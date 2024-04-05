Hogyan segítheti a backlog grooming a termékcsapatát?

A szoftverfejlesztés számos bevált gyakorlata arra összpontosít, hogy mit kell tenni a jelenben – legjobb esetben a jelenlegi sprintben. Ez ugyan szükséges, de rövidlátó is.

A jó termékcsapatok a jövőre is figyelnek. Az ilyen jövőorientált tervezés elengedhetetlen része a backlog grooming.

A átgondolt backlog grooming átalakíthatja csapata termelékenységét, racionalizálhatja a folyamatokat és sikeres eredményekhez vezethet. Íme, hogyan.

Mi az a backlog grooming?

A backlog grooming, más néven backlog refinement, a termék backlogban szereplő elemek közös értékelése, fejlesztése, prioritásainak meghatározása és frissítése.

Ezt nem szabad összetéveszteni a sprint backloggal, azaz a jelenlegi sprint még befejezetlen elemeivel, amelyeket csak akkor vesznek fel, ha azok finomításra kerültek és készen állnak a fejlesztésre.

A backlog grooming folyamat általában iteratív üléseket foglal magában, amelyek során a teljes funkcióközi csapat megvitatja az elemeket, hogy azok összhangban legyenek a projekt stratégiai irányával és a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

A backlog grooming előnyei

Minden sprint tervezési megbeszélés során a csapatok kiválasztják és rangsorolják a backlogból a fejlesztésre szánt elemeket. Ekkor értékelik és bővítik a kiválasztott funkciókat/felhasználói történeteket is.

Miért érdemes a termékcsapatoknak áttekinteniük a jövőben esetlegesen felhasznált backlog elemeket, és azokat ápolniuk? Nézzük meg!

Megkönnyíti a sprint tervezést: A jól ápolt backlog a feladatokat érték, összetettség és sürgősség alapján rangsorolja. A sprint tervezés során a piaci/üzleti igényekhez való közvetlen relevanciára koncentrálhat, és hatékonyan haladhat előre.

Növeli a termelékenységet: A backlog finomításának elengedhetetlen része, hogy a felhasználói történethez információkat adunk hozzá a definíció, a várt eredmények és az elfogadási kritériumok révén. Amikor a fejlesztők megkezdik a munkát, már rendelkeznek mindennel, amire szükségük van a kiváló termékek elkészítéséhez.

Előre jelezhetőséget biztosít: A nagyobb feladatokat kezelhető részekre bontva a backlog grooming ismétlődő és előre jelezhető folyamatot eredményez. Ennek eredményeként a csapatok hatékonyabban tudják elvégezni a munkát, elkerülve a túlterhelő projektekkel gyakran járó tehetetlenséget.

Támogatja az erőforrások elosztását: A backlog grooming biztosítja, hogy az erőforrások a legnagyobb értéket képviselő feladatokhoz kerüljenek elosztásra. Megakadályozza, hogy a backlog minden ötlet és kérés gyűjtőhelyévé váljon, ami elterelheti a figyelmet és akadályozhatja a haladást.

Jobb csapatmunka: A rendszeres grooming üléseken a csapat tagjai megbeszélhetik és összehangolhatják a projekt irányát és prioritásait. Megjeleníthetik a legjobb whiteboard szoftverek jövőbeli állapotát. Ezek a megbeszélések biztosítják, hogy mindenki ugyanazt a kontextust osztja, és ugyanazok a célok felé törekedjen.

A backlog grooming lehetséges hátrányai és azok leküzdésének módjai

Bár rendkívül előnyös, a backlog grooming, ha rosszul végzik, jelentős hátrányokkal járhat. Íme néhány lehetséges hátránya a backlog groomingnak, és hogyan lehet elkerülni őket.

Időkeretes grooming ülések: A csapatok túl sok időt fordíthatnak a feladatok groomingjára, még a jelenlegi sprintben is, ami kritikus erőforrások pazarlását jelenti. Ezért állítson be időkorlátokat a grooming ülésekre, és irányítsa a beszélgetéseket úgy, hogy azok fókuszáltak és produktívak legyenek.

