Hogyan kezeljük a termék-backlogot? Példákkal és sablonokkal

A való világban a backlog a befejezetlen feladatok felhalmozódását jelenti. Az egyetemen a backlog egy még nem teljesített vizsga. „Hatalmas backlogom van” – ez nem jó dolog. Az agilis termékfejlesztésben azonban ez nem így van.

Az agilis scrumban a termék-backlog egy kívánságlista vagy jövőbeli terv, míg a sprint-backlog a sprintre tervezett feladatlista. Bár a backlog szó továbbra is a még be nem fejezett feladatokat jelenti, az agilis módszertanban a célja eltérő.

De először is, ismerkedjünk meg a backlogokkal.

Mi az a termék-backlog?

A termékbacklog egy lista, amely tartalmazza azokat a feladatokat, funkciókat, felhasználói történeteket és hibajavításokat, amelyeken a fejlesztőcsapat a termék ütemtervének végrehajtása során fog dolgozni. A következő jellemzőkkel rendelkezik.

A fejlesztőcsapat egyetlen követelményforrásaként működik.

A magas szintű szervezeti víziót feladatokra bontja

Priorizálja a termék ütemtervében szereplő elemeket és funkciókat.

Dinamikus marad, a piac, a fogyasztók és a szervezet igényeinek megfelelően fejlődik.

Mit tartalmaz a termékbacklog?

A termékbacklog lényegében mindent tartalmaz, amin az agilis csapatoknak dolgozniuk kell. Ez lehet:

Új funkciók

Meglévő funkciók fejlesztései

Hibajavítások

Ügyfélkérések

A retrospektívából származó teendők

Technikai adósság

Infrastruktúra-frissítések

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp Backlog Template segítségével egy helyen rangsorolhatja a funkciókat, javításokat és ötleteket. Könnyedén rendezheti termék-backlogját, és egyeztetheti csapatát a következő lépésekről. Próbálja ki még ma ingyen! Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg az agilis munkát bármely csapatban a ClickUp Agile Project Management Template segítségével.

Ki a termékbacklog tulajdonosa?

A termék tulajdonosa felelős a termékbacklogért, amelyet a termékkezelő eszközön tesz közzé. Azonban a teljes funkcióközi csapat és a scrum master felelős annak létrehozásáért, frissítéséért és karbantartásáért.

Miben különbözik a termékbacklog a termékútitervtől?

Termékfejlesztési út

A termékbacklog a termékfejlesztési terv részletes lebontása. Míg a fejlesztési terv a magas szintű célokat és irányokat határozza meg, a backlog a végrehajtáshoz szükséges feladatok szintű részleteit tartalmazza.

Az ütemterv a üzleti csapatokat és vezetőket támogatja, míg a termék-backlog a fejlesztőknek szól. Az ütemterv a mutatókra és célokra összpontosít, míg a termék-backlog a feladatokat és a teendőket vázolja fel.

Hogyan néz ki a termék-backlog?

Íme egy példa a termék-backlogra. Megvizsgáltuk egy online többjátékos játék funkcióit. Minden funkcióhoz egy story pointot rendeltünk, és a backlog elemeket prioritásuk szerint sorba rendeztük, a legmagasabb prioritású (priority=1) elem a lista tetején.

Felhasználói történet Történetpontok Prioritás Gamerként szeretném meghívni a barátaimat, hogy együtt játszhassunk. 1 1 Gamerként szeretnék egy gyakorló módot, hogy megtanuljam, hogyan kell játszani. 2 2 Gamerként szeretnék egy alkalmazáson belüli csevegő funkciót, hogy valós időben beszélgethessek más játékosokkal. 3 2 Gamerként szeretném összehasonlítani a hősöket, hogy kiválaszthassam a számomra legmegfelelőbbet. 4 3 Gamerként olyan erőforrásokra van szükségem, amelyek növelik hősöm egészségét és manájának regenerálódását. 3 3 Gamerként szeretnék játékbeli pénzt, hogy hősöket tudjak vásárolni. 3 4

Ha szeretné látni, hogyan nézhet ki ez az Ön esetében, tekintse meg a ClickUp projekt-backlog sablont. Ezt azonnal testreszabhatja a termékéhez is!

