A projekt életciklusának magyarázata: 5 lépésben elkerülhető a káosz

Világos ütemterv nélkül a projektek kaotikus helyzetbe kerülnek. A költségvetés megduzzad, a határidők csúsznak, a csapatok kiégnek, míg az érdekelt felek elveszítik bizalmukat.

Személyesen láttam, ahogy egy 2,3 millió dolláros projekt megbukott, mert a vállalat elmulasztotta a megfelelő tervezést, és nem rendelkezett a haladás nyomon követésére szolgáló folyamattal.

A projekt életciklusának öt fázisának megértése ezt a káoszt előre jelezhető, megismételhető sikerré alakítja.

Főbb tanulságok

A projekt életciklusa öt fázisból áll, amelyek biztosítják a struktúrát a kezdetektől a befejezésig.

Az életciklus határozza meg a szakaszokat, a módszertan pedig azt, hogy azok során hogyan végzik el a munkát.

A hatékony tervezés megakadályozza a visszamunkálatokat, a késedelmeket és a csapatok közötti összehangolatlanságot a végrehajtás során.

A nyomon követés biztosítja, hogy a teljesítmény összhangban maradjon a hatókörrel, az ütemtervvel és a költségvetési célokkal.

Mi a projekt életciklusa a projektmenedzsmentben?

A projekt életciklusa az a fázisok sorozata, amelyek a projektet a kezdeti koncepciótól a végleges befejezésig vezetik. Minden fázis összefüggő tevékenységeket csoportosít, amelyek konkrét eredményeket hoznak létre, és strukturált utat jelölnek ki a kezdetektől a befejezésig.

Ez a keretrendszer minden szakaszban három kritikus kérdésre ad választ:

Mi kell most történnie?

Ki a felelős?

Honnan tudjuk, hogy mikor vagyunk készen?

Ezek nélkül a projektek bizonytalanságba sodródnak, ahol a csapat tagjai egymásnak ellentmondó prioritásokon dolgoznak, és az érdekelt felek túl későn veszik észre az eltéréseket ahhoz, hogy azokat olcsón kijavíthassák.

Életciklus kontra módszertan: a különbség megértése

A projekt életciklusát gyakran összekeverik olyan projektmenedzsment módszerekkel, mint az Agile, a Waterfall vagy a PRINCE2, de ezek alapvetően különböznek egymástól.

Az életciklus határozza meg, hogy a projekt milyen szakaszokon halad át, míg a módszertanok határozzák meg, hogy hogyan végzi el a munkát ezekben a szakaszokban.

Gondoljon rá így...

A Waterfall lineáris megközelítést alkalmaz, amelyben minden fázis teljes egészében befejeződik, mielőtt a következő megkezdődik, míg az Agile iteratív ciklusokat alkalmaz, több tervezési, végrehajtási és felülvizsgálati körrel.

Mindkettő azonban ugyanazt az alapvető életciklust követi: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, nyomon követés és lezárás.

A projekt életciklusának 5 fázisa

Minden projekt, méretétől és összetettségétől függetlenül, öt alapvető fázison halad át. Íme, hogyan működnek ezek együtt:

Fázis Cél Főbb eredmények Kezdeményezés Határozza meg a projektet és szerezze meg a jóváhagyást Projektcharta és az érdekelt felek támogatása Tervezés Készítsen részletes ütemtervet a végrehajtáshoz Átfogó projektmenedzsment terv Végrehajtás Készítse el a teljesítendő feladatokat Befejezett projekt eredmények Monitoring és ellenőrzés Kövesse nyomon az előrehaladást és kezelje a változásokat A projekt összhangban marad a célokkal Zárás A teljesítmények véglegesítése és átadása Hivatalos átvétel és tanulságok

1. fázis: Kezdeményezés

A projekt kezdeményezése egy homályos ötletet egy világosan meghatározott, hivatalosan jóváhagyott projektgé alakít.

A fázisok természetesen haladnak a problémától a megoldásig: először azonosítják a központi problémát vagy lehetőséget, majd meghatározzák, hogy mi számít sikernek, felmérik a projekt megvalósíthatóságát, és végül biztosítják a továbblépéshez szükséges támogatást.

