladatok hozzárendelése több csapattaghoz

Napi stand-upok közzététele

Kövesse nyomon a kijelölt feladatok előrehaladását egy termék ütemterv segítségével.

A problémák valós időben történő azonosítása

Használja a ClickUp egyéb előre elkészített projektmenedzsment sablonjait.

Ne ijedjen meg a sablon széles körű lefedettségétől – a backlog tartalmának kezelése többféle nézet és több mint 20 állapotopció segítségével könnyedén megoldható.

A sablon négy projektnézete – Lista, Űrlap, Tábla és Csevegés – előre elkészített egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyekkel nyomon követhető a feladatok előrehaladása. Hozzáadhat olyan részleteket, mint a sztoripontok vagy a funkciók információi, hogy segítsen a fejlesztőknek.

Tovább testreszabhatja a backlogját feladatfüggőségi figyelmeztetések, időbecslések, folyamatban lévő munkák korlátai és mérföldkövek hozzáadásával. Ez a sablon termékmenedzsment dokumentumként is funkcionál, és a fejlesztéstől a bevezetésig minden szempontot figyelembe vesz! ?

3. ClickUp termék sprint backlog sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp Sprint Backlog sablon

A napi Scrum-megbeszélésen rájött, hogy néhány backlog-feladat jelentős frissítést igényel? Ha nem tudja, hogyan tovább, ez ijesztő helyzet lehet. ?

De ne aggódjon! A ClickUp Sprint Backlog Template segítségével teljes ellenőrzést gyakorolhat a backlog felett, függetlenül attól, hogy milyen fordulatokat vesz! ?

Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy a változó célok ellenére is a nagy képre koncentrálhasson. A sprint backlogok általában részletesek és egy adott ütemtervhez kötöttek – még a legkisebb módosítások is felboríthatják a menetrendjét. De ezzel az agilis termékbacklog-sablonnal naponta nyomon követheti az elemek fejlesztési állapotát. ?

Aggódik a személyzet és az erőforrások elosztása miatt, amikor új információk merülnek fel? Nincs ok az aggodalomra – a sablon Effort (Erőfeszítés) egyéni mezője segít Önnek a csapatot olyan rugalmassággal irányítani, hogy az képes legyen alkalmazkodni az új teendőkhöz.

A sablon használata meglehetősen egyszerű, még a kezdő vezetők számára is. Nyissa meg, és alapértelmezés szerint a Backlog (List) View (Backlog (lista) nézet) jelenik meg, amely ideális feladatok és alfeladatok létrehozásához, határidők beállításához, az előrehaladás ellenőrzéséhez és az idő nyomon követéséhez. A backlogok általában négy kategóriába sorolhatók:

Felhasználói történet Feladat Hiba Fejlesztés

Tetszés szerint további kategóriákat adhat hozzá, vagy más nézetre válthat!

4. ClickUp projekt-backlog sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp projekt-backlog sablon

Ha a backlog-gyakorlatod olyan fejlett, hosszú távú célokat tartalmaz, mint az ünnepi értékesítési potenciál kutatása és adatbázisok létrehozása, akkor add hozzá a ClickUp Project Backlog Template-t az eszköztárához! ?

Ez a sablon segít a backlogok kezelésében időbefektetés és költség szempontjából. Bármilyen nagyszabású stratégiai tevékenységhez alkalmazkodik a projekt életciklusa során. Akár az értékesítési trendek felülvizsgálatáról, akár a fizetési átjárók fejlesztéséről van szó, használja a sablont a nagy célok kisebb, könnyebben emészthető feladatokra bontásához.

Ez a sablon alapvetően a backlogban szereplő időtartamok becsléséről, feladatok prioritásainak meghatározásáról és az elemek finomításáról szól. Hatféle nézet áll rendelkezésre a befejezési határidők mikroszintű kezeléséhez és a backlogban szereplő egyes napok, a felhasznált költségvetés és az egyes feladatok határidejének nyomon követéséhez. ⏳

A sablon segítségével a backlogokat öt csoportba sorolhatja:

Backlog (általános backlogokhoz) Jóváhagyás Tervezés Kutatás Végrehajtás

A kategorizálás megkönnyíti a többfunkciós csapatok számára, hogy azonnal megtalálják a számukra fontos elemeket. Emellett rövid backlog-összefoglalókat is hozzáadhat, hogy a feladatot végző csapattagok számára gazdag kontextust biztosítson.

5. ClickUp Agile Sprint tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp Agile Sprint tervezési sablon

A Mastermind tervezés növeli az Agile sprintek sikerességi arányát és hozzáadott értéket jelent minden eddig elvégzett feladatnak. Ha ezt elmulasztja, akkor a hajót sodródni hagyja – az egész csapata nem fogja tudni, mit kell prioritásként kezelni, és hatékonyságuk zuhanásba fog kerülni. ↘️

Bízzon a ClickUp Agile Sprint Planning Template-ben, hogy a hajó úszóképes maradjon, és a tengerészek összehangoltan dolgozzanak. ⚓

A sablon segít reális elvárásokat meghatározni a jelenlegi kapacitások alapján. Így felelősségre vonhatók lesznek azok, akiknél eltérés van a tényleges és a becsült óraszám között.

