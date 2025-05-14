A 10 legjobb diagramkészítő szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Lehet, hogy vannak olyanok, akik csak hallásból is megtanulnak valamit. De a legtöbbünk vizuális típusú tanuló. Ahhoz, hogy valamit teljesen megértsünk, látnunk kell azt a saját szemünkkel.

Ha lépéseket tesz az ötletek és folyamatok vizuális ábrázolására – gondolattérképek, diagramok és ábrák segítségével –, akkor az egész csapatot bevonhatja a munkába. És ha egyes folyamatok bonyolulttá válnak, a diagram gyors referenciaforrást jelenthet, amelyet a csapata valóban használni fog (ami több, mint amit a száz oldalas kézikönyvről elmondhatunk). 📔

A megfelelő diagramkészítő szoftverrel olyan vizuális elemeket hozhatsz létre, amelyekre az egész csapatod azt mondja: „Á, most már értem.” Emellett könnyedén együttműködhetsz, ötletelhetsz, szerkeszthetsz és átszervezhetsz.

Tudja meg, mire kell figyelni a diagramkészítő szoftvereknél, és fedezze fel a 10 legjobb eszközt, amelyet most beszerezhet.

Mit kell keresni egy diagramkészítő szoftverben?

A legjobb diagramkészítő eszközöknek van néhány közös vonásuk. Ezeket a vonásokat újra és újra megtalálja az alábbiakban bemutatott szoftverek leírásában. Ez azért van, mert egyes funkciók elengedhetetlenek, nélkülözhetetlenek.

Ha egy diagramkészítő eszköz nem képes ezekre a három dolgokra, akkor számunkra nem megfelelő:

Sablonok : A diagram sablonok segítségével gyorsan elindíthatja projektjét. Csökkentik a tanulási görbét, és lehetővé teszik, hogy azonnal elkezdje használni a választott diagramkészítő szoftvert. Kiválaszthat egy sablont, amely megfelel céljainak, elkezdheti bevinni adatait, és perceken belül professzionális megjelenésű diagramot kap.

Drag-and-drop elemek: Amikor a legjobb munkafolyamatot találja ki, vagy bővíti a hálózati konfigurációját, akkor többször is át kell szerveznie és átszerveznie a diagramját, mielőtt az pontosan olyan lesz, amilyennek lennie kell. A drag-and-drop funkcióval elemek mozgathatók, és a diagram kibővíthető azokkal az elemekkel, amelyeket (hoppá!) elfelejtett hozzáadni.

Együttműködési funkciók: Új termék ötletelése, vázlatkészítés, szervezeti ábra készítése és a felhasználói élmény dokumentálása – ezek csapatmunkát igényelnek. Az olyan funkciók, mint a megjegyzések és a többfelhasználós szerkesztés lehetővé teszik, hogy valós időben kihasználja az egész csapat szellemi erejét.

Készíts jobb folyamatábrákat a ClickUp Whiteboards segítségével Alakzatokat feladatokká alakíthat a ClickUp Whiteboardon, hogy azonnal elkezdhesse megvalósítani a folyamatábráját.

Készülj fel a folyamatábra elkészítésére! Most, hogy már tudod, mely funkciók teszik a diagramkészítést zökkenőmentesebbé, nézd meg ezt a 10 eszközt, amelyek az alapvető funkciókat és még többet kínálnak.

Kezdje el használni a ClickUp-ot! A ClickUp Whiteboards hatékony diagramokkal valósítja meg az ötleteket, amelyek összekapcsolódnak a feladataival és dokumentumaival.

Számos diagramkészítő eszköz létezik, amelyeket kifejezetten projektmenedzserek számára terveztek. Ne értsen félre: a ClickUpnál mi itt vagyunk a világ projektmenedzsereiért. De itt vagyunk a fejlesztők, marketingesek, üzemeltetési szakemberek, értékesítési munkatársak és pénzügyi guruk számára is.

Végül is a ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik, mivel képes összevonni a feladatait, projektjeit, dokumentumait, diagramjait és csevegéseit egy hatékony platformba!

Ezért diagramkészítő funkcióink rugalmasan alkalmazkodnak minden felhasználási esethez. 💪

A humánerőforrás-csapat szervezeti ábrát készíthet. A fejlesztőcsapat feltérképezheti az ügyfelek útját, az értékesítési csapat ábrázolhatja az értékesítési csatornát, az operációs csapat vizualizálhatja a kockázat-haszon elemzéseket, a marketingcsapat pedig ötleteket gyűjthet a következő kampányához.

