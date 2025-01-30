A 10 legjobb munkamegosztási struktúra szoftver (WBS eszközök) 2025-ben

Képzelje el magát egy hatalmas, elefántcsonttoronyhoz hasonló projekt előtt. A feladatok és alfeladatok puszta nagysága leküzdhetetlennek tűnik.

Hol is kezdje?

A válasz egyszerű: a munkamegosztási struktúra szoftver, vagyis a WBS szoftver.

Ha segítségre van szüksége a projektje eredményeinek eléréséhez – függetlenül attól, hogy azok mennyire ijesztőek –, a WBS szoftver segítségével apránként haladhat előre. Ahelyett, hogy elborítaná a hatalmas feladat, hatékonyan kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontja azt.

Gondosan átnéztük a hatalmas választékot, és kiválasztottuk a legjobb WBS szoftvereket projektmenedzserek és csapatvezetők számára 2024-ben. Megvizsgáljuk az egyes eszközök legfontosabb funkcióit, erősségeit, gyengeségeit, árait és az ügyfelek értékeléseit.

A táblázat segítségével stratégiailag kiválaszthatja a tökéletes eszközt, amellyel áttörheti a komplex munkafolyamatok bonyolultságát és hatékonyan kezelheti feladatait. Készen áll a kezdésre? Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresni a WBS szoftverben?

A technológia feleslegessé tette az Excelben történő munkamegosztási struktúra kidolgozását. A projektterv vizualizálásához egy hatékony, rugalmas és célra szabott eszközre van szükség.

A kiváló WBS szoftvernek vizuális, hierarchikus ábrázolást kell nyújtania a projektmenedzsereknek a projekt hatóköréről. Könnyen használhatónak kell lennie, interaktív vizuális eszközöket kell kínálnia, mint például WBS-diagram vagy online Gantt-diagram, erőforrás-elosztási funkciókat kell biztosítania, és zökkenőmentesen integrálódnia kell más üzleti eszközökkel.

Emellett rendelkeznie kell egy hatalmas munkamegosztási struktúra sablonokból álló könyvtárral is, mert semmi sem rosszabb, mint egy üres oldalra bámulni, amikor el akarjuk kezdeni a munkát. A legjobb WBS szoftver egyensúlyt teremt a robusztus funkcionalitás, az intuitív felület és a valóban hasznos kulcsfontosságú funkciók között – mindezt méltányos áron.

A 10 legjobb WBS szoftver a projektmenedzsmenthez

Változtassa meg a projekt terjedelmének, üzleti diagramjainak és vizuális munkafolyamatainak kezelési módszereit a legjobb 10 WBS szoftverünkkel. Ezek az eszközök mindegyike úgy lett kialakítva, hogy segítse csapatát a hatékony munkavégzésben, a világos kommunikációban és a legsötétebb projektek végén is nagyobb sikerek elérésében.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, több mint 15 nézettel, amelyek célja a zökkenőmentes csapatmenedzsment elősegítése. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely feladatok és erőforrások kezelését, dokumentumok megosztását és időkövetést tesz lehetővé, segítve a csapatokat a határidők hatékony betartásában és a projektcélok elérésében.

A testreszabható, intuitív felhasználói felület lehetővé teszi, hogy a műszerfalakat, táblázati nézeteket, listanézeteket, beépített Gantt-diagram nézeteket és ClickUp Whiteboardokat az Ön konkrét munkamegosztási struktúrájához igazítsa. A platform könnyedén integrálható számos népszerű eszközzel, mint például a Google Drive, a Slack és a GitHub.

A ClickUp kiterjedt WBS sablonkönyvtára és a feladatokon belüli hierarchiák létrehozásának képessége kiválóvá teszi a munkamegosztási struktúrákhoz. A ClickUp Whiteboards segítségével gyorsan áttekinthetővé válnak a projekt lépései és a felelősségi körök. A szoftver célkitűzés-meghatározási és nyomonkövetési funkciókat is tartalmaz, amelyek segítenek a csapatoknak a projekt átfogó céljaival összhangban maradni.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Custom Fields fejlett képleteivel kiszámíthatja a teljes kampányok költségét, a számlázható órákat és még sok mást.

