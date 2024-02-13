10 ingyenes költségvetési javaslat sablon Excelben és ClickUpban

Ha költségvetési javaslat sablont keres, hogy pénzt kérjen a részvényesektől, befektetőktől, adományozóktól vagy belső finanszírozási forrásoktól, egy jó sablon segít abban, hogy elsőre sikerüljön.

A 10 ingyenes költségvetési javaslat sablon áttekintésünkben megtalálja mindazt, amit tudnia kell a megfelelő sablon kiválasztásáról. Tekintse meg ajánlásainkat alább!

Mi az a költségvetési javaslat sablon?

A költségvetési javaslat sablon egy előre megtervezett dokumentum, amely segít stratégiai prezentációt készíteni a projektfejlesztéshez vagy üzleti tevékenységekhez szükséges finanszírozás vagy jóváhagyás igényléséhez. Ezek a prezentációk részletesen bemutatják a becsült költségeket, a bevételi előrejelzéseket és a szükséges erőforrásokat.

A részletes költségvetési javaslat sablon átfogó képet ad az érdekelt feleknek, befektetőknek vagy döntéshozóknak a projekt pénzügyi megvalósíthatóságáról.

A költségvetési javaslatok hatékony felhasználásával biztosítható a szükséges finanszírozás és elősegíthető a hatékony erőforrás-elosztás.

Mi jellemzi a jó költségvetési javaslat sablont?

A jó költségvetési javaslatoknak szervezetteknek, könnyen testreszabhatóknak kell lenniük, és lehetővé kell tenniük a felülvizsgálatot és a módosítást. A valós idejű frissítések és az együttműködési funkciók szintén hasznosak, különösen csapatmunkában.

Íme néhány fontos tulajdonság, amelyre figyelnie kell egy költségvetési javaslat sablonban:

Egyértelműség: A költségvetési javaslat sablonját úgy kell összeállítani, hogy az olvasók könnyen megértsék a projekt céljait, hatókörét, költségvetését és közvetlen (vagy közvetett) költségeit.

Könnyen testreszabható: Válasszon egy sablont, amelyet az Ön iparágához és a dokumentálni kívánt pénzügyi információk típusához igazíthat.

Átfogó: Ne spóroljon a fontos információk bemutatásán. Keressen olyan sablont, amely egy adott projekt összes fontos részletét lefedi, beleértve a költségvetési javaslat mintájának közvetett és közvetlen költségeit is.

Felülvizsgálat és ellenőrzés: Egy jó költségvetési javaslat sablonnak lehetővé kell tennie a rendszeres felülvizsgálatot és ellenőrzést, hogy alkalmazkodni tudjon a körülmények vagy célok változásaihoz.

Ingyenes vagy alacsony költségű: Miért fizetne egy költségvetési javaslat sablonért, amikor olyan sok kiváló minőségű sablon elérhető?

Ezen elemek beépítésével a költségvetési javaslat sablonja értékes eszközzé válik egy jól strukturált és meggyőző pénzügyi terv bemutatásához.

10 költségvetési javaslat sablon, amelyet érdemes használni

A megfelelő üzleti sablonokkal sokkal könnyebb költségvetési javaslatot készíteni. Íme tíz ingyenes költségvetési javaslat sablon, amelyekkel elindulhat!

1. ClickUp költségvetési javaslat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp költségvetési javaslat sablonja

A ClickUp fantasztikus költségvetési javaslat sablonja a legjobb eszköz, amely segít biztosítani a jövőbeli projektek finanszírozását, miközben lenyűgözi az érdekelt feleket és a potenciális befektetőket.

Ezzel a sablonnal minden áttekinthetően elrendezve található. Először is, a „Személyzeti összefoglaló” oldal minden munkaerővel kapcsolatos költséget tartalmaz, így mindenki megkapja a neki járó részt.

Ezután az „Anyagok és felszerelések” oldalon gondoskodhat azokról a projekttervhez szükséges anyagokról és felszerelésekről, amelyek biztosítják a zökkenőmentes működést.

Természetesen nem feledkezhetünk meg a „Logisztikáról” sem! Ez kezeli az összes szállítási költséget, így minden eljuthat a kívánt helyre, és Ön tisztában lehet az összes közvetlen és közvetett költséggel.

Az „Esemény” oldal nyomon követi az esemény tényleges lebonyolítása során felmerülő összes költséget!

