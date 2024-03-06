Agilis coaching: fontosság, kihívások és bevált gyakorlatok

Hallotta már azt a mondást, hogy „az agilis gondolkodásmód egyfajta szemléletmód”?

A komoly szakemberek számára az agilis filozófia és munkamódszer, nem pedig előíró jellegű folyamat. Azt mondják, hogy az agilis nem „csinálni”, hanem „lenni” kell.

Ez a csapat érettségétől függően különböző jelentéssel bírhat. Ennek eredményeként a csapatok az agilitást a számukra legmegfelelőbb módon értelmezik, és onnan tovább fejlesztik.

Ahhoz azonban, hogy az egész csapat hasonlóan alkalmazza, következetes gyakorlásra van szükség. Útmutatásra és iránymutatásra van szükség. Az agilis coach pontosan ebben segít.

Mi az agilis coaching?

Az agilis coaching az a folyamat, amelynek során a csapatokat segítik az agilis munkamódszer bevezetésében. Ez magában foglalja a szervezetek, csapatok és egyének irányítását az agilis elvek bevezetése és gyakorlása terén.

Bár általában szoftverfejlesztő csapatok használják, az agilis technikákat bármely marketinggel, gyártással, építkezéssel stb. foglalkozó szervezet alkalmazhatja. Az agilis coach ezt a következőképpen teszi lehetővé:

Csapatok képzése és agilis gyakorlatokról szóló workshopok vezetése

A csapat mentorálása és irányítása a projekt során

Folyamatok, együttműködés és folyamatos fejlesztés javítása

Az ügyfelek számára nyújtott érték elérésének útjában álló akadályok felszámolása

Az üzleti és a műszaki területek összehangolásának elősegítése

Az agilis gyakorlatok kiterjesztése a szervezet egészére

Az agilis kultúra hosszú távú fenntartása

A scrum master agilis coachingot végez egyének és csapatok számára. Az „agilis coach” megnevezés olyan tapasztalt szakembereknek van fenntartva, akik több csapattal és szervezeti vezetéssel dolgoznak együtt az agilis programok méretezésén. Összességében mindkettőjük szerepe meglehetősen hasonló.

Az agilis coaching elemei

Az agilis coaching ötvözi az üzleti követelményeket, a technológiai megvalósítást és a viselkedéstudományt a projekt eredményeinek javítása érdekében. Ez számos ellentétes elemet foglal magában. Íme, mit is jelent ez pontosan.

1. Az agilis célok megértése

Mielőtt belemennénk az agilis módszer működésébe, tudnunk kell, hogy miért is van rá szükség. Az agilis módszer leggyakoribb céljai a következők:

Alkalmazkodóképesség a változó követelményekhez

Gyakori működő szoftverek szállítása

Együttműködés az üzleti és a mérnöki területek között

Fenntartható fejlődés

Technikai kiválóság és jó tervezés

Vevői elégedettség

Folyamatos fejlesztés

Az agilis coach segít a csapatoknak megérteni az agilis átalakulás céljait és azok elérésére törekedni.

Például a folyamatos fejlesztés céljából az agilis coach gyorsan elősegíti a felülvizsgálatokat és a visszatekintéseket. Segítenek a csapatnak visszajelzéseket gyűjteni és optimalizálni a teljesítményt a következő sprintekben.

2. A jelenlegi teljesítmény értékelése

Amikor egy csapat agilis módszert alkalmaz, elengedhetetlen, hogy ismerje a kiindulási pontját. Az agilis coach segít a csapatnak értékelni a jelenlegi teljesítményt kvalitatív és kvantitatív mutatók, például a termelékenység, a hatékonyság, a bevezetés gyakorisága és a fejlesztői tapasztalatok alapján.

Ebben a szakaszban az agilis coach megfigyeli a csapat tagjainak gondolkodásmódját és meggyőződéseit is, hogy felmérje a felkészültségüket.

3. A problémás területek azonosítása

A csapatokkal folytatott beszélgetések és a figyelmes megfigyelés révén az agilis coachok feljegyzik a problémás területeket.

