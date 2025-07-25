A 15 legjobb projektjelentési eszköz az okosabb betekintésért 2025-ben

A projektek 65%-a a rossz becslések és kockázatkezelés, 35%-a pedig a rossz tervezés és felhasználói dokumentáció miatt bukik meg.

Megelőzheti, hogy Ön is ebbe a csoportba kerüljön, és megfelelően végrehajthatja a projekteket, ha befektet egy megbízható projektjelentési eszközbe. Ezzel mindenki naprakész információkat kap, láthatja, mi működik, és elegendő figyelmeztetést kap, mielőtt valami jelentős probléma felmerülne.

Összegyűjtöttük a legjobb projektmenedzsment jelentéskészítő szoftvereket, amelyek segítségével jobban tervezhet, zökkenőmentesebben együttműködhet és naprakészen követheti projektje előrehaladását.

A projektjelentési eszközök olyan szoftveralkalmazások, amelyek segítenek a projektmenedzsereknek és a csapatoknak a projekt előrehaladásával, ütemtervével, erőforrás-felhasználásával, költségvetésével és potenciális kockázataival kapcsolatos adatok gyűjtésében, rendszerezésében és bemutatásában.

Ezek elengedhetetlenek minden projektmenedzsment szoftverhez, mivel a komplex adatokat világos, hasznosítható információkká alakítják át a műszerfalak, diagramok és állapotjelentések segítségével.

Egy jó projektmenedzsment eszköz jelentéskészítési funkciókkal segít megválaszolni olyan fontos kérdéseket, mint:

Jól haladunk a határidők betartásával?

Mely feladatok maradnak el?

A költségvetésen belül maradunk?

Hogyan használjuk csapatunk idejét és erőforrásait?

Röviden: ezek az eszközök a csapatmenedzsmenttől a kockázatok nyomon követéséig mindenben támogatást nyújtanak. Pontos képet adnak a projekt állásáról, segítenek a problémák korai felismerésében, a tervek szükség szerinti módosításában és az ügyfélkezelés egyszerűsítésében.

Ez végső soron növeli az esélyét annak, hogy a projektet időben és a terveknek megfelelően sikeresen megvalósítsa.

Tudta-e, hogy: az alkalmazottak 55%-a nem fér hozzá valós idejű projekt KPI-khez. Valójában 50% számolt be arról, hogy egy vagy több napot töltött a projektadatok kézi átnézésével és a jelentések összeállításával.

Íme a projektjelentési szoftverek összehasonlítása a funkciók, az egyedülálló értékesítési pontok és az árak alapján:

Eszközök Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Jelentéskészítő sablonok, Google Analytics és BigQuery integráció Beépített mesterséges intelligencia az automatikus jelentéskészítéshez, testreszabható irányítópultok, időkövetés, célok nyomon követése Ingyenes csomag elérhető; vállalatok számára egyedi árak állnak rendelkezésre. Jira Közép- és nagyvállalatok műszaki csapatai Backlog nyomon követés, sprintek, testreszabható irányítópultok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,60 USD/hó/felhasználó. Power BI Komplex adatigényű nagyvállalatok Valós idejű adatfolyamok, DAX képletek, integráció a Microsoft 360-nal Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 14 dollártól kezdődik. Tableau Nagy- és középvállalatok, amelyek fejlett jelentéskészítési funkciókra szorulnak Grafikus adatreportok, AI-ügynökök, ML-kód integráció Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik. Looker Studio Kis- és középvállalkozások, valamint mások számára jelentéseket készítő ügynökségek Közepes és nagy méretű vállalkozások, amelyeknek jelentésekre és feladatkezelésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Wrike Kisvállalkozások és marketingügynökségek, amelyeknek alapvető jelentésekre van szükségük Valós idejű együttműködés, munkafolyamat-automatizálás, testreszabható irányítópultok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Microsoft Project Több projektet nyomon követő nagyvállalatok az informatika és az építőipar területén Portfóliókezelés, érdekelt felek számára készített jelentések, projekt pillanatképek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollár/hó/felhasználó-tól kezdődik. Celoxis Nagyméretű vállalkozások, amelyek fejlett projektjelentéseket és irányítópultokat hoznak létre Kockázatkezelés, egyedi jelentések, csapat teljesítményelemzés Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 25 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Basecamp Kisvállalkozások és marketingügynökségek, amelyeknek alapvető jelentésekre van szükségük A munkaerő hangulatának elemzése, feladatjelentések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Trello Freelancerek és kis ügynökségek, akiknek könnyű projektkövetésre van szükségük Kanban táblák, előrehaladás nyomon követése, testreszabható diagramok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik. Zoho Projects Vállalatok, amelyek több projekt költségvetését és mérföldköveit szeretnék nyomon követni Projekt mérföldkövek, egyedi jelentések, költségvetés nyomon követése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik. Rippling Analytics Startupok, közepes méretű vállalkozások és nagyvállalatok, amelyek a munkaerő-elemzésre összpontosítanak Munkaerő-elemzés, OKR-monitoring, költségvetés-nyomon követés Egyedi árazás Előrejelzés. Alkalmazás IT-cégek, nonprofit szervezetek és kutatócsoportok, amelyek a munkaterhelés és az idő nyomon követését keresik Árlisták, számlázás automatizálása, AI-támogatott munkaidő-nyilvántartás, kockázatkövetők Egyedi árazás TeamGantt Ügynökségek, termék- és tervezőcsapatok, valamint közepes és nagy méretű vállalatok, amelyek adatvizualizációs eszközöket keresnek. Gantt-diagramok, munkaterhelés-követés, feladatfüggőségek Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 59 dollártól kezdődik havonta. Asana Kis- és középvállalkozások, amelyek feladatok kezelésére és jelentésére törekednek Blokkoló detektorok, trendek és projektállapotok nyomon követése, beépített mesterséges intelligencia Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/hó/felhasználó.

A 15 legjobb projektmenedzsment jelentéskészítő szoftver

Íme néhány a legjobb projektjelentési eszközök közül, amelyek segítségével nyomon követheti a projekt előrehaladását és minden feladatot a terv szerint haladhat. Megbeszéljük azok funkcióit, korlátait, árait és egyéb jellemzőit, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (a legjobb all-in-one projektmenedzsment és dinamikus jelentéskészítéshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a napi teendők és az átfogó tervezés kezelésétől a projektjelentésekig mindenre kiterjed. A testreszabható irányítópultok, az AI-alapú összefoglalók, a munkaterhelési diagramok és a célkövetés segítségével mindig kézben tarthatja projektjeit.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja és figyelemmel kísérheti a projektjelentéseket.

