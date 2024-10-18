A szoftverfejlesztést segítő 7 lean elv

Szeretne többet megtudni a hét lean elvről? És arról, hogyan lehet őket a gyakorlatban alkalmazni?

Jó helyen jár.

Ebben a cikkben egyszerű szavakkal elmagyarázzuk az egyes alapelveket, és megmutatjuk, hogyan alkalmazhatja őket a szoftverfejlesztési folyamatában.

Kezdjük is!

Rövid háttérinformációk a lean és a lean gyártásról

A lean gyártást a Toyota indította el az 1970-es években. A lean gyártás középpontjában a pazarlás csökkentése állt. Ahelyett, hogy a munkásokat a gyártósor fogaskerekeiként használták volna, a Toyota Lean Production System rendkívül nagy hangsúlyt fektetett az autógyártási folyamatban fellépő bármilyen típusú pazarlás kiküszöbölésére.

Miután tanulmányozták és értékelték a folyamataikat, háromféle pazarlást találtak:

Muda: Ezek minden olyan felesleges dolog, amely nem járul hozzá az értékhez. Vannak olyan dolgok, amelyek nem járulnak hozzá az értékhez, de elengedhetetlenek, például a termék tesztelése. Más eljárások lehetnek jók, de nem nyújtanak végső értéket az ügyfeleknek.

Mura: A lean módszerek és technikáknak kiegyenlíteniük kell a munkát az összes fél között, és senkinek sem szabad várakoznia vagy túlterheltté válnia. Az alkatrészek, erőforrások és termékek készleteinek a megfelelő mennyiségű alkalmazott által a megfelelő időben létrehozott megfelelő mennyiségűnek kell lenniük. *

Muri: Ez a túlterhelt alkalmazottra utal. A csapat minden tagjának hasonló méretű munkaterhelést kell kezelnie, és időt kell kapnia a feltöltődésre is. A munkafolyamatokat ennek figyelembevételével kell kezelni.

Alapvető fontosságú, hogy ez a fejlesztési módszertan működött és javította az eredményeket. Az üzletág virágzott, és a Toyota összes versenytársa hasonló lean módszertant alkalmazott.

Ezeket az elveket és módszereket később a szoftverfejlesztés területén is alkalmazták. Tom és Mary Poppendieck átfogó útmutatót írtak a lean módszerek és elvek szoftverfejlesztési módszertanhoz való alkalmazásáról.

Megértették, hogy a lean végső célja az, hogy minden másnál előbbre valónak tekintsék az értéket. Ez értéket jelentett a vállalatuk és az ügyfeleik számára is. Úgy vélték, hogy ez a megközelítés a szoftverfejlesztésben mindkét fél számára maximalizálja az értéket.

A lean hét alapelve

Bár ez a hét lean koncepció általában az agilis fejlesztéssel és a Scrummal társul, a lean projektmenedzsmentben is releváns.

Ismerje meg az Agile és a Lean közötti különbséget.

Valójában ezek a lean koncepciók bármilyen projektmódszertan esetében értékesek. Legyen az Waterfall, PRINCE2, GTD – bármely szervezet tanulhat ezekből a hét irányadó lean koncepcióból.

Vessünk egy közelebbi pillantást mindegyikre:

1. A pazarlás kiküszöbölése

A lean gyártás hangsúlyozza, hogy minden, ami nem ad hozzáértéket a késztermékhez, el kell vetni. Ezeknek a pazarló tevékenységeknek és folyamatoknak a kiküszöbölése legyen a lean menedzsmentben a legfontosabb feladat.

Az eredeti Toyota Lean Production rendszer a következő típusú általános pazarlásokat azonosította:

Túltermelés: Túlzott gyártás vagy a szükségletet megelőző gyártás. Felesleges szállítás: Felesleges szállítás egyik helyről a másikra, amely indokolatlan kockázatot jelent a sérülésekre. Készlet: A készlet tárolása költségeket jelent, a felesleges készlet helyet foglal és késlelteti az innovációt. Mozgás: Ismétlődő, nem produktív munkavállalói mozgás a gyárterületen. Hibák: Minőségi problémák, amelyek időveszteséget és technikai adósságot eredményeznek a gyártási folyamat újbóli elvégzésével. Túlzott feldolgozás: Felesleges folyamatos integráció és iterációk használata olyan munkák elvégzéséhez, amelyekhez csak egyszerű eszközökre van szükség. Várakozás: Az az időtartam, amely alatt a készletnek tétlenül kell állnia az olyan értéknövelő lépések között, mint például a visszacsatolási ciklusok.