Az agilis módszerek bevezetésének kezdeti szakaszában a tipikus problémák közé tartozik a változó követelményekkel szembeni bizalmatlanság, illetve az, hogy nehéz a funkciókat egy héten belül elvégezhető feladatokra bontani. A későbbi szakaszokban kihívást jelenthet a transzparens retrospektívák lefolytatása vagy a kellő gyakoriságú telepítés.

A coach segít az agilis csapatoknak felismerni ezeket a kihívásokat, és hatékonyan átsegíti őket azok leküzdésében.

4. A problémák kezelése agilis gondolkodásmóddal

Miután azonosította a problémás területeket, ideje cselekedni. Az agilis coach segít a csapatoknak az agilis kultúra elfogadásában, a gondolkodásmód, a gyakorlatok és az eszközök változásaival együtt. Ez magában foglalhatja a következőket:

Agilis rituálék, mint például a stand-up meetingek és a retrospektívák

A verseny helyett az együttműködés előnyben részesítése

Autonóm döntéshozatal és önmenedzsment csapatok

Eszközök, mint például az ingyenes Kanban szoftver vagy a Scrum táblák

Fontos azonban megjegyezni, hogy az agilis átalakulás nem csak a fejlesztőcsapatokat érinti. Az agilis módszerek sikeres bevezetéséhez vezetői stratégia szükséges. Az agilis coach a vállalat vezetésével is együttműködik, hogy mindenki azonosuljon az agilis értékekkel, és pozitív változás történjen.

5. A csapat együttműködésének és kommunikációjának elősegítése

Az agilis coach megszünteti a kommunikációs hiányosságokat. Arra tanítja a csapatokat, hogy minden érdekelt felet tájékoztassanak, átlátható és egyértelmű kommunikációt folytassanak, és előre felkészüljenek a projekt végrehajtása során felmerülő kihívásokra.

ClickUp Chat nézet valós idejű együttműködéshez

6. Konfliktusok kezelése

Ahol változás van, ott konfliktus is van. Kezdetben az agilis coach döntő szerepet játszik ezeknek a konfliktusoknak a megoldásában. Hosszú távon segítik a csapatokat abban, hogy képesek legyenek önállóan megoldani a konfliktusokat.

Bár a fentiek az agilis coaching alapvető elemei, ez még nem minden. Az agilis coachok jelentősen hozzájárulnak a szoftverfejlesztés minden szakaszához. Nézzük meg, hogyan is néz ez ki.

Az agilis coaching fázisai

Amikor egy szoftverfejlesztő csapat vagy szervezet átveszi az agilis módszert, akkor elkötelezi magát a jelenlegi rendszereinek szinte minden aspektusának átalakítása mellett. Meg fog lepődni, milyen átfogó lehet ez.

Íme egy agilis coach hozzájárulásának keresztmetszete a szoftverfejlesztési folyamathoz.

Tervezés

Az agilis tervezés alapvetően különbözik a hagyományos szoftverfejlesztéstől. Ez magában foglalja a komplex szoftverek kisebb, független egységekre bontását, amelyek sprintben, általában két hét alatt fejleszthetők és telepíthetők.

Az agilis coach első feladata, hogy segítse a csapatokat ennek a megközelítésnek az elfogadásában az alábbiak révén:

A termék funkcióinak felhasználói történetekre és feladatokra bontása

Üzleti célokkal összhangban álló, egészséges backlog létrehozása

A backlog elemek üzleti értékük alapján történő prioritásba rendezése

A kimenetre vonatkozó szabványok és elfogadási kritériumok meghatározása

Építés

A szoftver fejlesztése során a csapatok gyakran visszatérnek régi szokásaikhoz. Az agilis coach figyelemmel kíséri az ilyen eseteket, és finoman irányítja a csapatot az alábbiakkal:

Gondoskodjon arról, hogy mindenki részt vegyen minden ülésen

Agilis eszközök, például a Scrum tábla vagy a Kanban kihasználása a projektmenedzsmentben

A napi stand-upok elősegítése, hogy a csapat összehangolja munkáját és gyorsan megoldja az akadályokat.