Négy alapvető tevékenység hajtja előre ezt a fázist.

Először is, egy üzleti eset igazolja a projekt értékét és a várható befektetési megtérülést. Ez egy projektcharta kidolgozásához vezet, amely hivatalosan engedélyezi a projektet és felhatalmazza a projektmenedzsert.

A megvalósíthatósági tanulmányok igazolják, hogy a projekt technikailag megvalósítható, pénzügyileg életképes és működési szempontból praktikus. A munka során az érdekelt felek azonosítása és elemzése feltárja, hogy kikre lesz hatással a projekt, mit várnak el tőle, és hogyan befolyásolják az eredményeket.

A kezdeményezés végére három kritikus dokumentum képezi az alapját minden további lépésnek: a projekt chartája, az érdekelt felek nyilvántartása és az előzetes hatókör-nyilatkozat.

Tipp: Tervezzen meg egy hivatalos kezdőértekezletet a kezdeményezés végén, hogy a tervezés megkezdése előtt minden érdekelt fél ugyanúgy értelmezze a projekt céljait. Ez az egyetlen értekezlet számtalan későbbi félreértést megelőzhet.

2. fázis: Tervezés

A projekttervezés átfogó útitervet készít a végrehajtáshoz. Itt alakulnak át a magas szintű célok olyan részletes tervvé, amelyet a csapat ténylegesen követni tud.

A tervezés során több rövidítést láttam, mint bármelyik másik fázisban, és ezek a rövidítések mindig visszaütnek.

Egy projektmenedzser, akit mentoráltam, egyszer azt mondta nekem: „Nincs időnk tervezni, el kell kezdenünk az építkezést.” Három hónap múlva a csapata négyszer újjáépítette ugyanazt a funkciót, mert a követelmények folyamatosan változtak.

Ez az élmény megmutatta nekem, hogy a jó tervezés azzal kezdődik, hogy a munkát kezelhető feladatokra bontjuk egy munkamegosztási struktúra segítségével, majd reális ütemtervet készítünk, amely figyelembe veszi a függőségeket, az erőforrásokat és a korlátokat.

Ebből több kulcsfontosságú elem is következik:

A költségbecslések olyan költségvetésekké válnak, amelyek egyensúlyt teremtenek az ambíciók és a pénzügyi realitások között.

A kockázatkezelés során meghatározzák, mi mehet rosszul, milyen valószínűséggel, és mit kell tenni ilyen esetben.

A minőségi szabványok határozzák meg, hogy mit jelent valójában a „kész”.

A kommunikációs protokollok meghatározzák, kinek mit, mikor és hogyan kell tudnia.

Mindez a projektmenedzsment tervben ötvöződik, amely egy átfogó dokumentum, amely integrálja a hatókört, az ütemtervet, a költségeket, a minőséget, az erőforrásokat, a kommunikációt, a kockázatokat és a beszerzési terveket.

Ez lesz a végrehajtás útmutatója és a projekt tényleges teljesítményének mérésére szolgáló alap.

Tipp: Hozzon létre egy megosztott projekttervet a ClickUp-ban, amely egy helyen integrálja az ütemtervet, a feladatkiosztást, a költségvetés nyomon követését és a kockázati nyilvántartást. Ez a központi nézet biztosítja, hogy az egész csapat összhangban legyen a tervek alakulásával.

3. fázis: Végrehajtás

A projekt végrehajtása során a tervek valósággá válnak. A csapat elkészíti a weboldalt, elindítja a marketingkampányt vagy bevezeti az új folyamatot.

Ebben a fázisban a projektmenedzser szerepe a tervezésről az aktív koordinációra változik. Ez igényli a legtöbb időt és erőforrást, és itt dől el, hogy a tervezés sikeres lesz-e vagy kudarcot vall.

De ez logikus is – Ön osztja el a munkát, irányítja a munkafolyamatot, fenntartja a kommunikációt és eltávolítja az akadályokat. Az igazi érték abból származik, hogy megkönnyíti a döntéshozatalt, mindenki figyelmét a fontos dolgokra összpontosítja, és a problémákat még azok terjedése előtt felismeri.