A feladatok nyomon követéséhez három nézet áll rendelkezésre: Sprint Backlog Items (Sprint-backlog elemek), Development Status (Fejlesztési állapot) és Resources (Erőforrások).

A Sprint Backlog Items View (Sprint-visszamaradt elemek nézet) áttekintést nyújt a feladatokról, amelyek típusok szerint vannak osztályozva, például felhasználói történet, hiba és funkció típusok. Hozzáadhat vagy eltávolíthat megbízottakat, beállíthat határidőket és megadhat időbecsléseket.

A Fejlesztési állapot nézet a feladatok fejlesztési állapotának és prioritásának megfelelően jeleníti meg azokat Kanban-stílusú felépítésben. Mivel a sablon lehetővé teszi a húzást és elhelyezést, a feladatlapok mozgatása zökkenőmentes.

A Resources View (Erőforrások nézet) úgy működik, mint egy naptár, amelyben megtervezheti és áttekintheti csapata munkaterhelését. Azonnal megfigyelheti a becsült és a tényleges feladatidők közötti különbségeket, és megoszthatja az adatokat munkatársaival a retrospektív megbeszéléseken. Ez segít csapatának abban, hogy közösen dolgozzanak a hatékonyság javítását célzó terveken.

6. ClickUp termékigény-sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp termékigény-sablon

Ha a következő backlog-áttekintési ülésen elsősorban a terméknek az érdekelt felek igényeihez való igazításáról lesz szó, akkor a legjobb, ha a ClickUp termékigény-sablonját használja. ?

A bonyolult, általános szakaszokkal rendelkező dokumentumok helyett egy kezdőbarát sablont kap, amely összefoglalja a termékkel kapcsolatos minden információt, beleértve a jellemzőket, funkciókat és értékeket. Ez jelentős időmegtakarítást jelent, mert egyetlen ablakban jeleníti meg a korábbi módosítások és kért változtatások történetét. ⏲️

Több termék bevezetésével foglalkozik? Hozzon létre mappákat minden termékhez, és élvezze a bőséges teret a jelenlegi és tervezett funkciók, azok értékeinek és piaci feltételezéseinek megvitatásához. Emellett minden funkcióhoz/felhasználói történethez feladatok hozzáadhatók, határidők állíthatók be, és a fejlesztés szakaszai nyomon követhetők.

A termék típusától függően 17 különböző állapotfrissítést kaphat a feladatokhoz. A sablon éles láthatóságot biztosít, emellett időkövetést is tartalmaz, hogy gyorsítsa a változáskérelmeket a kiadás dátuma előtt.

A sablon együttműködési környezetet teremt, lehetővé téve a belső és külső érdekelt felek számára, hogy rögzítsék hozzájárulásukat. A feladatokat kapók számára részleteket és utasításokat adhat hozzá, hogy eligazítsa őket és minimalizálja a félreértések vagy a kommunikációs zavarok kockázatát. ?

7. ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista

Ingyenes sablon letöltése ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista

Három, kettő, egy, rajt! A termék bevezetése (vagy újrabevezetése) valószínűleg a termékmenedzsment legizgalmasabb része, feltéve, hogy jól végzik el. A sikeres bevezetés bővíti az ügyfélkörét és a bevételeit, de a sikertelen bevezetés akár a termék halálos ítéletét is jelentheti. ⚰️

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista megakadályozza a legrosszabb forgatókönyveket, és segít abban, hogy a termékbevezetés hatalmas siker legyen. Számos kényelmes funkcióval rendelkezik, amelyekkel a megoldatlan backlogokat és a potenciális kockázati tényezőket jóval a bevezetés időpontja előtt kezelheti.

A sablon Tevékenységek nézetében hozhat létre áttekintést minden bevezetéssel kapcsolatos tevékenységről. Testreszabhatja a feladatokat a felelősök, megjegyzések, kezdési és befejezési dátumok, valamint prioritási státuszok megadásával. ⛳

Egyéb nézetek: Mérföldkövek, Kategória szerint és Idővonal, amelyek tökéletesen alkalmasak a backlogok fejlesztési szakasz szerinti rendezésére vagy a folyamatban lévő feladatok vizuálisabb becslésére.