Alkalmazás a lean szoftverfejlesztésben

A gyártási, szoftverfejlesztési és marketing csapatok számára a pazarlás kiküszöbölése gyakran túl könnyűnek tűnik. Ez azt jelentheti, hogy kevesebb visszacsatolási ciklus és kevesebb kisebb feladat szükséges egy projekt megvalósításához. A munkafolyamat-kezelés ilyen módon történő javítása évente több milliót takaríthat meg a vállalatának.

Ehhez jó módszer a munkafolyamatok előzetes jóváhagyása. Garrett Moon a 10x Marketing Formula című könyvében azt írja, hogy az előzetesen jóváhagyott munkafolyamatok kulcsfontosságúak a szoftverfejlesztési módszerek és az életciklus 10-szeres gyorsításához.

„Ha a jóváhagyás a folyamat része, akkor az a gyors munkavégzés ellensége lesz. Ha egyszer feljebb kerül a ranglétrán, a jóváhagyás örökké tart. És el fogják borítani a kis, 10 százalékos módosítások, mert mindenki, aki részt vesz a tortakészítésben, biztosítani akarja, hogy az ő ujjlenyomata is látható legyen” – mondja Moon.

Ha ezek a visszacsatolási ciklusok inkább pazarlást jelentenek, mint fejlesztést a szoftverfejlesztési életciklusban, akkor fontolja meg azok eltávolítását. Ugyanez vonatkozik minden olyan termékfunkcióra is, amelyet hozzáadni szeretne. Ha ügyfelei nem igazán profitálnak ebből a termékből, akkor ne próbálja tovább fejleszteni.

Hogyan segít a ClickUp a pazarlás kiküszöbölésében: kritikus út és erőforrás-kezelés

A ClickUp a világ legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftvere. Nagyvállalatok és startup csapatok használják világszerte , és minden megtalálható benne, amire szükséged van a projektek hatékony menedzseléséhez. Íme néhány hatékony funkciója, amelyek segítenek a lean elvek alkalmazásában:

Így segíthet a ClickUp a pazarlás kiküszöbölésében:

A projekt kritikus útvonala egy olyan funkció, amely segít azonosítani a projekt befejezéséhez legfontosabb feladatokat. Ez lehetővé teszi, hogy csak ezekre a fontos feladatokra koncentráljon, és elkerülje a nem fontosakat.

Ezért ez minden pazarlásmentesítési stratégia kulcsfontosságú eleme. Ez a vizuális menedzsment funkció segít a projekt lényegére koncentrálni – eltávolítva az összes felesleges, irreleváns feladatot.

A ClickUp beépített Gantt-diagramokkal rendelkezik, amelyek automatikusan kiszámítják a projekt kritikus útját. A ClickUp Gantt-diagramjaival a legkiválóbb vizuális menedzsment funkciókhoz férhet hozzá. Ez segít lépést tartani a gyártási ütemtervvel és gyorsan változtatni, hogy kiküszöbölje a pazarló tevékenységeket.

A ClickUp beépített gondolattérképekkel is rendelkezik, amelyek segítenek csapatának hatékonyan ötletelni. Ezekkel a gondolattérképekkel alaposan megtervezheti a projekt hatókörét, kiküszöbölve ezzel az esetleges pazarló tevékenységeket.

A hatékony erőforrás-gazdálkodás minden lean folyamat középpontjában áll. Gondoskodnia kell arról, hogy erőforrásait mindig a lehető leghatékonyabban használja. A ClickUp Box View funkciójával ezt közvetlenül a vezérlőpultjáról teheti meg .

