Kockázatazonosítás a projektmenedzsmentben: hasznos stratégiák és példák

Vállalkozás vagy projekt vezetése igazi kaland lehet. Noha nem búvárkodásról vagy siklóernyőzésről van szó, gyakran előfordul, hogy új kihívások és lehetőségek előtt gyorsan kell cselekednie. Mit tesz ilyenkor: meggondolatlan döntést hoz, vagy kockázatot vállal? 😅

Bármely projektmenedzser megmondhatja, hogy a rossz kockázatbecsléseken alapuló döntések milyen költségesek lehetnek. Elrontott műveletek, csökkent jövedelmezőség, megrontott hírnév, sőt akár a projekt teljes kudarca is várhat rád.

Szerencsére egy jól kidolgozott projektkockázat-azonosítási folyamat segítségével könnyű nyomon követni a potenciális fenyegetéseket és lehetőségeket bármely vállalkozás esetében. Ezért sok sikeres vállalkozás részletes azonosítási gyakorlatokat épít be kockázatkezelési tevékenységébe, függetlenül méretétől, léptékétől vagy iparágától.

Ebben a blogban megtudhatja, mit jelent a kockázatazonosítási folyamat egy projektcsapat számára, és a következőket vizsgáljuk meg:

A kockázatazonosítási életciklus alapvető fogalmai

Gyakori hibák a kockázatok azonosításakor

Hasznos kockázatazonosítási stratégiák és példák

A kockázatok azonosítása és szerepe a kockázatkezelésben

Legtöbben ösztönösen megpróbáljuk azonosítani az új kockázatokat mind az üzleti életben, mind a mindennapi életben. Például a siklóernyősök olyan tényezőket értékelnek, mint az időjárási körülmények és a biztonsági felszerelés állapota, hogy jobban tervezhessenek és elkerülhessék a baleseteket. A kockázatazonosítás kifejezés egyszerűen ezt a folyamatot hivatott formalizálni a projektmenedzsmentben.

A kockázatok azonosítása lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy minden potenciális bizonytalansági tényezőt és fekete hattyú eseményt , amely negatív hatással lehet az üzletre, előre megtervezzenek. A hatások az operatív megvalósíthatóság, a jövedelmezőség és a hírnév terén jelentkezhetnek, ezért a gyakorlat magában foglalja a kockázatok minden szempontból történő pontos meghatározását.

A kockázatok azonosítása egy szabványos folyamat, amely elindítja az üzleti vagy projekt kockázatkezelését. A szokásos kockázatkezelési terv négy szakaszból áll:

Azonosítsa a potenciális kockázatokat Végezzen kvantitatív vagy kvalitatív kockázatértékelést az azonosított kockázatokra vonatkozóan. Kezelje a kockázatokat súlyosságuk alapján – fogadja el, csökkentse, ruházza át vagy kerülje el őket. Figyelje és jelentsen a kezelési stratégiákról

Hogyan néz ki a standard kockázatazonosítási életciklus?

A Projektmenedzsment Intézet szerint a kockázatazonosítási életciklusnak a következő lépéseket kell tartalmaznia:

Sablon vagy kockázati nyilatkozat megadása a „kockázat” fogalmának meghatározásához A kockázatok alapvető azonosítása a sablon szerint Az egyes kockázatok részletes azonosítása a várható kár tekintetében A kockázatok érvényesítése a projekt hatókörével és külső tényezőkkel szemben A teljes kockázat végleges bemutatása folyamatábrák, mátrixok vagy egyéb diagramok segítségével.

A végleges eredmények alapján kockázatkezelési stratégiákat, például vészhelyzeti terveket és fedezeti ügyleteket hajtanak végre a fontos kockázatok hatásának minimalizálása érdekében.

Bár a projektmenedzser feladata meghatározni, hogy milyen legyen a kockázati nyilatkozat vagy a kockázatazonosítási gyakorlat, számos kockázatértékelési sablon áll rendelkezésre, amelyek felgyorsíthatják a folyamatot.

Például a ClickUp kockázatelemzési táblasablon a kockázatok azonosításának teljes életciklusára vonatkozóan biztosítja a szükséges áttekinthetőséget. Testreszabható, színkódolt térképpel rendelkezik, amelyen Ön és projektcsapata egy helyen azonosíthatja a potenciális kockázatokat, és dokumentálhatja azok valószínűségét és nagyságrendjét. Ezt a ClickUp ingyenes kockázatértékelő kalkulátorával kombinálva a kockázati nyilvántartás véglegesítése előtt a valószínűség és a hatások alapján konzisztens pontszámokat rendelhet hozzájuk.