Ez a haladó szintű sablon úgy lett kialakítva, hogy a termék bevezetése előtt mindent mikroszintűen kezeljen, a feladatfolyamatoktól a függőségekig. Akkor ajánljuk, ha sok teendője van, és központi sablonra van szüksége, hogy a bevezetést a megfelelő irányba terelje. ☸️

8. ClickUp sprint retrospektív sablon

Ingyenes sablon letöltése Sprint retrospektív brainstorm sablon ClickUp

Minden sprint retrospektíva egy frissített backlog listával zárul. Ezek korai kezelése a legjobb módja annak, hogy minden találkozó értéket teremtsen és növelje a csapat termelékenységét. ?️

Ha csapata nehezen tart lépést a gyakori retrospektív ülésekből származó termék-backlogokkal, a ClickUp Sprint Retrospective Template segít megoldani a problémát. A sablon segítségével a laza Sprint-eredményeket cselekvési listákká alakíthatja, de a ClickUp Whiteboardsnak köszönhetően brainstorming támogatás is rendelkezésre áll.

Ezzel a táblán alapuló sablonnal egy testreszabható játszótér áll rendelkezésére, amelyen csapatát valós idejű együttműködésre ösztönözheti. Beszéljék meg, hogyan kezeljék a legújabb backlogokat, és értékeljék újra álláspontjukat a régebbi retrospektívákból származó függőben lévő backlogokkal kapcsolatban.

A résztvevők négy szakaszban adhatják meg véleményüket:

Mi sikerült jól? Mi lehetne ennél jobb? Tennivalók Retrospektív célok

A prioritást élvező backlog feladatok az Akcióelemek alá kerülhetnek, míg a nem prioritást élvező tevékenységek a Mi lehetne jobb alá.

9. ClickUp projekt retrospektív sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projekt retrospektív sablon

Minden befejezett projekt, legyen az sikeres vagy sikertelen, értékes tanulság – és aranybánya a fontos backlogok feltárásához. ?

Használja a ClickUp projekt retrospektív sablont, amikor visszatér a befejezett projektekhez, és átgondolja, mi sikerült jól és mi nem. ?

A sablon segítségével a backlogokat legegyszerűbben az Agenda Form (Napirend űrlap) segítségével lehet kivonni. Küldje el a projektcsapat tagjainak, és nézze meg, milyen bejegyzések érkeznek. Az információk öt különböző nézetben jeleníthetők meg – a Retrospect Board (Visszatekintő tábla) nézet segítségével áttekintheti a legfontosabb backlog területeket, például:

Mi sikerült jól?

Mi ment rosszul?

Tanulságok

Alternatív megoldások

Magyarázatok

A sablon segítségével feladatokat hozhat létre, kiegészítő dokumentumokat adhat hozzá, és tagokat rendelhet olyan tevékenységekhez, amelyek a jövőbeli projektek finomított végrehajtásához vezethetnek.

10. Excel funkciók backlog sablon Spreadsheet.com

Használja ezt a sablont a termékfejlesztési folyamat felgyorsításához és annak biztosításához, hogy minden csapattag megértse a saját szerepét.

Egy új termék kidolgozása álmatlan éjszakákat okozhat, ha mentális blokkok gátolják a funkciók követelményeinek és a várható munkaterhelésnek a meghatározását. Fokozza termékstratégiáit a Spreadsheet.com Excel funkciók backlog sablonjával.

Ennek a termékbacklog-sablonnak a kiemelkedő tulajdonsága, hogy Excel-alapú, így ideális azok számára, akik táblázatokat és táblázatokat preferálnak.

A termékbacklog eszköz előre beállított sorokkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követhető az új funkciók fejlesztése. Sorok hozzáadásával meghatározhatja a termék- és felhasználói kategóriákat, a prioritásokat, a sikeres frissítések kritériumait és a csapat kapacitásait.

A sablon könnyen használható – segít nyomon követni az új funkciók hozzáadását és meghatározni, hogy azok hogyan befolyásolják a fejlesztési folyamatot. Hozzon létre feladatokat, állítsa be a prioritásokat és a határidőket, és hagyjon megjegyzéseket , hogy gondosan kezelhesse a backlogokat.

A backlogokat funkciók szerint is csoportosíthatja, ha egyszerre többet szeretne megoldani. Az adatokkal ellátott táblázatok mellett ez a sablon oszlopdiagramokat, grafikonokat és táblázatokat is tartalmaz, hogy a vizuális tanulók számára könnyebben érthetőek legyenek az információk.

Uralkodjon a backlog felett – vagy hagyja, hogy az uralkodjon Ön felett?

Az agilis módszertant alkalmazó csapatok gyakran találják magukat egy ördögi körben, ahol a backlogok nyomása alatt állnak és időt veszítenek, ami annyira zavarja a csapat tagjainak nyugalmát, hogy már mindenki idegessé válik. Az egyetlen módja ennek megelőzésére, ha a backlog-számlálót könnyű és jól kezelhető állapotban tartja. ?️

Az általunk biztosított sablonok segítenek egy erős backlog kultúra kiépítésében, ami végső soron olyan kiforrott, tesztelt termékek piacra dobását támogatja, amelyek megfelelnek az érdekelt felek követelményeinek! ✌️