Mindezek a csapatok használhatják a Whiteboard szoftverünket, hogy valós időben, a világ bármely pontjáról együttműködhessenek a diagramok elkészítésében. Ujjával érintéssel alakítsa ötleteit formákká, szimbólumokká, gondolatbuborékokká és konkrét tervekké – igen, ez a táblagép érintésre reagál! Ezenkívül könnyedén beágyazhatja terveit a ClickUp-ba, vagy exportálhatja őket PDF-formátumba a zökkenőmentes megosztás érdekében.

Legjobb funkciók

Korlátozások

Mivel a ClickUp nagyon testreszabható és rengeteg funkcióval rendelkezik, időbe telhet, amíg megtanulod használni és megtalálod azokat az alkalmazási lehetőségeket, amelyek a legjobban javítják a munkafolyamatodat.

A ClickUp webes alkalmazásként elérhető online diagramkészítéshez, Mac, Windows és Linux asztali alkalmazásként, valamint iPhone és Android mobilalkalmazásként, azonban a mobilalkalmazás még nem kínálja a webes és asztali alkalmazások összes funkcióját.

Árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3750+ értékelés)

2. Miro

via Miro

A Miro egy népszerű eszköz a táblás projektmenedzsmenthez. Lehetővé teszi, hogy a csapatod minden tehetséges tagja megossza ötleteit. 🧠

A program úgy lett kialakítva, hogy olyan érzésed legyen, mintha egy valódi táblán brainstormingolnál a projektekről – függetlenül attól, hogy mindannyian együtt vagytok az irodában, vagy külön-külön otthonról dolgoztok.

Mindenki felvehet egy metaforikus jelölőt, és hozzájárulhat a munkához. A digitális Post-It jegyzetek és a kézzel rajzolás funkcióknak köszönhetően a diagramkészítés olyan lesz, mintha személyesen lennének együtt.

Legjobb funkciók

Te és a csapatod tagjai valós idejű együttműködéssel hozzáadhatnak megjegyzéseket, jegyzeteket és elemeket, vagy a meglévő elemeket drag-and-drop módszerrel áthelyezhetik, hogy valós időben átrendezhessék a diagramot.

A Miro elemkönyvtár alakzatokat, ikonokat, összekötőket és előre elkészített folyamatábrákat tartalmaz. Ezzel a diagramok formázása egyszerű és intuitív lesz a komplex ötletek esetében is.

Miután megtervezte a folyamatot, a folyamatábra alapján feladatok és teendők rendelhetők hozzá. A Miro integrálható az Atlassian projektmenedzsment szoftverekkel – beleértve a Jira és a Confluence szoftvereket –, valamint más népszerű feladatkezelő szoftverekkel, például a ClickUp-pal.

Korlátozások

Több felhasználó is jelezte, hogy problémát okoz a grafikák importálása, és hogy az importálás után a grafikák gyakran nem méretezhetők megfelelően.

Bár a Miro ingyenes verziót is kínál, a program legjobb funkcióinak nagy része hiányzik belőle. Néhány felhasználó panaszkodik, hogy végül magas árat fizetnek, miközben csak egy-két fejlett funkciót használnak.

Árak

Ingyenes

Starter: 8 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 16 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (4850+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1250+ értékelés)

3. Draw. io

Ha valaha is kimondta azt a mondatot, hogy „Ha ingyenes, akkor nekem való”, akkor a Draw.io lehet a megfelelő választás az Ön számára.

Ezzel az open source diagramkészítő platformmal letöltheted a platform asztali verzióját, hogy biztonságosabbá tedd a munkádat a folyamatábrák készítése során. 🕵️

Az online verzióval megoszthatja felhasználói folyamatokat vagy diagramokat a csapatával, és egyszerre dolgozhatnak rajtuk. A megosztási opció a Google Drive-on keresztül működik, így a csapat legtöbb tagja számára ismerős felület lesz.

Legjobb funkciók

Három diagramvászon, több tucat drag-and-drop elem és szabadkézi rajzeszköz közül választhatsz a diagramok egyszerű elkészítéséhez. Az elemek sokféle diagramhoz használhatók, beleértve a szervezeti ábrákat, hálózati diagramokat és akár alaprajzokat is.

Miután megosztotta a diagramteret, láthatja a csapattagok kurzorait, mindenki számára engedélyezheti a szerkesztést, és együtt dolgozhatnak a munkán.

Ez a platform nem tárolja az adatait, lehetővé teszi, hogy beállítsa saját adatkezelési preferenciáit, és asztali verziót is kínál, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson az információi felett.

Korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy nehéz lehet az elemeket a vászon méretéhez vagy a nyomtatáshoz megfelelő mérethez igazítani.