A csapat tagjainak lehetővé tétele, hogy üzleti szemléletmóddal közelítsék meg a fejlesztést

ClickUp Kanban tábla a feladatok és kapacitás áttekinthető kezeléséhez

Tesztelés

Az agilis szoftverfejlesztés egyik fő célja a technikai kiválóság. A tesztelés kritikus szerepet játszik ennek elérésében. Az agilis coachok a következőképpen segítik a csapatokat a szoftver minőségére való összpontosításban:

Határozza meg egyértelműen az elfogadás kritériumait

Vegye át a tesztvezérelt fejlesztés (TDD) gyakorlatát a hatékonyság és a minőség javítása érdekében.

Vezessen be folyamatos integrációs és telepítési folyamatokat

Automatizálja a tesztelési folyamatot a gyorsabb visszajelzés és a problémák gyorsabb azonosítása érdekében.

Folyamatos fejlesztés

Mi az agilis a folyamatos fejlesztés nélkül? Az agilis coachok olyan rendszereket hoznak létre a mérnöki csapatok számára, amelyek:

Gondolkodjon el a folyamatokról és az eredményekről!

Nyílt és őszinte visszajelzések cseréje

Végezzen retrospektívákat, hogy megünnepelje a jól sikerült dolgokat, és megtervezze a hibák kijavítását.

Optimalizálja a teljesítménymutatókat és javítsa az eredményeket

Vonjon be külső szakértőket a folyamatos tanulás érdekében

Mint láthatja, az agilis coach szerepe az, hogy finoman ösztönözze a csapatokat arra, hogy mindazt, amit évek óta csinálnak, alapvetően más módon végezzék. Ha ez sok munkának tűnik, akkor igaza van.

Íme, miért érdemes mindezt megtenni.

Az agilis coaching előnyei

A coach feladata, hogy segítse a mérnöki csapatokat az agilis módszerek helyes alkalmazásában. Ugyanakkor nem engedhetik meg maguknak, hogy túl gyorsan haladjanak és megzavarják a meglévő dinamikát. Ezért megfigyelniük, ösztönözniük és lassan a helyes irányba terelniük kell a csapatokat, meggyőzve őket az agilis módszerek előnyeiről.

A csapat jobb megértése az agilis gyakorlatokról

Az agilis nem egy előíró folyamat, hanem egy gondolkodásmódbeli változás, ezért könnyű félreérteni. Az agilis coach segít tisztázni, hogy mit jelent az agilis a csapat, a kontextusuk és az igényeik szempontjából.

Például, ha egy csapat hagyományosan tartja megértekezéseit, akkor nehézséget okozhat számukra a 15 perces stand-upok időkereteinek betartása. Ha egy csapat mindig „funkcióleírások” alapján építkezik, akkor nehézséget okozhat számukra a „felhasználói történetek” kezelése. Az agilis coach tisztázza ezeket a dolgokat.

A projekt késedelmek és kudarcok kockázatának csökkentése

Az agilis értékek hangsúlyt fektetnek a visszajelzésekre. Ösztönzik az agilis csapatokat, hogy kis lépésekben haladjanak előre, rendszeresen mutassák be a fejlesztéseket, és végezzenek felülvizsgálatokat. Segítenek a csapatoknak a problémák és kockázatok korai felismerésében, hogy azok enyhítésére vagy az ügyfelek elvárásainak újragondolására legyen lehetőség.

Belső szinten segítenek a rendszeres ellenőrzések bevezetésében is, hogy a csapat a terv szerint haladjon. Olyan eszközöket hoznak, mint a burnup és burndown diagramok, hogy értékeljék az előrehaladást.

Jobb termelékenység és teljesítmény

Az agilis coaching segít a csapatoknak a folyamatok racionalizálásában és a hatékonyságcsökkentő tényezők kiküszöbölésében. Az agilis coach a következőket segíti a csapatoknak:

Bontsa fel a munkát kezelhető sprintekre, hogy a csapat tagjai a nagy értékű tevékenységekre koncentrálhassanak.