Tudja, mikor kell abbahagyni: Világos folyamat nélkül a szállítási csapatok ugyanazokat a feladatokat rangsorolják és rangsorolják újra, ami elemzési bénuláshoz vezet. Ennek elkerülése érdekében tudnia kell, mikor kell abbahagyni, és elfogadnia kell, hogy új információk rendelkezésre állása esetén módosításokat hajthat végre.

Fókuszáljon a hosszú távú célokra: Ha rendszeresen ápolja a backlogot, elveszítheti a hosszú távú célokról a rálátását, és azonnali erőforrás-elérhetőség vagy szükséglet alapján optimalizálhat.

Kerülje el ezt, és irányítsa a backlog groomingot a projekt átfogó víziója felé. A mérföldkő-felülvizsgálatok beépítése a grooming folyamatba biztosítja, hogy mind a rövid távú feladatok, mind a hosszú távú célok összhangban legyenek.

Ne feledje, hogy kreatívnak kell lennie: ezeknek a strukturált üléseken a kreativitás háttérbe szorulhat, mivel a hangsúly inkább a finomításon és a becslésen van, mint az ötletelésen. Ösztönözze a nyílt brainstormingot a grooming folyamaton kívül, hogy egyensúlyt teremtsen a kreativitás és a termelékenység között.

Bár elméletileg értjük, mit jelent a backlog grooming, nézzük meg közelebbről, hogyan működik a gyakorlatban.

Backlog grooming vagy finomítás a projektmenedzsmentben

Ha a projektmenedzsment egy közös cél elérése érdekében végzett tervezési, ütemezési és végrehajtási folyamat, akkor a backlog grooming az egyik legfontosabb döntés, amelyet meg kell hoznia.

A hagyományos szoftverfejlesztési módszerekkel, mint például a vízesés vagy a kritikus út módszer, amelyek kevés rugalmasságot kínálnak a piaci változásokhoz való alkalmazkodáshoz, ellentétben az agilis mérnöki munka – és a backlog grooming – lehetővé teszi, hogy mindig lépést tartson a felhasználói igényekkel és a piaci kereslettel.

A projektmenedzsmentben, különösen az agilis szoftverfejlesztésben, a grooming a következő területeken kritikus fontosságú.

A munka hatóköre

A backlog grooming tisztázza a munka hatókörét. Segít értékelni a elvégzendő munkát és becsülni a ráfordítást/időt. Lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy azonosítsa a függőségeket és proaktív kiigazításokat hajtson végre.

Sprint tervezés

Az agilis backlog grooming a jó sprinttervezés előfeltétele. A jó grooming biztosítja, hogy a backlogok és a sprintok jól érthető és pontosan méretezett munkatételekkel legyenek feltöltve, minimalizálva ezzel a meglepetéseket és az akadályokat.

Sprint és backlog tervezés a ClickUp segítségével

Nem tudja, hol kezdje? A ClickUp Backlogs and Sprints sablonja a megfelelő kiindulási pont az Ön számára.

A csapat termelékenysége és sebessége

Áttekintett backlog:

360 fokos áttekintést nyújt a projekt munkaterheléséről, beleértve az összes tervezett funkciót, fejlesztést és hibajavítást.

A feladatokat a projekt céljaihoz való várható hozzájárulásuk alapján rangsorolja.

Támogatja az erőforrások elosztását konkrét erőfeszítés/idő becslésekkel

Agilitás

A backlog grooming az agilis szállítási csapat számára elengedhetetlen rugalmasságot biztosít. Javítja a feladatok szervezését, hogy megvalósítsa az agilis szellemiséget, amely a folyamatos fejlesztésen és a változásokra való reagálóképességen alapul.

Az érdekelt felek együttműködése

Amikor az üzleti érdekelt feleket és az ügyfélcsapatokat bevonja a grooming ülésbe, aktív résztvevőkké teszi őket a projekt útján, elősegítve a felelősségérzetet és a közös jövőkép kialakítását. Ez egyúttal segít a kockázatok csökkentésében is, mivel lehetővé teszi a potenciális problémák és akadályok korai felismerését és megvitatását.

A hatékony projektmenedzsment szempontjából kritikus fontosságú folyamatban fontos kérdés, hogy ki vegyen részt a backlog grooming üléseken. Erre a kérdésre a következő részben adunk választ.

Kiknek ajánlott a backlog grooming foglalkozás?

