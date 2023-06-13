Mi az a munkamegosztási struktúra (WBS) a projektmenedzsmentben?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a munkamegosztási struktúra?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A munkamegosztási struktúra egy eredményorientált módszer, amely a projektet célként szem előtt tartva vizuálisan több komponensre bontja a munkát. " } } ] }

A legegyszerűbb módja annak, hogy valamit meghódítsunk, az, ha apró darabokra bontjuk. 🧩

Végül is Róma sem egy nap alatt épült. De igen, a hatékony projektmenedzsment egyik legfontosabb stratégiája az, hogy a projektet kisebb részekre bontja, és ennek megfelelően szervezi meg a csapatát, ami elvezet minket a WBS-hez, vagyis a munkamegosztási struktúrához.

Egy projekt vállalásakor minden projektmenedzsernek szembe kell néznie néhány kulcsfontosságú kihívással, mint például az erőforrások elosztása és nyomon követése. A csapatok gyakran nem tisztázzák a feladataik hatókörét, az előrehaladást vagy azt, hogy milyen erőforrásokra van szükségük egy adott feladat elvégzéséhez.

Ilyenkor válik szükségessé a munkamegosztási struktúra. Segít felosztani a projektet kisebb részekre, megszervezni, elosztani, nyomon követni és végrehajtani.

Akár projektmenedzser, projektcsapat tag vagy érdekelt fél, a WBS megértése segíthet a projektek végrehajtásában, a jobb együttműködésben és a jobb üzleti döntések meghozatalában. Készüljön fel arra, hogy mindent megtudjon a munkamegosztási struktúráról, annak jelentésétől kezdve egészen addig, hogy hogyan hozhatja létre saját projektjeihez!

Akkor vágjunk is bele!

Mi az a munkamegosztási struktúra?

A munkamegosztási struktúra egy eredményorientált módszer, amely a projekt célját szem előtt tartva vizuálisan bontja le a munkát több összetevőre.

Ez egy lépésenkénti megközelítést kínál a projekthez, és megkönnyíti az allokációt és a nyomon követést, mivel a projekt eredményeit és hatókörét logikai csoportokba vagy projektfázisokba szervezi, amelyek mindegyike egyre részletesebb és specifikusabb.

Bontsa le a komplex projekteket kezelhető feladatokra, és felügyelje az összes munkáját egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel és egyebekkel.

A munkamegosztási struktúra előnyei a projektmenedzsmentben

A WBS számos előnyt kínál a projektmenedzsereknek:

Lehetővé teszi a jobb projekttervezést és -ellenőrzést

A projekt kisebb részekre bontásával a projektmenedzserek pontosabban becsülhetik meg az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt és költségeket.

Segít biztosítani, hogy minden projekt eredményt figyelembe vegyenek, és hogy a projekt a tervek szerint haladjon.

Elősegíti a csapat tagjai és az érdekelt felek közötti kommunikációt, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen a projekt céljait és ütemtervét illetően.

Ez a rendszer nemcsak azoknak a projektmenedzsereknek ideális, akik az összes projektfázist ütemezni, tervezni és nyomon követni szeretnék, hanem azoknak a csapatoknak is, akik hatékonyan szeretnének kommunikálni. Biztosítja, hogy a projektcsapat minden tagja ugyanazt a képet lássa a feladatokról és a projekt állásáról.

Munkamegosztási struktúra a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. Ismerje meg a ClickUp Whiteboards alkalmazás használatát a Whiteboards sablon bevezetőjével.

A végeredmény a projekt tevékenységeinek grafikus ábrázolása, amely segít biztosítani, hogy minden szükséges feladatot figyelembe vegyenek, és hogy mindenki megértse a projekt megvalósításában betöltött szerepét.

A munkamegosztási struktúra alapvető elemei a következők:

A projekt hatálya : Meghatározza a projekt határait, nevét, leírását és a projekt tervét. Dokumentálja az összes megállapítását, és a legfontosabbakat építse be a projekt chartába. : Meghatározza a projekt határait, nevét, leírását és a projekt tervét. Dokumentálja az összes megállapítását, és a legfontosabbakat építse be a projekt chartába.

Érdekelt felek : A projekt belső és külső érdekelt felei

Projekt ütemterv : A projekt fázisait lefedő részletes : A projekt fázisait lefedő részletes projekt ütemterv elengedhetetlen a terv szerinti haladáshoz.