Csökkentse a felesleges értekezleteken/adminisztratív feladatokon töltött időt

Fókuszáljon a projekt céljaira és az üzleti igényekre

Tervezze és irányítsa a munkát fenntartható módon, hogy elkerülje a kiégést, miközben fenntartja a magas teljesítményt.

Jobb döntéshozatal

Az agilis coach egyértelműséget hoz a csapat gondolkodási folyamatába. Segít biztonságos környezetet teremteni a kísérletezéshez és a kudarcokból való tanuláshoz. Így támogatja az agilis csapatokat és decentralizálja a döntéshozatalt.

Jobb csapatkommunikáció

Az agilis coachok elősegítik a kommunikációt. Keretrendszereket, sablonokat és agilis eszközöket használnak a csapatmunka javítása érdekében. Felhatalmazzák a csapat tagjait, hogy felvetjék aggályaikat vagy riasztást adjanak, ha valami nem stimmel. Ösztönzik a projektmenedzsereket, hogy nyíltan beszéljenek az ügyfelekkel, és így építsék a bizalmat.

Bár az előnyök mérhetetlenek, a jó agilis coaching sajátos kihívásokkal jár. De ne aggódjon! A megfelelő eszközökkel és folyamatokkal Ön is jó agilis coach lehet.

Az agilis coachok kihívásai és azok leküzdésének módjai

Az agilis coaching három dimenzióban foglalkozik a kihívásokkal: technológiai, folyamattal kapcsolatos és viselkedési. Hatással van a szervezeti, a csapat és az egyéni szintre is.

Az ezzel járó kihívások összetettek lehetnek. Ennél is fontosabb, hogy a megfelelő eszközök hiánya bonyolultabbá teheti a helyzetet.

Ezeknek a kihívásoknak a leküzdéséhez egy robusztus, agilis projektmenedzsment eszközre, mint például a ClickUp, és egy sor beavatkozásra van szükség. Vizsgáljuk meg mindegyiket!

1. kihívás: A változás iránti ellenállás

Senki sem szereti a változást, különösen akkor, ha úgy gondolja, hogy a jelenlegi rendszerei elég jól működnek. Az agilis coachok első kihívása a változás iránti ellenállás. Ez az ellenállás szkepticizmus, félszívű kísérletek vagy nyílt ellenzék formájában nyilvánulhat meg.

Agilis coachként ezeket a következőképpen tudja leküzdeni:

A változások agilisá tétele: Alkalmazzuk az agilis gondolkodásmódot a változáskezelésben. Vezessünk be fokozatos változásokat, gyűjtsünk visszajelzéseket, és haladjunk előre együtt.

Mutassa be az eredményeket: Bár elengedhetetlen, hogy elmagyarázza és betanítsa a csapatnak az agilis módszerek előnyeit, még meggyőzőbb, ha bemutatja azok hatékonyságát. Használjon esettanulmányokat és példákat a változás illusztrálására.

Vegye át a felelősséget: Coachként fontos, hogy vezető legyen, ne pedig menedzser. Vonja be a csapat tagjait a változási folyamatba, hogy felelősségérzetet keltsen bennük.

Ünnepelje a kis sikereket: vegye észre minden javulást, és ünnepelje meg azokat. Bátorítsa a korai alkalmazókat, és tegye őket bajnokává.

Ha új agilis coach, itt talál néhány képzési terv sablont, amelyekkel strukturálhatja kezdeményezéseit.

2. kihívás: Nem egyértelmű folyamatok

Amikor a csapatok átveszik az agilis módszert, a hagyományos csapatstruktúrák felbomlanak, és helyüket önállóan irányított, többfunkciós csapatok veszik át. A hagyományos szerepek és felelősségek helyébe az autonómia és a függetlenség lép, ami zavart okozhat.