A ClickUp Dashboards több szempontból is valós időben nyújt betekintést a projektbe.

Az előrehaladás vizualizálása: Kövesse nyomon a feladatok állapotát, az eltöltött időt, a csapat munkaterhelését és még sok mást – mindezt valós időben.

Bármilyen munkafolyamathoz testreszabhatók : válassza ki a nyomon követni kívánt mutatókat, adja hozzá a kívánt widgeteket, és a ClickUp Dashboards komplex adatokat átalakít világos és átfogó vizuális elemekké.

Egyszerűsítse az adatelemzést: ezek a vizuális irányítópultok segítenek az érdekelt feleknek megérteni a fontos mutatókat.

Tegyük fel például, hogy egy marketingkampányt irányít. A ClickUp Dashboards segítségével beállíthat widgeteket, amelyekkel a feladatokat állapot szerint jelenítheti meg, nyomon követheti az egyes tevékenységekre fordított időt, és figyelemmel kísérheti csapata munkaterhelését.

Tegyen fel kérdéseket a ClickUp Brainnek, és azonnal választ kap.

Ezenkívül rendelkezésre áll a ClickUp Brain, az integrált AI-asszisztens, amely néhány másodperc alatt képes projektösszefoglalókat, csapat teljesítményre vonatkozó betekintéseket és még sok mást generálni. Összegyűjti a releváns adatokat a munkaterületéről és a csatlakoztatott alkalmazásokból, és azokat átfogó állapotjelentésekké alakítja.

Például egy projekt sprint befejezése után megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy „Összegezze a sprint előrehaladását és eredményeit”. Ezután a rendszer egy tömör jelentést készít, amely tartalmazza az elért eredményeket, az akadályokat, a következő lépéseket és a feladatok elvégzésének részleteit – konkrétan, hogy ki mit csinált és mikor.

Míg a ClickUp Brain egyszerűsíti a jelentések és összefoglalók készítését, a ClickUp Goals segít abban, hogy a legfontosabb projektcélokra összpontosítson.

Akár csapat OKR-ekkel, sprint célokkal vagy heti KPI-kkal dolgozik, a ClickUp Goals segítségével könnyedén nyomon követheti az előrehaladást és mindenki összhangban maradhat.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektjelentés-sablon segítségével könnyedén készíthetsz pontos ütemtervvel ellátott projektjelentéseket.

Nem tudja, hol kezdje? Használja a ClickUp ingyenes projektjelentési sablonjait, hogy azonnal belevághasson a munkába.

Például a ClickUp projektjelentés-sablon segítségével nyomon követheti a projekt előrehaladását, a kiadásokat és a függőben lévő feladatokat. Egy helyen láthatja a projekt állapotát az ütemtervhez viszonyítva, beállíthatja a prioritási szinteket és nyomon követheti a teljesítési arányt.

A ClickUp legjobb funkciói

A munkaterhelési diagramok és a sprint burndown nézetek segítségével felismerheti a túlterheléseket, a késedelmeket és a szükséges kiigazításokat.

Kövesse nyomon a KPI-ket, az eredményeket és a következő lépéseket egy megosztható QBR-jelentésben, amelyhez készen használható QBR-sablonok állnak rendelkezésre.

Automatizálja a projektjelentést több mint 100 cselekvésindítóval

Hozzon létre ügyfél-dashboardokat a határidők, a teljesítések és a költségvetések valós idejű áttekintéséhez.

A Workload View segítségével figyelemmel kísérheti a csapat kapacitását, és átoszthatja a feladatokat, mielőtt a kiégés bekövetkezne.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak kissé meg kell tanulniuk a használatát (de ez könnyen megoldható a ClickUp University segítségével!).

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi ügyfelek?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A ClickUp legnagyobb előnye a rugalmassága. Különböző munkamódszerekhez alkalmazkodik, legyen szó egyszerű teendőlistákról vagy összetettebb projektmenedzsmentről. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy az én munkamódszeremhez igazodik, ahelyett, hogy kényszerítene a munkafolyamatom megváltoztatására.

A ClickUp legnagyobb előnye a rugalmassága. Különböző munkamódszerekhez alkalmazkodik, legyen szó egyszerű teendőlistákról vagy összetettebb projektmenedzsmentről. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy az én munkamódszeremhez igazodik, ahelyett, hogy kényszerítene a munkafolyamatom megváltoztatására.

2. Jira (A legjobb a követelménykezelés racionalizálásához)

via Jira

A rossz követelménykezelés gyakori oka annak, hogy a projektek nem érik el céljaikat. A Jira segít az IT-vezetőknek és a fejlesztőcsapatoknak megoldani ezt a problémát azáltal, hogy áttekinthető képet nyújt a feladatokról, az ütemtervekről és a projekt követelményeiről.

A csapatok figyelemmel kísérhetik a sprint előrehaladását, azonosíthatják és megoldhatják az akadályokat, valamint jelentéseket készíthetnek arról, hogy mi halad a terv szerint, és mi igényel figyelmet.

Az automatizálási funkciók csökkentik a kézi frissítések szükségességét, így a csapatok több időt fordíthatnak a végrehajtásra és kevesebbet a jelentésekre.

A Jira legjobb funkciói

A naptár nézet segítségével vizualizálja az időben elvégzett munkát, és ennek megfelelően állítsa be a határidőket.

Tekintse meg és frissítse az időt, az időtartamot és a feladatok tulajdonosait egy vagy több projektben idővonalak segítségével.

Használja a backlogokat a sprintek beállításához és a sürgős projektek prioritásainak meghatározásához.

Kövesse nyomon a feladatok és a projekt előrehaladását minden egyes csapat tag számára a munkafolyamat minden szakaszában a projekt irányítópultok segítségével.

A függőségek kezelésével azonosítsa és szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket

A Jira korlátai

A nem technikai felhasználók számára a Jira kissé bonyolultnak tűnhet.