Végül, de nem utolsósorban, itt van az „Összefoglalás” oldal. Itt jön össze az egész varázslat, egy elegáns kördiagramban bemutatott költségvetési bontással. Ráadásul itt találja a végső jóváhagyáshoz szükséges „Általános szerződési feltételeket” és „Aláírókat” is!

A ClickUp ingyenes költségvetési javaslat sablonjával a prezentációk és a költségvetési javaslatok soha nem voltak ilyen egyszerűek. Készüljön fel arra, hogy a részvényesei, befektetői, adományozói és döntéshozói mosolyogjanak! ?

2. ClickUp egyszerű költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja

Rögzítse és ossza meg alapvető bevételeit és kiadásait a ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával, egy ingyenes sablonnal, amely segít az egyszerű költségvetés kezelésében.

A sablon tartalmaz nézeteket és egyéni mezőket, amelyek segítenek a havi és éves bevételek és kiadások becslésében.

Az egyszerű költségvetési sablon sokféleképpen felhasználható ajánlatlevélhez:

Kiadáskezelés : Jegyezze fel a projekt költségeinek vagy üzleti ajánlatának becsült kiadásait, részletezze a kiadásokat, és tartsa rendben a költségvetési tervét!

Bevételi előrejelzés : Jósolja meg a potenciális bevételt, hogy ajánlatát potenciális befektetőknek vagy érdekelt feleknek tudja bemutatni.

Együttműködés : Több felhasználó is valós időben frissítheti és figyelemmel kísérheti a költségvetést, vagy megtanulhatja, : Több felhasználó is valós időben frissítheti és figyelemmel kísérheti a költségvetést, vagy megtanulhatja, hogyan kell feladatok átruházását együttműködési eszközök segítségével.

Állapotfrissítések : Kövesse nyomon a feladatok állapotát, így figyelemmel kísérheti az előrehaladást és biztosíthatja, hogy a költségvetésen belül maradjon, valamint beállíthat értesítéseket, hogy a csapat tagjai értesüljenek a változásokról.

Testreszabhatóság: A nagymértékben testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy a bevételeket és kiadásokat az üzleti javaslat követelményeihez igazítsa, szükség szerint szakaszokat hozzáadva vagy eltávolítva.

Használatához egyszerűen csak be kell írnia az adatait a sablon megfelelő mezőibe. Átláthatóság és együttműködés érdekében könnyen megoszthatja más érdekelt felekkel is.

3. ClickUp eseményköltségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp eseményköltségvetési sablonja segít az esemény költségeinek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp eseményköltségvetési sablonja egy hatékony eszköz, amelynek célja az eseménytervezés és a költségvetés-tervezés folyamatának egyszerűsítése és racionalizálása. Akár kis létszámú összejövetelt, akár nagyszabású rendezvényt szervez, ez a sablon minden igényét kielégíti! ?

Az Eseményköltségvetés sablon segítségével könnyedén rögzítheti az eseményhez kapcsolódó összes kiadást, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki. Lehetővé teszi az esemény különböző aspektusainak becslését és a költségek elosztását, beleértve a teljes költségeket, mint például a helyszín, a vendéglátás, a dekoráció, a marketing, a szórakoztatás és egyebek.

A nagymértékben testreszabható sablon segít részletes és meggyőző ajánlatok készítésében. Világos képet adhat az esemény költségeiről, bevételeiről és általános megvalósíthatóságáról a potenciális befektetőknek vagy érdekelt feleknek, növelve ezzel az jóváhagyás vagy finanszírozás megszerzésének esélyét.

4. ClickUp személyes költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyes költségvetési sablonja

Szeretné átvenni az irányítást személyes bankszámlája felett? A ClickUp személyes költségvetési sablonjával könnyedén elsajátíthatja a pénzkezelés művészetét!

Fedezze fel a jól megtervezett költségvetés erejét, miközben prioritásokat állít fel céljai között, megtakarít a jövőre, és jobb pénzügyi döntéseket hoz. A ClickUp felhasználóbarát sablonjával könnyedén rögzítheti bevételeit, kiadásait és megtakarításait, így a költségvetés elkészítése gyerekjáték lesz.

Kövesse egyszerű lépéseinket, hogy elkészítse személyre szabott költségvetését, bölcsen ossza el a forrásokat és szükség szerint módosítsa azokat. A valós idejű nyomon követésnek köszönhetően profi módon kezelheti pénzügyeit!

Kerülje el a költségvetés-tervezés gyakori buktatóit azzal, hogy reális célokat tűz ki, rendszeresen nyomon követi kiadásait és vésztartalékot képez.

