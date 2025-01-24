9 ingyenes felhasználói személyiség sablon, hogy megértsd ügyfeleidet

Új termék vagy szolgáltatás fejlesztése olyan, mint egy bonyolult étel elkészítése olyan emberek számára, akiknek különleges ízlésük van. ?‍?

Sikerének nagy része attól függ, hogy megérti-e, mire vágynak a célcsoport tagjai és mire hajlandóak pénzt költeni. Ezzel a tudással felvértezve olyan felhasználóközpontú megoldást hozhat létre, amely valószínűleg eladható lesz.

Az egyik legjobb technika a termékek vevőkhöz való igazításához a felhasználói személyiség, azaz az ideális ügyfél általános profiljának kidolgozása. Ez segít a fejlesztőknek olyan funkciókat hozzáadni, amelyek rezonálnak a végfelhasználókkal.

Ha egyszerű módszert keres a vásárlói profilok megosztására a csapatával, akkor használja a felhasználói személyiség sablonokat. Ezek segítségével tömör és pontos ügyfélprofilokat készíthet, amelyekkel a fejlesztési folyamatot a megfelelő irányba terelheti. ?

Ez a cikk 9 kiváló felhasználói személyiség sablont mutat be, amelyek segítségével bármilyen szándékhoz illeszkedő, árnyalt vásárlói profilokat hozhat létre.

Mi az a felhasználói személyiség sablon?

A felhasználói személyiség sablon hatékony keretrendszert biztosít az ideális ügyfelek gondolkodásmódjának, életmódjának, problémáinak és viselkedésének koherens leírásához. A dokumentum segítségével létrehozhat egy képzeletbeli (vagy félig fiktív) személyiséget, akinek céljai, cselekedetei és kiadási szokásai előre jelezhetők.

A termékfejlesztő csapatok gyakran küszködnek a pontos felhasználói profilok elkészítésével, mivel azokat különböző demográfiai adatokból és piackutatásokból kell levezetniük. Ez olyan, mintha több száz különböző formájú, színű és méretű darabkából mozaikot készítenének.

Miután elkészítette a felhasználói személyiséget, csak annyit kell tennie, hogy közli azt a releváns csapattagokkal. A dokumentum segít abban, hogy terméke vagy szolgáltatása pontosan a célvásárlói profiloknak megfelelően alakuljon. ?

A felhasználói személyiség sablonok alkalmazása túlmutat a termékfejlesztésen. A tervező, értékesítési és marketing csapatok gyakran támaszkodnak ezekre a keretrendszerekre, hogy nagyobb magabiztossággal érjék el és vonzzák be közönségüket.

Mi jellemzi egy jó felhasználói személyiség sablont?

Az ideális felhasználói személyiség sablon megfelel az Ön szándékainak és a fejlesztett termék vagy szolgáltatás jellegének. Általában a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Testreszabható: A felhasználói személyiség sablonnak : A felhasználói személyiség sablonnak kerülnie kell a félrevezető sztereotípiákat , és meg kell felelnie a főbb felhasználói személyiség kategóriáknak, mint például a célalapú, fiktív és szerepalapú. Meghatározott és szervezett: Győződjön meg arról, hogy a sablon lehetővé teszi a legfontosabb kategóriák, például az életkor, a nem, az oktatási és szakmai háttér, valamint a felhasználó problémás pontjainak kezelését. A szakaszoknak könnyen követhetőnek kell lenniük. Esztétikailag vonzó: Lehetővé kell tennie grafikonok, táblázatok, karaktervázlatok és illusztrációk hozzáadását, hogy a személyiség valósághűnek tűnjön, ami segít csapatának megérteni a felhasználók igényeit ? Együttműködés: A felhasználói személyiség sablonnak hozzáférhetőnek kell lennie a termékfejlesztésben vagy marketingkampányban részt vevő különböző részlegek számára, hogy azok valós időben hozzáadhassák az adataikat. Megfigyelhető: Több nézetet vagy elrendezést kell tartalmaznia, hogy új perspektívákat adjon a személyiséghez és elősegítse új ötletek születését.