A termék-backlog előnyei

Az agilis backlog, mint az egyik alapvető scrum-eszköz, struktúrát és megvalósíthatóságot biztosít a termékfejlesztéshez. Íme, hogyan.

Csapat agilitás

A termék tulajdonos megosztja a termék-backlogot az egész csapattal, és minden sprint előtt megvitatásra bocsátja. A csapat közösen állapítja meg a prioritásokat, megbeszéléseket tartva arról, hogy mi a fontos. Ezek a megbeszélések jobb együttműködést teremtenek a csapat tagjai között, támogatva az innovációt.

Iterációs tervezés

Az agilis scrum csapat minden feladatot hozzáad a backloghoz. Az agilis projektek minden iterációjában a csapat értékeli a backlogot, azonosítja a fejlesztésre szoruló elemeket, megvitatja a kompromisszumokat, és létrehozza a sprint backlogot.

Anchor a munkához

Amikor a fejlesztők a backlogból elemeket vesznek ki fejlesztésre, azokhoz kötődnek. Ez megakadályozza, hogy eltérjenek a tervtől, vagy elveszítsék az irányt a sprint közepén.

Visszajelzések figyelembevétele

Az agilis termékbacklog dokumentálja az ügyfelek/felhasználók visszajelzéseit, valamint a csapat retrospektívájából származó teendőket. Ez elősegíti a folyamatos fejlesztést, amely az agilis termékfejlesztés alapja.

Mindezekkel az előnyökkel és még sok mással a termék-backlogok kritikus szerepet játszanak az agilis keretrendszerben.

A termék-backlog kezelésének szerepe az agilis módszerekben

A termék-backlog egy meghatározott célt szolgál az agilis szoftverfejlesztési keretrendszerben. A termékfejlesztés folyamata a következőképpen néz ki.

Termékvízió > Termékstratégia > Termékütemterv > Termék-backlog > Sprint-backlog > Termékkiadás

Ebben a folyamatban a termékbacklog a víziót és az ütemtervet megvalósítható feladatokká alakítja. Segít a vezetésnek látni, hogyan fogják megvalósítani a víziót. Megmutatja a fejlesztőcsapatnak, hogy napi munkájuk hogyan járul hozzá az üzlethez, és a sprintbacklogok funkcióinak szuperhalmazaként szolgál.

A hatékony sprint-backlog elsődleges meghatározója a megfelelő termék-backlog.

Termék-backlog vs. sprint-backlog

Termék-backlog Sprint-backlog Cél Felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket a csapat a következő sprintekben elvégezhet. Felsorolja azokat a feladatokat, amelyek elvégzésére a csapat a következő sprintben kötelezte magát. Méret Feladatok szuperkészlete A termék-backlog részhalmaza Elemek Termékjellemzők és ügyfélkérések Felhasználói történetek szoftverkövetelményekkel Időtartam Folyamatban Minden sprint Tulajdonjog Termék tulajdonos Fejlesztői csapat Jelentések Műszerfal a funkciók számával, pontokkal és becsült idővel Sprint burndown diagram

Hogyan lehet prioritásokat felállítani a termék-backlog elemei között?

A termék tulajdonos egyik legfontosabb feladata a termékbacklog kezelésében a prioritások meghatározása. A termék tulajdonos dönti el, mire kell a csapatnak összpontosítania az érték maximalizálása érdekében.

A backlog prioritásainak meghatározására szolgáló paraméterek

Ezért a termék-backlog elemek prioritásainak meghatározásában a legfontosabb paraméter az érték. Az üzleti érték a következő lehet.

Ügyféligények vagy elégedettség

Bevétel vagy jövedelmezőség

Kockázatkezelés vagy megfelelés

Termékdifferenciálás a versenyelőny érdekében

A backlog prioritásainak meghatározásához használt érték belső is lehet, és mérnöki szinten is meghatározható.

Ideje kifejleszteni egy funkciót

A fejlesztéshez szükséges erőforrások/költségek

Ha segítségre van szüksége, az Aha! termékmenedzsment szoftver segítségével azonosíthatja ezeket a paramétereket azáltal, hogy összekapcsolja a stratégiai célokat a mindennapi feladatokkal.