Projekt eredmények : Az átfogó projekt világos, megvalósítható feladatokra, úgynevezett projekt eredményekre oszlik, amelyek mérhetők és nyomon követhetők. Ezeknek a projekt hatókörén belül kell maradniuk, és meghatározott szerepet kell betölteniük a teljes projekt megvalósításában. : Az átfogó projekt világos, megvalósítható feladatokra, úgynevezett projekt eredményekre oszlik, amelyek mérhetők és nyomon követhetők. Ezeknek a projekt hatókörén belül kell maradniuk, és meghatározott szerepet kell betölteniük a teljes projekt megvalósításában.

A teljesítések alfeladatai: Minden teljesítés tovább osztható konkrétabb feladatokra, amelyek segítenek a WBS részletesebbé és áttekinthetőbbé tételében.

Ma már minden menedzser figyelembe veszi az alfeladatok hierarchiáját és a elvégzendő munkát, hogy eloszthassa a feladatokat és képet kapjon a kapcsolódó költségekről. Ezen változók figyelembevétele nemcsak a projekt időbeni befejezését biztosítja, hanem a projekt befejezésének optimalizált módját is.

Hogyan segíti a munkamegosztási struktúra a projektmenedzsmentet?

A munkamegosztási struktúra szoftver többféle módon is hatékonyabbá teheti a projektmenedzsmentet. Nézzünk meg néhányat közülük!

1. Hozzon létre független és mérhető feladatokat

A munkamegosztási struktúra minden munkát kisebb feladatokra bont. Ezek a feladatok segítik a bonyolultabb projektcélok egyszerűsítését, és bizonyos teljesítési mutatókkal kell rendelkezniük. Ezek olyan megvalósítható elemek, amelyek egyértelműbbé teszik a végső célt.

Tegyük fel például, hogy az Ön célja egy utazás. 🎯

Egyszerű projektcélok esetén ez még könnyebbé válik, ha a projektet olyan eredmények formájában szemléli, mint például piackutatás végzése, a célpiac meghatározása, a csatornák kiválasztása, a költségvetés elkészítése stb. Most már ezeknek a feladatoknak is lehetnek alfeladatai, például kutatás, benchmarking és végrehajtás, amelyek segítségével még tovább lehet bontani őket.

2. Haladás nyomon követése

Az egyes feladatok egyértelműen meghatározott határidejével és határidejével a projektcsapat tagjai könnyen nyomon követhetik a projekt előrehaladását. Minden feladatnak egy adott státusz van hozzárendelve, amely jelzi, hogy befejeződött-e, folyamatban van-e, vagy még nem kezdődött el. Ez a rendszer lehetővé teszi a csapat számára, hogy mindig szervezett maradjon és tájékozott legyen a projekt státuszáról.

Használjon olyan projektmenedzsment eszközt, mint a ClickUp, hogy minden projektjét, csapatát, erőforrását és egyebeket egy helyen kezelhessen, és használja a ClickUp Project Tracker Template-jét, hogy bármely feladatot egy kijelölt szakaszba csoportosítson és ennek megfelelően nyomon követhesse.

3. Jobb elszámoltathatóság

Minden feladathoz egyértelműen kijelölt felelősök vannak, és a csapat minden pillanatban tisztában van a munkafolyamatokkal. A csapat tagjai nagyobb valószínűséggel végzik el feladataikat időben, hogy ne okozzanak szűk keresztmetszetet.

4. A munkaterület egyértelműsége

A munkamegosztási struktúra biztosítja, hogy a csapat a projekt teljes munkáját elvégezze, anélkül, hogy bármilyen extra munkát kellene végeznie. Így a projekt egyetlen része sem marad ki, ami kevesebb zavart és újrakezdést eredményez. Segít azonosítani a projekt hatékonyabb befejezéséhez szükséges kritikus utat.

5. A csapatok alkalmazkodóképessége javul

A munkamegosztási struktúra nagyobb rugalmasságot biztosít minden projektcsapat számára, nemcsak a projekt hatókörének kidolgozása során, hanem segít a pályáról való időbeni letérésben is, ha szükséges. Segít a projektcsapatoknak az agilis gondolkodásmód elsajátításában, és a projektcsapatot rugalmasabbá teszi mind a belső, mind a külső változásokhoz való alkalmazkodás terén, a projekt érdekeltjeinek követelményeinek megfelelően.