9 felhasználói személyiség sablon, amit érdemes használni

A ClickUp 9 legnépszerűbb felhasználói vagy ügyfélszemélyiség-sablonja bármilyen helyzetben jól használható, legyen szó új termék bevezetéséről, funkciók frissítéséről vagy marketingkampány tervezéséről. Nézze át őket, és válassza ki a kedvenceit! ?

1. ClickUp felhasználói személyiség sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen részletes ügyfélprofilt a kutatási adatok rendszerezésével, a felhasználói forgatókönyvek vizualizálásával, valamint a célközönség igényeinek, céljainak és viselkedésének megértésével, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Akár bővíteni, akár megtartani szeretné ügyfélkörét, a ClickUp felhasználói személyiség sablonja ideális bármilyen csoport profilozására, akár egy tapasztalt nyomozó. ?️

A kutatócsoport igényeitől függően a sablon a megfelelő adatokat vonja ki a különböző célcsoportokból. Alapértelmezés szerint a személyiségeket iparág, szakma vagy szolgáltatási terület szerint rendezi. Hozzon létre több személyiségtípust mindegyik kategóriához!

A sablon használata nem rakétatudomány. Kattintson egy üres személyiségre, és a rendszer elindítja az Felhasználói személyiség űrlapot. Testreszabhatja a profilt a kívánt adatok, például név, nem, etnikai hovatartozás, életkor, családi állapot, fizetés, foglalkozás és internethasználat hozzáadásával.

Adjon hozzá vagy távolítson el elemeket, hogy a végleges profil tartalmazza a csapattársai számára fontos adatokat. Bármilyen képfájlt hozzáadhat profilképként, elsősorban azért, hogy megkülönböztesse a profilt a többi hozzáadott személyiségtől.

Tegyük fel, hogy felhasználói személyiségeket hoz létre egy média streaming alkalmazáshoz. Ebben az esetben a felhasználói személyiségeknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint az életkor, a videotartalmak megtekintésének motivációi és a frusztrációk (például a jelszó megosztásának korlátai). Ha optimalizálni szeretné az alkalmazás médiatartalmát, érdemes lehet hozzáadni a családi állapotot, a nemet, a preferált műfajt és a személyiségre vonatkozó adatokat is.

Miután hozzáadta a felhasználói személyiségeket, hozzon létre feladatokat a sablonon belül, és rendelje azokat egy vagy több csapattársához.

3. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Töltse le ezt a sablont Készítse el és testreszabja felhasználói történet térképét egy rugalmas és előre formázott táblasablon segítségével a ClickUp alkalmazásban.

Ha egyetlen eszközt keres a személyiségkutatás és -alkotás kezeléséhez, próbálja ki a ClickUp felhasználói történet-térkép sablont! Ez a kezdőknek is könnyen kezelhető táblasablon lehetővé teszi a felhasználói személyiségek azonosítását és ügyfelei perspektíváinak és értékeinek vizualizálását gyakorlatilag bármilyen felhasználási esethez. ?

A felhasználói történetek feltérképezése nyomasztó lehet, mert MINDENHOL post-it cetlik vannak, de ez a sablon rendet teremt a folyamatban.

Vizuálisan a sablont egy komplex hálózattá alakíthatja, amely összeköti a felhasználói személyiségeket a termékigényekkel. Mivel ez egy bonyolult feladat, javasoljuk, hogy dokumentumban rögzítse a lépéseket, hogy strukturálja a feltérképezési folyamatot, különösen elosztott csapatok esetében.

Miután előkészítette a táblát, hívja meg csapatát, és kezdjék el felvázolni a termékéhez kapcsolódó felhasználói személyiségek tevékenységét. Ha például egy e-kereskedelmi weboldalt tervez létrehozni, nyomon követheti a regisztrációtól a fizetésig tartó folyamatot.

A sablon segít megválaszolni az alábbi kérdéseket:

Mi nem tetszik a célcsoportnak?

Milyen funkciókat kell hozzáadni/frissíteni?

Hogyan tud egy adott csapattag vagy osztály hozzájárulni ehhez?

Bízhat ebben a sablonban, amely megmenti az agilis csapatokat a működésképtelen backlogoktól, amelyek elvésznek a mindennapi műveletekben. Így felgyorsíthatja a termékkiadás különböző fázisainak munkáját.

3. ClickUp felhasználói kutatási terv sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp felhasználói kutatási terv sablonját a kommunikációhoz, a szervezéshez és a folyamat felgyorsításához.