A ClickUp kockázatelemzési táblasablon segítségével vizuálisan ábrázolhatja projektje potenciális kockázatait, így csapata közösen dolgozhat a kockázatok csökkentésén.

Ne feledje, hogy a kockázati nyilatkozatának rendkívül átfogónak kell lennie, ideális esetben 360°-os képet kell adnia az üzletet befolyásoló belső és külső tényezőkről, például:

Belső műveletek, munkafolyamatok és folyamatok

Piaci trendek

A versenytársak által okozott zavaró innovációk

Kiberbiztonsági kockázatok

A legtöbb azonosított kockázat negatív kockázat, azaz olyan kockázat (például erőforráshiány), amely káros hatással lehet az üzleti tevékenységére. Egyes projektmenedzserek azonban a pozitív kockázat kifejezést is használják olyan lehetőségek megjelölésére, azaz olyan kockázatokra (például a projekt korai befejezése), amelyeket a saját javára fordíthat.

Miért fontos a projektkockázatok azonosítása? Főbb előnyök

Az üzleti sebezhetőségek időben történő azonosítása mellett a kockázatok azonosítása a következő fő előnyökkel jár:

Hatékonyabb döntéshozatal: A cselekvés az információkon alapul. A projekt kockázatainak ismerete jobb alapot biztosít a stratégiai döntések meghozatalához. A fenyegetések fontossági sorrendbe állítása: Mivel a projekt kockázatainak azonosítása segít az egyes kockázati események mérésében, könnyebb a potenciális fenyegetéseket valószínűségük vagy súlyosságuk szerint fontossági sorrendbe állítani. Jobb költségkezelés: A különböző projektelemekkel járó kockázatok ismerete lehetővé teszi az erőforrások és a költségvetés stratégiai elosztását. Például nem vállal túl nagy kockázatot kockázatos kezdeményezésekkel, minimalizálva ezzel A különböző projektelemekkel járó kockázatok ismerete lehetővé teszi az erőforrások és a költségvetés stratégiai elosztását. Például nem vállal túl nagy kockázatot kockázatos kezdeményezésekkel, minimalizálva ezzel a projekt költségeinek kockázatait és veszteségeit. A jogi követelményeknek való megfelelés: Az olyan iparágakban, mint a pénzügyek és az egészségügy, a kockázatok azonosítása gyakran része a jogi követelményeknek való megfelelésnek.

9 kockázatazonosítási stratégia az üzleti és projekt sikerekért

Számos stratégia és technika áll rendelkezésre, amelyekkel a projekt életciklusa során pontosan meghatározhatja a kockázatokat. A következő szakaszokban kilenc széles körben használt és hatékony kockázatazonosítási módszert mutatunk be.

Bónusz: A kockázatok azonosítása és kezelése könnyebb, ha megbízható projektmenedzsment szoftver segít Önnek. Ezért bemutatunk néhány sablont és funkciót a ClickUp-ban, egy kiváló minősítésű projektmenedzsment eszközben, hogy segítsünk Önnek a kockázatfelismerési stratégiák extra pontossággal történő megvalósításában.

1. Rendszeres dokumentáció-felülvizsgálatok

A projektkockázatok gyakran az inkonzisztens vagy hiányos dokumentáció miatt merülnek fel, ami a csapatok munkáját akadályozza. A legjobb gyakorlat az, ha a dokumentumokat aprólékosan átvizsgálja, hogy nincsenek-e benne eltérő hivatkozások, hiányos folyamatábrák, nem egyértelmű vagy elavult követelmények, ütemezési hibák és pontatlan becslések.

Az alábbi dokumentumokat érdemes átnéznie:

Mostantól a projektadatait és kockázati nyilatkozatait egy helyen, a ClickUp Docs-ban tárolhatja. Hozzon létre egy összekapcsolt hálózatot a projektdokumentumok, ütemtervek és SOP-k között. Kapcsolja össze erőforrásait, vagy hozzon létre címkéket, hogy minden könnyen elérhető legyen. A ClickUp AI segítségével akár emberi hibáktól mentes projektdokumentumokat is létrehozhat.

