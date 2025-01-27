A 10 legjobb prediktív elemző szoftver adat alapú döntések meghozatalához

Az üzleti élet mindig is kockázatos volt, a maverickek és a merész emberek játszótere. És bár minden – a kereskedelmi útvonalaktól és a jogi szabályozástól az egész iparágakig – idővel megváltozott, a kockázati elem változatlan maradt. Egyszerűen nem tudjuk, mit hoz a jövő, és ezt a bizonytalanságot figyelembe kell vennünk, amikor lépéseket teszünk.

Az új prediktív elemző szoftverek azonban mesterséges intelligenciát (AI) és gépi tanulást (ML) használnak, hogy előre jelezzék a fogyasztói keresletet, a munkaerő termelékenységét és a váratlan gazdasági eseményeket. Ezek az információk lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy a korábbi adatok és trendek alapján hozzanak döntéseket, így csökkentve a kockázatot. ?

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb prediktív elemző szoftvert, amelyek segítségével megalapozottabb döntéseket hozhat és kezelheti a kockázatokat. Kezdjük!

Mit kell keresnie a prediktív elemző szoftverekben?

A prediktív elemző szoftver kiválasztásakor az alábbiakra kell figyelnie:

Anomália észlelés: Az elemző eszköznek képesnek kell lennie az adatok anomáliáinak (azaz kivételek és szokatlan minták) automatikus észlelésére, mielőtt prediktív modellt vagy előrejelzést készítene. Adatvizualizáció: A szoftvernek képesnek kell lennie az előrejelzési és prediktív adatok vizuális megjelenítésére is, hogy azok könnyebben elemezhetők és érthetőek legyenek. Szimulációs képességek: Lehetővé kell tennie a „mi lenne, ha” forgatókönyvek szimulálását és azok alapján prediktív modellek építését. Felhőalapú telepítés: Az üzleti szoftverek felhőalapú telepítése jelentősen növeli a szervezetek rugalmasságát és skálázhatóságát, mivel nem igényel olyan karbantartást és beruházást, mint a helyszíni telepítés. Mobil hozzáférés: A szoftvernek iOS és Android alkalmazásokat kell biztosítania, hogy útközben is hozzáférhessen a prediktív elemzésekhez és előrejelzésekhez. Biztonság: A prediktív elemző eszköznek meg kell védenie az érzékeny üzleti adatait a kíváncsiskodó szemek elől.

A 10 legjobb prediktív elemző szoftver

Mivel a piac tele van prediktív elemző eszközökkel, gyakran szinte lehetetlen feladat megtalálni azt, amelyik az Ön igényeinek megfelel. Szerencsére mi elvégeztük a kutatást Ön helyett, és összeállítottuk a 10 legjobb prediktív elemző eszköz listáját, amelyek segítségével kiaknázhatja adatait, és felismerheti a fontos trendeket és mintákat. ?

1. SAP Analytics Cloud

Az SAP Analytics Cloud segít a vállalkozásoknak a tervezésben, a költségvetés elkészítésében és az előrejelzésekben, így nincs szükség külön alkalmazásokra az egyes funkciókhoz. A forgatókönyv-tervezési funkció lehetővé teszi, hogy szimulált „mi lenne, ha” forgatókönyvek alapján készítsen költségvetéseket és terveket.

Az együttműködési funkciók segítségével megbeszélheti a terveket a csapattagokkal. Hatékony adatvizualizációs funkciói segítségével könnyen megértheti a forgatókönyveket és a terveket. ?

Végül, a szoftver különböző bevált gyakorlatokon alapuló, előre elkészített üzleti tartalmakat is tartalmaz. Ezek a tartalmak döntéshozatali sablonként vagy kiindulási pontként szolgálnak a forgatókönyv-tervezéshez, így felgyorsítva a tervek és előrejelzések elkészítésének folyamatát.