Ez csak néhány példa arra, hogy a WBS milyen fontos szerepet játszik a hatékony projektmenedzsmentben. Most nézzük meg egy kicsit részletesebben a munkamegosztási struktúra technikai aspektusait, és beszéljünk a típusairól.

3 típusú munkamegosztási struktúra

A projektmenedzsmentben háromféle munkamegosztási struktúra létezik:

1. Teljesítményalapú munkamegosztási struktúra

A teljesítményalapú munkamegosztási struktúra egy olyan módszer, amely az egész projektet hierarchikus alfeladatokra bontja.

Ennek során a projekt hatókörének fő területeit a fa tetején tartja, és azokat különböző alfeladatokra és eredményekre bontja, amelyek támogatják a projekt hatókörének teljesítését. Ez a típusú WBS a projekt befejezését nem fázisokkal, hanem eredményekkel jelöli.

Nagy, komplex projektek felosztása eredményekre, függőségekre és alfeladatokra a ClickUp Whiteboards alkalmazásban Amine Boussassi segítségével

Ez a típusú munkamegosztási struktúra leggyakrabban a projektmenedzsment területén található meg. Általában rövid távú, egyértelműen meghatározott eredményekkel rendelkező projektekhez használják. Több, egymással párhuzamosan futó feladatot tartalmaz, amelyek nem előfeltételei a következő feladatnak.

Például, a projektje egy felhőalapú adatközpont felállítása az online D2C platformjához. A projekt eredményei között szerepelhet a felhőalapú szoftver keresése, a költségvetés elkészítése, a felhőalapú költségoptimalizáló szoftver kiválasztása, a gépek telepítése stb.

2. Fázisalapú munkamegosztási struktúra

Ez a típusú munkamegosztási struktúra a projektet különböző, időhöz kötött szakaszokra osztja, amelyek bizonyos munkacsomagokat tartalmaznak. Nem gyakran használják, és olyan projektekhez alkalmazzák, amelyeknek nincsenek konkrét eredményei. A fázisalapú munkamegosztási struktúra a végső eredményt helyezi az élre, és a projektet öt projektmenedzsment fázisra osztja: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, ellenőrzés és lezárás.

Általában hosszú távú projektekhez használják, például egy online D2C platform felállításához a vállalat számára. Ezek a fázisok magukban foglalják, de nem korlátozódnak a tervezésre, a raktározásra, a 3PL partnerekkel történő ellátási láncra, a marketingre stb.

3. Felelősségalapú munkamegosztási struktúra

Ez egy olyan munkamegosztási struktúra, amelyben a projektet a rajta dolgozó csapatok alapján osztja fel és strukturálja. Például egy új alkalmazás elindításakor a munkát a tervezőcsapat, a fejlesztőcsapat, a marketingcsapat stb. szerint strukturálja.

Már megtanultuk, hogy egy projekt munkamegosztási struktúrája több elemből áll, beleértve a projekt feladatát és az alfeladatokat. Ennek bizonyos szintjei vannak, és ezek lehetnek olyan egyszerűek, mint a Candy Crush szintek, de lehet, hogy nem. De hadd mondjunk el többet róluk.

A munkamegosztási struktúra 3 szintje

A rengeteg feladat, függőség és alfüggőség miatt mindenki számára zavarossá válhat a helyzet. Ezért három szintet hoztunk létre, amelyek segítenek ezeket elkülöníteni. A szintek száma projektenként változik; ez többé-kevésbé a projekt alapját is képezheti.

Példa a munkamegosztási struktúrára a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, Amine Boussassi jóvoltából.

1. szint: A projekt célja

Ez a projekt legegyszerűbb része. A projekt célja, vagyis a munkamegosztási struktúra első szintjén található fő feladat. Végül is nem kezdhetünk bele egy projektbe, ha nem tudjuk, mit kell elérnünk, igaz?

Például, ha a projekt célja egy weboldal tervezése és fejlesztése, akkor az első szintje a következő lenne: Mobilalkalmazás elindítása.

Tervezze meg egy okostelefon felhasználói felületét (na persze!)