A projektmenedzserek a Box View segítségével megtekinthetik, hogy mi van minden csapattag rendelkezésére:

Befejezve

Jelenleg dolgozik

Dolgozni fogunk

Ez egy egyszerű módszer arra, hogy áttekintse csapata munkaterhelését, és biztosítsa, hogy hatékonyan használja ki a tagok tehetségét.

2. Építsen be minőséget

A lean módszertan célja a minőség ellenőrzött, fegyelmezett fejlesztése.

Miért?

Ha strukturálatlanul próbálunk minőséget adni egy termékhez, rengeteg hulladékot termelhetünk. Például a túlzott tesztelés és a túlzott naplózás gyakori melléktermékei egy szigorú szoftverfejlesztési életciklusnak, amelyek nem nyújtanak értéket a végterméknek.

Alkalmazás a lean szoftverfejlesztésben

Ezt a fejlesztési módszertant nem nehéz alkalmazni a szoftverfejlesztési életciklusban. A minőség biztosításának néhány általános lean szoftverfejlesztési alternatívája:

Páros programozás: Két fejlesztő összefogja tudását, és közösen dolgozik a projekt követelményein Tesztvezérelt fejlesztés: Ez magában foglalja a fejlesztők számára irányelvek és mérőszámok meghatározását a munka megkezdése előtt. Például a kódra vonatkozó kritériumok meghatározását, mielőtt azt ténylegesen megírná a szoftveréhez. Automatizált tesztelés: Az automatizált tesztelés hatalmas szerepet játszhat az emberek számára nehézséget okozó komplex, manuális folyamatok kiküszöbölésében. Az automatizált tesztelés és folyamatok emellett könnyedén felgyorsíthatják az unalmas adminisztratív feladatokat is.

Hogyan segít a ClickUp a minőség fejlesztésében: adminisztratív automatizálás

A „Beépített minőség” átfogó témája a folyamatok automatizálása a kezdetektől fogva. Miután a folyamatokat vagy munkafolyamatokat tesztelte és ellenőrizte, próbálja meg azonnal automatizálni őket.

A ClickUp segítségével sablonok, ellenőrzőlisták és időbecslések segítségével gyorsabban automatizálhatja feladatait, így folyamatai még gyorsabban futnak.

3. Tudás létrehozása

A lean módszertan hangsúlyt fektet a folyamat minden szakaszának dokumentálására. Ez a tudás rendkívül hasznos lesz a jövőbeli csapatok képzésében, hogy hatékonyan tudjanak cselekedni ezekben a feladatokban. Emellett jó módszer arra is, hogy a csapat reflektáljon a tevékenységére, és javítson az alulteljesítő tevékenységeken.

Alkalmazás a szoftverfejlesztési folyamatban

A tudás létrehozása magában foglalhatja az információk tárolását egy wiki eszközben vagy kódtárolókban, mint például a GitHub vagy a GitLab. Ezekkel a csapat gyorsan tárolhatja eredményeit, és hozzáférhetővé teheti azokat más fejlesztők számára, akik hasonló projektekben dolgoznak.

Hogyan segít a ClickUp a tudás létrehozásában: Dokumentumok

A ClickUp Docs egy hatékony wiki eszköz a vállalati dokumentumokhoz. A fontos projektdokumentumokat a projektterületek mellett tárolhatja, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek. Az információk egyszerűbb kategorizálása érdekében akár oldalak is beágyazhatók ezekbe a dokumentumokba.

Íme néhány további hasznos ClickUp Docs funkció:

Használja a rich text formázási lehetőségeket részletes dokumentumok létrehozásához.

A nagyobb biztonság érdekében szerkessze az egyes dokumentumok hozzáférési jogait.

A dokumentumokat nyilvánosan is megoszthatja. Ezzel könnyen hozzáférhető online útitervet készíthet ügyfelei számára, így folyamatos visszajelzéseket kaphat.

A dokumentumokat indexeltetheti a Google-lal is, hogy azok megjelenjenek a keresési eredmények között.