Az SAP Analytics Cloud legjobb funkciói

Integráció más SAP megoldásokkal az adatok lekéréséhez

Prediktív tervezés „mi lenne, ha” forgatókönyvekkel

Adatok vizualizálása

Felhőalapú megoldás

Előre elkészített üzleti tartalom forgatókönyv-tervezéshez

Az SAP Analytics Cloud korlátai

Előfordul, hogy az adatok bemutatása nem megfelelően összefoglalt.

Az élő modellek betöltése eltarthat egy ideig.

SAP Analytics Cloud árak

Üzleti intelligencia: 31,5 USD/hó felhasználónként

Tervezés: Kérésre

SAP Analytics Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

2. Amazon QuickSight

Az Amazon QuickSight egy üzleti elemzési platform, amely az Amazon Web Services (AWS) részét képezi. Prediktív elemzési funkciója lehetővé teszi, hogy többféle „mi lenne, ha” forgatókönyv alapján készítsen előrejelzéseket, és elég intelligens ahhoz, hogy automatikusan kizárja az adatelemeket. ?

A generált előrejelzéseket bármilyen grafikonon ábrázolhatja, amelyet beágyazhat az elemzéseibe. Ezután az elemzéseket előrejelzési grafikonokkal együtt megjelenítheti egyedi projekt-dashboardokon, ha azokat folyamatosan figyelni szeretné.

Az Amazon QuickSight másik fontos jellemzője a Q nevű funkció, amely a természetes nyelvű lekérdezések (NLQ) támogatására utal. A Q funkcióval adatvezérelt betekintést nyerhet a platformból úgy, hogy kérdéseket tesz fel, mintha egy embernek tenné fel azokat.

Az Amazon QuickSight legjobb funkciói

Felhőalapú, nagymértékben skálázható platform

Egyedülálló, munkamenetenkénti fizetési modell

iOS és Android mobilalkalmazások, amelyekkel útközben is hozzáférhet az előrejelzésekhez

Természetes nyelvű lekérdezés (NLQ) támogatás

Egyedi domain támogatás

Az Amazon QuickSight korlátai

A nagy adathalmazok kezelése kihívást jelenthet

A csatlakozók nem érhetők el több adatforráshoz.

Amazon QuickSight árak

Szerzők/adminisztrátorok számára: 18 USD/hó

Szerzők/adminisztrátorok számára: 28 USD/hó

Olvasóknak: 0,30 USD/munkamenet, havi maximum 5 USD

Q-val rendelkező olvasók számára: 0,30 USD/munkamenet, havi maximum 10 USD

*A szerzők/adminisztrátorok számára érvényes árak az éves számlázási modellt veszik alapul.

Amazon QuickSight értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

3. Oracle Analytics

Az Oracle Analytics kiemelkedik a prediktív elemző eszközök közül, mert háromféle módon telepíthető: felhőben, helyszínen vagy hibrid (azaz felhőben és helyszínen) módon. Lehetővé teszi, hogy a platformba beépített különböző gépi tanulási algoritmusok segítségével saját prediktív modelleket építsen és képezzen.

A platform gazdag adatvizualizációs funkciókkal is rendelkezik. Testreszabott irányítópultokat hozhat létre diagramokkal, hőtérképekkel, egyedi képtérképekkel és 42 egyéb típusú vizuális komponenssel, hogy előrejelzéseit pontosan úgy láthassa, ahogy szeretné. ?

Az Oracle Analytics legjobb funkciói

45 különböző adatvizualizáció

Képezze ki saját prediktív modelljeit

Integrálható a Microsoft Azure és a Google Cloud alkalmazásokkal

Többféle telepítési lehetőség

API az Oracle Analytics alkalmazásokba való beágyazásához

Az Oracle Analytics korlátai

A bevezetés ideje valamivel hosszabb.

A válaszidő esetenként lassabb lehet.

