Miért kell a közönségtesztelésnek központi szerepet játszania az üzleti névadási folyamatban?

Miután órákat töltöttél azzal, hogy lehetséges üzleti neveket ötleteltél és tucatnyi lehetőséget kizártál, úgy gondolod, hogy végre megtaláltad az ideális márkanevet. Nos, szerinted tökéletes, de hogyan lehetsz benne biztos?

Amikor nevet talál ki a startupjának, nem csak a saját véleményét kell figyelembe vennie, mint vállalkozó. Nagyon jó jel, ha Önnek tetszik a név, és ugyanolyan jó, ha a csapatának is tetszik, de a legfontosabb, hogy a célközönségnek is tetszenie kell.

Ha a márkaneved nem kelt elég érdeklődést és nem kelti fel a potenciális ügyfeleid érdeklődését, akkor az a sok idő és energia, amit a tökéletes üzleti név kitalálására fordítottál, hiábavaló lesz. Hasznos útmutatónk az üzleti név kitalálásához végigvezeti Önt a névadási folyamat minden lépésén, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki abból az időből, amit a startupja nevének kitalálására fordít.

1. Találjon ki egy csomó remek nevet

Készen áll arra, hogy újszerűen gondolkodjon, és minden kreatív ötletét elővegye? A brainstorming során fel kell írnia minden üzleti névjavaslatot, ami eszébe jut, anélkül, hogy előre megítélné, hogy a nevek megfelelőek-e vagy sem.

Ne feledje, hogy a brainstorming során kitalált neveknek egyszerűen írhatónak, megoszthatónak és megjegyezhetőnek kell lenniük. Emellett a nevek kitalálása közben érdemes elvégezni egy egyszerű URL-keresést, hogy ellenőrizze, hogy az adott URL elérhető-e. Ez az egyszerű és gyors lépés megkíméli Önt attól, hogy beleszeressen egy névbe, majd rájöjjön, hogy a domain már foglalt vagy túl drága.

2. Készítsen egy rövid listát

Most, hogy összegyűjtött egy csomó különböző lehetséges nevet új vállalkozásához, nekiláthat a munkának, és elkezdheti kihúzni azokat, amelyek szerint Ön nem illenek jól új startupjához. Ennek a lépésnek az a célja, hogy szűkítse a névválasztási lehetőségeket, amíg a listát négy-öt ígéretes névre nem szűkíti.

A rövidlistát összeállítva, bízzon az ösztöneiben, de ne feledkezzen meg a célközönségéről. Természetesen fontos, hogy mely neveket tartja megfelelőnek, de az is kulcsfontosságú, hogy elgondolkodjon azon, kiket szeretne megszólítani, és hogyan reagálnának a nevére. Például a millenniumi generáció tagjai inkább egy vidám, izgalmas nevet preferálnak, amely vonzza a fiatalokat, míg az idősebb generációk, például a baby boomerek, nem feltétlenül vonzódnak az ilyen típusú nevekhez.

3. Szerezzen visszajelzést a célcsoportjától

Miután kiválasztott egy erős névcsoportot a listájáról, itt az ideje, hogy külső véleményeket kérjen arról, melyik név lesz a legsikeresebb az Ön vállalkozása számára. A célközönség létrehozásakor olyan jellemzők alapján választhatja ki őket, mint a nem, érdeklődési kör, életkor, hobbi és lakóhely. Mielőtt kérdéseket tesz fel a célközönségnek, győződjön meg arról, hogy elegendő kontextust ad nekik ahhoz, hogy releváns döntést hozzanak a kérdéseire adott válaszaikban. Lassítsa le őket azzal, hogy emlékezteti őket arra, mit szeretne, hogy vállalkozása tegyen, valamint az Ön értékeire és küldetésére. Mielőtt válaszolnának a kérdéseire, célközönségének tagjai szünetet tartanak, és átgondolják a kérdését és a neveket az Ön vállalkozásának kontextusában.

A legrosszabb hiba, amit ebben a folyamatban elkövethet, az, ha megkérdezi a célközönség tagjait: „Tetszik valamelyik név?” Ez egy rendkívül homályos és rejtélyes kérdés. Nagyon kevés jelentőségű, mert kontextus nélkül az üzleti neve szó szerint semmit sem jelenthet. Ráadásul mit jelent egy márkanév „tetszése”? Az illetőnek tetszik, ahogyan a név le van írva, vagy tetszik neki, ahogyan kiejtik? Tetszik neki, hogy a név leíró jellegű? Vagy a célközönség tagjának azért tetszik a név, mert nosztalgikus érzéseket kelt benne? Amikor kérdéseket tesz fel a célközönség tagjainak, túl kell lépnie a név „tetszésének” alapvető és szubjektív területén.

Íme néhány remek példa arra, hogyan fogalmazza meg kérdéseit a célközönségének:

Melyik közösségi média alkalmazást töltené le és próbálná ki legszívesebben?

Melyik művészeti kellék márkáról valószínűbb, hogy mesélne egy barátjának?

Ezek a kérdések nagyon hatékonyak, mert arra késztetik a célközönséget, hogy megálljon és elgondolkodjon a márkájáról az üzleti tevékenységének kontextusában.

Ezenkívül írhat néhány kérdést, amelyek az értékajánlatokra épülnek.

Próbálja ki például az alábbi kérdéseket:

Melyik név illene legjobban egy független dokumentumfilm-gyártó céghez, amely az innovatív történetmesélésre és az egyedi bemutatásra összpontosít?

Melyik kiadói név tükrözi leginkább a presztízst és a bizalmat?

4. Elemezze az eredményeket

Most már csak az utolsó lépés van hátra: megnézheti a közönségteszt eredményeit, és megalapozott döntést hozhat arról, melyik név lesz a leghatékonyabb a startupja számára. Lehet, hogy a teszt eredményei meglepik Önt, vagy talán nem, és végig igaza volt a névválasztásában. Azonban az ügyfeleinkkel végzett több ezer névteszt során rendkívül gyakran előfordult, hogy a vállalkozó által kedvelt tökéletes név a célközönség körében nagyon rosszul teljesített. Ezért olyan fontos a közönségtesztelés, mert valóban külső perspektívát ad a potenciális névről.

Ez egy fontos lépés, mert a közönségtesztelés további szintet jelenthet a validációs folyamatában. A közönségtesztelés segíthet olyan üzleti nevet választani, amely nem kínos vagy zavarba ejtő. A közönség visszajelzései alapján eldöntheti, melyik név a legjobb választás a jövőben.

Miután eldöntötte a nevet, elkezdhet gondolkodni a vállalati weboldal létrehozásán, a marketingen és egy minimálisan életképes termék kifejlesztésén.

A potenciális ügyfeleitől származó visszajelzések gyűjtése azért olyan fontos, mert segítségével magabiztosan választhatja ki vállalkozásának nevét.

Grant Polachek az Inc 500 vállalat Squadhelp.com marketing igazgatója, a világ első számú névadó platformja, amelynek közel 20 000 ügyfele van a világ legkisebb startupjaitól a legnagyobb vállalatokig, beleértve a Nestlé, a Philips, a Hilton, a Pepsi és az AutoNation vállalatokat. Inspirálódjon ezeknek a menő vállalati neveknek a felfedezésével.