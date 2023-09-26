Projektirányítás: Hogyan alkalmazzuk a projektirányítást (sablonokkal)

A költségtúllépés járványszerűen terjed. És gyakran késedelmes projektkivitelezéssel jár együtt. Ezek együttesen egy sikertelen projekt jelei.

Sajnos csak a projektek 43%-a mentes ettől a problémától. Miért van ez így? Azért, mert a legtöbb projektben hiányzik a funkcionális és jól bevált projektirányítás.

Szerencsére a projektirányítás nem rakétatudomány. Olvassa tovább a cikket, mert bemutatja, miről is szól ez az egész, és gyakorlatias tippeket ad a megvalósításához!

Mi az a projektirányítás?

A projektirányítás olyan rendszerek és folyamatok, amelyek a projekt hatókörének, költségének, ütemtervének, minőségének, erőforrásainak és kockázatainak kezelésére szolgálnak. Ezek az eszközök alapját képezik a hatékony projektmenedzsmentnek és támogatják a döntéshozatalt a projekt teljes életciklusa során.

A projektirányítási folyamatok alkalmazása segít biztosítani, hogy a projektek a tervek szerint haladjanak, mivel lehetővé teszi a potenciális problémák korai felismerését és a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát. Emellett lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a teljesítményt a kitűzött célokhoz viszonyítva mérjék, és szükség esetén gyorsan korrekciós intézkedéseket hozzanak.

Projektirányítás és projektmenedzsment: mi a különbség?

A projektirányítást és a projektmenedzsmentet gyakran azonosnak tekintik, és hasonló projektelemeket határoznak meg, ami nem igaz. Először is tisztázzuk ezt a kérdést.

A projektmenedzsment a projekt sikeres megvalósításához szükséges ismeretek, készségek és technikák összessége. Hat alapvető projektkorlátot kezel, amint az alábbiakban látható.

Projektkorlátozások

Másrészt a projektirányítás a projektmenedzsment egy alrendszere, amely két korlátot felügyel: a projekt költségeit és az időt. Lényegében a projektirányítás a projektmenedzsment része, amely segít a projektadatok elemzésében és optimalizálásában, hogy a projekt időben és a meghatározott költségkereten belül valósuljon meg.

Egyszerűen fogalmazva: a projektellenőr tanácsot ad a vezetőnek az idővel és az ütemtervekkel kapcsolatos kérdésekben. Ezután a vezető dönti el, hogy végrehajtja-e ezeket a javaslatokat vagy sem.

Képzelje el a projektmenedzsert egy hajó kapitányaként, a projektellenőrt pedig a navigációs tisztként, aki megmondja, milyen messze vagy közel van a hajó a végállomáshoz. Ez a szerep azt is magában foglalja, hogy javaslatot tesz a célhoz vezető leggyorsabb útvonalra, és a kapitányra bízza, hogy követi-e a javaslatot, vagy sem.

A projektirányítás fontossága a projektmenedzsmentben

A projektirányítás biztosítja, hogy minden a tervek szerint haladjon és a projekt keretein belül maradjon, a kezdeti tervezési fázistól a projekt lezárásáig.

A projektmenedzsment gerincét képező projektirányítás segít a projektterv elkészítésében. A projekttervben az irányítás feladata az optimális ütemterv, a kiadások tervezése, az erőforrások elosztása stb. javaslata.

Állítson be ismétlődő feladatokat a munka hatékonyságának növelése érdekében: válassza ki a találkozók ütemezését, és tekintse meg előzetesen a naptárában a ClickUp alkalmazásban.

Ahogy a projekt a végrehajtási fázisba lép, a projektirányítás tájékoztatja a projektmenedzsert a projekt költségvetésének felhasználásáról és a határidő betartásáról. Ez segít a költségekkel és az ütemtervvel kapcsolatos KPI-k létrehozásában és nyomon követésében.

A projektirányítás előrejelzi a projekt költségvetési és időbeli alakulását. Ha esetleg eltérés tapasztalható, akkor feltárja ezeket a problémákat, és gyakorlati megoldásokat kínál azok orvoslására.