A Jira testreszabása hosszú folyamat lehet.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 8,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 100 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Jira-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyire testreszabható és strukturált a projektek és jegyek kezelése. Támogatja a részletes feladatkövetést, lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, és a Kanban vagy Scrum táblák segítségével áttekinthetővé teszi az előrehaladást.

A Jira-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyire testreszabható és strukturált a projektek és jegyek kezelése. Támogatja a részletes feladatkövetést, lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, és a Kanban vagy Scrum táblák segítségével áttekinthetővé teszi az előrehaladást.

🧠 Érdekesség: A „mérföldkő” kifejezés az ókori rómaiak által az utak mentén használt mérföldkövekről származik.

3. Power BI (a legjobb komplex projektadatok elemzéséhez)

via Power BI

A Power BI egy üzleti intelligencia szoftver, amelyet komplex projektmenedzsment kezelésére fejlesztettek ki. Több száz adatforrással integrálódik, hogy a legfrissebb információkat nyújtsa Önnek.

Az AI-alapú elemzés segítségével gazdag adatvizualizációk segítségével automatikusan felismerheti a trendeket és az anomáliákat. A mobil hozzáférés és az automatikus jelentésfrissítések segítségével bárhonnan nyomon követheti a projekteket.

Emellett szinkronizálhatja a Microsoft eszközeivel, például az Excel, a Teams és az Azure programokkal, hogy központosított projektmenedzsment-ökoszisztémát hozzon létre.

A Power BI legjobb funkciói

Készítsen grafikus adatreportokat drag-and-drop vizuális eszközökkel, hogy megvizsgálja a trendeket és a teljesítményt.

Kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat valós idejű irányítópultokkal

Figyelje a valós idejű adatfolyamokat, és készítsen fejlett jelentéseket interaktív szűrőkkel, szeletelőkkel és drill-down funkciókkal.

Fedezze fel az információkat természetes nyelvű lekérdezések és mesterséges intelligenciával működő eszközök segítségével.

Ossza meg biztonságosan a csapatok között a szerepkörökön alapuló hozzáféréssel nyert betekintést, és ágyazza be ügyfelei számára a projektmenedzsment jelentéseket.

A Power BI korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak a teljesítmény romlására, miután adatforgalmuk megnőtt.

A komplex DAX-képletek megértése bonyolult

Power BI árak

Ingyenes

Power BI Pro: 14 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Power BI Premium felhasználónként: 24 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Power BI Embedded: Egyedi árazás

Power BI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Power BI-ről a valós ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Rendkívül könnyű használni. A program számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével láthatom, hogyan alakulnak a tendenciák, kik az aktív hallgatók, mely elemek hiányoznak, és egyszerűen segít abban, hogy mindig naprakész legyek a munkámmal kapcsolatban.

Rendkívül könnyű használni. A program számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével láthatom, hogyan alakulnak a tendenciák, kik az aktív hallgatók, mely elemek hiányoznak, és egyszerűen segít abban, hogy mindig naprakész legyek a munkámmal kapcsolatban.

4. Tableau (legalkalmasabb IT-vezetők és fejlesztői csapatok számára)

via Tableau

A Tableau célja, hogy segítse a csapatokat a projektek nyomon követésében, a stratégiai hiányosságok előrejelzésében és a szűk keresztmetszetek azonosításában, hogy a feladatok haladjanak előre. Intuitív drag-and-drop felülete megkönnyíti a komplex adatok vizualizálását, míg a valós idejű frissítések biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen a legújabb információkkal.

Megjelenítheti a legfontosabb projektmenedzsment mutatókat, például az ütemterveket, a költségvetéseket és az erőforrás-elosztást, valamint mobil eszközön is hozzáférhet a műszerfalakhoz, hogy bárhonnan figyelemmel kísérhesse a feladatokat és az adatokat.

A Tableau legjobb funkciói

Készíts grafikus adatreportokat a trendek, a KPI-k és a csapat teljesítményének vizualizálására.

Elemezze a marketingadatokat az összes csatornán, hogy optimalizálja a kampány teljesítményét.

Kövesse nyomon a projekt feladatait és határidőit interaktív, valós idejű irányítópultokkal.

Kezelje a projekt munkafolyamatait több forrásból származó adatok ötvözésével

Használjon gépi tanulási kódot, Python és R csomagokat, valamint prediktív algoritmusokat a Tableau AI-elemzések javításához.

Használjon ügynököket és API-kat az elemzések automatizálásához, valamint projektjelentések készítéséhez és beágyazásához az ügyfelek számára.

A Tableau korlátai

Néhány további Salesforce-funkció kissé bonyolulttá teszi a szoftvert a projektjelentésekhez.

A tervek kisvállalkozások és induló cégek számára meglehetősen drágák lehetnek.

A Tableau árai

Tableau Creator: 75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Tableau Explorer: 42 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Tableau Viewer: 15 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Enterprise Creator: 115 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Enterprise Explorer: 70 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Enterprise Viewer: 35 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Tableau+: Egyedi árazás

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Mit mondanak a Tableau-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A Tableau-t használtam a vállalat különböző csapatainak egyedi igényeire szabott irányítópultok létrehozásához. A Tableau által használt adatforrások többsége SQL Server adatbázisok, helyi Excel fájlok és Box fájlok voltak. Amit az emberek korábban helyi, nagyon bonyolult Excel fájlokban hoztak létre, azt átvitték a Tableau-ba, és interaktív irányítópultokká alakították, amelyek a fontos KPI-ket, a trendek vizualizációit stb. mutatták. Így ugyanazt az irányítópultot több emberrel meg lehetett osztani, így mindenki a megadott szűrők szerint vizsgálhatta az adatokat.

A Tableau-t használtam a vállalat különböző csapatainak egyedi igényeire szabott irányítópultok létrehozásához. A Tableau által használt adatforrások többsége SQL Server adatbázisok, helyi Excel fájlok és Box fájlok voltak. Amit az emberek korábban helyi, nagyon bonyolult Excel fájlokban hoztak létre, azt átvitték a Tableau-ba, és interaktív irányítópultokká alakították, amelyek a fontos KPI-ket, a trendek vizualizációit stb. mutatták. Így ugyanazt az irányítópultot több emberrel meg lehetett osztani, így mindenki a megadott szűrők szerint vizsgálhatta az adatokat.

