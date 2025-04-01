13 ingyenes kockázatértékelési sablon Excelben és ClickUpban

A kockázatértékelő eszközök időt és erőforrásokat takarítanak meg a projektmenedzsereknek, mivel még a csapat munkába állása előtt tisztázzák a lehetséges kockázatokat.
A kutatások szerint a projektek több mint 60%-a gyakran túllépi a költségvetést, késik, vagy nem felel meg a specifikációknak. Hatékony kockázatértékelési stratégiák alkalmazásával jobban felkészülhet a projektjét fenyegető veszélyek és zavarok prioritásainak meghatározására. Ennek eredményeként javulni fog a projekt általános sikeraránya.
Összeállítottunk egy listát 13 ingyenes kockázatértékelési sablonról és felhasználási példákról, amelyek megfelelnek a projektje vagy programja követelményeinek. Akár a potenciális berendezések biztonsági kockázatait kell kezelnie, akár kockázati értékelési dokumentumot kell megosztania a csapatokkal és az érdekelt felekkel, mi segítünk!
Mi az a kockázatértékelési sablon?
A kockázatértékelési sablon egy eszköz, amelynek segítségével korán felmérhetőek a kockázatok, és kidolgozható egy megvalósítható reagálási terv. Az iparág típusától függően az általános kockázatértékelés a következőket tartalmazza:
- Kockázatok azonosítása
- Hatás terület
- Valószínűség
- A hatás mértéke
- Kockázatcsökkentési tervek
Ez a típusú értékelési sablon a kockázatokat különböző szakaszokra bontja, gyakran táblázatok segítségével, amelyekbe bejegyzheti az azonosított fenyegetéseket és a kockázatnak kitett feleket. A kockázati sablonok tartalmaznak egy eszközt is a kockázatok valószínűségének és súlyosságának értékeléséhez.
13 ingyenes kockázatértékelési és -elemzési sablon
1. ClickUp kockázatértékelési sablon
A ClickUp kockázatértékelési táblasablon vizuális dimenziót teremt a kockázatértékelési folyamatához. Segít a kockázatok értékelésében és kategorizálásában, inspirálva csapatát, hogy megossza betekintéseit és együttműködjön egy vonzó és vizuális formátumban.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:
- Értékelje a kockázati kategóriákat és a lehetséges hatásokat
- Elemezze az adatokat, hogy azonosítsa a potenciális problémás területeket.
- Határozza meg a kockázati kitettség csökkentésére szolgáló megelőző intézkedéseket
A rajzolás, írás és jegyzetek hozzáadását lehetővé tevő funkciókkal ez a kockázatkezelési táblasablon tökéletes a projekt kockázatainak értékeléséhez.
2. ClickUp kockázati nyilvántartási sablon
A kockázatkezelés egyik legfontosabb eleme a stratégiai működés, amelynek célja a konkrét projekt kezelése során felmerülő potenciális problémák kezelése.
Ezzel a sablonnal dokumentálhatja a kockázatokat és a válaszintézkedéseket az egyes kockázatok kezelése érdekében. Segít továbbá a potenciális kockázatok nyomon követésében és a megelőző intézkedések végrehajtásában, mielőtt a kockázatok bekövetkeznének. A ClickUp kockázati nyilvántartási sablon elengedhetetlen a nyilvántartásban azonosított és rögzített kockázatok sikeres kezeléséhez, valamint a kockázatra adott válaszintézkedések végrehajtásához.
A válaszokat rendszeresen felül kell vizsgálni a haladás nyomon követése érdekében. Ez a kockázatértékelési sablon számos előnnyel jár, többek között:
- A potenciális kockázatok összegyűjtése és a megfelelő intézkedések előkészítése
- Közvetlen csapattagok kijelölése a feladatok figyelemmel kísérésére és prioritásainak meghatározására
- A kockázatok típus szerinti kategorizálása (Kockázati válaszok, Kockázati állapot és Kockázatok szintje szerint)
3. ClickUp érték-kockázati mátrix sablon
Az üzleti modellben és az új ötletek listájában prioritást élvező elemeket megérteni technikai és hatékony módszer, ha megértjük ezeknek a funkcióknak az értékét és a megvalósításukhoz kapcsolódó kockázat mértékét.
A ClickUp érték-kockázati mátrix sablonja segít áttekinteni a kockázati mátrixot minden lehetséges kockázat esetében. Ez egy remek módszer a proaktív kockázatkezelés gyakorlására. Mivel ez egy egyszerű sablon, könnyedén végigmehet a folyamaton, és gyorsan kitöltheti az érték-kockázati mátrixot.