Tartsd szem előtt a célt a termékfejlesztési ütemtervek segítségével, hogy WBS-diagramot készíthess.

Miután a hatalmas projektet kezelhető részekre bontotta a munkamegosztási struktúrában, állítsa be az ismétlődő feladatokat, és automatikusan adja hozzá őket a csapat naptárához.

Kövesse nyomon projektje költségvetését , kezelje a határidőket és előre lássa a szűk keresztmetszeteket a Gantt-diagram nézet segítségével.

Gondoskodjon arról, hogy csapata ne legyen túlterhelve a Box nézetekkel, amelyekkel nyomon követhetik a munkát és az erőforrások kapacitását.

Sablonok: Próbálja ki a ClickUp munkamegosztási struktúra sablonját a csapatának!

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkamegosztási struktúra sablon segít a projektek kezelésében.

A ClickUp korlátai

A munkamegosztási struktúra számos funkciója új felhasználók számára néha túlnyomórésztnek tűnhet.

Néhány asztali funkció nem érhető el a mobilalkalmazásban.

A dedikált elemző eszközök több jelentési funkcióval rendelkezhetnek, mint a ClickUp.

ClickUp árak

A ClickUp különböző árazási tervezeteket kínál, hogy minden csapatnak megfeleljen:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3670+ értékelés)

2. EdrawMax

Az EdrawMax segítségével

Az EdrawMax egy sokoldalú diagramkészítő szoftver, amely kiterjedt sablon- és alakzat-könyvtárával egyszerűsíti a komplex diagramok létrehozását.

Intuitív felülete és felhasználóbarát funkciói előnyösek a munkamegosztási struktúra létrehozásához. A platform különböző WBS diagramtípusokat támogat, beleértve folyamatábrákat, hálózati diagramokat, diagramokat, szervezeti ábrákat, alaprajzokat és még sok mást.

Az EdrawMax legjobb funkciói

Válasszon több mint 20 témából és több száz sablonból, vagy nézze meg az EdrawMax sablont, hogy ihletet merítsen a következő projektjéhez megfelelő munkamegosztási struktúrához.

Próbálja ki az EdrawMax hatalmas szimbólum- és alakzat-könyvtárát, vagy hozza létre sajátját a beépített vektorformátumú irányítópult segítségével.

Az EdrawMax közvetlenül a böngészőjéből működik, így bárhonnan együtt dolgozhat a csapatával – letöltés nélkül.

Exportálja WBS diagramját HTML, Graphics, Microsoft suite eszközök és Visio formátumba. Diagramjait akár a közösségi médián is megoszthatja.

Az EdrawMax korlátai

Az EdrawMax nem rendelkezik fejlett feladatkezelési funkciókkal.

Ez egy bonyolult projektmenedzsment szoftver , ezért előfordulhat, hogy a diagramokhoz nem szokott projektmenedzsereknek képzésre lesz szükségük a WBS szoftver használatához.

Néhányan késedelmes ügyfélszolgálatról számoltak be.

Nincs ingyenes WBS szoftver opció

EdrawMax árak

Előfizetés: 99 USD/év

Életre szóló: 198 dollár

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

3. SmartDraw

A SmartDraw segítségével

A SmartDraw egy robusztus munkamegosztási struktúra szoftver, amely asztali és online verzióban is elérhető. Különböző sablonokat kínál a munkamegosztási struktúrához, a folyamatábrától vagy szervezeti ábrától a Gantt-diagramig vagy a gondolattérképig.

Automatizált rajzolási és formázási funkciói jelentősen megkönnyítik a munkamegosztási struktúrák tervezési folyamatát, így hatékonyan készítheti el WBS-diagramját.

A SmartDraw legjobb funkciói

Adjon hozzá WBS-diagramokat a Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian és mások termékeihez.

A SmartDraw AutoCAD annotációs rétege kifejezetten mérnökök és építészek számára készült.

Kezdje több ezer szimbólummal és ötlettel a sablonkönyvtárból!

Készítsen diagramokat a meglévő adatokból anélkül, hogy bármit is rajzolnia kellene!