5. Looker Studio (a legjobb a KPI-k és az operatív mutatók valós idejű nyomon követéséhez)

via Looker Studio

Looker Studio, korábban Google Data Studio – segít a csapatoknak interaktív irányítópultok segítségével nyomon követni, elemezni és bemutatni a projektadatokat.

Felhasználóbarát drag-and-drop felületével és a Google Analytics, BigQuery és Sheetshez hasonló Google-eszközökkel való zökkenőmentes integrációjával a nyers adatokat világos, hasznosítható információkká alakítja – technikai szakértelem nélkül.

A Looker Studio legjobb funkciói

Használjon projekt- és értékesítési jelentés sablonokat a gyors, személyre szabott jelentésekhez.

Csatlakoztassa a Google-forrásokból és harmadik féltől származó platformokból származó adatokat

Testreszabhatja a műszerfalakat márkás elrendezéssel és vizuális elemekkel.

Adatkészletek ötvözése egységes, részletes áttekintés létrehozásához

Ossza meg és dolgozzon együtt a jelentéseken valós időben a csapatok között.

A Looker Studio korlátai

Nincs közvetlen ügyfélszolgálati lehetőség.

Az eszköz gyakran lassú a nagy adathalmazok feldolgozása során.

A Looker Studio árai

Ingyenes

Looker Studio Pro: 9 USD/hó felhasználónként és projektenként

Looker Studio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Looker Studio-ról a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Használata és beállítása nagyon egyszerű, szerintem ideális megoldás kis- és középvállalkozások számára, mivel könnyen alkalmazkodik és változik a vállalkozás növekvő igényeihez.

Használata és beállítása nagyon egyszerű, szerintem ideális megoldás kis- és középvállalkozások számára, mivel könnyen alkalmazkodik és változik a vállalkozás növekvő igényeihez.

6. Wrike (A legjobb funkcióközi csapatok számára)

via Wrike

A projektek nyomon követése kihívást jelent, különösen akkor, ha a kommunikáció töredezett és a prioritások változnak.

A Wrike ötvözi a projektmenedzsmentet a részletes jelentésekkel, hogy a csapatok számára még a komplex munkafolyamatokban is átlátható képet nyújtson. Testreszabható irányítópultjai, munkafolyamat-automatizálása és valós idejű együttműködési eszközei segítik a napi műveletek racionalizálását.

A csapatok hozzárendelhetik a tulajdonjogot, nyomon követhetik az előrehaladást és csökkenthetik a manuális frissítések számát. Több mint 400 integráció és rugalmas jelentési lehetőségek támogatásával a Wrike alkalmazkodik a különböző csapatstruktúrákhoz és a változó projektigényekhez.

A Wrike legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, hogy figyelemmel kísérhesse a termelékenységet és a projekt költségeit.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a megosztott munkaterületeken és megjegyzések segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat az ismétlődő folyamatok egyszerűsítése és a manuális munkaterhelés csökkentése érdekében.

Testreszabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatók és a projekt állapota nyomon követéséhez.

A Wrike korlátai

A műszerfal és a jelentések testreszabása csak a magasabb szintű csomagok esetében lehetséges.

A folyamatos e-mail értesítések gondos konfigurálás nélkül túlterhelővé válhatnak.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon tetszik, hogy a Wrike segít csapatunknak több projekt és határidő között is összehangoltan dolgozni. A testreszabható irányítópultok és feladatnézetek segítségével könnyen látható, ki min dolgozik, a beépített együttműködési eszközök (például megjegyzések és fájlmegosztás) pedig csökkentik a végtelen e-mail-váltások szükségességét. Az is nagyon hasznos, hogy nyomon követhetjük az időt és olyan munkafolyamatokat állíthatunk be, amelyek megfelelnek csapatunk tényleges munkamódszerének – kevesebb ugrálás a különböző eszközök között, több elvégzett feladat.

Nagyon tetszik, hogy a Wrike segít csapatunknak több projekt és határidő között is összehangoltan dolgozni. A testreszabható irányítópultok és feladatnézetek segítségével könnyen látható, ki min dolgozik, a beépített együttműködési eszközök (például megjegyzések és fájlmegosztás) pedig csökkentik a végtelen e-mail-váltások szükségességét. Az is nagyon hasznos, hogy nyomon követhetjük az időt és olyan munkafolyamatokat állíthatunk be, amelyek megfelelnek csapatunk tényleges munkamódszerének – kevesebb ugrálás a különböző eszközök között, több elvégzett feladat.

7. Microsoft Project (legalkalmasabb nagyvállalatok számára, amelyek komplex projekteket kezelnek)

via Microsoft Project

A nagy szervezetek több tucat egymást átfedő kezdeményezést kezelnek, ami megnehezíti a láthatóságot és az ellenőrzést. A Microsoft Project ezt portfóliókezelő eszközökkel oldja meg, amelyek segítségével egy helyen tervezhet, rangsorolhat és nyomon követhet több projektet.

A Microsoft 365-tel való natív integrációja támogatja a valós idejű együttműködést, míg a beépített projektjelentési eszközök és az adatok vizualizálása világos képet adnak a döntéshozóknak az előrehaladásról.

Az IT-frissítésektől a termékbevezetésekig a csapatok átfogóan nyomon követhetik a projekt ütemtervét, erőforrásait és eredményeit.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Állítsa be az ütemtervet és a függőségeket drag-and-drop ütemezéssel

A testreszabható Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja a projekt előrehaladását.

Kövesse nyomon a KPI-ket a projekt állapotának és a célok összehangolásának értékeléséhez.

Használjon projekt- és előrehaladási jelentés sablonokat a következetes frissítésekhez.

Konszolidálja a projektek adatait, hogy vezetői szintű betekintést nyerjen

A Microsoft Project korlátai

Nem ideális azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a Microsoft felületét és ökoszisztémáját.

Az árak és a licencelés túl bonyolult vagy költséges lehet a kis- és középvállalkozások számára.