Bár nem kifejezetten üzleti ajánlatokhoz készült, a ClickUp személyes költségvetési sablonja minden bizonnyal alkalmazható erre a célra, különösen kisebb vállalkozások vagy induló cégek esetében, ahol a személyes és az üzleti pénzügyek szorosan összefonódhatnak.

5. ClickUp üzleti költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp üzleti költségvetési sablonja

A ClickUp üzleti költségvetési sablonja kiváló eszköz, amely segít hatékonyabb prezentációk, ajánlatok és finanszírozási kérelmek készítésében.

A nagymértékben testreszabható ingyenes költségvetési javaslat sablon egyértelmű pénzügyi áttekintést nyújt, amely világosan bemutatja a részletes kiadásokat, a várható bevételeket, az előrejelzéseket és a várható nyereséget.

Az üzleti költségvetési sablon számos táblázatot, mappát és listát tartalmaz, amelyek segítenek a legfontosabb üzleti kiadások rögzítésében.

Például a „Business Budget Folder” segítségével nyomon követheti az általános költségvetését. Ez tartalmazza az „Overall Budget” (Általános költségvetés) és a „Budget Tracker by Store” (Költségvetés-nyomkövető üzletenként) nézeteket, amelyek segítenek a kiadások elemzésében, a költségtényezők azonosításában és a nyereség maximalizálásában.

A „Sales List” (Értékesítési lista) mappa átfogó áttekintést nyújt vállalatának értékesítéséről, termék típus és üzlet szerint csoportosítva. A „Costs of Goods Sold” (Eladott áruk költségei) segít hatékonyan kezelni a közvetlen munkaerőt, a nyersanyagokat és a általános költségeket.

Az „Üzemeltetési költségek” és a „Bérelőirányzatok” nézeteknek köszönhetően pedig könnyedén kézben tarthatja működési költségeit és alkalmazottainak bérét!

A ClickUp üzleti költségvetési sablon segít rögzíteni az üzleti kiadásokat, és kiváló ingyenes eszköz lehet az üzleti ajánlatok előkészítéséhez!

6. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp költségvetési jelentés sablonja

Készítsen világos és tömör költségvetési javaslatokat a ClickUp költségvetési jelentés sablonjával. Számos előre elkészített mezőt tartalmaz, amelyek segítségével összefoglalhatja javasolt költségvetését, például a bevételeket, a kiadásokat és a nyereséget. Ezenkívül a sablon lehetővé teszi a mezők testreszabását, hogy azok megfeleljenek a javaslatának.

A költségvetési jelentés sablon segítségével nyomon követheti költségvetését az idő múlásával, így potenciális ügyfeleinek vagy partnereinek bizonyíthatja, hogy vállalkozása pénzügyileg stabil, és hogy rendelkezik kiadásai kezelésére vonatkozó tervvel.

Végül, az ajánlat sablon segíthet automatizálni a költségvetési folyamatot, időt takarítva meg és biztosítva, hogy a költségvetése mindig naprakész legyen.

A potenciális ügyfelek és partnerek értékelni fogják a ClickUp költségvetési jelentés sablonjának köszönhetően biztosított szervezettséget és áttekinthetőséget.

7. ClickUp filmköltségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp filmköltségvetési sablonja

Ha készen áll a filmjéhez szükséges finanszírozás megszerzésére, a ClickUp filmköltségvetési sablonja segíthet a projekt költségvetésének kezelésében és a részletes javaslatok kidolgozásában.

A filmköltségvetési sablon nagymértékben testreszabható, és lehetővé teszi, hogy felvegyen minden, a filmmel kapcsolatos költséget, például a fizetéseket, a szerverköltségeket, az irodaterületet, a munkaerőköltségeket, a ruházati költségeket, a vendéglátást, a díszleteket és az utazási költségeket.

Kattintson bármelyik kiadásra, hogy megnyissa a részletes nézetet, ahol feladatok és alfeladatok, ellenőrzőlisták és mellékletek hozzáadhatók kiegészítő dokumentumokként.

Miután jóváhagyták az ajánlatát, a ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftvere segít Önnek abban, hogy azonnal belevágjon a filmjéhez szükséges feladatok, projekt eredmények, emberek, költségvetések, ajánlatok és projektek kezelésébe.

Akár nagy, akár kis filmekről van szó, az ingyenes filmköltségvetési sablon segít nyomon követni a kiadásokat és megosztani azokat a döntéshozókkal.