A legtöbb felhasználó szerint a felhasználói felület elavultnak tűnik más diagramkészítő platformokhoz képest.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (385+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

4. Microsoft Visio

via Microsoft Visio

A Visio jó diagramkészítő eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek már beépültek a Microsoft ökoszisztémájába.

Ez az eszköz a Microsoft 365 csomagban található, de a Mac és Linux felhasználók is hozzáférhetnek webes alkalmazásként. A program lehetővé teszi, hogy együttműködj a csapatoddal vagy egyedül dolgozz. 🦅

A Visio segítségével számos klasszikus diagramsablonból választhatsz, vagy bármilyen elemet felhasználva megalkothatod a fejedben lévő folyamatábrát. Ez a program még az érintőképernyős eszközökön is lehetővé teszi az ujjaddal való rajzolást. 🎨

Ha elkészült a diagramja, tárolhatja azt a saját merevlemezén a desktop alkalmazással, vagy elmentheti a webalkalmazás felhőalapú tárhelyére.

Legjobb funkciók

A Visio számos elem közül választhat, és gombnyomással hozzáadható alakzatokat javasol.

Több tucat sablon áll rendelkezésre klasszikus diagramok, például folyamatábrák, szervezeti ábrák, hálózati diagramok és alaprajzok készítéséhez – mindegyikhez elme térképek készítésének lehetősége is tartozik.

A Visio zökkenőmentesen integrálódik más Microsoft programokkal, például az Excel, a Powerpoint és az OneDrive programokkal, így ha már használja ezeket a programokat, akkor a munkafolyamatai még zökkenőmentesebbé válhatnak.

Korlátozások

A Microsoft nem arról híres, hogy jól együttműködik másokkal, így talán nem meglepő, hogy a Visio asztali verziója nem érhető el Mac vagy Linux rendszeren.

A Visio nem integrálható a legtöbb wireframing alkalmazással, így nem tud zökkenőmentesen átmenni a diagrammal való brainstormingról a kedvenc wireframe platformján való építkezésre.

Árak

A Microsoft 365 csomagban található

Visio Plan 1: 5 USD/felhasználó/hónap

Visio Plan 2: 15 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3050+ értékelés)

5. Creately

via Creately

Minden diagramkészítő szoftver úgy lett kialakítva, hogy segítsen az információk vizuális megosztásában. A Creately azonban különösen nagy hangsúlyt fektet a diagramok használatára a vállalati tudás megosztása érdekében. Ezért ez egy jó program a folyamatok kezeléséhez.

Ezzel gyorsan összekapcsolhatja a munkafolyamat-diagramot a projekttervével, így biztos lehet benne, hogy a feladatok összhangban vannak. Több csapattag is egyszerre szerkesztheti, és Post-It jegyzeteket is hozzáadhat ötleteléshez, megjegyzésekhez vagy ötletek gyűjtéséhez. 💡

A rendszer kialakítása ideális szervezeti ábrák, folyamatábrák vagy döntési fák készítéséhez a szoftveren belül.

Legjobb funkciók

Linkeket, fájlokat és egyéb adatokat adhat hozzá a diagram bármely vizuális eleméhez, ami megkönnyíti a további kontextus megadását vagy a következő lépésekhez való kapcsolódást.

Míg a listán szereplő programok többségénél le kell zárnia az elemeket, ha nem szeretné, hogy a csapat tagjai szerkesszék őket, a Creately segítségével könnyen engedélyezheti a résztvevők számára a szerkesztést, míg a többi csapat tagjának csak a kommentelést vagy a megtekintést.

A Creately számos népszerű üzleti szoftverprogrammal integrálható, többek között a Microsoft 365 programokkal, a Githubbal és a Slackkel.

Korlátozások

Több felhasználó is arról számolt be, hogy az interaktív funkció nem mindig reagál megfelelően, és nehéz lehet az elemeket tökéletesen elrendezni a tökéletes elrendezés érdekében.

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy amikor mobil eszközükön próbálják megnyitni ezt a webes alkalmazást, a webhely nem teljesen reszponzív, és hiányoznak belőle bizonyos funkciók.

Árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 89 dollár havi átalánydíj

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (825+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

6. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart nem rendelkezik néhány diagramkészítő program kedvesebb funkcióival, mint például a matricák és az emojik, hanem inkább egy konzervatívabb megközelítést alkalmaz. 👔

Ez a megközelítés azonban kompatibilissé teszi a programot az analitikus gondolkodásúak és a lényegre törő emberek számára. Bár a sablonok és az elemek könyvtárával bármilyen típusú diagramot elkészíthet, a Lucidchart elsősorban az IT- és szoftverfejlesztő csapatok számára készült diagramokra összpontosít.

