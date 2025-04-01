13 ingyenes kockázatértékelési sablon Excelben és ClickUpban

A kockázatértékelő eszközök időt és erőforrásokat takarítanak meg a projektmenedzsereknek, mivel még a csapat munkába állása előtt tisztázzák a lehetséges kockázatokat.

A kutatások szerint a projektek több mint 60%-a gyakran túllépi a költségvetést, késik, vagy nem felel meg a specifikációknak. Hatékony kockázatértékelési stratégiák alkalmazásával jobban felkészülhet a projektjét fenyegető veszélyek és zavarok prioritásainak meghatározására. Ennek eredményeként javulni fog a projekt általános sikeraránya.

Összeállítottunk egy listát 13 ingyenes kockázatértékelési sablonról és felhasználási példákról, amelyek megfelelnek a projektje vagy programja követelményeinek. Akár a potenciális berendezések biztonsági kockázatait kell kezelnie, akár kockázati értékelési dokumentumot kell megosztania a csapatokkal és az érdekelt felekkel, mi segítünk!

Mi az a kockázatértékelési sablon?

A kockázatértékelési sablon egy eszköz, amelynek segítségével korán felmérhetőek a kockázatok, és kidolgozható egy megvalósítható reagálási terv. Az iparág típusától függően az általános kockázatértékelés a következőket tartalmazza:

Kockázatok azonosítása

Hatás terület

Valószínűség

A hatás mértéke

Kockázatcsökkentési tervek

Ez a típusú értékelési sablon a kockázatokat különböző szakaszokra bontja, gyakran táblázatok segítségével, amelyekbe bejegyzheti az azonosított fenyegetéseket és a kockázatnak kitett feleket. A kockázati sablonok tartalmaznak egy eszközt is a kockázatok valószínűségének és súlyosságának értékeléséhez.

13 ingyenes kockázatértékelési és -elemzési sablon

1. ClickUp kockázatértékelési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Használja a ClickUp kockázatértékelési táblás sablont a projektkockázatok csökkentésére vonatkozó tervének vizualizálásához.

A ClickUp kockázatértékelési táblasablon vizuális dimenziót teremt a kockázatértékelési folyamatához. Segít a kockázatok értékelésében és kategorizálásában, inspirálva csapatát, hogy megossza betekintéseit és együttműködjön egy vonzó és vizuális formátumban.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Értékelje a kockázati kategóriákat és a lehetséges hatásokat

Elemezze az adatokat, hogy azonosítsa a potenciális problémás területeket.

Határozza meg a kockázati kitettség csökkentésére szolgáló megelőző intézkedéseket

A rajzolás, írás és jegyzetek hozzáadását lehetővé tevő funkciókkal ez a kockázatkezelési táblasablon tökéletes a projekt kockázatainak értékeléséhez.

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A kockázatértékelési űrlapok válaszainak prioritás szerinti megtekintése a ClickUp táblázatos nézetében

A kockázatkezelés egyik legfontosabb eleme a stratégiai működés, amelynek célja a konkrét projekt kezelése során felmerülő potenciális problémák kezelése.

Ezzel a sablonnal dokumentálhatja a kockázatokat és a válaszintézkedéseket az egyes kockázatok kezelése érdekében. Segít továbbá a potenciális kockázatok nyomon követésében és a megelőző intézkedések végrehajtásában, mielőtt a kockázatok bekövetkeznének. A ClickUp kockázati nyilvántartási sablon elengedhetetlen a nyilvántartásban azonosított és rögzített kockázatok sikeres kezeléséhez, valamint a kockázatra adott válaszintézkedések végrehajtásához.

A válaszokat rendszeresen felül kell vizsgálni a haladás nyomon követése érdekében. Ez a kockázatértékelési sablon számos előnnyel jár, többek között:

A potenciális kockázatok összegyűjtése és a megfelelő intézkedések előkészítése

Közvetlen csapattagok kijelölése a feladatok figyelemmel kísérésére és prioritásainak meghatározására

A kockázatok típus szerinti kategorizálása (Kockázati válaszok, Kockázati állapot és Kockázatok szintje szerint)

3. ClickUp érték-kockázati mátrix sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Értékelje a kockázatokat és hozzon létre kockázati besorolásokat a ClickUp List view funkciójával.

Az üzleti modellben és az új ötletek listájában prioritást élvező elemeket megérteni technikai és hatékony módszer, ha megértjük ezeknek a funkcióknak az értékét és a megvalósításukhoz kapcsolódó kockázat mértékét.

A ClickUp érték-kockázati mátrix sablonja segít áttekinteni a kockázati mátrixot minden lehetséges kockázat esetében. Ez egy remek módszer a proaktív kockázatkezelés gyakorlására. Mivel ez egy egyszerű sablon, könnyedén végigmehet a folyamaton, és gyorsan kitöltheti az érték-kockázati mátrixot.