8. Egyszerű havi költségvetési sablon Excelben a Microsofttól

Ez az egyszerű havi költségvetési sablon az Excel erejét használja, hogy összehasonlítsa havi bevételeit és kiadásait, és segít vizualizálni, hogyan alakulnak ezek.

A Microsoft ingyenes egyszerű havi költségvetési sablonja vizuális összehasonlítást nyújt havi bevételeiről és kiadásairól.

Ez egy felhasználóbarát sablon, amelyet szinte bármilyen pénzügyi helyzethez igazíthat, és amely lehetővé teszi a szöveg, a képek és egyéb elemek testreszabását.

A szórakoztató és barátságos sablon ösztönzi a kreativitást egy teljes fotó-, grafika- és betűtípus-könyvtárral, amelyet hozzáadhat a költségvetéséhez.

Prezentációt vagy ajánlatot készít? Ezzel a sablonnal vonzó elemeket, például animációkat, átmenetek vagy videókat adhat hozzá, hogy az ajánlatok még meggyőzőbbek legyenek. Ráadásul a gyors megosztási funkcióknak köszönhetően könnyedén megoszthatja és közzéteheti pénzügyi tervét több platformon is.

9. Sheets személyes havi költségvetési sablon a Vertex42-től

A Google Sheets, Excel és Open Office programokhoz is alkalmazható sablon segítségével nyomon követheti és összehasonlíthatja bevételeit és kiadásait.

A Google Sheets rajongói élvezhetik a Vertex42 ingyenes személyes havi költségvetési sablonját.

A Google Sheets, Excel és Open Office programokhoz is alkalmazható sablon segítségével nyomon követheti és összehasonlíthatja bevételeit és kiadásait.

Ezt a sablont felhasználhatja személyes célokra, szinte bármilyen formátumban, amelyben már otthonosan mozog.

10. Havi üzleti költségvetési sablon a Vertex42-től

Ez a sablon hasznos a negyedéves kiadások és az év bizonyos időszakában felmerülő egyéb üzleti kiadások költségvetésének elkészítéséhez.

Miután elkészítette személyes költségvetését, térjen vissza a Vertex42 üzleti költségvetési sablonjához, és szervezze meg üzleti pénzügyeit.

Ez az egyszerű sablon lehetővé teszi a bevételek és kiadások felsorolását, majd automatikusan kiszámítja a nettó jövedelmét, így pontosan tudja, hogy hol tart pénzügyileg.

A Vertex42 munkalapot kínál szolgáltatók és kiskereskedők számára, így az Ön vállalatának igényeihez igazodik, függetlenül attól, hogy milyen iparágban működik.

Bónusz: Ajánlatkezelő eszközök és Excel költségvetési sablonok

A legjobb költségvetési javaslat sablon kiválasztása a csapatához

Íme! 10 ingyenes ajánlat sablon Excelben és ClickUpban, amelyek közül választhat.

Egy jó ajánlat vagy pályázat a lehető legjobb pénzügyi prezentációt igényli, és ehhez jól jön egy ingyenes költségvetési javaslat sablon. Ezek minden elképzelhető költségelemet lefednek, az utazási költségektől, a közvetett költségektől, a közvetlen költségektől és egyebektől kezdve, hogy rögzítsék és bemutassák a közelgő projekt költségeit.

Amikor a projekt költségvetéséhez a legjobb költségvetési sablont választja, keressen olyan, nagymértékben testreszabható sablonokat, amelyek rengeteg felülvizsgálatot és módosítást tesznek lehetővé.

Ha nagy csapattal dolgozik, akkor érdemes olyan sablont keresnie, amely valós idejű frissítéseket és csapatmunkát támogató funkciókat tartalmaz, így együtt dolgozhatnak a lehető legjobb ajánlat kidolgozásán. A számlák tervezési sablonjai, az operatív tervek sablonjai és az irodavezetési szoftverek szintén kiváló eszközök, amelyekkel hatékony ajánlatokat készíthet.

A ClickUp segítségével a költségvetési javaslat összeállítása gyerekjáték, és ugyanazon a platformon végezheti a projekt nyomon követését is.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely segít a költségvetési javaslatok folyamatának kezelésében az elejétől a végéig.

A költségvetési javaslatok folyamatának egyszerűsítéséhez látogasson el a ClickUp platformjára, és fedezze fel széles körű költségvetési sablonjaink választékát.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!