A felhasználói személyiségek kutatása megelőzi azok létrehozását, de a folyamat ugyanolyan nyomasztó lehet. A ClickUp felhasználói kutatási terv sablonja pontosan az, amire szüksége van a gazdag, adatokkal alátámasztott felhasználói személyiségek tervezéséhez és feltérképezéséhez! ?

A sablon végigvezeti Önt a személyiségalkotás gyakorlatának A-tól Z-ig tartó folyamatán. Világos struktúrát és előre meghatározott elemeket kap – nem a nulláról indul, hanem egy bevált kutatási folyamat alapján tölti ki a mezőket. ?

Akár negatív visszajelzések miatt szeretnéd fejleszteni termékedet, akár új funkció bevezetését fontolgatod, a sablon segít meghatározni a következetes célokat, felállítani hipotéziseket, és pontosan meghatározni a személyiséged igényeit és motivációit.

Így egy élő, folyamatosan frissülő dokumentummal rendelkezik, amelynek célja, hogy a termék fejlesztési ciklusa során a termék érdekelt felei között összhangot teremtsen. Nagyobb csapatok esetében a személyiségalkotás lépéseit a Kutatás részben összefoglalhatja, hogy csökkentse a kiszámíthatatlanságot.

A Probléma leírása szakaszban felvázolja a felhasználói kutatás kiváltó okait, például az ügyfelek elégedetlenségét vagy a csökkenő bevételeket. A kutatás befejezése után hozzáadhatja a legfontosabb tanulságokat és összefoglalókat, hogy a következtetéseket megossza a csapat többi tagjával. A sablont bármikor újra megnyithatja, hogy frissítse a rögzített kutatási eredményeket. ?

4. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp adatáramlási diagram sablon vizuálisan ábrázolja, hogyan mozognak az adatok a vállalkozáson belül, a felhasználói bevitelektől a kimenetekig.

A felhasználói élmény mikroszintű elemzése fontos eleme a termékek és szolgáltatások vevői szempontból történő testreszabásának. Ha szeretné magát az átlagos ügyfele helyébe képzelni, használja a ClickUp felhasználói folyamat sablonját. ?

A sablon segítségével felhasználói folyamatokat ábrázoló folyamatábrákat készíthet – így vizuálisan láthatja, hány lépést tesznek meg az ügyfelek egy adott tevékenység elvégzéséhez. Ez lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy megértsék a felhasználókat, felismerjék a fejlesztési lehetőségeket, és kidolgozzák a funkcionális termékstratégiát.

Ez egy újabb Whiteboard sablon a listánkon, így a legbonyolultabb felhasználói folyamatok szervezéséhez is rendelkezésre áll a teljes szerkesztési és diagramkészítési funkciókészlet. ?

A diagram elkészítése gyerekjáték – illessze be és kösse össze az alakzatokat a Start és a Decision pontok között, és pillanatok alatt professzionális megjelenésű táblázatot kap!

Új még a folyamatábrák terén? Használja ezt a három egyedi alakzatot a felhasználói folyamatok vizualizálásához:

Narancssárga kör : A folyamat kezdete/vége?

Zöld téglalap : Folyamat lépése/tevékenység ?

Piros rombusz: Döntési pontok (igen/nem) ?

Annak érdekében, hogy végrehajtó csapata jobban követhesse a folyamatot, adjon hozzá képernyőképeket arról, hogy a felhasználó mit tapasztal a folyamat különböző pontjain.

5. ClickUp felhasználói történet sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp felhasználói történet sablont, hogy felvázolja felhasználói elvárásait és követelményeit, és megtalálja a módját azok teljesítésének.

A ClickUp felhasználói történet sablon egy hatékony eszköz, amely közvetlenül összekapcsolja a felhasználók tevékenységét a konkrét funkciókhoz kapcsolódó, végrehajtható feladatokkal. Bármely fejlesztési szakaszban megbízható partner, amely segít felvázolni a termékkiadás egymással összekapcsolt fázisai során kialakuló felhasználói személyiségeket. ?