Így használhatja ezt a kockázatértékelési sablont:

Hozzon létre egy feladatot minden ötlethez Adja meg vagy válassza ki az ötletért vagy a terv végrehajtásáért felelős személyt. Csatolja a fájlt, amely tartalmazza az ötlet/új funkcióval kapcsolatos összes információt (pl. kutatás, költségelemzés stb.). Osztályozza, hogy az ötlet/új funkció az ügyfelek, az adminisztrátorok, az alkalmazottak vagy általában a vállalkozás számára készült-e.

4. ClickUp kockázatelemzési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Vizuális megközelítést alkalmazva végezze a kockázatkezelést a ClickUp kockázatelemzési táblasablon segítségével.

Néha a kockázatkezelési terv vizuális megközelítése hatékonyabb a projektcsapatok számára. Ha ez Önnek is így tűnik, akkor a ClickUp kockázatelemzési táblasablon tökéletes választás!

Dolgozzon együtt valós időben, miközben azonosítja a lehetséges buktatókat, például az erőforrás-korlátokat a közelgő projektben, és ötleteljen megoldásokat. Könnyedén összekapcsolhatja a feladatokat, dokumentumokat, képeket és egyéb fájlokat ebből a sablonból, így biztosítva csapatának a szükséges kontextust az ötlet gyors megvalósításához.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Azonosítsa és értékelje a projekthez kapcsolódó potenciális kockázatokat.

Határozza meg a kockázati esemény valószínűségét és hatását.

Készítsen tervet a kockázat csökkentésére vagy kiküszöbölésére.

Vizualizálja a kockázatelemzési folyamatot, és kövesse nyomon a kockázatkezelési tevékenységek előrehaladását.

Ez a kockázatkezelési sablon olyan eszközökkel látja el a projektmenedzsereket, amelyekkel megérthetik a kockázati kategóriákat, nyomon követhetik a kockázatok állapotát, és dokumentálhatják a tényleges kockázatok leírását.

5. ClickUp feltételezési rács döntési mátrix sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Ötleteljen a ClickUp Whiteboardon, hogy azonosítsa a veszélyeket.

A feltételezési táblázat segít azonosítani az üzleti modell különböző feltételezéseit. A táblázat ezeket a feltételezéseket két külön tengelyen ábrázolja:

Kevés információval rendelkező, alacsony hatással bíró feltételezések Nagy hatással bíró feltételezések, kevés rendelkezésre álló információval

Ezeknek a feltételezéseknek a vizualizálása segít csökkenteni a kockázatokat, meghozni a döntéseket és leküzdeni a bizonytalanságokat. A ClickUp feltételezési rács sablon hasonlóan egyfajta döntéshozatali eszköz.

A legenda segítségével könnyen meghatározhatja, hogy a nagy négyzetek mit jelentenek. Minden négyzetnek van egy megfelelő színe, amelynek további jelentése van.

Sárga = Biztos, magas kockázat

Piros = bizonytalan, magas kockázat

Zöld = Biztos, alacsony kockázat

Szürke = bizonytalan, alacsony kockázat

6. ClickUp Pi tervezési kockázati sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Személyre szabhatja saját kockázatértékelési sablonját a ClickUp Whiteboard segítségével.

A ClickUp Pi tervezési sablonja segítségével tökéletes áttekintést kaphat a PI tervezési folyamatról, lépésről lépésre végigvezetve Önt a kockázatértékelési folyamaton.

A sablon világos képet ad a csapattagok elmaradásairól, beleértve a kapacitást, a munkaterhelést és a kockázatokat. Ne feledje, hogy az azonosított kockázatokat tartalmazó post-it cetlik száma csökkenhet vagy növekedhet, ahogy a csapata a tervezési folyamat során dönt a kockázatcsökkentési módszerekről.

A PI tervezési sablon négy fő táblára van felosztva, hogy megszervezze PI tervezési eseményét:

Csapatok táblája : Tartalmazza az egyes csapatok iterációit, feladatait és céljait.

Programtábla : Tartalmazza a funkciókat, függőségeket és mérföldköveket.

Napirend-tábla : Tartalmazza az ütemtervet, a napirendet és az előadót.

ROAM Board: Tartalmazza a program kockázatait és akadályait.

Szeretne egy brainstorming partnert, aki azonosítja (és enyhíti) a projektjei potenciális kockázatait? A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI asszisztense segítségével nemcsak betekintést nyerhet a projektjét negatívan befolyásoló tényezőkbe, hanem személyre szabott javaslatokat is kaphat azok optimalizálására a siker érdekében!

A ClickUp Brain segítségével azonosítsa és csökkentse a projekt vagy stratégia kockázatait mesterséges intelligenciával.