Például egy agilis módszerekkel még nem ismerős csapatban a nem egyértelmű sprinttervezési folyamatok rosszul meghatározott célokhoz vezethetnek, ami a sprint során a fókusz és az irányvesztéshez vezethet. Agilis coachként hozzon létre egyértelmű rendszereket és folyamatokat.

Határozza meg egyértelműen a munkát: Használja a ClickUp feladatok funkcióját a felhasználói történetek részletes meghatározásához. Adjon hozzá leírásokat, határidőket, felhasználókat és alfeladatokat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Dokumentálja a munkafolyamatokat: Írja le agilis folyamatait és munkafolyamatait a ClickUp Docs- ban, és ossza meg azokat a csapattal. A biztonság kedvéért használja a ClickUp AI-t is a hosszabb dokumentumok összefoglalásához.

Optimalizálja a folyamatokat: Rendszeresen vizsgálja felül és finomítsa a folyamatokat a csapat visszajelzései és teljesítménye alapján. Építsen konszenzust az új folyamatokról, és ösztönözze a csapat tagjait, hogy vállaljanak felelősséget. Használjon agilis sablonokat a bevezetés felgyorsításához.

Az agilis szoftverfejlesztés egy komplex feladatok hálózata. A megfelelő eszközök nélkül a projektben felmerülhetnek a feladatok rossz kezelése, a rossz átláthatóság és a munkák prioritásainak meghatározásának nehézségei.

Az agilis vállalati coachok első feladata, hogy megtalálják a projekthez legmegfelelőbb eszközt. A ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve.

Átfogó projektmenedzsment: A ClickUp segítségével feladatok, munkafolyamatok, ütemtervek, beszélgetések, célok stb. kezelhetők. Ez egy egyedülálló, mindenre kiterjedő agilis projektmenedzsment eszköz.

Átláthatóság: A ClickUp Dashboards valós idejű áttekintést nyújt a projektekről. Tekintse meg a burnup és burndown diagramokat, kezelje a munkaterheléseket, módosítsa az ütemterveket a függőségek alapján, és mindent egy helyen láthasson.

Automatizálás: A ClickUp Automations segítségével csökkentheti a felesleges munkát. Válasszon több mint 100 automatizálás közül, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, frissítse az állapotokat/dátumokat/felelősöket stb.

4. kihívás: Az agilis gyakorlatok méretezése

A koncepciója bizonyítása sikeres lehet, de az agilis módszerek szervezeten belüli kiterjesztése teljesen más tészta. Vállalati agilis coachként a munkája előre meg van írva.

Építsen a sikereire: Miután sikeresen bemutatta az agilis módszerek előnyeit egy csapatban, használja ezt arra, hogy meggyőzze a nagyobb szervezetet. Használja az adatokat és a tanulságokat a skálázási erőfeszítéseinek optimalizálására.

Agilis bajnokok toborzása: Azonosítsa azokat, akik hisznek az agilis módszerekben, és toborozza őket bajnokainak. Kérje meg őket, hogy segítsenek junior coachként a csapataiknak.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Használja a ClickUp Goals alkalmazást az agilis utazásához. Vizualizálja az előrehaladást, és szükség szerint végezzen kiigazításokat.

ClickUp Goals a haladás nyomon követéséhez

5. kihívás: Inkonzisztens képzési/coaching eredmények

Nem mindenki kap ugyanolyan képzést/coachingot. Egy csapatban lehetnek teljesen kezdők, agilis lelkesek és tapasztalt szakemberek, akik mindegyike másfajta coachingra szorul.

Bár manapság rengeteg képzési szoftver áll rendelkezésre, ezek nem feltétlenül hatékonyak. Az agilis coaching hatékonyságának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbiakat.

Ismerje meg a jelenlegi készségeket: A ClickUp képzési mátrix sablonja segít elemezni a csapat és az egyének erősségeit és gyengeségeit. Használja fel az elemzésből nyert tanulságokat a coaching személyre szabásához.