A projektirányítással nagyobb eséllyel kerülheti el a költségtúllépéseket a projekt életciklusa során. A PWC egyik jelentése szerint a megfelelő projektirányítás hiánya az egyik fő oka a költségtúllépéseknek.

Ennek fényében vessünk egy gyors pillantást néhány, a projektirányítást befolyásoló tényezőre.

A projektirányítást befolyásoló 4 tényező

Íme négy tényező, amely befolyásolhatja a projektirányítást.

1. A projekt hatálya

A projekt hatálya egy dokumentum, amely tartalmazza a projekt sikeréhez szükséges összes információt. A dokumentum meghatározza a projektben érintett feleket, az erőforrások elosztását, a határidőket, a teljesítendő feladatokat és a projekthez kapcsolódó korlátozásokat.

Íme egy példa.

A ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja a projekt hatókörét és egyéb fontos részleteket, majd könnyedén megoszthatja azokat a csapatával.

Például, ha a projektje egy digitális névjegykártya létrehozása, akkor meg kell határoznia a szükséges szoftvert, készségeket, ütemtervet és egyéb változókat. Ez fogja alkotni a projekt hatókörét.

A projekt hatókörének meghatározatlansága megnehezíti az ütemtervhez és a költségbecsléshez való igazodást. Ha azonban meghatározott hatókörrel dolgozik, könnyebb nyomon követni a projekt állapotát. Így könnyen láthatja, hogy a projekt a határidőn belül és a költségvetés keretein belül befejeződik-e.

Nézze meg ezeket a költségvetési javaslat sablonokat!

2. Kockázatok és kihívások

A projektirányítás számos kockázatnak és kihívásnak van kitéve. Általában ezeket a kockázatokat két kategóriába soroljuk.

Az első a pénzügyi kockázatok, ideértve az anyagköltségek váratlan emelkedését, a vártnál magasabb munkaerőigényt stb. Ezek a kockázatok jelentősen befolyásolhatják a projektek pontos nyomon követésének vagy a pénzügyi előrejelzések készítésének képességét.

A többi projektkockázat azok, amelyek késleltethetik a projekt megvalósítását a előre meghatározott határidőn túlra. Ezek közé tartoznak például az ellopott anyagok, a nyomon nem követhető hibák vagy a munkaerő hirtelen csökkenése.

Lényegében ezeknek a kockázatoknak a nem várt következményei jelentősen befolyásolhatják a projekt menetét, és egyes esetekben megakadályozhatják a projekt ütemtervének és költségvetési céljainak teljesítését.

Ha proaktív intézkedéseket hoz a projektirányításban ezeknek a kockázatoknak a meghatározására és hatékony kockázatkezelési stratégiák kidolgozására, megelőzheti őket vagy hatékonyan kezelheti őket, hogy minden fronton biztosítsa a stabilitást.

Olvassa el még: Projekt terjedelem sablonok

3. A projekt költsége

A projekthez kapcsolódó költségek megértése a projektirányítás alapja. Általában minden projektnek kétféle költsége van: közvetlen és közvetett.

A közvetlen költségek bizonyos termékekhez kapcsolódnak. Ide tartoznak az anyagköltségek, a fix munkaerő-költségek stb.

A közvetett költségek a projekt általános lebonyolításával kapcsolatos költségek. Ezek a költségek magukban foglalják a minőség-ellenőrzési költségeket és a közüzemi díjakat.

Ezeknek a költségeknek a megértése nélkül lehetetlen meghatározni a projekt költségvetését.

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy minden feladathoz pénzügyi értéket rendeljen, és a projekt költségvetése mindig látható legyen.

Ezenkívül nem lesz képes nyomon követni a projekt pénzügyi helyzetét, és pontos előrejelzéseket készíteni. Ezért a projekt hajlamos lesz a költségvetés túllépésére, ami a projektirányítási folyamat kudarcát jelzi.