Ha kíváncsi arra, hogy az AI hogyan segíthet tovább a projektmenedzsmentben, készítettünk egy videót, amelyben választ adunk erre a kérdésre! Nézze meg 👇🏽

7. ClickUp munkabiztonsági elemzési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Készítsen megvalósítható tervet az egészségügyi és biztonsági kockázatok minimalizálására a ClickUp-ban.

A munkahelyeken munkavédelmi elemzést kell végezni a súlyos vagy súlyos sérüléseket okozó potenciális veszélyek azonosítása érdekében, mint például a veszélynek való kitettség, a veszélyes anyagok és az eljárások változásai.

A ClickUp munkabiztonsági elemzési sablon egyetlen nézetben rendszerezi az összes alkalmazott számára elérhető legfontosabb információkat, többek között:

Webhely neve

A webhely címe

Munkatípus

Kockázati szint

Lehetséges kockázatok/veszélyek

Ellenintézkedések/Osztály

Védőfelszerelés

További megjegyzések

A megfelelő lépéseket bemutató PDF fájlok

8. ExcelHub kockázatértékelési Excel sablon

via SafetyRisk

Ez egy alapvető kockázatértékelési sablon Excelben, amelynek célja, hogy segítsen megtenni az első lépéseket a folyamatok szabványosításához. Könnyedén meghatározhatja az üzleti területeiről begyűjtendő adatokat, felvázolhatja a javasolt válaszválasztásokat és meghatározhatja a kulcsfontosságú kifejezéseket.

A kockázati események, a konfigurációs és értékelési paraméterek függetlenül, az Excel kockázatértékelési sablonja segíthet a kockázatok kezelésében, mielőtt azok bekövetkeznének.

9. Excel számviteli kockázatértékelési űrlap sablon a WPS-től

via WPS Template

A pontos pénzügyi és számviteli kockázatértékelések elengedhetetlenek, és döntő hatással lehetnek személyes vagy üzleti pénzügyeire. Ez a professzionálisan elkészített alapvető kockázatértékelési űrlap sablon értékes betekintést nyújt számviteli kockázati szintjébe.

Ezek segítségével megadhatja az üzleti termékekkel kapcsolatos összes szükséges részletet. Ezenkívül a megvásárolt termékek pontos költségszámítása elengedhetetlen ahhoz, hogy vállalkozása ne szenvedjen felesleges veszteségeket.

10. Excel kockázati mátrix sablon a ProjectManager-től

via ProjectManager

Az Excel ingyenes kockázati mátrix sablonja minden potenciális fenyegetést figyelembe vesz, és meghatározza azok hatását és mértékét egy adott projektre. Ez a sablon segít létrehozni egy kockázatkezelési folyamatot, amelynek segítségével kiemelheti és kijavíthatja a problémákat, mielőtt azok komoly gondokká válnának.

Ezek kommunikációs eszközként is szolgálnak, hogy a csapat tagjai tisztában legyenek a projekt során felmerülő kockázatokkal. Így mindenki figyelmeztetheti a többieket, ha egy probléma felmerül, és megoszthatja, hogy az a prioritási skálán hol helyezkedik el.

Bónusz: RAID sablonok a kockázatkezeléshez!

11. Excel IT kockázatértékelési sablon a ProjectManager-től

via ProjectManager

Az IT-környezetet érintő kockázatok száma hatalmas, ideértve a szoftver- vagy hardverhibákat, vírusokat, rosszindulatú programokat, csalásokat, tempót és adathalászatot.

Emberi hibák, valamint csalások, hackerek, biztonsági rések és szolgáltatásmegtagadási támadások jelentette rosszindulatú fenyegetések is léteznek. A tűz és az árvízhez hasonló természeti katasztrófák szintén károsíthatják az értékes adatokat tároló informatikai rendszereket.

A ProjectManager Excel IT kockázatértékelési sablonjával a következőket veheti figyelembe:

A működés folytatásához szükséges berendezések és személyzet száma

Mennyi időbe telik az adatok vagy a rendszer funkcióinak helyreállítása?

Rendszer- és adatigények

12. Excel elemzési és kockázatkezelési terv sablon

via ExcelHub

A kockázatok azonosítása csak egy lépés a kockázatértékelési folyamatban. A következő lépések egyéb tevékenységeket is magukban foglalnak, mint például a kockázati stratégia, a nyomon követés és a finanszírozás.

Az Excel Management sablon segít meghatározni a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és a potenciális hatást kockázatelemzés segítségével. Emellett segít megérteni a projekt teljesítményét és minőségét. Ennek eredményeként könnyedén végrehajthatja a megfelelő válaszlépéseket és kockázatcsökkentő intézkedéseket.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével ezeket a kockázati megállapításokat azonnal megvalósítható kockázatcsökkentési feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

13. Excel egészségügyi és biztonsági veszélyek sablon a Template.net webhelyről

A Template.net Excel egészségügyi és biztonsági kockázati sablonja elengedhetetlen eszköz azoknak a szervezeteknek, amelyek elkötelezettek a biztonságos és előírásoknak megfelelő munkahely fenntartása iránt. Az egészségügyi és biztonsági kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének megkönnyítésére tervezett sablon strukturált megközelítést kínál a veszélyek dokumentálásához és az ellenőrző intézkedésekhez.