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Docs együttműködésbarát. Használja a beépített csevegő, megjegyzés, említés és ellenőrző eszközöket a kockázatazonosítási gyakorlat során, hogy pontosan megjelölje az ellentmondásokat a projektmenedzsernek vagy a kockázatért felelős személynek.

2. SWOT-elemzés

A SWOT-elemzés a világszerte alkalmazott kockázatazonosítási és -feltérképezési technika. Célja, hogy felsorolja vállalkozásának erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.

A gyengeségek és fenyegetések azokat a negatív kockázatokat jelzik, amelyek sebezhetővé teszik vállalkozását; a lehetőségek a pozitív kockázatokat jelzik, míg az erősségek azokat a képességeket tartalmazzák, amelyekkel vállalkozása visszavághat a kockázatoknak és kihasználhatja a lehetőségeket.

Ezt a feladatot könnyedén elvégezheti a ClickUp különböző SWOT-elemzési sablonjainak segítségével. Ezeket a sablonokat a vállalkozások, az egyéni projektek és más felhasználási esetek igényeihez igazítottuk. A legjobb választásaink a következők:

Ha rajong a vizualizációért, használhatja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a SWOT-elemzés során a potenciális kockázatok azonosításához.

A táblák lehetővé teszik a csapatok közötti valós idejű együttműködést. Csak vonja be kockázatkezelő csapatát, és ők olyan eszközöket használhatnak, mint a post-it cetlik, összekötők, kiemelők és formák, hogy kontextusban megvitassák a projekt elemeit. 🧐

A ClickUp segítségével azonosítsa a projekt erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit egy közös táblán.

3. Brainstorming

A kockázatok azonosításának másik módja a csapatával való brainstorming. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző részlegek munkatársai összejöjjenek, a projektjüket a saját szűk területük szemszögéből vizsgálják meg, és feltárják a korábban ismeretlen kockázatokat. 🧠

Számos brainstorming technika segíthet a potenciális kockázatok azonosításában. Azonban a mind mapping a legalkalmasabb erre a célra, mivel nemcsak a gyakori kockázatok azonosítását teszi lehetővé, hanem azok közötti kapcsolatok vizualizálását is.

A ClickUp segítségével másodpercek alatt elkezdi készíteni a gondolattérképet. Csak lépjen a Gondolattérképek menüpontra, hívja meg csapattagjait, és használja a kollektív tudást a folyamatos folyamatok feltérképezéséhez. Adjon hozzá csomópontokat a potenciális kockázati eseményekhez, és egyszerű drag-and-drop mozdulatokkal módosítsa a térképet.

A vizuális hálózat segítségével előre jelezheti, hogy egy kockázati tényező hólyagként növekszik-e, és komoly akadályt jelent-e. A brainstorming befejezése után mentse el a gondolattérképet a projekt munkaterületén, és használja újra a kockázatok kezelésének további elemzéséhez.

Bontsa fel az ötleteket feladatokra, és ossza ki azokat a csapat tagjai között a ClickUp Mind Maps segítségével.

4. Érdekelt felek interjúi

Ha több szempontból szeretné felismerni a lehetséges kockázatokat, érdemes figyelembe venni a projekt legfontosabb érdekeltjeinek, például az ügyfelének, a végfelhasználóknak, az operatív alkalmazottaknak, valamint a termék- és eszközkezelőknek a véleményét. Ez segít elkerülni azokat a döntéseket, amelyek negatív hatással lehetnek egy fontos érdekelt félre.

Ideális esetben a projekt kockázatait jól felépített interjúk segítségével lehet felismerni – a közvetlenebb válaszok érdekében inkább egyéni beszélgetéseket válasszon. Alternatív megoldásként a ClickUp Forms segítségével is felveheti velük a kapcsolatot, a termékéhez vagy projektjéhez igazított részletes kérdőívek segítségével.

5. Szakértői vélemény

Az érdekelt felek mellett szakértőket is konzultálhat a projekt kockázataival kapcsolatban. Ők általában az iparágban szakosodtak és több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, ami előnyt jelent számukra a kockázati adatok elemzésekor. Felismerhetnek számos potenciális kockázatot, amelyet a startupok és az új vállalkozások tulajdonosai gyakran nem vesznek észre.