Az Oracle Analytics árai

Professzionális: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 80 USD/hó felhasználónként

Oracle Analytics értékelések és vélemények

G2: 4/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

4. Adobe Analytics

Az Adobe Analytics az Adobe Experience Cloud marketing- és webelemző eszközök csomagjának része. Ezért prediktív elemzési funkciói természetesen inkább marketingkampányokra és -csapatokra vannak szabva. Az összes csatlakoztatott ügyfélforgalmi és elemzési forrásból adatokat tud lekérni, majd azokat prediktív modellekkel feldolgozni, hogy hasznos információkat nyújtson marketingkampányaihoz.

A platform Contribution Analysis funkciója segít megérteni a különböző tényezők hatását előre nem látható és kiszámíthatatlan eseményekre, például a forgalom váratlan megugrására. Az Intelligent Alerts funkció pedig értesíti Önt az észlelt rendellenességekről és egyéb kritikus tényezőkről.

Végül, az Adobe Analytics intuitív irányítópultjai megkönnyítik a platform által generált és bemutatott összes adat és betekintés feldolgozását.

Az Adobe Analytics legjobb funkciói

Intuitív felhasználói felület műszerfalakkal

Anomália észlelés

Hozzájárulás-elemzés

Intelligens riasztások

Mobilalkalmazások az útközbeni hozzáféréshez

Az Adobe Analytics korlátai

Csak marketinggel és értékesítéssel kapcsolatos adatok elemzésére és előrejelzésére alkalmas

Kisvállalkozások számára viszonylag drága

Az Adobe Analytics árai

Kérésre elérhető

Adobe Analytics értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. IBM Cognos Analytics

Az IBM számos elemzési megoldással rendelkezik, amelyek különböző üzleti igényeket elégítenek ki, és a Cognos Analytics is egyike ezeknek. A prediktív analitika és a mesterséges intelligencia kombinálásával ez az eszköz ugyanolyan gazdag és kifinomult funkciókkal rendelkezik, mint amennyire könnyen használható. Természetes nyelvű lekérdezési asszisztensével egyszerűen csak megkérdezve előrejelzési grafikonokat és egyéb vizualizációkat generálhat.

Adatait mind helyszíni, mind felhőalapú adatforrásokból importálhatja. Az AI-támogatott adatelőkészítéssel adatkészletei megtisztulnak az anomáliáktól, és felkészülnek a könnyű modellezési és elemzési feladatokra.

Végül, dinamikus, interaktív irányítópultjai lehetővé teszik, hogy akár öt felhasználó is egyszerre férjen hozzá az előrejelzésekhez. Az irányítópulton megjelenő előrejelzéseket és vizualizációkat e-mailben vagy a Slacken keresztül is megoszthatja csapattársaival.

Az IBM Cognos Analytics legjobb funkciói

AI-alapú adatsegéd

Gazdag adatvizualizációk

Dinamikus, interaktív irányítópultok egyszerű megosztási funkcióval

Felhőalapú telepítés

Mobilalkalmazások az egyszerű hozzáférésért

Az IBM Cognos Analytics korlátai

Az adatforrások integrálása kissé bonyolult lehet.

A hiba leírások nem elég pontosak

IBM Cognos Analytics árak

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: 10 USD/hó/felhasználó áron

Cognos Analytics on Cloud Hosted és Cognos Analytics szoftver: Kérésre elérhető

IBM Cognos Analytics értékelések és vélemények

G2: 4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 130 értékelés)

6. Alteryx

Az Alteryx egy népszerű adatelemző platform, amely számos eszközt kínál az adatok kezeléséhez és elemzéséhez. Az adatelőkészítés és a prediktív elemzés automatizálására kifejezetten tervezett termék az Alteryx Analytics Cloud, amely gépi tanulási megoldásán keresztül prediktív elemzési funkciókat kínál.

Az első lépés az adatok feltöltése, amelyeket a platform értékel, hogy meghatározza az adatok állapotát és felismerje az anomáliákat. Ha az adatok állapota nem megfelelő, az Alteryx javításokat javasolhat. ?