A Microsoft Project árai

Planner a Microsoft 365-ben: Ingyenes

Planner Plan 1: 10 USD/felhasználó havonta

Tervező és projektterv 3: 30 USD/felhasználó havonta

Tervező és projektterv 5: 55 USD/felhasználó havonta

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Projectről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A Microsoft Project egy kiváló projektmenedzsment szoftver, amely segítségével gyorsan elkészítheti a projekt ütemtervének vizuális ábrázolását. A szoftver átfogó és jól együttműködik a többi Microsoft termékkel, amelyeket rendszeresen használok a munkám során.

A Microsoft Project egy kiváló projektmenedzsment szoftver, amely segítségével gyorsan elkészítheti a projekt ütemtervének vizuális ábrázolását. A szoftver átfogó és jól együttműködik a többi Microsoft termékkel, amelyeket rendszeresen használok a munkám során.

8. Celoxis (A legjobb projektkockázat-kezeléshez)

via Celoxis

A vállalkozások több mint fele ma már legalább egy működési területen használja a mesterséges intelligenciát. Ha a csapata is köztük van, a Celoxis praktikus funkciókkal integrálja a mesterséges intelligenciát a projektjelentésekbe. Előrejelző eszközei segítenek a potenciális kockázatok és erőforrás-korlátok korai felismerésében, támogatva a jobb tervezést és döntéshozatalt.

Az automatizált projektjelentés-készítés manuális beavatkozás nélkül biztosít időszerű frissítéseket, míg az adatvizualizációs eszközök megkönnyítik a komplex mutatók értelmezését és megosztását az érdekelt felekkel.

A Celoxis legjobb funkciói

Importáljon adatokat több forrásból az egységes jelentéskészítés érdekében.

Készítsen egyedi jelentéseket projekt, erőforrás vagy költségvetés szerint.

Elemezze a trendeket, kockázatokat és teljesítményt fejlett eszközökkel

Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást Gantt-diagramokkal és irányítópultokkal

A teljesítményt testreszabható projekt-irányítópulton jelenítheti meg.

A Celoxis korlátai

Az automatizálás az alternatívákhoz képest korlátozott

A QuickBooks integráció hibás lehet, ami megnehezíti a projekt könyvelését.

Celoxis árak

Alapvető: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Celoxis értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Celoxisról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

Csodálatos szoftver, amely nagy hatással van a termelékenységre és a feladatkezelésre mind nagy, mind kis csapatokban. Nagyon hatékonynak bizonyult számunkra, és segít a helyes adatszolgáltatásban és ütemezésben is.

Csodálatos szoftver, amely nagy hatással van a termelékenységre és a feladatkezelésre mind nagy, mind kis csapatokban. Nagyon hatékonynak bizonyult számunkra, és segít a helyes adatszolgáltatásban és ütemezésben is.

🧠 Érdekesség: A németországi kölni dóm építése a valaha rögzített leghosszabb projekt, amely több mint 1000 évig tartott!

9. Basecamp (A legjobb teljesítménymenedzsmenthez és a csapat hangulatának elemzéséhez)

via Basecamp

A kiégés gyakran a nem egyértelmű prioritásokból és az egyenetlen munkaterhelésből fakad – ezek olyan problémák, amelyek megfelelő átláthatóság nélkül túl későn kerülnek felszínre.

A Basecamp valós idejű jelentéstételt kombinál a projektmenedzsmenttel, így világos képet kaphat arról, hogy kinek mi a feladata.

Ezek az eszközök lehetővé teszik az előrehaladás nyomon követését, a munkaterhelés figyelemmel kísérését, és megakadályozzák, hogy csapata elérje a töréspontot.

A Basecamp legjobb funkciói

A Lineup, a Mission Control és a Hill Charts segítségével vizualizálhatja az előrehaladást, ami támogatja a feladat tervezését.

Készítsen jelentéseket a késedelmes feladatokról, a határidőkről és a csapat munkaterheléséről.

Egyszerűsítse a projektdokumentációt és az ismétlődő beállításokat sablonok segítségével.

Állítsa be az ügyfelek jogosultságait a hozzáférés kezelése és a titkosság fenntartása érdekében.

A beépített naptár segítségével ütemezheti a mérföldköveket és automatizálhatja az emlékeztetőket.

A Basecamp korlátai

A nagyszabású projekteknél előfordulhat, hogy a nagy adatmennyiség vagy a több adatforrás miatt lassul a folyamat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek és fejlett jóváhagyási munkafolyamatok hiánya a kezdőbarát felhasználói felület ellenére.

Basecamp árak

Ingyenes

Basecamp Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5300+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Basecamp remekül megkönnyíti mások számára a feladatok elvégzését és a hálózatépítést. Jelentősen csökkenti a megbeszélések időtartamát, és átláthatóságot teremt a gyártási és termelési környezetben gyakran előforduló szilárd struktúrák között. A bevezetése egyszerű és egyértelmű. Az ügyfélszolgálat mindig kiváló volt. A szoftvert naponta használjuk olyan feladatokhoz, amelyeket korábban tollal és papírral végeztünk.

A Basecamp remekül megkönnyíti mások számára a feladatok elvégzését és a hálózatépítést. Jelentősen csökkenti a megbeszélések időtartamát, és átláthatóságot teremt a gyártási és termelési környezetben gyakran előforduló szilárd struktúrák között. A bevezetése egyszerű és egyértelmű. Az ügyfélszolgálat mindig kiváló volt. A szoftvert naponta használjuk olyan feladatokhoz, amelyeket korábban tollal és papírral végeztünk.

10. Trello (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez)

via Trello

Ha nincs szüksége komplex, vállalati szintű eszközökre, a Trello egy egyszerűbb lehetőséget kínál, amely jobban megfelel kis csapatoknak és egyszerű projekteknek.

Ez az ingyenes projektmenedzsment szoftver testreszabható Kanban táblákat és valós idejű frissítéseket használ, hogy segítsen a csapatoknak a szervezettség fenntartásában és a feladatok könnyű nyomon követésében. Emellett integrálható a Slackkel, így a projekt állapotát közvetlenül a csapat munkaterületén belül tekintheti meg és oszthatja meg.

A Trello legjobb funkciói

A feladatok vizualizálása drag-and-drop Kanban táblákkal

Testreszabhatja a listákat és kártyákat, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához.

Valós időben együttműködhet megjegyzések és értesítések segítségével.