A backlog prioritásainak meghatározására szolgáló technikák

A prioritásként választott érték alapján a következő technikák bármelyikét alkalmazhatja.

Kano-modell: A Kano-modell egy grafikonon ábrázolja az ügyfelek elégedettségét és a megvalósításhoz szükséges beruházást. Segít a csapatoknak prioritásba rendezni azokat a funkciókat, amelyek valószínűleg elégedetté teszik az ügyfeleket és megtérülnek.

MoSCoW modell: Ez a must-have (muszáj), should-have (kellene), could-have (lehetne) és won’t-have (nem kell) rövidítése, amely segít a csapatoknak a lényeges funkciókat előtérbe helyezni a feleslegesek helyett.

Kumulatív szavazás: Minden érdekelt fél 100 pontot – vagyis figuratív dollárt – kap, amelyet a csapat tagjai a választott funkciókra fordíthatnak. A legtöbbet fizetett funkciók kapják a prioritást.

Stack ranking: Ahelyett, hogy az összes elemet felsorolnánk és rangsorolnánk, ez a módszer az egyes felhasználói történeteket egymáshoz viszonyítva rangsorolja, és egyedi döntéseket hoz a prioritásokról.

Először a legkisebb erőfeszítés: Ha a csapatnak gyors eredményekre van szüksége, a termék tulajdonos a legkönnyebb vagy legegyszerűbb feladatokat részesíti előnyben.

A késedelem költsége: Ezzel a módszerrel a legnagyobb alternatív költségű feladatokat helyezed előtérbe. Ha egy funkció fejlesztésének két héttel való elhalasztása valamilyen költséget jelent, például elvesztett üzleti lehetőséget vagy a termék sebezhetőségét, akkor azt helyezed előtérbe a backlogból.

A termékbacklog kezelése kihívást jelenthet, mivel számos tényező befolyásolja a prioritások meghatározását, és rengeteg technika létezik. Íme néhány gyakori kihívás, amellyel a termékfejlesztő csapatok szembesülnek.

A termékbacklog kezelésének kihívásai

Homályos felhasználói igények: A termékbacklog kezelésének egyik legnagyobb kihívása, hogy nem tudjuk pontosan, mit akar az ügyfél. A homályos felhasználói történetek megakadályozhatják a fejlesztést.

Túlterhelt backlog: A termékbacklog nem egy gyűjteménye minden ötletnek, ami valaha is felmerült. Ez egy finomított lista azokról a funkciókról/feladatokról, amelyek üzleti szempontból értelmesek. A backlog kezelhetetlenné válhat, ha a termék tulajdonosa nem tudja kiszűrni a nem fontos/irreleváns felhasználói történeteket.

Döntéshozatali fáradtság: A kezelhetetlen backlog túl sok döntést jelent a termékmenedzser számára. Ez túlterhelő lehet és döntéshozatali fáradtsághoz vezethet.

Elavult backlog: A termékbacklogot frissíteni kell, hogy hasznos legyen. Ha a csapata elhanyagolja a backlogot vagy nem frissíti, az irrelevánssá válhat, és ezért nem fogják alkalmazni.

Hiányos meghatározás: A backlog minden elemét egyértelműen meg kell határozni. Ha az üzleti felhasználók és a termék tulajdonosok ezt nem teszik meg, a backlog kezelése kihívássá válik.

Változó prioritások: Míg az agilis csapatok számolnak a változó igényekkel és képesek azokhoz alkalmazkodni, a sprint közepén bekövetkező prioritásváltozások zavaróak lehetnek.

Mindezeket a kihívásokat egy világos, stratégiai és együttműködésen alapuló termék-backlog kezelési folyamattal lehet leküzdeni.

Hogyan lehet létrehozni és kezelni a termékbacklogot?

A termékbacklog létrehozása és kezelése a termék tulajdonosának egyik legfontosabb feladata. Ha ezt jól végzi, megteremti az alapot a sikeres agilis termékfejlesztéshez.