4. Projekt határidők

A projekt határideje a projekt befejezésének meghatározott időpontja és dátuma. A fogyasztói kutatások folyóirata szerint ez a határidő határozza meg a projekt relevanciáját és az észlelt sürgősségét.

A határidő hiánya azt jelenti, hogy a projektnek nincsenek befejezési kritériumai. Ezért a projekt állapotával kapcsolatos időadatok elemzése kihívást jelenthet.

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a feladatok ütemezéséhez, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a határidők kezeléséhez és a szűk keresztmetszetek kezeléséhez.

Határidők nélkül nem lehet a projektben meghatározott feladatokat ütemezni. Ezenkívül nem lehet feladatprioritásokat meghatározni, és nem lehet a munkafolyamatban az idővel kapcsolatos egyéb korlátokat ellenőrizni.

Most, hogy megértette a projektirányítást befolyásoló négy fő tényezőt, válaszoljunk a következő kérdésre: hogyan lehet ez eket a tényezőket megfelelően kezelni és beépíteni a projektmenedzsment tervbe?

Ne aggódjon, mi gondoskodunk mindenről.

Hogyan valósítsa meg a projektirányítást a csapatában?

A projektirányítás megvalósításának öt módja van. Ezek segítségével jobban nyomon követheti projektjét, és a előre meghatározott költségvetést túllépés nélkül tarthatja a tervnek megfelelően.

1. Erőforrások

Az erőforrások azok a hajtóerők, amelyek minden projektet sikerre visznek. Ide tartoznak a pénz, az idő, a csapat tagjai és a projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp és a Tara AI.

A projektirányításban az erőforrások hatékony kezelése határozza meg, hogy mennyire tudod hatékonyan irányítani a projekt költségeit, anyagait és időtartamát.

A projekt indítási szakaszában a költségbecslés és a kiterjedt erőforrás-tervezés segíthet abban, hogy a költségvetést túllépés nélkül kezdje meg a projektet. Ezek a folyamatok megmutatják, milyen erőforrások állnak rendelkezésre, és hogyan lehet azokat optimálisan felhasználni.

Emellett a projekt előrehaladtával világos képet kell kapnia arról, hogyan tudja nyomon követni ezeket az erőforrásokat. Végezzen költségeltérés-becslést, hogy figyelemmel kísérhesse, mennyire hatékonyan használja fel pénzügyi erőforrásait. Ez a becslés segít megismerni a projekt aktuális pénzügyi teljesítményét.

Természetesen azt is biztosítani szeretné, hogy a projektcsapat hatékonyan dolgozzon. Ezért elengedhetetlen a munkaterhelésük kezelése és annak biztosítása, hogy senki ne legyen túlterhelve.

A ClickUphoz hasonló csapatkezelő eszköz segítségével láthatja csapata munkaterhelését, és pontosan meghatározhatja, mely tagok túlterheltek, illetve nem dolgoznak teljes kapacitással.

A Box nézet segítségével láthatja, min dolgozik a csapata, mit ért el, és mekkora a kapacitása.

Ezzel a tudással jobban megérti, hogyan kell hatékonyan delegálni a feladatokat és kezelni az emberi erőforrásokat.

2. Projekt ütemterv

A projekt ütemtervének folyamatos nyomon követése és elemzése segít megérteni, hogy halad-e a projekt az előre meghatározott ütemterv szerint. Ezeket az adatokat a projektmenedzsment vagy a sprinttervező eszközből szerezheti be, ha a projektet iteratív sprintekkel valósítja meg.

Íme egy példa a ClickUp Naptár nézetében megjelenő kiadási projekt naptárra.

Szervezze meg a projekteket, tervezze meg az ütemtervet, és vizualizálja csapata munkáját egy rugalmas naptárban, amely mindenki számára egyformán érthető.

Mint fent látható, világos áttekintést kap a határidőkről, feladatokról és más fontos kapcsolódó területekről. Ezenkívül ezek az információk megkönnyítik a teljesítménymutatók és a mérföldkövek meghatározását, amelyekkel értékelheti az előrehaladást.