Elég egyszerűnek tűnik, igaz? Az első nap az edzőteremben is így néz ki. De tudod, hogy ez csak a kezdet. Most térjünk át a bonyolultabb részekre. 👇

2. szint: Függőségek és feladatok

Ez a szint magában foglalja azokat az alfeladatokat vagy függőségeket, amelyek a projekt céljának elérését szolgálják. A fenti példát figyelembe véve nézzük meg, milyen feladatokat kell elvégeznie az alkalmazás felhasználói felületének megtervezéséhez:

Vázlatok készítése

A prototípus elkészítése

Tesztek végzése

Indítás utáni elemzés

És még sok más

Ez még mindig a feladatok átfogó képe. Most részletesebbnek kell lennünk, és fel kell sorolnunk a kisebb feladatokat, hogy ezeket megvalósíthassuk. Ezzel eljutunk a munkamegosztási struktúra harmadik szintjéhez.

3. szint: Alfüggőségek

A vázlatkészítés egyszerűnek tűnhet, de aki már csinált ilyet, az tudja, hogy ez nem egylépéses folyamat! Miután elvégezte a felhasználói kutatást, elvégezte a versenytársak benchmarkingját és összegyűjtötte az inspiráló UI trendeket, el kell kezdenie a vázlatkészítést. Hadd mutassak egy példát arra, hogy milyen alfüggőségek lehetnek egy okostelefon UI tervezéséhez szükséges vázlat elkészítésénél:

Határozza meg a struktúrát

Térképezze fel a felhasználói utat

A tartalom elhelyezésének meghatározása

Vizuális tervezési elemek alkalmazása

Ezek egyértelmű, megvalósítható, mérhető feladatok, amelyekhez határidők rendelhetők és amelyek hatálya pontosan meghatározott. Ezáltal az egész projekt nagyon világos lesz az érintett felek számára.

A nagyobb, összetettebb projekteket bontsa fel feladatokra, alfeladatokra, beágyazott alfeladatokra, és akár ellenőrzőlistákat is hozzáadhat a feladatokhoz. A beágyazott alfeladatok még részletesebbek, mint az alfeladatok! Csakúgy, mint a feladatok és alfeladatok esetében, a beágyazott alfeladatokhoz is hozzáadhat részletes információkat, például a felelősöket, a határidőket és a prioritásokat.

Bontsa fel projektjeit feladatokra, alfeladatokra és beágyazott alfeladatokra a ClickUp segítségével.

Most már elég sokat foglalkoztunk azzal, hogy megértsük, mi is az a munkamegosztási struktúra, és miért érdemes azt használni a projektekben. Ezzel eljutottunk a következő kérdéshez: hogyan készíthet munkamegosztási struktúrát a következő projektjéhez?

Nos, mi itt vagyunk, hogy megmutassuk Önnek!

Hogyan lehet hatékony munkamegosztási struktúrát létrehozni?

Íme a lépések, amelyekkel saját munkamegosztási struktúrát hozhat létre a semmiből!

1. Határozza meg a projekt hatókörét

Ismerje meg a célok és a célkitűzések alapján elvégzendő munkát. Határozza meg a projekt korlátait és tényleges hatókörét, hogy kielégíthesse az érdekelt felek igényeit.

Ismerje meg a célok és a célkitűzések alapján elvégzendő munkát. Határozza meg a projekt korlátait és tényleges hatókörét, hogy kielégíthesse az érdekelt felek igényeit.

Vizuálisan építsen ki egy egyértelmű utat a projekt sikeréhez, a kezdetektől a megvalósításig.

2. A projekt főbb fázisokra való felosztása

Ossza fel a nagyobb projekt hatókörét különböző fázisokra és szakaszokra, amelyek különböző alfeladatokat tartalmaznak, és vezesse végig a projektet a kezdetektől a befejezésig. Ezek a projektfázisok segítenek a munka felosztásában és a projektmenedzsment folyamat egyszerűsítésében.

Használja a ClickUp egyéni státuszait, hogy minden fázisnak és szakasznak saját nevet adjon, és a projekt előrehaladtával módosítsa a státuszt.

Hozzon létre egyedi állapotokat a ClickUp-ban, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és nyomon követhesse a projekteket.