Szüksége van egy átfogó, rugalmas és hatékony módszerre a backlog elemek létrehozásához és a termék backlog kezeléséhez. Jelenleg több termék backlog kezelő eszköz is elérhető a piacon.

Így használhatja a ClickUp-hoz hasonló eszközt a termékmenedzsmenthez, hogy minden rendben legyen.

1. Használja a termékfejlesztési tervét

A termék ütemterv a backlog létrehozásának kiindulópontja. A szervezeti és termékvíziót iránymutatásokká sűríti, és a mérnöki munkához alapvető üzleti perspektívát ad.

Ismerje meg alaposan a termékfejlesztési tervet, és használja azt útmutatóként a fejlesztési folyamat során. A ClickUp vizuális útitervek segíthetnek a mérnöki, termékfejlesztési és üzleti csapatoknak abban, hogy ugyanazokat a célokat kövessék.

Termékfejlesztési ütemterv a ClickUp-on

2. Gyűjtsd össze a backlogba felvehető potenciális funkciókat

Az útiterv az első a sok forrás közül, amelyek javaslatokat adhatnak a termék-backlog funkcióihoz. Íme néhány hasznos forrás, amelyet érdemes megnézni.

Felhasználói kutatás: Végezzen felhasználói kutatást, hogy megismerje a felhasználók igényeit. A ClickUp Forms segítségével készített egyszerű felmérés remek kiindulási pont lehet.

ClickUp űrlapok belső vagy felhasználói felmérések elvégzéséhez

Vásárlói visszajelzések: A felhasználók panaszai, problémái és jegyei segítenek megérteni, mit nem szeretnek a vásárlók. Ezeket az adatokat a termékértékelésekben is megtalálhatja.

QA csapat: A minőségbiztosítási elemzők az első felhasználók. Beszélgessen velük részletesen, hogy megértse, mi működik és mi nem. Jegyezze fel ezekből a beszélgetésekből származó észrevételeket a ClickUp Docs-ban, és ossza meg őket a csapattal.

Értékesítési csapat: Ők állnak a legközelebb az ügyfelekhez. Kérdezze meg őket, mit mondanak az ügyfelek, és ennek megfelelően állítsa össze a backlogját. Használja a ClickUp Docs alkalmazást a különböző rekordok, betekintések és munkafolyamatok összekapcsolásához.

Versenyelemzés: Nézze meg, milyen termékeket fejlesztenek az Önéhez hasonlóak, és merítsen belőlük inspirációt. De ne feledje, hogy ezt nagyon óvatosan kell csinálnia. Nem akar csak egy újabb másolatot készíteni.

3. Szervezze meg a termék-backlog elemeit

Most, hogy már rendelkezik számos fejlesztésre alkalmas elemmel, itt az ideje azokat úgy rendszerezni, hogy hatékonyan kezelhetőek legyenek.

Állítsa be a backlog elemeket feladatokként

Feladattípusok a ClickUp-on a termék-backlog hatékonyabb kezeléséhez

Állítsa be az egyes backlog elemeket a ClickUp feladatokban, amelyek feladatok, funkciók, hibák, visszajelzések és egyéb kategóriákba sorolhatók. Adjon hozzá további információkat, például:

Részletes leírások, alfeladatok és ellenőrzőlisták

Felhasználók és figyelők

Határidők és becsült időtartamok

Egyedi folyamatok támogatására szolgáló egyéni mezők

Nem tudja, hol kezdje? Ne aggódjon! Válasszon a tíz ingyenes termék-backlog sablon közül, és ne aggódjon az üres oldal miatt.

Adja hozzá a prioritások meghatározásához szükséges információkat

A termékbacklog elemei csak akkor kapnak prioritást, ha üzleti értéket képviselnek. Adja meg a szükséges információkat a kiválasztott paraméterek alapján, hogy meghatározza az értéket és a technikákat, amelyeket a backlog prioritásainak meghatározásához használni kíván.

Például, ha az Ön számára a termék elkészítéséhez szükséges idő a legfontosabb, a Sprint Points ClickApp segítségével minden elemhez történetpontokat rendelhet a teljesítéséhez szükséges erőfeszítés alapján.