Ne feledje, hogy tartsa a projektben érdekelt feleket naprakészen a projekt előrehaladásáról. Ha a projekt eltér az eredeti tervtől, könnyedén azonosíthatja az okokat és megfelelő megoldásokat javasolhat.

Most már tudja, hogyan követheti nyomon a projekt ütemtervét. De hogyan hozhat létre hatékony ütemterveket? Itt jönnek képbe a Gantt-diagramok. Ezekkel a diagramokkal meghatározhatja az ütemterveket, nyomon követheti a függőségeket és prioritásokat rendelhet a feladatokhoz, ahogy az alábbi ábra mutatja.

Tervezze meg a projekteket, kezelje a függőségeket és rangsorolja a feladatokat a ClickUp Gantt-nézetével.

Ha ezeket az ismereteket beépíti a munkafolyamatába, búcsút inthet a határidők elmulasztásának.

3. Kockázatelemzés

A kockázatelemzés szükséges a projekt megvalósítási idejét és költségvetését veszélyeztető szűk keresztmetszetek és kockázatok azonosításához.

A kockázatok megfelelő elemzéséhez meg kell határoznia a projektjéhez kapcsolódó leggyakoribb kockázatokat, amit SWOT-elemzés segítségével könnyedén megtehet. Az előző szakaszban említettük, hogy a legtöbb kockázat általában a pénzügyi és a projekt teljesítményéhez kapcsolódik. Példák erre a menetrendek késedelme, a kommunikációs késedelmek, az adatvédelmi incidensek stb.

Miután azonosította ezeket, használjon egy kockázatkezelő eszközt, például a ClickUp-ot, hogy rangsorolja és fontossági sorrendbe állítsa ezeket a kockázatokat.

A ClickUp több száz funkcióval segíti Önt a kockázati nyilvántartás létrehozásában, hogy könnyedén nyomon követhesse az esetleges kockázatokat, és még azok bekövetkezte előtt megelőző intézkedéseket hozhasson.

Íme egy példa:

Tartsa projektje kockázatait látható, szervezett és előtérben a ClickUp List view (Író: Tam Pham) segítségével.

Ha pedig szeretné látni, hogyan néz ki egy jó kockázati nyilvántartás, akkor használja a ClickUp kockázati nyilvántartási mappasablonját, amely segít a beállításban!

Kezelje projektjeit és kerülje el a kockázatokat a ClickUp kockázati nyilvántartási sablonjának segítségével.

Miután a kockázati nyilvántartásban rangsorolta ezeket a kockázatokat, könnyebb lesz azokat megfelelően kezelni.

4. Változtassa meg az ellenőrzési folyamatot

Előfordul, hogy az érdekelt felek további feladatokat szeretnének beépíteni a projektbe, vagy a határidőket késleltetni. Ez a projekt terjedelmének kiterjesztése. A projekt terjedelmének kiterjesztése késedelmet és költségtúllépést okozhat.

Szerencsére azonban van egy módszer a hatókör-kiterjesztés megakadályozására: a változáskezelési folyamat.

A változáskezelési folyamat egy proaktív intézkedés, amely felkészíti Önt a projekt hatókörének esetleges változásaira. Ezzel a folyamattal értékelheti a változásokat, hogy azok szükségesek-e vagy sem.

Szükség esetén tovább részletezheti a dolgokat azáltal, hogy meghatározza azokat, amelyeket a projekt hatókörét vagy a szállítási határidőt nem befolyásolva engedélyezhet.

A ClickUp változáskezelési sablonjával sikeresen tervezheti, megvalósíthatja és nyomon követheti az üzleti tevékenységhez szükséges összes változást.

Ha ezek a változások nem befolyásolják az ütemtervet vagy a hatókört, akkor integrálhat egy változáskezelési terv sablont a munkafolyamatába. Ezzel könnyedén megtervezheti, nyomon követheti és végrehajthatja ezeket a változásokat.