A sablon felhasználóbarát felületével könnyen bevihetőek és nyomon követhetőek a különböző munkakörnyezetekben felmerülő potenciális veszélyek. A legfontosabb funkciók között szerepelnek a veszélyek leírására, a kockázatértékelésre, az ellenőrző intézkedésekre és a felelős személyzetre vonatkozó szakaszok. A sablon támogatja a kockázatok prioritásainak meghatározását is, biztosítva, hogy a magas kockázatú veszélyeket azonnal kezeljék a potenciális balesetek és sérülések enyhítése érdekében.

Ez az átfogó eszköz ideális biztonsági tisztviselők, vezetők és megfelelőségi csapatok számára, mivel megbízható módszert biztosít számukra a veszélyek szisztematikus dokumentálására. A sablon használatával a szervezetek biztosíthatják, hogy megfeleljenek a szabályozási követelményeknek, és proaktív hozzáállást tanúsítsanak az egészség és a biztonság terén.

Az Excel formátum kompatibilitást és könnyű használatot biztosít, lehetővé téve a testreszabást az adott szervezet igényeinek megfelelően. Az Excel egészségügyi és biztonsági kockázatok sablonjával a Template.net lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy biztonságosabb munkakörnyezetet teremtsenek, javítsák az alkalmazottak jólétét és elősegítsék a biztonságtudatosság kultúráját.

Mi jellemzi a jó kockázatértékelési sablont?

A jó kockázatértékelési sablon könnyen frissíthető, egységességet teremt a jövőbeli munkákhoz, és egyszerűsíti a létrehozási folyamatot. Ha vállalatának konkrét kritériumai vannak a kockázatértékeléshez, a sablon használata biztosítja, hogy mindenki ugyanazokkal az információkkal rendelkezzen a helyes kockázat- és ellenőrzési intézkedések meghozatalához. Íme négy kulcsfontosságú folyamat, amelyet egy kockázatértékelési sablon tartalmaz:

1. Kockázat azonosítása

Ez a folyamat elkötelezettséget és kreativitást igényel, mivel a potenciális kockázatok kiemelésére összpontosít, amelyek előfordulhatnak és hatással lehetnek a projekt mutatóira. Számos módszer létezik a szervezetben felmerülő potenciális fenyegetések azonosítására. A projektcsapat brainstormingot tarthat a lehetséges veszélyekről, és az eredményeket kockázati ellenőrzőlistává alakíthatja.

2. Kockázatelemzés

Ez túlmutat a potenciális kockázatok azonosításán, és meghatározza a kockázat kritikus jelentőségét. Itt rendelhet minőségi és mennyiségi értékeket a lehetséges kockázatokhoz, és elemezheti a kockázatok minimalizálásának lehetőségeit és stratégiáit. A kockázatelemzés segít megérteni a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és potenciális hatását. Így megfelelő kockázatcsökkentő és reagálási intézkedéseket hozhat.

3. Kockázati válaszok és kockázatcsökkentés

A kockázatcsökkentés segít olyan stratégiák kidolgozásában és megvalósításában, amelyek csökkentik a kockázatok előfordulását és hatását. Az elsődleges cél a kockázatok előfordulásának valószínűségét a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni.

4. Kockázatkezelés

A kockázatfigyelés és -ellenőrzés szintén része az értékelési sablonjának. Ez segít biztosítani, hogy a tervek megfelelően végrehajtásra kerüljenek. Ennek eredményeként a sablonjának a kockázatfigyelési és -ellenőrzési funkciót kell használnia annak garantálására, hogy az értékelési és kockázatcsökkentési stratégiái hatékonyak legyenek.

Hatékony kockázatértékelési terv kidolgozása

Ha a projekt kezdeti szakaszában nem végez kockázatértékelést, akkor nem lesz meg a biztonsági ellenőrzések prioritásainak meghatározásához szükséges előzetes felkészültség.

Segítsen csapatának, hogy a legjobb kockázatértékelő eszközökkel és egy olyan termelékenységi platformmal, mint a ClickUp, mindig egy lépéssel a potenciális veszélyek előtt járjon.

A ClickUp segítségével bárhonnan könnyedén tervezhet, kezelhet és jelenthet projektekről. Valós idejű projektláthatóságot és jelentéseket kaphat a legfontosabb mutatókról az automatizált munkafolyamatok és irányítópultok segítségével, hogy csapata mindig tájékozott és összekapcsolt legyen!