A termék backlog grooming folyamat hatékonysága az agilis és scrum módszertanokban a legfontosabb érdekelt felek aktív részvételén és együttműködésén múlik. Az alábbiaknak kell részt venniük minden backlog grooming ülésen.

1. Termék tulajdonos

A termék tulajdonosának feladata a vízió megfogalmazása és annak biztosítása, hogy a termék backlogja összhangban legyen azzal. A termék tulajdonosának szerepe a backlog grooming megbeszéléseken a következő:

A backlog elemek üzleti értékének megfogalmazása

A követelmények egyértelművé tétele

Az üzleti perspektíva beépítése a szoftverfejlesztésbe

Az üzleti célokkal való összhang biztosítása

2. Scrum mester

A scrum master, a backlog grooming ülés vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az ülések produktívak és célorientáltak legyenek. A scrum master feladata a grooming ülésen:

A csapat által követett folyamatok és rendszerek tisztázása

Az agilis scrum kifejezések közös szókincsének népszerűsítése

A megbeszélések nyomon követése

A fejlődés előmozdítása megbeszélések révén

Az agilis elvek betartásának biztosítása

3. Fejlesztőcsapat

Végül is a fejlesztők és a minőségbiztosítási elemzők fogják elkészíteni a backlogban szereplő elemeket, ezért nekik kell ott lenniük. Ők nyújtanak felbecsülhetetlen értékű betekintést a technikai megvalósíthatóságba és a szükséges erőfeszítésekbe. Ők gondoskodnak arról, hogy a backlog reális, megvalósítható és összhangban álljon a gyakorlati lehetőségekkel.

4. Üzleti képviselők

Az üzleti képviselők gondoskodnak arról, hogy a backlog tükrözze az üzleti prioritásokat. Részvételük a backlog finomításával kapcsolatos megbeszéléseken összehangolja a fejlesztési erőfeszítéseket az üzleti célokkal.

Az agilis backlog groomingban betöltött szerepük a következőket foglalja magában:

Az elemek relevanciájának ellenőrzése

Az elemek sürgősségének értékelése

A backlog elemek értékének mérése üzleti szempontból

Most hívja meg ezeket az embereket, és szervezzen nekik egy megbeszélést. Megmutatjuk, hogyan kell ezt helyesen csinálni.

Backlog-finomítási értekezlet lebonyolítása

Senki sem finomítja a backlogot önállóan, még akkor sem, ha sok érdekelt fél offline módon adja hozzá a véleményét. A termék backlog finomítása nagyrészt megbeszéléseken történik, megbeszélések, együttműködés és folyamatos fejlesztés révén.

A produktív megbeszélésekhez megfelelő folyamatokra és termék-backlog menedzsment eszközökre van szükség. A következőkben mindkettőt bemutatjuk.

1. Gyűjtse össze és elemezze a backlog adatait

Az első lépés, még mielőtt belekezdene a backlog-megbeszélésbe, az adatok összegyűjtése és elemzése. Ebben a szakaszban állítsa össze az összes meglévő elemet, beleértve:

Felhasználói történetek

Hibajelentések

Funkciókérés

Technikai adósság feladatok

Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftvere, amely átfogó és szervezett áttekintést nyújt. Tekintse meg backlogját listaként, táblázatként vagy Kanban táblaként.

Beszélhet a ügyfélszolgálati csapattal is, hogy megkapja a felhasználóktól kapott konkrét visszajelzéseket és észrevételeket.

Tervezze meg backlogjait és sprinteit a ClickUp lista nézetével

Ha még nem ismeri a backlog-kezelést, használja ezeket a termékbacklog-sablonokat a kezdéshez.

2. A backlogban lévő elemek kategorizálása

Nem minden feladat egyforma, ezért kategorizálja őket ennek megfelelően. Határozza meg, melyik elemei:

Új funkciók

Fejlesztések

Hibák és javítások

Dokumentáció frissítése

A könnyebb hozzáférés érdekében frissítse a feladat típusát a ClickUp-on.

Hozzon létre saját feladatadatbázist kategóriákkal a ClickUp segítségével

Ez a lépés egyszerűsíti a prioritások meghatározását azáltal, hogy hasonló feladatokat csoportosít, megkönnyítve ezzel az erőforrások elosztását és az ütemtervek becslését.