Így használhatja ezt a kockázatértékelési sablont:
- Hozzon létre egy feladatot minden ötlethez
- Adja meg vagy válassza ki az ötletért vagy a terv végrehajtásáért felelős személyt.
- Csatolja a fájlt, amely tartalmazza az ötlet/új funkcióval kapcsolatos összes információt (pl. kutatás, költségelemzés stb.).
- Osztályozza, hogy az ötlet/új funkció az ügyfelek, az adminisztrátorok, az alkalmazottak vagy általában a vállalkozás számára készült-e.
4. ClickUp kockázatelemzési sablon
Néha a kockázatkezelési terv vizuális megközelítése hatékonyabb a projektcsapatok számára. Ha ez Önnek is így tűnik, akkor a ClickUp kockázatelemzési táblasablon tökéletes választás!
Dolgozzon együtt valós időben, miközben azonosítja a lehetséges buktatókat, például az erőforrás-korlátokat a közelgő projektben, és ötleteljen megoldásokat. Könnyedén összekapcsolhatja a feladatokat, dokumentumokat, képeket és egyéb fájlokat ebből a sablonból, így biztosítva csapatának a szükséges kontextust az ötlet gyors megvalósításához.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Azonosítsa és értékelje a projekthez kapcsolódó potenciális kockázatokat.
- Határozza meg a kockázati esemény valószínűségét és hatását.
- Készítsen tervet a kockázat csökkentésére vagy kiküszöbölésére.
- Vizualizálja a kockázatelemzési folyamatot, és kövesse nyomon a kockázatkezelési tevékenységek előrehaladását.
Ez a kockázatkezelési sablon olyan eszközökkel látja el a projektmenedzsereket, amelyekkel megérthetik a kockázati kategóriákat, nyomon követhetik a kockázatok állapotát, és dokumentálhatják a tényleges kockázatok leírását.
5. ClickUp feltételezési rács döntési mátrix sablon
A feltételezési táblázat segít azonosítani az üzleti modell különböző feltételezéseit. A táblázat ezeket a feltételezéseket két külön tengelyen ábrázolja:
- Kevés információval rendelkező, alacsony hatással bíró feltételezések
- Nagy hatással bíró feltételezések, kevés rendelkezésre álló információval
Ezeknek a feltételezéseknek a vizualizálása segít csökkenteni a kockázatokat, meghozni a döntéseket és leküzdeni a bizonytalanságokat. A ClickUp feltételezési rács sablon hasonlóan egyfajta döntéshozatali eszköz.
A legenda segítségével könnyen meghatározhatja, hogy a nagy négyzetek mit jelentenek. Minden négyzetnek van egy megfelelő színe, amelynek további jelentése van.
- Sárga = Biztos, magas kockázat
- Piros = bizonytalan, magas kockázat
- Zöld = Biztos, alacsony kockázat
- Szürke = bizonytalan, alacsony kockázat
6. ClickUp Pi tervezési kockázati sablon
A ClickUp Pi tervezési sablonja segítségével tökéletes áttekintést kaphat a PI tervezési folyamatról, lépésről lépésre végigvezetve Önt a kockázatértékelési folyamaton.
A sablon világos képet ad a csapattagok elmaradásairól, beleértve a kapacitást, a munkaterhelést és a kockázatokat. Ne feledje, hogy az azonosított kockázatokat tartalmazó post-it cetlik száma csökkenhet vagy növekedhet, ahogy a csapata a tervezési folyamat során dönt a kockázatcsökkentési módszerekről.
A PI tervezési sablon négy fő táblára van felosztva, hogy megszervezze PI tervezési eseményét:
- Csapatok táblája: Tartalmazza az egyes csapatok iterációit, feladatait és céljait.
- Programtábla: Tartalmazza a funkciókat, függőségeket és mérföldköveket.
- Napirend-tábla: Tartalmazza az ütemtervet, a napirendet és az előadót.
- ROAM Board: Tartalmazza a program kockázatait és akadályait.
Szeretne egy brainstorming partnert, aki azonosítja (és enyhíti) a projektjei potenciális kockázatait? A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI asszisztense segítségével nemcsak betekintést nyerhet a projektjét negatívan befolyásoló tényezőkbe, hanem személyre szabott javaslatokat is kaphat azok optimalizálására a siker érdekében!
Ha kíváncsi arra, hogy az AI hogyan segíthet tovább a projektmenedzsmentben, készítettünk egy videót, amelyben választ adunk erre a kérdésre! Nézze meg 👇🏽
7. ClickUp munkabiztonsági elemzési sablon
A munkahelyeken munkavédelmi elemzést kell végezni a súlyos vagy súlyos sérüléseket okozó potenciális veszélyek azonosítása érdekében, mint például a veszélynek való kitettség, a veszélyes anyagok és az eljárások változásai.