3. A legfontosabb eredmények és feladatok azonosítása

Sorolja fel a projekt legfontosabb eredményeit, ütemezze meg a különböző fázisokat, valamint az eredmények eléréséhez szükséges erőforrásokat és alfeladatokat. Minden eredmény, a hozzá tartozó feladatokkal és alfeladatokkal együtt, egy munkacsomagot alkot. Ez segít a projekt céljainak és eredményeinek azonosításában, valamint a projekt időszakos mérföldköveinek meghatározásában, hogy jobban motiválhassa csapatát.

PROFI TIPPTanulja meg, hogyan bontsa le a projekt eredményeit, és alkalmazza a ClickUp projekt eredményeinek sablonját, hogy Ön és csapata nyomon követhesse, kezelhesse és sikeresen megvalósíthassa a projekteket.

4. Feladatok kiosztása a csapat tagjai között

Most itt az ideje, hogy munkát osszon ki a csapatainak. Az egyes csapatok készségei, felelősségi köre és hatásköre alapján különböző feladatokat oszthat ki nekik. Például, ha egy mobilalkalmazás elindítását vállalja vállalatának, akkor a munkát különböző csapatoknak osztja ki, például a tervezőcsapatnak, a fejlesztőcsapatnak, a marketingcsapatnak, a termékcsapatnak stb.

PROFI TIPPA ClickUp több felhasználós funkciójával könnyedén eloszthatja a munkát és kioszthatja azt kijelölt csoportoknak vagy egyéneknek.

5. A költségek és az erőforrások meghatározása

Biztosítsa csapatának az erőforrásokat, eszközöket, ütemterveket és feladatokat. Tegyük fel például, hogy egy digitális médiastratégia kidolgozásának projektjét végzi. A megfelelő feladatokat a tartalom-, közösségi média-, elemzési stb. csapatoknak osztaná ki. Biztosítaná számukra az eszközöket, például a közösségi média automatizálási eszközöket, CRM eszközöket, tartalomfejlesztési eszközöket stb. Ezután megadná nekik a megfelelő feladatok ütemtervét. Ez egy remek módszer a projektirányításra.

A hatékony projektmenedzsment érdekében fontos szem előtt tartani, hogy a teljesítések MECE (kölcsönösen kizáró, teljesen kimerítő) legyenek. Elnézést a szakzsargonért, de egyszerűbben fogalmazva: az összes teljesítésnek minimálisra kell csökkentenie az átfedéseket. Emellett összeadva képesnek kell lenniük teljesíteni a teljes projekt követelményeit.

Ismerje meg a hatékony erőforrás-elosztás előnyeit, és használja a ClickUp erőforrás-tervezési sablonját az erőforrás-kapacitás vizualizálásához és az erőforrások projektcsapatok közötti elosztásához.

Most, hogy már ismeri a hatékony WBS elkészítéséhez szükséges lépéseket, egy különleges meglepetéssel szolgálunk Önnek, amely még könnyebbé teszi a WBS létrehozását.

Olvassa el, hogyan használhatja leghatékonyabb fegyverünket, a ClickUp-ot a következő munkamegosztási struktúrájához!

A ClickUp használata a munkamegosztási struktúra szervezéséhez és kezeléséhez

Válasszon a ClickUp több mint 15 egyedi nézetéből, hogy a saját módszere szerint szervezze és kezelje a projekteket, és igényeihez igazítsa a munkafolyamatot.

A ClickUp a végső, mindent magában foglaló projektmenedzsment és csapatmunkát támogató eszköz minden vállalkozás és a szervezeten belüli minden csapat számára.

A technikai és nem technikai csapatok igényeinek figyelembevételével készült, és több száz testreszabható funkcióval rendelkezik, amelyekkel egyszerűsítheti és racionalizálhatja a munkafolyamatokat, valamint könnyedén kezelheti a legkülönbözőbb összetett projekteket. Mivel teljesen testreszabható platformot kínál, a ClickUp könnyedén támogatja bármilyen projektmenedzsmentet és agilis módszertant, így tökéletes megoldás minden projektmenedzser és a szervezet minden csapata számára.