Kövesse nyomon az előrehaladást egyszerű, beépített jelentési műszerfalak segítségével.

Testreszabható diagramok és tevékenységi naplók segítségével nyerjen betekintést az adatokba.

A Trello korlátai

A jelentéskészítési funkciók alapvetőek és leginkább kis, nem technikai csapatok számára alkalmasak.

A munkafolyamat-testreszabási lehetőségek korlátozottak, ami megnehezíti a bonyolultabb beállításokat.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 600 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A Trello-t használom a saját és a csapat munkájának szervezésére, a határidők ellenőrzésére, valamint a napi, heti, kétheti és havi tevékenységek nyomon követésére. Az eszköz könnyen használható, és bátran ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik az optimalizálás iránt.

A Trello-t használom a saját és a csapat munkájának szervezésére, a határidők ellenőrzésére, valamint a napi, heti, kétheti és havi tevékenységek nyomon követésére. Az eszköz könnyen használható, és bátran ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik az optimalizálás iránt.

11. Zoho Projects (Legalkalmasabb a gyorsan növekvő csapatok számára, amelyek strukturált problémakövetésre van szükségük, de nem igényelnek vállalati szintű komplexitást)

via Zoho Projects

A beépített hibajelentő funkcióval a Zoho Projects kiemelkedik a többi közül, mivel azonosítja és megoldja a projektek gyakori problémáit, mint például a késedelmes hibajavítások, a feladatok tulajdonjogának tisztázatlansága és a láthatóság hiánya. Ez segít a csapatoknak a problémák felett tartani a kontrollt, mielőtt azok akadályt jelentenének.

Ezen felül hozzáférést kap Gantt-diagramokhoz, fejlett időkövetéshez és testreszabható irányítópultokhoz, amelyek teljes ellenőrzést biztosítanak a projekt életciklusa felett.

A Zoho Analytics integrációjával több mint 50 további diagramhoz és jelentéshez férhet hozzá, amelyeket megoszthat és exportálhat.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Szervezze meg feladatait mérföldkövekkel, feladatlistákkal és alfeladatokkal

Kövesse nyomon és kezelje a problémákat testreszabható munkafolyamatokkal

Naplózza az időt és állítson ki számlákat a beépített időkövető funkcióval.

Automatizálja a munkafolyamatokat a Blueprints és az üzleti szabályok segítségével

Hozzáférés több mint 50 előre elkészített és egyedi jelentéshez

A Zoho Projects korlátai

A felhasználói felület kissé zsúfoltnak tűnhet.

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Projects Plus: Egyedi árazás

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Projectsről a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez a legjobb platform azok számára, akiknek projektjeikben különböző igényeik vannak, és akik alacsony, megfizethető áron szeretnének CRM-mel összekapcsolni, és ez volt a döntő tényező abban, hogy a Zoho-t választották a piacon lévő más CRM-termékek helyett.

Ez a legjobb platform azok számára, akiknek projektjeikben különböző igényeik vannak, és akik alacsony, megfizethető áron szeretnének CRM-mel összekapcsolni, és ez volt a döntő tényező abban, hogy a Zoho-t választották a piacon lévő más CRM-termékek helyett.

💡 Profi tipp: Állítson be feltételes formázást, hogy jelölje a meghatározott küszöbértéket meghaladó késedelmes feladatokat vagy a 80%-ot meghaladó túlzott erőforrás-felhasználást. Ez élő vizuális jelzést ad a rejtett kockázatokról, így a problémákat már korán észlelheti, nem csak akkor, amikor azok már kirobbannak.

12. Rippling Analytics (A legjobb munkaerő-elemzéshez)

via Rippling Analytics

Azok a csapatok, amelyek szoftvert keresnek a projekt előrehaladási jelentések elkészítéséhez és a csapat kapacitásának kezeléséhez, érdemes megfontolniuk a Rippling Analytics használatát.

Ha nehezen tud áttekintést szerezni csapata kapacitásáról, ez a projektjelentési eszköz nyomon követi a munkaerő-költségeket, figyeli a sávszélességet, és segít megtervezni a közelgő projektekhez szükséges létszámot.

OKR szoftverként is működik, lehetővé téve a csapatok számára, hogy célokat tűzzenek ki, nyomon kövessék a termelékenységet és előre jelezzék az erőforrás-igényeket valós idejű irányítópultok és jelentések segítségével.

A szerepkörökön alapuló jogosultságok és a jelentésekhez való rugalmas hozzáférésnek köszönhetően soha nem kell aggódnia az információbiztonság miatt.

A Rippling Analytics legjobb funkciói

Központosítsa a HR, IT és pénzügyi rendszerekből származó munkaerő-adatokat

Hozzon létre testreszabható irányítópultokat és valós idejű jelentéseket

Kövesse nyomon az alkalmazottak termelékenységét és az erőforrások elosztását

A projekt igényei alapján előre jelezze a személyzeti igényeket

Figyelje a projekt költségvetését, ütemtervét és munkaerő-költségeit

A Rippling Analytics korlátai

A kis csapatok meredek tanulási görbével szembesülhetnek

Egyes vélemények szerint az ügyfélszolgálat nem elég gyors.

A Rippling Analytics árai

Egyedi árazás

Rippling Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Rippling Analyticsről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így ír:

A legnagyobb előny az időmegtakarítás és a hatékonyság növelése. Az automatizált adóbevallások, az onboarding munkafolyamatok és a megfelelőség nyomon követése révén több időt tudok fordítani a munkámra, mint az adminisztratív feladatokra. Ráadásul a jelentéskészítő és elemző eszközök értékes betekintést nyújtanak, amelyek segítenek a vállalatomnak jobb pénzügyi stratégiai döntéseket hozni.

A legnagyobb előny az időmegtakarítás és a hatékonyság növelése. Az automatizált adóbevallások, az onboarding munkafolyamatok és a megfelelőségi nyomon követés révén több időt tudok fordítani a munkámra, mint az adminisztratív feladatokra. Ráadásul a jelentéskészítő és elemző eszközök értékes betekintést nyújtanak, amelyek segítenek a vállalatomnak jobb pénzügyi stratégiai döntéseket hozni.