A ClickUp munkabiztonsági elemzési sablon egyetlen nézetben rendszerezi az összes alkalmazott számára elérhető legfontosabb információkat, többek között:
- Webhely neve
- A webhely címe
- Munkatípus
- Kockázati szint
- Lehetséges kockázatok/veszélyek
- Ellenintézkedések/Osztály
- Védőfelszerelés
- További megjegyzések
- A megfelelő lépéseket bemutató PDF fájlok
8. ExcelHub kockázatértékelési Excel sablon
Ez egy alapvető kockázatértékelési sablon Excelben, amelynek célja, hogy segítsen megtenni az első lépéseket a folyamatok szabványosításához. Könnyedén meghatározhatja az üzleti területeiről begyűjtendő adatokat, felvázolhatja a javasolt válaszválasztásokat és meghatározhatja a kulcsfontosságú kifejezéseket.
A kockázati események, a konfigurációs és értékelési paraméterek függetlenül, az Excel kockázatértékelési sablonja segíthet a kockázatok kezelésében, mielőtt azok bekövetkeznének.
9. Excel számviteli kockázatértékelési űrlap sablon a WPS-től
A pontos pénzügyi és számviteli kockázatértékelések elengedhetetlenek, és döntő hatással lehetnek személyes vagy üzleti pénzügyeire. Ez a professzionálisan elkészített alapvető kockázatértékelési űrlap sablon értékes betekintést nyújt számviteli kockázati szintjébe.
Ezek segítségével megadhatja az üzleti termékekkel kapcsolatos összes szükséges részletet. Ezenkívül a megvásárolt termékek pontos költségszámítása elengedhetetlen ahhoz, hogy vállalkozása ne szenvedjen felesleges veszteségeket.
10. Excel kockázati mátrix sablon a ProjectManager-től
Az Excel ingyenes kockázati mátrix sablonja minden potenciális fenyegetést figyelembe vesz, és meghatározza azok hatását és mértékét egy adott projektre. Ez a sablon segít létrehozni egy kockázatkezelési folyamatot, amelynek segítségével kiemelheti és kijavíthatja a problémákat, mielőtt azok komoly gondokká válnának.
Ezek kommunikációs eszközként is szolgálnak, hogy a csapat tagjai tisztában legyenek a projekt során felmerülő kockázatokkal. Így mindenki figyelmeztetheti a többieket, ha egy probléma felmerül, és megoszthatja, hogy az a prioritási skálán hol helyezkedik el.
Bónusz: RAID sablonok a kockázatkezeléshez!
11. Excel IT kockázatértékelési sablon a ProjectManager-től
Az IT-környezetet érintő kockázatok száma hatalmas, ideértve a szoftver- vagy hardverhibákat, vírusokat, rosszindulatú programokat, csalásokat, tempót és adathalászatot.
Emberi hibák, valamint csalások, hackerek, biztonsági rések és szolgáltatásmegtagadási támadások jelentette rosszindulatú fenyegetések is léteznek. A tűz és az árvízhez hasonló természeti katasztrófák szintén károsíthatják az értékes adatokat tároló informatikai rendszereket.
A ProjectManager Excel IT kockázatértékelési sablonjával a következőket veheti figyelembe:
- A működés folytatásához szükséges berendezések és személyzet száma
- Mennyi időbe telik az adatok vagy a rendszer funkcióinak helyreállítása?
- Rendszer- és adatigények
12. Excel elemzési és kockázatkezelési terv sablon
A kockázatok azonosítása csak egy lépés a kockázatértékelési folyamatban. A következő lépések egyéb tevékenységeket is magukban foglalnak, mint például a kockázati stratégia, a nyomon követés és a finanszírozás.
Az Excel Management sablon segít meghatározni a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és a potenciális hatást kockázatelemzés segítségével. Emellett segít megérteni a projekt teljesítményét és minőségét. Ennek eredményeként könnyedén végrehajthatja a megfelelő válaszlépéseket és kockázatcsökkentő intézkedéseket.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik.
Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével ezeket a kockázati megállapításokat azonnal megvalósítható kockázatcsökkentési feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.
13. Excel egészségügyi és biztonsági veszélyek sablon a Template.net webhelyről
A Template.net Excel egészségügyi és biztonsági kockázati sablonja elengedhetetlen eszköz azoknak a szervezeteknek, amelyek elkötelezettek a biztonságos és előírásoknak megfelelő munkahely fenntartása iránt. Az egészségügyi és biztonsági kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének megkönnyítésére tervezett sablon strukturált megközelítést kínál a veszélyek dokumentálásához és az ellenőrző intézkedésekhez.