Ez a program kiválóan alkalmas felhasználói utak, üzleti folyamatok és hálózati konfigurációk dokumentálására. Így minden folyamatát pontosan rögzítheti.

Legjobb funkciók

A Lucidchart segítségével elmentheti kedvenc elemeinek könyvtárát, és saját sablonokat hozhat létre a leggyakrabban használt folyamatábra alapján.

Ha nem szeretne egyedi sablonokat készíteni, a Lucidchart beépített sablonkönyvtárával gyorsan elkezdheti a diagramok készítését.

Bár a Lucidchart számos más alkalmazással integrálható, a Google Workspace integrációja különösen zökkenőmentes. A diagramjait a Google Drive-ban tárolhatja, és hozzáadhatja őket a Google Naptárban szereplő értekezletekhez.

Korlátozások

Sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a diagramok bonyolultságának növekedésével a program lassul. Ez megnehezítheti a hálózati diagramok és más komplex infrastruktúra-diagramok kidolgozását.

Ha lazább, szabadkézi megközelítést részesít előnyben a diagramok készítéséhez, akkor a Lucidchart ingyenes diagramkészítő szoftverével ezt nem fogja tudni megvalósítani. Ehhez további költségek mellett hozzá kell adnia a Lucidsparkot, a Lucid fehér táblás programját, de ingyenes próbaverzió is elérhető.

Árak

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD havonta

Csapat: 9 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1950+ értékelés)

7. Cacoo

via Cacoo

A Cacoo egyike azoknak az alkalmazásoknak, amelyek úgy tűnnek, mintha tervezők és fejlesztők készítették volna tervezők és fejlesztők számára. 🤝

A tervezők a Cacoo illusztrációs funkciói és egyszerű vizuális elrendezése miatt szeretik. A fejlesztők pedig a beépített vázlat-sablonokat is magában foglaló, erős vázlatkészítő funkciói miatt kedvelik.

Ez a program könnyen kezelhető, és sok időt tölthetsz a szórakoztatóbb diagramkészítő funkciókkal, mint például a színkódolás, az alakzatok cseréje és további képek hozzáadása a rendszerhez.

Legjobb funkciók

Az eszköz sablonkönyvtárral rendelkezik, amelynek segítségével gyorsan elindíthatja a diagramkészítést, és amelyben megtalálhatók a vázlatok, projekt-visszatekintések, felhasználói személyiségek, hálózati diagramok, döntési folyamatábrák, termékfejlesztési tervek és még sok más ábrázolási lehetőség.

A Cacoo integrálható az Adobe Creative Clouddal, így könnyedén feltöltheted meglévő kreatív eszközeidet, például logókat, grafikákat és illusztrációkat.

Függetlenül attól, hogy hány csapattag egészíti ki, módosítja vagy átrendezi a diagramot, továbbra is hivatkozhat a korábbi verziókra és visszaállíthatja azokat, így könnyen kijavíthatja a hibákat.

Korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a fejlettebb diagramkészítő eszköz nem érhető el az ingyenes csomagban.

Bár a Cacoo jól exportál SVG és PDF formátumba, egyes felhasználók szerint a PNG formátumba történő exportáláskor romlik a minőség, mások pedig nem szeretik, hogy a PowerPoint exportálása .pptx helyett .ppt formátumban történik.

Árak

Ingyenes

Pro: 6 dollár havonta

Csapat: 6 dollár felhasználónként havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

8. EdrawMax

via EdrawMax

Ez a diagramkészítő eszköz a Microsoft Visio közvetlen versenytársaként lett kifejlesztve. Tehát, ha már van tapasztalata a Visio használatában, az EdrawMax megtanulása is könnyű lesz. 🧑‍🏫

Diagramkészítő megoldásaik vannak magánszemélyek, vállalkozások és oktatók (tanárok) számára. És mint a listán szereplő legtöbb program, ezek is nagy gyűjteményt kínálnak gyorsindító sablonokból és diagramelemekből, amelyekkel saját elrendezést tervezhet.

Legjobb funkciók

Több mint 200 sablonnal az EdrawMax segítségével speciális hálózati diagramtípusokat hozhat létre, például elektromos rendszereket, P&ID rajzokat és alaprajzokat, valamint klasszikus szervezeti ábrákat és gondolattérképeket.

Az EdrawMax lehetővé teszi a diagramok exportálását és megosztását TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS vagy CSV fájlokban, így megtalálhatja a leginkább kompatibilis formátumot, függetlenül attól, hogy Mac, Microsoft vagy Linux felhasználó.