Az előkészített adatokat ezután elemzik, hogy felismerjék a rejtett mintákat vagy összefüggéseket az adatkészlet különböző oszlopai között. Kiválaszthatja azt az oszlopot, amelyre vonatkozóan előrejelzéseket szeretne kapni, és az Alteryx automatikusan javasol megfelelő gépi tanulási módszereket a modelljéhez. Ezután a kiválasztott módszer alapján több prediktív modell is generálódik.

A modell futtatása után a modellezési folyamat befejeződik. A modell teljesítményét holdout adatokon vagy szimulált „mi lenne, ha” forgatókönyveken értékelheti, mielőtt exportálná vagy telepítené az Alteryx-ben.

Az Alteryx legjobb funkciói

Adatállapot-értékelések és javaslatok az adatok előkészítéséhez

Hasznos vizualizációk az adatokból nyert betekintés megértéséhez

Modell pontossági pontszámok

Modell teljesítményértékelés

Szimulált „mi lenne, ha” forgatókönyvek

Modellek exportálása vizualizációként vagy szkriptként

Az Alteryx korlátai

Az adatok importálása lassú lehet

Az alternatívákhoz képest drága

Alteryx árak

Designer Cloud : 4950 dollártól

Designer Desktop: 5195 dollár

A prediktív modellezési funkciót tartalmazó gépi tanulási megoldás külön kiegészítőként kapható – az ára csak kérésre elérhető.

Alteryx értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 450 értékelés)

TrustRadius: 9. 1/10 (330+ értékelés)

7. IBM Watson Studio

Az IBM Watson Studio ugyanahhoz az IBM Analytics Suite csomaghoz tartozik, amelyben szerepel a listán szereplő másik versenyző, a Cognos Analytics is. Ez egy integrált fejlesztői környezet (IDE) bármilyen típusú AI-modell, így prediktív analitikai modellek készítéséhez is. Gépi tanulási funkciója automatikusan felfedezi az adatokban rejlő rejtett mintákat és összefüggéseket. Ugyanakkor az automatizált adatellenőrzés segít minimalizálni a kockázatokat az anomáliák felismerésével. ?

A Watson Studio drag-and-drop vizuális modellező felülete lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül tervezzük meg modellünk munkafolyamatát. A természetes nyelvfeldolgozás támogatása megkönnyíti a prediktív analitikai modellünkkel elvégzendő feladatok leírását, jelentősen növelve az új modellek létrehozásának sebességét és pontosságát.

A más AI-platformokon létrehozott modelleket is importálhatja a Watson Studio környezetbe, hogy könnyebben kezelhesse őket. A Rest API különböző felhőalapú környezetekkel való integrációjának köszönhetően a Watson Studio-ban létrehozott modelleket más felhőalapú platformokon tárolt alkalmazásokba is átviheti.

Az IBM Watson Studio legjobb funkciói

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) támogatás

Drag-and-drop vizuális modellező felület

Támogatja a prediktív modellek importálását és exportálását

Kódolás nélküli fejlesztés

Modellfigyelés a teljesítmény optimalizálása érdekében

Az IBM Watson Studio korlátai

A nyílt forráskódú eszközök használata néha több ablak megnyitását igényli.

A kezdeti beállítás bonyolult lehet

IBM Watson Studio árak

Lite: Ingyenes

Professzionális: 1,02 USD/kapacitási egység-óra

IBM Watson Studio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés alapján)

8. Altair

Az Altair az Altair Knowledge Studio segítségével nyújt prediktív elemzési szolgáltatásokat, de a funkció a teljes körű szolgáltatást nyújtó Altair One platformban is megtalálható. A legfontosabb jellemzője a szabadalmaztatott Strategy Trees technológia, amely lehetővé teszi, hogy üzleti ismereteit prediktív modellezési eredményekkel kombinálva előíró modelleket építsen.

Más szavakkal, a platform lehetővé teszi, hogy tapasztalatai és ismeretei alapján meghatározza, mit szeretne, hogy a modell különböző forgatókönyvekben tegyen. Emellett varázslóvezérelt felülettel rendelkezik, amely végigkíséri Önt a modell létrehozásának folyamatában, valamint vizuális munkafolyamat-tervezővel, amellyel megtervezheti a modell munkafolyamatát.