A projektkockázatokkal kapcsolatos szakértői vélemények összegyűjtésének legjobb módja a Delphi-technika alkalmazása. Ez a módszer több körös kérdőívek kitöltését jelenti egy szakértői panel részvételével – a végső cél egy személyes elfogultságoktól mentes konszenzus elérése.

6. A kiváltó okok elemzése

Míg a legtöbb kockázatfelismerési megközelítés a kockázatot a hatással hozza összefüggésbe, a kiváltó okok elemzése éppen ellenkezőleg működik. Itt először azonosítja a hatást (nemkívánatos eredményt), majd visszavezeti azt a kiváltó kockázati tényezőkre.

Minden a bonyolult adatvizualizációról szól – mondjuk, a nemkívánatos eredmény egy késedelmes projekt. Ebben az esetben vizualizálja a projekt ütemtervét, hogy feltárjon olyan problémákat, mint egy megoldatlan függőség vagy egy elmulasztott beszerzési megrendelés, amely megzavarta az ütemtervet.

A ClickUp ok-okozati elemzési sablon elengedhetetlen a folyamatban lévő projektek kockázatainak feltárásához és elhárításához. Segít a problémákat okokként kategorizálni, amíg el nem jut a nyertes megoldásig, mindezt szépen rendszerezve az egyéni mezőkben.

Elemezze a kudarcok és kockázati események kiváltó okait a ClickUp kiváltó okok elemzésére szolgáló sablonjával.

Ha azonban még mindig a projekt ütemtervét tervezi, a ClickUp függőségek és Gantt-diagramok segítségével proaktívabban tudja meghatározni a kockázatokat. Néhány kattintással létrehozhat függőségeket az egymással összekapcsolt feladatokhoz, és mindet megjelenítheti a Gantt-diagram nézetben.

Az eredmény egy rugalmas ütemterv, amelyben könnyen nyomon követhetők a folyamatok szűk keresztmetszetei vagy a külső szállítási problémák. Új kockázattal kell számolnia? Egyszerű drag-and-drop művelettel új függőségeket hozhat létre, és a többi ütemterv automatikusan kiigazodik.

Csoportosítsa, szűrje vagy rejtse el a feladatokat a ClickUp 3. 0 Gantt-diagramokban, hogy nyomon követhesse és összekapcsolhassa az összes munkájában végzett munkafolyamatokat.

7. Feltételezések elemzése

Minden projekt bizonyos feltételezéseken alapul, amelyek természetüknél fogva kockázatot és bizonytalanságot jelentenek az eredmény szempontjából. Gyakori példák erre a becsült projektidővonal, a csapat tagjainak rendelkezésre állása és a nyersanyagok szállítási ideje. Bármelyik feltételezés tévesnek bizonyulhat, ami kockázatot jelent. 🫠

Most a feltételezések elemzéséhez próbálja meg azonosítani a projekttervben szereplő összes feltételezést és a tolerálható eltérés mértékét. Például feltételezi, hogy a nyersanyag-ellátmány minden hónap 10. napján megérkezik. De ha a szállítás nem érkezik meg időben, a tartalék készlete csak három napra elegendő. Ha az ellátmány több mint három napot késik, a gyártási folyamat leáll, ezért alternatív megoldásokat kell keresni.

A kérdés az, hogy hogyan tudja nyomon követni az üzleti tevékenységével kapcsolatos összes feltételezést?

Szerencsére a ClickUp Automations segítségével könnyedén beállíthat egy monitoring rendszert minden feltételezéséhez. Használja azt teljesen automatizált munkafolyamatok beállításához, kódolási ismeretek nélkül – csak határozza meg a kiváltó eseményt és a végrehajtandó műveletet.

Például a csapat rendelkezésre állásával kapcsolatos feltételezések nyomon követésére szolgáló munkafolyamat beállításához a következőket teheti:

Határozza meg a rendelkezésre állás hiányát kiváltó eseményként. Tegyük fel, hogy a kiváltó eseményt úgy állítja be, hogy három csapattagja egyszerre nem áll rendelkezésre.

Határozza meg a teendőt, amely ebben az esetben egy értesítés megjelenítése lehet a ClickUp munkaterületén – a figyelmeztetés segít időben intézkedni a késedelmek elkerülése érdekében.