Ossza meg diagramjait a Dropbox, Box, GoogleDrive vagy OneDrive segítségével.

A SmartDraw korlátai

A gyenge felhasználói felület miatt a feladatok elvégzéséhez sokszor kell váltani a lapok között.

A munkamegosztási struktúrához (WBS) megfelelő szimbólumok és formák megtalálása sok keresést igényel.

Néhány „intelligens” funkció felülírja Önt, ha váratlan tervezési döntést hoz.

Több ember nem dolgozhat egyszerre ugyanazon a terven.

SmartDraw árak

A SmartDraw három árazási csomagot kínál.

Egyéni: 9,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 8,25 USD/hó felhasználónként

Webhely: 2995 USD/év

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

Nézze meg ezeket a SmartDraw alternatívákat!

4. Matchware

Via Matchware

A Matchware a professzionális gondolattérkép-szoftverek vezető szállítója, nevezetesen a MindView. Az MS Office-szal való integrációjáról, együttműködési funkcióiról és arról ismert, hogy gondolattérképből Gantt-diagramot tud létrehozni, így kiválóan alkalmas a munkamegosztási struktúra tervezéséhez.

A Matchware legjobb funkciói

A drag-and-drop funkcióval könnyedén szervezheti a teljesítendő feladatokat, a munkacsomagokat és a 100%-os szabályokat.

Adja hozzá projektvezérlőit és csapattagjainak feladatait közvetlenül a munkamegosztási struktúra elrendezésébe.

Válasszon hat elrendezés közül, beleértve a munkamegosztási struktúrát, a beépített Gantt-diagramot és az idővonalat.

Könnyen válthat az egyes elrendezések vagy WBS-diagram funkciók között, ahogy csak akarja.

Ellenőrizze a hozzáférési jogosultságokat és engedélyezze a közös szerkesztést

Matchware korlátai

Csak a Windows asztali verzió tartalmazza a teljes funkcionalitást.

Zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft csomag ökoszisztémájába, de más, gyakran használt WBS eszközökkel nem kompatibilis.

Matchware árak

A Matchware három árazási tervet kínál

Egy év: 20 USD/hó

Két év: 17 USD/hó

Három év: 15 USD/hó

Matchware értékelések és vélemények

G2: 3,3/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (15+ értékelés)

5. Lucidchart

Via Lucidchart

A Lucidchart egy webalapú diagramkészítő platform, amely könnyen érthető felületéről és együttműködési funkcióiról ismert. Próbálja ki a különböző testreszabható sablonokat munkamegosztási struktúrák, folyamatábrák, szervezeti ábrák és egyebek készítéséhez. Valós idejű együttműködési képessége kiváló eszközzé teszi komplex projektekben dolgozó csapatok számára.

A Lucidchart legjobb funkciói

Felhőalapú szoftver, amely említések és szerkesztőn belüli csevegés révén valós idejű együttműködést tesz lehetővé a kulcsfontosságú csapattagokkal.

Importálja az Excel vagy a Google Sheets adatokat közvetlenül a Lucidchart wbs diagramjába, majd figyelje, ahogy a munkamegosztási struktúra automatikusan frissül, amikor megváltoztatja az adatokat a táblázatban.

Hozzon létre Jira jegyeket közvetlenül a Lucidchartban a projektkérések automatizálása érdekében.

Kiegészítse vizuális bontását a munkaterületbe közvetlenül beágyazott videós leírásokkal.

Válasszon több mint 1000 diagram sablon közül a projektek kezeléséhez és egyebekhez.

A Lucidchart számos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, így adatai biztonságban vannak.

A Lucidchart korlátai

A nagy, összetett tervek rontják az alkalmazások teljesítményét

A diagramok más platformokra exportálva kissé alacsony felbontásúaknak tűnnek.

Néhány ember számára nehézkesnek tűnik a nagy tervekben való görgetés.

A Lucidchart árai

A Lucidchart négy árazási csomagot kínál

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál.

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2370+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)

Nézze meg ezeket a Lucidchart alternatívákat!

6. Visual Paradigm

A Visual Paradigm segítségével

A Visual Paradigm egy hatékony eszköz különböző diagramok létrehozásához, az egyszerű folyamatábráktól a komplex munkamegosztási struktúrákig.