3. Prioritizáljon, ismételje meg

A kulcsfontosságú tényezők, például az üzleti érték, az ügyfelekre gyakorolt hatás és a műszaki megvalósíthatóság alapján rangsorolja az elemeket. Ne feledje, hogy a munka nem ér véget azzal, hogy egyszer rangsorolja az elemeket. Minden backlog grooming ülésen legalább felületesen vizsgálja át az összes korábban rangsorolt feladatot, és győződjön meg arról, hogy azok állapota változatlan.

4. Becsülje meg a szükséges erőfeszítéseket és erőforrásokat

Minden kiemelt fontosságú feladat esetében becsülje meg a szükséges erőfeszítést és erőforrásokat. Ebben a szakaszban szerezze meg az egész csapat támogatását, beleértve a fejlesztőket, tesztelőket és DevOps szakembereket.

Adjon hozzá időbecsléseket a ClickUp-hoz, hogy összehasonlíthassa azokat a tényleges értékekkel

Adjon hozzá átfogó felhasználói történeteket és használati eseteket, hogy becslései pontosak legyenek. Gondoskodjon arról, hogy minden feladat tartalmazza a funkció leírását a végfelhasználó szemszögéből.

Határozzon meg egyértelmű és mérhető elfogadási kritériumokat. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanúgy értelmezze, mit kell elérni ahhoz, hogy egy feladatot teljesítettnek lehessen tekinteni.

Térképezze fel a feladatok közötti függőségeket. Azonosítsa az egyes magas prioritású elemekkel kapcsolatos potenciális szűk keresztmetszeteket vagy kockázatokat, például technikai kihívásokat vagy erőforrás-korlátokat.

5. Tervezzen felülvizsgálati és finomítási üléseket

Rendszeresen szervezzen backlog-finomítási üléseket a projektcsapattal, hogy áttekintsék az előrehaladást, újraértékeljék a prioritásokat és frissítsék a backlogot. Ezáltal a backlog releváns marad, és összhangban áll a projekt céljaival és az érdekelt felek elvárásaival.

Tartson fenn nyílt kommunikációs csatornákat minden érdekelt féllel, lehetővé téve az élő visszacsatolási ciklust. Használja fel a befejezett feladatokból szerzett tapasztalatokat a backlog finomításához és kiigazításához.

Részletes nyilvántartást vezessen az összes változásról, amely a backlog finomításának folyamatában történt, és ossza meg a frissítéseket az érintett érdekelt felekkel. Ez elősegíti az átláthatóságot, és mindenki tájékozott marad a projekt előrehaladásáról és irányáról.

A ClickUp Docs remek módja a grooming üléseinek rögzítésére. A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja, lektorálhatja és javíthatja jegyzeteit!

Miután a folyamatot tisztáztuk, nézzünk meg néhány konkrét agilis eszközt és backlog grooming legjobb gyakorlatot, amelyek segíthetnek, beleértve a ClickUp termékmenedzsment szoftvert is.

Időkeretes backlog-finomítási megbeszélések

A backlog grooming megbeszélések időtartama a projekt összetettségétől és a csapat érettségétől függően változhat. Általános irányelvként azonban ezek a megbeszélések 1-2 óráig tarthatnak.

Használja bátran a ClickUp időkövetési funkcióit a grooming üléseken eltöltött idő méréséhez.

Legyen tömör és koncentrált

Könnyű minden apró ötletet megvitatni és elfeledkezni az időről. Ezért készüljön a megbeszélésre egy olyan napirenddel, amely világosan felvázolja a várt eredményeket. Tartsa a beszélgetést ezekre a témákra összpontosítva. Dokumentálja a beszélgetést, valamint azokat a pontokat, amelyeket nem tudtak megvitatni.

A ClickUp Docs erre kiválóan alkalmas. A ClickUp Docs-ot különböző feladatokhoz/alfeladatokhoz is kapcsolhatja, felhasználókat rendelhet hozzá, megoszthatja stb., hogy irányítsa a grooming üléseit.

Tervezzen előre

Senki sem szereti, ha ad hoc pingelnek egy 2 órás grooming ülésről. Tervezzen be ismétlődő találkozókat a projekt részeként.