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban az ismétlődő feladatokhoz

8. Monte Carlo-elemzés

A Monte Carlo-elemzés szimulációval számszerűsíti a kockázati események bekövetkezésének valószínűségét. Ehhez egy matematikai modellen alapuló, számítógéppel generált programra van szükség, amely a bemeneti és kimeneti változók alapján különböző szimulációkat futtat, hogy megjósolja az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínűségét.

Az elemzés legegyszerűbb módja a prediktív elemző szoftverek vagy hasonló kockázatazonosító eszközök használata. Miután azonosította a kockázatokat, importálhatja az adatokat a ClickUpba, és testreszabható irányítópulton, például kártyák és grafikonok segítségével vizualizálhatja a jelentéseket.

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

9. Azonosítsa a kockázatokat egy kockázati nyilvántartás segítségével

A kockázati nyilvántartás az egyik legjobb eszköz a kockázati adatok szisztematikus rendszerezéséhez. Lehetővé teszi az összes potenciális kockázati esemény, azok hatása, valószínűsége és egyéb fontos információk, például a kockázat tulajdonosa, forrása és besorolása rögzítését. Ezek az információk egyszerűsítik a kockázatok feltérképezésének folyamatát, és egyetlen megbízható forrásként szolgálnak a jövőbeli intézkedésekhez.

A ClickUp egyszerűtől a kifinomultig terjedő kockázati nyilvántartási sablonokat kínál minden típusú projekt támogatásához. Ha a kockázatokat könnyen érthető formátumban kell dokumentálnia, a ClickUp kockázati nyilvántartási sablonja a legjobb választás.

Ha egy kiterjedtebb sablonra van szüksége, amely az egész kockázatkezelési tervét lefedi, akkor imádni fogja a ClickUp projektmenedzsment kockázatelemzési sablont. A kockázati nyilvántartás szakaszában színekkel jelölt cellák találhatók, amelyekbe be lehet jegyezni az egyes kockázatok hatását, valószínűségét és besorolását, sőt, külön oszlopok is vannak a becsült pénzügyi hatások rögzítésére.

A ClickUp projektmenedzsment kockázatelemzési sablon segítségével gyorsan áttekintheti a kockázatokat a fenyegetés szintje alapján, majd kidolgozhat egy megfelelő tervet a fenyegetés enyhítésére.

Példák a kockázatok azonosítására

Erősítse tudását az alábbi három, szcenáriókon alapuló, kockázatazonosítási példa segítségével.

1. Alkalmazásfejlesztési példa

Egy üzleti szoftverfejlesztésre szakosodott vállalat első projektje egy fogyasztóknak szánt játékalkalmazás fejlesztése. Ez az ígéretes projekt jelentős bevételt hozhat, de viszonylag kockázatosabb, mivel a vállalat számára új piaci szegmensről van szó.

Itt a projektmenedzser kockázatértékelést végez, például SWOT-elemzést, a csapat tagjaival, és interjúkat készít az érdekelt felekkel. A megfelelő értékelés után a következő fő kockázatokat azonosítják:

A projekt ütemtervének homályos becslése

A kulcsfontosságú alkalmazottak hiánya kritikus pillanatokban megoldatlan hibákhoz és problémákhoz vezet.

A projekt hatókörének kiterjedése (a projekt célkitűzésének és a teljesítési követelményeknek jelentős változása)

A végfelhasználók folyamatosan változó igényei

A projektcsapat kockázati nyilvántartást készít, amelyben az egyes kockázatokra vonatkozó megoldásokat vázolja fel egy hatékony kockázatkezelési terv részeként. Például a projektmenedzser:

A projekt hatókörének és határidejének véglegesítése

Agilis munkafolyamatot tervez a ClickUp-on, hogy alkalmazkodjon a csapat elérhetetlenségéhez.

Kezdje el használni a ClickUp Bug & Issue Tracking Template sablont beépített automatizálási funkciókkal és egyedi felvételi űrlapokkal, amelyek lehetővé teszik a projektcsapat számára, hogy lépést tartson a felhasználói igényekkel.

Optimalizálja a hibák és problémák nyomon követését a ClickUp együttműködési megoldásával.

2. Termékgyártási folyamat példa

Egy fogyasztói elektronikai gyártó nemrég zárta le egyik legjövedelmezőbb negyedévét. Bár az üzlet jól megy, a vállalat gyártási tevékenységeiben némi zavar keletkezett, ezért kockázatkezelői munkához láttak.