Miután elkészítette a modellt, azt az Altair platformon belül telepítheti, vagy kódként exportálhatja más platformokra való telepítéshez.

Az Altair legjobb funkciói

Strategy Trees technológia prediktív és preskriptív elemzéshez

Varázslóvezérelt modellezés

Drag-and-drop munkafolyamat-tervező

Modellek exportálása más platformokon való telepítéshez

Az Altair korlátai

A felület nem tartozik a legkifinomultabbak közé.

Nem integrálható az összes jelentős felhőalapú platformmal

Altair árak

Kérésre elérhető

Altair értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (5 értékelés alatt)

Gartner: 4,4/5 (90+ értékelés)

9. Databricks

A Databricks egy adatintelligencia-platform, amely adatokat és mesterséges intelligencia eszközöket kombinál, hogy olyan megoldást kínáljon, amely többféle helyzetben is használható, többek között prediktív elemzési modellek fejlesztéséhez.

Bár a Databricks nem rendelkezik natív prediktív elemzési algoritmusokkal és más szükséges képességekkel, integrálható más gépi tanulási könyvtárakkal (pl. Apache Spark MLlib) és keretrendszerekkel (pl. MLflow), így platformot biztosít a prediktív elemzési modellek építéséhez.

A legfontosabb funkciói között szerepel a Notebooks, amely vizualizált módon teszi lehetővé a felfedező jellegű adatelemzést, valamint az NLP támogatás, amely természetes nyelven megadott utasítások alapján prediktív modellek építését teszi lehetővé. Ezenkívül integrálható az összes népszerű felhőalapú környezettel, sőt, számos felhőalapú üzleti alkalmazással és szolgáltatással is.

A Databricks legjobb funkciói

NLP támogatás

Notebookok

Adatok vizualizálása

Minden felhőalapú platformmal integrálható

Együttműködési funkciók a csapattagokkal való együttműködéshez

A Databricks korlátai

A prediktív analitika nem natív funkció.

Nincs drag-and-drop funkció a modellezéshez

Databricks árak

Árak: 0,07 USD/adatbázis-egység (DBU)

Delta Live táblázat: 0,20 USD/DBU-tól

Databricks SQL: 0,22 USD/DBU-tól

All Purpose Commute for Interactive Workload: 0,40 USD/DBU-tól

Szerver nélküli valós idejű következtetés: 0,07 USD/DBU-tól

Databricks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

10. Tableau

A Tableau egy hatékony adatvizualizációs és elemzési platform, amely lineáris regressziós modelleket használ előrejelzések generálásához és az adatokban rejlő rejtett minták felfedezéséhez.

A prediktív modell felépítése egy meglehetősen egyszerű, három lépésből álló folyamat, amely a következőket tartalmazza:

Adatainak importálása és előkészítése a Tableau Prep Builder segítségével Válassza ki azt a prediktort (azaz az adatkészletéből egy mezőt), amelynek elemzésével előrejelzéseket készíthet a céljáról. A megfelelő táblázat vagy funkció kiválasztása az Ön igényeinek megfelelően

Miután elvégezte ezt a három lépést, a Tableau átveszi a munkát, és önállóan elkészíti a prediktív modellt. ?️

A Tableau mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók igényeit kielégíti. Az előbbiek közvetlenül beírhatják a kívánt modell szintaxisát a létrehozáshoz. Az utóbbiak számára pedig számos adatvizualizációs lehetőség és varázslószerű munkafolyamat áll rendelkezésre.

A Tableau legjobb funkciói

Számos adatvizualizációs lehetőség

Funkciók technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt

Egyszerű, háromlépéses folyamat a prediktív modellezéshez

Valós idejű irányítópultok

Hatékony együttműködési funkciók

A Tableau korlátai

A tanulási görbe kissé meredek

Néha lassú lehet

A Tableau árai

Kérésre elérhető

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

A prediktív elemzési és modellezési funkciókkal rendelkező platformok lehetővé teszik, hogy a múltra tekintve előre lássa a jövőt. Ezek a platformok azonban nem mindig képesek a generált előrejelzéseket és prognózisokat vizualizálni, illetve azokat teljes mértékben kihasználni a munkájában. Itt jön képbe egy olyan platform, mint a ClickUp.