4. Halassza el a kötelezettségvállalást

A kötelezettségvállalás elhalasztása azt jelenti, hogy a projektterveket és követelményeket elég rugalmasan kell megfogalmazni ahhoz, hogy azok alkalmazkodni tudjanak az előre nem látható változásokhoz. Minden visszafordíthatatlan döntést hagyjon a legvégére – amikor már minden más végleges. Így többféle forgatókönyvet is átgondolhat, mielőtt kiválasztja azt, amelyik a legjobban illik az üzleti tevékenységéhez.

Alkalmazás a szoftverfejlesztési folyamatban

A termékfejlesztéshez az Agile-inspirált Sprint megközelítés alkalmazása jó módszer erre. Ez a módszer kiválóan alkalmas erre a célra, mert lehetővé teszi a csapatok számára, hogy:

Csak a funkció egy bizonyos részét távolítsa el. Elemezze azok fontosságát. Döntsd el, hogy azt a sprintet fejlesztés alatt kell-e tartani.

Hogyan segít a ClickUp: Sprintok beállítása

A Sprints beállításához a ClickUp-ban állítson be egyedi listákat a Projects (Projektek) alatt. Minden lista egyedi sprintet kell, hogy képviseljen, egy további, „Backlog” (Hátralék) nevű listával. Itt lehet felsorolni az új funkciókat és követelményeket. A listák tartalmaznak kezdő és befejező dátumokat is, hogy az összes csapatfeladatot rögzítsék a listán belül. Itt találhat további információkat a Sprints használatáról a ClickUp-ban.

5. Gyors szállítás

A gyors és hatékony munkavégzés minden lean tevékenység középpontjában áll. Azonban ahhoz, hogy ez a gyors szoftverfejlesztési ciklus valóban hatékony legyen, hosszú távon is fenntarthatónak kell lennie.

A legtöbb szoftvercég áldozatul esik a termékfejlesztés során az alábbi időpazarló, hatékonyságcsökkentő helyzeteknek:

Túl sok időt pazarolunk olyan jövőbeli tervekre és szoftverfejlesztési gyakorlatokra, amelyek talán nem is szükségesek. A szoftverfejlesztők nem reagálnak azonnal a visszajelzésekre, az akadályokra és a projektben felmerülő problémákra. A terv vagy megoldás túlzott optimalizálása és túlfejlesztése.

Alkalmazás a szoftverfejlesztési folyamatban

Ahhoz, hogy termékfejlesztési tevékenységei zökkenőmentesen haladjanak, szoftverfejlesztőinek be kell tartaniuk a következő három extrém programozási lépést:

1. lépés: Készítsen egy egyszerű, egyértelmű megoldást.

2. lépés: Ajánlja fel ügyfeleinek.

3. lépés: Használja az ügyfelek visszajelzéseit, hogy fokozatosan hajtson végre változásokat és fejlesztéseket.

Ha a szoftverfejlesztői követik ezeket a lépéseket, akkor könnyedén meg tudják határozni a megfelelő tevékenységek fontossági sorrendjét, és gyorsan el tudják végezni a feladatokat.

Hogyan segít a ClickUp a gyors teljesítésben: prioritások

Csapatának tevékenységei a ClickUp prioritásainak köszönhetően a terv szerint haladhatnak. Minden feladathoz könnyedén hozzáadhat prioritásokat, hogy csapata tudja, melyek a fontosak. A ClickUp prioritásai standard színkóddal vannak ellátva:

Piros : Sürgős

Sárga : Magas prioritás

Kék : Normál prioritás

Szürke: Alacsony prioritás

Mivel ez a színkód minden projektterületen egységes, csapata mindig könnyen azonosíthatja a legfontosabb feladatokat. A feladatokat prioritás szerint is szűrhetik, hogy a legfontosabbakat végezzenek el először.

6. Tisztelje az embereket

Sajnos ezt az elvet gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy alkalmazkodjanak a „gyors szállítás” elvárás által előidézett, mindenáron győzni akaró mentalitáshoz.