Mondani sem kell, hogy ez az eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy hatékony WBS-t hozzon létre és időben sikeresen megvalósítsa a projekteket. A ClickUp használatával összevonhatja alkalmazásait, és elkerülheti a százféle eszköz használatát, helyette minden munkáját, csapatát, kommunikációját és egyebeket egy központi helyen összpontosíthat. 👏

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp Whiteboards-ban, Amine Boussassi közreműködésével

Íme néhány olyan funkciója, amelyek miatt ez a tökéletes WBS eszköz:

1. Maradjon szervezett egy robusztus hierarchikus struktúrával

A ClickUp robusztus hierarchikus rendszerével madártávlatból tekintheti át a projekt összes feladatát minden szinten. Ez a struktúra lehetővé teszi a feladatok tér, mappa vagy lista formájában történő szervezését, ami egyértelmű vizuális hierarchiát biztosít a projektek, csapatok, részlegek stb. számára.

A ClickUp minden szintje nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít, hogy mindent megszervezzen, amire szüksége van.

2. A munkát feladatok és alfeladatok formájában ossza szét

Bontsa nagyobb, összetettebb projekteket feladatokra és alfeladatokra, majd rendelje azokat egyénekhez vagy csoportokhoz.

3. Testreszabhatja a munkafolyamat minden részét

Az egész platform testreszabható, ami azt jelenti, hogy a csapatok, a projektmenedzserek, az érdekelt felek és mások is konfigurálhatják a ClickUp-ot és használhatják a ClickApps-ot, hogy azok megfeleljenek a projekt igényeinek, komplex munkafolyamatainak és preferenciáinak.

4. Javítsa a projekt vizualizálását

A ClickUp több mint 15 egyedi nézettel rendelkezik, beleértve a lista nézetet, a táblázat nézetet, a Gantt-diagramot és a fehér tábla nézetet, amelyek segítenek a WBS vizualizálásában és kezelésében. A fehér táblák vizuális képet adnak a projektekről, feladatokról, eredményekről, célokról, munkafolyamatokról és egyebekről. A Gantt-diagram a WBS idővonalát és függőségeit mutatja. A lista nézet a feladatokat strukturált hierarchiában jeleníti meg, míg a táblázat nézet vizuális Kanban-stílusú ábrázolást kínál.

5. Javítja a csapat együttműködését és kommunikációját

A ClickUp robusztus együttműködési funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a csapat tagjai közötti hatékony kommunikációt. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, megjegyzéseket vagy mellékleteket fűzhet a feladatokhoz, így könnyen együttműködhet és megoszthatja a WBS-hez kapcsolódó információkat.

Ezenkívül a ClickUp valós idejű értesítéseket és frissítéseket biztosít, így a csapat tagjai mindig tájékozottak maradnak a változásokról és az előrehaladásról.

6. Nyomon követi a legfontosabb mutatókat és biztosítja a célok összehangolását

A ClickUp Goals egyértelmű ütemterveket, mérhető célokat és automatizált haladáskövetést kínál, hogy segítsen a projektcsapatok, az érdekelt felek és mások között a célok összehangolásában, és hogy minden eredményt elérjenek.

7. Kezelje a feladatok függőségeit és kapcsolatait

Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok, dokumentumok és függőségek között, hogy minden szükséges információt egy helyen elérhessen. Ez akkor lehet hasznos, ha a WBS feladatok vagy alfeladatok konkrét célok vagy mérföldkövek elérésétől függenek. A feladatok függőségeinek és kapcsolódásainak kezelése a ClickUp segítségével segít megőrizni a WBS integritását és koherenciáját.

Hogyan adhat hozzá függőséget egy kapcsolathoz a ClickUp-ban?

8. Hatékony integráció és munkafolyamat-automatizálás segítségével egyszerűsítse munkafolyamatát

A ClickUp több mint 1000 harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például a Google Drive-val, a Dropboxszal és a Slackkel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a ClickUp-ot összekapcsolja a meglévő munkafolyamatával, és importálja vagy exportálja a WBS-hez kapcsolódó adatokat. Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkciókkal is rendelkezik, beleértve az egyedi és előre elkészített munkafolyamat-automatizálást, amelyek segítenek a ismétlődő feladatok racionalizálásában és a termelékenység növelésében.