Ez a Whiteboard sablon az Agile és Scrum csapatok felhasználói történeteinek fejlesztéséről, frissítéséről és nyomon követéséről szól. Lehetővé teszi a következőket:

Összegyűjtse több felhasználói történetet egy egységes elrendezésben, például: [Felhasználó]ként [cél]t szeretnék elérni, hogy [ok] Határozza meg, mely történetekkel kell foglalkozni Hozzon létre feladatokat és beágyazott alfeladatokat, és kövesse nyomon azok előrehaladását. Ellenőrizze, hogy a változtatások és kiegészítések megoldják-e az azonosított problémákat.

A sablon egyszerre több felhasználói profilt is képes kezelni, és ezek kezelése rendkívül egyszerű. A többi ClickUp sablonhoz hasonlóan itt is hozzáadhat egyéni mezőket, hogy kontextust adjon az egyes funkciók iránti igényekhez. Az egyéni állapotok segítségével nyomon követheti a folyamatban lévő munkákat.

15+ nézet áll rendelkezésre a sablon figyelemmel kíséréséhez. Próbálja ki például a Munkafolyamat nézetet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felhasználói történetek egyenletesen oszlanak el a csapattagok között. Használja a Naptár nézetet, hogy előkészítse a frissítéseket a következő kiadási fázis előtt.

6. ClickUp felhasználói tanulmányok sablon

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze a felhasználói kutatási adatokat és betekintéseket a ClickUp felhasználói tanulmányok sablonjával.

Új terméket, alkalmazást vagy weboldalt indított? Ez nagy teljesítmény, de bármennyire is közhelyesen hangzik, a munkája ezzel még nem ért véget.

A felhasználói személyiségek változékonyak, ezért készüljön fel arra, hogy elárasztják Önt a felhasználók változó igényei, szokásai, kívánságai és céljai. Szerencsére a ClickUp felhasználói tanulmányok sablonja segít Önnek, hogy gyorsan reagáljon ezekre a változásokra! ?

Tekintse ezt a sablont egy portálnak, amelyen keresztül egyik személyiségről a másikra válthat. Több mint 10 egyéni mező áll rendelkezésére a frissített célprofilok meghatározásához. Gyűjtsön adatokat a konkrét funkciókhoz, és határozza meg, mely területeken szükséges további kutatás.

De hogyan gyűjtsük össze ezeket az adatokat? Ne aggódjon! A sablon visszajelzési űrlapokat tartalmaz, amelyeket elküldhet a meglévő ügyfeleknek. Az összegyűjtött információk képezik majd a felhasználói benyomások számszerűsítésére irányuló erőfeszítéseinek alapját – ezeket az Insights, Research Process és Needs Action nézeteken keresztül érheti el.

A sablon elég átfogó ahhoz, hogy elemzze a javasolt változtatások érvényességét. Használjon olyan állapotokat, mint „Elvetett”, „Ajánlás” és „Elemzés”, hogy megkönnyítse a következő Sprint feladatait. ?

7. ClickUp Ügyfélhang sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Voice of the Customer sablont, hogy felvázolja ügyfelei igényeit, meghatározza a fejlesztendő területeket és meghatározza a következő lépéseket.

A ClickUp Voice of the Customer Template egy egyszerű felhasználói személyiség sablon, amely három forrásból gyűjtött ügyféladatokat központosít:

Közösségi média oldalak Felmérések és interjúk Közvetlen ügyfélszolgálati hívások

A sablon a gyűjtött információkat böngészhető, színkódolt szakaszokban mutatja be. Minden szakaszban kártyák találhatók, amelyek a „vásárlói visszajelzések” egyes aspektusait részletezik. ?️

Miután teljes képet kapott a felhasználói személyiségről, folytassa a sablon következő szakaszával, amely a következőket tárgyalja:

Megjegyzések: A legfontosabb vagy leggyakoribb visszajelzéseket rögzíti. Például több ügyfél is közzétett a közösségi médiában, hogy nem elégedettek a termék árazási terveivel. Ennek elismeréseként hozzáad egy „Árazással kapcsolatos elégedetlenség” nevű bejegyzést. Igények: A megjegyzésekből ésszerűen levezetett felhasználói igényeket vázolja fel. A fenti példát figyelembe véve ide hozzáadhatja a „Felülvizsgálja az előfizetési csomagokat” lehetőséget. Követelmények: A szükségleteket megvalósítható feladatokká alakítja. Ugyanezen esetet követve ide írhatja be a „Több árazási terv kidolgozása” feladatkört, és konkrét feladatokat adhat a csapatának, amelyekre koncentrálhatnak.