A lean fejlesztés hangsúlyozza, hogy minden csapattaggal tisztelettel és együttérzéssel kell bánni. Ezt az elvet ki kell terjeszteni a szervezeti interakciók minden aspektusára –

Felvétel

Bevezetés

Konfliktuskezelés

Projekttervezés

Folyamatfejlesztés

Minden egyes lean fejlesztési folyamatot tiszteletteljes, proaktív párbeszédnek kell irányítania, amely ösztönzi a támogatást és az egészséges versenyt.

Alkalmazás a szoftverfejlesztési módszertanban

A Poppendieck házaspár úgy véli, hogy az IT-irányításhoz a lean fejlesztési folyamat a legmegfelelőbb és leghatékonyabb lean menedzsment stílus. Motiválnia és támogatnia kell fejlesztői csapatait – nem pedig irányítani és ellenőrizni őket.

A lean menedzsment arra ösztönzi őket, hogy nyíltan, támogató munkakörnyezetben, amelyet Ön teremtett, hangot adjanak aggodalmaiknak és megoldják a problémákat.

A szoftverfejlesztők közötti tisztelet leghatékonyabb módja a hatékony kommunikációs csatornák létrehozása. Ezek csökkentik a konfliktusokat, és lehetőséget adnak a csapat tagjainak, hogy kényelmesen kifejezzék egymásnak a véleményüket.

Minden ClickUp-projekt hatékony megjegyzésszekcióval rendelkezik, amely segít a csapatnak a nézeteltéréseket tisztázni és hatékonyan együttműködni. A csapat tagjai szöveges visszajelzéseket, képeket, fájlokat és videókat oszthatnak meg, hogy könnyen kifejezhessék véleményüket. Ez a tökéletes platform ahhoz, hogy a csapat tagjai megtanulják tisztelni egymást, miközben kifejezik magukat.

A szoftverfejlesztők közötti gyors és hatékony kommunikáció elősegítése érdekében a ClickUp hozzárendelt megjegyzésekkel is rendelkezik:

Ha feladatot kell kiosztania egy csapattagnak, egyszerűen jelölje meg őket egy megjegyzésben, és ossza ki nekik a feladatot. Azonnal értesítést kapnak erről, így nem maradhat figyelmen kívül. Most, hogy a feladatlistájukban szerepel, elkezdhetik a munkát, és ha elkészültek, megoldottként jelölhetik meg.

Ezzel elkerülhető a túlzott visszajelzés, mivel a projektmenedzser könnyen ellenőrizheti, hogy a feladat megoldódott-e vagy sem. Ez segíthet a lean fejlesztési módszertan „pazarlás kiküszöbölése” koncepciójának betartásában is.

A ClickUp profiljai áttekintést nyújtanak a projektmenedzsereknek a következőkről:

Mivel foglalkoznak az emberek?

Mivel fognak foglalkozni?

Mit tettek a közelmúltban?

Melyik feladataik nincsenek még beütemezve?

Ez a tökéletes módszer a projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék, min dolgozik az egyes alkalmazottak. A Box nézet (a fentiekben leírtak szerint) kombinálásával biztosíthatja a munkák méltányos elosztását.

Ezzel biztosíthatja, hogy alkalmazottai ne legyenek túlterheltek, és ne kerüljenek kiégés vagy elégedetlenség állapotába. Ez rendkívül fontos a tisztelet kontextusában.

7. Optimalizálja az egészet

Az olyan könyvek, mint a The Lean Startup, hangsúlyozzák, hogy a Lean módszertan alkalmazásakor nagy képet kell látni. A termék tulajdonosainak és a részvényeseknek át kell tekinteniük a startupjukat és a folyamatokat egészében, mielőtt drasztikus változásokat hajtanának végre.

Ami szűk látókörrel nézve megvalósíthatatlannak tűnik, az lehet a nagyobb, produktívabb folyamatok alapja. Önön múlik, hogy felismeri-e ezeket az összefüggéseket, és megpróbálja-e optimalizálni a folyamatot egészében, ahelyett, hogy az egyes elemeit külön-külön vizsgálná.

