10 ingyenes empátia térkép sablon

Szeretné tudni, mit gondolnak az ügyfelei? A legtöbb vállalkozás szeretné. Valójában az ügyfelek útjának és gondolkodási folyamatainak megértése kulcsfontosságú az üzleti sikerhez.

Ha tudja, mi motiválja a felhasználókat, akkor jobb termékeket és szolgáltatásokat tud létrehozni, amelyek kielégítik az igényeiket. Emellett gyorsan jelölheti a problémákat, mielőtt azok kritikus problémákká fajulnának.

Az empátia térképek segítségével beleláthat ügyfelei fejébe. Ezek a vizualizációs eszközök együttműködésen alapuló megközelítést kínálnak a felhasználói szegmensek és döntéshozatali folyamatok megértéséhez.

Időt takaríthat meg az empátia térkép sablonok használatával, amelyekkel gyorsan áttekintheti felhasználói kutatásait és a felhasználók konkrét attitűdjeit. Ez a 10 empátia térkép sablon közül választhat, és a táblák, a felhasználói személyiségtérképek és a sikertervek segítségével jobb betekintést nyerhet. ✨

Mi az empátia térkép sablon?

Az empátia térképek olyan eszközök, amelyeket a tervezési folyamat korai szakaszában használnak a felhasználók frusztrációjának és az ügyfélút megértéséhez. Ezeket a vizuális elemeket együttműködésen alapuló megközelítéssel hozzák létre, amelynek középpontjában az ügyfelek viselkedésének kiemelése áll – általában felhasználói kutatások segítségével.

Általában az ügyfél-empátia térképeket az érdekelt felekkel közösen készítik el, miután elvégezték a felhasználói kutatást és még mielőtt elkezdenének gondolkodni a koncepció térképeken. Az ötlet az, hogy belelássanak a felhasználók gondolataiba és vizualizálják a megközelítésüket, mielőtt megoldásokat találnának.

Az empátia térképek általában négy kvadránsból állnak. Ezek általában ügyfélkutatásokon alapulnak, amelyek célja annak kiderítése, hogy az ügyfelek hogyan gondolkodnak a termékeiről, mit mondanak, hogyan érzik magukat és mit tesznek. Egyes térképek azt is figyelembe veszik, hogy mit hallanak a termékéről.

Az empátia térkép segítségével elemezheti, hogyan görgetik a felhasználók a blogtartalmakat és a közösségi média bejegyzéseket, hogyan navigálnak a weboldalakon, vagy hogyan használják az alkalmazásokat. Az empátia térképek arra is hasznosak, hogy megvizsgálja, hogyan használhatják vagy reagálhatnak az ügyfelek bizonyos szolgáltatásokra, illetve milyen potenciális problémákba ütközhet.

Ez a felhasználói térkép sablon lehetővé teszi komplex ötletek, például felhasználói áramlások, vázlatok és műszaki diagramok vizuális ábrázolását.

Az empátia térkép sablonok megkönnyítik a folyamatot azáltal, hogy rendszert teremtenek. Vizuális elrendezéseket kínálnak, például fehér tábla sablonokat, amelyekkel könnyen feldolgozhatók az ügyféladatok, információk vagy felmérési válaszok.

Csak be kell írnia az ügyfelei számára releváns információkat, és a különböző nézetek segítségével mélyebb betekintést nyerhet azokba a változásokba, amelyekkel javíthatja kínálatát.

Mi jellemzi egy jó empátia térkép sablont?

Nem minden eszköz egyformán hatékony, és ez az empátia térkép sablonokra is igaz. A csapatának megfelelő sablon kiválasztásakor néhány dolgot érdemes szem előtt tartania.

Íme, mire kell figyelni egy jó empátia térkép sablonnál:

Világos hatókör és célok: Az átfogó célok biztosítják, hogy a csapat tagjai ugyanazon az állásponton legyenek, és prioritást élvezzenek a kutatáson alapuló megoldások.

Adatvizualizáció: Adatok nélkül nem lehet világos képet kapni a felhasználói utazásokról. A legjobb empátia térképek olyan vizualizációkat kínálnak, mint a táblák és diagramok, amelyek nem igényelnek bonyolult tervezési folyamatot.

Testreszabás: Minden vállalkozás egyedi, akárcsak az Ön igényei. Válasszon olyan empátia térkép sablont, amely testreszabható, például mezők, nézetek és listák tekintetében, és amely megfelel az Ön folyamatainak.

Valós idejű együttműködés: Az empátia térképek létrehozása alapértelmezés szerint egy együttműködési folyamat. Keressen olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik a munkát az UX csapat tagjaival, valamint a marketing és értékesítés területén dolgozó más részlegek tagjaival.