13. Forecast. App (Legalkalmasabb IT-vállalatok, nem kormányzati szervezetek és kutatócsoportok számára)

A Forecast átgondolt erőforrás-tervezéssel, AI-alapú előrejelzéssel és valós idejű együttműködéssel egyszerűsíti a projektkövetést kezdők és szakértők számára egyaránt.

Használhatja költségvetések kezelésére, időkövetésre, erőforrások dinamikus elosztására és olyan informatív jelentések készítésére, amelyek minden lépésről tájékoztatják az érdekelt feleket. Állítson be projektmérföldköveket, kövesse nyomon azokat Gantt-diagramokon, hatékonyan sorba rendezze a feladatokat, és azonosítsa a legjobb bevételt generáló csatornákat.

Előrejelzés. Az alkalmazás legjobb funkciói

Pontosan kövesse nyomon az időt az AI-támogatott munkaidő-nyilvántartásokkal

Határozza meg egyértelműen a projekt fázisait és feladatait, hogy elkerülje a hatókör kiterjedésének növekedését.

Automatizálja a számlázást és a bevételek elszámolását testreszabható díjszabásokkal.

Hozzáférés valós idejű jelentésekhez a kihasználtságról és a jövedelmezőségről

Optimalizálja a csapat termelékenységét az AI-alapú erőforrás-kezeléssel

Testreszabható díjszabások a pontos projektelszámoláshoz

Előrejelzés. Az alkalmazás korlátai

A fejlett AI funkciók használatához tanulási folyamatra lehet szükség.

Egyes integrációkhoz további konfigurációra lehet szükség.

Előrejelzés. Az alkalmazás ára

Egyedi árazás

Előrejelzés. Alkalmazásértékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Forecast. App-ról a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, ahogy a Forecast ötvözi a használhatóságot az adatelemzéssel. Gyors és egyszerű módot kínál a munkák megtalálásához és az idő rögzítéséhez mindenki számára, aki a rendszert használja, ugyanakkor számos hasznos adatmutatót gyűjt, amelyekkel hatékony üzleti intelligencia-elemzéseket lehet készíteni.

Imádom, ahogy a Forecast ötvözi a használhatóságot az adatelemzéssel. Gyors és egyszerű módot kínál a munkák megtalálásához és az idő rögzítéséhez mindenki számára, aki a rendszert használja, ugyanakkor számos hasznos adatmutatót gyűjt, amelyekkel hatékony üzleti intelligencia-elemzéseket lehet készíteni.

14. TeamGantt (A legjobb tervezési és multimédiás projektek nyomon követéséhez)

via TeamGantt

A csapatoknak nem kellene időt vesztegetniük a projekt KPI-k kézi nyomon követésével – ezt az időt jobban lehetne felhasználni a tényleges munkára. Azok számára, akiknek vizuális munkafolyamatokra épülő jelentéskészítő eszközre van szükségük, a TeamGantt praktikus megoldást kínál.

Az olyan funkciók, mint a feladatok függőségei, a közös megjegyzések, a fájlmegosztás és az időkövetés mind a kreatív kezdeményezéseket, mind a projekt logisztikáját támogatják. Tiszta, intuitív felülete miatt azoknak is jól megfelel, akik vizuális gondolkodók és a tisztaságot részesítik előnyben a zavarossággal szemben.

A RACI szerepkörök hozzárendelése a feladatokhoz átláthatóságot biztosít, míg a folyamatosan frissített mérföldkövek és függőségek biztosítják az érdekelt felek összehangolt munkáját.

A TeamGantt legjobb funkciói

Tervezze és kövesse nyomon projektjeit vizuálisan, egyszerű drag-and-drop Gantt-diagramokkal.

A beépített időkövető funkcióval mérje a feladatokra fordított időt.

Kapcsolja össze a feladatokat függőségekkel, hogy a munkafolyamatok szinkronban maradjanak.

Egyensúlyozza a csapat munkaterhelését egyértelmű erőforrás-kezelési nézetekkel

Frissítse a feladatok előrehaladását valós időben, hogy nyomon követhesse a projekt állapotát.

A TeamGantt korlátai

Ez nem a legjobb eszköz komplex projektek kezeléséhez.

A mobil frissítések gyakran késnek.

TeamGantt árak

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Korlátlan minden: Egyedi árazás

Építőipari kiadás: Egyedi árazás

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a TeamGantt-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A feladatok szervezésének, a prioritások meghatározásának és a határidők módosításának sebessége jelentősen megváltoztatta a csapat egészének érthető tevékenységek tervezését. Szeretném kiemelni, hogy a vizuális ütemtervek segítségével azonnal azonosíthatjuk a feladatokat kategória, állapot vagy sürgősség szerint, és így javíthatjuk azok nyomon követését.

A feladatok szervezésének, a prioritások meghatározásának és a határidők módosításának sebessége jelentősen megváltoztatta a csapat egészének érthető tevékenységek tervezését. Szeretném kiemelni, hogy a vizuális ütemtervek segítségével azonnal azonosíthatjuk a feladatokat kategória, állapot vagy sürgősség szerint, és így javíthatjuk azok nyomon követését.

15. Asana (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

via Asana

Az Asana egy feladatkezelő eszköz, amely zökkenőmentesen összekapcsolja a projektfrissítéseket a valós idejű projektadatokkal. Nagyon testreszabható és könnyen használható, ugyanakkor minden lényeges projektjelentési funkciót magában foglal. Egy helyen azonosíthatja az akadályokat, vizualizálhatja a csapat munkaterhelését, becsülheti a projekt költségvetését és nyomon követheti a projekt ütemtervét.

Az Asana portfóliókezelési funkciót is kínál, amely lehetővé teszi üzleti célok kitűzését és valós idejű KPI-k megjelenítését, hogy csapata mindig a terv szerint haladjon.

Az Asana AI segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, projektösszefoglalókat készíthet és állapotjelentéseket hozhat létre.

Az Asana legjobb funkciói

Készítsen strukturált frissítéseket közvetlenül bármely projektben

Valós idejű adatok lekérése feladatokból, mérföldkövekből és ütemtervekből

Emelje ki a legfontosabb eredményeket, akadályokat és következő lépéseket egy helyen!

Színkódolt táblázatokkal és grafikonokkal szemléltesse az előrehaladást

Vonja be csapattársait és az érdekelt feleket a releváns kontextusba

Testreszabhatja a frissítéseket sablonokkal vagy csapatspecifikus szakaszokkal.