Készítsen képzési tervet: Használja a ClickUp képzési keretrendszer sablonját a képzési folyamat egyszerűsítéséhez, reális célok kitűzéséhez és a valós idejű előrehaladás nyomon követéséhez.

Készítsen jó képzési kombinációt: Használjon különböző képzési módszerek kombinációját, például workshopokat, gyakorlati feladatokat és valós esettanulmányokat, hogy kielégítse a különböző tanulási stílusokat.

Támogassa a peer-to-peer tanulást: ösztönözze a tapasztalt csapat tagokat, hogy osszák meg betekintésüket és tapasztalataikat az újakkal. Emellett hozzon létre egy visszajelzésre és tudásmegosztásra épülő kultúrát.

Gyakran ismételt kérdések az agilis coachingról

1. Melyek az agilis coach három fő fókuszszintjei?

Az agilis coach három fő fókuszterülete a termék, a csapat és a vezetés.

Termékszintű szempontból az agilis coachok ügyfélközpontú kultúrát és tervezői gondolkodásmódot hoznak magukkal. Segítenek a csapatoknak abban, hogy a fejlesztett szoftverekkel kapcsolatban termékorientált gondolkodásmódot alkalmazzanak.

Az agilis coach a csapat szintjén a kulturális és viselkedési aspektusokra koncentrál. Hangsúlyt fektet az együttműködésre, az átláthatóságra, a nyitottságra, a visszajelzésekre stb.

A vezetői szinten az agilis coachok segítenek a szervezetnek azonosítani a vakfoltjait és az agilis úton maradni.

2. Mit csinál egy agilis coach naponta?

Alapvetően az agilis coach egész nap hallgat, megfigyel és beszélget az emberekkel. Ők segítik az egyéneket és a csapatokat az agilis módszerek hatékony alkalmazásában. Nincs két egyforma nap, de néhány feladatuk a következő:

Csatlakozzon a standupokhoz, és segítsen eltávolítani az akadályokat!

Vegyen részt scrum-megbeszéléseken, és segítsen a sprintek tervezésében!

Tervezze meg az ütemtervet a projektmenedzserrel, és támogassa a backlog finomítását.

Segítsen a projektmenedzsernek a feladatok becslésében és az ütemterv előrejelzésében.

Vezessen képzéseket és csoportos coaching üléseket

3. Milyen képesítésekre van szükségem ahhoz, hogy agilis coach lehessek?

Az agilis coachnak jól kell ismernie az agilis módszert, és képesnek kell lennie az emberek pozitív meggyőzésére. Ehhez a következő területeken kell szakértelemmel rendelkeznie:

Agilis gyakorlatok, mint például a Scrum, Kanban, SAFe stb.

Projektmenedzsment, beleértve a feladatokat, ütemterveket, Gantt-diagramokat stb.

Eszközök és jelentések, például RACI mátrix, burnup/burndown diagramok, hibák, wikik stb.

Kommunikáció a belső és külső érdekelt felek széles körével

Az interperszonális konfliktusok hatékony megoldása

Ha ki szeretne tűnni a tömegből, fontolóra vehet egy agilis tanúsítvány megszerzését is, például Certified Scrum Master vagy Certified Enterprise Coach minősítést.

Coaching bajnokként a ClickUp segítségével

Ha az agilis gondolkodásmód, akkor ez nem egy egyszeri változás. Az agilis gondolkodásmód alkalmazása folyamatos elkötelezettséget igényel a folyamatos fejlesztés és a fenntartható fejlődés iránt.

Amikor a dolgok nehezek lesznek – ami gyakran előfordul a magas teljesítményű szoftverfejlesztő csapatokban –, a csapatok hajlamosak visszatérni a megszokott dolgokhoz, ami megakadályozza az agilis módszerek bevezetését. Ezért olyan fontos az agilis coach szerepe.

Az agilis coachok útmutatóként működnek, a csapatokat a helyes irányba terelik és visszavezetik őket a helyes útra.

A ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere az agilis coach legjobb fegyvere. Segít beállítani a rendszereket és a műszerfalakat, amelyekre a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy önmagát segítse. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!