Az összes tárolt fájlod és fájlátviteled SSL titkosítással védett a folyamatdiagramjaiddal együtt.

Korlátozások

A programban található elemek, grafikák és képek méretezését nehéz lehet az ábrához igazítani. Néhány felhasználó nem szereti, hogy nincs lehetőség a teljes ábra szövegméretének vagy képének méretének frissítésére – minden elemet külön-külön kell frissíteni.

Több felhasználó is arról számolt be, hogy felvette a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, de nem kapott választ, vagy többször is utánajárnia kellett, mire visszajelzést kapott a diagramalkalmazással kapcsolatban.

Árak

Előfizetési csomag: 99 dollár/év

Életre szóló csomag: 198 dollár

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (195+ értékelés)

9. SmartDraw

via SmartDraw

Azok számára, akik új diagramkészítő programra szeretnének átállni, a SmartDraw megkönnyíti a régi programtól való elszakadást azzal, hogy importálja a Visio vagy a Lucidchart programból a meglévő diagramokat.

A program természetesen rengeteg előre elkészített sablonnal rendelkezik, többek között többféle gondolattérkép-példával is. Ha pedig okosan szeretnél bánni a méretekkel, a SmartDraw segít a megfelelő arányok kiválasztásában. Az elemek méretét automatikusan a diagramodhoz igazítja, így kiválóan alkalmas építészeti és mérnöki diagramok készítésére. 🏗️

Legjobb funkciók

Importálhat adatokat, és automatikusan diagramokká és grafikonokká alakíthatja őket. Az automatizálási funkciók segítségével pedig frissítheti a meglévő diagramokat, ha az információk megváltoznak.

A listán szereplő diagramkészítő eszközök többsége kvalitatív adatok, például munkafolyamatok, ötletek és folyamatok ábrázolására összpontosít. A SmartDraw azonban oszlopdiagramokat, vonaldiagramokat és kördiagramokat is kínál kvantitatív adatok, például negyedéves értékesítési adatok vagy webhely-elhagyási arányok ábrázolásához.

Ez a program integrálható a legtöbb vállalkozás által már használt eszközökkel, többek között a Google Workspace, a Microsoft Office , a OneDrive, a Confluence, a Jira és a Dropbox programokkal.

Korlátozások

Míg a listán szereplő legtöbb program ingyenes verziót is kínál, amely legalább a program alapvető diagramkészítő funkcióit lehetővé teszi, a SmartDraw nem. Ugyanakkor ingyenes próbaidőszakot kínálnak, így kipróbálhatja a program funkcióit, mielőtt megvásárolná.

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a szoftver néha összeomlik, és újra kell indítani, ami miatt elveszítheti a munkájának egy részét.

Árak

Egy felhasználó: 9,95 USD havonta

Több felhasználó: 8,25 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (235+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

10. UpDiagram

via UpDiagram

Ez az új játékos a piacon! Az UpDiagramot 2019-ben alapították, és könnyen használható projektmenedzsment szoftverként fejlesztették ki. A program diagramkészítő eszközöket tartalmaz, amelyek egyetlen célt szolgálnak: folyamatábrák készítését.

Az eszközökkel vázolhatja projekttervét vagy vállalati folyamatait. Létrehozhat egy vizuális referenciát, amely lépésről lépésre végigvezeti csapattagjait a folyamatokon. 👣

Legjobb funkciók

Az idővonal funkcióval vizuális idővonalat hozhat létre a projektjéhez, amelyen láthatja, mely feladatok végezhetők el egyszerre, és melyek sorrendben kell elvégezni.

Ez a funkció segít megszervezni a kezdeti tervezési folyamatot. Feladatokra oszthatja a munkát, osztályok, csapattagok vagy idővonal szerint rendezheti őket, és diagrammal ábrázolhatja a teljes projekt munkafolyamatát.

Az UpDiagram egy olcsó projektmenedzsment program beépített diagramkészítő eszközökkel.

Korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy nehéz volt beállítani a munkaterületüket és elkezdeni a szoftver használatát.

Mivel az UpDiagram egy viszonylag új program, még nem sok vélemény található róla. Ha regisztrál, akkor korai felhasználó lesz, ami gyakran azt jelenti, hogy fel kell ismernie és jelentenie kell az esetleges hiányosságokat.

Árak

Kezdőknek: Ingyenes

Üzleti: 3 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 7 dollár felhasználónként havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5+ értékelés)

Optimalizálja a projekttervezést diagramkészítő szoftverrel