A változáskezelési folyamat segítségével a csapat tagjai minden változásról tájékozottak maradnak. Ezáltal úgy érzik, hogy részt vesznek a folyamatban és tájékozottak, így hatékonyan tudják kezelni a változásokat.

5. Teljesítmény figyelemmel kísérése

A teljesítményfigyelés segít a projekt sikerének kezelésében. A teljesítmény figyeléséhez SMART KPI-k szükségesek. Ezek a KPI-k a ROI-tól és a számlázott óráktól a határidőre történő teljesítésig és a kiadások nyomon követéséig terjednek a kiindulási értékhez viszonyítva.

A SMART KPI-k az alábbi kritériumoknak felelnek meg.

via ClickUp

Nem kell megvárnia a projekt befejezését, hogy eldöntse, sikeres volt-e vagy sem. Ezek a projektmutatók hatékony projektirányítási eszközként szolgálnak, amelyek segítségével mérheti az előrehaladást, és ellenőrizheti, hogy még mindig a helyes úton halad-e.

A projektirányítást munkamegosztási struktúrával kezelni?

A WBS hatékony használatához be kell írnia az elérni kívánt átfogó célt. Tegyük fel, hogy egy tanfolyamot szeretne létrehozni. Ez az átfogó cél. Ezután ossza fel a projektet kezelhető részekre és fázisokra, például ötletelés, írás, lektorálás, kiadás stb.

A WBS -ben szereplő összes elemnek pontosan azt kell tartalmaznia, ami a cél eléréséhez szükséges. Nincs szükség felesleges vagy nem kapcsolódó feladatokra.

Ezután adja meg ezeket a feladatokat a WBS-táblázatban különböző szinteken, az ellenőrzési számláktól a munkacsomagokig, az alábbiak szerint.

Teljesítményalapú munkamegosztási struktúra példa a workbreakdownstructure.com oldalon

A ClickUp-ban saját munkamegosztási struktúrát hozhat létre a semmiből, vagy egyszerűen használhatja az alábbi ClickUp munkamegosztási struktúra sablont, hogy valami hasonlót hozzon létre.

Könnyedén hozhat létre, vizualizálhat és kezelhet munkamegosztási struktúrát a ClickUp Whiteboard nézetében (szerző: Tam Pham)

Ezzel a struktúrával könnyedén nyomon követheti feladatait, és láthatja, mennyire tartja be a határidőket és az optimális költségvetés-felhasználást.

Kezelje a projektirányítást a ClickUp segítségével!

A projektirányítás elengedhetetlen a projektek kezeléséhez és a határidőre történő teljesítéshez. Emellett olyan előnyökkel is jár, mint az optimális erőforrás-elosztás, a költségtúllépések megelőzése, a magas minőségű eredmények és az optimális ütemezés.

Ugyanakkor figyelembe kell vennie olyan tényezőket, mint a projekt határideje, költségei, hatóköre és kockázatai, hogy a projektirányítás ne váljon hiábavalóvá.

A jó projektirányítási gyakorlatok magukban foglalják az erőforrások kezelését, a projekt ütemtervének nyomon követését és elemzését, valamint a következetes kockázatelemzés elvégzését. Emellett figyelemmel kell kísérnie teljesítményét a KPI-k segítségével, és oda kell figyelnie a változáskezelési folyamatra, hogy elkerülje a projekt hatókörének kiterjedését. Végül integrálja a munkamegosztási struktúrát a munkafolyamatába.

Kövesse ezt a projektirányításról szóló átfogó útmutatót, és használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp és a Tara A I, amelyek segítségével a projekteket mindig időben és a költségkereten belül tudja megvalósítani.

Vendégszerző:

Tam Pham a Tara AI üzleti műveletek vezetője. A Tara egy termék szállítási platform, amelynek célja, hogy segítse a mérnöki csapatokat a fejlesztési ismeretek megszerzésében, a teljesítmény javításában és a kiszámítható szállításban.