A végrehajtás sikere azt jelenti, hogy a csapat tagjainak koordinálása a készségeik és rendelkezésre állásuk alapján történik, miközben a rendszeres, átlátható frissítésekkel kezelik az érdekelt felek elvárásait.

Ehhez szükséges, hogy a döntések meghozatalakor a megfelelő emberek kerüljenek össze, és hogy a kritikus ellenőrzési pontokon végzett felülvizsgálatok és tesztelések révén biztosítsák a minőséget.

És ami talán a legfontosabb: ez azt jelenti, hogy magas szinten kell tartani a morált, és meg kell oldani a konfliktusokat, mielőtt azok tönkretennék a termelékenységet.

Tipp: Használja a ClickUp munkaterhelés-nézetét a végrehajtás során, hogy valós időben láthassa a csapat kapacitását. Ha látom, hogy valaki túlterheltté válik, át tudom osztani a munkát, mielőtt a kiégés problémává válna.

4. fázis: Felügyelet és ellenőrzés

A projekt nyomon követése és ellenőrzése párhuzamosan zajlik a végrehajtással, folyamatosan nyomon követve a tervhez viszonyított előrehaladást, és korrekciókat végrehajtva, ha a dolgok eltérnek a tervtől.

Ez a projekt minőség-ellenőrzési rendszere, ahol folyamatosan felteszi magának a következő kérdéseket:

Jól haladunk?

Mi tér el a normától?

Mit kell kijavítanunk?

Tekintse a nyomon követést korai figyelmeztető rendszernek. Egy két napos késés egy feladatnál talán jelentéktelennek tűnik, de ha a kritikus útvonalon három feladat is két napos késéssel jár, hirtelen egy hétnyi időt veszített, és nincs tartalék.

Ha ezeket a mintákat korán felismerjük a fegyelmezett nyomon követés révén, megakadályozhatjuk, hogy a kis eltérések komoly problémákká fajuljanak.

A hatékony nyomon követés olyan tevékenységeket jelent, mint:

A teljesítmény nyomon követése a referenciaértékekhez képest

A változáskérelmek és azok hatásainak felülvizsgálata

korrekciós intézkedések végrehajtása, ha a mutatók eltérnek

és az érdekelt felek őszinte előrehaladási értékelésekkel történő tájékoztatása.

Ez a rendszeres kommunikációs kör biztosítja, hogy terve aktuális maradjon, és a kezdeti feltételezések helyett a valóságot tükrözze.

A legfontosabb mutatók közé tartozik az ütemterv teljesítése, amelyből látható, hogy előrébb vagy lemaradva van-e, a költségteljesítmény, amelyből nyomon követhető, hogy a költségvetés alatt vagy felett van-e, valamint a hatókör-kiterjedés mutatói, amelyekkel a jóvá nem hagyott kiegészítések felhalmozódása előtt felismerhetők.

Emellett figyelemmel kell kísérnie a kockázati kitettséget is, hogy lássa, megvalósulnak-e az azonosított kockázatok, valamint a minőségi mutatókat, például a hibaarányt, amely gyakran jelzi a nem megfelelő tervezést vagy a sietős végrehajtást.

Szinte mindig használok valamilyen projektjelentési eszközt, hogy megkönnyítsem a munkámat. A legtöbb kész megoldás hosszú távon rengeteg időt takarít meg.

Tipp: Állítson be automatikus riasztásokat a ClickUp-ban olyan fontos küszöbértékekhez, mint a 48 órával késedelmes feladatok vagy a 80%-os kapacitásig elért költségvetések. A proaktív riasztások hatékonyabbak, mint a reaktív válságkezelés.

5. fázis: Zárás

A projekt lezárása során véglegesítik a teljesítéseket, befejezik az adminisztratív feladatokat, és hivatalosan is lezárják a projektet. Itt rögzítik a tanulságokat, és átalakítják a projektet ideiglenes kezdeményezésből állandó működéssé.

A munka a következőket tartalmazza:

Végezzen csapat retrospektívát arról, hogy mi működött és mi nem.