Kövesse nyomon az időbeli trendeket a projekt állapotának figyelemmel kísérése érdekében.

Az Asana korlátai

A dedikált jelentéskészítő eszközökhöz képest korlátozott automatizálási lehetőségeket kínál.

Nincs fejlett elemzési és részletes előrejelzési funkciója.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 400 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Asana nagyon sokoldalú! Imádjuk, hogy a projektbeállítások segítségével valós idejű beállításokat hozhatunk létre, amelyeket több ember is nyomon követhet és egyszerre dolgozhat. Imádjuk azt is, hogy az Asanát egyéni és csoportos feladatok nyomon követésére is használhatjuk, valamint hogy nyomon követhetjük az alkalmazottak teljesítményét.

Az Asana nagyon sokoldalú! Imádjuk, hogy a projektbeállítások segítségével valós idejű beállításokat hozhatunk létre, amelyeket több ember is nyomon követhet és egyszerre dolgozhat. Azt is szeretjük, hogy az Asanát egyéni és csoportos feladatok nyomon követésére is használhatjuk, valamint hogy nyomon követhetjük az alkalmazottak teljesítményét.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő projektjelentési eszközt?

Íme egy rövid ellenőrzőlista azokról a funkciókról, amelyekre figyelni kell a projektmenedzsment jelentéskészítő eszközök kiválasztásakor:

Valós idejű adatszinkronizálás : biztosítja, hogy a jelentések a legfrissebb frissítéseket tükrözzék, elősegítve a gyors döntéshozatalt és elkerülve az elavult információkat.

Testreszabható irányítópultok : Lehetővé teszik a nézetek különböző érdekelt felek (vezetők, csapatvezetők, ügyfelek) igényeihez való igazítását, így a jelentések relevánsak és célzottak maradnak.

Integráció projekteszközökkel : A Jira, Google Sheets vagy MS Project eszközökkel való zökkenőmentes összekapcsolás kiküszöböli a kézi adatbevitelt és biztosítja a pontosságot.

Automatizált jelentésütemezés : Időt takarít meg azzal, hogy manuális beavatkozás nélkül küldi el az ismétlődő frissítéseket, így mindenki rendszeresen tájékozott marad.

Drill-down funkció : Lehetővé teszi az adatok mélyebb feltárását – a magas szintű mutatóktól a feladat szintű részletekig – a jobb ok-okozati elemzés érdekében.

Vizuális áttekinthetőség (táblázatok, grafikonok, ütemtervek) : megkönnyíti a komplex adatok értelmezését, javítva az érdekelt felek elkötelezettségét és megértését.

Együttműködési és megosztási lehetőségek : Az egyszerű exportálás, a linkek megosztása vagy a beágyazott nézetek támogatják a csapatok és az ügyfelek közötti összehangolást.

Szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés : Biztosítja az érzékeny adatok biztonságát, miközben megfelelő láthatóságot biztosít a különböző felhasználói szerepkörök számára.

Mobil hozzáférés : Hasznos a mozgásban lévő csapatok számára – biztosítja a projektmutatók bármikor, bárhol történő láthatóságát.

Skálázhatóság: Növekvő projektportfóliókat vagy csapatokat támogat anélkül, hogy eszközváltásra lenne szükség.

A projektjelentés legjobb gyakorlata

Íme néhány projektjelentési bevált gyakorlat projektmenedzserek számára:

Ismerje meg a közönségét: A jelentés mélységét és formátumát annak függvényében alakítsa ki, hogy vezetőknek, ügyfeleknek vagy csapattagoknak szánja-e.

Használja stratégiailag a vizuális elemeket: Tegyen be diagramokat, Gantt-diagramokat vagy haladási sávokat, hogy a trendek és a problémák egy pillantásra könnyen felismerhetők legyenek.

Legyen következetes a formátummal: Használja ugyanazt a szerkezetet és ritmust (heti, kétheti stb.), hogy az érdekelt felek tudják, mire számíthatnak és hol keressék az információkat.

Jelölje meg egyértelműen a kockázatokat és az akadályokat: Jelentse be a problémákat korán, javasolt enyhítő intézkedésekkel, hogy bizalmat építsen és megelőzze a meglepetéseket.

Legyen tömör: Kerülje az adathalmazokat. Összegezze a megállapításokat, és csak a döntéshozatal szempontjából releváns információkat emelje ki. Hangsúlyozza a kritikus KPI-ket, mint például az ütemterv, a költségvetés, a kockázatok és a függőségek, hogy a jelentések fókuszáltak és megvalósíthatók legyenek.

Narratív kontextus beépítése: Rövid kommentárral magyarázza el, miért változtak a mutatók – a számok önmagukban nem adnak teljes képet a helyzetről.

Kövesse nyomon az előrehaladást a kiindulási ponttal összehasonlítva: Hasonlítsa össze a tényleges adatokat az eredeti tervekkel, hogy reális képet kapjon, és időben felismerje az eltéréseket.

👀 Tudta? A szükséges információkhoz való hozzáférés hiánya negatívan befolyásolja a munkavállalók 88%-ának morálját.

Kezdjen el okosabb projektjelentéseket készíteni a ClickUp segítségével

Bár az általunk felsorolt összes projektmenedzsment jelentéskészítő szoftver lenyűgöző projektkövetési funkciókat kínál, mindegyiknek megvannak a maga korlátai. Néhányuk fejlett előrehaladási frissítéseket kínál, de nem rendelkezik automatizálási funkcióval. Mások megbízható jelentéseket készítenek, de megtanulása bonyolult. Néhányuk valós idejű adatokat nyújt, de nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel.

Ha olyan projektjelentési eszközt keres, amely gyors, egyszerű és pontos projektjelentést biztosít, válassza a ClickUp-ot. Ez az eszköz automatikus frissítéseket, testreszabható irányítópultokat és valós idejű betekintést kínál, mindezt egy helyen.

Készítsen részletes jelentéseket, kövesse nyomon a célokat, vizualizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével, és figyelje a feladatokra fordított időt. Ezenkívül a beépített együttműködési funkciók még könnyebbé teszik a távoli csapatokkal való együttműködést és a projektek időben történő befejezését.