Alkalmazás a szoftverfejlesztési módszertanban

A funkciók közötti csapatok jó megoldást jelentenek a rendszer egészének optimalizálására. Mivel a csapat minden tagja képes kezelni a kéréseket az elejétől a végéig, többféle vélemény is megjelenik a problémákról. Ez segít abban, hogy különböző perspektívákból gondolkodjon az ügyfelek igényeiről, így nehezebb lesz eltéríteni a csapat céljait.

Hogyan segít a ClickUp: Több nézet

A legsikeresebb innovációk akkor születnek, ha különböző részlegek, például az értékesítés és a támogatás munkatársainak ötleteit is figyelembe veszik.

Annak érdekében, hogy vállalata sikeresen működtesse az ilyen funkcióközi csapatokat, a ClickUp többféle nézetet kínál. Minden csapata, legyen az szoftverfejlesztő, marketinges vagy ügyfélszolgálati, megtalálja a saját igényeinek és preferenciáinak megfelelő nézetet.

Mivel a ClickUp minden részleg igényeihez alkalmazkodik, nem kell több eszközt használnia a munkatársai igényeinek kielégítéséhez. Ez megkönnyíti a munka összehangolását és elősegíti, hogy csapata közös cél érdekében működjön együtt.

Íme egy rövid áttekintés azokról a nézetekről, amelyek megkönnyítik a vizuális menedzsmentet:

Táblázatos nézet

Ez a nézet tökéletes a Kanban táblához szokott SCRUM csapatok számára. Lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén mozgassák a feladatokat és menet közben is módosítsák azokat.

Lista nézet

A List View segít csapatának GTD-stílusú (getting-things-done) listában megtekinteni feladataikat és megbízásaikat. Könnyedén ellenőrizhetik a projekt feladatait és alfeladatait, ahogy haladnak előre.

Box View

A Box View különösen hasznos az egész optimalizálásához, mivel a felső vezetésnek áttekintést ad a szervezetben zajló összes folyamatról. Mivel a feladatok a megbízott személyek szerint vannak rendezve, könnyű kezelni a szoftverfejlesztők feladatait, és biztosítani a feladatok és kötelezettségek méltányos elosztását.

Me Mode

A Me Mode csak az Önnek kiosztott projekteket jeleníti meg. Ez segít abban, hogy csak a feladataidra és megbízásaidra koncentrálj.

A különbség az agilis és a lean fejlesztési módszertan között

A lean fejlesztési módszertan és az Agile nagyon hasonlóak. Valójában sok Agile munkafolyamat tartalmaz néhány lean elvet. Például a gyors eredmények elérése a legtöbb Agile csapat alapelve.

A két fejlesztési módszer között azonban vannak néhány jelentős különbségek. Az Agile például az egyes csapattagok közötti kapcsolatokat helyezi előtérbe. A Lean fejlesztési módszertan viszont a csapatot és a szervezetet egészében szemléli.

Az Agile manifesztum kimondja, hogy a fejlesztőcsapat célja a problémák leküzdése és egy működőképes végtermék előállítása. Bár ez a cél a lean fejlesztésben is megvan, a lean filozófiában a végterméknél fontosabb a folyamat.

Bár ez a két módszertan bizonyos szempontból eltér egymástól, mindkét elv hozzáadott értéket jelenthet a munkafolyamatokhoz. A pazarlás kiküszöbölése ( lean six sigma módszer) és a csoport kohéziója (Agile módszer) olyan pozitív tulajdonságok, amelyek minden projektben hasznosak lehetnek. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőlük, használja mindkét módszertan elveit a vállalat saját, egyedi munkafolyamatának kialakításához, hogy a feladatok hatékonyan elvégezhetők legyenek.

Következtetés

A hét lean elv kiváló alapot nyújt a munkafolyamatok optimalizálásához. Ha szorgalmasan követi őket, hatékony és termelékeny folyamatokat hozhat létre.

Következtetés

A hét lean elv kiváló alapot nyújt a munkafolyamatok optimalizálásához. Ha szorgalmasan követi őket, hatékony és termelékeny folyamatokat hozhat létre.