Integrációk: Egyszerűsítse a munkafolyamatokat azáltal, hogy olyan empátia térkép sablont választ, amely kompatibilis a tervezőcsapat által használt eszközökkel, beleértve a GitHubot is.

10 empátiatérkép-sablon, amelyet érdemes használni

Itt 10 legjobb empátiatérkép-sablont talál, a tábláktól és gondolattérképektől kezdve más ügyfélút-sablonokig. Mindegyik testreszabható, így az eszközt az Ön üzleti igényeihez igazíthatja.

Használja ezeket a sablonokat, hogy jobban megértse célközönségét. Megjelenítheti a felhasználói személyiségfelmérés, az ügyfelek problémás pontjai, a termékfejlesztési felmérések és egyéb visszajelzési űrlapok eredményeit. Ezenkívül együttműködhet a csapat tagjaival és az érdekelt felekkel, hogy termékeit új magasságokba emelje.

1. ClickUp empátia térkép táblasablon

Töltse le ezt a sablont Dolgozzon együtt kollégáival a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template sablonjával, hogy megértse az ügyfelek viselkedését.

A ClickUp Empathy Map Whiteboard Template segítségével vizualizálhatja végfelhasználói igényeit és ügyfelei útját. Ez az online táblázat valós idejű együttműködést kínál a tervezési folyamat során. A klasszikus négy kvadráns mellett két további mezőt is tartalmaz a problémák és az előnyök számára.

Kezdje azzal, hogy kitölti a középen található ügyfélprofilt és a négy sarokban található post-it cetlikre írja fel a viselkedésmintákat. Ha további ötletei vannak, tegyen hozzá további post-it cetliket, és a bal oldalon található tervezőeszközökkel emelje ki és rendszerezze gondolatait.

Miután kitöltötte az empátia térképet, automatikusan generáljon feladatokat a tervezőcsapat vagy más részlegek számára. A feladatok között szerepelhetnek például új termékek kutatása, tartalomkészítés és szoftvermódosítások.

A Lista nézet segítségével megtekintheti a teendőlistán szereplő feladatok bontását. A Tábla nézet szélesebb áttekintést nyújt a folyamat egyes szakaszairól. Prioritásokat, egyéni állapotokat és egyéni mezőket rendelhet hozzá a munkaterület szervezéséhez.

2. ClickUp empátia térkép sablon

Töltse le ezt a sablont Vizuális megközelítéssel ismerje meg, hogyan interagálnak ügyfelei termékeivel a ClickUp empátia térkép sablonjával.

A ClickUp empátiatérkép-sablonja interaktív és vizuális megközelítéssel segít belelátni ügyfelei gondolataiba. Sok más empátiatérképhez hasonlóan ez is négy részre oszlik: mond, gondol, cselekszik és érez. Mindegyik rész színekkel van jelölve, hogy könnyebben átlátható legyen az ügyfélélmény.

Kezdje azzal, hogy a csapatával együtt áttekintik, hogyan viszonyulnak az ügyfelek a termékeihez. Nézzék át az űrlapokat, amelyeken az ügyfelek visszajelzést adtak. Helyezze magát az ő helyükbe, és gondolkodjon el azon, hogy a termékei milyen érzéseket keltenek bennük, és mit gondolnak róluk. Gondolkodjon el azon, hogy mire és hogyan használják a termékeit.

Készítsen empátiatérképet, hogy azonosítsa az ügyfelek igényeit, a felhasználói betekintéseket és a problémás pontokat. Ezután gyűjtsön ötleteket a megoldásokhoz, és készítsen tervet a döntéshozatal egyszerűsítésére. Készítsen automatikusan feladatokat a következtetései alapján, és rangsorolja azokat, hogy a csapat először a legkritikusabb változásokon dolgozzon.

Testreszabhatja az ügyfél-empátia térképet olyan állapotok létrehozásával, mint „Folyamatban”, „Teendők” és „Befejezve”, hogy nyomon követhesse az előrehaladást. Használjon egyéni mezőket a betekintések további lebontásához, és váltson a három különböző nézet között, hogy különböző szemszögből láthassa a tanulságokat.

3. ClickUp ügyfélsiker-terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélsiker-terv sablonjával betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe, így javíthatja kínálatát.

Használja a ClickUp ügyfélsiker-terv sablonját a felhasználói viselkedés elemzéséhez, az empátia kialakításához és a jobb ügyfélkezeléshez. Ez a sablon ismétlődő tervek készítésére szolgál, hogy rendszeresen kielégíthesse az ügyfelek igényeit és folyamatosan javíthassa kínálatát.