A fejlesztéshez szükséges termék-backlog elemek prioritásainak meghatározása

A backlog prioritizálása a termékfejlesztési folyamat szerves része. A termék tulajdonosának feladata biztosítani, hogy a fejlesztés során a megfelelő elemek kapjanak prioritást. A feladatok prioritizálásakor tartsa szem előtt a következő tényezőket.

Lista nézet egyéni állapotokkal a backlog elemek prioritásainak meghatározásához a ClickUp-on

Győződjön meg arról, hogy elegendő információval rendelkezik az értékről, a teljesítendő feladatokról és a siker mérhetőségéről.

Rendezze őket a meghatározott súlyozások és értékelési kritériumok alapján.

Legyen Ön a kapuőr, aki eldönti, mely funkciók kapnak prioritást!

Ne gátolja az ötleteket, hanem inkább csökkentse azok prioritását.

Miután meghozta a prioritási döntéseket, állítsa be a prioritásokat a ClickUp-ban.

Az agilis szakértők azt javasolják, hogy a termékbacklog legyen részletes, ami azt jelenti, hogy a magasabb prioritású feladatok részletesebb leírással rendelkeznek, mint az alacsonyabb prioritásúak. Ezáltal a fejlesztéshez közeledve folyamatosan bővítheti a backlog elemeinek részleteit.

Állítson be prioritásokat a feladatokhoz a ClickUp-on

Finomítsa a termék-backlogot

A jövőbeli munkák egészséges folyamatának biztosítása érdekében rendszeresen finomítani kell a termék-backlogot. Ez a gyakorlat, más néven backlog grooming, a következőket célozza:

Távolítsa el az elavult elemeket vagy felhasználói történeteket

Újonnan felfedezett elemeket hozzáadni

Ha a felhasználói történetei túl nagyok egy sprintre, bontsa őket kisebb részekre.

Értékelje újra a prioritásokat és a becsléseket

Állítsa be a megfelelő állapotokat, hogy könnyen hozzáférhessen a ClickUp Kanban táblához.

A termékbacklog karbantartása

A fenti lépéseken túl a termék tulajdonosának feladata a termékbacklog megfelelő állapotának fenntartása.

Tisztítsa meg a termék-backlogot: ennek egy része a sprintek előtti finomítás során történik. Ne felejtse el az összes befejezett elemet befejezettként megjelölni és archiválni.

Kommunikálja a termék-backlogot: Hozzon létre egyedi nézeteket a csapat és más üzleti érdekelt felek számára, hogy valós időben tájékozódhassanak a backlogról.

A ClickUp termék-backlogjának Kanban táblája

A Kanban táblázat kiválóan alkalmas a fejlesztőcsapat számára. A ClickUp Dashboard kulcsfontosságú mutatókkal és teljesítményadatokkal tökéletes az üzleti vezetés számára.

ClickUp teljesítmény-irányítópult üzleti érdekelt felek számára

Használja a backlogot retrospektívákban: A termék backlog valószínűleg tartalmazza a funkció történetét. Használja az itt található információkat retrospektívák, sprint-áttekintések és jövőbeli iterációs tervek támogatásához.

Mint minden agilis folyamatnál, a termék-backlog kezelését is ismételje meg újra és újra. Törekedjen a folyamatos fejlesztésre.

Kezelje könnyedén termék-backlogját a ClickUp segítségével

A termékbacklog lehet a szuperereje vagy az Achilles-sarka, attól függően, hogyan használja. A frissített, átfogó, egyértelműen meghatározott és közölt backlog a termékfejlesztést a megfelelő irányba terelheti. A ClickUp ezt teszi lehetővé!

A ClickUp életciklus-kezelő szoftverével mindent egy helyen tervezhet, építhet és szállíthat. A beszélgetések és betekintések dokumentálásától a gyönyörű projekt-wikiken át a retrospektívákhoz szükséges jelentések elkészítéséig a ClickUp mindenre kiterjed.

Mi több? A ClickUp AI felgyorsítja fejlesztési terveit és dokumentációját. Segít termékötletek, ütemtervek és dokumentációk létrehozásában a ClickUp szakértők által kidolgozott AI eszközeivel. Ne higgyen nekünk! Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!