A szponzorok hivatalos jóváhagyásának megszerzése

A kifizetések véglegesítése és a költségvetések egyeztetése

Erőforrások felszabadítása újbóli kiosztás céljából

A dokumentáció archiválása kereshető adattárban

A lezárás a leggyakrabban kihagyott fázis, ami sajnálatos, mert ez az a szakasz, ahol a szervezeti tanulás megtörténik.

Egy nehéz ERP-bevezetés befejezése után visszatekintésünk során kiderült, hogy a fejlesztői és az üzemeltetői csapatok közötti kommunikációs zavarok okozták a késések 40%-át. Ezt a megállapítást dokumentáltuk, és új integrációs protokollokat hoztunk létre, amelyeket a későbbi projektekben sikeresen alkalmaztunk.

Ez a megfelelő lezárás ereje: az egyes projekt tapasztalatok idővel intézményi tudássá alakulnak.

Tipp: Hozzon létre egy könnyen kitölthető és a szervezeten belül megosztható sablont a ClickUp Docs-ban a tanulságok rögzítésére. Tartalmazza a megismételendő sikereket, a felmerült kihívásokat, az ajánlott fejlesztéseket és a célokat meghaladó vagy elmaradó mutatókat.

A projekt életciklusában gyakran előforduló kihívások

Még az életciklus alapos ismerete esetén is előre látható kihívásokkal kell szembenézniük a projekteknek. Ezen minták felismerése segít a kockázatcsökkentő stratégiák kidolgozásában.

1. A projekt hatókörének kiterjedése

A hatókör-kiterjedés akkor következik be, amikor a követelmények túllépik a kezdeti megállapodást, ami késedelmekhez és erőforrás-terheléshez vezet.

A rossz kommunikáció a projektek 40%-ának kudarcát okozza, ezért a változáskezelési folyamat az elsődleges védelmi eszköz. Hozza létre azt a tervezés során, és hajtsa végre a végrehajtás során.

A kulcs az, hogy a kezdeményezés során minden határt egyértelműen dokumentáljanak, és minden kiegészítéshez írásbeli módosítási kérelmet kérjenek.

Amikor az érdekelt felek kiegészítéseket kérnek, a jóváhagyás előtt értékelje azok hatását az ütemtervre és a költségvetésre. Ez nem arról szól, hogy nehézségeket okozzunk. Hanem arról, hogy reális kötelezettségvállalásokat tartsunk fenn.

2. Erőforrás-korlátok

Még akkor is, ha a projekt hatókörét kézben tartja, az erőforrások korlátai meghiúsíthatják a projektet.

A túlterhelt csapatok lassabban és alacsonyabb minőségben végzik munkájukat, míg a túlterhelt erőforrások kiégnek és csökken a termelékenységük. Másrészt a kihasználatlan erőforrások kapacitásveszteséget és költségnövekedést okoznak.

A tervezés során szeretek erőforrás-terhelési diagramokat készíteni, amelyek megmutatják, mikor haladja meg a csapat tagjainak elosztása a fenntartható szintet.

Ha a végrehajtás során konfliktusok merülnek fel, akkor inkább határozottan állapítsa meg a prioritásokat, vagy kérjen további erőforrásokat, ahelyett, hogy az emberektől még nagyobb erőfeszítéseket követelne.

3. Nem megfelelő tervezés

Az erőforrás-problémák gyakran egy mélyebb problémára vezethetők vissza: a nem megfelelő tervezésre.

A gyors végrehajtás iránti nyomás arra készteti a szervezeteket, hogy a megfelelő tervezést teljesen lerövidítsék vagy kihagyják, és világos célok, hatókör, ütemterv és költségvetés meghatározása nélkül rohannak bele a projektekbe. Ez káoszt eredményez, amely sokkal több időt vesz igénybe, mint amennyit a tervezés kihagyásával megtakarítottak.

A megoldás egyszerű, de fegyelmet igényel. A végrehajtás megkezdése előtt töltse ki a tervezési ellenőrzőlistát, amely tartalmazza a hatókör leírását, a kockázati nyilvántartást, a kommunikációs tervet és az erőforrás-elosztást.

Igen, ellenállásba fog ütközni. De ez a rövid távú ellenállás jobb, mint végignézni a projekt kudarcát, mert elkapkodta az alapok lefektetését.