9. Javítsa a csapatok időgazdálkodását és figyelje a munkaterhelés kapacitását

A ClickUp időbecslései és időkövetése segítségével felmérheti csapata munkaterhelését. A ClickUp időkövetője segít javítani csapata időgazdálkodását és felelősségteljesebbé teszi őket. Ez a funkció lehetővé teszi a hasonló feladatok elvégzéséhez szükséges idő összegének, átlagának és mediánjának kiszámítását is, hogy a projektmenedzserek eloszlási döntéseket hozhassanak.

A Workload nézet segítségével könnyedén nyomon követheti a munkakapacitást, átcsoportosíthatja a feladatokat, automatizálhatja az emlékeztetőket és így tovább.

10. Kövesse nyomon az előrehaladást és hozzon jobb üzleti döntéseket a valós idejű jelentések és elemzések segítségével

A ClickUp egyedi irányítópultokat is kínál, amelyek informatív jelentéseket nyújtanak a projektmenedzsmenttel kapcsolatos jobb csapatdöntések megkönnyítéséhez. Az összes információt egy helyen biztosítja, és lehetővé teszi a kívánt információk szűrését – kövesse nyomon a WBS előrehaladását és teljesítményét a jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével. Készítsen jelentéseket a feladatok elvégzéséről, a csapat termelékenységéről és egyéb mutatókról a projekt hatékonyságának értékelése és az adatokon alapuló döntések meghozatala érdekében.

Feladatok, erőforrások és a projekt előrehaladásának nyomon követése és figyelemmel kísérése a ClickUp Dashboard nézetben

11. Gyorsítsa fel munkáját és szerezzen strukturált példákat a ClickUp sablonokkal

Hozzáférés több mint 1000 testreszabható sablonhoz bármilyen csapat és felhasználási eset számára, beleértve ingyenes projektmenedzsment sablonokat, munkamegosztási struktúrát és még sok mást.

Munkamegosztási struktúrák példái a ClickUp-ban

Hogy jobban elképzelhesse, hogyan működik ez, úgy gondoltuk, a legjobb, ha bemutatunk egy példát a munkamegosztási struktúrára.

Tegyük fel, hogy Ön egy vállalat termékmenedzsere, és egy új mobilalkalmazás bevezetésére irányuló projektet vállalt. Íme, hogyan nézne ki a munkamegosztási struktúra különböző fázisai. Megmutatjuk azt is, hogy a ClickUp különböző nézetek hogyan ábrázolják ezeket a fázisokat.

A kiválasztott munkamegosztási struktúra példa felvázolja azokat a feladatokat (függőségeket) és alfeladatokat (alfüggőségeket), amelyek szükségesek egy új mobilalkalmazás elindításához szükséges munkacsomagok létrehozásához.

Ne feledje: Annak érdekében, hogy nyomon követhessük a projektben szereplő feladatok átfogó listáját, minden fő feladatot vagy tevékenységet egyedi számmal látunk el, amelyet minden alfeladat al-számozási rendszere követ. Ez nemcsak az egyes feladatok egyedi azonosítását segíti elő, hanem megkönnyíti a kommunikációt is a projektcsapaton belül.

Példák a munkamegosztási struktúra fázisaira

1. Munkafelosztási struktúra példa a ClickUp listanézetében

Munkamegosztási struktúra példa listanézetben a ClickUp alkalmazásban, Amine Boussassi jóvoltából.

Munkamegosztási struktúra példa listanézetben a ClickUp alkalmazásban, Amine Boussassi jóvoltából