Használja az űrlapokat, hogy valós felhasználóktól szerezzen betekintést. A 15 egyéni mező segítségével gyűjtsön információkat mindenről, a előfizetés típusától és a fiók állapotától kezdve a probléma leírásáig. Mindegyik kritikus információkat nyújt, amelyeket a tervezőcsapat felhasználhat jobb termékek készítéséhez.

Használja ki a hét különböző nézetet az információk rendszerezéséhez. A „Customer By Health” (Ügyfelek állapot szerint) nézet segítségével azonosíthatja azokat a felhasználókat, akiknek problémáira azonnali figyelmet kell fordítani. A „New Customer List” (Új ügyfelek listája) nézetben betekintést nyerhet abba, hogy az új felhasználók hogyan interagálnak a szolgáltatásokkal.

4. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp ügyfélút-térkép sablonját, hogy ábrázolja ügyfelei szokásait és preferenciáit, és ezeket felhasználva javítsa termékét/szolgáltatását.

A ClickUp Customer Journey Map Template sablonjával térképezze fel a felhasználók tapasztalatait és azt, hogyan navigálnak a termékeiben. Használja a térképet a problémás pontok és a felhasználói élményt rontó súrlódási pontok azonosítására.

A Whiteboard View (Táblás nézet) a vásárlói utat szakaszokra bontja. Használja azt a cselekvések és érintési pontok kiemelésére. Ezek alapján hozzon létre szakaszokat a megoldásokhoz, hogy megvitathassák a probléma megoldásának legjobb módját.

Automatikusan rendeljen feladatokat a megfelelő csapattagokhoz, hogy megkezdhesse cselekvési tervének megvalósítását. A vásárlói út térkép eredményei alapján adjon prioritásokat azokhoz a feladatokhoz, amelyeket elsőként kell megoldani. Használja a függőségeket, hogy kiemelje azokat a feladatokat, amelyek akadályozzák a jövőbeli munkát, és így elkerülje az akadályokat.

5. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Töltse le ezt a sablont Készítse el és testreszabja felhasználói történet térképét egy rugalmas és előre formázott táblasablon segítségével a ClickUp alkalmazásban.

Olyan sablont keres, amely támogatja az agilis fejlesztési folyamatokat? A ClickUp felhasználói történet-térkép sablonja agilis módszertant alkalmaz a termékfejlesztési folyamat kezdetétől a végéig történő vizualizálására.

Először töltse ki azt a terméket vagy funkciót, amelyhez a folyamat térképet készíteni szeretné. Ezután hozzon létre leíró személyiségeket a különböző típusú felhasználók számára. Gondolja át, mit szeretne elérni az adott felhasználói személyiség, és adja hozzá azt a felhasználói tevékenységek részhez.

Ezután nézze át a felhasználó céljának eléréséhez szükséges lépéseket, és írja be azokat a felhasználói lépések szakaszba. Ezután bontsa tovább a lépéseket az egyes szakaszok elvégzéséhez szükséges részletekre. Ossza fel ezeket az információkat a kiadások szakaszban, öntapadós jegyzetek segítségével.

A teljes történet térkép segítségével sokkal jobban megértheti célközönségét. Az így nyert betekintés alapján hozzon létre feladatokat termékei fejlesztésére, és ossza ki azokat a megfelelő csapattagoknak. ✍️

6. ClickUp Ügyfélhang sablon

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze és osztályozza az ügyfelek elvárásait és reakcióit a termékével/szolgáltatásával kapcsolatban, hogy megértse, mit tehet annak javítása érdekében.

Ha valóban szeretné tudni, mit gondolnak a felhasználói, és javítani szeretné az ügyfélmegtartást, használja a ClickUp Voice of the Customer sablonját. Számos felhasználási esetre tervezték, beleértve a marketingcsapatokat, az értékesítési csoportokat és a fejlesztési részlegeket.

A Voice of the Customer Translation Matrix (Ügyfélhang fordítási mátrix) alapján készült, és tartalmazza az ügyfelek szó szerinti válaszait, a figyelembe veendő igényeket és a jobb ügyfélélmény megteremtéséhez szükséges követelményeket.

Kezdje azzal, hogy a beépített űrlapok segítségével összegyűjti az ügyfelek visszajelzéseit. Használja a felhasználói személyiség sablonokat a közönségszegmensek azonosításához, és igazítsa kérdéseit az ő igényeikhez. Ezután határozza meg az ügyfelek igényeit és követelményeit, hogy megoldja problémáikat.

Használja a Lista és Tábla nézeteket, hogy az eredmények alapján feladatokat és teendőlistákat hozzon létre. Rangsorolja a legsürgetőbb problémákat, és értékelje a munkaterhelést, hogy lássa, mely javítások igényelnek több időt, és melyek azok, amelyek gyorsan elvégezhetők.