4. Rossz kommunikáció

A szakemberek körülbelül 32%-a tartja a kommunikációt a projektmenedzsment legnagyobb kihívásának. A kommunikációs zavarok rossz információáramlás, félreértések és gyenge együttműködés formájában jelentkeznek.

A probléma általában nem az, hogy az emberek nem akarnak kommunikálni. Hanem az, hogy senki sem határozta meg, hogyan kell valójában kommunikálni, ezért mindenki a saját megközelítését alkalmazza, és a kritikus információk elvésznek.

A tervezés során kommunikációs protokollokat kell létrehoznia, amelyek pontosan meghatározzák, kinek milyen információra van szüksége, milyen csatornán és milyen gyakorisággal.

Tervezze meg állapotjelentéseit, standup meetingjeit, az érdekelt felek általi felülvizsgálatokat és az eskalációs útvonalakat a végrehajtás megkezdése előtt, hogy problémák felmerülése esetén mindenki pontosan tudja, hová kell továbbítani az információkat.

Ez a struktúra megakadályozza azt a gyakori helyzetet, amikor mindenki azt feltételezi, hogy valaki más kezeli a kommunikációt, amíg egy válság kényelmetlen beszélgetésre nem kényszeríti őket.

5. Az érdekelt felek bevonásának hiánya

Még a tökéletes belső kommunikáció is kudarcot vall, ha az érdekelt felek nem vesznek részt benne.

Azok a projektek, amelyek nem vonják be aktívan az érdekelt feleket, elutasításra számíthatnak a megvalósításkor, még akkor is, ha a követelmények technikailag teljesültek, mert az elvárások változnak, és a háttérben csendesen növekszik az eltérés.

Építsen be elkötelezettséget a folyamatába azáltal, hogy minden fázisátmenetnél ellenőrző pontokat tervez az érdekelt felek számára. Mielőtt a tervezésről a végrehajtásra térnének át, az érdekelt felek áttekintik és jóváhagyják a tervet. A lezárás előtt elfogadási tesztelést végeznek.

Ezek a kapcsolódási pontok még a megvalósítás előtt, amikor a probléma még kezelhető, felismerik az eltéréseket, és nem csak akkor, amikor azok már válságot okoznak.

Tipp: A belső kommunikációs szoftver kiválóan alkalmas arra, hogy egyszerűvé és könnyűvé tegye a kommunikációt az érdekelt felekkel.

Hogyan valósítsuk meg a projektmenedzsment életciklusát?

Most, hogy már tudja, mi a projektmenedzsment életciklusa, itt az ideje, hogy alkalmazza azt a projektjében.

Bár az életciklus egy magas szintű koncepció, amelynek minden szakaszában bevált gyakorlatok vannak, a ClickUphoz hasonló projektmenedzsment eszközzel biztosíthatja annak hatékony megvalósítását. Íme, hogyan.

Kezdje el a projektet alaposan

A projektmenedzsment eszköz nem csupán végrehajtási eszköz, hanem az egész életciklus kezelésének kiváló módja. Használja a projekt indítási szakaszában a következő módokon.

ClickUp Docs a közös dokumentációhoz

Tervezze meg projektjeit teljes körűen

A projektmenedzsment eszköz kiválóan alkalmas a projekt tervezési szakaszában. A ClickUp segítségével:

Célok kitűzése: Használja a ClickUp célokat a projekt céljainak kitűzéséhez. Folyamatosan kövesse nyomon az előrehaladást, és gondoskodjon arról, hogy a csapat is láthassa azt.

Tervezze meg a sprinteket: Használja a ClickUp feladatait és mérföldköveit, hogy a projektet kezelhető feladatokra bontsa. Adja hozzá az összes felhasználói történettel kapcsolatos információt a leíráshoz. Állítsa be az elfogadási kritériumokat ellenőrzőlisták formájában.

Ütemezés és határidők: Használja a ClickUp naptár nézetét a feladatok időbeli ütemezéséhez. Húzza át a feladatokat a napok/hetek között az ütemezés optimalizálása érdekében.