Gazdag funkciókkal rendelkezik, mint például a folyamat szimuláció, a projektmenedzsment útmutató és a fejlett modellezési képességek, így bonyolult projektek kezelésére is alkalmas.

A Visual Paradigm legjobb funkciói

Szimbólumok és alakzatok hozzáadása és rendezése drag and drop segítségével

Exportálás PNG, JPG, SVG, PDF és más formátumokba

Készítsen és kapcsoljon össze alakzatokat egyetlen húzással. Helyezze el az alakzatokat a praktikus igazító segítségével.

Több mint 40 munkamegosztási struktúra sablon

Zökkenőmentesen integrálható az MS Office eszközökkel

Visio fájlok egyszerű importálása

Hozzon létre egyedi alakzatokat, szimbólumokat és sablonokat

Rajzoljon és szerkesszen közösen anélkül, hogy egymás munkáját felülírná

A Visual Paradigm korlátai

A vonalak nem mindig kapcsolódnak össze megfelelően

Egyesek a gombos felületet nehézkesnek találják.

Nem minden Visio fájltípus importálható.

Nem minden eszköz elérhető online módban.

Nincs XML-export

A Visual Paradigm árai

A Visual Paradigm négy árazási tervet kínál

Modeler: 6 USD/hó felhasználónként

Standard: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Visual Paradigm értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (8+ értékelés)

Capterra: 4,2 (15+ értékelés)

Bónusz: Hogyan készítsünk WBS-t az Excelben!

7. Creately

via Creately

A Creately egy intuitív diagramkészítő eszköz, amelyet csapatmunkához terveztek. Különböző diagramokat támogat, beleértve a munkamegosztási struktúrákat, folyamatábrákat és gondolattérképeket. Az olyan egyedi funkciók, mint a valós idejű frissítések és az alkalmazáson belüli videokonferencia, támogatják a csapat munkáját a projekttervezés során.

A Creately legjobb funkciói

Adjon hozzá dokumentumokat, linkeket, képeket és egyéb mellékleteket minden munkamegosztási diagramhoz vagy Gantt-diagramhoz, hogy kontextust biztosítson.

Használjon prioritási táblázatokat a feladatok vizuális rangsorolásához.

Kössön össze feladatokat más projektmenedzsment eszközökkel , és zökkenőmentesen migráljon adatokat más programokból.

A projektterv, az erőforrás-korlátok , a kapacitás és a rendelkezésre álló készségek alapján rendeljen határidőket és feladatokat a projektmenedzserekhez.

A Creately korlátai

Nincs fejlett funkciók

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Creately árak

A Creately négy árazási tervet kínál

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Createlynél.

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

8. GanttPro

Via GanttPro

A GanttPro egy projektmenedzsment szoftver, amely (jól sejtette!) Gantt-diagramok létrehozására összpontosít – ezek a munkamegosztási struktúrák fontos részét képezik. Felhasználóbarát tervezési funkciókat, erőforrás-kezelést, költségkezelési eszközöket és együttműködési lehetőségeket kínál. Kiváló választás a projekt ütemtervének és feladataik kezeléséhez.

A GanttPro legjobb funkciói

Állítson be egy meghatározott sorrendet a feladatok elvégzéséhez a feladatfüggőség funkcióval.

Mérje a csapat teljesítményét mérföldkövekkel

Adjon hozzá határidőket, kövesse nyomon az előrehaladást, becsülje meg a költségvetést, és állítsa be csapata prioritásait közvetlenül a diagramból vagy a WBS-táblázatból.

A GanttPro korlátai

Korlátozott integrációk

Nincs lehetőség a munkamegosztási struktúrák kinyomtatására, ha fizikai másolatra van szükség.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió néhány funkciói.

Nincs ingyenes WBS szoftver opció – csak 14 napos próba

GanttPro árak

A GanttPro négy árazási csomagot kínál

Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakért hívja a GanttPro-t!

GanttPro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (420+ értékelés)

9. Zoho Projects

A Zoho Projects segítségével

A Zoho Projects egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely számos funkcióval segíti a tervezést, a nyomon követést és az együttműködést.