A ClickUp több mint 15 nézetével minden csapat számára átfogó megoldást kínál a szervezeteknek.

A ClickUp egy hatékony, 360°-os munkamenedzsment platform, amely hatékony adatvizualizációs eszközökkel segít értelmezni a prediktív modell által készített előrejelzéseket. Az egyedi irányítópultokkal, több tucat diagramtípussal, valamint egyedi jelentéskészítő eszközökkel és sablonokkal a ClickUp minden csapattag és érdekelt fél számára érthetővé teszi az előrejelzéseket.

Bármely prediktív elemző eszközével integrálható, beleértve a fent felsorolt platformokat is, hogy azokból adatokat szerezzen be és vizualizáljon.

Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp segíthet a prediktív analitikai adatok kezelésében.

ClickUp műszerfalak és sablonok

A ClickUp Dashboards funkció lehetővé teszi, hogy lenyűgöző, dinamikus és teljesen személyre szabott vezérlőközpontokat hozzon létre egyedi kártyákkal, a választott adatok felhasználásával. A kártyákon megjelenített adatok valós időben frissülnek, és megoszthatja őket csapattagjaival, hogy azok könnyen láthassák, hogyan fognak bizonyos dolgok a közeljövőben megváltozni. ?

Például létrehozhat egy műszerfalat, amelyen megjelennek a keresleti előrejelzési adatok, és megoszthatja azt a gyártási csapat tagjaival, hogy tudják, mikor várható potenciális keresleti csúcs.

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még hátralévő feladatokról.

A ClickUp előre megtervezett, de teljesen testreszabható sablonokat is biztosít az elemzéshez. Használja őket átfogó jelentések készítéséhez a prediktív elemzési alkalmazásokból lekért adatok alapján. A jelentéseket könnyedén megoszthatja csapattagjaival vagy az érdekelt felekkel a ClickUp felületén, ami rengeteg időt takarít meg Önnek.

A ClickUp adatelemzési jelentés sablon használatát javasoljuk, amellyel gyorsan elkészítheti befektetői számára a professzionális, megosztható jelentést, amely kiemeli az adott pénzügyi év növekedését és a múltbeli adatok alapján a jövőbeli növekedési előrejelzéseket.

Vagy, ha marketinges, akkor a ClickUp Analytics Report Template segítségével bemutathatja webhelye forgalmának különböző aspektusait a csapatvezetőnek vagy a vezetőségnek.

Az adatelemzési jelentés sablon segítségével gyorsan és egyszerűen rendszerezheti és bemutathatja adatelemzéseit.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Hiányzik a natív prediktív modellezés vagy prediktív elemzési funkció

A tanulási görbe a legtöbb felhasználó számára hosszú lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Használja ki jobban a prediktív analitika erejét a ClickUp segítségével

A prediktív elemző eszközök segítenek a vállalkozásoknak javítani kockázatkezelési stratégiájukat. Az emberi természetben rejlő találgatások és elfogultságok kiküszöbölésével lehetővé teszik, hogy prediktív betekintés alapján tervezzen és cselekedjen. Ez javítja a váratlan eseményekkel szembeni ellenálló képességet, valamint növeli a termelékenységet és a hatékonyságot. ⏩

Ha biztosra akar menni, hogy a fejlett elemzési eszközök teljes potenciálját kihasználja, vegye igénybe egy átfogó termelékenységi és projektmenedzsment platform, például a ClickUp segítségét.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat adatairól és előrejelzéseiről, vagy előre elkészített sablonokat használhat, hogy könnyen érthető jelentéseket készítsen az érdekelt felek számára. Regisztráljon, és kezdje el még ma a felfedezést! ?