7. Empatikus térkép sablon PowerPoint és Google Slides a Slidechef-től

via Slidechef

A Slidechef empátiatérkép-sablonja Google Drive-eszközökkel, például a Google Slides-szal és prezentációs szoftverekkel, például a PowerPointtal való használatra készült. Negyedkörös megközelítést alkalmaz a felhasználói attitűdök megértéséhez és vizuális együttműködés létrehozásához a megoldások azonosítása érdekében.

Töltse ki a Hallás, Látás, Beszéd és Cselekvés, valamint Gondolkodás és Érzés szakaszokat a különböző ügyfélszegmensek alapján. Jelölje ki a problémás és előnyös területeket, és váltson a négyzetes nézet és a gondolattérkép nézet között, hogy új betekintést nyerjen.

Testreszabhatja a sablont úgy, hogy a márka színeinek megfelelően módosítja. Ezután a prezentáció segítségével megoszthatja az eredményeket a teljes tervezőcsapattal.

8. Empatikus térkép sablon a Moqups-tól

via Moqups

Segítsen a csapatoknak jobban megérteni a felhasználói élményt a Moqups empátiatérkép-sablonjával. Ez a sablon egyszerű megközelítést alkalmaz annak megértéséhez, hogy a felhasználók mit éreznek, látnak, mondanak, tesznek és gondolnak a különböző termékjellemzőkről és funkciókról.

Ez egy remek lehetőség azoknak a marketingcsapatoknak, akik szeretnék megnézni, hogyan reagálnak a felhasználók a legújabb marketingkampányokra. A fejlesztőcsapatok is szívesen használják majd, hogy betekintést nyerjenek abba, hogyan navigálnak a felhasználók az alkalmazás prototípusaiban.

Ne feledje, hogy ezek a sablonok brainstorminghoz hasznosak. Ha automatikusan szeretne feladatokat kiosztani és cselekvési terveket készíteni, akkor ezt a sablont egy másik projektmenedzsment eszközzel, például a ClickUp-pal együtt kell használnia.

9. Empatikus térkép diaszablon a SlideTeam-től

via SlideTeam

Az empátia térképek létrehozása csak egy lépés a termékfejlesztési folyamatban. Miután megismerte, milyen problémákkal szembesülnek az ügyfelek, meg kell osztania ezeket az információkat a csapattal. Így ők elvégezhetik a szükséges változtatásokat.

Ez az ingyenesen használható sablon megkönnyíti a felhasználói út áttekintését, és az eredmények azonnali megosztását az érdekelt felekkel. Üljön le, és dolgozza át a felhasználói élményt, kitöltve az egyes négyzetekhez tartozó információkat.

Testreszabhatja a grafikákat és formákat, hogy azok illeszkedjenek vállalkozásához. Hozzáadhat ikonokat a legfontosabb pontok kiemeléséhez, különösen a lehetséges megoldások esetében. Megoszthatja eredményeit egy PowerPoint-prezentációban a releváns csapattagokkal.

10. PDF empátia térkép sablon a The Business Model Analyst-tól

via The Business Model Analyst

A The Business Model Analyst empátiatérkép-sablonja egy PDF-fájl, amely végigvezeti a felhasználói élményt. Más empátiatérképekhez hasonlóan négy kvadráns van, amelyek mind arra összpontosítanak, hogy a felhasználók hogyan reagálnak az Ön kínálatára. Készítsen új térképet minden ügyfélszegmenshez, vagy mélyüljön el egy adott felhasználótípusban.

Nyomtatható minőségű A4-es és A3-as méretben kapható, így ideális személyes prezentációs dokumentumok összeállításához. Így az érdekelt felek követni tudják az előadást, és jegyzeteket készíthetnek, ahogy nekik tetszik.

A sablonok ingyenesen letölthetők, vagyis tetszés szerint használhatja őket, és annyi példányt nyomtathat belőlük, amennyit csak szeretne. Használja ezt a PDF-fájlt brainstorming-ülések lebonyolításához, és vegye fel a kapcsolatot más csapattagokkal, akik megoldást találhatnak a felhasználók által felvetett problémákra.

Ismerje meg jobban ügyfeleit az empátia térképek segítségével

Ezekkel az empátia térkép sablonokkal egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és együttműködve szolgálhatja ki ügyfeleit. Használja a sablonokat önálló eszközként az ügyfelekről szóló betekintés megszerzéséhez, vagy integrálja őket projektmenedzsment eszközökbe a megfigyelései alapján a feladatok automatizálása érdekében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy jobb betekintést nyerjen ügyfeleibe, és jobb termékeket készíthessen, amelyek kielégítik igényeiket. A táblák és az empátia térkép sablonok segítségével gyorsabban kap választ, és megkapja azokat az információkat, amelyekre szüksége van a zökkenőmentesebb ügyfélélmény kialakításához.