A ClickUp naptárnézete kiválóan alkalmas a rendszeres backlog grooming ülések integrálására a projekt feladataiba és ütemtervébe. Állítson be automatikus emlékeztetőket, hogy minden érdekelt fél részt vegyen a megbeszélésen. Minden megbeszéléshez adjon meg részleteket az ideális eredményről, hogy az érdekelt felek felkészülten érkezzenek.

Tegye a megbeszéléseket együttműködővé

Használjon vizuális eszközöket a grooming megbeszéléseken, hogy ösztönözze mindenki részvételét. Kérjen véleményeket és inspiráljon ötleteket.

A ClickUp Whiteboard kiválóan alkalmas új felhasználói történetek vizuális rögzítésére, a feladatok fontossági sorrendbe állítására és azok gondolattérkép formájában történő összekapcsolására.

Agilis munkafolyamatok kezelése a ClickUp segítségével

Használjon agilis becslési technikákat

A becslés unalmas feladat lehet, ezért az emberek gyakran csak találgatnak vagy improvizálnak. Kerülje el ezt azáltal, hogy kontextusba helyezi a becslést, és talán még szórakoztatóvá is teszi. Néhány gyakran használt agilis becslési technika:

Tervezési póker : Játékos módszer a munkaerőigény becslésére, amelynek során megvitatják és : Játékos módszer a munkaerőigény becslésére, amelynek során megvitatják és agilis történetpontokat rendelnek a felhasználói történetekhez.

Póló méretek : Használjon relatív méreteket (pl. XS, S, M, L, XL) az egyes backlog elemekhez szükséges erőfeszítés becsléséhez. : Használjon relatív méreteket (pl. XS, S, M, L, XL) az egyes backlog elemekhez szükséges erőfeszítés becsléséhez.

Próbálja ki a prioritási keretrendszereket

A prioritások meghatározása a termék backlog grooming fontos része. Használja a legjobb technikákat, hogy ezt a részt jól végezze el. Két gyakran használt módszer:

MoSCoW módszer : Osztályozza a felhasználói történeteket „Must have” (Kell), „Should have” (Kellene), „Could have” (Lehetne) és „Won’t have” (Nem lesz) kategóriákba.

Érték vs. erőfeszítés mátrix: A feladatok ábrázolása egy mátrixban a projekt számára jelentett értékük és a teljesítésükhöz szükséges erőfeszítés alapján.

Legyen a következő backlog grooming ülés sztárja a ClickUp segítségével

Az agilis szoftverfejlesztés egyik alapelve az egyszerűség – a még el nem végzett munka mennyiségének maximalizálása – amely elengedhetetlen.

Ez az elv hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkát gondosan és átgondoltan rangsoroljuk, hogy csak azt végezzük el, ami maximális értéket teremt. A backlog grooming kiváló eszköz ennek eléréséhez.

A backlog grooming segít a projekt-/termékmenedzsernek a jövő világosabb vizualizálásában. Segít nekik a termék közép- és hosszú távú útitervének kialakításában, miközben aktívan dolgoznak a jelenlegi sprinten.

A termékcsapatok a megfelelő projektmenedzsment eszközzel jelentősen javíthatják a backlog grooming hatékonyságát.

Részletes funkcióleírásokkal (felhasználói történetek), elfogadási kritériumokkal (ellenőrzőlisták), időkövetéssel, ütemezéssel, emlékeztetőkkal, megjegyzésekkel és együttműködési funkciókkal a ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere kifejezetten az agilis szoftverfejlesztéshez lett tervezve, beleértve a backlog groomingot is.

Nézze meg, hogyan támogatja a ClickUp a backlog groomingot. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.

Gyakran ismételt kérdések a backlog groomingról

1. Mi a jobb kifejezés a backlog groomingra?

A backlog groomingot backlog refinementnek vagy story groomingnak is nevezik.

2. Mi a célja a groomingnak a scrumban?

A Scrum projektmenedzsmentben a backlog grooming célja a termék backlog elemeinek felülvizsgálata, prioritásainak meghatározása és finomítása, hogy azok egyértelműek, relevánsak és összhangban álljanak a projekt céljaival.

3. Mi a backlog grooming szerepe?

A backlog grooming feladata annak biztosítása, hogy a szoftverfejlesztő csapat termékbacklogja rendezett, prioritások szerint rendezett, naprakész és használatra kész legyen.