1. Kutatási fázis | Menedzser (Alexandre Sharpe)

1. 1 Végezzen piackutatást

1. 2 Elemezze a versenytársakat

1. 3 Határozza meg a célközönséget

1. 4 Határozza meg a jellemzőket és a funkcionalitást

2. Tervezési fázis | Menedzser (Livia Grimes)

2. 1 Vázlatok és makettek készítése

2. 2 Fejlessze a felhasználói felületet és az élménytervezést

2. 3 Az alkalmazás tervezésének véglegesítése

3. Fejlesztési szakasz | Menedzser (Stefan Boyd)

3. 1 Fejlessze az alkalmazás front-end és back-end részét

3. 2 Végezzen alkalmazás tesztelést és hibakeresést

3. 3 Adatbázis-architektúra és szerverbeállítás létrehozása

3. 4 Az alkalmazás kiadásra való előkészítése

4. Indítási fázis | Menedzser (Gregory Dotson)

4. 1 Az alkalmazás benyújtása az App Store-ba és a Google Play-be

4. 2 Készítse elő az alkalmazás marketingjét és PR-kampányát

4. 3 Állítsa be az elemzéseket és a teljesítmény nyomon követését

4. 4 Indítsa el az alkalmazást és figyelje a teljesítményt

5. Bevezetés utáni szakasz | Menedzser (Grace Schultz)

5. 1 Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket és értékeléseket

5. 2 Az alkalmazások teljesítményének és mutatóinak elemzése

5. 3 Adja ki az alkalmazás frissítéseit és hibajavításait

A munkamegosztási struktúra példája ebben az esetben lehetővé teszi az alkalmazásfejlesztő csapat számára, hogy nyomon kövesse az előrehaladást, felelősségeket osszon ki a projekt résztvevői között, és biztosítsa, hogy az alkalmazás elindítása a tervnek és a költségvetésnek megfelelően történjen.

2. Munkafelosztási struktúra példa a ClickUp táblázatos nézetében

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp táblázatos nézetében, Amine Boussassi közreműködésével

3. Munkafelosztási struktúra példa a ClickUp idővonal nézetében

Munkamegosztási struktúra példa idővonal nézetben ClickUp via Amine Boussassi

Munkamegosztási struktúra ClickUp idővonal nézet: Menedzserek szerint csoportosítva

Munkamegosztási struktúra példa idővonal nézetben ClickUp via Amine Boussassi

Munkamegosztási struktúra a ClickUp idővonal nézetében: állapot szerint csoportosítva

Munkamegosztási struktúra példa idővonal nézetben ClickUp via Amine Boussassi

4. Munkafelosztási struktúra példa a ClickUp Gantt-nézetében

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp Gantt nézetében, Amine Boussassi közreműködésével

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp Gantt-diagram nézetében: állapot szerint rendezve

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp Gantt nézetében, Amine Boussassi közreműködésével

5. Munkafelosztási struktúra példa a ClickUp táblás nézetében

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp Whiteboard nézetben, Amine Boussassi közreműködésével

A WBS nagyított nézete a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, Amine Boussassi jóvoltából.

A munkamegosztási struktúra példájának magyarázata a ClickUp Whiteboard nézetben, Amine Boussassi közreműködésével

Kiknek előnyös a munkamegosztási struktúra használata?

Pénzügyi csapatok: A munkamegosztási struktúrák elengedhetetlenek a pénzügyi csapatok számára a projekt hatókörének megértéséhez és a kiadások nyomon követéséhez. Ez a dokumentum lehetővé teszi számukra, hogy szervezett struktúrát hozzanak létre projektjeikhez, és biztosítsák, hogy minden csapattag tisztában legyen a projekthez szükséges változásokkal vagy frissítésekkel.

Menedzsment: A munkamegosztási struktúrák fontosak a menedzsment számára, hogy biztosítsák, hogy minden projekt időben befejeződjön és megfeleljen a kívánt szabványoknak. Ez a dokumentum tartalmazza a projekt ütemtervét, költségvetését, hatókörét, céljait, eredményeit és minden egyéb szükséges információt.

Kezelje hatékonyan projektjeit a munkamegosztási struktúrával (WBS) még ma!

Íme tehát a végső útmutató ahhoz, hogyan hozhat létre hatékony munkamegosztási struktúrát a következő projektjéhez. A ClickUp segítségével könnyebb, mint valaha, kiváló projektet végrehajtani és sikeressé tenni.

Lehet, hogy nem mindannyian olyan szervezettek, mint Monica Geller a FRIENDS című sorozatból, de a ClickUp segítségével biztosan eljuthatnak oda. Használja a ClickUp-ot az összes munkájának racionalizálására, az összes csapat és projekt egy központi helyre történő összevonására, valamint a projekttervezés, a munkamegosztás, a csapatmunka és még sok más javítására.

A kezdés ingyenes – regisztráljon még ma, és kezdje el építeni saját munkamegosztási struktúráit!

Vendégíró:

Amine Boussassi a Hustler Ethos marketing menedzsere.

Lelkesedéssel foglalkozik a termelékenységgel, a projektmenedzsment eszközökkel és minden ezzel kapcsolatos témával. Átfogó küldetése az, hogy segítse a vállalatokat abban, hogy magas rangot érjenek el a Google-on.