A sablon felhasználóbarát felületével könnyen bevihetőek és nyomon követhetőek a különböző munkakörnyezetekben felmerülő potenciális veszélyek. A legfontosabb funkciók között szerepelnek a veszélyek leírására, a kockázatértékelésre, az ellenőrző intézkedésekre és a felelős személyzetre vonatkozó szakaszok. A sablon támogatja a kockázatok prioritásainak meghatározását is, biztosítva, hogy a magas kockázatú veszélyeket azonnal kezeljék a potenciális balesetek és sérülések enyhítése érdekében.
Ez az átfogó eszköz ideális biztonsági tisztviselők, vezetők és megfelelőségi csapatok számára, mivel megbízható módszert biztosít számukra a veszélyek szisztematikus dokumentálására. A sablon használatával a szervezetek biztosíthatják, hogy megfeleljenek a szabályozási követelményeknek, és proaktív hozzáállást tanúsítsanak az egészség és a biztonság terén.
Az Excel formátum kompatibilitást és könnyű használatot biztosít, lehetővé téve a testreszabást az adott szervezet igényeinek megfelelően. Az Excel egészségügyi és biztonsági kockázatok sablonjával a Template.net lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy biztonságosabb munkakörnyezetet teremtsenek, javítsák az alkalmazottak jólétét és elősegítsék a biztonságtudatosság kultúráját.
Mi jellemzi a jó kockázatértékelési sablont?
A jó kockázatértékelési sablon könnyen frissíthető, egységességet teremt a jövőbeli munkákhoz, és egyszerűsíti a létrehozási folyamatot. Ha vállalatának konkrét kritériumai vannak a kockázatértékeléshez, a sablon használata biztosítja, hogy mindenki ugyanazokkal az információkkal rendelkezzen a helyes kockázat- és ellenőrzési intézkedések meghozatalához. Íme négy kulcsfontosságú folyamat, amelyet egy kockázatértékelési sablon tartalmaz:
1. Kockázat azonosítása
Ez a folyamat elkötelezettséget és kreativitást igényel, mivel a potenciális kockázatok kiemelésére összpontosít, amelyek előfordulhatnak és hatással lehetnek a projekt mutatóira. Számos módszer létezik a szervezetben felmerülő potenciális fenyegetések azonosítására. A projektcsapat brainstormingot tarthat a lehetséges veszélyekről, és az eredményeket kockázati ellenőrzőlistává alakíthatja.
2. Kockázatelemzés
Ez túlmutat a potenciális kockázatok azonosításán, és meghatározza a kockázat kritikus jelentőségét. Itt rendelhet minőségi és mennyiségi értékeket a lehetséges kockázatokhoz, és elemezheti a kockázatok minimalizálásának lehetőségeit és stratégiáit. A kockázatelemzés segít megérteni a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és potenciális hatását. Így megfelelő kockázatcsökkentő és reagálási intézkedéseket hozhat.
3. Kockázati válaszok és kockázatcsökkentés
A kockázatcsökkentés segít olyan stratégiák kidolgozásában és megvalósításában, amelyek csökkentik a kockázatok előfordulását és hatását. Az elsődleges cél a kockázatok előfordulásának valószínűségét a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni.
4. Kockázatkezelés
A kockázatfigyelés és -ellenőrzés szintén része az értékelési sablonjának. Ez segít biztosítani, hogy a tervek megfelelően végrehajtásra kerüljenek. Ennek eredményeként a sablonjának a kockázatfigyelési és -ellenőrzési funkciót kell használnia annak garantálására, hogy az értékelési és kockázatcsökkentési stratégiái hatékonyak legyenek.
Hatékony kockázatértékelési terv kidolgozása
Ha a projekt kezdeti szakaszában nem végez kockázatértékelést, akkor nem lesz meg a biztonsági ellenőrzések prioritásainak meghatározásához szükséges előzetes felkészültség.
Segítsen csapatának, hogy a legjobb kockázatértékelő eszközökkel és egy olyan termelékenységi platformmal, mint a ClickUp, mindig egy lépéssel a potenciális veszélyek előtt járjon.
A ClickUp segítségével bárhonnan könnyedén tervezhet, kezelhet és jelenthet projektekről. Valós idejű projektláthatóságot és jelentéseket kaphat a legfontosabb mutatókról az automatizált munkafolyamatok és irányítópultok segítségével, hogy csapata mindig tájékozott és összekapcsolt legyen!