Prioritások: Állítsa be a függőségeket és a prioritásokat.

Végezze el a projekteket együttműködve

Szüksége van egy robusztus projektmenedzsment szoftverre, hogy az egész projektcsapatot egy hullámhosszra hangolhassa. Ez számos módon segíti a projekt végrehajtási fázisát.

Kontextus beállítása: A ClickUp projektmenedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy minden érdekelt félnek betekintést nyújtson a projektbe. Korlátozott betekintést is adhat a projekt szponzorainak vagy ügyfeleinek.

Dokumentálja az előrehaladást: Használja a ClickUp Docs alkalmazást a standup megbeszélésekhez – erre még egy ClickUp Daily Standup Meeting sablon is rendelkezésre áll.

ClickUp Workload nézet a jobb erőforrás-kezelésért

Erőforrások elosztása: A ClickUp Workload nézet segítségével láthatja, ki elfoglalt és ki elérhető. Ezeket a projektjeihez megfelelően oszthatja el.

Kommunikáljon világosan: Használja a ClickUp feladatok és megjegyzések funkcióit a kontextus szerinti együttműködéshez. Beszélje meg a kérdéseket és aggályokat. A megjegyzésekből közvetlenül rendeljen hozzá teendőket. Tekintse meg az összes üzenetét egy helyen, a ClickUp Chat nézetben.

Intelligens automatizálás: A mai AI projektmenedzsment eszközök közül sok segíthet a tartalom létrehozásában, a szöveg összefoglalásában, a munkafolyamatok automatizálásában stb., ami jelentősen javítja a hatékonyságot.

A folyamatok és eredmények figyelemmel kísérése

A projekt vagy a háromszoros idő-, költség- és hatókör-korlátozások közötti egyensúly megteremtése állandó kihívás. Ennek a kihívásnak a leküzdéséhez stabil folyamatokkal és eszközökkel történő projektmonitoringra van szükség.

Használja a projektmenedzsment szoftvert a projekt minden aspektusának nyomon követéséhez. A ClickUp Dashboards segítségével mindent láthat, amire szüksége van. A legnépszerűbb jelentések közül néhány:

Burnup/burndown diagramok a ClickUp-on

Burn up/burn down diagramok

A projekt állapota szakaszonként

Valós idejű haladáskövetés minden feladatnál

A projekt céljai és eddigi eredményei

Az egyes csapattagok által a különböző feladatokra fordított idő

Zárja le a projektet sikeresen

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy projektje sikeresen záruljon.

Átadás : Írja meg dokumentációját a ClickUp Docs-ban, és ossza meg egy egyszerű URL-en keresztül.

Visszatekintések : Írja le a visszatekintések során felmerült megjegyzéseket, és használja azokat a következő projekt cselekvési pontjaiként.

Archívum: Jelölje meg az összes feladatot befejezettként, és archiválja a projektet. Ezt a projektet sablonként is beállíthatja a jövőbeli munkákhoz.

Ami a győzelmi táncot illeti, nos, azt magának kell kitalálnia!

Kezelje a teljes projekt életciklust egy helyen a ClickUp segítségével

A projektmenedzsment nem vicc. Különösen akkor, ha több projektet is kezel, azok egymásba folynak, és elmosódnak a határok, hogy hol kezdődnek és hol végződnek. Ez számos hatékonysági problémát okozhat a projektmenedzsment fázisaiban.

Lehet, hogy nem gyűjtött össze minden információt. A számlázás késhet. Az erőforrások alul- vagy túlhasznosítottak lehetnek. Minőségi problémák merülhetnek fel. Az érdekelt felek együttműködése megromolhat. Mindez veszélybe sodorhatja az egész projektet.

Projektmenedzserként meg kell értenie és alkalmaznia kell a projektmenedzsment életciklusát. A kezdeményezéstől a teljes lezárásig megfelelő eszközökre van szüksége a projekt tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és dokumentálásához.

Pontosan erre a célra lett kifejlesztve a ClickUp. Átgondolt funkcióival, használható mesterséges intelligenciájával és több tucat projektmenedzsment sablonjával a ClickUp az egész projekt életciklusra kiterjedő eszköz.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!