A vezetők egy menedzsment tanácsadói csapattal együttműködve azonosítják a következő üzleti kockázatokat, amelyek hatással lehetnek a vállalat eredményére:

Késedelem a nyersanyagok szállításában

A kulcsfontosságú alkatrészek árának emelkedése

Az elavult gépek növelik a balesetek kockázatát a gyárban.

Potenciális szellemi tulajdon lopás

A kockázatkezelők felveszik a kapcsolatot az üzemeltetési vezetővel, hogy azonosítsák a tényleges kockázati forrásokat. A potenciális kockázatok kezelése itt a következőket jelentheti:

Tárgyalások a beszállítókkal

Gépek cseréje

Erősebb helyszíni és kiberbiztonsági intézkedések

3. Építési projekt példa

Egy vállalat elnyerte egy több mint 100 lakásból álló lakótelep építésére vonatkozó szerződést. Mivel ez egy nagyszabású építési projekt, a vezetők különböző kockázatazonosítási módszereket alkalmaznak, hogy proaktív módon azonosítsák az összes kockázatot, mielőtt megkezdődne a helyszíni munka. A potenciális kockázatok a következők:

Késedelem a szabályozási engedélyezésben

A sztrájk miatti költségtúllépések

Vállalkozó vagy alvállalkozó nemteljesítése

A hibásan működő árokásó gép okozta biztonsági veszély

A projektmenedzser alternatív irányokat tervez, hogy csökkentse az egyes tételek kockázati szintjét. A csapat a kifinomult és megoldásközpontú alternatív tervnek köszönhetően a projekt előrehaladtával azonnal kiküszöbölheti a releváns kockázatokat és betarthatja a költségvetést.

Gyakori problémák a kockázatok azonosításakor és azok leküzdésének módja

Ahhoz, hogy a kockázatazonosítási folyamat a kívánt célt szolgálja, figyelnie kell bizonyos kérdésekre:

Sok projekt azért bukik meg, mert a vezetők csak a kezdeményezés elején felmért általános kockázatra támaszkodnak. A valóságban azonban a kockázati paraméterek a változó piaci és környezeti dinamikával együtt változnak. Az ISO 31000 globális kockázatkezelési szabvány szerint rendszeresen felül kell vizsgálnia az azonosított kockázatokat, és ennek megfelelően kell módosítania a kezelési stratégiáját.

A kockázatok súlyosságának nem megfelelő nyomon követése

A kockázatazonosítás eredményeit felhasználják az egyes kockázatok potenciális hatásának profilozására, és ez az a pont, ahol sok projektmenedzser eltéved. Nem tudják pontosan értékelni a kockázat súlyosságát, ami hibás döntésekhez vezet.

A megoldás az, hogy minden kockázati tényezőt legalább egy kimutatható és mérhető mutatóval azonosítson, amelynek segítségével számszerűsítheti annak súlyosságát. Például:

A forradalmi technológiákkal kapcsolatos kockázatok esetében a mérhető mutató lehet a piaci részesedés vagy az elterjedési arány.

A teljesítményt befolyásoló belső folyamatok kockázatainak esetében a mutató lehet a projektcsapat munkaidő-nyilvántartásain keresztül nyomon követett termelékenységi szint.

Emberi hibák a projekt kockázatazonosítási folyamatában

Végül, belső és külső fenyegetések elemzése során emberi hibák is előfordulhatnak. A csapat tagjai elnézhetnek egy kockázati tényezőt, pontatlanul rögzíthetnek egy mutatót, és túlbecsülhetik vagy alábecsülhetik a kockázatokat, különösen, ha más feladatokkal is elfoglaltak.

A probléma elkerülése érdekében vegyen fel szakértőket vagy jelöljön ki egy erre a feladatra szakosodott csapatot, hogy a kockázatazonosítási folyamatot nagyobb gondossággal végezzék el.

Erősítse meg kockázatkezelési folyamatát a ClickUp segítségével

A kockázatok azonosítása minden kockázatkezelési folyamat alapja, és mint már láthatja, ez egy meglehetősen összetett feladat. Órákig tartó gondos tervezés és brainstorming, valamint a megfelelő eszközök és sablonok szükségesek ahhoz, hogy a folyamat hibátlanul lezajlódjon.