A szoftver funkciói kiterjednek a feladatlisták létrehozására, a Gantt-diagrammal történő ütemezésre, az időkövetésre és a dokumentumkezelésre, amelyek mindegyike támogatja a hatékony munkamegosztási struktúrák létrehozását.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi szabályokat olyan műveletek automatizálásához, mint a feladatok kiosztása, a csapatok figyelmeztetése a projekt változásairól, a költségtúllépések vagy a közeledő határidők figyelmeztetése.

Naplózza és kövesse nyomon az időt, és automatikusan kapcsolja össze az adatokat a számlázással és a számlákkal.

Tervezze meg költségvetését és kezelje projektjét a tervezett és a tényleges költségek összehasonlításával!

Integrálja a projektfeladatokat közvetlenül a naptárába, hogy drag-and-drop funkcióval kezelhesse a munkafolyamatot.

Microsoft projektintegrációs lehetőségek MS Excel, Sheets, PowerPoint és más programokhoz

A Zoho Projects korlátai

Nincs elérhető bérszámfejtési widget

A fájlok szinkronizálása néha sikertelen

A hiányzó integrációk nagy részének megoldásához Zapier szükséges.

Nincs lehetőség tömeges bevitelre

Elavult kialakítás

Zoho Projects árak

A Zoho Projects három árazási csomagot kínál

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6250+ értékelés)

10. WBS Schedule Pro

A WBS Schedule Pro egy projektmenedzsment eszköz, amelyet munkamegosztási struktúrák létrehozására és kezelésére terveztek. Integrálható a Microsoft Projecttel, így ideális MS Office fájlokhoz és más projektmenedzsment rendszerekhez.

Intuitív felülete és robusztus funkciói egyszerűsítik a vizuális tervezést és a projektelemek kezelését.

A WBS Schedule Pro legjobb funkciói

Gyorsan vizualizálja projektjét felülről lefelé, fázisokkal és alfeladatokkal. Adjon hozzá információkat az ütemtervekről, a költségvetésekről és a feladatkiosztásokról.

Készítsen diagramokat más projektmenedzsment szoftverekben meglévő tervekből

Gyűjtse össze a projektadatokat a hierarchia legalacsonyabb szintjeitől a legfelső szintig.

Minden testreszabható. Változtassa meg a színeket a feladat fontossága, a befejezés felé tett előrehaladás, a hierarchián belüli szint és egyéb tényezők alapján.

A WBS Schedule Pro korlátai

Korlátozott felhasználási lehetőségek a WBS-en kívül

Egyes vélemények szerint a felhasználói felület kissé nehézkes lehet.

WBS Schedule Pro árak

A WBS Schedule Pro nyolc árazási csomagot kínál.

1–4: 349 USD/licenc

5-9: 315 USD/licenc

10–24: 280 USD/licenc

25–49: 250 USD/licenc

50–74: 225 USD/licenc

75–99: 200 USD/licenc

100–150: 175 USD/licenc

150+: Az árakért hívja a WBS Schedule Pro-t!

WBS Schedule Pro értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3+ értékelés)

Capterra: N/A

A legjobb WBS szoftvermegoldások kiválasztásához ismernie kell szervezete igényeit és projektjeinek jellegét.

Értékelje, hogy ezek az eszközök hogyan könnyíthetik meg munkáját a feladatok meghatározásában, a felelősségek kiosztásában és a komplex feladatok előrehaladásának nyomon követésében. Próbáljon ki több eszközt, hogy megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelőt.

Ne feledje, hogy a munkamegosztás létrehozásához olyan eszközre van szüksége, mint a ClickUp, amely diagramok, feladatlisták, táblázatok és egyéb vizuális funkciók széles skálájával rendelkezik, hogy kontextust adjon munkájához. A munkamegosztási struktúra (WBS) a kommunikáció és a professzionális tervezés eszközének kell lennie.

Ezért a ClickUp ideális a világosság elősegítéséhez, az együttműködés előmozdításához és annak biztosításához, hogy minden csapattag megértse a szerepét és azt, hogy munkája hogyan illeszkedik a projekt hatókörébe vagy tervébe.