A sablon letisztult megjelenése ideális azok számára, akik komplex hálózati diagramok láttán könnyen megrémülnek. ?

8. ClickUp Voice of the Customer Journey sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre sikeres ügyfélélményeket az ügyfelek visszajelzéseinek valós idejű gyűjtésével és elemzésével a ClickUp Voice of the Customer Template segítségével.

A ClickUp Voice of the Customer Journey Template sablon nagyon hasonlít a listánk előző eleméhez, de praktikusabb formátumban, amely jobban illeszkedik a termékmenedzsment működéséhez. Ez a sablon a feladatok elvégzésére összpontosít. ✔️

Ez lehetővé teszi, hogy összegyűjtse a különböző VoC (Voice of Customer, azaz a vásárlók hangja) kategóriákból származó visszajelzéseket, beleértve a felméréseket, a rögzített hívásokat, az online viselkedést és a közösségi médiát. ?

Fő erőssége a folyamat-specifikus megoldások létrehozásában rejlik. Használjon kártyát, hogy összefoglalja a felhasználókat zavaró problémákat, értelmezze azokat a csapatával, és jegyezze fel a megoldásokat közvetlenül a problémák alá. Rendeljen hozzá feladatokat és alfeladatokat a megoldás megvalósításához.

Lényegében felvázolja a VoC forrást, a problémát és a megoldást – ennyi. Ezáltal a sablon ideális a szigorú határidőkkel járó termékhibák és hátrányok kezelésére, valamint az ügyfélkapcsolatok fenntartására. ?️

Mivel ez egy operatív szintű sablon, a gyűjtött adatok értelmezéséhez egyértelműségre fókuszáló lista és táblázat nézeteket kínál.

9. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával átfogó képet kaphat az ügyfélélményről az elejétől a végéig.

Szüksége van a vásárlói utazások vizualizálására és több potenciális ügyfél konverziójára? A ClickUp vásárlói utazási térkép sablonjának képességei lenyűgözni fogják! ?

A sablon segít felvázolni egy átfogó ügyfélútvonalat, megjelölve a leadek közvetlen és közvetett interakcióit a termékével vagy vállalatával. Rögzítse és elemezze az ügyfelek érintkezési pontjait, tapasztalatait és súrlódási pontjait.

Miután felvázolta az utat, dolgozzon ki megoldásokat a következő három szakaszra:

Ismertség: Határozza meg azokat a tevékenységeket, amelyekkel növelheti termékének láthatóságát. Például használjon hirdetési szolgáltatást vagy közösségi média influencereket. Megfontolás: Dolgozzon ki stratégiákat a felhasználói elkötelezettség növelésére és a konverzió növekedési lehetőségeinek felismerésére. Konverzió: Azonosítsa a felhasználói lojalitás (vagy annak hiánya) mögött álló hajtóerőt, és ösztönözze őket arra, hogy megvásárolják az Ön által kínált terméket.

A csapat tagjai felügyelhetik az egyes szakaszokat, és felelősséget vállalhatnak az ügyfél utazásának minden szakaszáért. A Gantt-diagram nézet segítségével idővonal formátumban követheti nyomon az előrehaladást.

Ez egy újabb Whiteboard sablon, amely hozzáférést biztosít a ClickUp funkcióihoz, mint például a képernyőfelvétel, az automatizálás, az AI írási asszisztens és a közös szerkesztés, miközben útközben hozza létre a felhasználói személyiségeket!

Az emberek összetettek, és a felhasználói személyiségek is azok!

Sok termék nem tud elindulni, mert önreferenciális tervezésen alapul, és kevéssé veszi figyelembe a célzott felhasználót. A jól kutatott felhasználói személyiségekre támaszkodni az egyetlen bevált módszer a vásárlók számára készült termékek létrehozásához. ?

Bár a felhasználói személyiségek megfejtése bonyolult feladat, sablonjaink hatékony kiindulási pontként szolgálnak, hogy előrehaladást érjen el. Próbálja ki még ma, és azonnal kezdjen kapcsolatba lépni célpiacával! ?